Пиррова победа германской армии

21 марта 1918 года германские дивизии бросились на штурм британских позиций. В первые дни союзникам казалось, что повторяется кошмар 1914 года. 174 тыс. англичан было убито и ранено, десятки тысяч попали в плен. Германская армия рвалась к Амьену и угрожала отрезать северный фланг союзного фронта.Зимой 1917 — 1918 гг. шла усиленная подготовка германской армии к наступлению. На основе обобщения опыта боевых действий 1916 — 1917 гг. 26 января 1918 г. была издана инструкция «Наступление в позиционной войне». Она дополнялась рядом других инструкций и наставлений, определявших действия различных родов войск и их взаимодействие. Основные положения инструкций сводились к давно вынашиваемой идее — прорвать на широком фронте систему обороны противника с целью перейти от позиционной войны к маневренной. Прорыв планировались осуществить сосредоточением на широком фронте мощных сил и средств и достигнуть методичностью подготовки, внезапностью, быстротой, силой ударов и большой глубиной проникновения в оборону противника. Внезапность обеспечивается скрытностью всей подготовки и короткой (2-4 часа) артиллерийской подготовкой, основанной на отказе от разрушения укреплений противника и на нейтрализации его пехоты и артиллерии массовым применением химических снарядов. Сила первого удара, обеспеченного поддержкой мощной массы артиллерии (до 100 орудий на 1 км фронта) и минометов, должна ошеломить и деморализовать противника.Наступление, особенно во втором периоде боя, предполагало предоставление широкой инициативы командирам. При прорыве в целях сохранения темпа наступления рекомендовалось избегать лобовых атак очагов сопротивления, а обходить их с флангов и тыла. Впереди следовали штурмовые отряды и саперы. Дивизии первого эшелона получили указание вести наступательный бой до полного истощения своих сил (ранее дивизии сменяли, отводили в тыл до истощения сил). Осуществление этого принципа привело в ходе наступления к большим потерям и утрате многими дивизиями боеспособности.Особое внимание при подготовке к наступлению было обращено на усовершенствование тактики артиллерии. 24 января 1918 г. директивой верховного командования был введен метод уточненной стрельбы капитана Пулковского, который сводился к подавлению неприятельской артиллерии и пехоты внезапным огнем без предварительной пристрелки. Одновременно вводилась система организации централизованного управления артиллерийскими массами, разработанная полковником Брухмюллером. Артиллерия должна была подавить оборону противника на всю тактическую глубину, нейтрализовать его огневые средства, работу штабов, командных пунктов, линий связи, прифронтовых железных и шоссейных дорог. Эффективность стрельбы на поражение повышалась массовым применением химических снарядов. Для выполнения этой задачи по системе Брухмюллера вся артиллерия делилась на четыре группы: 1) группы борьбы с пехотой создавались на участке каждой дивизии первого эшелона. В их состав включалась легкая артиллерия и минометы; 2) группы борьбы с артиллерией организовывались на участках армейских корпусов и подразделялись на подгруппы по числу дивизий первого эшелона; 3) дальнобойные и фланкирующие группы тяжелой артиллерии создавались на участках армейских корпусов и предназначались для обстрела лагерей, командных пунктов, узлов связи, дорог и фланкирования позиций противника; 4) на фронте каждой армии организовывались тяжелые группы настильного огня, предназначавшиеся для обстрела самых дальних целей. С началом атаки пехоты устанавливался огневой вал, который должен был парализовать противника, загнать его в укрытия и позволить своей пехоте застать врага в его укреплениях.Все дивизии, предназначенные для наступления, с начала 1918 г. были отведены в тыл и в соответствии с новыми инструкциями прошли трехнедельную подготовку. Основной задачей была отработка способов движения за огневым валом, преодоление препятствий на поле боя, а также приемов борьбы с танками противника, взаимодействия с авиацией, артиллерией сопровождения пехоты, инженерными войсками и частями связи.К 21 марта на фронте наступления от Краузиля до Ла-Фера протяжением в 70 км были сосредоточены 62 германские дивизии. В трех армиях на фронте их расположения в 106 км находилось 6824 орудия различных калибров (на 70-километровом фронте непосредственной атаки размещалось примерно 6000 орудий) и около 1000 самолетов. Войска строились в три эшелона. В первом эшелоне оперативного построения находилось 30 дивизий, во втором — 19, в третьем — 10 и в резерве — 3 дивизии.На 70-км фронте, избранном германским командованием для атаки, оборонялись 3-я и 5-я английские армии, имевшие в своем составе 32 пехотные и 3 кавалерийские дивизии, 216 танков, около 3000 орудий и около 500 самолетов. Таким образом, на участке прорыва германскому командованию удалось создать примерно двукратное превосходство в силах и средствах над противником.20 марта артиллерийские и минометные батареи германцев заняли позиции на передовой. Чтобы всем хватило места, их пришлось расположить в три ряда — позади окопов, на линии укреплений и чуть впереди. Пехотные части были размещены тесными рядами на передовой и замаскированы от воздушного наблюдения противника. Британские и французские летчики действительно не заметили активности немцев ни на передовых позициях, ни на прифронтовых дорогах. Генерал Людендорф с гордостью вспоминал: «Противник до последнего момента оставался в полном неведении, иначе он бы принял более действенные оборонительные меры и подтянул бы резервы поближе к передовой».Эрих Фридрих Вильгельм Людендорф21 марта 1918 года ранним утром германская артиллерия открыла огонь по позициям британской армии от Краузиля до Ла-Фера. Артиллерийская подготовка длилась пять часов. Особенно сильному обстрелу в течение первых двух часов подвергались артиллерийские позиции 3-й и 5-й английских армий. Немцы активно использовали бризантные и химические снаряды. Интенсивно обстреливались штабы, командные пункты, расположения войск и тыловые коммуникации английских армий. Затем огонь артиллерийских батарей, усиленных минометами, был перенесен на оборонительные позиции английской пехоты. Потери англичан были очень серьёзными. Первая линия обороны была опустошена. Радио и телефонная связь была нарушена.В 9 часов 40 минут в атаку под прикрытием огневого вала пошла германская пехота. За ней следовала зенитная артиллерия для прикрытия от вражеской авиации и привязные аэростаты для наблюдения за ходом боя и корректировки артиллерийского огня. Одновременно часть германских батарей продолжала вести обстрел опорных пунктов и артиллерийских позиций противника, расположенных на второй позиции. Ответный огонь британцев, парализованных внезапно начавшейся артподготовкой и густым туманом, был малоэффективен. Однако в ходе наступления из-за густого тумана нарушилось взаимодействие германской пехоты с артиллерией. Огневой вал оторвался далеко вперед, и пехота потеряла с ним соприкосновение. Многие очаги сопротивления оказались не подавленными артиллерией, и пехоте пришлось потратить на их штурм много сил и времени. Германская авиация господствовала в воздухе. В 15 часов в бой вступила штурмовая авиация, которая до наступления темноты наносила удары по очагам сопротивления союзников. В результате немецкая авиация оказала серьёзную поддержку наступающей пехоте. Английская авиация, из-за двукратного превосходства германской, активности не проявляла.В этот же день 21 марта в районе города Сен-Кентен германцы впервые применили в бою свои собственные танки. Это была тяжелая машина - A7V, довольно нелепого вида, похожая на поставленный на гусеницы железнодорожный вагон. Первые германские танки обладали массой недостатков (как и английские) — они имели большую высоту (более 3 м) и малую скорость, представляя хорошую цель для артиллерии, также отличались очень низкой проходимостью и устойчивостью. Однако они произвели на английских солдат не менее устрашающее впечатление, чем танки самих британцев в свое время — на немцев, и укрепили боевой дух своей пехоты.Германские танки A7VК исходу первого дня наступления 17-я и 2-я германские армии вклинились в английскую оборону на 2-4 км, глубина продвижения 18-й армии составила 6 — 7 км. Таким образом, задача первого дня наступления — тактический прорыв и захват артиллерии противника — не была выполнена. Германцам удалось захватить всего 138 английских орудий. Хорошие тыловые коммуникации позволили британцам оттянуть почти всю артиллерию на вторую позицию. Кроме того, 17-й и 2-й армиям также не удалось добиться охвата противника в выступе у Камбре, что Людендорф считал необходимой предпосылкой успеха всей операции.В последующие два дня наступление 17-й германской армии, наталкиваясь на сильное и хорошо организованное сопротивление 3-й английской армии, развивалось медленно. К исходу 23 марта она с большим трудом продвинулась всего на 5 — 6 км. Значительно быстрее продвигались войска 2-й германской армии. В ночь на 22 марта командующий 3-й английской армией, опасаясь охвата своих войск в выступе у Камбре, отвел их на 2-3 км назад. В результате к концу третьего дня 2-я армия смогла преодолеть тактическую зону обороны англичан и продвинуться на 10-12 км. Наиболее высокими темпами развивалось наступление на участке 18-й армии, хотя она в соответствии с планом операции должна была выполнять вспомогательную задачу. За три дня 18-я армия углубилась в расположение противника на 20 км, полностью осуществила прорыв тактической зоны обороны 5-й английской армии и, форсировав р. Сомма и канал Кроза, начала бои по преодолению оперативной обороны.Большую роль в успехе 18-й армии сыграла авиация, которая направлялась на те участки, где шли наиболее упорные бои. Так, 22 марта сопротивление 50-й и 61-й английских дивизий в районе Бовуа было сломлено при помощи 30 штурмовиков, с высоты 50 м обстрелявших противника. На следующий день германские штурмовые эскадрильи совершали налеты на подходящие к 5-й английской армии резервы, на отходящие войска и обозы. Однако уже 23 марта обстановка в воздухе стала меняться. В этот день в бой вступила французская авиация. Активизировались и британские самолеты.Таким образом, в первые дни союзникам казалось, что повторяется кошмар 1914 года. Грозные германские дивизии бросились на штурм союзных позиций. 174 тыс. англичан было убито и ранено, десятки тысяч попали в плен. Германская армия рвалась к Амьену и угрожала отрезать северный фланг союзного фронта. Историк Бэзил Лиддел Гарт так описал события тех дней: «В эти недели Германия была отчаянно близка к тому, чтобы вернуть потерянный ею блестящий шанс на победу, который она упустила в начале сентября 1914 года».Русский военный историк, генерал Андрей Зайончковский писал: «Германцы, продвинувшись своим центром и левым крылом еще на 15 км, достигли позиций, занимавшихся ими до отхода в 1917 году, и совершенно растрепали 5-ю английскую армию. Англичане стали отходить на северо-запад к морю, а французы на юго-запад, имея задачей прикрыть Париж. Казалось, германцы достигали своей цели».В результате боев 21 - 23 марта 5-я английская армия оказалась настолько измотанной, что не могла уже больше собственными силами удерживать фронт. Её положение вызвало опасения у британского командования. В первые дни «весеннего наступления» германской армии отчетливо сказалось отсутствие единого командования и общесоюзных резервов вооруженных сил Антанты на Французском фронте. В начале сражения французское командование ничего не сделало, чтобы помощь британцам. Петэн ждал удара германцев в Шампани и не хотел передавать резервы союзникам. Только с 23 марта, когда наступление 18-й германской армии создало угрозу образования разрыва между 5-й английской и 1-й французской армиями, французские дивизии стали на транспорте перебрасывать на фронт боевых действий, и они с ходу вступали в сражение. Французские войска, вступали в сражение с ходу, зачастую не завершив сосредоточения, без достаточной артиллерийской и авиационной поддержки, поэтому не смогли быстро стабилизировать фронт.Британская 60-фунтовая пушка на позицияхОтступление британских войск. Март 1918 годаХод сражения нарушил планы германского командования. Вместо запланированного прорыва фронта и охвата левого фланга англичан 17-й и 2-й армиями выяснилось, что наибольшего успеха добились войска вспомогательной 18-й армии. Необходимо было остановить наступление 18-й армии и добиваться результате на правом фланге (17-я и 2-я армии) или изменить план и перенести тяжесть наступления на участок 18-й армии, на юго-западное направление. 23 марта на совещании в Авене с участием императора было решено обходить оба фланга союзников. То есть добиваться одновременного разгрома англичан и французов, отбрасывая англичан к побережью, а французов к Парижу.2-й армии было приказано наступать не только севернее Соммы, как это предусматривалось в первоначальном плане, но и по южному ее берегу, в направлении на Амьен, с целью разъединения 5-й английской и 6-й французской армий. 18-я армия должна была наступать в юго-западном направлении непосредственно против 6-й французской армии, отбросить её дивизии сначала за р. Уаза, а затем, во взаимодействии с 7-й армией, за р. Эна. Одновременно 17-я армия должна была наступать в направлении на Аббевилль, Сент-Поль и во взаимодействии с 6-й и 4-й армиями сбросить англичан в море. В случае успеха операции германский флот должен был сорвать эвакуацию британских войск с континента.Таким образом, теперь германская армия вела наступление в двух направлениях. Вместо планировавшегося ранее наступления в одном северо-западном направлении теперь предусматривалось одновременно вести его в расходящихся направлениях. Германское командование переоценило первоначальный успех, свои силы и недооценило возможности врага. Германцы считали, что разгромили британскую армию, что было ошибкой. Кроме того, французы перебрасывали на опасное направление подкрепления и припасы быстрее и в больших объемах, чем немцы.Английское 6-дюймовое орудиеГерманцы продолжали наступать. К исходу 26 марта германские войска вышли на фронт Див, Эрш, р. Сомма, Альбер, Миромон. Наибольший успех, как и в первые дни, был снова в полосе 18-й армии. К концу 25 марта обескровленная 5-я английская армия отходила на северо-запад к морю, а 6-я французская армия — на юго-запад, к Парижу. На стыке английского и французского фронтов ещё 24 марта образовался разрыв шириной до 15 км, открывавший дорогу на Амьен, до которого оставалось всего 35 км. Именно в этот момент германскому командованию явно не хватало кавалерийских дивизий оставленных в России. Мощное подвижное соединение могло расширить брешь, выйти на оперативный простор, громя тылы врага, создавая хаос и перехватывая коммуникации.Стремясь развить достигнутый успех, германское командование все более смещало центр тяжести операции к юго-западу. 26 марта командование армии получило новые указания. 2-й армии было приказано наступать в юго-западном направлении по обеим берегам Соммы и захватить Амьен. 18-я армия должна была форсировать р. Авр и продвигаться далее вдоль р. Уаза в направлении на Компьен, нацеливаясь на Париж. Задача 17-й армии — продолжение наступления в направлении на Сент-Поль — оставалась прежней.Тем временем союзники пришли в себя и создали единое командование. 26 марта в Дуллане на конференции представителей правительств и высших военачальников Антанты французскому генералу Фошу было поручено координировать действия союзных армий во Франции и Бельгии. Фош немедленно приказал командующим 5-й английской, 1-й французской армий и командующему резервной группой Файолю сконцентрировать все имеющиеся в распоряжении силы у Амьена, а английские дивизии, понесшие тяжелые потери в боях южнее Соммы, заменить французскими. Союзники воспряли духом.Фердинанд Фош27 - 28 марта все попытки 17-й армии прорваться к Аррасу оказались безрезультатными. Людендорф был вынужден прекратить наступление севернее Соммы и сосредоточить все усилия на юго-западном направлении. 27 марта 18-я армия продвинулась еще на 13-14 км и взяла Мондидье, а 2-я армия захватила Альбер и переправы через р. Анкр и Миромон. 28 марта 4-я английская армия отошла еще на 8 — 9 км. Однако это был последний день серьёзных успехов германцев. Англичане активно контратаковали. Крупные французские резервы — 1-я и 3-я армии — сосредоточились между реками Лис и Уаза, имея задачу преградить противнику дорогу на Париж и прикрыть Амьен. Союзники получили превосходство в силах. 28 марта им удалось закрыть брешь, образовавшуюся ранее на амьенском направлении. Не имея подвижных войск, германское командование не смогло развить успех и захватить Амьен. Темп германского наступления снизился. Успехи имели локальный характер. Бои снова велись на истощение, что было выгодно союзникам. 5 апреля Людендорф отдал приказ об остановке наступления по всему фронту. Необходимо было подтянуть отставшую артиллерию, сосредоточить дополнительные силы, чтобы нанести новый мощный удар.Таким образом, победа германской армии стала «пирровой». Историк Зайончковский писал: «Германцы не знали о размерах своего успеха, не имели конницы, их пехота устала, артиллерия запоздала, снабжение расстроилось, и потому не могли его использовать». Людендорф был вынужден признать: «Неприятельское сопротивление оказалось выше уровня наших сил. Переход к сражению на истощение был недопустим, ибо таковое противоречило нашему стратегическому и тактическому положению».Кроме того, уже началось сказывать моральное разложение германской армии, истощенной и уставшей от войны. Истощённые германские солдаты, прорвав фронт врага, захватив зону вражеских складов, начали заниматься грабежом, обжорством и пьянством, в ущерб развитию наступления. Ситуация со снабжением продовольствием и предметами первой необходимости к этому времени в Германии была почти катастрофической. Солдаты, дорвавшись до местности не разорённой войной, старались себя вознаградить (добро можно было отправить родным), и брали всё, что можно унести, остальное уничтожали.Германские войска достигли значительных результатов. Атаковав на фронте в 70 км, они вклинились в оборону противника на 60 км и вышли на линию Байлейль, Альбер, Виллер-Бретонне, Гривен, Нуайон, р. Уаза. Наиболее успешными были действия 18-й армии. Ее центральные корпуса за 16 дней боев прошли 84 км. Среднесуточный темп наступления составлял около 6 км. Для Западного фронта по сравнению с боями на истощение в 1915 — 1917 гг. это был серьёзный успех, достигнутый благодаря хорошей подготовке войск к наступлению, созданию превосходства сил и средств, внезапности удара, умелой организации взаимодействия пехоты, артиллерии и авиации.В сражении участвовало 90 германских, 46 английских и 40 французских дивизий. Общие потери союзников в операции составили 212 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными (по другим данным, более 250 тыс. человек). Германские войска потеряли 240 тыс. человек.Однако главная задача операции — прорвать фронт союзников, отделить англичан от французов и разбить их в решающем маневренном сражении («сбросить в море») — не была достигнута. В англо-французском фронте образовался дугообразный выступ глубиной в 60 км и протяжением фронта в 150 км. Удлинившаяся линия фронта потребовала новых сил и средств для своего удержания. Так, в ходе кампании 1917 года германская армия совершила организованный отход, чтобы уменьшить фронт и уплотнить оборонительные порядки. Возможности германской армии, понесшей большие потери, были весьма ограничены. Союзники же могли пополнить свои дивизии и вскоре в бой должна была вступить свежая американская армия. То есть захват территории, без решительного разгрома врага и уничтожения его живой силы, только ухудшал положение германской армии.В самый решительный момент битвы во время образования бреши у Амьена, германцы не смогли быстро воспользоваться этим разрывом в линии фронта, так как их кавалерия была на Восточном фронте. Союзники же могли быстро перебрасывать резервы с других участков фронта, где было спокойно. Особенно энергичными стали действия союзников после создания единого командования вооруженных сил Антанты на Западном фронте. Французы закрыли брешь и сменили обескровленные английские дивизии, германцы же не имели стратегического резерва, чтобы сразу бросить его в битву и развить первый успех.Источники:Вержховский Д. В. Первая мировая война 1914-1918 гг. — М.: Воениздат, 1954. // http://militera.lib.ru/h/verzhhovsky_dv01/index.html.Зайончковский А. М. Первая мировая война. — СПб.: Полигон, 2000.История первой мировой войны 1914-1918 гг. Под ред. И.И. Ростунова — М.: Наука, 1975.Лиддел Гарт Б. Правда о Первой мировой. — М.: Эксмо, 2009.Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг. Перевод с немецкого Свечина А. А. М.: Издательство «Вече», 2014.Петросян Ю. А. Османская империя. – М.: Алгоритм, 2013.Шамбаров В. Последняя битва императоров. Параллельная история Первой мировой. - М.: Алгоритм, 2013.Шимов Я. Австро-Венгерская империя. – М.: Алгоритм, 2014.Широкорад А. Б. Германия. Противостояние сквозь века. – М.: Вече, 2008.