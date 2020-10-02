Карабинная эпопея северян и южан

Ох, сколько вот таких стволов с мушкой на конце люди в то время увидели последний раз в своей жизни! Грянет из такого карабина калибра 12,7 мм выстрел в упор, и все, никаких шансов тебе не оставит!
С винтовкой, но без знания — нет побед, только натворишь оружием всяких бед!
В. Маяковский, 1920 г.
В. Маяковский, 1920 г.
Военное дело на рубеже эпох. В прошлом материале о карабине Бернсайда было сказано, что так уж получилось, что на изломе времен, когда старое оружие буквально за один-два года заменялось новым, именно кавалерийскому карабину в США довелось сыграть особо важную роль. Их пытались делать и выпускать все, кому не лень, и инженеры, и генералы, и даже зубные врачи. В итоге воюющим армиям поступали самые разные образцы этого оружия, а уж сама жизнь показывала, что хорошо, а что плохо. И было их так много, что впору говорить о своего рода «карабинной эпопее», имевшей место в ходе войны между Севером и Югом. И вот сегодня мы про нее и расскажем.
Итак, на первом месте по распространению в коннице в особенности в начале войны находились перкуссионные, то есть капсюльные, заряжавшиеся с дула, карабины «Спрингфильд» и «Энфильд». Затем появились более удобные модели «Старр», «Джослин», «Бэллард» и, конечно, знаменитый «Шарпс». Эти карабины перезаряжались с помощью действия затвором. Одновременно появились карабины-переломки: «Смит» (о котором в прошлый раз мы уже рассказывали), «Галлагер», «Мейнард» и «Вессон». Популярность нового оружия была огромной. Так, Бернсайд продал 55000 своих карабинов, а Шарпс — более 80000, но при всем при этом они не были самыми распространенными. Тех же карабинов «Спенсер» был закуплено более 94000 экземпляров, винтовок «Генри» — 12000, правда, это были не кавалеристы, а пехотинцы. Но были и образцы, закупавшиеся в количестве даже 1000 экземпляров и они, кстати, говоря тоже весьма примечательны с точки зрения истории военного дела.
Ну а знакомиться с ними вплотную, мы, пожалуй, начнем с «резинового патрона» к упоминавшемуся карабину Смита. Вот как он и пуля к нему выглядели в разрезе. Но был и бумажный, более дешевый вариант этого боеприпаса. Тем не менее при всех положительных моментах конструкции этого патрона боевая жизнь его была недолгой, а сам этот карабин широкого распространения, несмотря на всю его элегантность, не получил
Карабин конструкции Эбенереза Старра, создавшего перед этим неплохой револьвер, появился в 1858 году. Он представил его Вашингтонской оружейной палате для оценки, где модель испытали и выяснили, что осечек оружие не дает, меткость признали лучше средней. Но испытатели также отметили, что если бы газовое уплотнение было более совершенным, то этот карабин был бы лучше, чем его конкурент, карабин «Шарпс».
Тем не менее, между 1861 и 1864 годами фирма Starr Arms Company в Йонкерсе, штат Нью-Йорк, сумела выпустить более 20 000 экземпляров этого карабина. Причем модель 1858 года была разработана для стрельбы бумажными или льняными патронами. Но в 1865 году правительство заказало 3000 карабинов Старра уже под патроны с металлическими патронами. Они оказались вполне успешными, и тогда их заказали еще 2000 штук. Однако, хотя карабин Старра и доказал свою эффективность во время Гражданской войны, он не имел успеха во время испытаний 1865 года, проводимых испытательной комиссией армии США, и никаких дополнительных заказов после войны на него не последовало. Хотя во время войны компания Starr Arms Company была пятым по величине поставщиком карабинов и третьим по величине поставщиком однозарядных пистолетов калибра .44. А вот после окончания войны и отсутствия новых государственных контрактов Старр уже не мог больше конкурировать с более крупными производителями, такими, как Винчестер, Шарпс и Кольт, и его компания прекратила свое существование в 1867 году.
Карабин Старра по своей конструкции был похож на карабин Шарпса, но имел более длинную ствольную коробку. Калибр ствола 0,54 (13,7 мм), длина 21 дюйм. Оружие имело общую длину 37,65 дюйма и вес 7,4 фунта. У карабина был трехпозиционный целик, состоявший из стойки и двух откидных створок. Затвор при движении рычага вниз также срезал донышко у патрона, после чего рычаг возвращая назад, а затвор запирал ствол. Остатки старого патрона после выстрела из ствола не извлекались, а проталкивались вперед новым патроном. Оружие стреляло надежно, пока оставался чистым длинный канал передачи факела огня от капсюля к патрону.
Джеймс Пэрис Ли известен сегодня как изобретатель отъемного коробчатого магазина в винтовочной системе «Ли-Энфилд», то есть как человек, внесший значительный вклад в развитие огнестрельного оружия. Однако его первый опыт по разработке и производству оружия обернулся позорным провалом.
Ли запатентовал систему качающегося ствола в 1862 году и надеялся получить на нее армейский контракт. В феврале 1864 года он представил в армии свой образец винтовки, но его отклонили — армия не была заинтересована в таком оружии. Тогда Ли в апреле 1864 года предложил ей карабин, и он был принят для испытаний, поскольку армии карабинов по-прежнему не хватало. Однако лишь в апреле 1865 года Ли получил контракт на 1000 карабинов по 18 долларов каждый. Ли нашел инвесторов, собрал капитал и создал компанию Lee Fire Arms в Милуоки, штат Висконсин, для их производства. Первые два его образца были представлены в январе 1866 года под патроны калибра .42 с кольцевым воспламенением.
И тут разразился скандал. Правительство заявило, что в контракте был указан калибр .44 (11,3 мм) с кольцевым воспламенением и что поставка калибра .42 (9,6 мм) неприемлема. Был начат судебный процесс, но с расторжением контракта компании пришлось быстро искать запасной вариант реализации уже готовых карабинов. И вот в марте 1867 года в Милуоки были размещены газетные объявления о спортивных винтовках и карабинах компании Lee. К 1868 году производство прекратилось, и компания Lee Fire Arms свое существование прекратила.
Сам Джеймс Ли вернулся к своей прежней профессии часовщика, но опыт разработки оружия он не забыл и в 1872 году вернулся к работе с Ремингтоном. И в итоге как раз и создал всем известный сегодня магазин. Ну а вывод из этой истории только один: создание огнестрельного оружия — дело рискованное и не для слабонервных. Однако иногда можно на неудачном опыте добиться большего в следующий раз.
У карабинов был двухпозиционный целик, кавалерийская кольцевая планка, установленная с левой стороны ствольной коробки, детали из вороненой стали и элегантный деревянный приклад. Ручной экстрактор располагался с правой стороны. В своем патенте на более ранний пистолет, на котором был основан карабин, Ли объяснял, что затвор блокировался, когда курок был спущен или полностью взведен. Когда курок находился в полувзводе, затвор можно было отвести в сторону для перезарядки.
Патент Ли на однозарядный пистолет свой конструкции, который, однако, так никогда и не производился…
Бенджамин Франклин Джослин был известен как один из самых известных конструкторов оружия эпохи Гражданской войны в США, хотя известность ему создали скорее всего постоянные тяжбы с субподрядчиками и федеральным правительством, нежели качество его оружия, тем более что его разбирательства с правительством продлились затем еще на долгие годы уже после окончания войны.
Свой карабин с откидным затвором, надевавшемся на казенную часть ствола, Джослин сконструировал еще в 1855 году. После успешных испытаний армия США в 1857 году заказала ему 50 таких винтовок калибра .54 (13,7 мм), но, испробовав их, она быстро потеряла интерес к его винтовке. Зато ВМС США в 1858 году заказали ему 500 таких винтовок калибра .58 (14,7 мм). Однако из-за проблем технического характера в 1861 году ему удалось произвести всего лишь от 150 до 200 таких винтовок и поставить их заказчику.
В 1861 году им была разработана улучшенная версия под металлический патрон кольцевого воспламенения. Федеральное управление вооружений заказало ему на пробу 860 таких карабинов, которые были им поставлены в 1862 году. Получили их подразделения из штата Огайо. Отзывы были хорошие, поэтому все в том же 1862 году Джослину дали заказ уже на 20 000 своих карабинов. Поставка их армии началась в 1863 году, но к моменту окончания войны она получила лишь половину своего заказа.
В 1865 году Джослин представил на испытание еще два карабина на основе модели 1864 года. Правительство США заказало 5000 новых карабинов, Спрингфильдский арсенал произвел около 3000 экземпляров еще до окончания боевых действий, но затем все контракты были аннулированы, поскольку военные действия завершились.
В 1871 году 6600 джослиновских карабинов, а также 1600 его же винтовок, переделанных под патроны центрального боя калибра .50-70, американцы продали Франции, которая вела в это время франко-прусскую войну и очень нуждалась в оружии. Многие из них стали трофеями Германии, были проданы ей в Бельгию, где их переделали в дробовики (!) и затем отправили в Африку.
Первая модель карабина Джослина 1855 года использовала сгорающие бумажные патроны с воспламенением их заряда от ударных капсюлей. У винтовки был 30-дюймовый ствол и общая длина 45 дюймов. Карабин имел ствол длиной 22 дюйма и общую длину 38 дюймов. Карабины, приобретенные армией США, имели калибр .54, а вот карабины, заказанные ВМС, почему-то калибр .58. К стволу можно было прикрепить штык-нож типа «шпага».
В модели 1861 года стали использоваться металлические патроны с кольцевым воспламенением и затвор с боковыми шарнирами, охватывавший казенную часть, который для заряжания открывался влево. Затем эта конструкция была усовершенствована в 1862 году путем добавления экстрактора. Модель 1861 года использовала патрон .56 (14,2 мм) «Спенсер» с кольцевым воспламенением, а карабин 1862 года использовал его же патроны, но улучшенного образца. Стволы на установку штыка рассчитаны не были.
Модель 1864 года имела множество небольших улучшений и могла использовать как патроны с кольцевым воспламенением .56-52 «Спенсер», так и патроны кольцевого воспламенения .54 калибра от карабина «Джослин».
Винтовка Джослина М1865 со штыком. Модель 1865 года, выпускавшаяся Спрингфильдским арсеналом, была, по сути, тем же «мушкетом», что и винтовка «Спрингфильд» М1863, за исключением того, что на ней стоял затвор Джослина вместо старого капсюльного затвора М1863
Продолжение следует…