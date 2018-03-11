Итоги недели. Грядёт европейская весна

Велика та энергонезависима держава

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал ФАН заявление Витренко.



«Само по себе решение «Газпрома» разорвать контракты с «Нафтогазом» носит символический характер по простой причине, что контракты заканчиваются через год и продлевать их, как можно догадаться, никто не собирается. При этом сама процедура по разрыву контрактов, все эти суды могут затянуться на многие годы. С другой стороны, «Газпром» должен заявить свою позицию наиболее ярко. Тут крайне интересно то, что будет вообще с ролью Украины в транзите газа.



Президент Украины Петр Порошенко заявил, что контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" разорвать невозможно. По словам главы украинского государства, такая процедура просто не предусмотрена в документе.

Можно спорить о разных разностях, но, думаю, что Россия нынче в состоянии постоять за себя. И любое юридически неправедное решение в пользу обнаглевшей Украины аукнется полным фиаско и европейскому "правосудию" и незалежной. Сколько верёвочке не виться, а конец близок.

Однако. Скоро потомки шумеров вспомнят свои славянские корни. А что делать? Холодно ведь. Мозги хорошо прочистить должно. Авторы же, вероятнее всего, слиняют в места размещения депозитов, если успеют. Но это внутриукраинские дела.

Крушение Ан-26 ВКС РФ в Сирии

А причем тут война? Что-то часто стали падать пассажирские самолеты нашего министерства обороны... Год назад Ту-154, сегодня Ан-26... В обоих случаях отрицается внешнее воздействие. Остается, по большей части, организация и обеспечение авиаперевозок в МО.

Царствие небесное и вечная память погибшим. Соболезнования родным и близким.

Скорбим. Но. Посмотрите данные флайрадара и плотность авиаперевозок над Европой, США и Ближним Востоком и Россией. А потом разделите на количество катастроф и жертв, из которых ещё следует вычесть коммерческие и частные легкомоторные, коих на западе валом. Лучшие российские пилоты уезжают за длинным рублем в другие страны, авиапарк стареет, летают бэушные иномарки, кадры не решают... Нельзя умалчивать причины.

Пускай теперь специалисты разбираются в причинах случившегося, на мой взгляд, зря Минобороны сразу отмело погодные условия, даже соседи из Израиля подтверждают, что погода была очень плохая, сильный ветер + (возможно) произошёл отказ техники и совокупность различных факторов могла стать причиной падения самолёта, а ребят жалко...

По стандартам НАТО

"...на тряпочки"- даже я, диванный воин, два раза обделался!))) Единственное, если быть серьёзным, ведь к каждому комплексу, американцы пришпилят свои расчёты, увеличив тем самым своё военное присутствие на Донбассе и это уже будет две точки Земного шара нашего, практически, прямого противостояния- плохо то, что это противостояние у наших границ, а не наоборот... Хохлы, в данном случае, обыкновенная, хоть и агрессивная, прокладка!

Не перемога и не зрада ! Это полная незалежность от чужинцев . Отдать деньги на хранение аферисту полная независимость от своих денег!

Ну конечно, лярд отдали на "хранение", ужасно. А сколько сотен миллиардов долл. Россия закопала в "ценных бумагах" США?

Детский сад, вторая четверть. России полностью развязывает руки поставка этих ракет. Другой вопрос как воспользуются этой ситуацией.

Пахнет «нобелевкой»?

Выдавливают по американским многочисленным просьбам. Вот и не хватает поэтому нам полигонов, интервью с представителем холдинга свежо в памяти.

Не думаю, что у нас будет серьезная проблема. Испытаниям ракет без ядерных головок договор не помешает. Поэтому для массогабаритных аналогов проблем нет. А ввозить в Казахстан спецчасти и так не стоит. А вот для собственной (Казахстана) добычи и переработки урана могут возникнуть серьёзные проблемы.

В будущем Россия получит еще одну укропию под боком. При Назарбаеве этого не произойдет, конечно, но после его ухода это случится неизбежно. Я думаю, что в Кремле это тоже понимают, поэтому и строят космодромы.

Станочек, вари!

Это была гонка с гандикапом. Мы им дали (не по своей воле) вагон времени. Они его упустили. Теперь пускай визжат и утирают сопли.

Они начали финишировать вразвалочку с полосатым флагом, раздавая автографы, но тут кто-то пролетел на гиперзвуке.

Ну, конечно же, маловеры правы - все это блеф на советских заделах. Но если поиграть в шпиона (хорошо погуглить), то тут начинают прорисовываться странности, Например, 2 марта 2016 года Кириенко, будучи еще главой Росатома, рассуждал о космических полетах на энергоустановке с ядерным двигателем в своем докладе в Госдуме и бил себя в грудь, что к концу 2018 года транспортно-энергетический модуль будет подготовлен к летным испытаниям. Цена проекта - 20 млрд руб., 17 млрд из бюджета. Я не к тому что 20 млрд., а к тому, что Кириенко, может быть, и попиливал, но вот гад, со всеми проектами справлялся и вытащил Росатом из глубокой (ну, пусть будет) впадины. А тут ещё и Путин с малогабаритной ядерной силовой установкой. Ну, это уже тривиально - ещё Капоне говаривал, что добрым словом и с пистолетом гораздо легче убеждать, чем просто добрым словом. Так вот - такое блефообразное ж-ж вокруг ядерной энергоустановки явно неспроста. Потом, с Ангарой слишком много шума и подозрительно мало дела, что напоминает завесу. В общем, запасаемся попкорном и ждем-с. Должно выродиться что-то интересное: типа к Марсу за полтора месяца. Маска пинать не будем - у него весь энтузиазм может пропасть раньше времени.

Вспомнил интервью штатовского генерала в 90-х.

Надменный такой, типа, куда России рыпаться - мы успели изучить всё её вооружение, ржавые корабли и самолёты.

Сейчас бы на него глянуть.

Операция «Демократическая зачистка»

Маразм все крепчает и крепчает... Ежели до Екатерины добрались, то помимо памятников екатерининским орлам, надо бы и здания её той эпохи сносить ибо не фиг воспитывать на имперской архитектуре население. Очень грустно. Нам бы в такое состояние не обратиться, предпосылки есть.

а мне каэтся, что они счастливы.

Теперь русский украинцу враг навек, всё ведь держалось на голубом топливе - почти бесплатном, а теперь вы почти как амеры для нас, хотя и они иногда возьмут, да купят газика Ямальского, но орут, что нельзя его покупать - недемократичный он.

Робот не может обижаться

Маки Авелльевич

Судя по фото, похоже что аппарат должен хорошо сидеть в руке. Про баланс похоже тоже не забыли. Подержал бы с удовольствием.

Вот как начнут "отстреливать" сей гаджет, так и поймем - насколько эта система лучше или хуже существующих сейчас...А пока - ну, симпатичный, эргономичный, многозарядный...

Почему "Нахлебник"? Кто так назвал? Есть хоть какое-то вменяемое объяснение?

Как-то иждивенцем или дармоедом не назвали.

«Второй фронт» в Сирии?

Может быть, они и съедят… Так кто же им даст! Африн — не важнейшая цель правительственных сил. Вот с пригородами Дамаска разберутся, тогда и посмотрят… А там пока пусть Турция воюет. И вообще, если раньше была собачья свалка, то теперь наши последовательно вышибают бармалеев из различных мест. Ключевое слово — последовательно…

Кхм, прочитал первые абзацы статьи и сразу понял, кто автор, я вот удивляюсь, почему с такими мощными аналитическими измышлениями товарищ автор — ещё не начальник Генштаба ВС РФ. Если американцы пойдут в Африн со своими бармалеями, то о Турции как о члене НАТО можно забыть, и это нам на руку. На лавры Даманцева не претендую. ИМХО, конечно

Судя по всему, прямое столкновение с американскими регулярными войсками стало неизбежным? Что ж, они пособники террористов, и должны быть из Сирии выбиты.

Вы будете выбивальщиком?

Я требую урегулирования вопроса!

С такими же доводами можно сделать претензии и Украине и всей Прибалтике, пока они были в составе СССР и, следовательно, территорией России. Это один расклад… Теперь пусть оплатят свою незалэжность и независимость, учитывая то, что они утверждают, что Россия оккупант… Следовательно, они признали факт участия войны на стороне Германии и узаконивание их пособников… За язык их никто не тянул… И не забыть посчитать, сколько стоило их содержание в составе СССР.

Счёт выставить можно) а как деньги возвращать будем?) Так что разговор на эту тему бессмыслен.

Объявить Польшу автономией и губером Жириновского поставить. Думаю, он разберётся.

Грядёт европейская весна

Все, кто ранее молился на американскую версию демократической глобализации, начинают постепенно прозревать. В лошарах шестерить за гнилую корку хлеба с барского стола желающих всё меньше и меньше.

Проблема в том, что и США, и Европа (особенно последняя) постепенно вползли в "эпоху санкционной политики" под лозунгом "Кесарю кесарево, а слесарю слесарево".

Таким образом, все соглашения, подписанные ранее, как ВТО, так и "сделка по Ирану", трактуются сегодня так, как это выгодно связке США — ЕС. А такое положение вещей есть не что иное как диктат, подкрепляемый звоном и бряцанием НАТО.

У англосаксонского мира окончательно снесло крышу от мнимой безнаказанности. На что и указал в своём послании (куда подальше) ВВП 01.03.2018.

И если США надеются отсидеться за океаном, то Европе следует сделать выбор: или возобновить самостоятельную политику на евроазиатском континенте, или стать этаким штрафбатом США на европейском ТВД.

Только они этот выбор делать не торопятся, и неизвестно, сделают ли вообще… И хочется и колется…

Американец, дай название русскому оружию!

Так вроде в 2004, в 2007 и в 2015 году специально для американцев были сделаны утечки по «Сармату», по крылатым ракетам и по «Статусу-6». Они там совсем уже, что ли? А видео, где убивают Саддама Хуссейна и Муамара Каддафи, было, видимо, сплошь гуманистическим? США, между прочим, освоили новый вид телевизионного искусства "война онлайн", показывая по CNN "Бурю в пустыне" и "атаку 11 сентября 2001 года".

P. S. Не знаю, как они назовут наше новое оружие, хотя явно напрашивается название "трампец вашей америке", но, видимо, будет что-то типа Putin's strike.

Американцы, не дёргаясь, просто модернизируют свои МБР. Даже не гонятся новые разрабатывать. Они вполне уверены, что для взаимного Армагеддона им хватит и сегодняшних средств.

Я считал, что до 01.03.2018 г. Россия была в безопасности… а нет, вот теперь уже точно в безопасности, вот только теперь)))

Кстати, если ракета обходит все ПРО и имеет НЕОГРАНИЧЕННУЮ дальность, отчего не запустить их штук 20, и пусть летают над Америкой, их же сбить не могут, и они неограниченно могут летать?)))

И совсем непонятно… Когда эти тупые американцы после просмотра наших мультиков начнут уже дань выплачивать??? Как так: мы самые сильные в мире, а они не сдаются? Что дальше тогда делать???

Аэродром на острове стратегического значения

Не зря экспедиции проводили! Отличная новость! Япона мама будет плакать!

Потому что суверенитет. И это наши острова.

Сейчас почитаем версию нашей оппозиции о том, зачем «тиран» делает вид укрепления обороноспособности, а сам переводит деньги в казначейские облигации правительства США, хотя сейчас увидим, что понапишут, может, придумали уже что-то новое. Такие мелочи вроде аэродрома на острове недалеко от Японии не вызывают у них удовольствия. Лучше бы пенсионерам раздали, как говорится…

Оппозиция, говорите… Знаем таких… Молокососов полно с промытыми мозгами — вот и вся оппозиция…

Какие пенсионеры! Собачек бездомных кормить надо! Гей-парад в Москве до сих пор не проведён! Гениев художественного траха на сцене репрессируют! Белорусский хамон до прилавков не доходит. Глубже проблемы вскрывать надо! А вы — "пенсионеры"…

Грудинин и Явлинский: новая кремлёвская рать

Непрофессиональная западная аналитика об экономической ситуации в России. Ничего В. Путину не поможет при существующей олигархической модели "развития" либерального капитализма, так как она заточена на интересы компрадорской олигархии, превратившей Россию в кормушку для зарабатывания бабла и увода его за границу на себя, любимых. Народ и страна для них — только источник личного обогащения.

Соломку подстилают.

И Путин и Грудинин — кандидаты от системы власти. Только от разных группировок. Путина хотят оставить питерские, у них всё на мази. А Грудинина продвигают силовики, которые прекрасно понимают, что ещё 6 лет такой политики, и реальность социального взрыва возрастёт в разы.

И для успокоения электората Путина придётся грязно сливать. А сейчас он мог уйти присоединителем Крыма и героем Сирии.

Ну-ка, ну-ка! Какие это такие силовики продвигают Грудинина?! Вы, часом, не из параллельной реальности?

Грудинина продвигает коалиция левопатриотических сил, которая наконец-то преодолела разногласия и стала действовать единым фронтом с КПРФ. Жаль, что их не поддержали мироновские справедливоросы, чем показали свою полнейшую никчёмность и политическую импотенцию. Да и тот же Бабурин, как и "коммунист"-балабол Сурайкин, тоже могли бы влиться в ряды коалиции.

Мистер Макфол и русская туалетная бумага

Смерть США не за горами. Они продают нефть и газ, а излишки вкладывают в экономику России, финансируя российский ВПК. И главное, углеводороды они качают так, что ставят рекорды год от года, растут вкладываемые в рубли долларовые сверхприбыли. Ну и углеводородов разведанных у них осталось до 2040 года.

А члены конгресса в ажиотаже скупают российскую недвижимость в Подмосковье и Крыму, открывают рублёвые счета в Сбербанке и устраивают своих чад учиться в российских вузах. А ещё в России большая потребность в американских сантехниках и чернорабочих…

Угрожают отключить нас от Интернета.

Да скорей бы уж. Глядишь, народ в сознание войдёт, книжки читать будет. В реальной жизни начнёт общаться, правда, в реале общаться сложнее, чем в Интернете. Здесь реально может сразу без задержки прилететь за гнилой базар, но ничего, скромнее, вежливее будут, думать начнут.

Штаты загнивают из-за своей паразитарной сущности. И эта сущность проявилась именно потому, что не стало геополитического противовеса. Если бы Союз не распался, то нам бы грозила катастрофическая 3МВ в её худшем варианте, когда у противников максимальные запасы зарядов: у нас было в оперативной готовности порядка 10 тыс стратегических на носителях, готовых к немедленному пуску, и ещё около 15 тыс ТЯО. У американцев — примерно столько же, чуть поменьше. Сравните с текущим состоянием… Сейчас уже не гарантировано взаимное уничтожение, если удастся сбить боеголовки выше 8 тыс м, т. к. там дуют постоянные потоки, которые быстро "размажут" радиоактивность по всей сфере Земли. Нужно лишь перехватить большую часть…

Европа нынче не та

Это очень хорошо, что и в Италии победил Путин.

И это только начало! Кто там следующий?

А на самом деле победили здравомыслящие политики. С ними будет сложно договариваться, если будут настойчиво отстаивать свои собственные интересы, интересы Италии. Но с ними договоры возможны. Нынешние лидеры Италии и Евросоюза во многом частенько вообще послушно следовали в фарватере политики США, прямо-таки заглядывая американцам в рот. Теперь такая политика заканчивается. Правда, я не думаю, что здравомыслие в Евросоюзе наступит быстро — для этого нужно ещё несколько таких побед.

Молодец комик Грилло! Он хорошо разобрался в сути, что от великого до смешного один шаг, но и наоборот!..

В связи с победой на выборах в Италии Путина логичным будет проведение референдума об отделении Италии от Евросоюза и вхождение в Российскую Федерацию.