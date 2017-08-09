Битва за «чёрное золото» Кавказа

17-я немецкая полевая армия под командованием генерал-полковника Руоффа 22 июля 1942 года прорвала фронт под Ростовом-на-Дону. Немецкие войска, охватывая полукольцом горящий город, устремились к донским переправам. Советские части 24 июля оставили Ростов и отошли за Дон. На следующий день вермахт, переправив на захваченные им левобережные плацдармы несколько танковых и моторизованных дивизий, перешел в наступление на кавказском направлении. Так 25 июля 1942 года начался оборонительный период битвы за Кавказ.Войска фельдмаршала Листа атаковали с ходу, без паузы. 1-я танковая армия и 40-й танковый корпус армии Гота наносили главный удар на Сальск, Ворошиловск, а 17-я армия — на Краснодар. В один день оборона Южного фронта под командованием Малиновского была взломана по всей полосе, сутки спустя немецкие подвижные соединения продвинулись на глубину до 80 км. Прорыв в район Сальска давал возможность танковой группировке Клейста выйти в тыл основным силам Малиновского, находившимся южнее Ростова.Не имея достаточно сил и средств, чтобы сдержать здесь натиск противника, командование Южного фронта в ночь на 28 июля 1942 года стало отводить войска левого крыла фронта на новый оборонительный рубеж к южному берегу р. Кагальник и Манычскому каналу. Однако планомерного отступления не получилось, советские дивизии не сумели оторваться от противника и организованно отойти на указанные рубежи. Отход окончательно дезорганизовал управление войсками, нарушилась связь. К концу дня 28 июля единого фронта уже не было, между советскими армиями образовались большие разрывы, войска оказались неспособными сдержать натиск противника и продолжали откатываться на юг. На ряде участков отступление превратилось в бегство, населенные пункты оставлялись немцам без сопротивления. В дивизиях 12-й, 18-й и 37-й армий оставалось по 500-800 бойцов. В 56-й, 9-й и 24-й армиях — только штабы и отдельные подразделения.28 июля гитлеровская 17-я армия заняла г. Азов и вышла на рубеж р. Кагальник. В то же время 1-я танковая армия противника прорвалась к Манычскому каналу. Немецкие подвижные соединения, рассекая войска Южного фронта и нарушая их управление, вели наступление в задонских и сальских степях и в степных просторах Краснодарского края. 4-я танковая армия Гота развертывала наступление из района Цимлянской на Сальск; 1-я танковая армия Клейста — из районов придонских станиц Константиновской и Раздорской на Ставрополь и Армавир; 17-я полевая армия Руоффа — из района Ростова на Краснодар, продвигаясь вдоль железной дороги Батайск — Тихорецкая — Краснодар, 11-я полевая армия Манштейна, входившая в состав группы армий «А», находилась в Крыму и получила задачу форсировать Керченский пролив (операция «Блюхер»), захватить Таманский полуостров и затем развертывать наступление вдоль Черноморского побережья.Немецкие танковые соединения в предгорьях КавказаСитуация была критической, вермахт стремительно прорывался на Кавказ. При этом на южном фланге советско-германского фронта вермахт одновременно наступал на сталинградском направлении. Поэтому нельзя было обеспечить быстрое увеличение численности войск и техники на Кавказском фронте. 28 июля 1942 г. Ставка Верховного Главнокомандования объединила войска Южного и Северо-Кавказского фронтов в один Северо-Кавказский фронт под командованием Маршала Советского Союза С. М. Буденного. В то же время Ставка приказала установить в войсках фронта строжайший порядок и дисциплину, наладить управление и взаимодействие, остановить дальнейшее продвижение противника, а затем сильными контрударами разгромить и отбросить его за Дон. Для прикрытия Кавказа на направлениях главных ударов врага требовалось ускорить создание глубоко эшелонированной обороны, прежде всего в районе Краснодара. Перед войсками Закавказского фронта была поставлена задача частью сил занять оборонительный рубеж на подступах к Закавказью с севера — по рекам Терек, Урух и на перевалах центральной части Главного Кавказского хребта. Принимались также меры по укреплению обороны побережья Черного моря и портовых городов как с моря, так и с суши. В Закавказье формировались новые части и соединения, проводилась их подготовка к боям. 30 июля войскам Северо-Кавказского фронта был зачитан приказ Верховного Главнокомандующего № 227 от 28 июля 1942 г. («Ни шагу назад!»). Этот приказ сыграл большую роль в укреплении боевого духа войск, в повышении дисциплины и упорства в обороне.Северо-Кавказский фронт после преобразования включал в свой состав восемь армий. Однако две армии (9-я и 24-я) отводились в тыл на переформирование. Для обороны фронта протяженностью около 1000 км в наличии было шесть армий (37-я, 56-я, 12-я, 18-я, 51-я и 47-я) и два корпуса: 1-й отдельный стрелковый и 17-й кавалерийский. В войсках был некомплект людей, не хватало вооружения, бронетехники, боеприпасов. Черноморский флот, оперативно подчиненный Северо-Кавказскому фронту, насчитывал в своем составе линейный корабль, 4 крейсера, лидер, 7 эскадренных миноносцев, 41 подводную лодку, пять канонерских лодок, 30 тральщиков, 62 торпедных катера, 3 минных заградителя и другие корабли. Авиация флота имела 216 самолетов. Азовская и Каспийская флотилии располагали небольшими силами.Для лучшего управления войсками Северо-Кавказского фронта 28 июля он был разделен на две оперативные группы: Донскую (на ставропольском направлении) и Приморскую (на краснодарском направлении). В Донскую группу вошли 51-я, 37-я и 12-я армии, во вторую — 18-я, 56-я и 47-я. Командующим Донской оперативной группой был назначен генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский, Приморской — генерал-полковник Я. Т. Черевиченко. Для организации глубоко эшелонированной обороны производилась перегруппировка войск, 56-я армия заняла Краснодарский район обороны. 17-й кавалерийский корпус выводился на рубеж р. Куго-Ея для нанесения контрудара совместно с войсками 18-й армии на Батайск, а 1-й отдельный стрелковый корпус с Черноморского побережья перебрасывался в район Армавира.Однако нельзя было в один миг создать мощную оборону и отбросить немецкие войска. В Донской оперативной группе ощущалась острая нехватка боеприпасов. Большинство войсковой артиллерии и артиллерии усиления находилось в движении, взаимодействие между общевойсковыми командирами и артиллерийскими начальниками из-за нарушения связи практически отсутствовало. Бронетанковые войска группы на бумаге выглядели внушительно — состояли из пяти танковых бригад, трех отдельных танковых батальонов и 14-го танкового корпуса. Не так давно это было почти 500 танков, теперь осталось всего 15 боевых машин. Боевые действия войск Донской группы поддерживала 4-я воздушная армия под командованием генерал-лейтенанта К. А. Вершинина, которая имела в то время 130 исправных самолетов. Штаб воздушной армии не имел устойчивой связи со штабом фронта и штабами общевойсковых армий, поэтому действовала авиация самостоятельно, что не способствовало созданию стабильной линии обороны. Оборона войск Донской группы была организована слабо и не подготовлена в инженерном отношении. На ряде участков пехота не имела даже шанцевого инструмента. Противотанковые мины не завезли. Тыловые части при отступлении сильно оторвались от передовых частей и потеряли с ними связь, оставив войска почти без боеприпасов, горючего и продовольствия. Управление дивизиями тоже не стало лучше, по-прежнему не была организована устойчивая связь, а также взаимодействие, наземная и воздушная разведка. Таким образом, немцы имели все возможности развивать успешное наступление.Сосредоточив к 29 июля на левом берегу Дона до семи корпусов, в том числе четыре танковых, противник продолжал развертывать наступление. Утром 30 июля войска советской Донской группы должны были контратаковать силами 51-й армии и двух резервных танковых бригад. Руководство группой войск, наносивших контрудар, возлагалось на генерал-майора Б. А. Погребова. Немцы опередили наши войска. 30 июля за несколько минут до советского наступления в Большую Мартыновку ворвались танки 40-го корпуса. Они разметали имевшиеся у генерала Погребова подразделения и его штаб, обезглавив управление войсками группы, которая так и не успела перейти в наступление. К вечеру войска 51-й советской армии оказались отрезанными от основных сил фронта. Связь между штабом армии и штабами группы и фронта нарушилась. В этой обстановке Ставка ВГК 31 июля передала 51-ю армию в состав Сталинградского фронта. Столь же легко противник разрезал фронт на стыке 37-й и 12-й армий.1 августа гитлеровские войска, форсировавшие Манычский канал в районе хутора Веселый, захватили Сальск. В то же время соединения 17-й армии вели наступление на краснодарском направлении. Советские войска, не успевшие закрепиться на рубеже р. Кагальник, отходили на рубеж рек Ея и Куго-Ея. В развернувшихся здесь боях части 17-го кавалерийского корпуса и 18-й армии сдерживали натиск противника. На направлении главного удара врага, в районе Шкуринской, соединения корпуса кубанских казаков разгромили 196-ю пехотную дивизию противника.Наступление вермахта на Кавказе развивалось настолько успешно, что именно в эти дни Гитлер решил перебросить 4-ю танковую армию (без 40-го корпуса) на сталинградское направление. У фельдмаршала Листа стало на 8 дивизий меньше и при этом на левом, ударном фланге. По мнению Дёрра это была серьёзная ошибка: «Если в противоречившем действительной обстановке плане операции от 23 июля еще можно обнаружить главную группировку (группа армий «А» в составе трех армий и группа армий «Б» в составе только одной немецкой армии), то в новом приказе Гитлера от 30 июля последние остатки оперативной концепции были выброшены за борт. Две равные по численности группы армий под прямым углом продвигались к целям, не имевшим между собой ничего общего, так как если ставилась задача овладения Кавказом, не нужно было стремиться к захвату Сталинграда, а если задача стояла в овладении Сталинградом, то не нужно было проводить наступление на Кавказ».С утра 2 августа немцы продолжили наступление на Сальск и к концу дня вышли на рубеж Пролетарская, Сальск, Белая Глина. С этого рубежа 1-я танковая армия стала быстро продвигаться двумя танковыми корпусами: 57-й корпус наносил удар на Кропоткин, а 40-й корпус — на Ворошиловск. Чтобы избежать окружения войск Донской группы, 3 августа Военный совет фронта отдал приказ на отход. 37-я армия, прикрываясь арьергардами, отступала на Ворошиловск, который был сдан 5 августа. 12-я армия с боями отходила за реку Кубань в сторону Армавира и к исходу 5 августа переправилась на левый берег. К этому времени армия потеряла связь со штабом Донской группы и распоряжением командующего фронтом была включена в состав Приморской группы войск. После захвата Ворошиловска немецкие войска атаковали на рубеже Невинномысск — Минеральные Воды — Георгиевск. На этом закончилась оборонительная операция Донской оперативной группы, которая была полностью разбита.Не менее тяжелая обстановка сложилась для советских войск на левом крыле Северо-Кавказского фронта. Здесь основной удар вермахта приняли на себя ослабленные 18-я и 56-я армии. Наиболее боеспособные, свежие, полностью укомплектованные войска группы Черевиченко размещались на второстепенных участках. Так, 47-я армия находилась на Таманском полуострове в ожидании немецкого морского десанта, а части 1-го отдельного стрелкового корпуса — 417-я дивизия и 4 стрелковые бригады — передислоцировались для занятия Краснодарского оборонительного обвода. Из танковых частей имелась Майкопская танковая бригада, приданная 17-му кавалерийскому корпусу, и 126-й отдельный танковый батальон в составе 47-й армии. Боевые действия войск группы обеспечивала 5-я воздушная армия генерал-лейтенанта С. К. Горюнова. К этому времени армия имела 135 исправных самолетов разных типов.Общее положение дел в Приморской группе мало отличалось от положения в Донской группе: оборонительные рубежи подготовлены не были, работа тыла дезорганизована. Лишенные управления части 18-й армии Камкова беспорядочно отступали, не оказывая противнику сколь-либо серьезного сопротивления. Большие усилия прилагались для оборудования на побережье Азовского и Черного морей опорных пунктов, укреплений и узлов сопротивления. В районах Азова, Ейска, Новороссийска, на Таманском полуострове возвели сотни укреплений, но обороняться собирались со стороны моря. Подступы к предгорьям Главного Кавказского хребта с севера в инженерном отношении не укреплялись, города Армавир, Майкоп и другие, реки Кубань, Лаба, Белая к обороне подготовлены не были.29 июля противник передовыми частями форсировал реку Кагальник в районе Новобатайска и продолжал развивать наступление на юг и юго-восток, стремясь выйти в глубокий тыл нашим частям, действовавшим на кущевском направлении и Таманском полуострове. Командующий Северо-Кавказским фронтом приказал войскам 18-й армии 30 июля нанести контрудар и во взаимодействии с 12-й армией и 17-м казачьим корпусом, который должен был наступать на Батайск, восстановить положение на Дону. Штабу 56-й армии предписывалось отойти за Кубань и организовать оборону по южному берегу реки и на Краснодарском обводе. Однако командование 18-й армии было не в состоянии управлять своими войсками, а 17-й кавкорпус получил приказ штаба фронта с большим опозданием. В результате контрудар не состоялся. Армия Камкова продолжала беспорядочно отходить. Положение войск Приморской группы быстро ухудшалось.Немецкие бронетранспортеры в кубанской степиНемецкий танкист наблюдает за горящим нефтехранилищем в районе МайкопаИтальянские солдаты осматривают советский учебно-тренировочный истребитель Як-7, захваченный на аэродроме АрмавираНе сумев окружить армии Северо-Кавказского фронта между Доном и Кубанью, командование группы армий «А» решило изменить направление главного удара. Основные силы 1-й танковой армии — две танковые, три моторизованные и одна легкопехотная дивизии — поворачивались на юго-запад на Армавир и Майкоп с задачей во взаимодействии с 17-й армией, наступавшей на Краснодар, прорваться к побережью Черного моря в районе Туапсе, окружить и уничтожить советские войска. На грозненском направлении оставлялся лишь 40-й танковый корпус 1-й танковой армии.5 августа генерал Клейст ввел в разрыв между 12-й и 37-й советскими армиями 13-ю танковую дивизию и дивизию СС «Викинг». На следующий день они форсировали Кубань, взяли Армавир и продолжили наступление на Майкоп. Одновременно армия Руоффа нанесла удар на Краснодар. Оборонявшаяся на Краснодарском обводе 56-я армия к этому времени имела 93 орудия и 203 миномета. Однако катастрофически не хватало боеприпасов: снарядов в армии было 0,2-0,4 боекомплекта. Некоторые артиллерийские части оказались и вовсе без боеприпасов.9 августа Краснодар пал, день спустя части Клейста захватили Майкоп, а это уже первая нефть, к которой Гитлер так стремился. Начальник генерального штаба итальянской армии маршал Кавальеро в эти дни записал в своем дневнике: «За армиями Листа следуют 10 тысяч специалистов и квалифицированных специалистов, которые должны после взятия Майкопа восстановить нефтяные скважины. Согласно подсчетам для того, чтобы снова пустить их в эксплуатацию, потребуется от 4 до 5 месяцев». На деле немцам потребовалось гораздо меньше времени. Хотя запасы нефти и бензина были русскими заблаговременно вывезены, буровые скважины забиты, демонтированное оборудование удалось эвакуировать лишь частично. А минирование или уничтожение таких стратегически важных объектов, какими являются нефтяные промыслы, вовсе не производилось. Поэтому немцы смогли довольно быстро всё восстановить и уже через месяц начали качать майкопское «черное золото».10 августа Ставка Верховного Главнокомандования указала маршалу Буденному: «В связи с создавшейся обстановкой самым основным и опасным для Северо-Кавказского фронта и Черноморского побережья в данный момент является направление от Майкопа на Туапсе. Выходом противника в район Туапсе 47-я армия и все войска фронта, находящиеся в районе Краснодара, окажутся отрезанными и попадут в плен... ни в коем случае, под вашу личную ответственность, не пропустить противника к Туапсе». Таким образом, Ставка категорически потребовала перекрыть пути выхода вермахта к морю. Для решения этой задачи планировали использовать силы 18-й армии и 17-го Кубанского корпуса. Одновременно 12-й армии была поставлена задача обеспечить стык 18-й и 56-й армий. 47-я армия перемещалась в район Новороссийска, оставляя Таманский полуостров морской пехоте. Кораблями Черноморского флота из Закавказья перебрасывались 236-я и 32-я гвардейские дивизии, с задачей занять дорогу от Майкопа на Туапсе.Тем временем вермахт продолжал наступление двумя ударными группами: силами 16-й моторизованной и 101-й легкопехотной дивизий на Апшеронский, Нефтегорск и силами 13-й танковой, 97-й легкопехотной дивизий и дивизии СС «Викинг» на Кабардинскую, Хадыженскую, пытаясь окружить войска 18-й армии. 12 августа немцы захватили Белореченскую. Здесь вела тяжелые бои 383-я стрелковая дивизия генерала Провалова, справа от нее оборонялись 31-я стрелковая и 9-я дивизия НКВД, слева 17-й кавалерийский корпус генерал-майора Кириченко. Германские части форсировали Лабу восточнее Белореченской на участке кубанцев и прорвались в район Хадыженской.В этот период сопротивление советских войск, регулярно усиливаемых резервами и теперь уже опиравшихся на естественные оборонительные рубежи, постоянно увеличивалось. Кроме того, у немецких войск возникли первые трудности со снабжением, которые затем стали хроническими и постепенно стали большой проблемой. Коммуникации настолько удлинились, что автоколонны, подвозившие горючее, сами расходовали в пути большую часть своего груза, в качестве «бензовозов» приходилось использовать верблюдов. В дальнейшем роковую роль сыграло снятие части войск с кавказского направления на сталинградское и отсутствие резервов, чтобы развить успехи ударных группировок.Таким образом, войска генералов Клейста и Руоффа продвинулись на 100-120 км, но решительных целей не достигли. Почти все силы фельдмаршала Листа оказались скованными в полосе Приморской группы, а ведь Гитлер хотел взять Баку. За это время войска Закавказского фронта заняли оборону по рекам Терек, Баксан и на перевалах Главного Кавказского хребта, прикрыв направления Грозный, Баку и Орджоникидзе, Тбилиси. Вокруг городов Нальчик, Орджоникидзе, Грозный, Махачкала, Баку создавались оборонительные районы. В это время значительно улучшилась ситуация со строительством оборонительных рубежей, по управлению войсками, связью, снабжения армии вооружением, боеприпасами, горючим, продовольствием и обмундированием. Большую работу провели по наведению порядка и установлению жесткой дисциплины. Продолжалась мобилизация внутренних ресурсов Закавказья для оказания помощи фронту. Войска, оборонявшие Кавказ, были усилены за счет резервов Ставки Верховного Главнокомандования. Таким образом, чем глубже прорывались немцы, тем жестче получали отпор.Советские пехотинцы ведут оборонительный бой в предгорьях Кавказа.Егеря 1-й горной дивизии вермахта на Кавказе идут по склону горы. Источник фото: http://waralbum.ru/Продолжение следует…