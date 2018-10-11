Мифы о происхождении Украины и украинцев. Миф 10. Террорист Бандера — герой Украины

В пантеоне национальных героев современной Украины Степан Бандера занимает почетное место самого "великого" борца за украинскую «самостийность». В его честь называют улицы, ему ставят памятники, о нем исключительно положительно пишут в школьных учебниках и пытаются даже изображать его как антифашиста.Кто же такой этот экс-герой Украины и даже претендент на звание «символа нации»? Если внимательно посмотреть на карту страны, то выяснится, что героизирует его далеко не вся Украина. Только в Галиции (Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области) считают его «вождём нации». В остальных областях Бандера не герой, даже сегодня при нацистском режиме большинство к нему равнодушно или просто презирает.Посмотрим на этого человека без розовых очков современной националистической пропаганды. Один из семи детей пастора греко-католика, Стефан (а не Степан, именно таким польским именем его назвали) родился в Австро-Венгрии и рос слабым и рахитичным ребёнком с огромным комплексом неполноценности.Очень маленький рост (согласно полицейскому досье, 159 см) он компенсировал участием в разных националистических молодежных организациях типа «Пласт» и воспитывал волю удушением котов. В результате к моменту поступления на агрофак Львовской политехники он уже сформировался как необыкновенно жестокий и беспощадный человек, избравший своей профессией террор.С юношеских лет — активист националистических организаций, член ОУН с 1929 года, деятельность которой в Польше в тот период сводилась к терактам, экспроприации имущества и политическим убийствам.С 1932 руководит краевой организацией ОУН, проявляет себя как жесткий и жестокий лидер и активно расширяет террористическую деятельность против советских дипломатов, польской и украинской интеллигенции, полицейских и студентов. Так, по его указанию были уничтожены сельский кузнец Михаил Белецкий, профессор филологии Львовской украинской гимназии Иван Бабий, студент университета Яков Бачинский и многие другие.Причем лично в убийствах старался не участвовать, посылал своих соратников и жестоко карал за неисполнительность. Одного из них, Малюцу, получившего приказ ликвидировать некоего Мигаля и не выполнившего его, жестоко наказали, убив в отместку подругу Марию Ковалюк. На суде Малюца показал: «ОУН — это организация, которая признаёт только индивидуальный террор. Её методы и тактика загнали нас в угол…»В это время ОУН устанавливает тесные контакты с Германией, штаб-квартира переносится в Берлин. Сам Бандера проходит обучение в разведшколе в Данциге, после чего активизирует свою террористическую деятельность и отдает приказ подопечным подорвать украинскую типографию Яськова, редакцию львовской антифашистской газеты "Сила" и совершить покушение на писателя Крушельницкого.После прихода Гитлера к власти берлинская штаб-квартира ОУН на правах особого отдела зачисляется в штат гестапо. В предместье Берлина на эти средства начинается подготовка боевиков ОУН и их офицеров. Немецкая разведка дает команду на ликвидацию министра внутренних дел Польши Перацкого, выступавшего с резким осуждением планов Германии по захвату Данцига, и в июне 1934 года люди Бандеры выполняют ее.Даже создатель ОУН Коновалец был против этого убийства. Бандера же считал, что никакие компромиссы и переговоры с поляками невозможны, действенен только террор. Свой лозунг «Наша власть должна быть страшной!» он продвигал всю свою жизнь. Осуществлявший связь Бандеры с нацистской разведкой полковник абвера Зрвин Штольце так характеризовал его: «Бандера по характеру энергичный карьерист, фанатик и бандит…»Громкое политическое убийство Перацкого привело к аресту практически всего руководства ОУН. Бандера приговаривается к смертной казни, но под давлением Германии эта мера наказания была заменена на пожизненное заключение. В судебных процессах 1935-1936 за «плодотворную» террористическую деятельность он семь раз приговаривается в Польше к пожизненному заключению.Убийства политических соратников Бандера совмещал с элементарной уголовщиной. По свидетельству того же полковника Штольце, Бандера в 1940 г., "получив от "Абвера" 2,5 миллиона марок для финансирования созданного подполья, пытался их присвоить и перевел в один из швейцарских банков, откуда они нами (т. е. немцами) были изъяты и снова возвращены Бандере".После ликвидации основателя ОУН Коновальца амбициозный Бандера фактически раскалывает ОУН и начинает непримиримую борьбу с Мельником. Хотя, казалось бы, самое время объединять силы. Ведь Германия только что освободила всех бандеровцев из тюрем захваченной Польши и помогала им готовиться к войне против Советского Союза. Но Бандера перед самой войной создает свою группировку в ОУН и добивается утверждения приветствием ее членов нацистского приветствиями с поднятием руки «Слава Украине! Героям слава!»Под руководством абвера он формирует батальоны «Нахтигаль» и «Роланд», которые вслед за гитлеровскими войсками ворвавшись 30 июня 1941 во Львов, зверски уничтожили несколько тысяч человек. При этом кровавом действе в присутствии двух офицеров абвера провозглашается создание «украинского государства», Бандера называет себя его главой и своим декретом назначает "правительство" во главе со Стецько.В это время он отдает команду на физическое уничтожение членов группировки ОУН Мельника, гитлеровцы решают пресечь это. Мельник к тому же пишет кляузу о том, что "бандеровцы ведут себя недостойно и создали без ведома фюрера свое правительство". После чего Бандера и его "правительство" подвергается домашнему аресту, и его со Стецько отправляют в Берлин «для дачи пояснений». Там от них потребовали прекратить террор против группы Мельника, отозвать акт о «провозглашении государства» и через две недели отпустили.Ненависть Бандеры к Мельнику и стремление к званию единственного вождя нации была столь велика, что он продолжил уничтожение конкурентов, по сути таких же, как и он, прислужников Гитлера. После нескольких громких убийств, в том числе автора конституции ОУН Сциборского, немцы предпочли второй раз подвергнуть Бандеру «почетному аресту» и отправить его в Берлин. Это несколько охладило междоусобицу, но ненадолго.Быстрое продвижение немцев на восток к середине сентября 1941 становится поводом для Гитлера окончательно отказаться от идеи появления «украинского государства», и Бандеру помещают в берлинскую тюрьму. В январе 1942 его переводят в почетную изоляцию в спецблоке Целенбау концлагеря Заксенхаузен, где он содержался вместе с другими особо важными персонами — польским генералом, какими-то принцами и другими «почетными узниками». Позже к нему в соседней камере присоединяется Бульба-Боровец, создатель УПА, которую разгромили бандеровцы, убив его жену Галину и присвоив своим отрядам имя УПА.В концлагере Бандера вместе со своим бывшим врагом Бульбой-Боровцом отнюдь не страдали и не умирали от голода. Выпускали стенгазету с показательным названием «Параша», пару раз в месяц им присылали проституток, получали письма, продуктовые посылки и денежные переводы от родственников, ОУН и Красного креста.Не сильно Бандера был ограничен и в передвижении. Он мог покидать лагерь, гулять и ездить в Берлин по делам гестапо и гитлеровской разведки. Как-то, гуляя по Берлину, Бандера был остановлен полицией и тут же отпущен при предъявлении им удостоверения сотрудника гестапо. Наведывался с инспекциями в близлежащий замок Фриденталь, где проходили диверсионно-разведывательную подготовку его бандиты совместно с диверсантами оберштурмбанфюрера СС Отто Скорцени, который и сам нередко посещал Целенбау.Не похудевшим и даже не обиженным Бандеру в сентябре 1944 освобождают, он встречается с Гиммлером и получает инструкции по активизации бандеровского движения на советской территории. Сотрудник «Абверкоманды-202» М. Мюллер на допросе показал: «Главное управление имперской безопасности освободило из заключения Степана БАНДЕРУ, который получил под Берлином дачу от отдела 4-Д гестапо. В том же месяце Степан БАНДЕРА прибыл в распоряжение "Абвер-команды-202" в г. Краков…» Такой ценный кадр был необходим немецкой разведке.Он руководит своими сторонниками, призывает их "продолжать сотрудничество" с оккупационными войсками и дает инструкции "о поголовном и повсеместном уничтожении польского населения, проживающего на территории западных областей Украины".Под руководством немцев он инструктировал команды «абверштелле» в Кракове и готовил диверсионные группы, но в результате стремительного наступления Красной Армии внезапно оказался на освобожденных территориях в Кракове. По одной из версий, откуда его по личному указанию Гитлера выводил супердиверсант третьего рейха Отто Скорцени, как известно, решающий проблемы очень важных персон для фашистов (типа Муссолини).До конца войны он руководит из Германии бандеровским подпольем на советской территории, а после капитуляции Германии начинает сотрудничать с британской разведкой и организацией Гелена, обосновывается в Мюнхене и организовывает массовый террор на Западной Украине. При этом он не прятался в смрадных схронах и не ел то, что удавалось отобрать у местного населения. Кушать он предпочитал в ресторанах, жить в Германии, кататься на лыжах в Альпах, а купаться в Женевском озере.Злоба и ненависть Бандеры вылились летом 1945 года в директиву ОУН-УПА: "Пусть из украинского населения останется половина — ничего страшного нет. Мы должны уничтожать всех, кого заподозрили в связях с Советской властью". Директива неукоснительно соблюдалась. Под его непосредственным руководством и по его приказу в западных областях Украины жертвами бандеровского террора в 1944-1953 годах стали более 30 тысяч мирных жителей.Когда этого злобного коротышку наконец-то ликвидировали, ему исполнилось 50 лет. Из них он ни единого дня своей подлой жизни не работал, получая деньги исключительно благодаря террористической деятельности. Причем реально обслуживал сначала гитлеровскую разведку, потом американскую и английскую. И ни одного дня не работал на народ, который он собирался «осчастливить» своими бредовыми идеями. За три десятилетия — сотни тысяч убитых и неудовлетворенные амбиции «маленького человечка», а закончил в чужом подъезде чужого дома чужой страны. До последнего пытаясь убивать чужими руками своих соплеменников…И этому чудовищу президент Украины Ющенко в 2010 году присвоил звание Героя Украины! А трусливый президент Янукович испугался аннулировать этот указ, и его отменил суд Донецка. Какое государство, такие у него правители и герои.