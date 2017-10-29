Итоги недели. А что там с «путинским режимом»?

День простоять, да ночь продержаться

Угу, решение крыжопольского суда является железобетонным основанием в международном юридическом поле для воровства газа. Верю.

Европа против закупки газа на восточной границе Руины с РФ, хотя риски недополучения законтрактованных объемов топлива в данном случае снизились кардинально. Отчего против - понятно, транзитные деньги не дают загнуться самой Руине и поддерживают в работоспособном состоянии ГТС, причем транзит оплачивает Россия, а не ЕС, как было бы при закупке газа на востоке.

Нам, кстати, тоже был бы удобен вариант с продажей газа на границе Руины, т.к. проблемы с воровством газа стали бы внутрисемейным делом Цэевропы и собственно Европы.

краткое резюме статьи.... цеевропейцам уже сейчас надо начинать подбирать фирму, которая займется демонтажом трубопроводов и сдачей б/у труб в металлолом...

А что её подбирать? Украинцы сами разберут и продадут металлолом Германии, а концерны Крупп и Рейнметалл переплавят и изготовят новые трубы для газопроводов в обход Украины.

Виноградный оптимизм

У Додона надежда одна - на народ, а России помочь будет практически нереально так как Молдова в кольце любых друзив, а вот у парламента и деньги, и поддержка Запада, причём любая.

Там или импичмент ему, или он сможет народ на улицу вывести. И тут весь вопрос, с кем армия будет. Поэтому своего тянут.

Надежда есть только тогда, когда ты реально делаешь что-то сам. А если надеешься на то, что "оно само рассосется", то результат будет очевидный. У ребят в Молдове все хорошо связано и повязано. Зачем им выпускать власть из своих рук? Они что слепые? Они Януковича пример разве не осознали? Т.е резюмируем - РФ ничего не делает для вовлечение в свою орбиту даже заинтересованных политиков. Одна болтовня и надувание щек. Так ли мы хотим стать самостоятельным государством, о чем нам твердят с высоких трибун и с экранов зомбоящика.

А у Додона яйца есть? Выведи на улицы своих избирателей и арестуй парламент. Или как Зюганов, выиграв выборы отдал власть алкоголику.

B-52 против «надувных пустышек»?

На очереди Иран ????

У него пока нет ядерного щита от американской демократии

Северовьетнамскую РЕГУЛЯРНУЮ армию американцы как раз и не сломили, но понесли такие неприемлемые для себя потери, что убрались из Вьетнама вообще по парижским соглашениям. Вскоре рухнула и сдалась северовьетнамцам марионеточная, но вооруженная до зубов миллионная армия Южного Вьетнама. А иракскую армейскую верхушку американцы банально купили и взяли Ирак практически без серьезных боёв. Предатели просто сдали Ирак атлантистам! Со всем нашим устарелым арсеналом, туда поставленным.

Ни B-52, ни Ту-95 и даже Ту-160 нигде в боевой обстановке не будут пересекаться со средствами ПВО. Хоть со старыми, хоть с перспективными, вроде С-500. Они используются как носитель крылатых ракет. Да, если что - B-52 не очень-то и старше, чем Ту-95.

Если честно, то я ни на минуту не сомневаюсь, что в случае подозрения о подготовке нанесения удара или при предположении, что вылетающие самолеты собираются нанести удар по КНДР, и КНР, и мы сообщим военному руководству КНДР об этом. И КНР и мы обладаем системами раннего предупреждения, и заваруха на наших границах нам не вперлась. Мое личное мнение, КНР не раздумывая будет сбивать все подлетающее в пределах досягаемости средств ПВО (я имею в виду КР), подозреваю и наши тоже. Уж кто кто, а мы прекрасно понимаем, что Ын, при атаке его страны, однозначно нажмет кнопку. У него просто выхода не будет. Он четко знает, чем оборачиваются заигрывания. Его единственный шанс нанести столь неприемлемый урон, что всем небо в овчину покажется. Они прекрасно помнят как коалиция ООН, возглавляемая США, отрабатывала на них тактику выжженной земли, а посему им терять нечего и никаких угрызений они испытывать не будут.

Тариф «Безлимитная армия»

Всё ИМЕЕТ СВОЮ меру. И эта мера определяется приказами. Можно "сжечь" вагон боеприпасов и так и не научить солдата стрелять. Практика показывает, что при обучении стрельбе главное - ПРАВИЛЬНАЯ МЕТОДИКА, солдат, перед тем, как он сделает первый выстрел, уже должен быть ГОТОВ к нему, а это добивается методичными тренировками. Мало того, сейчас уже достаточно компьютерных программ, которые помогают в этом. Поэтому воленс не воленс, но ЛИМИТ должен быть. Все таки существует разница между тем, что экипаж поразил цель - танк, двумя снарядами, израсходовав при этом б\к или нормативных - три снаряда.



И если так уж хочется, переложить тяжесть ответственности с плеч командира на плечи бойца, по повышению своего боевого мастерства, то вот тебе боец бесплатных три снаряда, на выполнение норматива, справился - МОЛОДЕЦ, а не справился, следующие три, за твой счет и так, пока не выполнишь упражнение...

Я за два года службы в ВВ расстрелял около двух тысяч патронов. Стрельбы проходили почти два раза в месяц, регулярно. Результаты рота показывала уверенные, учения по тактике проводились. Разговаривал с ребятами, служившими в одно со мной время, некоторые автомат видели только на присяге. Не всё однозначно в нашем мире.

Лимит нужен. Даже от банального, чтобы патроны не воровали. (это так лирика). Что касается обучения у нас в роте: кто в норматив по стрельбе не укладывался, бежал со стрельбища за «Уралом», а кто укладывался - ехал в кузове. Ко второму году службы все ездили в кузове:) Жить захочешь, и не так стрелять научишься. В бою не был, не знаю, может и есть ситуации при которых очередями надо стрелять. Но в большинстве случаев стреляешь из АК одиночными, как из винтовки.

Краснокнижное «растение»

Для работы по вертолётам, я думаю, этот комплекс хорош. А вот как быть с ракетами "воздух-поверхность", запускаемыми далеко из-за пределов зоны обнаружения и поражения?

Думаю, ТОР справится, но он дорог, а Сосна бюджетна.

Вот флора и фауна подымаются.

Т-90М не вместо Т-14

Сетка вокруг башни как-то хлипко выглядит. По мере эксплуатации может отлетать с завидным постоянством при проходе танка через лесополосу. А вот бревно хорошо повесили по правому борту. В корме оно не давало какой-либо защиты, а тут хоть борт немного, да защитит. Главное, этим бревном не цепляться в городской застройке.

Предлагаю дополнить еще бревном по левому борту. При этом бревно на корме - сохранить, однозначно. Кстати, пригодятся, реально: бревен много не бывает.

Ожидал большего ! Где новая пушка 2А82, стреляющая новыми урановыми БОПСами с бронепробиваемостью более 900 мм ? Снаряды типа "Свинец" были актуальны для конца 90-х-начала 2000-х, но сегодня они врядли смогут поразить Абрамс М1А2 SEP.v3 или Леопард-2А7 "в лоб", что резко затруднит жизнь танкистам. Почему ставят двигатель мощностью всего 1000 л.с., если даже на усраинском танке Оплот стоит двигло 1200 л.с. ? При массе нового танка около 50 тонн удельная мощность составит около 20 л.с./т, что приблизит Т-90М к британскому Челенджеру-2, который явно нельзя назвать быстрым. Идем дальше. Где, мать вашу, КАЗ ??? Танкисты - не пушечное мясо, чтобы подставлять их под дозвуковые "Джавелины" и "Спайки", не говоря уже о БОПСах M829E4! И последнее - Где отдельный тепловизионный прицел наводчика, независимый от командирского, и качественный ДУБМ с двухплоскостной стабилизацией?!

P.S. Данная модернизация по ряду параметров уступает Т-90АМ, что весьма обидно для великой танкостроительной державы. Получается, что иностранцам продаем лучшее, а сами воюем на Т-72Б3 и Т-90А.

По поводу «не имеет аналогов»

Неужто 2 линейки БМП будут делать одновременно и БМП-3 «Драгун» и «Курганец -25»?

Конечно, стрельба с закрытых позиций - это хорошее преимущество у Драгуна по окопавшейся пехоте (если я не путаю), тут по большому счету и программируемые распиаренные боеприпасы не нужны (а они не дешевые будут).

Да какой Курганец? Он не по карману. Будут снова модернизировать старушек а’ля Т-72 в Т-72Б3. У нас этого добра советского тысячи стоят и ржавеют.

Нельзя не отметить, высокую универсальность проекта, созданного по модульному принципу. Так же в очень положительном ключе выглядит сохранение огневой мощи БМП-3 в сочетании с возможностью не хранить боезапас 100-мм орудия в десантном отделении (по крайней мере, экипаж может просто не брать запасные 18 снарядов... или не брать десант, забить отделение боезапасом и работать тачанкой)))))

За выносную ДУшкц - просто аплодирую стоя господам конструкторам!!!

А теперь ИМХО. Машина отличная и замечательная, но, тем не менее, по-прежнему обладает низким уровнем защищенности. Повторю, это личное мнение. Вообще, это класс машин, пытающихся сочетать малый вес, пассажировместимость БТР и огневую мощь танка, изначально обречен. И речь не только о нашей БМП-3... речь о целом классе. Современные БМП не могут перевозить пехоту по полю боя. Могут только довезти до оного и поддерживать огнём из укрытия. Т.е. по сути, это не БМП, а БТР с усиленным вооружением.

Болгарские асы расстроены МиГами

Заныли "братушки"... А кто виноват?

Сербы, надеюсь, успешно осваивают и скоро в центре Европы покажут высший пилотаж.

Им не привыкать - четырнадцать лет назад Болгария прощалась с атомной станцией "Козлодуй", построенной советскими атомщиками. По настоянию Евросоюза четыре рабочих и вполне безопасных реактора закрыли, оставшиеся два закроют до 2020 года. Был закрыт русский проект нефтепровода "Бургас-Александруполис". Несколько демонстраций экологов, и все закончилось. Болгары похоронили новую атомную станцию "Белене". А перед её строительством Болгария заплатила полтора миллиарда левов (750 миллионов евро) за подготовку площадки для строительства станции. Плюс Россия подала в международный арбитражный суд на Болгарию за отказ от строительства. Ну и четвертое перевоплощение - заморозка "Южного потока" в ущерб себе. Есть такое выражение что Болгария - это кладбище православного братства, и с этим трудно не согласиться.

Лежащий под НАТО летать не может. Тем более на МиГах.

Он морально расстроился...

Такие правовые кульбиты некоторые начальники любят применять, забывая о наличии судебной системы. Офицер может быть тысячу раз не прав, но так "отжимать" жилье нельзя, и скорее всего не законно.

Убийца:

Гаджиев Марат Мирзегасанович (старший лейтенант).

Погибшие:

Баныкин Илья Юрьевич (капитан)

Агамагомедов Хайрутдин Нурмагомедович (сержант)

Гарачиев Ильяс Магамедмустафаевич (старший сержант)

Байгазиев Арсен Арсламбекович (старший сержант).

Стрелять в сослуживцев из-за спора с командиром - это атас. Деньги ли замешаны, еще что-то - вообще не важно в данном контексте. Нет ему оправдания. Высшая мера плачет по нему. Он военнослужащий, в конце концов. А не истеричка.

4 бойца погибли. Из-за истерики. Стрелял бы в себя или жену. Другие тут вообще причем?

Правильно, что увольняли, такого персонажа до оружия вообще психологи должны были не допускать. Посох, собака и отара овец - вот потолок этого истеричного. Надо было ликвидировать - теперь кормить его за счет налогоплательщиков.

Приговор приведен в исполнение...

Видимо, вне армии он не видел себя, а тут его хотели уволить, потому что угрожал обратиться в прокуратуру.

Индийские игры

Российским компаниям при заключении договоров с индусами надо было прописывать все эти нюансы указанные в статье и не плакаться сейчас... Современный рынок вооружений — это, можно сказать, театр боевых действий, где союзник или партнер, как хотите, может внезапно выстрелить в спину... Не надо быть такими наивными, имея дело с индусами.

Кроме простаков русских, никто индусам технологий не то что производства, даже обслуживания не передает... Вот и выжиливают с наших все, что могут, и все их выкрутасы на это и нацелены.

Тут дело не в простаках. Просто в Ростехе сидят "эффективные менеджеры", которые кормятся на этих контрактах. И готовы сливать всё, что угодно, за свою прибыль.

Ну, в Индии коррупция просто возведена в "государственную программу": там всегда шло соревнование тех, кто больше даст. Одно время индусы разругались шибко с американцами на почве пакистанских мотивов, теперь это подзабылось на фоне желания красиво жить. Ну американцы богаче русских по-любому и взятки дают, очевидно, больше, и тем, кому нужно. Русские же поиздержались из-за санкций, Крыма, олимпиад с футболом, с Сирией и пр. и, очевидно, стали жадничать, перестали хорошо подкармливать индусскую военную верхушку, чем тут же воспользовались американцы...

Нам свою бы лодку с ВНСУ бы допилить наконец-то, а уж потом к индусам лезть.

Трамп потеряет рейтинг на сирийской войне?

У США в строю более трёхсот С-130. При желании они могут ими на той авиабазе создать трафик, как в Домодедово. Так что аргумент о полукотле и скудном снабжении, на мой взгляд, выглядит не очевидным.

Где какие сюрпризы, где какие проблемы, я отчего-то совсем не понял.

Исходя из такой логики, можно заявить, что у Израиля одни, и только одни, проблемы с сюрпризами кругом. А они берут, и ничтоже сумняшеся, долбят эту Сирийскую арабскую армию когда захотят и где захотят.

Также и американцы — ох, ах, не смогут они обеспечивать свои развернутые системы. Обратите внимание — радиоэлектронные системы. Из-за того, что, дескать, северная группа легионов Сирии медленно ползет на смычку с южной группой армии легионов Сирии... Ой, прошу прощения, ошибся. Там не легионы, там фронты... в количестве маршевого взвода или роты. Щас два фронта окружат "бородатых поддатых" и американцев вместе с ними. Правда, только полукольцом окружат. А может, четвертькольцом. Или вообще не окружат.

А у меня сразу возникает вопрос: если американцы, как обычно, насытили свои структуры радиоэлектронными прибамбасами, то чего эти самые "легионы" ползают там, как некая живность по определенному месту? А чего бы не "дать" этим самым доблестным бойца САА обычные наши комплексы радиоэлектронной борьбы и подавления? Ну, как бы дать. Ежу понятно, что там наша радиоразведка и перехват устроили себе такой полигон — мама не горюй. И понадобится — забьют помехами все РЭС американцев так, что там кукурузнику некуда садиться будет, не то что «Геркулесам». А мы вместо того по-прежнему молотим со всей дури ракетами по пустыне. Красота, блин.

Так что сюрпризы, конечно, будут. Вот уже, например, в ООН сюрприз вчера обнаружился.

Но только для нас. С сирийцами.

А отнюдь не для американцев.

Кассандры, блин, эксперты.

Статья убедительно доказывает, что пока командование НАТО руководит всем процессом и, видимо, с полного, но молчаливого согласия наших военных. Силы коалиции на территории Сирии такой же агрессор, как ИГИЛ, и могли быть предупреждены, что, если не покинут территорию Сирии, против них будут приняты меры к изгнанию. Можно уже бы и воздушное пространство Сирии закрыть для сил коалиции как пособников террористов.

Близ чужих границ

Всё правильно разложил по полочкам в статье автор. Трампу нужна война, или его скинут, и желательно быстрая, с разрекламированной победой…

А в США это давно уже стало традицией: если у президента внутренние проблемы, то срочно нужна маленькая победоносная война. Один минет Клинтона чего стоит.

Как один из возможных сценариев — возможно. Степень вероятности? 10-15%. Хотя вариант воздушных столкновений имеет бОльшую вероятность. Хотя бы потому, что американцы очень уважают итальянскую доктрину Дуэ "выбомбить" противника из войны. Но дурных нема связываться с практически ядерной державой.

«Хватай мешки, вокзал отходит!»

Израиль получает около 3 млрд. долл. ежегодной военной помощи от США (Ф-35, например). Этим все сказано. Да и зачем там база, если рядом Тартус есть? Курдистан в таком окружении вряд ли сейчас состоится и на что-то способен; раньше, при хаосе, надо было.

…«А там и до "сбычи мечт" недалеко — военно-морская база нашего флота в практически русской Хайфе».

Нет слов… Одни мысли…

Ах ты, Хайфа, ах ты, Хайфа, город г'уских моряков! (Петь на мотив "Легендарного Севастополя".)

Русские ударили по террористам? НАТО в опасности!

А лялю в одеяло вам не завернуть? Этих долбоящеров устроит только то, что наши лодки гнили бы у пирсов, не выходя в море. Не дождетесь.

Она же тоже может бесшумно пересечь Атлантический океан и внезапно нанести удар по США. Это их не беспокоит?

Больно жирно на гейропу такие лодки направлять, гейропу и так раскатаем в пыль, если что. А вот на омерзикосов — самое то!

Ядерная сделка с Ираном как яблоко раздора

Каким образом претензии США к нынешней политике Ирана сейчас могут быть пристегнуты к ранее достигнутому соглашению по "атому"? Только если их рассматривать в свете гоп-политики США, когда они всех пытаются взять на гоп-стоп... Несерьезно это.

«Прошедший на прошлой неделе саммит лидеров стран Евросоюза выступил за безусловное выполнение соглашения по атомной программе Ирана».

А тут ничего удивительного. Первое: ЕС очень сильно вложился в современный Иран и еще больше хочет туда вложиться, причем явно опережая всех, в том числе и США, в этом вопросе. А кто хочет терять просто так деньги? И второе: как-то не комильфо так поступать с подписанными договорами, кто ж тебе поверит потом! И третье: это, конечно, неприкрытое желание США просто подмять всех и вся, в том числе и экономику ЕС. Дружба дружбой, а денежки врозь.

Так на то и американцы, чтобы всегда иметь под рукой список претензий к любой стране, не желающей диктата США. А если Иран предъявит список претензий к США? Наверное, будет намного длиннее и реальнее.

Вы ещё забыли добавить организацию пары-тройки крупных терактов, которые матрасы организуют на территории европейских партнёров для возвращение их в американское стойло.

Победа не за горами

Типичный образчик психологической, бабской войны. Смысл коротко: последствия своей объективно происходящей моральной деградации, своих военных преступлений с конца 90-х по сегодня, свою неудачу в глобализации списать на лживый тезис о "гибридной войне" коварных русских против Запада. Совершенно целенаправленно опуская тот факт, что Россия все время просто защищается. Причем совершенно открыто, а не коварно. Еще в 2007 году Путин в Мюнхене в деталях объяснил и все проблемы, и все точки четко наметившегося тогда противостояния. Поперли дальше на Россию? Ну так получите через десять лет обратку сделанного вами. А демагогическая попытка переложить вину за собственные же ошибки на Россию — это чистый инфантилизм, это бабство. У склочных баб всегда мужик во всем виноват, даже если они сами нагадили конкретно. Так и тут: сами нагадили, а виноват мужик. Ну так мужик на то и мужик, чтобы в нужное время бабе-стерве показать её место. Спокойно и достойно. Что, собственно, Путин прекрасно и делает. На истерики и прочую злобную болтовню обращать внимания не стоит. Ну а так жить-то все равно придется вместе: с этой планеты друг от друга не свинтить…

Запад порой удивляет сам себя. "Секретные доклады" всплывают в СМИ и сразу напрашивается вопрос: а стоит засекречивать то, что сами хотите слить в прессу? Если это происходит, значит, это кому-то очень нужно. А нужно США, чтобы Европа без откорячек выплачивала 2% за свою "безопасность", которую обещают только на словах и для того, чтобы процветал американский ВПК.

В случае серьезного замеса кто вам, господа натовцы, позволит свободно перемещаться из страны в страну, или вы думаете, как в 1941 году, Россия будет ждать, когда вы накопитесь возле границ??? Думаю, ошибаетесь, всё будет очень быстро и жёстко подавляться. Россия, имея современное вооружение (в т.ч. ракетные системы разных классов) быстро наведёт порядок в Европе.

Мы не сможем их остановить, когда они начнут очень быстро перемещаться в сторону: подальше от наших границ.

Сталину — да, Ленину — нет. И Путину — нет?

Сталин строитель, верный такой соратник Ленина, который проводил его идеи в жизнь. Пусть хоть и не все… А Ленин создатель, вдохновитель, и этим всё сказано. Похоже, нужно их обоих поднимать.

+ Феликса Эдмундовича!

Пусть будет Путин !Достраивать недостроенное, поднимать Россию! А не какой-то тайный преемник. Преемник будет ошибаться, а Путин исправлять. А можно ведь так накосячить, что исправить не удастся!

Может, хватит уже достраивать? А то ведь уже 18 лет все достраивает — достроить не может. Вместо ожидаемого улучшения жизни народа — введение новых налогов, подъём акцизов, повышение стажа пенсии хотят сделать... А три года назад, так вообще ограбление народа произошло! Ополовинили зарплаты с накоплениями в два раза, и даже за это никто ответственности не понес! Это, что ли, цивилизованный рост?

Ну да, ну да... Нужен еще один Ельцин-Медведев. Демократ. Этот точно повысит уровень жизни. Одним мановением руки. И зарплаты повысит, и цивилизованный рост обеспечит. Конечно, наши заокеанские друзья тут же санкции снимут, инвестициями все бюджеты РФ наполнят — читай опять разрушат то, что за 20 лет таки было "восстановлено", опять золотой запас в американские закрома вывезут "на хранение". Уря! Торжество демократии наступит.

Путин может не пойти на выборы только с одной целью: показать крикунам, что ожидает страну, если он покинет пост! Но Владимир Владимирович до такой низости не опустится, поэтому он пойдёт на следующий срок президентства. А то, что появляются одиозные кандидаты на эту должность, так в этом нет ничего предосудительного: короля всегда сопровождала свита из шутов.

Согласен! Путин пойдёт на выборы, и пусть не надеются «доброжелатели». Страну в такой момент доверить другому человеку нельзя. А вот о преемнике уже надо задуматься, и мы его увидим после выборов в составе нового правительства, или он будет даже его председателем.

После воровства режимом Ющенко "экспромтом" российского газа, европейцы подстраховались и совместно с Россией быстро построили Северный поток. При Порошенко в Киеве учли уроки истории и к воровству газа подходят "стратегически".Украинский устав:Пункт первый: Российский газ красть можно. Пункт второй: если Россия заявляет, что газ красть нельзя, смотри пункт первый.Меняются президенты, кастрюли и дуршлаги на головах, а постулат остаётся неизменным. А если труба действительно пойдёт в обход – окончательно?.. Как железная дорога, как Керченский мост... Ну, разве ж так далеко в Киеве сегодня кто-либо заглядывает. Там бы день простоять, да ночь продержаться, - обычное состояние неугасаемого революционного задора.Заявление Игоря Додона:"Режим упадёт в яму, которую он роет для других. Приведение к присяге министра обороны выходит за рамки политической легитимности и демонстрирует, как бессилие заставляет власть совершать серьезные ошибки. Не позволяя правительству демократов управлять действиями президента, мы вынудили их использовать последний подконтрольный им инструмент - Конституционный суд. Но прецедент, который демократы осмелились создать, станет инструментом, от которого они сами пострадают. Они будут поражены бумерангом, который сами же и запустили".Додон заявил, что это, дескать, давление на президентскую власть, что народ должен дать отпор посягательствам, и прочее, прочее, прочее. Однако наиболее активное молдавское население уже давно на заработках либо в России, либо в Румынии, а потому населению уже, похоже, всё равно – «что воля, что неволя», что Додон, что не Додон. Молчат... Виноград и яблоки на российский рынок пока отправлять могут – молчать будут и дальше. Вывод?.. Нет, мы, конечно, ни на что тут не намекаем...Основу дальней авиации военно-воздушных сил США до сих пор составляют бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress. На протяжении нескольких десятилетий эти самолеты сохраняют за собой роль одной из главных составляющих стратегических ядерных сил. В последние дни в зарубежной прессе появились несколько новых сообщений, касающихся дальнейшей эксплуатации такой техники и планов по ее использованию в системе стратегического сдерживания.Пока сам Вашингтон поставлен Пхеньяном в пикантную позу, в Вашингтоне, безусловно, могут размышлять хоть о круглосуточном боевом дежурстве B-52, хоть о звёздном десанте. Ким в своём блокнотике ведёт подсчёт того, сколько раз Трамп уже угрожал стереть КНДР с лица Земли, а на этом фоне северокорейские инженеры своё дело делают. Делают так, что у тех же США всё меньше желания называть ракеты Северной Кореи «надувными пустышками». Ведь «пустышка» вполне может бахнуть. И «круглосуточно дежурящим» B-52 только и останется, что констатировать с воздуха пламенный привет от северокорейского «товарища».Очередной период обучения прошел. «Армейские игры», «АРМИЯ-2017», «Запад-2017». Все закончилось весьма красиво. Но это уже составляющая менеджмента современной армии и ВПК, без которого, очевидно, день сегодняшний невозможен.Безлимитный интернет. Безлимитные звонки. Безлимитная армия. Делаешь абонентский взнос, подключаешь тариф в зависимости от заявленной опции – и вперёд. Если тариф подешевле – вон, видишь, на складе стеллажи ящиков с патронами для АКМ – хватай, сколько унесёшь, и стреляй хоть до посинения. Если тариф «супермегапремиум», то вплоть до подключения опции «Калибров» много не бывает».А что?.. Предприятия оборонки от заказов и поступлений денежных средств буквально пухнут, рабочих мест – навалом. Единственный вопрос: откуда поступления? – Отставить вопросы!..Развитие и модернизация вооруженных сил подразумевают создание новых образцов оружия и техники разных классов. В последние годы особое внимание уделяется развитию противовоздушной обороны, благодаря чему были разработаны и приняты на вооружение несколько новых образцов. Одной из новинок последнего времени стал зенитный ракетный комплекс «Багульник».Вот уж действительно краснокнижное «растение» в российской армии, этот «Багульник». Он вроде бы есть, но вот увидеть его «в деле» - редкость серьёзная. В Сирии, вроде бы, тоже «не произрастает». С другой стороны, смысл ему «произрастать» в Сирии? Передать САА, чтобы тем отбиваться от поклёванных птицами израильских самолётов и беспилотников? – сомнительная идея. А стрелять по надутым «бородатыми мальчиками» контрацептивам из такого комплекса ПВО – слишком уж по-гусарски.На прошлой неделе журнал «Армейский стандарт» опубликовал интервью с заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым; темой этого материала стало развитие отечественных боевых бронированных машин, в том числе новейший проект Т-90М. Замминистра раскрыл основные особенности перспективного танка, а также рассказал, какие именно изменения были внесены в существующую конструкцию.Примечательно, что как только появляется публикация о проектах модернизации тех же Т-90, тут же слышны заявления из серии: «Ну вот – проект «Армата» прос...ли, сделали десяток машин для парада, и всё – пшик». А что, ведь так удобно – в планы по поставке Т-14 в войска не заглядываешь, зато сразу клеймишь всех и вся – вплоть до сварщика на УВЗ – мол, саботаж, профанация, всех на дыбу! Зато какой эмоциональный всплеск, какая информационная буря.Концерн «Тракторные заводы» и Министерство обороны России завершили испытания новой уникальной боевой машины пехоты с рабочим названием БМП-3М «Драгун».Заявлено, что БМП-3М «Драгун» сможет превзойти зарубежные аналоги. И здесь главное, чтобы «Драгуны» пошли в войска. И уже там станет понятно, смогут ли они превзойти иностранные аналоги или не смогут. Ведь если руководствоваться исключительно заявлениями разработчиков, то у нас любая боевая единица «не имеет аналогов в мире». В итоге нередко оказывается, что с выводами о «неимении аналогов» всё же поторопились.А по большому счёту, рекламу вооружений ещё никто не отменял. Тем более что Россия всё активнее выходит на поле по расширению рынков для экспорта вооружений.В Минобороны Болгарии заявляют о том, что лётчики из личного состава авиабазы ВВС страны «Граф Игнатиев» заявили об отказе от выполнения тренировочных полётов на самолётах МиГ-29.Почему отказываются летать на «МиГ-29»? Тут всё просто: болгары в последнее время по любому поводу идут в отказную: от газа и АЭС до самолётов. Нужно ж не расстроить партнёров с одной стороны, с другой стороны оставить возможность что-то поиметь с России. В итоге – оказываются в «промежуточной» позиции.Модернизировать российские самолёты, как недавно заявил болгарский президент, «нецелесообразно», ибо «лучше новые закупить». Правда тут много вопросов: на что закупить, у кого закупить и куда непосредственно МиГи девать?Лётчики чешут затылки и говорят – на отремонтированных с помощью кувалды и электролобзика в Болгарии МиГах летать не хотим – подавайте нам свеженькое, прямиком из «НАТы» или хотя бы от зазываемых в «НАТу» шведов...Из Чеченской Республики пришли сообщения о трагическом инциденте с военнослужащими Росгвардии. Старший лейтенант открыл огонь по своим сослуживцам. Четверо погибших.Глава Росгвардии через несколько дней после трагедии в Шелковской заявил о том, что старлей Гаджиев, видите ли, находился в плохом эмоциональном состоянии, возникшем из-за командира части, который того собирался уволить (или уже уволил) во время пребывания в отпуске. Старлей настолько расстроился, что взял в руки оружие и расстрелял... четверых, включая троих сержантов. Если бы все «морально расстроившиеся» в войсках хватались бы за стволы, то это была бы не армия, а бардак. Поэтому вряд ли можно оправдывать военнослужащего, который из-за личных трений с командиром готов стрелять на поражение в своих же сослуживцев.Количество претендентов на строительство для ВМС Индии шести подводных лодок с воздухонезависимой силовой установкой в рамках программы «Проект-75(I)» сократилось до четырех. Как сообщает Jane's Defence Weekly, японский консорциум Mitsubishi Heavy Industries/Kawasaki Heavy Industries и испанская компания Navantia не ответили на направленный им 19 июля 2017 года запрос об информации к назначенному на 16 октября крайнему сроку. Четыре других производителя, включая французскую Naval Group (ранее DCNS), немецкую ThyssenKrupp Marine Systems, шведскую Saab Kockums и ЦКБ МТ «Рубин» (через посредничество «Рособоронэкспорта»), представили свои ответы на запрос.В рамках программы «Проект-75(I)», стоимость которой оценивается в 500 млрд. рупий (7,81 млрд. долл.), на верфях одной из индийских частных компаний планируется построить шесть подводных лодок с воздухонезависимой силовой установкой, обладающих возможностью поражения наземных целей.Куда более важным можно считать совместный российско-индийский проект перспективного истребителя 5-го поколения FGFA, который должен установить оперативно-тактическое равновесие в Южной и Средней Азии, а также позволить ВВС Индии сохранить должный боевой потенциал перед передовыми ВВС Китая, пишет аналитик Евгений Даманцев.В период с 2007 по 2013 годы совместный проект ПАО «Компания «Сухой» и индийской авиастроительной «Hindustan Aeronautics Limited», основанный на конструктивной составляющей перспективного авиационного комплекса Су-57, с горем пополам двигался вперёд: стороны всё устраивало и активно разрабатывался эскизный проект. Тем не менее, уже 24 декабря 2013-го года, на конференции, посвящённой перспективам авиационной промышленности Индии, представители ВВС обрушились с жёсткой критикой в адрес предложенного российской стороной представления о концепте FGFA. Также Нью-Дели сетовало о нежелании компании «Сухой» предоставлять важную информацию по проекту.От такой «закадычной дружбы» Индии и США ничего хорошего ожидать не стоит. Крайне печально, полагает Даманцев, наблюдать попытки «Ростеха» представить ситуацию с программой FGFA в исключительно розовом цвете в тот момент, когда Нью-Дели с ещё большим, подогреваемым из Вашингтона усердием продолжает методично шантажировать компанию «Сухой» возможным выходом из программы за непредоставление критических технологий по перспективному авиационному комплексу 5-го поколения.Предъявляя Тегерану требования о необходимости выведения из Ирака прошиитских войсковых подразделений ополченцев и военнослужащих Корпуса Стражей Исламской Революции, противостоящих сегодня ИГ (запрещено в РФ) и поддерживающих ВС Ирака в наступательной операции против курдских подразделений в районе Мосула и Киркука, а также превратив лагерь беженцев «Рубкан» (расположен близ военной базы ССО и КМП США Ат-Танф) в многотысячный псевдохалифатский плацдарм/тренировочный комплекс для осуществления регулярной дестабилизирующей деятельности на освобождённой САА территории, США полностью опровергли озвученный в августе план об уходе из региона «сразу после подавления очагов ИГ».На лагерь «Рубкан», где действуют несколько сотен американских, британских и израильских военных инструкторов, прикрываемых контингентом в Ат-Танфе, делаются просто громадные ставки. Это и неудивительно, ведь, во-первых, Пентагон никогда так просто не покидал регионы, изобилующие месторождениями основных энергоносителей (в Сирии это нефтяные поля юго-восточней Дейр-эз-Зора), во-вторых, для нынешнего американского режима потеря даже малейшего контроля над действиями российского и иранского контингентов на сирийском ТВД будет смерти подобна, считает Е. Даманцев. В итоге для Трампа и его окружения это непременно выльется в очень серьёзную потерю рейтинга до ещё более низкой отметки, чем та, которая наблюдалась весной 2017 года.Такое развитие ситуации опустит действующий режим США «до уровня бордюра» как в глазах своего прореспубликанского электората, так и перед самыми отпетыми «ястребами», принимающими активное участие в политической жизни государства. Следовательно, американское присутствие в Сирийской Арабской Республике задержится на десятилетия, что станет возможным исключительно благодаря развёртыванию войсковых подразделений КМП и ССО, а в будущем и истребительных эскадрилий ВВС США на контролируемой Сирийскими демократическими силами (SDF) территории. Между тем, в последнее время региональная военно-политическая обстановка вокруг Сирийского театра военных действий до неузнаваемости меняется практически каждую неделю, что готовит для Вашингтона целый ряд неожиданных «сюрпризов», в разы осложняющих пребывание подразделений ВС США в Сирии, а также получение от этого пребывания различных военно-стратегических и экономических выгод. В первую очередь, данные «сюрпризы» вызваны столкновением штатовских амбиций с интересами Анкары и Тегерана, которые были чётко обозначены в последние две недели.Эра ИГ быстрыми темпами подходит к концу. Сирийская арабская армия, сей «кулак» действует вдоль западного берега Евфрата, медленно, но уверенно наступает в южном направлении от Меядина (в сторону сирийско-иракской границы), отодвигая западную группировку псевдохалифата от реки. Навстречу данной группировке со стороны города Хумаймаха в северо-восточном оперативном направлении наступает группировка САА, получившая в своё время контроль над сирийско-иракской границей восточней Ат-Танфа. Когда последняя встретится с «меядинским кулаком», западный анклав ИГ окажется в «котле», после чего останется подавить террористические очаги на восточном берегу Евфрата в окрестностях Абу-Хамам и Абу-Кемаль. Если предположить, что после этого последует длительный деэскалационный сценарий развития ситуации, где курдские формирования SDF, а также АОИ не будут предпринимать попыток наступления на освобождённую САА территорию, то обстановка на сирийском ТВД стабилизируется, а стороны начнут основательную работу по увеличению боевого потенциала перед очередным этапом конфликта, в основе которого будут лежать исключительно территориальные амбиции сторон.События последних недель отчётливо показывают, что Вашингтон не упустит попытку спровоцировать один или несколько высокоинтенсивных локальных и региональных конфликтов как на восточноевропейском и азиатско-тихоокеанском театрах военных действий, так и в Передней Азии. В непосредственной близости от воздушных границ КНДР экипажи стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев B-1B «Lancer» 8-й воздушной армии Глобального ударного командования ВВС США играют с огнём, провоцируя Пхеньян на вполне оправданные военные меры противодействия. Аналогичные, но более взвешенные и аккуратные акции ВВС США и Великобритании регулярно совершаются и в отношении Российской Федерации в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, где на регулярной основе проводят боевое дежурство противолодочные самолёты P-8A «Poseidon» и самолёты РЭР RC-135W/V «Rivet Joint». Донбасский ТВД и вовсе превращается в полигон для натурных испытаний американского стрелкового и противотанкового вооружения (как известно, в Конгрессе США уже рассматриваются механизмы скорейшего предоставления Киеву ПТРК FGM-148 «Javellin»), полагает аналитик Е. Даманцев.Если пойти на прямой конфликт с ВС России Пентагон пока не осмеливается, то подтолкнуть к гибридному противостоянию многочисленные ведомые режимы (пример — Украина) на ближних подступах к нашему государству он вполне способен. Делается это как с целью попытки установления оперативно-стратегического контроля над российской границей на том или ином участке европейского ТВД, так и для комплексной проверки технологических возможностей ВС России в боевых условиях. Командование ВС США интересует частотные параметры работы всех без исключения радиолокационных комплексов ВКС России, а также аналогичные показатели радиостанций обмена тактической информацией. Не меньший интерес вызывают средства РЭБ и радары артиллерийской разведки, которые, к примеру, используются для прикрытия республик от находящихся в распоряжении ВСУ комплексов РТР, а также для осуществления своевременной контрбатарейной «ответки» по активным украинским артиллерийским батареям…Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Израиль упорно годами пытался оставаться прежним и сегодня осознает, что опаздывает на уходящий поезд перекраивания политических карт Ближнего Востока: "Хватай мешки, вокзал отходит!" За два года вчистую проигрывавший Башар Асад оказался на коне. Игиловцы массово бегут из Сирии, лишившись даже американской поддержки. Возникшая вокруг России коалиция не просто побеждает, она объединила бывших непримиримых врагов, таких, как Иран и Турция. И лишь самоуверенный Израиль продолжал бездумно следовать прежним курсом, аргументирует свой тезис Михаил Онуфриенко.«Переформатирование» Сирии при главенствующем положении России в этом процессе даёт прекрасную возможность нанести в перспективе «сильнейший удар» по США, превратив с годами Израиль если не в стратегического партнёра, то хотя бы в нейтрального союзника, полагает автор. Прагматичная позиция России в последние полтора десятилетия и двухмиллионная часть Израиля (по сути русская) гарантируют России успехи на этом важнейшем участке ближневосточного фронта, считает он.Российская субмарина «Краснодар», которая в этом году незаметно для военных судов НАТО прошла через воды Средиземного моря и нанесла удар по исламистам в Пальмире, встревожила НАТО, приводит «ИноТВ» статью, опубликованную в «Daily Star». Российская «субмарина-призрак» породила опасения относительно возможного начала «второй холодной войны», пишет газета.Однако тут же отмечается, что президент Путин предупредил НАТО о проходе подлодки, которая направлялась для участия в военных манёврах.Какая холодная война, господа, коли вас предупредили? Отчего тревога, отчего такое волнение? Глотните валерьяны.Даже западные газетчики признают, что русские били террористов. «Находясь в Средиземном море, "Краснодар" прошёл Ливию, а некоторое время спустя нанёс удар по джихадистам в сирийской Пальмире», — пишет та же «Daily Star».Впрочем, один повод для «тревоги» натовцы всё же нашли. Лодке удалось избежать обнаружения отслеживающими устройствами! Вот чем были взволнованы генералы альянса.Руководители внешнеполитических ведомств ЕС призвали Соединённые Штаты продолжить выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном, больше известного как «ядерная сделка». Совет предложил американцам: прежде чем предпринимать дальнейшие шаги по отказу от этой договорённости, учесть его последствия для безопасности США, их партнёров и региона.Американцы едва ли являются образцом в исполнении принятых на себя обязательств. Президент России Владимир Путин как раз напомнил об этом в своей речи на Валдайском форуме.Пора бы американцам изменить своё высокомерное отношение к соглашениям, затрагивающим интересы региональных держав и малых стран.Кстати, в Европе это понимают — к явному недоумению заокеанского союзника. Остаётся следить за движениями американских рук.О том, как российская армия пробьёт «обороноспособность» НАТО, несмотря на принятие альянсом мер по «усилению сдерживания», говорится в так называемом секретном докладе. Документ всплыл в немецкой прессе.НАТО не сумеет отразить удар российской армии, если та предпримет наступление на Восточную Европу. Об этом говорится в секретном документе под названием «Fortschrittsbericht über das verstärkte Abschreckungs- und Verteidigungsdispositiv der Allianz» (нем.), что в переводе означает «Доклад об усиленном сдерживании и обороноспособности альянса». Секретный документ оказался в редакции немецкого «Шпигеля». Как он туда попал? Вероятно, Путин подбросил.Если забыть о шутках, то в прессе появилось очередное и почти что официальное подтверждение тому, что в НАТО не верят в возможность государств альянса себя защитить. От кого? Всё от тех же русских, которые не нападают.Появились сведения и о новой победоносной войне без армии, которую ведут против США всё те же русские.Русские овладели искусством ведения войны XXI века. Минуточку! Они воюют не на танках, не на самолётах. Не большими армиями. Тысячи лет люди воевали при помощи армий, но всё переменилось. И теперь русские побеждают без солдат. Об этом рассуждает доктор наук Азим Ибрагим на англоязычном сайте «Аль-Арабии». Это большой эксперт: за прошедшие годы он встречался со многими мировыми лидерами и многим из них давал политические консультации. В 2010 году «мозговой трест» European Social Think Tank включил его в топ-100 мировых мыслителей, а Всемирный экономический форум (World Economic Forum) нашёл ему место в рейтинге молодых мировых лидеров. Если уж он считает, что русские побеждают, значит, так тому и быть.Волей-неволей, отметим, господин Ибрагим, говорящий от лица Запада, признал, что негативные перемены в западных демократиях, в первую очередь в американской, являются основной причиной разброда в умах общества. Оказывается, не в русских дело! И не в северных корейцах, о которых заявил недавно старенький Билл Клинтон, поставивший КНДР на одну доску с Россией.Раскол в американском обществе имеет давние корни, которые укрепились ещё во времена вьетнамской войны. Войны в Ираке и Афганистане, писать о которых как о победах США просто смешно, вырастили на этих корнях целые деревья. Многие граждане США отрицательно относятся к заграничным «походам» Белого дома и выступают за невмешательство; в последние годы стремительно растёт и число тех, кто выражает в опросах недоверие правительству и Конгрессу США.В России снова можно поклоняться Сталину, считает Андреас Рюш, корреспондент «Neue Zürcher Zeitung». Сталин нужен «путинскому режиму». А вот Ленину поклоняться в России не принято. Почему? Ленин пугает Кремль словом «революция», полагает Виктор Себастьен, автор полной биографии пролетарского вождя, написанной к столетию русской революции.Кстати, а что там с «путинским режимом»?Обозреватель «ВО» Юрий Подоляка полагает, что в следующем году в России может случиться операция «Преемник». Такая операция, пишет он, «отнюдь не исключена, а наоборот, вероятна», причём «как никогда». Видимо, даже в 2008 году столь высокой вероятности не было.Другой обозреватель «ВО», Михаил Онуфриенко, пошёл ещё дальше и дал ответ на однозначно поставленный вопрос: «Почему Путин не пойдёт на выборы в следующем году». Вопрос сей не оканчивается вопросительным знаком, предложение было повествовательным. Стало быть, «не пойдёт» считается чем-то вроде факта. Осталось объяснить, почему сей факт в скором будущем состоится.На своё «почему» обозреватель ответил так: «Сегодня, помимо традиционных Явлинских-Жириновских, на пост президента России претендует целый ряд самовыдвиженцев, гарантирующих превращение президентской гонки даже не в шоу, а в низкопробный балаган. Участвовать в котором человеку типа Владимира Путина просто не комильфо».Вон оно что! Стало быть, Владимиру Путину осталось стоять во главе государства всего несколько месяцев. А эксперты заграничные до сих пор пугают демократические народы «путинским режимом»!Пора, пора, дорогие заокеанские господа, вызвать мудрых специалистов по прогнозам, перечитать идеалистическую книжку Фукуямы, переписать методические указания о либерально-демократическом «конце истории» и придумать, как обозвать новый русский «режим», при котором президентом будет не Путин.