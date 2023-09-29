«Недаром помнит вся Россия». «Неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами»

«Уже не стало того величественного виду и русской позиции – трех боевых линий пехоты с артиллериею между них; линии пехоты последнего 4-го корпуса изредка стояли на левом фланге, редея и выдерживая последний штурм неприятеля, другие стояли уже на отдыхе, свернувшись в колонны. Тут-то был виден кровавый пот бранный усталости, слезы и сожаление о потерянных начальниках, товарищах и знакомых. Поле брани уже покрылось множеством бездыханных трупов, лощины и кустарники – множеством стонущих, просящих одного – прекращения жизни – раненых; по рытвинам текла ручейками кровь человеческая, с обеих сторон еще падали мертвы герои. Наконец, гром артиллерии, действовавшей от начала и до конца до тысячи с обеих сторон орудий в сражении, визгом ядер, грохотом гранат, шумом картечи, свистом пуль возвещал желание неприятеля сбить с места россиян, но оные мужественно противились, поражали, падали за Отечество и удивляли самих врагов.»

«что все важнейшие пункты нашей позиции были в руках неприятеля и что наши войска находились в совершенном расстройстве.»

«Кутузов, остановившись жевать, удивленно, как будто не понимая того, что ему говорили, уставился на Вольцогена. Вольцоген, заметив волнение des alten Herrn* (старого господина – нем.), с улыбкой сказал:

— Я не считал себя вправе скрыть от вашей светлости того, что я видел... Войска в полном расстройстве...

— Вы видели? Вы видели?.. — нахмурившись, закричал Кутузов, быстро вставая и наступая на Вольцогена, — Как вы... как вы смеете!.. — делая угрожающие жесты трясущимися руками и захлебываясь, закричал он. — Как смеете вы, милостивый государь, говорить это мне. Вы ничего не знаете. Передайте от меня генералу Барклаю, что его сведения неверны и что настоящий ход сражения известен мне, главнокомандующему, лучше, чем ему.

Вольцоген хотел возразить что-то, но Кутузов перебил его.

– Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге. Ежели вы плохо видели, милостивый государь, то не позволяйте себе говорить того, чего вы не знаете. Извольте ехать к генералу Барклаю и передать ему назавтра мое непременное намерение атаковать неприятеля, – строго сказал Кутузов. Все молчали, и слышно было одно тяжелое дыхание запыхавшегося старого генерала. – Отбиты везде, за что я благодарю Бога и наше храброе войско. Неприятель побежден, и завтра погоним его из священной земли русской.»

«Каналья Вольцоген, лично мне слишком известный, доносит Кутузову о состоянии войск после Бородинской битвы не в том смысле, как велено ему было Барклаем. Раевский, напротив, подтверждая мнение Барклая, побуждает Кутузова дать приказание о возобновлении на другой день атаки.»

«В это время позиции наши были еще за нами; огонь неприятельский начал ослабевать, но артиллерия наша нуждалась в зарядах. С сими известиями я прибыл к фельдмаршалу. Он принял меня ласковее обыкновенного, потому что за минуту до меня кто-то представил ему дела наши весьма с дурной стороны... Он сказал мне: «И так вы думаете, что мы не должны отступать». Я отвечал ему, что напротив, мне кажется, нам должно атаковать завтра неприятеля: ибо в делах нерешенных упорнейший всегда остается победителем. Это было не хвастовство с моей стороны; может быть, я обманывался, но я именно так думал во время сего разговора. Князь Кутузов тогда же, в присутствии его высочества герцога Александра Виртембергского, начал диктовать адъютанту своему... план завтрашней атаки, а мне приказал немедленно пересказать об оной изустно генералу Дохтурову. Я бросился выполнить сие повеление, в намерении сверх того известить об этом и все наши линии, зная совершенно, какое действие произведет известие сие на дух войск наших.»

«Уступив Багратионовские флеши и люнет Раевского, русские стояли стеною; огонь их был также силен, как и в начале битвы»,

«с пяти часов неприятель не делал уже шага вперед, ограничиваясь убийственною канонадою из пяти или более сот пушек.»

«Я из всех движений неприятельских вижу, что он не менее нас ослабел в сие сражение, и потому, завязавши уже дело с ним, решился я сегодняшнюю ночь устроить все войско в порядок, снабдить артиллерию новыми зарядами и завтра возобновить сражение с неприятелем. Ибо всякое отступление при теперешнем беспорядке повлечет за собою потерю всей артиллерии.

Князь Г[оленищев]-Кутузов»

«Около пяти часов пополудни атаки прекратились. Продолжались только канонада с обеих сторон и перестрелка между цепями застрельщиков. Ясно было, что армии расшиблись одна об другую, и ни та, ни другая не могут предпринять в остальные часы дня ничего важного. Увидев остановившегося позади центра Кутузова со свитой, я подъехал туда и, подозванный Толем, был представлен ему. Он послал меня тогда поздравить начальников войск с отражением неприятеля и предварить о наступлении на него наутро. Первого нашел я на левом фланге, сидевшего среди войск на барабане, генерала Дохтурова. Почтенный воин принял меня и весть с радостным лицом, а множество знакомых с восторгом. В центре Милорадович выслушал меня и приказал доложить, что он берется (если угодно будет главнокомандующему), отнять без большого урону центральную батарею (Раевского). Действительно, ничто столько не доказывало крайней степени изнеможения неприятеля, как бесполезное обладание этой важной точкой нашей позиции, куда не были даже подвинуты их батареи.»

«26 августа 1812 года

На месте сражения при сельце Бородине

Милостивый государь мой граф Федор Васильевич!

Сего дня было весьма жаркое и кровопролитное сражение. С помощию Божиею русское войско не уступило в нем ни шагу, хотя неприятель в весьма превосходных силах действовал противу него. Завтра, надеюсь я, возлагая мое упование на Бога и на Московскую святыню, с новыми силами с ним сразиться.

От Вашего Сиятельства зависит доставить мне из войск, под начальством Вашим состоящих, столько, сколько можно будет.

С истинным и совершенным почтением пребывая Вашего Сиятельства, милостивого государя моего, всепокорный слуга

князь Кутузов.»

«Все усилия неприятеля вытеснить меня были напрасны; потеряв бесчисленное множество убитыми, французы в семь часов вечера начали отступать; это я видел своими глазами. Я полагал Бородинское сражение совершенно выигранным.»

«По окончании этой битвы никто из участвовавших русских не сознавал себя в ней побежденным. Ссылаюсь на всех ветеранов этой кровавой купели, что каждый из нас был поражен только досадой, если не более, когда узнали, что предположенное на другой день нападение, о котором было нам уже объявлено, отменено и приказано продолжать отступление к Можайску. Убежденные на самом поле битвы, что она нами не проиграна, а, напротив, честь этого дня принадлежит нам, мы основывали это на совершившихся фактах, в которых участвовали.»

«Неприятельская пехота еще оставалась в виду нашей, но к вечеру, когда стало смеркаться, скрылась. Канонада продолжалась до самой ночи, но по большей части с нашей стороны и к немалому урону неприятеля; а неприятельская артиллерия, будучи совершенно сбита, даже совсем умолкла к вечеру.»

«Было 7 часов вечера, когда он (Наполеон. – В. Х.) вернулся в свою палатку, которая была устроена позади Шевардинского редута, впереди которого император находился во время сражения. Он пообедал с князем Невшательским (Бертье. – В. Х.) и маршалом Даву... Я заметил, что против обыкновения лицо его было разгоряченное, волосы в беспорядке и вид усталый. Он страдал, потому что потерял столько храбрых генералов и храбрых солдат. Должно быть, впервые ему показалось, что слава куплена слишком дорогой ценой.»

«Словом, они умеют сказать всегда что-либо утешительное в пользу своего тщеславия, даже в самых несчастных для себя событиях»,

«В 9 часов вечера, в темноте, французы снова зашевелились у села Семеновского; но стоявшие невдалеке наши стрелки вытеснили их оттуда штыками. Через час окончилась стрельба, и мы, оставшись на своих местах, прикрывали цепью всю гвардейскую пехотную дивизию.»

«принужден был построить вторично войска по обеим сторонам дороги, а 4-м орудиям роты подполковника Башмакова приказал действовать по неприятелю, а стрелки наши стороною леса зашли ему во фланг, чем самым паки обратили его в бегство; мы, преследовав его несколько, остановились, ибо темнота ночи не дозволила более пользоваться сим случаем, послав только партию казаков наблюдать его отступление, которые потом возвратясь, донесли мне, что неприятель отступил за Колочу, оставя совершенно знаменам Его Императорского Величества господствование над местом сражения.»

«Около девяти часов вечера, я и Дарю были позваны к Императору (его бивак был расположен среди каре батальона старой гвардии). Ему подали ужинать; он был один и посадил нас подле себя, одного направо, другого налево. Выслушав наши донесения о сделанных нами распоряжениях для призрения раненых и о ничтожности средств, представляемых Колоцким монастырем и несколькими дворами около Бородина, он поговорил с нами об исходе битвы и тотчас после заснул минут на двадцать. Потом, вдруг проснувшись, продолжал так: «Удивятся, что я не употребил своих резервов, чтоб приобресть более значительные результаты. Но я должен был их сохранить, чтобы нанести решительный удар в большой битве, которую нам даст неприятель под Москвою. Успех [нынешнего] дня был обеспечен: я должен думать об успехе кампании, а потому я и сберег свои резервы».»

«В этот вечер изъявления радости и удивления, которые некогда резко обнаруживались в Аустерлице, Иене, Фридланде – не были слышимы в палатке победителя.»

«вечером, после битвы, не было ни песен, ни рассказов: господствовало общее печальное, молчаливое уныние.»

«Никогда не имели мы таких огромных потерь; никогда также нравственность не была так сильно поражена! Я не нашел уже прежней веселости в солдатах; угрюмое безмолвие заступило место песен и шутливых рассказов, которые прежде того заставляли их позабывать всю усталость больших переходов.»

«Все потрясены и подавлены. Армия неподвижна. Она теперь больше походит на авангард.»

«Никогда битва не считала столько генералов, выбывших из строя. Бородинской битвой не было приобретено никаких политических последствий, а, правду сказать, она обессилела больше Наполеона, нежели поразила русских.»

«Впечатление, произведенное на солдат Можайской битвой, совсем не было утешительным. Что мы выиграли после таких потерь и в походе, и в битве? Где отобранные знамена, где орудия, где пленные? Таких трофеев армия почти не добыла, кроме нескольких десятков разбитых орудий, брошенных в шанцах * (выделено мемуаристом). Вот и весь наш выигрыш... С этих пор мы перестали и думать об успехах и нам начали сниться – будущие труды и прошлые рукоплескания.»

«Ночь положила предел ярости воинов и хищению смерти»,

«После окончания сражения я заметил, что неприятель начал оттягивать свои войска от занятых им мест, приказал я занять следующую позицию: правый фланг 6-го корпуса примкнул к высоте у деревни Горки, на которой устроена была батарея из 10 батарейных орудий, и на коей сверх того предполагалось устроить ночью сомкнутый редут. Левой фланг сего корпуса взял направление к тому пункту, где стоял правый фланг 4-го корпуса. Генералу Дохтурову, который последовал князю Багратиону в командовании, поручено было собрать пехоту 2-ой армии, устроить ее на левом фланге 4-го корпуса и занять интервал между сим корпусом и войсками генерал-лейтенанта Багговута, который со 2-м и 3-м корпусами находился на крайнем левом фланге и к вечеру занял опять все те места, которые им поутру заняты были. Кавалерийским корпусам приказано было стать за сею линиею. За оными назначено было в резерве противу центра быть Гвардейской пехотной дивизии, а за оною кирасирским дивизиям. Генералу от инфантерии Милорадовичу поручил я пред рассветом снова занять Курган, противу центра лежащий, несколькими баталионами и артиллериею.»

«Когда кончилось Бородинское сражение, пришло приказание, чтобы солдаты ранцев не снимали, потому что на другой день возобновится бой»,

«Во всю ночь с 26-го на 27-е число слышался по нашему войску неумолкаемый крик. Иные полки почти совсем исчезли, и солдаты собирались с разных сторон»,

«В течение ночи русские давали знать о себе назойливыми криками.»

«В это время все полагали и говорили еще, что час до свету мы двинемся атаковать неприятеля, – пишет Липранди. – Дохтуров должен был идти с частью Московского ополчения (которое было прикомандировано к корпусу), с кирасирами и с остатками 6-го корпуса на Бородино по направлению к Колоцкому монастырю. Вскоре после это было отменено, как по потере, оказавшейся в армии, и невозможности в ночное время соединить части одной и той же дивизии вместе (все остались на местах, где застала их ночь), так и по показанию одного пленного полковника немецких конных войск, тучного мужчины, раненого в голову... Полковник этот, как я очень хорошо помню, повторял, что Наполеон не отступает, но стягивает войско для приведения в порядок на то место, с которого выступили в бой... и что французская гвардия не была в деле в числе 30 тыс. человек.»

«Отступление произошло довольно порядочно»,

«После донесения моего о том, что неприятель 24-го числа производил атаку важными силами на левый фланг нашей армии, 25-е число прошло в том, что он не занимался важными предприятиями, но вчерашнего числа, пользуясь туманом, в 4 часа с рассветом направил все свои силы на левой фланг нашей армии. Сражение было общее и продолжалось до самой ночи. Потеря с обеих сторон велика; урон неприятельской, судя по упорным его атакам на нашу укрепленную позицию, должен весьма нашу превосходить. Войска вашего императорского величества сражались с неимоверною храбростию. Батареи переходили из рук в руки, и кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами.



Ваше императорское величество изволите согласиться, что после кровопролитнейшего и 15 часов продолжавшегося сражения наша и неприятельская армии не могли не расстроиться и за потерею, сей день сделанною, позиция, прежде занимаемая, естественно, стала обширнее и войскам невместною, а потому, когда дело идет не о славах выигранных только баталий, но вся цель будучи устремлена на истребление французской армии , ночевав на месте сражения, я взял намерение отступить 6 верст, что будет за Можайском, и, собрав расстроенные баталиею войска, освежа мою артиллерию и укрепив себя ополчением Московским, в теплом уповании на помощь всевышнего и на оказанную неимоверную храбрость наших войск увижу я, что могу предпринять противу неприятеля.



К сожалению, князь Петр Иванович Багратион ранен пулею в левую ногу. Генерал-лейтенанты Тучков, князь Горчаков, генерал-майоры Бахметевы, граф Воронцов, Кретов ранены. У неприятеля взяты пленные и пушки и один бригадной генерал; теперь ночь и не могу еще разобраться, есть ли с нашей стороны таковая потеря.



Генерал от инфантерии князь Голенищев-Кутузов

27 августа 1812 г.

Позиция при Бородине.»