Большевики стали осуществлять новый проект развития, спасая не только Россию, но и всё человечество

100 лет назад, 25 октября (7 ноября) 1917 года, партия большевиков взяла власть в свои руки. Великая Октябрьская социалистическая революция была величайшим событием не только русской, но и мировой истории. Не зря в Китае помнят об этом — русская революция стала основой для освобождения Поднебесной от колониального гнёта, японской оккупации и победы китайских коммунистов. Идя по пути Ленина и Сталина, китайская цивилизация достигла огромных успехов, стала сверхдержавой.Революция в России в итоге привела к падению колониальной системы. Заставила хозяев Запада переходить на более скрытые методы управления Латинской Америкой, Африкой и Азией — создавать неоколониальную систему. Благодаря Русской революции свободу от колонизаторов получили Индия, черная Африка, арабский мир и т. д. Революция в России и создание советского проекта, создание общества служения и созидания, социальной справедливости, заставила хозяев Запада благосклонно отнестись с европейской социал-демократии, строить «общество всеобщего благоденствия» в Западной Европе (суррогат советского общества). Делать из Америки «вывеску капитализма». Что позволило появиться на Западе многочисленному среднему классу. Несколько десятилетий обычный человек в западном мире пользовался многочисленными благами, с которыми делились настоящие хозяева Запада. Существование Советского Союза заставляло западных «хищников и чужих» сдерживать свои грабительские и паразитарные инстинкты. Иначе население Западной Европы и США могло сбросить власть хозяев корпораций и финансовой олигархии.Благодаря Октябрю был создан великий Советский Союз, который разгромил нацизм и фашизм — наиболее яркие проявления стремления хозяев Запада к созданию глобальной рабовладельческой цивилизации (вечного рейха, глобального Вавилона), где кучка «избранных» правит порабощенными народами, и миллионами уничтожает «недочеловеков». Советский Союз показал человечеству магистральный путь к будущему светлому, солнечному обществу — освоение космоса. Предложил человечеству общество служения и создания, социальной справедливости, вместо западного общества истребления и самоистребления (общество потребления). Общество справедливости, и идея восстановления обновленного Союза - 2 — это в настоящее время единственный спасительный выход для русской многонациональной цивилизации. Русь-Россия вошла в шторм новой мировой войны и оказалась перед угрозой новой смуты, так как после 1985-1993 гг. социальная справедливость в России была попрана, а тело русской цивилизации и русского суперэтноса разорвано на части.О Великом Октябре было создано множество лживых мифов. Так, был создани развязали Гражданскую войну. В реальности Российскую империю погубили коренные противоречия, которые столетиями скапливались в России. Некомпетентность управленцев и неудовлетворительное управление в период правления Николая Второго позволили этим противоречиям прорваться наружу. В частности, детонаторами революции стали русско-японская и Первая мировая войны, которые России при мудром правлении могла избежать.Пользуясь слабость царского правительства, отсутствием мощной и преданной системы госбезопасности, сильным ослаблением кадрового ядра имперской армии (погиб в ненужной России войне с Германией и Австро-Венгрией),Царя практически никто не защищал, а он сам не сопротивлялся. Против него выступили даже члены семьи Романовых, великие князья щеголяли красными бантами, став революционерами-февралистами. Против русской монархии и Николая выступила буквально вся верхушка старой России: великие князья, аристократы, генералы и адмиралы, иерархи церкви, члены либеральных, левых и националистических партий и движений, члены Думы, промышленники и банкиры, либеральная интеллигенция (она почти своя была либеральной, прозападной). Масоны выступили как организующая сила. Активно поддерживали февральско-мартовский переворот послы западных держав, западные спецслужбы.Всех их вожди и активисты были в эмиграции за границей или в тюрьмах и ссылках в России. После того, как большевики заняли пораженческие позиции в начале мировой войны, их структуры в России были разгромлены. Они были крайне малочисленны, непопулярны. Занимали место на обочине политической жизни Российской империи. Ленин вообще считал, что при его жизни революции в России не будет.Их разложение началось ещё при царе — из-за ряда поражений, «снарядного, артиллерийского, ружейного голода», тыловых неурядиц, плохого снабжения, ошибок командования и т. д. Февралисты же вообще убили армию, начав её «демократизацию» в условиях войны, и окончательно развалив тыл. Уже при февралистах началась настоящая Крестьянская война — крестьяне разорили и сожгли большую часть помещичьих имений, разделили дворянские земли, убивали помещиков. Крестьяне вообще отказывались признавать какие-либо власти, анархия охватила Россию. Нельзя забывать, что крестьяне составляли подавляющее большинство населения страны. Позднее именно мощное крестьянское движение в тылу белых армий стало одной из главных причин поражения Белого движения. А красным удалось «успокоить» крестьян только большой кровью, но иного пути и не было, что стало одной из главных трагедий Гражданской войны в России.Временное правительство являлось нелегитимным с самого начала, не имело ни реальной политической, ни экономической программы. С февральско-мартовского переворота, уничтожившего самодержавие и правление династии Романовых, к осени 1917 года февралисты-западники сокрушили все основы государства в России — монархию (сакральную власть), вооруженные силы, правоохранительную и правовую систему, единство Великой России. При Временном правительстве началась великая криминальная революция, с созданием целых бандитских «армий». Началось отделение областей казачьих Войск, Финляндии, Царства Польского, Прибалтики, среднеазиатских территорий (Туркестана). Временщики не контролировали даже Кронштадт. Временное правительство не имело настоящей власти в стране: существовали параллельные структуры Временного правительства, Советов, военных, националистов. Часть территории была оккупирована австро-германскими войсками. Другие территории вообще впали в анархию, никому не подчинялись.Ещё одинОднако Временное правительство являлось нелегитимным с самого начала. Формально правительство выбрала только какая-то часть делегатов Думы. Придя к власти, «временные» правители ни разу не пожелали собрать Государственную думу, а потом ее вообще распустили. Их правление вызвало полный коллапс всей системы управления и власти в России. Фактически «старая Россия» уже умерла. Большевики просто взяли власть. Не удивительно, что в таких условиях советская власть за три месяца была почти бескровно установлена на всей территории России (т. н. Триумфальное шествие Советской власти), за исключением Кавказа, земель казачьих Войск и среднеазиатских территорий.Видя, что они теряют власть и собственность, российская буржуазия, капиталисты (при их поддержке будет организовано Белое движение), а также различного рода националисты, бандиты и басмачи попытались организовать сопротивление. Однако, все они не имели никаких шансов развязать полномасштабную войну. Они могли создать только отдельные очаги сопротивления. Вспомним — Добровольческая армия Алексеева и Корнилова имела лишь несколько тысяч штыков. Красные легко бы передавили такие очаги, устоять, при поддержке Запада, могли только национальные окраины.Вооруженные силы Запада и Востока заняли часть русской земли. Под их прикрытием на окраинах формировались и вооружались белые и национальные армии, различные банды. К примеру, под крылом австро-германских войск, оккупировавших огромную территорию России, формировали белые армии, различные национальные формирования и т. д. В частности, немцы до зубов вооружили польских и прибалтийских националистов, банды петлюровцев.Белые армии, воюющие за «единую и неделимую» Россию, прикрывали этот процесс. Главнейшим инициатором Гражданской войны выступил Чехословацкий корпус, который должен был занять для США огромный кусок русской земли — Сибирь (вдоль Транссиба — единственной магистрали, связывавшей европейскую Россию с Сибирью и Дальним Востоком). Также западники до зубов вооружили армии Деникина, Врангеля, Колчака, Миллера и т. д.Тем не менее,