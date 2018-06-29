Самые дорогие шлемы. Часть двенадцатая. Вендельские шлемы

Итак, мы знаем, что «вендельский период» в истории Швеции (550—793) был эпохой завершения германского железного века в Скандинавии, или, можно и так сказать, эпохи великого переселения народов. Центром всей религиозной и политической жизни являлся район Старая Уппсала в Уппланде, центрально-восточной части Швеции, где росли священные рощи и находились Королевские курганы. И это был период довольно мирного развития, когда «люди Севера» предпочитали торговать с Центральной Европой, а не воевать с ней. Что они туда экспортировали? Мех, рабов и янтарь. Взамен они получали предметы искусства и знакомились с новыми технологиями. В частности, именно из Европы в Скандинавию попали стремена.Вендельские шлемы. Средний - «Вендель-14».Археологические раскопки в Венделе и Вальсгерде позволяют утверждать, что Уппланд вполне можно отождествить с королевством свеев, неоднократно описанного в сагах. Находки говорят о том, что свейские короли имели в своем распоряжении хорошо вооруженные дружины, включая конницу, о чем говорят и найденные в погребениях стремена, и украшения для седел из позолоченной бронзы с инкрустациями.Шлем «Вальсгарде-8» имел кольчужную бармицу по всему периметру, так что это позволяет утверждать, кольчуги в Скандинавии в вендельскую эпоху были известны и даже очень хорошо. (Государственный исторический музей, Стокгольм)Готский историк VI века Иордана также писал, что у свеев были очень хорошие лошади, если не считать тюрингов. Да и в сагах, правда более позднего времени, местные короли воюют верхом и имеют в своем распоряжении прекрасных коней. Кстати, и Один, верховный бог скандинавов, ездит на Слейпнире (переводится как «скользящий» или «живой, проворный, шустрый») восьминогом коне, чем подчеркивается его быстроногость.Ну, а любому всаднику того времени, если ему только хватало богатства на коня, хватало обычно и на все остальное. То есть воины-всадники вендельского времени имели шлемы, кольчуги, круглые щиты с умбоном, мечи, характерной для эпохи переселения народов конструкции, и копья. И все это встречается в корабельных погребениях, так что тут археологам, можно сказать, повезло. Причем особенно повезло со шлемами, потому что их в отличии от «эпохи викингов» найдено так много, что им были присвоены порядковые номера – «Вендель 1, 2, 3… 14 – то есть общепринятые названия этих шлемов соответствуют номерам тех погребений, в которых они были найдены.«Погребение знатного руса». Скорее всего вот так вождей хоронили и в вендельскую эпоху. Эпоху. Картина Г.И. СемирадскийСкорее всего, шлемы вендельского типа использовались по всему скандинавскому региону, но больше всего их находят в области Уппланд и на острова Готланд. В Уппланде найдено не менее 12 шлемов, из которых 8 были впоследствии реконструированы и опубликованы. Это находки из захоронений Венделя и Вальсгарде, также найденные в других местах. Рассмотрим их поподробнее.Самым ранним среди всех найденных относится «шлем из Торсбьёрга», который датируется III в. н.э. Только найден он не в районе Уппланда, а в болоте Торсбьёрг на границе между современными Данией и Германией. Шлем этот каркасного типа вырезов для глаз не имеет, как не имеет и продольного гребня. Сам каркас состоит из довольно широкой продольной полосы, соединяющейся с венцом шлема спереди и сзади, и решетки из тонких железных полос между ними, скрепленных с помощью заклепок. Все части этой ажурной конструкции украшены орнаментом и посеребрены.Интересно, что вместе с ним находилась и типично римская серебряная маска со следами позолоты от «спортивного» шлема II – начала III в. Вот только надевать этот шлем с этой маской было нельзя, не подходила она к нему, так что можно предполагать, что она надевалась либо отдельно, либо ее носили с другим шлемом, а в болото она попала как дар богам по принципу «бери боже, что нам негоже».Маска из болота в Торсбьёрге. (Музей Готторпского дворца-замка, Щлезвиг, Германия)Вид сбоку. И… понятно почему ее с обычным шлемом надеть невозможно.Поскольку шлемов найдено много, шведской ученой Г. Арвидссон удалось разработать их классификацию, которой в настоящее время все и пользуются: в ней первая буква A обозначает шлемы без гребня, буква – шлемы с гребнем, вторая цифра 1 обозначает пластины, служащие для дополнительной защиты – нащечники и назатыльник, а цифра 2 – наличие у шлема кольчужной бармицы. Вот только «шлем из Торсбьёрга» из этой классификации полностью выпадает. Впрочем, неудивительно. Ведь он самый ранний из всех.Шлем «Вендель-14». (Государственный исторический музей, Стокгольм)Ну, а теперь давайте посмотрим на дошедшие до нас образцы вендельских шлемов из погребений в Венделе, Вальсгарде и в некоторых других местах. Вот, например, шлем из погребения «Вендель-14». по классификации Г. Арвидссон явно относится к группе A1, то есть это шлем без гребня, но с нащечниками и назатыльником. Причем эта самая ранняя находка среди всех погребений со шлемами. Оно датируется временем от 520 г. и до начала VII в., то есть катастрофа 536 года могла случиться уже после того, как этот шлем оказался в земле. Сделан он из железа, куполообразной формы с неглубокими вырезами для глаз. Он очень сильно коррозирован, однако видно, что каркас его состоит из венца, продольной и поперечных полос, а пространство между ними заполняют пластины, спускающиеся от продольной полосы к венцу.«Вендель-14» – это единственный из шведских шлемов, у которого сохранились нащечники с двумя вырезами: верхним для глаз и нижним – для рта. Такая форма необычна и не характерна для вендельских и англосаксонских шлемов. В сочетании с большим наносником такие нащечники образуют весьма эффективную защиту лица и в то же время дыхания все это не стесняет. Чем-то они напоминают римские имперские шлемы, но только напоминают, не более.Украшают шлем характерные бронзовые позолоченные надбровья с рисунком из точек и стилизованной головой животного, представленной ее видом сверху, то есть она не объемная. Похожие головы, но меньше по размеру, украшают концы надбровий. Поверхность шлема покрывают бронзовые декоративные пластины. Но выпуклого гребня на нем нет.Шлем «Вальсгарде-5». (Государственный исторический музей, Стокгольм)Этот шлем, по классификации Г. Арвидссон, принадлежит к группе B1. Он тоже каркасный, при этом каркас его состоит из венца, широкой продольной полосы и боковых полос. А вот пространство между ними заполнено очень изобретательно: спереди двумя подтреугольными пластинами и прямой выгнутой по форме головы пластиной в средней части, и «плетенкой» из железных полос между ними. То есть шлем этот был «вентилируемым», хотя, скорее всего, носился он с подшлемником из кожи либо ткани, цвет которой был виден в прорезях плетенки.А вот это его современная реконструкция. Хорошо видна «плетенка» с отверстиями. Впечатляет, не правда ли?Назатыльник у этого шлема необычный, но характерный для многих вендельских шлемов – из металлических полос, подвешенных на петлях к нижнему краю шлема. Лицо защищает полумаска простой формы, а вырезов для глаз нет. Надбровья штриховки не имеют, но и заканчиваются головами животных, выгнутых так, что их длинные челюсти касаются верхнего края надбровий.Гребень шлема – высокий с продольным «хребтом», с обеих сторон украшен головами животных. Корпус шлема, кроме ажурных участков, покрыт бронзовыми пластинками. Датируется шлем началом VII в.Шлем «Вальсгарде-6» принадлежит к группе B2, и он еще более необычен по конструкции, чем все остальные. То есть он имеет и полумаску, и каркас из стандартного венца, продольной полосы с гребнем и поперечных полос, вот только способ заполнения пустого пространства между ними разительно отличается от других шлемов. Видимо делал его мастер с богатой фантазией, поскольку он заполнил это пространство ажурной конструкцией из соединенных между собой трех довольно узких Y-образных полос (попарно двух больших и четырех малых и четырех ажурных крестообразных пластин с отверстием посредине)!Защищать шею и низ лица должна была кольчужная бармица, прикрепленная к краю шлема и к нижней части полумаски. Гребень имеет продольный «хребет», который так же, как и у других шлемов, украшен на концах головами фантастических животных. С ним соединены надбровья, головы животных на которых расположены друг напротив друга и повернуты в профиль. Каркас и у этого шлема покрывают чеканные бронзовые пластинки.«Шлем из Ультуны». Хорошо видна тулья из корзинообразно переплетенных между собой металлических полос. (Государственный исторический музей, Стокгольм)«Шлем из Ультуны» назван так потому, что был найден в г. Ультуна недалеко от Уппсалы. Это шлем группы B1. Вес – 1,8 кг, из которых 452 г приходится на гребень. Купол шлема такой же, как у многих других шлемов, в частности, «Вальсгарде-5» без вырезов для глаз и надбровных украшений. Необычен же он, что обе половины по обе стороны гребня сделаны в виде решетки из железных полос, расположенных по диагонали. Шею и щеки должны были закрывать пять железных полос, подвешенные на петлях, из которых сохранилась лишь одна. Гребень D-образной в сечении бронзовой трубки с продольным «хребтом» по традиции украшают головы животных на обоих его концах. Замечено, что подобные гребни были характерны для вендельских шлемов конца VII – первой половины VIII вв.Современная реконструкция шлема «Вальсгарде-7».Много шлемов было найдено и на острове Готланде, причем не только сами шлемы, но и детали от них. Например, это железные надбровья от шлемов, инкрустированные серебром с головами животных; бронзовые надбровья с инкрустацией гранатами и зооморфным орнаментом; а также декоративные бронзовые пластинки для шлемов с чеканным плетеным орнаментом. Причем, интересно, что «шлем из Саттон-Ху», хотя и имеет другую конструкцию, украшен в точности так же, как вендлельские. Все это говорит о том, что традиции изготовления шлемов в Англии и Скандинавии были очень схожи, хотя и не тождественны. То есть достаточно тесные торговые и культурные контакты между Скандинавией и Британией в то время уже существовали, а вот военных не было до конца VIII века, поскольку ни в каких свидетельствах они не отражены. Большинство шлемов больше в длину, чем в ширину, то есть были изготовлены для долихоцефалов и именно они, следовательно, обитали в Скандинавии в эту эпоху. Как итог, следует также отметить, что такие шлемы могли служить неплохой защитой от рубящего удара мечом. Наличие решетчатых отверстий вряд ли в этом случае ослабляло их защитные функции, а вот ударов копьем владельцам таких шлемов, скорее всего, следовало явно опасаться!П.С. А вот это шлем вендельского типа, сделанный по образцу «шлема из Ультуны», ну и других, похожих на него, поскольку двух одинаковых в погребениях не встречалось. Материал – картон и бумага, а сделан он для занятия с детьми в рамках «рыцарской смены» в одном из летних лагерей нашей Пензы. Организует такие тематические смены пензенская строительная компания «Ростум», которая не только строит дома, но и имеет свою собственную Академию, где занимаются с детьми от года и до 17 лет. И вот как раз сейчас она проводит историко-литературную лагерную смену «РЫЦАРИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» в живописном лесу под Пензой, где я буду вести и теоретические, и практические занятия. Полное погружение в сюжетно-ролевую игру «Рыцари средневековья» через различные виды деятельности: творческие мастерские, спортивные состязания, музыкальные часы, просмотр кинофильмов, квесты, конкурсы. В программе история рыцарства средневековья, быт, костюмы, обычаи, традиции, геральдика, оружие рыцарей. Условия проживания самые комфортные. Каждый день плавательный бассейн.На одном из ближайших занятий будем делать рыцарские шлемы и вот это образец одного из них. Всегда считал, что если что-то знаешь и умеешь, то этим надо делиться, и делиться первым делом с детьми. Вот и делюсь!