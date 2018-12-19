"Великая чистка": борьба с украинскими нацистами
Одним из самых мощных отрядов «пятой колонны» в СССР были украинские нацисты. Они к началу германского вторжения в СССР готовили мощное восстание, которое должно было покончить с советской властью в Украинской ССР.
В сентябре 1939 года Москва вернула себе западнорусские земли, утраченные после гибели Российской империи. Их оккупировала Польша. Благодаря Сталину Украина-Малороссия стала единой, Западная Украина была присоединена к Украинской ССР (УССР). В состав УССР были включены Львовская, Луцкая, Станиславская и Тернопольская области.
Кроме того, в 1940 году по соглашению с Румынией, которая также в 1918 году захватила ряд территорий, входивших в состав России, в состав СССР вошли Бессарабия и Северная Буковина. В 1940 году Северная Буковина под названием Черновицкая область была присоединена к Украине, а из южной части Бессарабии была образована Аккерманская область УССР (затем Измаильская область, в 1954 году вошла в Одесскую область).
Процесс установления советской власти на территории Западной Украины был осложнен противодействием украинских нацистов – Организации украинских националистов (ОУН). Организация была сформирована на съезде украинских националистов в Вене в 1929 году в результате объединения ряда радикальных нацистских организаций, которые базировались в Польше (Львов), Чехословакии (Прага) и Германии (Берлин). Целью националистов было создание единой украинской державы. ОУН выступала как антипольская, антисоветская и антикоммунистическая организация, поэтому её использовали западные спецслужбы в борьбе с СССР. Основным методом борьбы был террор. Существовала организация за счёт членских взносов, прямого вымогательства и грабежа, а также финансово-материальной поддержки иностранных государств, заинтересованных в уничтожении СССР. Лидером организации до 1938 года был Е. Коновалец. После его убийства ОУН возглавил А. Мельник. В 1940 -1941 гг. организация распалась на две части: первая наиболее радикальная – ОУН (б) по имени лидера Степана Бандеры, вторая – сторонники Мельника, ОУН-солидаристы (ОУН(с), мельниковцы.
Мельник и его сторонники считали, что ставку следует сделать на гитлеровскую Германию и её планы по войне с СССР. Мельниковцы были против создания вооруженной силы на Западной Украине, так как не видели возможности успеха вооруженного восстания без внешней поддержки. Поэтому Мельник и его окружение предлагали вывести как можно больше членов ОУН на территорию Генерал-губернаторства (часть оккупированной немцами Польши со столицей в Кракове) для организации подразделений украинских националистов под началом немцев и дальнейшего их использования Третьим рейхом в «в борьбе с большевизмом». В условиях войны Германии против СССР эти подразделения должны были стать ядром союзной вермахту «украинской армии». С этой целью в Кракове было сформировано и вело активную работу украинско-германское военное бюро под руководством полковника Р. Сушко. Там был сформирован Украинский легион. Оставшиеся в УССР активисты ОУН должны были в условиях глубокой конспирации ждать начала войны между Третьим рейхом и Советским Союзом.
Бандера же предпочитал полагаться на свои силы, хотя и не отказывался от помощи Третьего рейха. ОУН должна была подготовить и начать партизанскую войну независимо от внешнеполитической ситуации. Такое восстание должно было поколебать основы советской власти на Украине и дать Германии возможность для вторжения в Советский Союз. Поэтому бандеровцы сосредоточили усилия на подготовке вооруженного восстания. При этом они не отказывались от возможности формирования подразделений украинских националистов за пределами Украины, их военной подготовке в Генерал-губернаторстве. Бандеровцы преобладали на западе Украины и в 1943 году под крылом гитлеровцев сформировали Украинскую повстанческую армию (УПА).
В целом борьба между бандеровцами и мельниковцами велась за право возглавить националистическую эмиграцию, а значит и за будущее руководящее положение в предполагаемой украинской державе. Тем самым выступить в качестве единственного представителя «украинского движения» и претендента на финансовую, материальную и организационную помощь Третьего рейха. Вскоре борьба из политической переросла в уголовную – бандеровцы и мельниковцы убивали, захватывали материальные ресурсы друг друга и т. д. В этой междоусобной схватке до начала Великой Отечественной войны были убиты сотни боевиков.
Западная Украина в границах от 3 октября 1939 года на политико-административной карте СССР от 3 марта 1940 года
Борьба с бандеровцами
Переход Западной Украины в состав СССР стал неожиданным для националистического подполья. Однако ОУН удалось быстро преодолеть первую растерянность и восстановить организацию. Этому способствовало то, что чекисты были сосредоточены на ликвидации возможного польского сопротивления (представили государственных структур, полиции, армии, аристократии, крупной буржуазии и т. д.) и из польских тюрем выпустили активистов ОУН, которые немедленно усилил подполье. Сначала бандеровцы скрывали свою враждебность советской власти и пытались замаскироваться и проникнуть в новые органы советской власти, в комсомол, партию и милицию. Однако в целом эта попытка потерпела крах и большую часть националистической агентуры выявили. Тогда бандеровцы взяли курс на вооруженное восстание.
Первая попытка организовать антисоветское восстание на территории Западной Украины была предпринята радикалами в конце 1939 года. Однако советские чекисты сорвали её, превентивно арестовав 900 возможных боевиков. Многие активисты ОУН бежали на территорию подконтрольную рейху.
В начале 1940 года Бандера решил укрепить кадрами западноукраинское подполье. Из обученных военному делу и готовых к диверсионной войне активистов формировали группы (отделения) численностью 5 — 20 человек, которые должны были возглавить подполье и стать основой для создания повстанческих и диверсионных отрядов на местах. В январе – марте 1940 на советскую территорию прошло несколько таких групп. Так, в середине января на территорию СССР из оккупированной немцами Польши в районе Кристинополя около села Бендюги границу переходила группа из 12 боевиков во главе с С. Пшеничным. Нарушителям не повезло: восемь человек были убиты в бою с пограничниками, четырех задержали позднее. Однако к весне 1940 года на территорию СССР смогло проникнуть до 1 тыс. боевиков.
На конец весны – начало 1940 года было намечено новое восстание против советской власти на территории Западной Украины. В начале 1940 года Краковский центр (провод) ОУН начал подготовку восстания. Для подготовки восстания через границу в Галицию и на Волынь было тайно переброшено 60 организаторов. Первая группа во главе с В. Тимчием перешла границу в конце февраля, вторая группа – в начале марта, третья — 12 марта. 24 марта во Львове начал действовать Повстанческий штаб. Для начала была создана систему управления: в крупных городах (Львов, Станислав, Тернополь, Луцк, Дрогобич) были направлены начальники – окружные проводники, каждому из них подчинялось 3—5 межрайонных, в свою очередь им подчинялись подрайонные проводники. Каждый окружной и районный провод включал в себя: начальника штаба, инструктора по военной подготовке, референтов по разведке, безопасности, связи, пропаганде и работе с молодежью. Подрайонная организация включала в себя 4-5 станичных организаций (в поселениях). Эти организации должны были подобрать 40-40 боевиков, организовать военную подготовку, разведку. Самое низшее звено включало 3- 5 боевиков. По данным ОУН в регионе было 5,5 тыс. боевиков и 14 тыс. сочувствующих.
Однако советские органы государственной безопасности вскрыли планы украинских нацистов и нанесли упреждающий удар. Наиболее серьёзные операции были проведены в конце марта – начале апреля в Львовской, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях. Во время массовых арестов подозреваемых в подготовке восстания было арестовано 658 радикалов. С 1939 по июнь 1940 года было изъято большое количество оружия: 7 гранатометов, 200 пулеметов, 18 тыс. винтовок,7 тыс. гранат, другое оружие и снаряжение. 29 октября 1940 года во Львове состоялся суд на 11 руководителями Организации украинских националистов. Десятерых приговорили к расстрелу, приговор привели к исполнению в феврале 1941 года.
Стоит отметить, что весной 1940 года чекисты не смогли разгромить украинскую «пятую колонну». Бандеровцы перенесли восстание на осень 1940 года, избрали новое руководство и начали активную подготовку, вербуя новых членов организации. Оуновцы развернули активную националистическую пропаганду, готовили материальную, техническую базу и кадры для восстания. В сознание членов ОУН внедрялись такие лозунги, как «Украина для украинцев», «Самостийна Украина». В качестве примера будущей «самостийной» Украины бралась нацистская Германия. Проводили специальную военную подготовку членов организации в лесах. Приобреталась в большом количестве различная военная литература, уставы, наставления и инструкции, карты. Оружие собирали в специально организованных тайниках. Была проделана большая работа по учёту офицерского и воинского состав из украинцев, которых планировали привлечь к восстанию. Был разработан план восстания – «Мобилизационный план», его в августе отправили во все областные, окружные и периферийные организации. Разведка ОУН занималась сбором сведений о расположении воинских частей, их вооружению, важнейших военных, государственных и экономических объектов. Также в задачу разведки входило установление расположения аэродромов, количества ангаров, самолетов, системы самолетов, количества огневых точек, состояние ПВО и т. д. Все добытые сведения передавались в Краковский центр, а через него в Германию.
Органы безопасности ОУН большое внимание уделяли контролю над членами организации, их круговой, кровавой поруке, колеблющихся членов и возможных предателей жестоко убивали. Готовились т. н. «чёрные списки» для физической ликвидации в первую очередь, в них включались работники советской власти, партии, командиры Красной Армии, чекисты, лица прибывшие из восточных областей СССР, национальные меньшинства (к примеру, поляки и евреи). Они подлежали физическому уничтожению в самом начале восстания. Готовились меры по формирования т. н. «Синьората» — лиц, которые разделяли националистические, контрреволюционные взгляды ОУН и должны были стать ядром будущего государственного, политического и экономического аппарата будущего украинского государства.
Однако чекисты снова упредили противника. В августе – сентябре 1940 года было уничтожено 96 подпольных групп и низовых организаций, арестовано 1108 радикалов, среди них 107 руководителей различного уровня. Чекисты в ходе обысков изъяли 43 пулемета, более 2 тыс. винтовок, 600 револьверов, 80 тыс. патронов, другое оружие и снаряжение. После этого прошла серия процессов над украинскими националистами.
Позднее, когда был создан миф о «тиране Сталине» и «кровавом терроре», бандеровцы были записаны в «невинные жертвы» сталинского режима. Ныне этот миф господствует в «самостийной» Украине, где членов ОУН показывают как «национальных героев», которые боролись в «красной чумой» и «кровавым тираном». Однако документы говорят об обратном. В реальности украинские радикалы готовили вооруженное восстание против советской власти для захвата власти в свои руки и создания т. н. «самостоятельной» украинской державы фашистского типа с принципом: «Украина для украинцев». С учётом того, что в реальности украинского этноса никогда не существовало (он существует только в воспаленных головах украинских националистов), и все «украинцы» — исторически представители юго-западной части русского суперэтноса, бандеровцы готовили культурно-языковой, исторический и физический геноцид огромных масс русского населения Украины-Малороссии (Малая Русь-Россия – это историческая часть русской цивилизации). По сути, эти планы тотального геноцида русского народа, в интересах хозяев Запад, начали осуществляться в Малороссии с 1991 года, после развала Великой России (СССР). В настоящее время Киевом управляет преступный олигархическо-воровской режим, который использует нацистов для борьбы с Россией и ликвидации русскости Малороссии-Украины. При этом вполне возможно, что вскоре украинские нацисты станут лидирующей политической силой на Украине, и установят уже полноценный фашистский режим.
Готовя вооруженное восстание против советской власти, ОУН рассчитывала не только на свои силы, но на вооруженное вмешательство гитлеровской Германии. Причём Краковский центр ОУН вёл переговоры с рядом правительств иностранных государств о прямой интервенции против СССР. Таким образом, оуновцы выступали как настоящая «пятая колонна», готовящая развал советской цивилизации при поддержке внешних сил.
Также бандеровцы выступали как нацисты и убийцы, готовясь к погромам и физической ликвидации представителей советской власти, коммунистической партии, командного состава Красной Армии, органов госбезопасности, русских переселенцев из других регионов России-СССР, представителей национальных меньшинств — евреев, поляков и т. д. По сути, все эти планы воплотили несколько позднее гитлеровцы, когда начали вторжение в СССР. От рук немецких нацистов погибли многие миллионы граждан СССР. Можно себе представить, что устроили украинские нацисты, учась у своих старших товарищей в Третьем рейхе, если бы смогли захватить власть в Малороссии.
Таким образом, «невинные жертвы» сталинизма, бандеровцы в реальности были нацистами, убийцами, представителями «пятой колонны», готовящими развал СССР с целью создания «самостийной» Украины, украинской державы «для украинцев», что вело к страшному террору и массовому геноциду русских, национальных меньшинств. Нынешняя Украина частично представляет возможную украинскую державу под властью бандеровцев – геноцид русских, вымирание народа, власть воров и западных хозяев, хозяйственный развал и гражданская война, и мрачное будущее (полное исчезновение с карты мира Малой Руси).
Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка. Октябрь 1941 года
Продолжение следует…
В сентябре 1939 года Москва вернула себе западнорусские земли, утраченные после гибели Российской империи. Их оккупировала Польша. Благодаря Сталину Украина-Малороссия стала единой, Западная Украина была присоединена к Украинской ССР (УССР). В состав УССР были включены Львовская, Луцкая, Станиславская и Тернопольская области.
Кроме того, в 1940 году по соглашению с Румынией, которая также в 1918 году захватила ряд территорий, входивших в состав России, в состав СССР вошли Бессарабия и Северная Буковина. В 1940 году Северная Буковина под названием Черновицкая область была присоединена к Украине, а из южной части Бессарабии была образована Аккерманская область УССР (затем Измаильская область, в 1954 году вошла в Одесскую область).
Процесс установления советской власти на территории Западной Украины был осложнен противодействием украинских нацистов – Организации украинских националистов (ОУН). Организация была сформирована на съезде украинских националистов в Вене в 1929 году в результате объединения ряда радикальных нацистских организаций, которые базировались в Польше (Львов), Чехословакии (Прага) и Германии (Берлин). Целью националистов было создание единой украинской державы. ОУН выступала как антипольская, антисоветская и антикоммунистическая организация, поэтому её использовали западные спецслужбы в борьбе с СССР. Основным методом борьбы был террор. Существовала организация за счёт членских взносов, прямого вымогательства и грабежа, а также финансово-материальной поддержки иностранных государств, заинтересованных в уничтожении СССР. Лидером организации до 1938 года был Е. Коновалец. После его убийства ОУН возглавил А. Мельник. В 1940 -1941 гг. организация распалась на две части: первая наиболее радикальная – ОУН (б) по имени лидера Степана Бандеры, вторая – сторонники Мельника, ОУН-солидаристы (ОУН(с), мельниковцы.
Мельник и его сторонники считали, что ставку следует сделать на гитлеровскую Германию и её планы по войне с СССР. Мельниковцы были против создания вооруженной силы на Западной Украине, так как не видели возможности успеха вооруженного восстания без внешней поддержки. Поэтому Мельник и его окружение предлагали вывести как можно больше членов ОУН на территорию Генерал-губернаторства (часть оккупированной немцами Польши со столицей в Кракове) для организации подразделений украинских националистов под началом немцев и дальнейшего их использования Третьим рейхом в «в борьбе с большевизмом». В условиях войны Германии против СССР эти подразделения должны были стать ядром союзной вермахту «украинской армии». С этой целью в Кракове было сформировано и вело активную работу украинско-германское военное бюро под руководством полковника Р. Сушко. Там был сформирован Украинский легион. Оставшиеся в УССР активисты ОУН должны были в условиях глубокой конспирации ждать начала войны между Третьим рейхом и Советским Союзом.
Бандера же предпочитал полагаться на свои силы, хотя и не отказывался от помощи Третьего рейха. ОУН должна была подготовить и начать партизанскую войну независимо от внешнеполитической ситуации. Такое восстание должно было поколебать основы советской власти на Украине и дать Германии возможность для вторжения в Советский Союз. Поэтому бандеровцы сосредоточили усилия на подготовке вооруженного восстания. При этом они не отказывались от возможности формирования подразделений украинских националистов за пределами Украины, их военной подготовке в Генерал-губернаторстве. Бандеровцы преобладали на западе Украины и в 1943 году под крылом гитлеровцев сформировали Украинскую повстанческую армию (УПА).
В целом борьба между бандеровцами и мельниковцами велась за право возглавить националистическую эмиграцию, а значит и за будущее руководящее положение в предполагаемой украинской державе. Тем самым выступить в качестве единственного представителя «украинского движения» и претендента на финансовую, материальную и организационную помощь Третьего рейха. Вскоре борьба из политической переросла в уголовную – бандеровцы и мельниковцы убивали, захватывали материальные ресурсы друг друга и т. д. В этой междоусобной схватке до начала Великой Отечественной войны были убиты сотни боевиков.
Западная Украина в границах от 3 октября 1939 года на политико-административной карте СССР от 3 марта 1940 года
Борьба с бандеровцами
Переход Западной Украины в состав СССР стал неожиданным для националистического подполья. Однако ОУН удалось быстро преодолеть первую растерянность и восстановить организацию. Этому способствовало то, что чекисты были сосредоточены на ликвидации возможного польского сопротивления (представили государственных структур, полиции, армии, аристократии, крупной буржуазии и т. д.) и из польских тюрем выпустили активистов ОУН, которые немедленно усилил подполье. Сначала бандеровцы скрывали свою враждебность советской власти и пытались замаскироваться и проникнуть в новые органы советской власти, в комсомол, партию и милицию. Однако в целом эта попытка потерпела крах и большую часть националистической агентуры выявили. Тогда бандеровцы взяли курс на вооруженное восстание.
Первая попытка организовать антисоветское восстание на территории Западной Украины была предпринята радикалами в конце 1939 года. Однако советские чекисты сорвали её, превентивно арестовав 900 возможных боевиков. Многие активисты ОУН бежали на территорию подконтрольную рейху.
В начале 1940 года Бандера решил укрепить кадрами западноукраинское подполье. Из обученных военному делу и готовых к диверсионной войне активистов формировали группы (отделения) численностью 5 — 20 человек, которые должны были возглавить подполье и стать основой для создания повстанческих и диверсионных отрядов на местах. В январе – марте 1940 на советскую территорию прошло несколько таких групп. Так, в середине января на территорию СССР из оккупированной немцами Польши в районе Кристинополя около села Бендюги границу переходила группа из 12 боевиков во главе с С. Пшеничным. Нарушителям не повезло: восемь человек были убиты в бою с пограничниками, четырех задержали позднее. Однако к весне 1940 года на территорию СССР смогло проникнуть до 1 тыс. боевиков.
На конец весны – начало 1940 года было намечено новое восстание против советской власти на территории Западной Украины. В начале 1940 года Краковский центр (провод) ОУН начал подготовку восстания. Для подготовки восстания через границу в Галицию и на Волынь было тайно переброшено 60 организаторов. Первая группа во главе с В. Тимчием перешла границу в конце февраля, вторая группа – в начале марта, третья — 12 марта. 24 марта во Львове начал действовать Повстанческий штаб. Для начала была создана систему управления: в крупных городах (Львов, Станислав, Тернополь, Луцк, Дрогобич) были направлены начальники – окружные проводники, каждому из них подчинялось 3—5 межрайонных, в свою очередь им подчинялись подрайонные проводники. Каждый окружной и районный провод включал в себя: начальника штаба, инструктора по военной подготовке, референтов по разведке, безопасности, связи, пропаганде и работе с молодежью. Подрайонная организация включала в себя 4-5 станичных организаций (в поселениях). Эти организации должны были подобрать 40-40 боевиков, организовать военную подготовку, разведку. Самое низшее звено включало 3- 5 боевиков. По данным ОУН в регионе было 5,5 тыс. боевиков и 14 тыс. сочувствующих.
Однако советские органы государственной безопасности вскрыли планы украинских нацистов и нанесли упреждающий удар. Наиболее серьёзные операции были проведены в конце марта – начале апреля в Львовской, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях. Во время массовых арестов подозреваемых в подготовке восстания было арестовано 658 радикалов. С 1939 по июнь 1940 года было изъято большое количество оружия: 7 гранатометов, 200 пулеметов, 18 тыс. винтовок,7 тыс. гранат, другое оружие и снаряжение. 29 октября 1940 года во Львове состоялся суд на 11 руководителями Организации украинских националистов. Десятерых приговорили к расстрелу, приговор привели к исполнению в феврале 1941 года.
Стоит отметить, что весной 1940 года чекисты не смогли разгромить украинскую «пятую колонну». Бандеровцы перенесли восстание на осень 1940 года, избрали новое руководство и начали активную подготовку, вербуя новых членов организации. Оуновцы развернули активную националистическую пропаганду, готовили материальную, техническую базу и кадры для восстания. В сознание членов ОУН внедрялись такие лозунги, как «Украина для украинцев», «Самостийна Украина». В качестве примера будущей «самостийной» Украины бралась нацистская Германия. Проводили специальную военную подготовку членов организации в лесах. Приобреталась в большом количестве различная военная литература, уставы, наставления и инструкции, карты. Оружие собирали в специально организованных тайниках. Была проделана большая работа по учёту офицерского и воинского состав из украинцев, которых планировали привлечь к восстанию. Был разработан план восстания – «Мобилизационный план», его в августе отправили во все областные, окружные и периферийные организации. Разведка ОУН занималась сбором сведений о расположении воинских частей, их вооружению, важнейших военных, государственных и экономических объектов. Также в задачу разведки входило установление расположения аэродромов, количества ангаров, самолетов, системы самолетов, количества огневых точек, состояние ПВО и т. д. Все добытые сведения передавались в Краковский центр, а через него в Германию.
Органы безопасности ОУН большое внимание уделяли контролю над членами организации, их круговой, кровавой поруке, колеблющихся членов и возможных предателей жестоко убивали. Готовились т. н. «чёрные списки» для физической ликвидации в первую очередь, в них включались работники советской власти, партии, командиры Красной Армии, чекисты, лица прибывшие из восточных областей СССР, национальные меньшинства (к примеру, поляки и евреи). Они подлежали физическому уничтожению в самом начале восстания. Готовились меры по формирования т. н. «Синьората» — лиц, которые разделяли националистические, контрреволюционные взгляды ОУН и должны были стать ядром будущего государственного, политического и экономического аппарата будущего украинского государства.
Однако чекисты снова упредили противника. В августе – сентябре 1940 года было уничтожено 96 подпольных групп и низовых организаций, арестовано 1108 радикалов, среди них 107 руководителей различного уровня. Чекисты в ходе обысков изъяли 43 пулемета, более 2 тыс. винтовок, 600 револьверов, 80 тыс. патронов, другое оружие и снаряжение. После этого прошла серия процессов над украинскими националистами.
Позднее, когда был создан миф о «тиране Сталине» и «кровавом терроре», бандеровцы были записаны в «невинные жертвы» сталинского режима. Ныне этот миф господствует в «самостийной» Украине, где членов ОУН показывают как «национальных героев», которые боролись в «красной чумой» и «кровавым тираном». Однако документы говорят об обратном. В реальности украинские радикалы готовили вооруженное восстание против советской власти для захвата власти в свои руки и создания т. н. «самостоятельной» украинской державы фашистского типа с принципом: «Украина для украинцев». С учётом того, что в реальности украинского этноса никогда не существовало (он существует только в воспаленных головах украинских националистов), и все «украинцы» — исторически представители юго-западной части русского суперэтноса, бандеровцы готовили культурно-языковой, исторический и физический геноцид огромных масс русского населения Украины-Малороссии (Малая Русь-Россия – это историческая часть русской цивилизации). По сути, эти планы тотального геноцида русского народа, в интересах хозяев Запад, начали осуществляться в Малороссии с 1991 года, после развала Великой России (СССР). В настоящее время Киевом управляет преступный олигархическо-воровской режим, который использует нацистов для борьбы с Россией и ликвидации русскости Малороссии-Украины. При этом вполне возможно, что вскоре украинские нацисты станут лидирующей политической силой на Украине, и установят уже полноценный фашистский режим.
Готовя вооруженное восстание против советской власти, ОУН рассчитывала не только на свои силы, но на вооруженное вмешательство гитлеровской Германии. Причём Краковский центр ОУН вёл переговоры с рядом правительств иностранных государств о прямой интервенции против СССР. Таким образом, оуновцы выступали как настоящая «пятая колонна», готовящая развал советской цивилизации при поддержке внешних сил.
Также бандеровцы выступали как нацисты и убийцы, готовясь к погромам и физической ликвидации представителей советской власти, коммунистической партии, командного состава Красной Армии, органов госбезопасности, русских переселенцев из других регионов России-СССР, представителей национальных меньшинств — евреев, поляков и т. д. По сути, все эти планы воплотили несколько позднее гитлеровцы, когда начали вторжение в СССР. От рук немецких нацистов погибли многие миллионы граждан СССР. Можно себе представить, что устроили украинские нацисты, учась у своих старших товарищей в Третьем рейхе, если бы смогли захватить власть в Малороссии.
Таким образом, «невинные жертвы» сталинизма, бандеровцы в реальности были нацистами, убийцами, представителями «пятой колонны», готовящими развал СССР с целью создания «самостийной» Украины, украинской державы «для украинцев», что вело к страшному террору и массовому геноциду русских, национальных меньшинств. Нынешняя Украина частично представляет возможную украинскую державу под властью бандеровцев – геноцид русских, вымирание народа, власть воров и западных хозяев, хозяйственный развал и гражданская война, и мрачное будущее (полное исчезновение с карты мира Малой Руси).
Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка. Октябрь 1941 года
Продолжение следует…
- Автор:
- Самсонов Александр
- Статьи из этой серии:
- Великая чистка
Миф о "кровавом геноциде Сталина" на Украине
Пропагандистская ложь Солженицына
ГУЛАГ: архивы против лжи
"Великая чистка": борьба с кулаками
"Великая чистка": борьба с бандитизмом
"Великая чистка": борьба с басмачеством
Как Энвер-паша пытался создать всемирную тюркскую империю
Миф о "национально-освободительном движении" басмачей
Тайна репрессий
Как Сталин разгромил "пятую колонну"
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter