«Ручные» комплексы ПВО. Часть 10. ПЗРК «Верба»
Российский переносной зенитный ракетный комплекс 9К333 «Верба» на сегодняшний день является одним из самых современных ПЗРК в мире, являясь дальнейшим развитием отечественной линейки переносных комплексов, традиционно пользующихся спросом на международном рынке вооружений. ПЗРК «Верба» предназначен для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов на встречных и догонных курсах в условиях организованных оптических помех при визуальной видимости воздушных целей, а также в ночное время суток. Комплекс может применяться в любых географических зонах. В настоящее время ПЗРК «Верба» находится на вооружении армий России и Армении.
Государственные испытания новый ПЗРК, разработанный в Коломне конструкторами АО НПК «КБ машиностроения», прошел в 2011 году. В 2015 году переносной комплекс был официально принят на вооружение, тогда же состоялась премьера нового комплекса для широкой публики, он демонстрировался в рамках работы Международного военно-технического форума «Армия-2015». При этом поставки ПЗРК «Верба» в воинские части начались еще в 2014 году. Первыми новые комплексы получили военнослужащие зенитного полка 98-й гвардейской дивизии ВДВ, дислоцированной в Иваново. Особенностью поставок стало то, что одновременно с боевыми средствами в подразделения войсковой ПВО поступили также автоматизированные системы управления, радиолокационное вооружение, учебно-тренировочные средства и контрольно-проверочная аппаратура.
По информации с официального сайта компании-разработчика комплекса, новый ПЗРК «Верба» по своей эффективности превосходит ПЗРК предыдущего поколения в 1,5-2 раза, особенно на рубежах более трех км. В 2,5 раза была увеличена зона обстрела целей с невысоким тепловым излучением, этого удалось добиться за счет повышения чувствительности ГСН зенитной ракеты. В 10 раз была увеличена защищенность комплекса от мощных пиротехнических помех. По заверениям коломенского КБ машиностроения, новый комплекс в состоянии эффективно использоваться в системе войсковой ПВО для борьбы с беспилотниками противника и другими слабоизлучающими в ИК-диапазоне воздушными целями. Также конструкторами была возвращена практика использования наземного запросчика системы «свой-чужой». Температурный режим работы комплекса был расширен до -50 градусов Цельсия. Также конструкторам удалось снизить массу боевых средств комплекса относительно ПЗРК «Игла-С» (с 18,25 кг до 17,25 кг).
Являясь преемником ПЗРК «Игла-С», новый комплекс превзошел предшественника в эффективности применения, сохранив лучшие достоинства: реализацию принципа «выстрелил-забыл»; возможность стрельбы одним человеком с плеча; простоту действий стрелка-оператора при прицеливании и пуске; высокую безотказность при эксплуатации; обеспечение высокого уровня помехозащищенности в условиях искусственных и естественных (фоновых) помех; высокую скрытность применения, сохранение работоспособности даже при экстремальных условиях применения.
Состав боевых средств комплекса 9К333 «Верба»:
- зенитная управляемая ракета 9М336 в трубе;
- пусковой механизм 9П521;
- наземный радиозапросчик 1Л229В.
Главной особенностью зенитной управляемой ракеты комплекса 9М336 ПЗРК «Верба» стала новая головка самонаведения, также ракета получила новый приборный отсек. ГСН ракеты –следящая пассивная трехспектральная, она работает в ближнем и среднем инфракрасных, а также в ультрафиолетовом диапазонах, трехспектральная малогабаритная ГСН впервые появилась в ракетах отечественных ПЗРК. Новая головка самонаведения обеспечивает хорошую селекцию ложных тепловых целей с мощным тепловым излучением. Благодаря этому, ракета еще на подлете к цели в состоянии отличить вертолет или самолет противника от выпущенных ими тепловых «ловушек», сделав правильный выбор. По заверениям производителя, за счет повышения чувствительности головки самонаведения зона захвата и поражения типовых воздушных целей выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим ПЗРК «Игла-С». К важным преимуществам нового комплекса относят высокую вероятность поражения воздушных целей даже с небольшим излучением типа БПЛА и крылатых ракет.
Комплекс «Верба» является еще одним шагом в направлении создания гиперспектральных ПЗРК. «Стрела-2» была моноспектральной (ГСН работала на одной длине волны), «Игла» и «Игла-С» –двухспектральными, «Верба» стала трехспектральной. Движение вперед в области разработки ПЗРК очевидно, отмечал генеральный конструктор АО «НПК «КБМ» Валерий Кашин в интервью «Независимому военному обозрению». Также Кашин отметил, что ПЗРК «Стрела-2» имел один приемник (площадку), «Игла» – две площадки, «Верба» – девять площадок фотоприемника, в следующих переносных комплексах их будет еще больше. Развитие ПЗРК идет к получению образа цели. Это будет достижимо за счет перспективных монофотонных технологий, которые позволяют облучать воздушную цель волнами длиной 0,3 микрона и получать уже не просто точку нахождения цели, а образ цели.
Боевая часть ЗУР 9М336 – осколочно-фугасная с неконатактно-контактным взрывателем. Как и в комплексе «Игла-С», в ракету внедрен неконтактный датчик цели с сохранением контактного взрывателя, их совместная работа под условия встречи с воздушной целью была оптимизирована. В системе наведения зенитной ракеты была сохранена схема, предполагающая смещение ЗУР при подлете к воздушной цели к наиболее уязвимым частям летательного аппарата, а также принцип детонации остатков топлива двигателя, который ранее уже был использован в ПЗРК «Игла-С».
Переносной комплекс «Верба» может использоваться военнослужащими в любых географических зонах планеты, в том числе в морских и горных условиях, в широком температурном диапазоне от -50 до +50 градусов Цельсия. Для большей эффективности боевого использования переносной комплекс может быть укомплектован средствами распознавания, обнаружения, управления огнем и целеуказания. В состав комплекса может дополнительно входить компактная РЛС, устойчивая к помехам, речь идет о малогабаритном радиолокационном обнаружителе целей 1Л122 «Гармонь». Для использования «Вербы» в ночных условиях в состав комплекса может вводиться специальный съемный прицел ночного видения 1ПН97М «Маугли-2М».
РЛС «Гармонь» предназначена для обнаружения различных типов воздушных целей, их автоматического сопровождения и выдачи необходимой стрелку информации по трассам. Использование в конструкции РЛС фазированной антенной решетки (ФАР) размером 1200х800 мм является характерной особенностью «Гармони», положительно влияющей на параметры ее работы. Вертикальный обзор обеспечивается электронным сканированием, а горизонтальный – механизмом поворота антенны. В зависимости от модификации данная РЛС в состоянии обновлять данные о воздушных целях с темпом от 2 до 10 секунд, что обуславливается скоростью поворота антенной решетки. РЛС 1Л122 «Гармонь» обеспечивает надежный поиск воздушных целей на дальности до 40 км. Станция обеспечивает круговой обзор по азимуту и слежение за сектором в пределах углов места от -5 до +45 градусов. Максимальная скорость обнаруживаемых воздушных целей составляет 700 м/с. Координаты воздушных целей «Гармонь» определяет с точностью до 100 метров по дальности, до 30’ по азимуту и до 1°30’ по углу места. Существует возможность работы РЛС и в условиях использования противником активных и пассивных помех. В случае использования в качестве мобильной системы РЛС она комплектуется системой управления и контроля в виде средств связи и защищенного компьютера-ноутбука.
Специально для оснащения пункта управления командира взвода стрелков-зенитчиков переносных комплексов российскими разработчиками был создан переносной модуль управления огнем (ПМУО), получивший индекс 9С933. Он входит в состав комплекта средств автоматизации (КСА) «Барнаул-Т», предназначенного для автоматизации процесса действий отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК и повышения эффективного управления вооружением. Данный модуль выполнен в форме стандартного армейского ранца, который буквально за пару минут можно развернуть в полноценное автоматизированное рабочее место командира. Аппаратура, входящая в состав данного модуля, обеспечивает обмен данными с вышестоящими КП, сопровождение воздушных целей по информации, поступающей от внешних РЛС, общение со стрелками-зенитчиками, целеуказание, а также прием и формирование донесений о выполнении поставленных задач. Переносной модуль управления огнем 9С933 обеспечивает одновременное решение огневых задач по 15 разным воздушным целям. Модуль позволяет его оператору оперативно получать информацию о складывающейся в заданном секторе стрельбы воздушной обстановке, выводит на экран компьютера всю информацию о траектории воздушных целей, в автоматическом режиме осуществляет целеуказание и постановку огневых задач стрелкам-зенитчикам ПЗРК с учетом их готовности к выполнению задачи и местоположения на местности.
Помимо данного модуля российскими конструкторами также был создан Комплекс средств автоматизации отделения стрелков-зенитчиков (КСАС), получивший индекс 9С935 и также входящий в состав КСА «Барнаул-Т». Данный комплекс предназначен для оснащения отделений стрелков-зенитчиков ПЗРК, повышения эффективности управления оружием при любых условиях боевой обстановки и координации их действий. Элементы комплекса размещаются на защитном шлеме и носимом жилете стрелка, для того чтобы не снижать маневренные возможности отделений и взводов стрелков-зенитчиков.
Зенитная управляемая ракета 9М336 комплекса «Верба» может применяться не только для ведения огня с плеча, но и как современное межвидовое унифицированное боевое средств борьбы с различными воздушными целями при размещении на разных типах носителей: воздушного, наземного и морского базирования. К примеру, уже на международном военно-техническом форуме «Армия-2016» широкой публике были представлены машина разведки и управления командира взвода (МРУК) и боевая машина отделения (БМО) из состава комплекса «Гибка-С». БМО данного комплекса может использовать как новейшие российские ПЗРК «Верба», так и ПЗКР «Игла-С». В боекомплекте машины 8 зенитных ракет. Четыре из них помещены на пусковой установке, остальные в салоне. Работа БМО была максимальным образом автоматизирована. Боевая машина отделения может работать как в автономном режиме, так и под управлением командных пунктов из состава базового комплекса КСА «Барнаул-Т».
Машина разведки и управления командира взвода предназначена для автоматизированного управления действиями отделений стрелков-зенитчиков российских ПЗРК. В составе данной машины имеется малогабаритная РЛС 1Л122 «Гармонь». Возможности МРУК позволяют ей оперативно взаимодействовать с вышестоящими КП и управлять четырьмя отделениями стрелков-зенитчиков или шестью подчиненными боевыми машинами, оснащенными комплексами средств автоматизации 9С935. Гарантированная дальность связи машин МРУК с БМО составляет 8 км во время движения и 17 км во время стоянки. Обе машины и МРУК, и БМО выполнены на базе бронеавтомобиля «Тигр».
Тактико-технические характеристики ПЗРК «Верба»:
Дальность поражаемых целей – от 500 до 6000 (6500) м.
Высота поражаемых целей – от 10 до 3500 (4500) м.
Скорость поражаемых целей – до 400 м/с (на встречных курсах), до 320 м/с (на догонных курсах).
Диаметр корпуса ракеты – 72 мм.
Боевая масса комплекса – 17,25 кг.
Тип головки самонаведения – следящая пассивная трёхспектральная.
Боевая часть – осколочно-фугасная.
Масса боевой части – 2,5 кг.
Время перевода боевых средств из походного положения в боевое – не более 12 секунд.
Диапазон рабочих температур – от -50 до +50 °С.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/verba/verba.shtml
https://www.kbm.ru/ru/production/pzrk/795.html
https://ria.ru/defense_safety/20171225/1511551922.html
Материалы из открытых источников
Государственные испытания новый ПЗРК, разработанный в Коломне конструкторами АО НПК «КБ машиностроения», прошел в 2011 году. В 2015 году переносной комплекс был официально принят на вооружение, тогда же состоялась премьера нового комплекса для широкой публики, он демонстрировался в рамках работы Международного военно-технического форума «Армия-2015». При этом поставки ПЗРК «Верба» в воинские части начались еще в 2014 году. Первыми новые комплексы получили военнослужащие зенитного полка 98-й гвардейской дивизии ВДВ, дислоцированной в Иваново. Особенностью поставок стало то, что одновременно с боевыми средствами в подразделения войсковой ПВО поступили также автоматизированные системы управления, радиолокационное вооружение, учебно-тренировочные средства и контрольно-проверочная аппаратура.
По информации с официального сайта компании-разработчика комплекса, новый ПЗРК «Верба» по своей эффективности превосходит ПЗРК предыдущего поколения в 1,5-2 раза, особенно на рубежах более трех км. В 2,5 раза была увеличена зона обстрела целей с невысоким тепловым излучением, этого удалось добиться за счет повышения чувствительности ГСН зенитной ракеты. В 10 раз была увеличена защищенность комплекса от мощных пиротехнических помех. По заверениям коломенского КБ машиностроения, новый комплекс в состоянии эффективно использоваться в системе войсковой ПВО для борьбы с беспилотниками противника и другими слабоизлучающими в ИК-диапазоне воздушными целями. Также конструкторами была возвращена практика использования наземного запросчика системы «свой-чужой». Температурный режим работы комплекса был расширен до -50 градусов Цельсия. Также конструкторам удалось снизить массу боевых средств комплекса относительно ПЗРК «Игла-С» (с 18,25 кг до 17,25 кг).
Являясь преемником ПЗРК «Игла-С», новый комплекс превзошел предшественника в эффективности применения, сохранив лучшие достоинства: реализацию принципа «выстрелил-забыл»; возможность стрельбы одним человеком с плеча; простоту действий стрелка-оператора при прицеливании и пуске; высокую безотказность при эксплуатации; обеспечение высокого уровня помехозащищенности в условиях искусственных и естественных (фоновых) помех; высокую скрытность применения, сохранение работоспособности даже при экстремальных условиях применения.
Состав боевых средств комплекса 9К333 «Верба»:
- зенитная управляемая ракета 9М336 в трубе;
- пусковой механизм 9П521;
- наземный радиозапросчик 1Л229В.
Главной особенностью зенитной управляемой ракеты комплекса 9М336 ПЗРК «Верба» стала новая головка самонаведения, также ракета получила новый приборный отсек. ГСН ракеты –следящая пассивная трехспектральная, она работает в ближнем и среднем инфракрасных, а также в ультрафиолетовом диапазонах, трехспектральная малогабаритная ГСН впервые появилась в ракетах отечественных ПЗРК. Новая головка самонаведения обеспечивает хорошую селекцию ложных тепловых целей с мощным тепловым излучением. Благодаря этому, ракета еще на подлете к цели в состоянии отличить вертолет или самолет противника от выпущенных ими тепловых «ловушек», сделав правильный выбор. По заверениям производителя, за счет повышения чувствительности головки самонаведения зона захвата и поражения типовых воздушных целей выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим ПЗРК «Игла-С». К важным преимуществам нового комплекса относят высокую вероятность поражения воздушных целей даже с небольшим излучением типа БПЛА и крылатых ракет.
Комплекс «Верба» является еще одним шагом в направлении создания гиперспектральных ПЗРК. «Стрела-2» была моноспектральной (ГСН работала на одной длине волны), «Игла» и «Игла-С» –двухспектральными, «Верба» стала трехспектральной. Движение вперед в области разработки ПЗРК очевидно, отмечал генеральный конструктор АО «НПК «КБМ» Валерий Кашин в интервью «Независимому военному обозрению». Также Кашин отметил, что ПЗРК «Стрела-2» имел один приемник (площадку), «Игла» – две площадки, «Верба» – девять площадок фотоприемника, в следующих переносных комплексах их будет еще больше. Развитие ПЗРК идет к получению образа цели. Это будет достижимо за счет перспективных монофотонных технологий, которые позволяют облучать воздушную цель волнами длиной 0,3 микрона и получать уже не просто точку нахождения цели, а образ цели.
Боевая часть ЗУР 9М336 – осколочно-фугасная с неконатактно-контактным взрывателем. Как и в комплексе «Игла-С», в ракету внедрен неконтактный датчик цели с сохранением контактного взрывателя, их совместная работа под условия встречи с воздушной целью была оптимизирована. В системе наведения зенитной ракеты была сохранена схема, предполагающая смещение ЗУР при подлете к воздушной цели к наиболее уязвимым частям летательного аппарата, а также принцип детонации остатков топлива двигателя, который ранее уже был использован в ПЗРК «Игла-С».
Переносной комплекс «Верба» может использоваться военнослужащими в любых географических зонах планеты, в том числе в морских и горных условиях, в широком температурном диапазоне от -50 до +50 градусов Цельсия. Для большей эффективности боевого использования переносной комплекс может быть укомплектован средствами распознавания, обнаружения, управления огнем и целеуказания. В состав комплекса может дополнительно входить компактная РЛС, устойчивая к помехам, речь идет о малогабаритном радиолокационном обнаружителе целей 1Л122 «Гармонь». Для использования «Вербы» в ночных условиях в состав комплекса может вводиться специальный съемный прицел ночного видения 1ПН97М «Маугли-2М».
РЛС «Гармонь» предназначена для обнаружения различных типов воздушных целей, их автоматического сопровождения и выдачи необходимой стрелку информации по трассам. Использование в конструкции РЛС фазированной антенной решетки (ФАР) размером 1200х800 мм является характерной особенностью «Гармони», положительно влияющей на параметры ее работы. Вертикальный обзор обеспечивается электронным сканированием, а горизонтальный – механизмом поворота антенны. В зависимости от модификации данная РЛС в состоянии обновлять данные о воздушных целях с темпом от 2 до 10 секунд, что обуславливается скоростью поворота антенной решетки. РЛС 1Л122 «Гармонь» обеспечивает надежный поиск воздушных целей на дальности до 40 км. Станция обеспечивает круговой обзор по азимуту и слежение за сектором в пределах углов места от -5 до +45 градусов. Максимальная скорость обнаруживаемых воздушных целей составляет 700 м/с. Координаты воздушных целей «Гармонь» определяет с точностью до 100 метров по дальности, до 30’ по азимуту и до 1°30’ по углу места. Существует возможность работы РЛС и в условиях использования противником активных и пассивных помех. В случае использования в качестве мобильной системы РЛС она комплектуется системой управления и контроля в виде средств связи и защищенного компьютера-ноутбука.
РЛС 1Л122 «Гармонь»
Специально для оснащения пункта управления командира взвода стрелков-зенитчиков переносных комплексов российскими разработчиками был создан переносной модуль управления огнем (ПМУО), получивший индекс 9С933. Он входит в состав комплекта средств автоматизации (КСА) «Барнаул-Т», предназначенного для автоматизации процесса действий отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК и повышения эффективного управления вооружением. Данный модуль выполнен в форме стандартного армейского ранца, который буквально за пару минут можно развернуть в полноценное автоматизированное рабочее место командира. Аппаратура, входящая в состав данного модуля, обеспечивает обмен данными с вышестоящими КП, сопровождение воздушных целей по информации, поступающей от внешних РЛС, общение со стрелками-зенитчиками, целеуказание, а также прием и формирование донесений о выполнении поставленных задач. Переносной модуль управления огнем 9С933 обеспечивает одновременное решение огневых задач по 15 разным воздушным целям. Модуль позволяет его оператору оперативно получать информацию о складывающейся в заданном секторе стрельбы воздушной обстановке, выводит на экран компьютера всю информацию о траектории воздушных целей, в автоматическом режиме осуществляет целеуказание и постановку огневых задач стрелкам-зенитчикам ПЗРК с учетом их готовности к выполнению задачи и местоположения на местности.
Помимо данного модуля российскими конструкторами также был создан Комплекс средств автоматизации отделения стрелков-зенитчиков (КСАС), получивший индекс 9С935 и также входящий в состав КСА «Барнаул-Т». Данный комплекс предназначен для оснащения отделений стрелков-зенитчиков ПЗРК, повышения эффективности управления оружием при любых условиях боевой обстановки и координации их действий. Элементы комплекса размещаются на защитном шлеме и носимом жилете стрелка, для того чтобы не снижать маневренные возможности отделений и взводов стрелков-зенитчиков.
Зенитная управляемая ракета 9М336 комплекса «Верба» может применяться не только для ведения огня с плеча, но и как современное межвидовое унифицированное боевое средств борьбы с различными воздушными целями при размещении на разных типах носителей: воздушного, наземного и морского базирования. К примеру, уже на международном военно-техническом форуме «Армия-2016» широкой публике были представлены машина разведки и управления командира взвода (МРУК) и боевая машина отделения (БМО) из состава комплекса «Гибка-С». БМО данного комплекса может использовать как новейшие российские ПЗРК «Верба», так и ПЗКР «Игла-С». В боекомплекте машины 8 зенитных ракет. Четыре из них помещены на пусковой установке, остальные в салоне. Работа БМО была максимальным образом автоматизирована. Боевая машина отделения может работать как в автономном режиме, так и под управлением командных пунктов из состава базового комплекса КСА «Барнаул-Т».
Боевая машина отделения (БОМ) комплекса «Гибка-С»
Машина разведки и управления командира взвода предназначена для автоматизированного управления действиями отделений стрелков-зенитчиков российских ПЗРК. В составе данной машины имеется малогабаритная РЛС 1Л122 «Гармонь». Возможности МРУК позволяют ей оперативно взаимодействовать с вышестоящими КП и управлять четырьмя отделениями стрелков-зенитчиков или шестью подчиненными боевыми машинами, оснащенными комплексами средств автоматизации 9С935. Гарантированная дальность связи машин МРУК с БМО составляет 8 км во время движения и 17 км во время стоянки. Обе машины и МРУК, и БМО выполнены на базе бронеавтомобиля «Тигр».
Тактико-технические характеристики ПЗРК «Верба»:
Дальность поражаемых целей – от 500 до 6000 (6500) м.
Высота поражаемых целей – от 10 до 3500 (4500) м.
Скорость поражаемых целей – до 400 м/с (на встречных курсах), до 320 м/с (на догонных курсах).
Диаметр корпуса ракеты – 72 мм.
Боевая масса комплекса – 17,25 кг.
Тип головки самонаведения – следящая пассивная трёхспектральная.
Боевая часть – осколочно-фугасная.
Масса боевой части – 2,5 кг.
Время перевода боевых средств из походного положения в боевое – не более 12 секунд.
Диапазон рабочих температур – от -50 до +50 °С.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/verba/verba.shtml
https://www.kbm.ru/ru/production/pzrk/795.html
https://ria.ru/defense_safety/20171225/1511551922.html
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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