Победа Красной Армии на Дону

В феврале 1918 года отрядам Красной Армии за счёт поддержки населения, численного превосходства и хорошего снабжения боеприпасами со складов старой армии удалось подавить антиреволюционный очаг на Дону.6 (19) декабря 1917 года советское правительство учредило Южный революционный фронт по борьбе с контрреволюцией. Главнокомандующим войсками фронта был назначен В. А. Антонов-Овсеенко. Ближайшая задача советских войск состояла в том, чтобы отрезать Украину от Дона и охватить Донскую область с нескольких сторон. Первоначально общая численность сил, направленных на Украину и Дон, составляла всего несколько тысяч штыков и сабель. В декабре в Харьков прибыло несколько тысяч солдат из Петрограда, Москвы и других городов во главе с командующим Антоновым-Овсеенко и его заместителем, начальником штаба бывшим офицером царской армии Муравьёвым. Антонов-Овсеенко передал командование войсками фронта на Украине начальнику штаба фронта Муравьёву, а сам возглавил борьбу против калединцев.Главные силы атамана Каледина сосредоточивались в районе Каменская – Глубокая – Миллерово – Лихая. В Ростове-на-Дону и Новочеркасске формировалась Добровольческая армия (около 2 тыс. бойцов). Кроме того, отдельные казачьи отряды партизанского типа и несколько регулярных казачьих частей занимали Горлово-Макеевский район Донбасса, вытесни оттуда подразделения Красной гвардии. Однако белоказаки и белые не смогли в этот период создать сильную армию и фронт, чтобы противостоять движению красных отрядов. Это было связано с расколом казачества, которое могло выставить и вооружить целую армию. Если небольшая часть казаков вооружалась против большевиков, и поддержала Каледина, то большинство устало от войны, объявило о «нейтралитете» и даже симпатизировало советской власти.Корнилов и Каледин в январе 1918 года разделились. Оставив атаману офицерский батальон с батареей для защиты Новочеркасска и в качестве ядра для донских войск, Добровольческая армия (ДА) перешла в Ростов. Белые вожди рассчитывали на поддержку большого города, местных богатеев (промышленников, банкиров и т. д.), на подъем офицерства – в Ростове жили тысячи офицеров. Однако просчитали, как и ранее, буржуи-капиталисты финансировать Белое движение не спешили, а офицеры в своей массе ещё старались остаться в стороне от конфликта.К 25 декабря 1917 года (7 января 1918 года) войска Антонова-Овсеенко почти без сопротивления занял западную часть Донецкого бассейна. Отсюда он планировал, действуя колоннами Сиверса и Саблина, уничтожить основные силы Каледина на воронежском направлении. Колонна Саблина должна была от Луганска развивать наступление на станцию Лихая; колонна Сиверса, обеспечивая её с юга, должна была идти на станцию Зверево, чтобы затем повернуть на Миллерово. Одновременно со стороны Воронежа на Миллерово должна была наступать сформированная в Воронеже колонна Петрова, её передовые части к этому времени достигли станции Чертково.Тем временем карательные казачьи отряды Чернецова, Лазарева, Семилетова совершали свои рейды на территории Восточного Донбасса. Атаки сопровождались вспышками казачьего террора. Калединцы разгромили Ясиновский и Боково-Хрустальский рудничные Советы. Ожесточённые бои завязались в районе Юзовки и соседней Макеевки. 19 декабря (1 января) казаки ворвались на Брестово-Богодуховский рудник. 22 декабря (4 января) колонна Сиверса вошла в Донбасс, где соединилась с партизанами с рудников. В ночь с 21 на 22 декабря (3-4 января) красногвардейцы начали наступление со стороны Юзовки. Бои охватили район Юзовки, Ханженкова, Макеевки, Моспина, Иловайска. Ожесточённый бой на Прохоровском руднике между Юзовкой и Макеевкой длился около суток и закончился победой Красной гвардии.В этот период в боевых действия наступило некоторое затишье. Как отмечал Н. Е. Какурин в работе «Как сражалась революция»: заминка была характерна «для начального периода Гражданской войны: войсковые части обеих сторон самовольно начали заключать перемирие друг с другом». Колонна Петрова завязала переговоры с казаками у Черткова; казаки, потесненные колонной Сиверса к югу от Юзовки, попросили перемирия. Отряд Саблина был слаб, чтобы активно наступать. Переброшенные с фронта подкрепления оказались небоеспособны. Продвинувшись до ст. Иловайской, Сиверс вынужден был остановиться. Два полка из его колонны отказались повиноваться, их пришлось разоружить и отправить в тыл.Противник, воспользовавшись этим обстоятельством и собрав небольшие боеспособные резервы, короткими ударами отбросил назад обе колонны Антонова-Овсеенко. 27 декабря (9 января), понеся тяжёлые потери, войска Сиверса оставили часть Юзово-Макеевского района и отступили к Никитовке. Неблагоприятная обстановка сложилась и под Луганском. В ночь на 28 декабря (10 января) казаки заняли Дебальцево. 29-31 декабря (11-13 января) отряд Чернецова занял Ясиновскую коммуну в Макеевке. На помощь руднику пришли шахтёрские отряды Юзовки, Макеевки, Енакиева и группа войск под командованием Сиверса. Ясиновский рудник был отбит. Войска Сиверса, в которые влились 4 тыс. красногвардейцев Донбасса, развернули наступление через Иловайск и Таганрог на Ростов. Группа войск под командованием Саблина, также усиленная местными красногвардейцами, из района Луганска начала наступление на Ростов через Зверево — Каменскую — Новочеркасск. 12 (25) января 1918 года советские войска заняли Макеевку.Тем временем донское правительство теряло контроль над ситуацией на Дону. Вернувшиеся с фронта регулярные полки 10 (23) января провели свой съезд в станице Каменской. Среди революционных полков были и бывшие лейб-гвардии Казачий и Атаманский полки, которые долго пробыли в столице и включились в «политику». Казаки объявили о низложении атамана Каледина и переходе власти к революционному комитету во главе с Фёдором Подтелковым. Революционные казаки потребовали разоружения и изгнания корниловцев. Каледин направил 10-й полк разогнать съезд и арестовать зачинщиков. Но даже этот полк, считавшийся опорой атамана, приказ не выполнил, объявил «нейтралитете» и примкнул к митингующим. Тогда против революционных казаков бросили отряд Чернецова. Революционные казаки имели большое преимущество в силах. Но вся масса революционных полков, батарей и отдельных подразделений не выдержала натиска нескольких сотен решительных бойцов. В итоге Каледину с большим трудом удалось вытеснить Донской ревком из пределов области. Революционные казаки, хотя и имели преимущество в живой силе, не желали воевать.Однако эта победа была тактической. При пассивности и даже враждебности основной массы казаков и населения всей области и к донскому правительству и белым, их поражение стало неизбежным. Окончательно разложившиеся донские части были заменены на воронежском и харьковском направлениях частями Добровольческой армии. Эта мера позволила оборонявшимся временно остановить продвижение колонн Сиверса и Саблина. Колонна Саблина, ослабленная выделением части свои сил на помощь Сиверсу, который наступал на таганрогском направлении, двигалась по помощь войскам Донского ревкома, которых теснили калединцы. 31 января захватили было станцию Лихую, но на следующий день получили сильный контрудар от добровольческих частей и отошли с большими потерями, оставив и станцию Зверево. Наступавшая на Таганрог колонна Сиверса также потерпела поражение в столкновении с добровольческими частями и отошла к ст. Амвросиевка.Красногвардейский отряд во главе с Р. Ф. Сиверсом, 1918 г.Однако в это время началось восстание в Таганроге, где рабочие Балтийского завода (5 тыс. человек) восстали, выбив белых из города. Кроме того, колонны Саблина и Сиверса получили подкрепление с Северного фронта – несколько полков и батарей старой армии, и несколько революционных отрядов. Также Сиверс получил мощный бронепоезд с морскими орудиями. 21 января (3 февраля) колонна Сиверса вновь двинулась вперед и 26 января (8 февраля) установила связь с восставшими в Таганроге. Белоказачий фронт рушился.Калединцы и корниловцы смогли нанести ещё один сильный контрудар по колонне Саблина. Красные казачьи полки, отступившие из Каменской, собрались у Глубокой. Здесь выделился войсковой старшина Голубов, он на основе 27-го полка начал сколачивать боеспособный отряд. Белоказаки Чернецова совершили обход и атаковали Глубокую не по железной дороге, где их ждали, из степи. Революционные казаки снова побежали. Но затем красные казаки соединились с подходившей со стороны Воронежа колонной Петрова. Отряд Чернецова попал в клещи и был разгромлен, сам белый командир погиб. Красные части Голубова, Петрова и Саблина двинулись на Новочеркасск.Кроме того, в этот момент сказалось окружение очага контрреволюции со стороны Царицына и Кавказа. В Царицыне был создан штаб Юго-Восточной революционной армии, командующим которого был избран хорунжий Автономов. Этот штаб начал сосредоточение сил 39-й пехотной дивизии старой армии с Кавказского фронта у станции Тихорецкой. Эта дивизия должна была развить наступление на Екатеринодар – ставку контрреволюционного кубанского правительства. Его уже дважды атаковали местные революционные отряды, пытавшиеся наступать на Екатеринодар со стороны Новороссийска, но без успеха. Батайск 13 февраля был занят частями 39-й пехотной дивизии. Но дальше красные продвинуться не смогли.28 января (10 февраля) 1918 года отряды красных заняли Таганрог и начали наступление на Ростов. Красные двигались медленно из-за порчи путей противником и опасаясь за свой тыл. Дальнейшая оборона Новочеркасска и Ростова стала бессмысленной. Донское казачество воевать не желало. Более того, ударной силой красных отрядов становили уже революционные казаки. Небольшая Добровольческая армия не могла остановить противника, который по мере движения усиливался подкреплениями из местных рабочих и казаков, получал подкрепления с центральных районов и старого фронта. Корнилов и Алексеев решили отходить на Кубань, где Екатеринодар ещё держался и была надежда на поддержку кубанского казачества. Каледин предлагал стянуть всю Добровольческую армию к Новочеркасску. Корнилов и Алексеев были против. «Дон от Дона я защищать не могу», — говорил Корнилов. В Новочеркасске ДА оказывалась в «котле» и была обречена на гибель. 28 января (10 февраля) генерал Корнилов известил Каледина, что добровольцы не могут защитить Новочеркасск и уходят на Кубань. Корнилов просил вернуть ему офицерский батальон.29 января (11 февраля) Каледин собрал заседание правительства, на котором сообщил о решении командования Добровольческой армии и о том, что для защиты Донской области от большевиков на фронте у него остаётся лишь 147 бойцов. Члены донского правительства заявили, что оборонять столицу нет возможности, и предложили атаману выехать в станицы, которые сохранили верность и продолжить борьбу. Уставший, психологически сломленный Каледин заявил, что считает недопустимым бежать и скрываться по станицам и в таких условиях слагает с себя полномочия войскового атамана. В тот же день генерал Каледин покончил с собой выстрелом в сердце. В своём предсмертном письме генералу Алексееву он объяснил свой уход из жизни «отказом казачества следовать за своим атаманом».Войсковой Круг на следующий день избрал генерала А. М. Назарова войсковым атаманом. Назаров время мировой войны командовал 20-м Донским казачьим полком, был начальником 2-й Забайкальской казачьей бригады, с марта 1917 года назначен командиром 8-й Донской казачьей дивизии, а уже в апреле 1917 года — командиром Кавказской кавалерийской дивизии. По дороге на Кавказ был удержан Калединым, и стал начальником Таганрогского гарнизона, затем походным атаманом Донского войска. Генерал Назаров отказался покинуть Новочеркасск с отрядом Походного атамана генерала П. Попова (1500 бойцов), который ушёл в Задонские степи, чтобы продолжить борьбу. Представитель ДА в Новочеркасске генерал Лукомский предлагал Назарову присоединиться к Корнилову. Назаров отказался.Смерть Каледина на некоторое время потрясла Дон. Молодежь притихла, старики стали вооружаться, заявляя, что Дон согрешил перед своим атаманом и должен искупить вину. Тысячами в Новочеркасск стекались казаки, была объявлена всеобщая мобилизация, формировались новые части. Наступление красных остановили. С Румынского фронта пробился с оружием в руках 6-й Донской полк и тут же выступил против красных. Однако вскоре волна энтузиазма затухла. 6-й Донской полк поддался на пропаганду и отказался воевать. Казаки, покричав и побряцав оружием, снова разошлись по домам. 12 (25) февраля красные казаки Н. Голубова без боя заняли Новочеркасск. Назаров и председатель Войскового Круга Е. А. Волошинов были арестованы. 18 февраля их и других представителей донского правительства расстреляли.Генерал-майор, походный, а затем войсковой атаман Донского казачьего войска Анатолий Михайлович Назаров (1876 — 1918)Добровольческая армия в Ростове оказалась в критическом положении. Генералы Алексеев и Корнилов приняли решение отступать на юг, в направлении Екатеринодара, рассчитывая поднять кубанское казачество и вступить в союз с народами Кавказа, сделав район Кубанского войска базой дальнейших военных действий. Вся их «армия» по числу бойцов в это время равнялась полку – 2,5 тыс. человек. С начала формирования в армию записалось 6 тыс. человек, но остальные погибли, были ранены или пропали без вести. В ночь на 9 (22) февраля 1918 года Добровольческая армия переправилась по льду на левый берег Дона и пошла от станицы к станице. Остановилась в станице Ольгинская. Здесь она была реорганизована в три пехотных полка — Сводно-Офицерский, Корниловский ударный и Партизанский. 25 февраля добровольцы двинулись на Екатеринодар.10 (23) февраля красные заняли Ростов. 10 (23) марта Донской ревком провозгласил на территории Области Войска Донского «самостоятельную Донскую советскую республику в кровном союзе с Российской Советской Республикой». Во главе Донской Республики стал казачий подхорунжий Ф. Г. Подтёлков. Советская власть продержалась в Ростове до начала мая 1918 года. В начале мая германские войска оккупировали западную часть Области Войска Донского, включая Ростов, Нахичевань-на-Дону, Таганрог, Миллерово, Чертково. 16 мая в Новочеркасске атаманом Всевеликого Войска Донского был избран генерал П. Н. Краснов, который вступил в союз с Германией.Первый этап Гражданской войны завершился в пользу советской власти. Основные контрреволюционные очаги – Украина и Дон, были потушены. Также красные взяли вверх в Оренбургской губернии и Уральской области, где оформлялась враждебная советской власти коалиция уральского и оренбургского казачества во главе с атаманом Дутовым. 31 января 1918 года белые были выбиты из Оренбурга, атаман Дутов бежал в Верхнеуральск.Успех имел стратегический характер: всего в течение двух месяцев советская власть распространилась на всю Донскую область и Малороссию-Украину. Казалось, что отдельные очаги гражданской войны будут подавлены и наступит мир. Однако уже в феврале 1918 года вмешались внешние силы – турецкие, румынские и австро-германские интервенты. Внешнее вторжение позволило восстановить базу для развития и расширения масштабов смуты. Кроме того, вскоре началось вторжение войск Антанты – Англии, Франции, США и Японии, и инспирированное хозяевами Запада восстание Чехословацкого корпуса, что позволило установить власть контрреволюционных сил на востоке России. Начался второй этап войны, намного масштабнее, уже с настоящими армиями и фронтами.