Битва за Кавказ: вторжения с суши не ждали

Перед началом Великой Отечественной войны на территории Северного Кавказа и Закавказья располагались два военных округа — Северо-Кавказский и Закавказский. С 1939 г. в СКВО начинается формирование стрелковых и кавалерийских дивизий, танковых бригад, артиллерийских частей и авиационных дивизий, из которых в мае 1941 г. была создана 19-я армия. Командующим этой армией стал генерал-лейтенант И. С. Конев, до того командовавший войсками СКВО. С первых дней Великой Отечественной войны на территории Северо-Кавказского военного округа была сформирована 56-я Отдельная армия, которую возглавил командующий войсками СКВО генерал-лейтенант Ф. Н. Ремезов. Эта армия имела задачу прикрывать Ростов с запада и северо-запада. На территории СКВО также формировалась резервная 57-я армия под командованием генерал-лейтенанта Д. И. Рябышева. 9-я армия генерал-майора Ф. М. Харитонова воевала в составе Южного фронта.В Закавказье располагались войска Закавказского фронта под командованием генерал-лейтенанта Д. Т. Козлова (до декабря 1941 г.). На войска Закавказского фронта возлагалась оборона южной части Черноморского побережья. Основные же силы фронта были сосредоточены на советско-турецкой границе из-за явно прогерманской политики Турции. Часть сил фронта 25 августа 1941 г. была введена в Иран в соответствии с советско-иранским договором и соглашением с Англией. Поэтому Ставка Верховного Главнокомандования не имела возможности в первый период войны полностью использовать войска Закавказского фронта для укрепления обороны Кавказа с севера.Также Советский Союз имел военный флот на Чёрном море, он был самым сильным среди ВМС причерноморских государств. На Кавказе были расположены силы Новороссийской и Батумской военно-морских баз. Через месяц после начала войны была сформирована Потийская военно-морская база. Во взаимодействии с войсками Закавказского военного округа части Потийской военно-морской базы обороняли побережье Черного моря от государственной границы с Турцией до Адлера. Силы Новороссийской военно-морской базы, в состав которой тогда входил также Керченский укрепленный сектор береговой обороны, во взаимодействии с войсками Северо-Кавказского военного округа обороняли побережье Кавказа от Адлера до Керченского пролива. Для укрепления обороны Азовского побережья приказом Народного комиссара ВМФ от 23 июля 1941 г. началось формирование в составе Черноморского флота Азовской военной флотилии. В её состав включили несколько канонерских лодок, сторожевиков и тральщиков. В основном из переоборудованных гражданских судов.Переправа через Дон в центре оккупированного Ростова-на-Дону. Июль 1942 года. Источник фотографий: http://waralbum.ru/Перед началом и в ходе Великой Отечественной войны активно развивались военно-воздушные силы Северо-Кавказского и Закавказского военных округов: на территории СКВО создаются авиационные бригады, Батайская, Ейская, Таганрогская школы военных летчиков; велось большое строительство новых и реконструкция имевшихся аэродромов. На территории Северного Кавказа были созданы две воздушные армии: 4-я армия генерал-майора авиации К. А. Вершинина и 5-я в армия генерал-лейтенанта авиации С. К. Горюнова. К началу битвы в 4-й воздушной армии генерала Вершинина оставалось 130 исправных самолетов, в 5-й воздушной армии генерала Горюнова — 135, в ВВС Черноморского флота насчитывалось 216 машин. К началу битвы за Кавказ в частях и соединениях ВВС Закавказского фронта было до 409 боевых самолетов. Кроме того, в запасных авиаполках и 8 авиационных школах имелось около 800 самолетов (из них 125 истребителей, 107 бомбардировщиков и 568 учебных самолето). Впоследствии в ходе боевых действий на Северном Кавказе по указанию Ставки Верховного Главнокомандования из авиации Закавказского фронта была сформированы ВВС 44-й армии в составе 4 истребительных авиаполков (72 самолета), которые должны были поддержать войска 44-й армии в защите подступов с Северного Кавказа к Махачкале и Баку. Остальные силы авиации (ВВС 45-й, 46-й армий и ВВС Закавказского фронта) предназначались для обороны границ с Турцией и Ираном.Значительное удаление Кавказа от западных границ СССР давало основание предполагать, что вторжение противника на Кавказ с суши не будет. В начале войны мало кто мог предположить, что вермахт дойдёт до Дона и Волги. В основном опасались морских и воздушных десантов. Поэтому обороне Кавказа с севера, т. е. со стороны Дона, уделялось мало внимания. Лишь на бакинском направлении по р. Сулак располагались две дивизии 44-й армии Закавказского фронта, прикрывавшие Баку с севера и северо-запада, а по р. Терек проходил оборонительный рубеж, возведенный зимой 1941 г. Большая часть этого рубежа к весне 1942 г. была уничтожена паводком. Слабо была организована па территории Северного Кавказа и противовоздушная оборона. Основное внимание при подготовке обороны уделялось побережью Чёрного моря. Оборона Черноморского побережья и военно-морских баз начала создаваться еще до начала войны. Однако и здесь существовали проблемы. Так, строилась она на принципе отражения нападения вражеских сил главным образом с моря и воздуха. С организацией сухопутной обороны дело обстояло плохо. Со стороны суши атак не ждали, поэтому строительство линий обороны, опорных пунктов и укреплений для отражения возможного нападения базы флота с сухопутного направления не производилось. Необходимость создания такой системы обороны явилась для нашего командования неожиданностью. Только с началом войны стали укреплять оборону побережья: началось формирование новых береговых частей и артиллерийских батарей, развертывание новых военно-морских баз и строительство укрепленных районов вокруг них, а также опорных пунктов на побережье между базами. Как правило, вокруг каждой базы создавалось три оборонительных рубежа: передовой, главный и тыловой. Оборона побережья строилась в виде отдельных узлов сопротивления, созданных в наиболее вероятных местах высадки десантов противника и включавших две-три линии артиллерийско-минометных и пулеметных дотов и дзотов, траншей, окопов, проволочных и минных заграждений. Со стороны моря эти районы прикрывались минными полями и корабельными дозорами. Таким образом, началось формирование единой системы обороны побережья с моря, суши и воздуха. Таким же образом шло укрепление побережья Азовского и Каспийского морей, но значительно позже — весной — летом 1942 года.В ходе войны продолжалось развитие военно-морской обороны. В августе — ноябре 1941 г. из сил и средств Новороссийской базы были сформированы Керченская и Туапсинская военно-морские базы. На Азовском море первыми базами флотилии стали Мариуполь (главная база) и Ростов-на-Дону. Но вскоре они оказались под угрозой наступавших войск противника. Поэтому началось оборудование и приспособление к базированию военных сил коммерческих и рыболовецких портов Ейск, Приморско-Ахтарская и Темрюк, где в течение первого года войны были развернуты штатные военно-морские базы.Чем ближе фронт подходил к Кавказу, тем выше становилась вероятность прорыва немецкой армии в область с севера. Приказом командующего войсками СКВО от 3 апреля 1942 г. вся территория округа была разделена на 11 боевых участков: 1-й с центром в г. Сальск, 2-й — Краснодар, 3-й — Ворошиловск, 4-й — Армавир, 5-й — Черкесск, 6-й — Пятигорск, 7-й — Нальчик, 8-й — Буденновск, 9-й — Моздок, 10-й — Орджоникидзе, 11-й — Грозный. Оборона каждого из этих участков была возложена на соответствующие соединения, части и военно-учебные заведения, расположенные в границах участков. Однако большой проблемой была нехватка оружия, техники, боеприпасов, материальной базы в целом.4 мая 1942 г. штаб СКВО боевым распоряжением о мероприятиях по организации охраны важнейших объектов от воздушных десантов и диверсионных групп противника потребовал учесть и взять под охрану все важные объекты (мосты, тоннели, перевалы, источники воды и т. д.). Также на территории СКВО при районных центрах и пунктах, важных в военном отношении, были созданы истребительные батальоны. Формировались отряды народного ополчения, партизанские отряды. На территории Ростовской области была создана Донская казачья дивизия. В частности, подразделения Ростовского полка народного ополчения показали исключительно высокие боевые качества в боях за свой родной город. «Все для фронта, все для победы» — под этим лозунгом шла мобилизация населения Кавказа.В ходе ожесточенных боев в Крыму, когда нарастала угроза прорыва немецких войск на Кавказ, Ставка Верховного Главнокомандования 21 апреля образовала Северо-Кавказское направление. В состав Северо-Кавказского направления были включены: Крымский фронт, Севастопольский оборонительный район (СОР), Черноморский флот с Керченской, Новороссийской и Туапсинской военно-морскими базами, Азовская флотилия, а также Северо-Кавказский военный округ. С потерей Крыма создалась непосредственная угроза Кавказу. 19 мая 1942 г. решением Ставки Крымский фронт был расформирован, а Северо-Кавказское направление преобразовано в Северо-Кавказский фронт. Командующим фронтом был назначен Маршал Советского Союза С. М. Буденный. В состав фронта вошли войска бывшего Крымского фронта, соединения и части, расположенные на побережье Азовского и Черного морей. Командующему фронтом подчинялись Черноморский флот, Азовская военная флотилия и Северо-Кавказский военный округ.Лидер эсминцев «Ташкент» в гаваниПотопленный лидер эскадренных миноносцев «Ташкент». Корабль был потоплен немецкой авиацией в порту Новороссийск 2 июля 1942 годаНемецкой группе армий «А» противостояли войска Южного и часть сил Северо-Кавказского фронтов. По левому берегу Дона от Верхне-Курмоярской до устья реки оборонялись войска Южного фронта под командованием генерал-лейтенанта Р. Я. Малиновского. Перед Южным фронтом стояла задача ликвидировать прорвавшегося на левый берег Дона противника и, восстановив положение, прочно удерживать занятые рубежи. Общая ширина полосы обороны составляла 320 км. В составе фронта имелось 7 армий: 9-я армия, 12-я армия, 18-я армия, 24-я армия, 37-я армия, 51-я армия и 56-я армия. Авиационную поддержку оказывала 4-я воздушная армия. 28 июля 1942 фронт был объединён с Северо-Кавказским фронтом, 51-я армия передана Сталинградскому фронту.На первый взгляд войск было много. Но это были уже потерпевшие поражение армии, с огромными потерями в живой силе и технике. На правом крыле фронта от Верхне-Курмоярской до Константиновской в полосе шириной 171 км оборонялась 51-я армия, которой командовал генерал-майор Т. К. Коломиец. Эта армия вела бои с группами противника, захватившими небольшие плацдармы на левом берегу Дона в районе Цимлянской и Николаевской. Армия имела 4 стрелковые и 1 кавалерийскую дивизии, всего 40 тыс. человек. Отошедшая за Дон 37-я армия генерал-майора П. М. Козлова держала оборону по южному берегу Дона от Константиновской до Богаевской, в полосе шириной до 65 км. В армии насчитывалось около 17 тыс. человек. 12-я армия под командованием генерал-майора А. А. Гречко в составе 3 стрелковых дивизий, имея около 17 тыс. человек, оборонялась на фронте шириной 40 км, от Белянина до Кизитеринки. 18-я армия генерал-лейтенанта Ф. В. Камкова в составе 3 стрелковых дивизий и 1 стрелковой бригады, в которых насчитывалось около 20 тыс. человек, держала оборону на фронте шириной около 50 км, от Кизитеринки до устья Дона. 56-я армия, которой командовал генерал-майор А. И. Рыжов, имела 5 стрелковых дивизий и 3 стрелковые бригады, общей численностью около 18 тыс. человек. Эта армия после тяжелых оборонительных боев в Ростове выводилась во второй эшелон. 24-я армия генерал-майора В. Н. Марцинкевича и 9-я армия генерал-майор Ф. А. Пархоменко, имевшие в своем составе остатки 11 стрелковых дивизий, принять участие в боях не могли и отводились за р. Ср. Егорлык для пополнения и восстановления. Резерв фронта был небольшим — стрелковая и кавалерийская дивизии, сосредоточенные в полосе 37-й армии.Таким образом, на фронте в 320 км оборонялись лишь 5 малочисленных армий Южного фронта, в которых имелось всего около 112 тыс. человек, 121 танк, 2160 орудий и миномётов. Это были серьёзные силы (с учётом выдвигавшихся резервов), если бы командование успело организовывать оборону. Однако войска снова были растянуты в линию без вторых эшелонов и резервов. Артиллерийское усиление войск Южного фронта было очень слабое. Числившиеся в его составе 17 артиллерийских полков не могли быть эффективно использованы из-за серьёзной нехватки боеприпасов. Из-за ограниченного количества переправ артиллерийские части при отходе на левый берег Дона оторвались от своих войск, а в 37-й армии артиллерийские полки потеряли всю материальную часть в боях при отходе за Дон. 4-я воздушная армия не могла обеспечить полноценное прикрытие с воздуха. Кроме того, из-за быстрого отступления положение с материально-техническим обеспечением войск было неудовлетворительным. Поспешное отступление потребовало срочной эвакуации материальных ценностей из районов, которым угрожала оккупация. Железнодорожные пути были забиты эшелонами. По грунтовым дорогам от Дона до Кубани двигалось огромное количество автомобильного и гужевого транспорта, беженцев и скота. Это в большой мере осложняло нормальное снабжение советских войск, в которых остро ощущался недостаток боеприпасов и горючего.Северо-Кавказский фронт к тому времени занимал оборону от устья Дона по восточному берегу Азовского моря, Керченского пролива и по побережью Черного моря до Лазаревской. В состав фронта входили 47-я армия, 1-й стрелковый корпус и 17-й Кубанский кавалерийский корпус и 5-я воздушная армия. Кавкорпус был добровольческим формированием, основу его составляли казаки непризывного возраста, т. е. старше 50 лет. Войскам фронта, который насчитывал более 200 тыс. бойцов, приказывалось оборонять восточное побережье Азовского моря и Таманский полуостров и не допустить форсирования противником Керченского пролива. Черноморскому флоту и Азовской военной флотилии была поставлена задача поддерживать сухопутные войска и воспретить высадку морских десантов врага. Флот выделил для наземных операций 87 тыс. бойцов морской пехоты и береговой охраны. Войска Закавказского фронта под командованием генерала армии И. В. Тюленева (44-я армия, 45-я армия, 46-я армия и 15-й кавалерийский корпус) обороняли Черноморское побережье от Лазаревской до Батуми и далее по советско-турецкой границе. Часть сил фронта, согласно договору, находилась в Северном Иране, прикрывая ирано-турецкую границу.Бронепоезд Азовской флотилии «За Родину» с 76-мм универсальными морскими пушками. Северо-Кавказский фронт, август 1942 г.Оборона Кавказа с севера к началу боевых действий по-прежнему была подготовлена слабо. Военный совет СКВО еще 16 июня 1942 г. принял решение создать оборонительные рубежи между Доном и Кубанью, по Тереку, на Таманском полуострове, по побережью Азовского и Черного морей общей протяженностью (включая Тихорецкий, Ворошиловский, Грозненский и Минералводский обводы) 2050 км. Намечалось построить по всем оборонительным рубежам 580 батальонных районов и 10 ротных. Однако к началу боевых действий было закончено всего 180 батальонных районов и 1 ротный. Серьезными недостатками оборонительных рубежей являлись их слабая противотанковая оборона и почти полное отсутствие маскировки. Перед оборонительными рубежами на фронте в 1950 км намечалось создать несколько полос заграждений на глубину до 100 км. В первую очередь предполагалось подготовить противотанковые и противопехотные заграждения на наиболее вероятных направлениях действий противника.По воспоминаниям маршала А. А. Гречко: «Командующим армиями и командирам Отдельного стрелкового и 17-го кавалерийского корпусов приказывалось подготовить к взрыву все сооружения на дорогах, многие участки полотна дорог, установить минные поля, подготовить районы для затопления и заболачивания, к разрушению военные объекты и железнодорожные узлы; перед передним краем главной оборонительной полосы и тыловых оборонительных рубежей создать сплошные полосы всех видов заграждений глубиной 6-8 км, оставив в них подготовленные к заграждению проходы для своих войск. Однако все эти планы в большей части не были выполнены» (А. А. Гречко А. А. Битва за Кавказ. М., 1967.).19 июля Генеральный штаб направил телеграмму маршалу Буденному: «По данным Генштаба, — оборонительные сооружения и организация работ по укреплению Азовского, Черноморского побережий и южного берега р. Дон имеют ряд существенных недостатков, а командование некоторых частей и соединений фронта преступно халатно относится к организации обороны занимаемых ими участков. Так, например, участок обороны 113 сбр за два месяца проверяли девять комиссий и все отмечали одни и те же недостатки. Такое положение свидетельствует также об отсутствии должного руководства оборонительными работами со стороны штаба фронта». В целом армии Южного фронта не успели подготовиться к обороне. Более или менее окопалась только 51-я армия.Одновременно к обороне стали готовиться войска Закавказского фронта. 46-й армии было приказано: продолжая выполнять задачи по обороне Черноморского побережья и советско-турецкой границы, силами 392-й, 389-й стрелковых дивизий и 3-го стрелкового корпуса прикрыть дороги и перевалы, ведущие с севера через Главный Кавказский хребет, и не допустить противника к побережью Черного моря и в долину р. Рион. 23 июня командующий Закавказским фронтом приказал 417-й стрелковой дивизии подготовить оборонительный рубеж на Крестовом перевале и организовать оборону в районе Казбеги, Гуда-Макарский перевал. На следующий день, 24 июня, командующий Закфронтом приказал командующему 44-й армией к 30 июля подготовить полосу заграждений между реками Терек и Сулак от Каспийского моря справа и слева по шоссе Грозный до Ботлих с передним краем по Тереку. Приказывалось к 30 августа также подготовить тыловые оборонительные рубежи: Дербентские ворота и на линии р. Самур. Также к обороне готовили и Баку.В районе Майкопа и Краснодара. Немецкие солдаты приближаются к нефтехранилищу, подожженному отступающими частями Красной АрмииПродолжение следует…