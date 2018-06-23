Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР. Часть 12. ВМФ

В сообщении будут рассмотрены воспоминания моряков-ветеранов о событиях накануне войны. Давайте посмотрим: ожидали ли моряки начала войны 22 июня 1941 года? Насколько идентичны события на разных флотах?1) Несколько военных командиров, которые после войны занимали высшие посты в СА, написали о неправильной оценке действий германского командования. "Высшее советское командование предполагало, что противник не станет вводить сразу все силы на всем советско-германском фронте, и это позволит сдержать агрессора, используя войска так называемого прикрытия. Но война развернулась не так…"2) Нет ни одного упоминания об мифической Директиве от 18.6.41 о приведении частей приграничных округов в степень готовности 2. Напротив, имеется три упоминания, что Тимошенко и Жуков были достаточно спокойны днем 21 июня 1941 года. Жуков успел даже побывать на совещании в ГАУ. Начальник ГУ ПВО даже пишет, что ему казалось, что Тимошенко не верил в начало войны даже когда бомбили наших городов. Около 18 июня на вопрос НШ САВО о начале войны генерал А.М.Василевский ответил: «». А как же вымысел об ожидании войны 22 июня?..3) Нет ни одного упоминания о том, что главные управления (управления) ГШ КА приведены в боевую готовность, для управления родами войск. В них царит мирная атмосфера, а эти структуры непосредственно подчиняются начальнику ГШ. Мифическую директиву от 18 числа Жуков и Тимошенко не могли направить, т.к. не ждали полномасштабной войны. Поэтому они находились у телефона, чтобы удержать командующих от ответных действий на провокации германских генералов. Мы увидим это на примере сообщений и сводок 22.6.41 в 5-й или 6-й части.4) Приведение в готовность сотрудников НКВД с 18 июня может оказаться подготовкой к провокациями или усилением таким же, как подвод ближе к границе ск 2-х эшелонов. ФАКТОВ, что это ни так Вам никто не предоставит.. К очередной годовщине нападения на нашу Родину орд гитлеровцев автор все же решил разместить одну из частей вне очереди. (В течение двух недель ожидается достаточно редкая книга одного из ветеранов-североморцев, и позже я размещу информацию из нее, если ли там есть упоминание о переводе СФ в степень оперативной готовности (ОГ) №2 (или нет) 17 июня 1941 г.).(нарком ВМФ): «[22.6.41][без кителя]Чем же отличались ОГ для флотов?При введении ОГ №2 несется дозор у всех ВМБ, постоянно ведется воздушная разведка в море, авиация ВМФ рассредоточивается. Зенитная артиллерия подготавливается к ведению огня при ОГ №1, хотя, подготовить ее к ведению огня на кораблях при переходе от ОГ №2 к №1 не занимает много времени, т.к. боезапас уже догружен.Рассмотрим воспоминания ветеранов ВМФ СССР о событиях происходящие непосредственно перед началом войны.(командующий СФ):Странный вопрос, если флот находится в готовности №3. Но, не странный, если существовал приказ (инструкция), уточняющий действия зенитной артиллерии при появлении самолетов-нарушителей. Выше было указано, что с весны существовал запрет от наркома ВМФ СССР о запрете обстрела немецких самолетов-нарушителей. Отдан Сталиным в присутствии Берии. Взять на себя ответственность — это многого стоит и характеризует командующего СФ, как[Самолеты][подписал][эти действия производятся уже при введении ОГ №1.][Мурманского]В воспоминаниях других ветеранов упоминается, что командующий СФ приказал армейским командирам также открывать огонь по самолетам-нарушителям. Ниже представлены выписки из ЖБД, согласно которым армейская батарея открыла огонь по немецкому самолету.(14 сд, 14 А):Мы видим личную инициативу командующего СФ адмирала А.Г.Головко (Светлая ему память) в приказе об открытии огня по самолетам. На КБФ огонь вести по самолетам-разведчикам не разрешали до утра 22 июня. Факт перевода СФ на ОГ №2 18 июня 1941 года на данный момент времени не подтверждается другими источниками. Только в книге «Капитаны эсминцев Северного флота» отмечено: «[«Стремительный»](командир охраны водного района):19.6.41 г. старший лейтенант Воловиков из 72 сводного авиаполка авиации СФ попытался на И-153 атаковать «двухмоторые самолеты». В ответ его атаковали четыре Bf-109 из группы прикрытия, после чего советский летчик ушел от преследования в облака. Командование ВВС на Севере успело рассредоточило и замаскировало свою авиацию на аэродромах. Немецкий историк П.Карел пишет: «(командующий КБФ):Обратим внимание на фразу об уходе линейного корабля «Марат». 20 июня 1941 года линкор «Октябрьская Революция» пришел на Таллинский рейд, откуда ушел в Кронштадт 1.7.41 г. Таким образом, мы видим простую замену линкоров в ВМБ Таллин.(НШ КБФ):[В.Ф.Трибуц](начальник управления боевой подготовки ВМФ):«[20.6.41](командир ВМБ на полуострове Ханко):«[Снова мы видим факт личной инициативы С.И.Кабанова.]: «(ВМБ Ханко): «[сделал]: «Мы видим, что при неожиданных событиях ночи 22 июня про указанный отряд кораблей просто позабыли. Настроения, что вот-вот может начаться война среди командного состава подлодки "Щ-310" нет.(командир подводной лодки):(1 бригада морской пехоты БФ):: «: «Нет ни слова о введении ОГ №2.[Сведения об ОГ №1 не подтверждаются другими воспоминаниями. Речь может идти только о ОГ №2. В ОГ №2 для среднекалиберной артиллерии 1/3 всех батарей находится в боевой готовности №1.]: «(старшина 2-й статьи. служил на ТК в Финском заливе):(ЧВС ЧФ): «[начальник Главного политического управления ВМФ – зам.наркома ВМФ, член ЦК ВКБ(б).],(нарком ВМФ): «(начальник ГШ): «На ЧФ также боятся попасться на провокацию вопреки Директиве из Москвы. Уточняют у начальника ГШ, как поступать. Трудно сказать: насколько это соответствует действительности...(командир крейсера):(командир эсминца «Сообразительный»):«…: «:«[торпедных катеров].: «Достаточно странная ситуация: ОГ №2 на учениях и ни единого вылета...(курсант Качинской авиашколы):(Севастопольское училище зенитной артиллерии):: «[встречаются два понятия: огневая и основная позиция]: «(Дунайская военная флотилия): «Захватить языка на нашей территории! Может быть это расценено как провокация? Вполне. Могут быть более крупные провокации?..: «Нет ни одного упоминания об ожидании начала войны 22 июня. Командиры высшего ранга (кроме командующего СФ) уходят от ответственности за открытие огня по самолетам противника. Инициативу приходится проявлять командирам среднего звена и отдельным лицам должностью повыше.