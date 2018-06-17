Итоги недели. Нам бы яблок молодильных да воды живой стакан

Спасибо за констатацию факта

Нормальный ход событий. Только непонятно, это торг, или констатация факта?

Да как он мог! Теперь Украине срочно нужно внести его санкционный список... (не помню названия).

Моё дело сказать правду, а не заставлять верить в нее. Жан-Жак Руссо.

Как крымчанина это известие меня радует, но... Трамп сегодня сказал одно, завтра другое, послезавтра сообщат, что его не правильно поняли... Так что всё это-дело такое...

Стоит, жужжит. Кратко о нашем ударном беспилотнике

Судя по тому, что двигатели немецкие, есть шанс его вообще не запустить. Перекроет неметчина кислород и всё.

Проблема в информационной среде и системах, которые обеспечивают полёт, получение информации от БПЛА и её использование в реальном времени в виде целеуказания для всех, подчёркиваю для всех, боевых систем... У нас нет этой информационной среды, у нас нет Боевых Информационных Систем для ведения современной войны... Хватит нашему Генеральному штабу бредить невыполнимыми фантазиями... Разработайте концепцию, выработайте требования и сделайте заказ на создание Боевых Информационных Систем... У нас классное оружие, но оно не знает, куда стрелять...А самое обидное, что мы всё можем сделать, только эти руководители не догоняют- тупенькие...

Опять " новость " про далекое будущее. Кстати, такое уже обсуждали в 2011 году.

А как хорошо начиналось: "Первый российский тяжелый ударный беспилотник уже создан!....", но потом "...на какой стадии находится разработка, ничего не говорится.." И стоило тогда "воздух сотрясать"?

А «Тополя» у границ генерал ещё не увидел?

Видимо, грядёт очередное повышение тарифов на воду ,газ и прочее. Перед каждым повышением, по Украине ползут слухи о скором нападении России.

А когда у нас на все повышают цены, приходится ждать скорого нападения Украины...

А чего, очень удобный предлог...

«Украинский генерал: «Россия подтянула к нашим границам ядерное оружие»

а также цистерны с "новичком" и лазерные пушки.

Этот "плач генерала" - звено одной цепи. Мечта украинских политиков, чтобы Европа содержала и кормила Украину. Вот и пугают ЯО РФ.

Не тролль пять ноль

КГБ работает. Сначала лазером смерти Саллаха у Египтян подпортили, потом у вероятных соперников по 1/8, испанцев, тренера итог уволили, и так будет со всеми, кто на нашем пути.

Я одна проспала с утра третью мировую и первые витки четвёртой?

Про возможность провокаций не написал на сегодня только ленивый. Все аналитики в течение последних 1,5 месяцев дружно вангуют про последний шанс пропойцы. Но с очередными витками четвёртой мировой, это уже как-то перебор.

Да ладно, хватит ныть. Всем понятно, что наша сборная - ни в какие ворота, но ЧМ никто не отменял! Будем смотреть мировой футбол!

Воздушно-танцевальные силы Индии

Значит, лобби "Теджес" передавило.

Ждите, "завтра" появится обратная новость. Не впервой.

Они ещё не знают, сколько стоит обслуживание «Рафалей».

Индусы всегда брали "измором"! Достаточно вспомнить наш переделанный (по их требованиям) авианосец (бывший "Адмирал Горшков")! Они буду год, два, три долбить и долбить....и ты уже готов даже доплатить, только бы эта "бодяга" закончилась! Кажется, наши это поняли и перестали идти на поводу!

Израильский федеральный округ

Ну очень правильное решение сирийцев! Неужели кто-то им подсказал?)

На последнем саммите «Большой двадцатки», когда Путин шел по коридору,

к нему с криком «Мне только спросить!» пытались прорваться лидеры нескольких стран.

Их интересовала возможность приобретения у России профилактических противоинфекционных средств С-400, «Бук» и «Панцирь» для предотвращения опасного переноса самолетно-ракетным путем вируса демократии из западных стран.

Наконец-то налажено взаимодействие! Боевиков посылают в наш сектор, где их встречают ВКС.

Вломили

Если помните в 2014 году ВВП тоже предупреждал ВСУ, что они увидят начав бомбить гражданское население и ничего не произошло. Это всё громкие слова, а то местные олигархи из-за санкций обидятся.

Как любой гнойник, его должно прорвать... денег на Украине нет, хоррор-шоу затянулось... режиссеры устали... клоуны приелись и не веселят, деньги давно кончились... перейти, как у всех оккупантов на финансирование за счет оккупируемых не получилось... они сами требуют деньги на свою оккупацию. Поэтому мясорубка заложена в бюджет... после неё от Украины останется какой-нибудь сельсовет... так чисто для прикола... победа демократии на отдельном хуторе.

Надо полагать, ВВП не шутил по данному вопросу. Да и не шутят такими вещами в принципе, так что укронацистам на "заметку".

Наследник белорусского престола

Батько уже готовит себе преемника.

Майдан, к сожалению, себе готовит. Белоруссия не Азия, такой номер не пройдет.

Не, не готовит, а показывает всем, кто следующий хозяин.

Да чё придираться, у Коли каникулы!!!

Каникулы — это отдых: лес, речка, спорт, любимое дело. А это — большие хотелки его папы, и пока не более того.

Хотелки все у него воплотятся, мы уже давно живём в феодальном обществе, которое в скором времени вообще в рабское превратится.

Под шифром «Басурманин»

Ну и название!

Дело не только в названии. Могли бы лет пять назад провести конкурс среди компаний, выбрать вариант и провести ещё раньше модернизацию! Тут главный негатив — очень слабое бронирование, а если быть честным, то его полное отсутствие! И новый вариант в этом плане ничего не меняет!

По ощущениям, 30-мм пушка — это уже слабо. Нужно 40-50 мм.

Совпадение? Не думаю!

«Всего за одну неделю до начала Чемпионата мира по футболу (FIFA-2018)…»

Весьма существенное замечание. А есть ли событие в мире, от засухи в Сахаре до заморозков в Антарктиде, которое не влияет на ЧМ?

Прошу прощения за комментарий не по теме статьи, но угрозы проведению ЧМ просто окружили со всех сторон. Чем потуги Украины на Донбассе или действия боевиков в Сирии мешают мяч пинать? Разве что готовится заранее объяснение игре нашей сборной. ИГИЛ выиграть помешало! (Если что, напоминаю, организация запрещена в России. Вдруг ещё кто не знает.)

Не понял, а какая тут связь сирийской пустыни с московским мундиалем? Какой-то не пришей рукав.

Связка простая — морочить нам головы, замыливая этим осточертевшим мундиалем, обгаженными олимпиадами очевидный промах наших в Сирии. Игры с Израилем, толерантность со Штатами дают и дали возможность ИГИЛ (как его ни назови) очухаться и довооружиться. Да подкинули деньжат.

Ради выборов мартовских все эти промахи были заретушированы громогласными сообщениями о победах, за которыми скрывалась подготовка Штатами и Западом в целом нового наступления бандитов.

И нефтяные поля у курдов. А нам заявляют, что 90% населения Сирии живет на освобожденной от бандитов земле, но никто не говорит, сколько процентов этой земли — безжизненная пустыня.

И если уж ввязались на стороне Сирии, то долбите всех игиловцев, как они себя ни обзовут, не оглядываясь на Запад.

Иначе это плохо закончится.

Америка — бастион свободы

Америка является примером для мира и продолжает служить великим бастионом свободы и надежды для сотен миллионов простых людей, которые живут при коммунистических и исламистских тирании и угнетении, но Америка может сохранить этот статус только в том случае, если Конгресс сейчас предпримет меры для защиты от угрозы ядерного нападения.

Очередная пугалка о российской ядерной угрозе. А ВПК трудно прокормить.

Ну, после обнародования сюрпризов дяди Вовы, действительно, одним действенным аргументом США являются «Огайо». Тот же «Посейдон», естественно, для атаки мегаполисов и баз, включая места базирования АПЛ. Тот же «Авангард» и КР с ЯСУ и пр. Естественно, чтоб сохранить потенциал гарантированного ответа, нужно выгнать в районы патрулирования его носители.

…Так-то оно так, но есть цикл использования сил, то бишь: несение БС, послепоходовый ППО и ППР, отдых и подготовка экипажей, докование, ремонты… И все это выливается в КОН ПЛАРБ. У американцев два экипажа, но лошадь-то одна. Поэтому так долго будет не протянуть: Боливар не выдержит двоих!

А то, что в угрожаемый период все боеготовые силы разбегутся по своим РБД, так то и без этого "магистра" командованию подводными силами ВМС США известно.

Так что это для гражданских, для успокоения, на потребу дня. А геморрой у Пентагона другой: голые они перед новыми колотушками дяди Вовы. Вот в чем проблема! И старыми средствами эту проблему не решить.

Как-то так, однако.

Гнев в сердце самурая

В моих чувствах нет ничего, кроме гнева. Это была прямая угроза для местного населения. Лишь по счастливой случайности никто из местных жителей не пострадал.

Харакири не хватает ещё.

Японцы видимо хотят, чтобы Трамп повысил пошлины на их авто на 50%.

«Харакири не хватает ещё». Вот-вот, а перед этим пусть облобызает американский сапог, гордый самурай…

Гнев свой можете выразить возле ворот американской базы… Куда вас, губернатор (а вы на своей земле) дальше шлагбаума не пустят.

Они боятся русских танков

А русских боятся приглашать и к нам не едут… Эх, Запад, боитесь вы русских танкистов!!!

Ну так раз, в 45-ом, ездили наши к ним…:))

А интересно было бы съездить… Только с расчётом, что мы к ним, а они к нам. Сравним уровень подготовки и слаженности подразделений на их поле и уровень техники и подготовку экипажей — на нашем…

Пенсионеры России разбогатеют

Соглашаюсь, увы, со всеми мыслями автора.

Собственно, это и ожидалось: последняя шестилетка будет наполнена самыми непопулярными решениями.

Хотя почему последняя? Может, у группы товарищей на коленках получится вымолить пожизненное пребывание популярного руководителя на галере?

И да, бояре продолжают отжигать:

Дмитрий Козак пообещал, что цены на бензин не вырастут до 100 рублей за литр.

Ура, граждане! Вырасти ну хотя бы как в Прибалтике, литр за еврик, — это ведь чепуха, правда?

Больше придется платить за пособия по безработице, чем за пенсии. Тогда в чем смысл экономить на стариках? Общая мировая тенденция — автоматизация производства. В той же Европе уже практически нет работы с полным рабочим днем или неделей. В СССР был нерушимый принцип: ни один новый закон не может ухудшать действующих в отношении прав трудящихся, детей, инвалидов и пенсионеров. Как видим, либералы похерили и то, за что боролись и проливали кровь наши отцы и деды. Теперь у нас отняли не только веру в будущее, но само будущее.

Неужто Путин не понимает, что пенсионная реформа с повышением возраста в первую очередь ударит по нему? И никакая Росгвардия не поможет. Без референдума не обойтись. Но для этого нужно рассекретить все данные по нашей демографии, а не "назначать" всем жить до 80 лет.

Тот кто кушал ножки Буша, пил спирт «Рояль», а сейчас кушает пальмовое масло и дешёвую колбасу, навряд ли доживёт до 65-летнего возраста.

Очевидно, что любая власть кормится за счет населения той страны, которой управляет. Но при этом любая нормальная власть заботится о своей "кормовой базе" и развивает ее. Судя по тому, что происходит, текущая власть и советующие ей решили забыть про проект "великой России", снять сливки и удалиться восвояси. Иначе происходящее никак объяснить нельзя. Никто не режет курицу, несущую золотые яйца, по крайней мере, до тех пор, пока надеется эти самые яйца получать.

Раньше я поддерживал Путина и считал, что понимаю, куда движется страна. Я ошибался.

Да здравствует наше гуманное правительство! Ура, товарищи! Теперь все — в пункт раздачи молодильных яблок или за пилюлями от хвори и старости! А то до пенсии кое-кто и не доживёт.