Битва за Северный Кавказ. Ч. 6. Яростный штурм Владикавказа
Одновременно с наступлением дивизии Шатилова на Грозный войска Шкуро и Геймана двигались на Владикавказ. Ожесточённая 10-дневная битва за Владикавказ, и усмирение Осетии и Ингушетии привели к решительной победе Белой армии на Северном Кавказе.
Штурм Владикавказа
Чрезвычайный комиссар Юга России Орджоникидзе предлагал, чтобы остатки 11-й армии (1-я и 2-я стрелковые дивизии и другие части общей численностью 20 -25 тыс. штыков и сабель) отходили на Владикавказ. В районе Владикавказ – Грозный, опираясь на поддерживающих советскую власть горцев, можно было организовать сильную оборону и держаться до подхода подкреплений из Астрахани и появления Красной Армии, которая вела наступление из-под Царицына. Эти силы могли позволить удержать район Владикавказа и отвлечь на себя значительные силы армии Деникина (армейский корпус Ляхова и часть конного корпуса Покровского), сковывая белых на Северном Кавказе. Однако основная часть оставшихся сил 11-й армии бежала на Кизляр и далее. В районе Владикавказа осталась группировка под началом Орджоникидзе, Гикало, Агниева и Дьякова.
Совет обороны Северного Кавказа назначил Гикало командующим вооруженными силами Терской области. По его приказу из разрозненных отрядов были созданы три колонны советских войск. Красные попытались остановить наступление противника на подступах к Владикавказу и отбросить белых к Прохладному. Однако потерпели поражение на линии Дарг-Кох, Архонской, Христиановское и отошли к Владикавказу.
Одновременно с наступление корпуса Покровского на Кизляр, а затем движения дивизии Шатилова на Грозный, корпус Ляхова — конница Шкуро и кубанские пластуны Геймана двинулись на Владикавказ. Белое командование планировало добить красных во Владикавказе, и усмирить Осетию и Ингушетию. В Осетии существовало сильное пробольшевистское движение т. н. керминистов (членов организации «Кермен»), а ингуши, из-за вражды с терскими казаками, почти целиком стояли за советскую власть. Шкуро предлагал договориться, после победы над красными собрать во Владикавказе ингушскую делегацию. Керминистам предложил очистить село Христианское, их укрепленный центр, уйти в горы, иначе угрожал репрессиями. Те отказались. В конце января 1919 года белые в упорном бою, после двухдневного артиллерийского обстрела селения, взяли Христианское.
Преодолев сопротивление противника на линии Дарг – Кох, Архонское, белогвардейцы к 1 февраля подошли к Владикавказу. Дивизия Шкуро, подойдя вплотную к Владикавказу, открыла сильный артиллерийский огонь и устремилась вдоль железной дороги на Курскую слободку (район города), пытаясь с ходу ворваться в город. Одновременно она атаковала Молоканскую слободку с юга, пытаясь отрезать гарнизон города от тыла. Молокане – это приверженцы одного из направлений христианства. В конце XIX века число молокан в России превышало 500 тыс. человек. Большинство из них жили на Кавказе. Молокане вели коллективное хозяйство, то есть идеи большевиков им были частично близки. Кроме того, ранее молокане считались вредной ересью и подвергались репрессиям со стороны царских властей. Поэтому молокане выступили на стороне большевиков.
Город держал гарнизон в составе Владикавказского пехотного полка, Красного полка, 1-го и 2-го Коммунистических отрядов, батальона Грозненского полка, отрядов самообороны из рабочих города, и из ингушей, Интернациональный отряд из китайцев, отряд ЧК (всего около 3 тыс. бойцов). Красный гарнизон имел 12 орудий, отряд броневиков (4 машины) и 1 бронепоезд. Командовал обороной города Пётр Агниев (Агниашвили).
Дивизия генерала Геймана наступала на Владикавказ с севера, и 2—3 февраля она вышла на рубеж Долаково — Кантышево (в 25 км от города). Белых пыталась остановить Владикавказская школа красных курсантов численностью в 180 человек под командованием Казанского. Её поддерживал ингушский отряд и рабочая рота. Пять суток курсанты удерживали порученный им участок и большая часть бойцов погибли или были ранены. Только после этого остатки отряда отошли в город.
1 – 2 февраля войска Шкуро обстреливали Курскую, Молоканскую и Владимирскую слободки. Белые предложили противнику капитулировать, ультиматум был отвергнут. 3 февраля войска Шкуро ворвались в заречную часть Владикавказа, заняв кадетский корпус. Одновременно с атаками на Владикавказ части Геймана перерезали дорогу из Владикавказа на Базоркино, где находились Орджоникидзе и штаб командующего вооруженными силами Терской области Гикало. Ингушский и Кабардинский красные отряды атаковали белых, потеснили противника, но восстановить связь с городом не смогли.
Красные отчаянно отбивались, переходили в контратаки. Так, 5 февраля атаковали противника, намеревавшегося перейти в наступление, на участке Курская слободка — Базоркинская дорога и отбросили его на исходные позиции. 6 – 7 февраля красные провели в городе дополнительную мобилизацию населения, сбор оружия и боеприпасов. 6 февраля белые, сосредоточив крупные силы, прорвали оборону красных и захватили северное предместье Курская слободка. При помощи двух бронемашин, присланных из общего резерва, гарнизон контратаковал противника, выбил его из Курской слободки и отбросили за р. Терек. В этот же день шёл жестокий бой на южном участке, белогвардейцы заняли Лысую гору и тем самым отрезали путь отступления по Военно-Грузинской дороге. Затем белые атаковали Молоканскую слободку, где держал оборону 1-й Владикавказский пехотный полк. Белогвардейцы были отброшены контратакой эскадрона Красного полка с двумя бронемашинами. В этом бою смертью храбрых погиб командир 1-го Владикавказского пехотного полка Пётр Фоменко. 7 февраля ожесточенные бои продолжались в районе Курской слободки. На участке Владимирской слободки белые ночной атакой прорвались в город. Контратака резерва гарнизона остановила прорыв. Красные перебрасывали войска с участка на участок, умело использовали резерв, это помогло им оказать серьёзное сопротивление противнику. Белые не смогли с ходу взять город.
Войска Геймана, находились под ударом ингушских отрядов, атаковавших во фланг и тыл. Местные горцы практически поголовно встали на сторону большевиков. Белое командование отмечало крайне ожесточенное сопротивление ингушей, которые при поддержке красных упорно сопротивлялись. Чтобы обеспечить себя с тыла белым пришлось несколько дней давить сопротивление ингушских аулов. Так, после ожесточенного боя войска Шкуро взяли Муртазово. Затем Шкуро удалось убедить ингушей в бессмысленности дальнейшего сопротивления. Ему удалось уговорить оборонявших Назрань пробольшевистски настроенных жителей сдаться. 9 февраля Назрань капитулировала.
8 февраля жестокие бои за Владикавказ продолжались. Добровольцы продолжали сильные атаки на Курскую и Молоканскую слободки, но все они отбивались красноармейцами. Однако ситуация ухудшилась. Владикавказ беспрерывно обстреливался артиллерийским огнем. У защитников города заканчивались боеприпасы. Белые перехватили Базоркинскую дорогу, прервали движение по Военно-Грузинской дороге, смогли вклиниться в оборонительные позиции и занять часть Молоканской слободки, здание кадетского корпуса. Красные продолжали яростные контратаки, на время возвращали утраченные позиции, но в целом ситуация была уже безнадежной. Положение осложнялось ещё тем, что в городе находилось до 10 тыс. больных тифом бойцов 11-й армии. Вывозить их было некуда и не на чем.
9 февраля ожесточённые бои продолжались. Стало очевидно, что положение безнадежно. Помощи не будет. Из стоя вышли две бронемашины. Боеприпасы на исходе. Ингуши уходили из города для защиты своих аулов. Пути отхода перехвачены противником. Гикало и Оржоникидзе отступили к Самашкинской, в сторону Грозного. Противник усилил кольцо блокады вокруг Владикавказа. Часть командиров предложила покинуть город. 10 февраля дивизия Шкуро нанесла сильный удар по Курской слободке и захватила её. Красные бросили в контратаку резерв, отряд бронемашин. Весь день шёл яростный бой. Красноармейцы снова отбросили противника на исходные позиции.
Ночью красное командование, исчерпав возможности к обороне, приняли решение уходить по Военно-Грузинской дороге. Белые, подтянув подкрепления, утром 11 февраля снова пошли на решительный штурм и после трехчасового боя захватили Курскую слободку. Красные пошли в контратаку, но в этот раз без успеха. В это же время деникинцы захватили Шалдон и атаковали Владимирскую и Верхнеосетинскую слободки. Красноармейцы к вечеру стали отходить к Молоканской слободке, а затем прорываться по Военно-Грузинской дороге. Так завершилась 10-дневная битва за Владикавказ.
Ворвавшись в город, белогвардейцы учинили жестокую расправу над оставшимися ранеными и больными тифом красноармейцами. Тысячи человек были убиты. Часть красных отступило в Грузию, их преследовали казаки Шкуро и многих перебили. В переходе через зимние перевалы многие погибли. Грузинское правительство, опасаясь тифа, первоначально отказалось пускать беженцев. В итоге пустили, и интернировали.
Прижатые к Кавказскому хребту в Сунженской долине между Владикавказом и Грозным красные под началом Орджоникидзе, Гикало, Дьякова пытались прорваться к морю долиной реки Сунжи. Красные собирались пройти через Грозный к Каспийскому морю. С ними вступил в бой выступивший из Грозного генерал Шатилов. Белые опрокинули передовые части красной у станицы Самашкинской. Затем разгорелся упорный бой у Михайловской. Красные имели сильную артиллерию и несколько бронепоездов, которые выдвинувшись вперёд, нанесли серьёзный урон белогвардейцам. Большевики сами несколько раз переходили в наступление, но белые отбрасывали их конными атаками. В итоге белогвардейцы смогли совершить обходной маневр и одновременной атакой с фронта и фланга разгромили противника. Несколько тысяч красноармейцев попало в плен, также белые захватили много орудий и 7 бронепоездов. Остатки красной группы бежали в Чечню.
Командир 1-й Кавказской казачьей дивизии А. Г. Шкуро
Итоги
Таким образом, владикавказская группировка красных была уничтожена и рассеяна. В феврале 1919 года армия Деникина завершила кампанию на Северном Кавказе. Белая армия обеспечила себе относительно прочный тыл и стратегический плацдарм для похода в центральную Россию. После штурма Владикавказа две кубанские дивизии под общим командованием Шкуро были немедленно переброшены на Дон, где ситуация для белоказаков сложилась критическая. Деникину пришлось срочно перебрасывать войска для поддержки Донской армии, которая в январе 1919 года потерпела очередное поражение под Царицыном и стала разваливаться, и на Донбасс.
Красные отряды, перешедшие к партизанской борьбе, удержались только в горах Чечни и Дагестана. Также в горных районах продолжалась анархия, практически каждая народность имела своё «правительство», на которое пытались оказывать влияние Грузия, Азербайджан или британцы. Деникин же пытался навести порядок на Кавказе, упразднить эти «автономные государства», ставил в национальных областях губернаторов из белых офицеров и генералов (часто из местных). Весной 1919 года деникинцы установили свою власть над Дагестаном. Горская республика прекратила своё существование. Имам Гоцинский отказался от борьбы и увёл свой отряд в район Петровска, надеясь на поддержку британцев. Но другой имам, Узун-Хаджи, объявил против Деникина джихад. Он увёл свой отряд в горы, на границе Чечни и Дагестана. Узун-Хаджи был избран имамом Дагестана и Чечни, а резиденцией имамата было избрано Ведено. Он начал создание Северо-Кавказского эмирата и вёл боевые действия против деникинцев. «Правительство» Узуна-Хаджи пыталось наладить связи с Грузией, Азербайджаном и Турцией, чтобы получить вооруженную помощь.
Интересно, что джихадисты вступили в тактический союз и с остатками красных во главе с Гикало. Они сформировали интернациональный отряд красных повстанцев, который размещался на территории эмирата и подчинялся штабу Узун-Хаджи как 5-й полк армии Северо-Кавказского эмирата. Кроме того, имаму подчинялся ингушский отряд красных партизан во главе с Орцхановым, располагавшийся в горах Ингушетии, он считался 7-м полком армии Узун-Хаджи.
В итоге кроме отдельных очагов сопротивления, весь Северный Кавказ контролировали белые. Сопротивление горцев Дагестане и Чечне белые в целом подавили весной 1919 года, но для покорения горных районов у белогвардейцев не было ни сил, ни времени.
Кроме того, белые вступили в конфликт с Грузией. Состоялась ещё одна небольшая война – белогвардейско-грузинская. Конфликт изначально был вызван антирусской позицией нового «независимого» грузинского правительства. Грузинское и белое правительства были врагами большевиков, но найти общий язык не смогли. Деникин выступал за «единую и неделимую Россию», то есть был категорически против независимости кавказский республик, которые были только формально «независимы», а в реальности ориентировались сначала на Германию и Турцию, а затем на державы Антанты. Лидирующую роль здесь играли британцы, которые одновременно внушали надежды белым и национальным правительствам и вели свою Большую игру, решая стратегическую задачу расчленения и уничтожения русской цивилизации. Белое правительство откладывало все вопросы независимости республик, будущих границ и т. д. до созыва Учредительного собрания, после победы над большевиками. Грузинское правительство же стремилось воспользоваться смутой в России, чтобы округлить свои владения, в частности, за счёт Сочинского округа. Также грузины пытались активизировать повстанческую деятельность на Северном Кавказе, чтобы создать различные «автономии», которые смогут стать буфером между Грузией и Россией. Так, грузины оказывала активную поддержку восстанию против Деникина в районе Чечни и Дагестана.
Поводом для активизации военных действий стала грузино-армянская война, начавшаяся в декабре 1918 года. Она отразилась на армянской общине Сочинского округа, оккупированного грузинскими войсками. Армянская община там составляла треть населения, а грузин было мало. Восставшие армяне, которых жестоко подавляли грузинские войска, попросили помощи у Деникина. Белое правительство, несмотря на протесты британцев, в феврале 1919 года двинуло из Туапсе на Сочи войска под началом Бурневича. Белогвардейцы при поддержке армян быстро разбили грузин и 6 февраля заняли Сочи. Через несколько дней белые заняли весь Сочинский округ. Британцы пытались оказать давление на Деникина, в ультимативной форме потребовав очищения Сочинского округа, угрожая в противном случае прекратить военную помощь, но получили решительный отказ.
Штурм Владикавказа
Чрезвычайный комиссар Юга России Орджоникидзе предлагал, чтобы остатки 11-й армии (1-я и 2-я стрелковые дивизии и другие части общей численностью 20 -25 тыс. штыков и сабель) отходили на Владикавказ. В районе Владикавказ – Грозный, опираясь на поддерживающих советскую власть горцев, можно было организовать сильную оборону и держаться до подхода подкреплений из Астрахани и появления Красной Армии, которая вела наступление из-под Царицына. Эти силы могли позволить удержать район Владикавказа и отвлечь на себя значительные силы армии Деникина (армейский корпус Ляхова и часть конного корпуса Покровского), сковывая белых на Северном Кавказе. Однако основная часть оставшихся сил 11-й армии бежала на Кизляр и далее. В районе Владикавказа осталась группировка под началом Орджоникидзе, Гикало, Агниева и Дьякова.
Совет обороны Северного Кавказа назначил Гикало командующим вооруженными силами Терской области. По его приказу из разрозненных отрядов были созданы три колонны советских войск. Красные попытались остановить наступление противника на подступах к Владикавказу и отбросить белых к Прохладному. Однако потерпели поражение на линии Дарг-Кох, Архонской, Христиановское и отошли к Владикавказу.
Одновременно с наступление корпуса Покровского на Кизляр, а затем движения дивизии Шатилова на Грозный, корпус Ляхова — конница Шкуро и кубанские пластуны Геймана двинулись на Владикавказ. Белое командование планировало добить красных во Владикавказе, и усмирить Осетию и Ингушетию. В Осетии существовало сильное пробольшевистское движение т. н. керминистов (членов организации «Кермен»), а ингуши, из-за вражды с терскими казаками, почти целиком стояли за советскую власть. Шкуро предлагал договориться, после победы над красными собрать во Владикавказе ингушскую делегацию. Керминистам предложил очистить село Христианское, их укрепленный центр, уйти в горы, иначе угрожал репрессиями. Те отказались. В конце января 1919 года белые в упорном бою, после двухдневного артиллерийского обстрела селения, взяли Христианское.
Преодолев сопротивление противника на линии Дарг – Кох, Архонское, белогвардейцы к 1 февраля подошли к Владикавказу. Дивизия Шкуро, подойдя вплотную к Владикавказу, открыла сильный артиллерийский огонь и устремилась вдоль железной дороги на Курскую слободку (район города), пытаясь с ходу ворваться в город. Одновременно она атаковала Молоканскую слободку с юга, пытаясь отрезать гарнизон города от тыла. Молокане – это приверженцы одного из направлений христианства. В конце XIX века число молокан в России превышало 500 тыс. человек. Большинство из них жили на Кавказе. Молокане вели коллективное хозяйство, то есть идеи большевиков им были частично близки. Кроме того, ранее молокане считались вредной ересью и подвергались репрессиям со стороны царских властей. Поэтому молокане выступили на стороне большевиков.
Город держал гарнизон в составе Владикавказского пехотного полка, Красного полка, 1-го и 2-го Коммунистических отрядов, батальона Грозненского полка, отрядов самообороны из рабочих города, и из ингушей, Интернациональный отряд из китайцев, отряд ЧК (всего около 3 тыс. бойцов). Красный гарнизон имел 12 орудий, отряд броневиков (4 машины) и 1 бронепоезд. Командовал обороной города Пётр Агниев (Агниашвили).
Дивизия генерала Геймана наступала на Владикавказ с севера, и 2—3 февраля она вышла на рубеж Долаково — Кантышево (в 25 км от города). Белых пыталась остановить Владикавказская школа красных курсантов численностью в 180 человек под командованием Казанского. Её поддерживал ингушский отряд и рабочая рота. Пять суток курсанты удерживали порученный им участок и большая часть бойцов погибли или были ранены. Только после этого остатки отряда отошли в город.
1 – 2 февраля войска Шкуро обстреливали Курскую, Молоканскую и Владимирскую слободки. Белые предложили противнику капитулировать, ультиматум был отвергнут. 3 февраля войска Шкуро ворвались в заречную часть Владикавказа, заняв кадетский корпус. Одновременно с атаками на Владикавказ части Геймана перерезали дорогу из Владикавказа на Базоркино, где находились Орджоникидзе и штаб командующего вооруженными силами Терской области Гикало. Ингушский и Кабардинский красные отряды атаковали белых, потеснили противника, но восстановить связь с городом не смогли.
Красные отчаянно отбивались, переходили в контратаки. Так, 5 февраля атаковали противника, намеревавшегося перейти в наступление, на участке Курская слободка — Базоркинская дорога и отбросили его на исходные позиции. 6 – 7 февраля красные провели в городе дополнительную мобилизацию населения, сбор оружия и боеприпасов. 6 февраля белые, сосредоточив крупные силы, прорвали оборону красных и захватили северное предместье Курская слободка. При помощи двух бронемашин, присланных из общего резерва, гарнизон контратаковал противника, выбил его из Курской слободки и отбросили за р. Терек. В этот же день шёл жестокий бой на южном участке, белогвардейцы заняли Лысую гору и тем самым отрезали путь отступления по Военно-Грузинской дороге. Затем белые атаковали Молоканскую слободку, где держал оборону 1-й Владикавказский пехотный полк. Белогвардейцы были отброшены контратакой эскадрона Красного полка с двумя бронемашинами. В этом бою смертью храбрых погиб командир 1-го Владикавказского пехотного полка Пётр Фоменко. 7 февраля ожесточенные бои продолжались в районе Курской слободки. На участке Владимирской слободки белые ночной атакой прорвались в город. Контратака резерва гарнизона остановила прорыв. Красные перебрасывали войска с участка на участок, умело использовали резерв, это помогло им оказать серьёзное сопротивление противнику. Белые не смогли с ходу взять город.
Войска Геймана, находились под ударом ингушских отрядов, атаковавших во фланг и тыл. Местные горцы практически поголовно встали на сторону большевиков. Белое командование отмечало крайне ожесточенное сопротивление ингушей, которые при поддержке красных упорно сопротивлялись. Чтобы обеспечить себя с тыла белым пришлось несколько дней давить сопротивление ингушских аулов. Так, после ожесточенного боя войска Шкуро взяли Муртазово. Затем Шкуро удалось убедить ингушей в бессмысленности дальнейшего сопротивления. Ему удалось уговорить оборонявших Назрань пробольшевистски настроенных жителей сдаться. 9 февраля Назрань капитулировала.
8 февраля жестокие бои за Владикавказ продолжались. Добровольцы продолжали сильные атаки на Курскую и Молоканскую слободки, но все они отбивались красноармейцами. Однако ситуация ухудшилась. Владикавказ беспрерывно обстреливался артиллерийским огнем. У защитников города заканчивались боеприпасы. Белые перехватили Базоркинскую дорогу, прервали движение по Военно-Грузинской дороге, смогли вклиниться в оборонительные позиции и занять часть Молоканской слободки, здание кадетского корпуса. Красные продолжали яростные контратаки, на время возвращали утраченные позиции, но в целом ситуация была уже безнадежной. Положение осложнялось ещё тем, что в городе находилось до 10 тыс. больных тифом бойцов 11-й армии. Вывозить их было некуда и не на чем.
9 февраля ожесточённые бои продолжались. Стало очевидно, что положение безнадежно. Помощи не будет. Из стоя вышли две бронемашины. Боеприпасы на исходе. Ингуши уходили из города для защиты своих аулов. Пути отхода перехвачены противником. Гикало и Оржоникидзе отступили к Самашкинской, в сторону Грозного. Противник усилил кольцо блокады вокруг Владикавказа. Часть командиров предложила покинуть город. 10 февраля дивизия Шкуро нанесла сильный удар по Курской слободке и захватила её. Красные бросили в контратаку резерв, отряд бронемашин. Весь день шёл яростный бой. Красноармейцы снова отбросили противника на исходные позиции.
Ночью красное командование, исчерпав возможности к обороне, приняли решение уходить по Военно-Грузинской дороге. Белые, подтянув подкрепления, утром 11 февраля снова пошли на решительный штурм и после трехчасового боя захватили Курскую слободку. Красные пошли в контратаку, но в этот раз без успеха. В это же время деникинцы захватили Шалдон и атаковали Владимирскую и Верхнеосетинскую слободки. Красноармейцы к вечеру стали отходить к Молоканской слободке, а затем прорываться по Военно-Грузинской дороге. Так завершилась 10-дневная битва за Владикавказ.
Ворвавшись в город, белогвардейцы учинили жестокую расправу над оставшимися ранеными и больными тифом красноармейцами. Тысячи человек были убиты. Часть красных отступило в Грузию, их преследовали казаки Шкуро и многих перебили. В переходе через зимние перевалы многие погибли. Грузинское правительство, опасаясь тифа, первоначально отказалось пускать беженцев. В итоге пустили, и интернировали.
Прижатые к Кавказскому хребту в Сунженской долине между Владикавказом и Грозным красные под началом Орджоникидзе, Гикало, Дьякова пытались прорваться к морю долиной реки Сунжи. Красные собирались пройти через Грозный к Каспийскому морю. С ними вступил в бой выступивший из Грозного генерал Шатилов. Белые опрокинули передовые части красной у станицы Самашкинской. Затем разгорелся упорный бой у Михайловской. Красные имели сильную артиллерию и несколько бронепоездов, которые выдвинувшись вперёд, нанесли серьёзный урон белогвардейцам. Большевики сами несколько раз переходили в наступление, но белые отбрасывали их конными атаками. В итоге белогвардейцы смогли совершить обходной маневр и одновременной атакой с фронта и фланга разгромили противника. Несколько тысяч красноармейцев попало в плен, также белые захватили много орудий и 7 бронепоездов. Остатки красной группы бежали в Чечню.
Командир 1-й Кавказской казачьей дивизии А. Г. Шкуро
Итоги
Таким образом, владикавказская группировка красных была уничтожена и рассеяна. В феврале 1919 года армия Деникина завершила кампанию на Северном Кавказе. Белая армия обеспечила себе относительно прочный тыл и стратегический плацдарм для похода в центральную Россию. После штурма Владикавказа две кубанские дивизии под общим командованием Шкуро были немедленно переброшены на Дон, где ситуация для белоказаков сложилась критическая. Деникину пришлось срочно перебрасывать войска для поддержки Донской армии, которая в январе 1919 года потерпела очередное поражение под Царицыном и стала разваливаться, и на Донбасс.
Красные отряды, перешедшие к партизанской борьбе, удержались только в горах Чечни и Дагестана. Также в горных районах продолжалась анархия, практически каждая народность имела своё «правительство», на которое пытались оказывать влияние Грузия, Азербайджан или британцы. Деникин же пытался навести порядок на Кавказе, упразднить эти «автономные государства», ставил в национальных областях губернаторов из белых офицеров и генералов (часто из местных). Весной 1919 года деникинцы установили свою власть над Дагестаном. Горская республика прекратила своё существование. Имам Гоцинский отказался от борьбы и увёл свой отряд в район Петровска, надеясь на поддержку британцев. Но другой имам, Узун-Хаджи, объявил против Деникина джихад. Он увёл свой отряд в горы, на границе Чечни и Дагестана. Узун-Хаджи был избран имамом Дагестана и Чечни, а резиденцией имамата было избрано Ведено. Он начал создание Северо-Кавказского эмирата и вёл боевые действия против деникинцев. «Правительство» Узуна-Хаджи пыталось наладить связи с Грузией, Азербайджаном и Турцией, чтобы получить вооруженную помощь.
Интересно, что джихадисты вступили в тактический союз и с остатками красных во главе с Гикало. Они сформировали интернациональный отряд красных повстанцев, который размещался на территории эмирата и подчинялся штабу Узун-Хаджи как 5-й полк армии Северо-Кавказского эмирата. Кроме того, имаму подчинялся ингушский отряд красных партизан во главе с Орцхановым, располагавшийся в горах Ингушетии, он считался 7-м полком армии Узун-Хаджи.
В итоге кроме отдельных очагов сопротивления, весь Северный Кавказ контролировали белые. Сопротивление горцев Дагестане и Чечне белые в целом подавили весной 1919 года, но для покорения горных районов у белогвардейцев не было ни сил, ни времени.
Кроме того, белые вступили в конфликт с Грузией. Состоялась ещё одна небольшая война – белогвардейско-грузинская. Конфликт изначально был вызван антирусской позицией нового «независимого» грузинского правительства. Грузинское и белое правительства были врагами большевиков, но найти общий язык не смогли. Деникин выступал за «единую и неделимую Россию», то есть был категорически против независимости кавказский республик, которые были только формально «независимы», а в реальности ориентировались сначала на Германию и Турцию, а затем на державы Антанты. Лидирующую роль здесь играли британцы, которые одновременно внушали надежды белым и национальным правительствам и вели свою Большую игру, решая стратегическую задачу расчленения и уничтожения русской цивилизации. Белое правительство откладывало все вопросы независимости республик, будущих границ и т. д. до созыва Учредительного собрания, после победы над большевиками. Грузинское правительство же стремилось воспользоваться смутой в России, чтобы округлить свои владения, в частности, за счёт Сочинского округа. Также грузины пытались активизировать повстанческую деятельность на Северном Кавказе, чтобы создать различные «автономии», которые смогут стать буфером между Грузией и Россией. Так, грузины оказывала активную поддержку восстанию против Деникина в районе Чечни и Дагестана.
Поводом для активизации военных действий стала грузино-армянская война, начавшаяся в декабре 1918 года. Она отразилась на армянской общине Сочинского округа, оккупированного грузинскими войсками. Армянская община там составляла треть населения, а грузин было мало. Восставшие армяне, которых жестоко подавляли грузинские войска, попросили помощи у Деникина. Белое правительство, несмотря на протесты британцев, в феврале 1919 года двинуло из Туапсе на Сочи войска под началом Бурневича. Белогвардейцы при поддержке армян быстро разбили грузин и 6 февраля заняли Сочи. Через несколько дней белые заняли весь Сочинский округ. Британцы пытались оказать давление на Деникина, в ультимативной форме потребовав очищения Сочинского округа, угрожая в противном случае прекратить военную помощь, но получили решительный отказ.
- Автор:
- Самсонов Александр
- Статьи из этой серии:
- Смута. 1919 год
Как англичане создали Вооружённые силы Юга России
Как восстановили советскую власть на Украине
Как петлюровцы привели Малороссию к полной катастрофе
Как разгромили петлюровщину
Даёшь границы 1772 года!
Битва за Северный Кавказ. Как подавили Терское восстание
Битва за Северный Кавказ. Ч. 2. Декабрьское сражение
Битва за Северный Кавказ. Ч. 3. Январская катастрофа 11-й армии
Битва за Северный Кавказ. Ч. 4. Как погибла 11-я армия
Битва за Северный Кавказ. Ч. 5. Взятие Кизляра и Грозного
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter