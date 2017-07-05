Как Грецию под дулами орудий заставили вступить в войну

100 лет назад, 2 июля 1917 года, Греция после долгих колебаний и конфликта внутри страны между сторонниками Антанты и Центральных держав, который привёл к национальному расколу, объявила войну Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Османской империи.Под давлением Антанты, грозившей открыть огонь по Афинам, король Константин, который был против войны, 11 июня 1917 года отрёкся от престола, назначив своим преемником второго сына Александра. После известия об отречении короля у дворца собрались его сторонники, заявившие о решимости защищать монарха. Но Константин попросил всех успокоиться и разойтись. Новый греческий король не имел реальной власти. Таким образом, власть полностью перешла в руки премьер-министра Греции Элефтериоса Венизелоса, создавшего параллельное правительство, которое поддерживало идею союза со странами Антанты. Значительная самой Греции к этому моменту уже давно была занята войсками стран Антанты. Новое руководство Греции взяло курс на окончательное вступление в войну на стороне Антанты. 29 июня греческое правительство при посредничестве Швейцарии поставило в известность правительства Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Турции о разрыве дипломатических отношений. 2 июля Греция вступила в войну. В результате силы Антанты на Балканском театре были увеличены.В преддверии Первой мировой войны Греция значительно усилила свои позиции на Балканском полуострове. Греция приняла участие в Первой Балканской войне, желая получить Салоники. После войны Греция получила часть Македонии и район Салоник. Когда Первая Балканская война закончилась, выяснилось, что бывшие союзники не могут поделить добычу. Образовалось множество разломов, которые немедленно вызвали Вторую Балканскую войну. Особенно недовольны были болгары, которые летом 1913 года атаковали своих недавних союзников сербов. 11 июня 1913 г. был подписан направленный против Болгарии греко-сербский союзный договор. Также против Болгарии выступили Румыния и Турция. После войны Салоники, на которые претендовала Болгария, часть Македонии и значительная часть побережья Эгейского моря остались за Грецией. Разгром Болгарии привёл к тому, что она в ходе Первой мировой войны вступила на стороне Германии и Австро-Венгрии.В Греции произошёл раскол элиты. Часть греческой верхушки ориентировалась на Антанту, другая — на Германию. Афины надеялись получить часть «турецкого наследства» после раздела Османской империи, в частности, греков привлекала зона проливов и Константинополь. Германия имела серьёзное влияние на родственные придворные круги. Грецией правили монархи из германского дома Глюксбургов. Успехи и территориальные расширения в ходе Балканских войн усилило в правящих кругах Греции т. н. «Великую идею» — фактически восстановление Византийской империи и изгнание турок не только из Европы, но и из Константинополя и со значительной части Малой Азии. Идея «Великой Греции (возрождения Византийской империи во главе с греками) была популярна в Греции. И Германия обещала содействовать образованию «Великой Греции» в границах древней Византийской империи.Греческий король Георг I (1863-1913) симпатизировал странам Антанты. Греческая королевская семья находилась в тесных родственных отношениях с британской и русской династиями: родными сёстрами Георга I были королева Англии Александра, жена Эдуарда VII и мать Георга V, а также русская императрица Мария Фёдоровна, жена Александра III и мать Николая II. Сам Георг был женат на племяннице Александра II Ольге Константиновне. Трое из детей короля — Александра, Николай и Мария — также состояли в браках с представителями дома Романовых. Браки укрепили отношения Греции и России, сблизили два царствующих дома, усилили русофильскую партию при дворе короля. Король Георг I был застрелен 18 марта 1913 года в разгар военных действий против Турции анархистом в Салониках. Ему наследовал Константин I (1913-1917). В отличие отца, он симпатизировал Германии, учился там и проходил службу в германской армии. Кроме того, Константин женился на Софии — сестре кайзера Германии Вильгельма II.Греческий король Константин IТаким образом, непосредственно пред войной 1914 г. положение Греции было чрезвычайно сложным. Симпатии элиты были разделены между двумя враждебными военно-политическими блоками. Главным сторонником вступления в войну на стороне Антанты в Греции был премьер-министр Элефтериос Венизелос, сторонники реформирования страны. Окружение короля и значительная часть командного состава армии симпатизировали Германии. В целом общественное мнение, уставшее двумя предшествовавшими войнами, склонялось к нейтралитету. Непосредственным противником Афин считалась Болгария, против которой оставался в силе греко-сербский оборонительный союз. Однако с самой Сербией у Греции был спор из-за района г. Монастыря, и северного Эпира, включенного в Албанию. Турция для греков была традиционным врагом. Весной 1914 года Греция с Турцией чуть было не начали новую войну. Её предотвратило посредничество Германии, незаинтересованной в этой войне. Выступать против Антанты было опасно — Греция является полуостровным и островным государством, и её территория была уязвима от ударов с моря, где господствовал франко-британский флот. В таких условиях в Афинах решили, что нейтралитет будет лучшим выбором. Король настаивал на сохранении Грецией нейтралитета, особенно до тех пор, пока победитель в войне не станет очевидным. Белграду же сообщили, что греко-сербский договор имел в виду балканскую, а не общеевропейскую войну. Германию такая позиция устраивала, она позволяла использовать Грецию как «окно» для доставки ценных товаров. Однако державы Антанты были недовольны и постоянно усиливали давление на Афины.В январе 1915 года в попытке склонить Афины на свою сторону, Англия предложила Греции послевоенные уступки в Малой Азии за счёт Турции. Венизелос, основной идеолог «Великой идеи» воссоединения исторически греческих земель, попытался провести через Греческий парламент законопроект о присоединении к союзникам. Верная королю оппозиция, генералитет и их сторонники заставили Венизелоса уйти в отставку. Его отставка вызвала открытую конфронтацию между сторонниками короля Константина и Венизелоса (т. н. «Национальный раскол»), которая в итоге привела к всеобщим выборам в мае 1915 года. На выборах победила Либеральная партия Венизелоса. Политики снова должен был стать премьер-министром Греции, но Константин отказался ратифицировать назначение нового правительства до августа.Тем временем Болгария объявила войну Сербии, что создало непосредственную угрозу для новой греческой провинции Македония, в том числе стратегически важного порта Салоники. Венизелос попросил короля Константина активизировать договор о взаимной обороне с Сербией в интересах защиты территории Греции. Константин согласился, но только при условии, если на Грецию совершат нападение. Греция объявила 23 сентября 1915 г. мобилизацию греческой армии в 180 тыс. человек, но воздержалась от каких-либо военных действий. После неудачной попытки склонить короля к противодействию Болгарии, Венизелос предоставил английским и французским войскам плацдарм в Македонии для их подготовки к операции на Галлиполи, против Турции. Это вызвало смятение в греческом правительстве, Венизелос даже объявил войну Болгарии в парламенте.В октябре англо-французские войска всадились в Салониках, чтобы поддержать Сербию. Сербы, под напором австро-германских и болгарских войск, вскоре будут разбиты. Греческое правительство для поддержания своего нейтралитета начало сосредоточивать в районе Салоник части мобилизованной греческой армии. 10 ноября греческий совет министров ввиду угрозы военных действий в пределах Греции принял решение разоружить и интернировать сербские и англо-французские войска, в случае их отступления на греческую территорию. Также греки планировали минировать входы в главные греческие порты. В ответ в Париже и Лондоне решили усилить военно-морские силы в районе Греции. 21 ноября союзная эскадра прибыла в Милос. 26 ноября греческому правительству от имени держав Антанты вручили ультиматум, содержавший требования в качестве гарантий безопасности англо-французских войск в Салониках: 1) удалить греческие войска из Салоникского района; 2) передать союзникам железные и другие дороги в районе Салоник с целью организации обороны в этом районе и перед Халкидонским полуостровом; 3) право досмотра всех судов и лодок в греческих водах. Афины вынуждены были пойти на уступки. Греческое правительство выразило согласие ни в коем случае не пытаться разоружить и интернировать войска союзников. Однако это показалось Антанте мало. Союзники требовали, чтобы Афины безоговорочно выступили против Центральных держав. Франция ввела частичную блокаду поставки продовольствия в Грецию. Кроме того, французы стали оказывать финансовую поддержку Венизелосу.Внутренний кризис продолжал развиваться. Константин воспользовался правом монарха распускать правительство в одностороннем порядке. В декабре 1915 года Константин заставил Венизелоса уйти в отставку и распустил парламент, в котором доминировала Либеральная партия и объявив новые выборы. Либералы бойкотировали эти вторые выборы, что подорвало позиции нового правительства роялистов, поскольку правительство фактически было назначено королём. Это раскололо греческое общество. Высадка англо-французских войск в Салониках в октябре без разрешения Афин и образование Салоникского фронта, настроила греков против Антанты, нарушившей суверенитет Греции. Но позже, когда Центральные державы оккупировали Македонию в мае 1916 года, общественность возмутилась уже из-за того, что король оказался неспособным защитить территорию Греции.В 1916 году союзники заставили Афины отвести и демобилизовать армию, расположенную в тылу Салоникской армии. Англия и Франция в начале осени предъявили новые требования Афинам: 1) контроль над почтой и телеграфом (в том числе над правительственным радиотелеграфом); 2) очистка Греции от германских агентов по списку, составленному англо-французской разведкой; 3) выдача союзникам германских и австрийских судов, скрывавшихся в греческих портах. Эти требования сопровождались демонстрацией военно-морской мощи и высадкой десанта. Греческое правительство снова пошло на уступки.30 августа 1916 года произошел переворот против правительства роялистов, осуществленный Движением народной обороны, тайной военной организацией, основанной в Салониках сторонниками Венизелоса. В результате переворота в Салониках было сформировано второе временное правительство Греции. К концу 1916 года Франция и Великобритания, после неудачной попытки убедить правительство роялистов вступить в войну, официально признали правительство Движения народной обороны в Салониках законным правительством Греции. Таким образом, в Греции появилось два правительства и две армии. Королевское греческое правительство в Афинах бойкотировалось Антантой и было поставлено в условия, не позволявшие ему нормально работать. А салоникское правительство Венизелоса, действовавшее также именем короля Греции, могло существовать только при силовой и материально-денежной поддержке союзников. Греческие острова на Эгейском море были подчинены правительству Венизелоса при помощи флота Антанты, занимавшего эти острова. 23 ноября салоникское временное правительство объявило войну Германии и Болгарии.Тем временем Антанта усиливала военное давление на Афины. 10 октября посланники держав Антанты передали греческому кабинету ультиматум с новыми требованиями: 1) передача союзникам греческого военного флота; 2) разоружение и частичное разрушение батарей, охранявших Саламисскую бухту и порт Пирей. 22 ноября Антанта потребовала сдачи гарнизонов Фессалии и Эпира и вывода греческих войск на полуостров Морею. Одновременно французский адмирал соединенной эскадры Дартиж-де-Фурне потребовал от афинского правительства сдачи ему всей артиллерии и военного снаряжения армии. Афины отказались разоружаться. В ответ Антантой был направлен из Пирея в Афины 3-тыс. англо-французский десант. Пользуясь этим, сторонники Венизелоса 1 декабря 1916 года подняли мятеж в столице. Несмотря на поддержку восставших союзным десантом и флотом, правительственные войска подавили восстание. Французы и англичане потеряли убитыми и ранеными до 250 человек.В качестве возмездия союзники захватили греческий флот и потребовали частичного разоружения роялистских сил и их вывода на Пелопоннес. Также великие державы потребовали передать контроль над основными сферами государственной системы. В итоге афинское правительство пошло на уступки, надеясь на снятие блокады. Морская блокада длилась 106 дней, в течение которых к портам материковой Греции, которые находились под контролем правительства роялистов в Афинах, не поступали продовольственные товары. Таким образом, Антанта, заняв порт Пирей и разоружив часть греческой армии и флота, фактически поставила под контроль Грецию.В апреле 1917 г. державы Антанты признали за Францией свободу действий в Греции, вплоть до возможности свержения короля Константина, и оккупации Фессалии. В итоге в июне 1917 года страны Антанты стали угрожать начать бомбардировки Афин в случае, если король не откажется от престола. Константин I вынужден был уступить ультиматуму, он оставил Грецию, а корону унаследовал его второй сын Александр. 15 июня Антанта объявила о снятии блокады и впустила в порты Греции пароходы с хлебом. 27 июня Венизелос взял под контроль правительство и пообещал поддержку Антанте. 2 июля страна официально объявила войну Центральным державам.В результате силы Антанты на Салоникском фронте были увеличены, а также укреплен тыл союзных войск. В течение оставшихся 18 месяцев войны 10 дивизий греческой армии воевали на стороне союзных войск против болгарских и немецких войск в Македонии и Болгарии. Стоит отметить, что Национальный раскол не был преодолен и после завершения войны. Роялисты считали либералов предателями. Это привело к бурным политическим и военным событиям в истории Греции между двумя мировыми войнами.Премьер-министр Греции Элефтериос Венизелос на линии фронта