210 лет назад, 16 февраля 1807 года, произошла битва при Остроленке, в которой участвовал русский корпус под командованием генерала И. Эссена и французский корпус Савари. Наши войска атаковали первыми, но из-за проблем с взаимодействием наступление завершилось поражением.После жесточайшего сражения у Прейсиш-Эйлау, которое и русские, и французы объявили своей победой, обе армии отошли к своим опорным базам, чтобы восстановить и пополнить силы. Русская армия сначала отошла к Кёнигсбергу. Место было удобно для военного лагеря, прусские власти старались снабжать наши войска всем необходимым. Когда французы отошли в начале февраля за Пассаргу, армия Беннигсена перешла к Ландсбергу. Наши войска расположились в районе Бартенштейн (там была штаб армии) — Гейльсберг. Авангард располагался в Лаунау, на крайнем правом фланге, против Браунсберга, стоял прусский корпус Лестока.Французская армия отступила за реку Пассаргу. На левом крыле, в районе Браунсберга, располагался корпус Бернадота; в центре, у Либштата — Сульт, на правом крыле, у Гогенштейна — Даву. В Остероде, где Наполеон расположил свою ставку, стояла гвардия. Войска Нея остались на правом берегу Пассарги, у Гутштата. Сводный корпус из поляков и французов под началом генерала Зайончека стоял правее Даву, у Вилленберга, связывая основные силы армии с отдельным корпусом Савари у Остроленки. Торн стал главной базой французской армии. Здесь располагались основные запасы, парки и госпитали французской армии.Наполеон по-прежнему желал заключить мир и союз с Россией, поэтому предложил русскому командующему Беннигсену перемирие. Однако Беннигсен не принял его. Он заявил французскому посланнику генералу Бертрану, что он отказывается начать переговоры, так как «поставлен государем вести войну». Царь Александр согласился с заявлением Беннигсена, и благоприятная возможность завершить войну, которая велась в интересах Пруссии, Австрии и Англии, была упущена. Наполеон также предложил заключить мир прусскому королю, но тот отказался, надеясь на помощь России и Англии.Тем временем русский император Александр убеждал англичан оказать помощь Пруссии, особенно финансовую, а также поддержать антифранцузское движение в Европе. Он снова убеждал Венский двор выступить против Франции, приводил в пример Пруссию, которая в 1805 году была нейтральной и из-за этого была разгромлена и почти полностью оккупирована. Предлагал австрийцам немедленно ударить в тыл французам, чтобы спасти Европу от Наполеона. Однако австрийцы не спешили начать войну с Наполеоном. Они ждали более удобного момента.Александр твердо стоял на продолжении войны и напрягал все силы России, чтобы усилить армию Беннигсена. Из Петербурга выдвинули ему на помощь 1-ю дивизию, состоявшую из гвардейских частей. В армию Беннигсена выделялись войска из резерва, для пополнения направлялись стрелковые батальоны, из Москвы и Калуги выдвигались 17-я и 18-я дивизии. Александр хотел в сражении добиться успеха, что должно было вызвать активные действия Англии и Австрии против Франции. Однако австрийцам и англичанам была выгодна эта война. Русские и французы, не имеющие коренных противоречий, воевали друг с другом, чтобы было в интересах Лондона и Вены.Главные силы двух великих армий бездействовали с февраля по май 1807 года. Это было вызвано тяжелыми зимними боями, после того как русская армия проявила неожиданную инициативу в зимнее время и начала наступательное движение. Ряд упорных боев авангардов и арьергардов русских и французов завершился кровавой битвой при Прейсиш-Эйлау, где обе стороны понесли тяжелые потери. При этом не меньшие потери обе стороны понесли из-за форсированных маршей в неблагоприятное время года (метели, снегопады, распутица), что привело к большому количеству заболевших и обмороженных. Войска были обескровлены и утомлены, необходимо было дать им отдых и привести в порядок, дождаться подкреплений. Наполеон ждал падения Данцига, где находились склады с большими запасами продовольствия и военного имущества, а сама прусская крепость имела крупное стратегическое значение. Французский император пополнял и укреплял армию, готовился к решающей схватке. Новые солдаты, новая артиллерия, боеприпасы распределялись по корпусам им лично. Наполеон уже был фактически хозяином Европы, Великая армия пополнялась разного рода немцами, итальянцами, голландцами.Малая война продолжалась только на русском левом фланге. Наполеон дал указание Зайончеку демонстративными действиями угрожать прерваться связь с главными силами Беннигсена и корпусом Эссена. Здесь уже действовал Платов с Павлоградским гусарским полком и десятью казачьими полками. Казаки в ежедневных поисках захватили сотни пленных. День и ночь тревожа противника, казаки настолько надоели Наполеону, что он в одном из своих регулярных бюллетеней назвал их «посрамлением рода человеческого». Французское командование усилило корпус Зайончека кавалерией. В ответ Беннигсен укрепил отряд Платова ещё несколькими полками. Это был одни из первых успешных примеров иррегулярной войны русских против французов, которая во время Русской кампании 1812 года примет массовый характер.В начале января 1807 года корпус под командованием И. Эссена выступил из Бреста к Брянску. Русским авангардом командовал генерал-майор Левиз. Русские разъезды доходили до берегов Буга и Нарева, тревожа французские посты и фуражиров. Против наших войск стоял корпус Ланна, но его из-за болезни заменял генерал Савари. Левое крыло французского корпуса занимало Остроленку, правое крыло — Брок, на Буге. Наполеон приказал Рене Савари вести оборонительные действия, охранять правое крыло основных сил, не допускать соединение корпуса Эссена с армией Беннигсена и прикрывать Варшаву, если русские попытаются её атаковать.Видя, что противник бездействует, Эссен в середине января 1807 г. выдвинул корпус из Брянска в Высоко-Мазовецк. Узнав, что французский отряд занял Остров, Иван Эссен решил атаковать противника. 22 января наши войска атаковали врага. Генерал-майор Урусов нанес фронтальный удар, а Левиз начал обод города. Французы мужественно выдержали атаку с фронта, но обнаружив, что их обходят, начали отступление.После битвы при Прейсиш-Эйлау, Беннигсен приказал Эссену атаковать противника, чтобы отвлечь главные силы Наполеона с тыла. Савари узнал об этом, перехватив посыльного с донесением Эссена Беннигсену. Таким образом, французы знали о наступлении русских войск и приготовились к нему. Эссен решил наступать по обоим берегам Нарева. Главные силы корпуса должны были идти из Высоко-Мазовецка прямо на Остроленку. Отряд князя Дмитрия Волконского должен был идти правым берегом Нарева, через Кольно. В отряд Волконского первоначально входила 6-я дивизия Седморацкого, и три полка 9-й дивизии. Однако, когда началась наступательная операция, 6-я дивизия получила приказ Беннигсена идти на соединение с главными силами армии, к Кёнигсбергу и выступила туда. Волконский просил подождать, сначала вместе атаковать Отсроленку, и только потом выполнить приказ главнокомандующего. Но 6-я дивизия ушла на соединение с армией. В результате отряд Волконского не мог нанести сильный удар по врагу. У Волконского остались только Украинский, Крымский, 10-й егерский и казачий Иловайского полки, три эскадрона Митавского драгунского полка.3 (15) февраля 1807 года отряд Волконского сбил у Станиславова слабый французский авангард. В этот же день противника должен был атаковать и Эссен, но он опоздал, что в условиях плохих дорог было обычным делом. Получив известие о нападении русских, Савари оставил в Остроленки одну дивизию, а с другой пошёл к Станиславову, где соединился с авангардом. Князь Волконский не принял бой с превосходящими силами врага и отступил за реку Схву, где занял оборону. Ночь остановила перестрелку.4 (16) февраля войска Савари начали обход флангов отряда Волконского. Русские войска отчаянно отбивались, ходили в штыковые атаки. В яростных схватках был тяжело ранен шеф Украинского полка Будберг, погиб командир 10-го егерского — Брезгун. Однако французы обошли русские фланги и Волконский отвел войска на новую позицию, у Осовки. На новой позиции началось новое сражение. Французы снова пошли в обход. После упорного боя наши войска отошли на новую позицию, но и здесь были вынуждены уступить превосходящим силам врага. Отряд Волконского занял ещё одну позицию в лесу. Савари готовился к новой атаке, когда получил известие о приближении русских войск к Остроленке. Взяв с собой большую часть отряда, Савари поспешил в Остроленку. Оставшимся войскам во главе с генералом Газаном он приказа сдерживать Волконского.Приближаясь к Остроленке, Эссен узнал о положении дел у Волконского и приказал ему отступать, сам стремясь облегчить ситуацию, начал демонстративные атаки противника. Наши войска атаковали город Остроленка тремя колоннами и несколько раз врывались в него, встретив при этом упорное сопротивление противника. Затем Эссен отвел войска в Высоко-Мазовецк. Савари преследовал русские войска и отбил две пушки.Иван Николаевич Эссен (1759-1813)Эссен оправдывался перед Беннигсеном тем, что у отряда Волконского забрали 6-ю дивизию, и он оказался перед угрозой уничтожения. Обе стороны потеряли в этом сражении по 1200-1500 человек.Вернувшись после неудачной операции, Эссен по-прежнему расположился в Высоко-Мазовецке. Русские передовые отряды продолжали тревожить противника между Бугом и Наревом. Так, отряд генерал-майора Львова отбил 2600 русских и прусских пленных. Вскоре Наполеон передал корпус Савари прибывшему из Италии маршалу Массене и отвел его в район Пултуска. Русский авангард под началом Витгенштейна тревожил передовые отряды Массены. Однако французский маршал, выполняя приказ императора действовать от обороны, не выходил из Пултуска, только усилил авангарды.Эссен бездействовал, как и Массена. Русские войска испытывали большие проблемы со снабжением. Окрестная территория была разорена войной, в селениях свирепствовали эпидемии, население бежало в Галицию. Войска страдали от голода и болезней. Эссен считал, что до весны серьёзные операции невозможны и предложил царю Александру отвести артиллерию и часть войск к границе, чтобы улучшить снабжение. Александр запретил отводить войска. В феврале и марте корпус Эссена стоял на месте, в апреле Эссена заменили на Тучкова.Рене Савари (1774-1833)