Карабинная эпопея северян и южан



Ох, сколько вот таких стволов с мушкой на конце люди в то время увидели последний раз в своей жизни! Грянет из такого карабина калибра 12,7 мм выстрел в упор, и все, никаких шансов тебе не оставит!



В. Маяковский, 1920 г. С винтовкой, но без знания — нет побед, только натворишь оружием всяких бед!В. Маяковский, 1920 г.



Ну а знакомиться с ними вплотную, мы, пожалуй, начнем с «резинового патрона» к упоминавшемуся карабину Смита. Вот как он и пуля к нему выглядели в разрезе. Но был и бумажный, более дешевый вариант этого боеприпаса. Тем не менее при всех положительных моментах конструкции этого патрона боевая жизнь его была недолгой, а сам этот карабин широкого распространения, несмотря на всю его элегантность, не получил



Карабин «Старр». Вид слева



Карабин «Старр». Вид справа



Карабин «Ли». Вид слева



Карабин «Ли». Вид справа



Ствольная коробка карабина «Ли» и на нем скоба с кольцом для погонного ремня



Ствол карабина «Ли», отведенный вправо для перезаряжания



Прицельные приспособления карабина «Ли»



Приклад карабина «Ли»



Патент Ли на однозарядный пистолет свой конструкции, который, однако, так никогда и не производился…



Карабин «Джослин» 1862 года. Вид справа



Карабин «Джослин» 1862 года. Вид слева



Карабин «Джослин» 1862 года. Затвор открыт



Винтовка Джослина М1865 со штыком. Модель 1865 года, выпускавшаяся Спрингфильдским арсеналом, была, по сути, тем же «мушкетом», что и винтовка «Спрингфильд» М1863, за исключением того, что на ней стоял затвор Джослина вместо старого капсюльного затвора М1863