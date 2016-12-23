Битва за Туртукай
14 (27) августа 1916 года Румыния объявила войну Австро-Венгрии. На следующий день ей объявили войну Германия и Турция, а 19 августа (1 сентября) — Болгария. Надежда румынской верхушки на то, что с Болгарией можно будет сохранить особые отношения, вооруженный нейтралитет, рухнула. Румынии в итоге пришлось активно воевать на два фронта, к чему Бухарест не был готов.
15 (28) августа 1916 года в соответствии с ранее подписанным договором со странами Антанты Румыния открыла военные действия против Австро-Венгрии. Румынская армия наступала по всей дуге Карпат, от своих южных и западных границ, в сторону Трансильвании.
Выступи Румыния на шесть недель раньше, в момент Луцкого разгрома австро-венгерской армии, положение австро-германского фронта стало бы катастрофическим. При умелом использовании румынской армии союзным командованием можно было вывести из войны Австро-Венгрию, а с учётом возможного удара салоникской армии и Болгарию. Это сулило стратегический успех всей Антанте. Германии в таких условиях оставалось только искать мирное решение. Однако удобный момент был безвозвратно утрачен, и вступление Румынии во второй половине августа совершенно не имело такого эффекта, который можно было получить в конце мае — июне 1916 года.
Румынская пехота
Салоникский фронт. Наступление Болгарии
Стоит также отметить, что Болгария вовремя упредила и на некоторое время обезвредила салоникскую армию. К лету 1916 г. армия Антанты в Салониках (Греция) под командованием французского генерала Мориса Саррайля представляла собой внушительную силу в 300 тыс. человек представителей армий всех союзников (англичане, французы, солдаты из британских и французских колоний, сербы, итальянцы и русские). Войска эти летом продвинулись к северу от салоникского укрепленного лагеря и заняли фронт на территории Греции от залива Рендина через озеро Дойран до озера Острово. Далее до албанской границы у озера Охрида фронт занимали сербы. Итальянские же войска, высадившиеся в Албании, заняли фронт от Палермона до Валоны.
В течение лета Салоникский фронт бездействовал из-за эпидемий, и разногласий между союзниками. Британцы и итальянцы были против активных действий салоникской армии и не хотели увеличивать свои силы на этом фронте. А генерал Саррайль не проявлял ни талантов полководца, ни талантов организатора для командования собранной здесь большой интернациональной армией, кроме того конфликтовал с французским главнокомандующим Жоффром. В августе союзники должны были перейти в наступление. Но болгарская армия упредила союзников, и ей удалось застать союзников врасплох. 17 августа болгарская армия, усиленная германскими офицерами и вооружением, перешла в наступление. Болгары атаковали на юге нынешней Македонии (район Дойрана, Монастыря) и на северо-востоке Греции в районе реки Струма и в направлении порта Кавала.
Наступление болгарской пехоты в районе Монастыря
Быстрому наступлению болгар способствовало то, что Греция по-прежнему формально сохраняла нейтралитет. Греческая верхушка в это период распалась на два лагеря. Сторонников выступления Греции на стороне Антанты возглавлял влиятельный политик, который несколько раз занимал пост премьера, Элефтериос Венизелос. Однако и прогерманский лагерь, выступающий за нейтралитет Греции, был сильным, его возглавлял король Константин I из германского дома Глюксбургов. Значительная часть военной верхушки была настроена прогермански. При этом прогерманская часть греческой элиты выступала за нейтралитет, так как традиционный враг Греции — Турция, была на стороне Центральных держав. Кроме того, прогерманские круги опасались британского флота, в силу зависимости Греции от её островного и полуостровного положения. В результате конфликта между двумя партиями в 1916 году Греция размежевалась на две части — контролируемые соответственно королём и Венизелосом, каждая со своим правительством и войсками (это событие известно как «национальный раскол»). Таким образом, греческая армия не оказывала сопротивления продвижению болгарских войск. Чаще всего греческие гарнизоны тут же складывали оружие.
К 23-24 августа болгарская армия заняла почти всю греческую территорию к востоку от реки Струма, включая города Драма и Кавала. Французские войска на этом участке фронта были немногочисленны и отступили. Болгарская конница ворвалась в порт Кавала, но затем была выбита оттуда огнем союзного флота. В результате успеха болгарской армии на восточном крыле Салоникского фронта его протяженность сократилась на 120 километров.
21 августа болгарские войска к югу от Монастыря атаковали сербов на левом фланге союзного фронта в районе Флорины и Баница. Сербам пришлось оставить Флорину, Баницу. К 23 августа болгары захватили линию всех стратегических высот передовой позиции, создавая угрозу окружения для группировки союзных войск. Но болгарские войска не смогли развить наступления, сербы закрепились на второй позиции и оказали такое яростное сопротивление, что болгарская атака захлебнулась. По словам германского генерала Людендорфа, сербы «сломали болгарское мужество». На опасный участок генерал Саррайль бросил русскую 2-ю Особую бригаду генерал-майора Михаила Дитерихса, сосредоточение которой ещё было не завершено, а также две слабые французские дивизии. Не сумев сломить сопротивление сербов, болгарское командование приостановило наступление.
В течение сентября — декабря наступательные операции Антанты на Салоникском фронте сосредоточились исключительно в направлении на Монастырь. Там действовал сводный франко-русско-сербский отряд при почти полной пассивности на остальном фронте. 17 сентября союзники отбили Флорину, 18 ноября — Монастырь, после чего приостановили свое дальнейшее наступление, установив связь с итальянцами, продвигавшимися со стороны Валоны.
Таким образом, болгарское наступление выполнило основную задачу, упредив наступление всего Салоникского фронта в поддержку Румынии. Салоникский фронт не смог начать наступление в августе, и оказать Румынии существенную помощь в её наступлении, а затем в обороне. В дальнейшем союзники также не проявляли большой активности. Союзники оттянули на себя только часть болгарской армии и усиливших болгар несколько германских батальонов.
Планы румынского командования. Расположение войск
Предоставленные себе румыны распорядились своими довольно большими силами как нельзя хуже. Они не установили связь с южным флангом русского Юго-Западного фронта (9-й армией Лечицкого), хотя так можно было совместно атаковать правый фланг австро-германского фронта. Румынское командование решило закрыться небольшим заслоном от Болгарии, и наступать на севере в Трансильванию.
В мобилизованной армии насчитывалось 23 пехотные и 2 кавалерийские дивизии. 5 дивизий (сформированных в основном из второочередных частей) были направлены на Дунай, они образовали 3-ю румынскую армию под началом генерала Аслана. 7 пехотных и 1 кавалерийская дивизии были оставлены внутри страны в качестве стратегического резерва. Остальные 12 дивизий (11 пехотных и 1 кавалерийская) были развернуты на большом фронте от Дорна-Ватры до Железных ворот. Это были 1-я румынская армия генерала Кульчера в Малой Валахии (4 пехотные дивизии), которая сосредоточилась от Ротентурма до Орсова на Дунае. 2-я румынская армия генерала Крайничано в Большой Валахии (3 пехотные и 1 кавалерийская дивизии), прикрывала проходы со стороны Кронштадта и Германштадта, заняв участок от прохода Ойтос до прохода Ротентурм. 4-я румынская армия (Северная армия) генерала Презана в Молдавии (3,5 дивизии), от Дорна-Ватра, где она связывалась с 9-й русской армией, до прохода Ойтос. При этом все три армии, расположенные в горах, не имели связи и не смогли наладить взаимодействие.
Кроме того, Русская Ставка направила Румынии на помощь в район Добруджи 50 тыс. экспедиционный корпус под командованием генерала А. М. Зайончковского. Фактически это была два корпуса, включая кавалерийскую и Сербскую (Славянскую) дивизии (сформированную из пленных славян). Войска Зайончковского должны были прикрывать страну со стороны Болгарии, при возможности — форсировать Дунай и атаковать противника.
Планы Центральных держав. Их силы
Германское командование ожидало выступления Румынии, но считало, что румынская армия выступит позднее, после завершения сельскохозяйственного сезона. Таким образом, германцы были захвачены врасплох, и поэтому их заранее подготовленный план проводился с запозданием, и действия войск Центральных держав были замедленны из-за плохого развития железных дорог в регионе.
В Берлине сначала было смятение. Кайзер Вильгельм воскликнул: «Война проиграна!» На Западе сражение за Верден не принесло успеха, на Сомме давят британцы. На Востоке от русского удара едва не рухнула Австро-Венгрия, а тут возник новый фронт, со свежей румынской армией. Однако германцы быстро пришли в себя. Начальник генерального штаба Германии Эрих фон Фалькенхайн, перемоловший германскую армию у стен Вердена, был смещен со своего поста. Его преемником стал главнокомандующий на Восточном фронте Пауль фон Гинденбург. Гинденбург в сознании немцев был главным творцом побед над русской армией и с его именем они связывали надежду на выбор новой, более успешной стратегии войны. Его заместителем стал бессменный помощник с 1914 года Эрих Людендорф. Фалькенхайн, назначенный командующим 9-й армией, должен был возглавить поход на Румынию.
Германский император Вильгельм II, который в этот период уже потерял прежний боевой пыл, под давлением окружения дал Гинденбургу и Людендорфу диктаторские полномочия. Вильгельм был фактически отстранён от военного командования и только создавал видимость верховного главнокомандующего. Империя окончательно была милитаризована, военным подчинялись и гражданские структуры. Гинденбург и Людендорф прекратили самоубийственные атаки под Верденом. Освободившиеся силы можно было бросить на другие направления. Гинденбург приказал держать оборону на Французском, Русским и Итальянском фронтах, и собирать силы на новом Румынском фронте. Приунывшей Германской империи и её союзникам нужна была громкая победа. Кроме того, можно было захватить ещё не опустошенные войной богатые провинции с хлебом и нефтью и разрушить стратегию Антанты по объединению операции со стороны Румынии и Салоник.
Таким образом, Бухарест, совершив массу ошибок, при полном попустительстве союзников по Антанте, предоставил Берлину шанс на новую громкую победу. И германское верховное командование в полной мере использовало предоставленный шанс.
В целом германский план сводился к первоначальному нанесению болгаро-турецкими войсками (их собирались усилить германцами), которые могли быть раньше собраны, удара по Добрудже, чтобы обеспечить себе правый фланг, а потом совместными действиями австро-германских войск со стороны Дуная и с фронта Германштадт — Кронштадт захватить Валахию и отрезать находившиеся там румынские силы. Таким образом, германцы планировали совместными с болгарами усилиями взять «в клещи» Валахию и отрезать находившиеся там румынские войска, что вело к решительному поражению румынской армии и падению Бухареста.
С этой целью германское командование сформировало три ударные группировки: 1) группировка Макензена (Дунайская армия) — к середине сентября достигла примерно 11 дивизий германо-болгаро-турецких войск (9 пехотных и 2 кавалерийских). Эта группировка должна была нанести удар по Добрудже, отбросить здесь румынские войска к северу от железной дороги Черноводы — Констанца, обеспечить себя с западного фланга и принять участие в общем наступлении на Валахию.
2) группировка Фалькенгайна в составе 9-й германской и 1-й австрийской армий, всего около 26 пехотных и 7,5 кавалерийских дивизий (из них 16 германских). Эти войска находились еще в периоде сосредоточения: 1-я австрийская армия должна была развернуться в районе Марош — Вашаргели, 9-я германская армия сосредоточивалась в районе Карльсбург и Мюльбах, имея небольшие отряды к югу до Орсовы.
3) на севере действовала 7-я австрийская армия, которая едва удерживала натиск 9-й русской армии Лечицкого. И её планировали усилить 3 новыми германскими дивизиями, которые направлялись с Французского фронта. Стоит отметить, что австро-германские войска в Трансильванию сосредоточивались медленно (из-за нехватки хороших дорог), и потому в сентябре румынские войска имели здесь дело только с передовыми частями противника.
Начальник Генерального штаба Германии (1916—1919) Пауль фон Гинденбург
Начало боевых действий
Трансильванию обороняла 1-я австро-венгерская армия под командование генерала фон Арца в составе 4,5 пехотных австрийских дивизий, и с управлениями германских резервных корпусов — 1-го фон Моргена и 39-го фон Штаабса. Австро-венгерские войска были полностью обескровлены и измочалены боями с войсками Брусилова и Луцка и Кошева и восстанавливались в Трансильвании.
Поначалу румынам сопутствовал успех, так как противостоящие им австрийские войска были малочисленными, а укрепленные города и крепости находились на некотором отдалении от границы. В начале у них на пути вообще не было регулярных войск, только малочисленные отряды полицейских и пограничников. Но сразу же выявились и трудности со снабжением румынской армии, особенно в горной местности. Да и румынские войска действовали вяло, без энтузиазма, останавливаясь при малейшем сопротивлении. Румыны заняли города Кронштадт и Германштадт, на некоторых участках румынским войскам удалось продвинуться вглубь Трансильвании до 80 километров. На этом их успехи и кончились. Австрийцы сумели перебросить и развернуть на этом направлении ещё незначительные регулярные силы, но румынам и этого хватило. Кроме того, произошла Туртукайская катастрофа на юге, поэтому наступление на севере уже было бессмысленно и опасно. Румыны могли попасть в «котел».
В отличие от ожиданий Бухареста, София не стала соблюдать сепаратные договоренности и немедленно начала войну с румынами, чтобы отомстить за 1913 год. Болгары начали обстрел приграничных румынских городов и сел. Болгарские самолеты бомбили Румынию и даже Бухарест, подняв переполох среди жителей столицы и правительстве. О такой угрозе никто и не подумал. В начале сентября 3-я болгарская армия под началом генерала Тошева, усиленная германцами, под общим командованием главнокомандующего на Балканах фельдмаршала Макензена, стремительно ворвалась в Добруджу, разметав румынские заслоны.
Германо-болгарские войска осадили крепость Туртукай (Тутракан), ключевой опорный пункт румынской обороны на Дунае. Здесь была наголову разгромлена 3-я румынская армия. Румынская крепость была совсем новой — ее построили в 1913 году для защиты румынской Добруджи французские инженеры. 15 отдельных фортов и 150-160 артиллерийских орудий, 40 пулеметов создавали легенду неприступности этого «румынского Вердена». Командующий 3-й румынской армией генерал Аслан на банкете с союзным военным агентам хвастливо заявил: «Туртукай — наш Верден. Кто его тронет — уколется!» Однако болгарам и германцам удалось ее взять всего за четыре дня.
6 сентября крепость пала. Сил у германцев и болгар было ненамного больше, чем у румын — 55 тыс. солдат против 39 тысяч. Макензен яростным штурмом взял «неприступную» румынскую крепость, сбросив защитников в Дунай. Главную роль в этой битве сыграл боевой опыт, германцы и болгары были обстреляны, а крепость защищали неопытные резервисты. Кроме того, большую роль сыграло плохое качество командного состава румынской армии. Все старшие начальники бежали первыми. Но штурм был ожесточенным, гарнизон оказал посильное сопротивление — немцы и болгары потеряли около 8 тыс. человек убитыми и ранеными. То есть если бы крепость обороняли стойкие и обстрелянные войска, ситуация могла сложиться иначе.
Таким образом, в Добрудже румынская 3-я армия потерпела жестокое поражение. Из 39 тыс. гарнизона Туртукая только около 7 тыс. солдат спаслось на лодках и подручных средствах, около 3,5 тыс. человек было убито и ранено, остальные сдались в плен. Румынские войска потеряли большое количество военного имущества. 5-7 сентября румынская армия потерпела еще одно поражение в битве при Добриче — городе, расположенном к юго-западу от Туртукая.
Остатки 3-й румынской армии отступили в Среднюю Добруджу, где были спасены подошедшими передовыми русскими войсками. Это были войска 47-го корпуса: 61-я пехотная дивизия генерала Симанского, Славянская дивизия полковника Хаджича, усиленные 3-й кавалерийской дивизией. Русские войска развернулись впереди железной дороги Черноводы — Констанца. Отряд Зайончковского, вобрав в себя остатки румынской армии, встречный ударом у Кораджи остановил движение 3-й болгарской армии, затем отразил сильный удар германо-болгарских войск. Впоследствии, в своих воспоминаниях русский генерал охарактеризует румынскую армию как «поразительно слабого бойца». После этих боев в Добрудже установилось на некоторое время затишье, активных боев не было.
Русские войска в Салониках
Продолжение следует…
15 (28) августа 1916 года в соответствии с ранее подписанным договором со странами Антанты Румыния открыла военные действия против Австро-Венгрии. Румынская армия наступала по всей дуге Карпат, от своих южных и западных границ, в сторону Трансильвании.
Выступи Румыния на шесть недель раньше, в момент Луцкого разгрома австро-венгерской армии, положение австро-германского фронта стало бы катастрофическим. При умелом использовании румынской армии союзным командованием можно было вывести из войны Австро-Венгрию, а с учётом возможного удара салоникской армии и Болгарию. Это сулило стратегический успех всей Антанте. Германии в таких условиях оставалось только искать мирное решение. Однако удобный момент был безвозвратно утрачен, и вступление Румынии во второй половине августа совершенно не имело такого эффекта, который можно было получить в конце мае — июне 1916 года.
Румынская пехота
Салоникский фронт. Наступление Болгарии
Стоит также отметить, что Болгария вовремя упредила и на некоторое время обезвредила салоникскую армию. К лету 1916 г. армия Антанты в Салониках (Греция) под командованием французского генерала Мориса Саррайля представляла собой внушительную силу в 300 тыс. человек представителей армий всех союзников (англичане, французы, солдаты из британских и французских колоний, сербы, итальянцы и русские). Войска эти летом продвинулись к северу от салоникского укрепленного лагеря и заняли фронт на территории Греции от залива Рендина через озеро Дойран до озера Острово. Далее до албанской границы у озера Охрида фронт занимали сербы. Итальянские же войска, высадившиеся в Албании, заняли фронт от Палермона до Валоны.
В течение лета Салоникский фронт бездействовал из-за эпидемий, и разногласий между союзниками. Британцы и итальянцы были против активных действий салоникской армии и не хотели увеличивать свои силы на этом фронте. А генерал Саррайль не проявлял ни талантов полководца, ни талантов организатора для командования собранной здесь большой интернациональной армией, кроме того конфликтовал с французским главнокомандующим Жоффром. В августе союзники должны были перейти в наступление. Но болгарская армия упредила союзников, и ей удалось застать союзников врасплох. 17 августа болгарская армия, усиленная германскими офицерами и вооружением, перешла в наступление. Болгары атаковали на юге нынешней Македонии (район Дойрана, Монастыря) и на северо-востоке Греции в районе реки Струма и в направлении порта Кавала.
Наступление болгарской пехоты в районе Монастыря
Быстрому наступлению болгар способствовало то, что Греция по-прежнему формально сохраняла нейтралитет. Греческая верхушка в это период распалась на два лагеря. Сторонников выступления Греции на стороне Антанты возглавлял влиятельный политик, который несколько раз занимал пост премьера, Элефтериос Венизелос. Однако и прогерманский лагерь, выступающий за нейтралитет Греции, был сильным, его возглавлял король Константин I из германского дома Глюксбургов. Значительная часть военной верхушки была настроена прогермански. При этом прогерманская часть греческой элиты выступала за нейтралитет, так как традиционный враг Греции — Турция, была на стороне Центральных держав. Кроме того, прогерманские круги опасались британского флота, в силу зависимости Греции от её островного и полуостровного положения. В результате конфликта между двумя партиями в 1916 году Греция размежевалась на две части — контролируемые соответственно королём и Венизелосом, каждая со своим правительством и войсками (это событие известно как «национальный раскол»). Таким образом, греческая армия не оказывала сопротивления продвижению болгарских войск. Чаще всего греческие гарнизоны тут же складывали оружие.
К 23-24 августа болгарская армия заняла почти всю греческую территорию к востоку от реки Струма, включая города Драма и Кавала. Французские войска на этом участке фронта были немногочисленны и отступили. Болгарская конница ворвалась в порт Кавала, но затем была выбита оттуда огнем союзного флота. В результате успеха болгарской армии на восточном крыле Салоникского фронта его протяженность сократилась на 120 километров.
21 августа болгарские войска к югу от Монастыря атаковали сербов на левом фланге союзного фронта в районе Флорины и Баница. Сербам пришлось оставить Флорину, Баницу. К 23 августа болгары захватили линию всех стратегических высот передовой позиции, создавая угрозу окружения для группировки союзных войск. Но болгарские войска не смогли развить наступления, сербы закрепились на второй позиции и оказали такое яростное сопротивление, что болгарская атака захлебнулась. По словам германского генерала Людендорфа, сербы «сломали болгарское мужество». На опасный участок генерал Саррайль бросил русскую 2-ю Особую бригаду генерал-майора Михаила Дитерихса, сосредоточение которой ещё было не завершено, а также две слабые французские дивизии. Не сумев сломить сопротивление сербов, болгарское командование приостановило наступление.
В течение сентября — декабря наступательные операции Антанты на Салоникском фронте сосредоточились исключительно в направлении на Монастырь. Там действовал сводный франко-русско-сербский отряд при почти полной пассивности на остальном фронте. 17 сентября союзники отбили Флорину, 18 ноября — Монастырь, после чего приостановили свое дальнейшее наступление, установив связь с итальянцами, продвигавшимися со стороны Валоны.
Таким образом, болгарское наступление выполнило основную задачу, упредив наступление всего Салоникского фронта в поддержку Румынии. Салоникский фронт не смог начать наступление в августе, и оказать Румынии существенную помощь в её наступлении, а затем в обороне. В дальнейшем союзники также не проявляли большой активности. Союзники оттянули на себя только часть болгарской армии и усиливших болгар несколько германских батальонов.
Планы румынского командования. Расположение войск
Предоставленные себе румыны распорядились своими довольно большими силами как нельзя хуже. Они не установили связь с южным флангом русского Юго-Западного фронта (9-й армией Лечицкого), хотя так можно было совместно атаковать правый фланг австро-германского фронта. Румынское командование решило закрыться небольшим заслоном от Болгарии, и наступать на севере в Трансильванию.
В мобилизованной армии насчитывалось 23 пехотные и 2 кавалерийские дивизии. 5 дивизий (сформированных в основном из второочередных частей) были направлены на Дунай, они образовали 3-ю румынскую армию под началом генерала Аслана. 7 пехотных и 1 кавалерийская дивизии были оставлены внутри страны в качестве стратегического резерва. Остальные 12 дивизий (11 пехотных и 1 кавалерийская) были развернуты на большом фронте от Дорна-Ватры до Железных ворот. Это были 1-я румынская армия генерала Кульчера в Малой Валахии (4 пехотные дивизии), которая сосредоточилась от Ротентурма до Орсова на Дунае. 2-я румынская армия генерала Крайничано в Большой Валахии (3 пехотные и 1 кавалерийская дивизии), прикрывала проходы со стороны Кронштадта и Германштадта, заняв участок от прохода Ойтос до прохода Ротентурм. 4-я румынская армия (Северная армия) генерала Презана в Молдавии (3,5 дивизии), от Дорна-Ватра, где она связывалась с 9-й русской армией, до прохода Ойтос. При этом все три армии, расположенные в горах, не имели связи и не смогли наладить взаимодействие.
Кроме того, Русская Ставка направила Румынии на помощь в район Добруджи 50 тыс. экспедиционный корпус под командованием генерала А. М. Зайончковского. Фактически это была два корпуса, включая кавалерийскую и Сербскую (Славянскую) дивизии (сформированную из пленных славян). Войска Зайончковского должны были прикрывать страну со стороны Болгарии, при возможности — форсировать Дунай и атаковать противника.
Планы Центральных держав. Их силы
Германское командование ожидало выступления Румынии, но считало, что румынская армия выступит позднее, после завершения сельскохозяйственного сезона. Таким образом, германцы были захвачены врасплох, и поэтому их заранее подготовленный план проводился с запозданием, и действия войск Центральных держав были замедленны из-за плохого развития железных дорог в регионе.
В Берлине сначала было смятение. Кайзер Вильгельм воскликнул: «Война проиграна!» На Западе сражение за Верден не принесло успеха, на Сомме давят британцы. На Востоке от русского удара едва не рухнула Австро-Венгрия, а тут возник новый фронт, со свежей румынской армией. Однако германцы быстро пришли в себя. Начальник генерального штаба Германии Эрих фон Фалькенхайн, перемоловший германскую армию у стен Вердена, был смещен со своего поста. Его преемником стал главнокомандующий на Восточном фронте Пауль фон Гинденбург. Гинденбург в сознании немцев был главным творцом побед над русской армией и с его именем они связывали надежду на выбор новой, более успешной стратегии войны. Его заместителем стал бессменный помощник с 1914 года Эрих Людендорф. Фалькенхайн, назначенный командующим 9-й армией, должен был возглавить поход на Румынию.
Германский император Вильгельм II, который в этот период уже потерял прежний боевой пыл, под давлением окружения дал Гинденбургу и Людендорфу диктаторские полномочия. Вильгельм был фактически отстранён от военного командования и только создавал видимость верховного главнокомандующего. Империя окончательно была милитаризована, военным подчинялись и гражданские структуры. Гинденбург и Людендорф прекратили самоубийственные атаки под Верденом. Освободившиеся силы можно было бросить на другие направления. Гинденбург приказал держать оборону на Французском, Русским и Итальянском фронтах, и собирать силы на новом Румынском фронте. Приунывшей Германской империи и её союзникам нужна была громкая победа. Кроме того, можно было захватить ещё не опустошенные войной богатые провинции с хлебом и нефтью и разрушить стратегию Антанты по объединению операции со стороны Румынии и Салоник.
Таким образом, Бухарест, совершив массу ошибок, при полном попустительстве союзников по Антанте, предоставил Берлину шанс на новую громкую победу. И германское верховное командование в полной мере использовало предоставленный шанс.
В целом германский план сводился к первоначальному нанесению болгаро-турецкими войсками (их собирались усилить германцами), которые могли быть раньше собраны, удара по Добрудже, чтобы обеспечить себе правый фланг, а потом совместными действиями австро-германских войск со стороны Дуная и с фронта Германштадт — Кронштадт захватить Валахию и отрезать находившиеся там румынские силы. Таким образом, германцы планировали совместными с болгарами усилиями взять «в клещи» Валахию и отрезать находившиеся там румынские войска, что вело к решительному поражению румынской армии и падению Бухареста.
С этой целью германское командование сформировало три ударные группировки: 1) группировка Макензена (Дунайская армия) — к середине сентября достигла примерно 11 дивизий германо-болгаро-турецких войск (9 пехотных и 2 кавалерийских). Эта группировка должна была нанести удар по Добрудже, отбросить здесь румынские войска к северу от железной дороги Черноводы — Констанца, обеспечить себя с западного фланга и принять участие в общем наступлении на Валахию.
2) группировка Фалькенгайна в составе 9-й германской и 1-й австрийской армий, всего около 26 пехотных и 7,5 кавалерийских дивизий (из них 16 германских). Эти войска находились еще в периоде сосредоточения: 1-я австрийская армия должна была развернуться в районе Марош — Вашаргели, 9-я германская армия сосредоточивалась в районе Карльсбург и Мюльбах, имея небольшие отряды к югу до Орсовы.
3) на севере действовала 7-я австрийская армия, которая едва удерживала натиск 9-й русской армии Лечицкого. И её планировали усилить 3 новыми германскими дивизиями, которые направлялись с Французского фронта. Стоит отметить, что австро-германские войска в Трансильванию сосредоточивались медленно (из-за нехватки хороших дорог), и потому в сентябре румынские войска имели здесь дело только с передовыми частями противника.
Начальник Генерального штаба Германии (1916—1919) Пауль фон Гинденбург
Начало боевых действий
Трансильванию обороняла 1-я австро-венгерская армия под командование генерала фон Арца в составе 4,5 пехотных австрийских дивизий, и с управлениями германских резервных корпусов — 1-го фон Моргена и 39-го фон Штаабса. Австро-венгерские войска были полностью обескровлены и измочалены боями с войсками Брусилова и Луцка и Кошева и восстанавливались в Трансильвании.
Поначалу румынам сопутствовал успех, так как противостоящие им австрийские войска были малочисленными, а укрепленные города и крепости находились на некотором отдалении от границы. В начале у них на пути вообще не было регулярных войск, только малочисленные отряды полицейских и пограничников. Но сразу же выявились и трудности со снабжением румынской армии, особенно в горной местности. Да и румынские войска действовали вяло, без энтузиазма, останавливаясь при малейшем сопротивлении. Румыны заняли города Кронштадт и Германштадт, на некоторых участках румынским войскам удалось продвинуться вглубь Трансильвании до 80 километров. На этом их успехи и кончились. Австрийцы сумели перебросить и развернуть на этом направлении ещё незначительные регулярные силы, но румынам и этого хватило. Кроме того, произошла Туртукайская катастрофа на юге, поэтому наступление на севере уже было бессмысленно и опасно. Румыны могли попасть в «котел».
В отличие от ожиданий Бухареста, София не стала соблюдать сепаратные договоренности и немедленно начала войну с румынами, чтобы отомстить за 1913 год. Болгары начали обстрел приграничных румынских городов и сел. Болгарские самолеты бомбили Румынию и даже Бухарест, подняв переполох среди жителей столицы и правительстве. О такой угрозе никто и не подумал. В начале сентября 3-я болгарская армия под началом генерала Тошева, усиленная германцами, под общим командованием главнокомандующего на Балканах фельдмаршала Макензена, стремительно ворвалась в Добруджу, разметав румынские заслоны.
Германо-болгарские войска осадили крепость Туртукай (Тутракан), ключевой опорный пункт румынской обороны на Дунае. Здесь была наголову разгромлена 3-я румынская армия. Румынская крепость была совсем новой — ее построили в 1913 году для защиты румынской Добруджи французские инженеры. 15 отдельных фортов и 150-160 артиллерийских орудий, 40 пулеметов создавали легенду неприступности этого «румынского Вердена». Командующий 3-й румынской армией генерал Аслан на банкете с союзным военным агентам хвастливо заявил: «Туртукай — наш Верден. Кто его тронет — уколется!» Однако болгарам и германцам удалось ее взять всего за четыре дня.
6 сентября крепость пала. Сил у германцев и болгар было ненамного больше, чем у румын — 55 тыс. солдат против 39 тысяч. Макензен яростным штурмом взял «неприступную» румынскую крепость, сбросив защитников в Дунай. Главную роль в этой битве сыграл боевой опыт, германцы и болгары были обстреляны, а крепость защищали неопытные резервисты. Кроме того, большую роль сыграло плохое качество командного состава румынской армии. Все старшие начальники бежали первыми. Но штурм был ожесточенным, гарнизон оказал посильное сопротивление — немцы и болгары потеряли около 8 тыс. человек убитыми и ранеными. То есть если бы крепость обороняли стойкие и обстрелянные войска, ситуация могла сложиться иначе.
Таким образом, в Добрудже румынская 3-я армия потерпела жестокое поражение. Из 39 тыс. гарнизона Туртукая только около 7 тыс. солдат спаслось на лодках и подручных средствах, около 3,5 тыс. человек было убито и ранено, остальные сдались в плен. Румынские войска потеряли большое количество военного имущества. 5-7 сентября румынская армия потерпела еще одно поражение в битве при Добриче — городе, расположенном к юго-западу от Туртукая.
Остатки 3-й румынской армии отступили в Среднюю Добруджу, где были спасены подошедшими передовыми русскими войсками. Это были войска 47-го корпуса: 61-я пехотная дивизия генерала Симанского, Славянская дивизия полковника Хаджича, усиленные 3-й кавалерийской дивизией. Русские войска развернулись впереди железной дороги Черноводы — Констанца. Отряд Зайончковского, вобрав в себя остатки румынской армии, встречный ударом у Кораджи остановил движение 3-й болгарской армии, затем отразил сильный удар германо-болгарских войск. Впоследствии, в своих воспоминаниях русский генерал охарактеризует румынскую армию как «поразительно слабого бойца». После этих боев в Добрудже установилось на некоторое время затишье, активных боев не было.
Русские войска в Салониках
Продолжение следует…
Автор: Самсонов Александр
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