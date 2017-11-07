09:54 07 ноября

Большевики стали осуществлять новый проект развития, спасая не только Россию, но и всё человечество

Большевики стали осуществлять новый проект развития, спасая не только Россию, но и всё человечество

100 лет назад, 25 октября (7 ноября) 1917 года, партия большевиков взяла власть в свои руки. Великая Октябрьская социалистическая революция была величайшим событием не только русской, но и мировой истории. Не зря в Китае помнят об этом — русская революция стала основой для освобождения Поднебесной от колониального гнёта, японской оккупации и победы китайских коммунистов. Идя по пути Ленина и Сталина, китайская цивилизация достигла огромных успехов, стала сверхдержавой.

Революция в России в итоге привела к падению колониальной системы. Заставила хозяев Запада переходить на более скрытые методы управления Латинской Америкой, Африкой и Азией — создавать неоколониальную систему. Благодаря Русской революции свободу от колонизаторов получили Индия, черная Африка, арабский мир и т. д. Революция в России и создание советского проекта, создание общества служения и созидания, социальной справедливости, заставила хозяев Запада благосклонно отнестись с европейской социал-демократии, строить «общество всеобщего благоденствия» в Западной Европе (суррогат советского общества). Делать из Америки «вывеску капитализма». Что позволило появиться на Западе многочисленному среднему классу. Несколько десятилетий обычный человек в западном мире пользовался многочисленными благами, с которыми делились настоящие хозяева Запада. Существование Советского Союза заставляло западных «хищников и чужих» сдерживать свои грабительские и паразитарные инстинкты. Иначе население Западной Европы и США могло сбросить власть хозяев корпораций и финансовой олигархии.

Благодаря Октябрю был создан великий Советский Союз, который разгромил нацизм и фашизм — наиболее яркие проявления стремления хозяев Запада к созданию глобальной рабовладельческой цивилизации (вечного рейха, глобального Вавилона), где кучка «избранных» правит порабощенными народами, и миллионами уничтожает «недочеловеков». Советский Союз показал человечеству магистральный путь к будущему светлому, солнечному обществу — освоение космоса. Предложил человечеству общество служения и создания, социальной справедливости, вместо западного общества истребления и самоистребления (общество потребления). Общество справедливости, и идея восстановления обновленного Союза - 2 — это в настоящее время единственный спасительный выход для русской многонациональной цивилизации. Русь-Россия вошла в шторм новой мировой войны и оказалась перед угрозой новой смуты, так как после 1985-1993 гг. социальная справедливость в России была попрана, а тело русской цивилизации и русского суперэтноса разорвано на части.


О Великом Октябре было создано множество лживых мифов. Так, был создан миф, что большевики разрушили Российскую империю и развязали Гражданскую войну. В реальности Российскую империю погубили коренные противоречия, которые столетиями скапливались в России. Некомпетентность управленцев и неудовлетворительное управление в период правления Николая Второго позволили этим противоречиям прорваться наружу. В частности, детонаторами революции стали русско-японская и Первая мировая войны, которые России при мудром правлении могла избежать.

Пользуясь слабость царского правительства, отсутствием мощной и преданной системы госбезопасности, сильным ослаблением кадрового ядра имперской армии (погиб в ненужной России войне с Германией и Австро-Венгрией), представители прозападной либеральной буржуазии и интеллигенции во главе с масонами, при полной поддержке Запада, организовали заговор и довольно легко свергли Николая и уничтожили русское самодержавие. Царя практически никто не защищал, а он сам не сопротивлялся. Против него выступили даже члены семьи Романовых, великие князья щеголяли красными бантами, став революционерами-февралистами. Против русской монархии и Николая выступила буквально вся верхушка старой России: великие князья, аристократы, генералы и адмиралы, иерархи церкви, члены либеральных, левых и националистических партий и движений, члены Думы, промышленники и банкиры, либеральная интеллигенция (она почти своя была либеральной, прозападной). Масоны выступили как организующая сила. Активно поддерживали февральско-мартовский переворот послы западных держав, западные спецслужбы.

Большевики же не имели никакого отношения к Февралю. Всех их вожди и активисты были в эмиграции за границей или в тюрьмах и ссылках в России. После того, как большевики заняли пораженческие позиции в начале мировой войны, их структуры в России были разгромлены. Они были крайне малочисленны, непопулярны. Занимали место на обочине политической жизни Российской империи. Ленин вообще считал, что при его жизни революции в России не будет.

Вопреки либеральной пропаганде и мифологии, не большевики развалили вооруженные силы. Их разложение началось ещё при царе — из-за ряда поражений, «снарядного, артиллерийского, ружейного голода», тыловых неурядиц, плохого снабжения, ошибок командования и т. д. Февралисты же вообще убили армию, начав её «демократизацию» в условиях войны, и окончательно развалив тыл. Уже при февралистах началась настоящая Крестьянская война — крестьяне разорили и сожгли большую часть помещичьих имений, разделили дворянские земли, убивали помещиков. Крестьяне вообще отказывались признавать какие-либо власти, анархия охватила Россию. Нельзя забывать, что крестьяне составляли подавляющее большинство населения страны. Позднее именно мощное крестьянское движение в тылу белых армий стало одной из главных причин поражения Белого движения. А красным удалось «успокоить» крестьян только большой кровью, но иного пути и не было, что стало одной из главных трагедий Гражданской войны в России.

Временное правительство являлось нелегитимным с самого начала, не имело ни реальной политической, ни экономической программы. С февральско-мартовского переворота, уничтожившего самодержавие и правление династии Романовых, к осени 1917 года февралисты-западники сокрушили все основы государства в России — монархию (сакральную власть), вооруженные силы, правоохранительную и правовую систему, единство Великой России. При Временном правительстве началась великая криминальная революция, с созданием целых бандитских «армий». Началось отделение областей казачьих Войск, Финляндии, Царства Польского, Прибалтики, среднеазиатских территорий (Туркестана). Временщики не контролировали даже Кронштадт. Временное правительство не имело настоящей власти в стране: существовали параллельные структуры Временного правительства, Советов, военных, националистов. Часть территории была оккупирована австро-германскими войсками. Другие территории вообще впали в анархию, никому не подчинялись.

Ещё один миф — это то, что большевики начали Гражданскую войну, свергнув законное правительство и захватив власть в Петрограде. Однако Временное правительство являлось нелегитимным с самого начала. Формально правительство выбрала только какая-то часть делегатов Думы. Придя к власти, «временные» правители ни разу не пожелали собрать Государственную думу, а потом ее вообще распустили. Их правление вызвало полный коллапс всей системы управления и власти в России. Фактически «старая Россия» уже умерла. Большевики просто взяли власть. Не удивительно, что в таких условиях советская власть за три месяца была почти бескровно установлена на всей территории России (т. н. Триумфальное шествие Советской власти), за исключением Кавказа, земель казачьих Войск и среднеазиатских территорий.

Видя, что они теряют власть и собственность, российская буржуазия, капиталисты (при их поддержке будет организовано Белое движение), а также различного рода националисты, бандиты и басмачи попытались организовать сопротивление. Однако, все они не имели никаких шансов развязать полномасштабную войну. Они могли создать только отдельные очаги сопротивления. Вспомним — Добровольческая армия Алексеева и Корнилова имела лишь несколько тысяч штыков. Красные легко бы передавили такие очаги, устоять, при поддержке Запада, могли только национальные окраины. А для масштабной Гражданской войны требовалась организация и ресурсы совершенно иного уровня. Кровавую бойню в России организовали хозяева Англии, Франции, США, Японии («партнеры» России), Германии, Австро-Венгрии и Турции. А их «пушечным мясом» выступили белые, националисты и сепаратисты, басмачи и бандиты.

Вооруженные силы Запада и Востока заняли часть русской земли. Под их прикрытием на окраинах формировались и вооружались белые и национальные армии, различные банды. К примеру, под крылом австро-германских войск, оккупировавших огромную территорию России, формировали белые армии, различные национальные формирования и т. д. В частности, немцы до зубов вооружили польских и прибалтийских националистов, банды петлюровцев. А главной целью бывших «союзников» России по Антанте было создание как можно большего числа самостийных, «независимых» государственных образований на территории бывшей Российской империи (все они стали бы полуколониями Запада), и прямой захват важнейших стратегических пунктов (Север, Причерноморье, Дальний Восток). Белые армии, воюющие за «единую и неделимую» Россию, прикрывали этот процесс. Главнейшим инициатором Гражданской войны выступил Чехословацкий корпус, который должен был занять для США огромный кусок русской земли — Сибирь (вдоль Транссиба — единственной магистрали, связывавшей европейскую Россию с Сибирью и Дальним Востоком). Также западники до зубов вооружили армии Деникина, Врангеля, Колчака, Миллера и т. д.

Тем не менее, Красная Армия разгромила все армии белых и интервентов, большинство национальных формирований и просто бандформирования и спасла Россию от полного развала и гибели. Планы хозяев Запада были разрушены. В России стали осуществлять новый проект развития и создавать общество будущего, спасая не только свою цивилизацию, но и всё человечество.
Автор: Самсонов Александр


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 34

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  1. avva2012 Сегодня, 06:54
    Да Здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! С Юбилеем нас всех! Счастья и здоровья. Памяти.
    avva2012
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:06
      Цитата: avva2012
      Да Здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! С Юбилеем нас всех! Счастья и здоровья. Памяти.

      Дедкастарый
      1. Ольгович Сегодня, 07:53
        Цитата: Дедкастарый


        Катасонов-"классный" экономист: накаркивает крах России каждый год, с 2002 года.

        Есть более авторитетные источники : секретный Доклад ЦСУ СССР 1955 года, который фиксирует: мяса в 1937 г ели на 40% меньше, чем в 1913 г, молока -на 20% меньше, яиц, рыбы, хлеба, одежды -на 20% меньше, чем в 1913 году.
        Дореволюционный уровень потребления продуктов достигнут только к 1950 гг, дореволюционный уровень обеспечения жильем горожан-только к 1960 м.
        С 1964 года -депопуляция русских.
        Это все-СОВЕТСКАЯ статистика.

        Тов. Avva желает памяти И яжелаю памяти о вышеупомянутом и памяти о том, СЧТО произошло после того, как большевики просто "подобрали" власть: гражданская бойня с жертвами, превышающими жертвы МИРОВОЙ войны-в ПЯТЬ раз!
        Ольгович
        1. avva2012 Сегодня, 08:21
          Я, вам не тов. laughing,Ольгович. Для меня и тех, кого, я считаю товарищами, это великий Праздник! Для вас, Великий Окрябрь, страшное горе, Вы же в своей голове живете в ГУЛАГе до сих пор, на самом деле, "Под лай собак, дверь открывает мне барак...." Согласен, это ужас ужасный. А, для меня, Революция, это бесплатное образование, медицина, уверенность в завтрашнем дне.
          avva2012
          1. verner1967 Сегодня, 08:52
            Цитата: avva2012
            Вы же в своей голове живете в ГУЛАГе до сих пор, на самом деле, "Под лай собак, дверь открывает мне барак...." Согласен, это ужас ужасный. А, для меня, Революция, это бесплатное образование, медицина,

            Ну это благодарит бога, что родились в другое время, а то ведь как знать какую дверь вам бы открыли. А без революции нельзя было получить то, что имели после неё?
            Цитата: avva2012
            уверенность в завтрашнем дне.

            А дно действительно наступило в конце 80-х laughing
            verner1967
            1. avva2012 Сегодня, 09:20
              Дно? Оно ваше, личное. Для страны, это, надеюсь, временные трудности. "А без революции нельзя было получить то, что имели после неё?", вопрос не по адресу. Почему надо было довести страну до Революции, спрашивайте себя читая строки, "каждый третий призывник во время ПМВ нес на своей спине следы порки". А, вы, тут про двери.
              avva2012
        2. Velizariy Сегодня, 08:45
          Всем коммунякам нужно просто почитать архивы и рассекреченные документы...
          Velizariy
          1. avva2012 Сегодня, 08:50
            Геббельса, что ли рассекретили?
            avva2012
            1. Velizariy Сегодня, 08:59
              Нет, его еще долго не рассекретят, а вот большевистские документы пожалуйста... Так что просто читайте архивы в оригиналах, в каждой области они есть и почти одинаковые по содержанию и можете съездить на раскопки захоронений пересыльных тюрьм, кроме останков взрослых людей еще сотни детей разного возраста, младены грудные, так и лежат в объятиях матерей. Это я видел сам. Нервы сдали даже у поисковиков при виде такого.
              И такое было повсеместно.
              Вы все ненавидите свещенников, но чем вы отличаетесь от тех же зверей сс, если и и ваши кумиры теми же методами пользовались, точнее они их и придумали. Мало было вашим просто расстрелять попа, а взяли да распяли на дверях храма.
              Все достижения оплачены сотнями тысяч жизней заключенных, которые миллионами работали на стройках века, и там были, основная масса, совсем не уголовники. Все что вы построили, построено на костях и крови.
              Velizariy
              1. avva2012 Сегодня, 09:11
                Ну, вот опять, я "видел сам". Если, вы такое говорите, то подтверждайте фактами, а то со времен Яковлева, бла, бла, бла. "сотни детей разного возраста, младены грудные, так и лежат в объятиях матерей" Серьезно? Расскажите, это как в куче костяков, "они лежат" в объятиях? Опоздали такое "рисовать", лет на 25-ть. В начале 90-х, этому верили, а сейчас зря стараетесь.
                avva2012
              2. 27091965i Сегодня, 09:32
                Цитата: Velizariy
                , а вот большевистские документы пожалуйста... Так что просто читайте архивы в оригиналах,


                Что порекомендуете конкретно?
                27091965i
        3. rkkasa 81 Сегодня, 08:55
          Цитата: Ольгович
          секретный Доклад ЦСУ СССР 1955 года

          Ольгыч, а что это за секретный доклад , ссылочку можно ? Или доклад настолько секретный, что его дали почитать только вам ?
          rkkasa 81
          1. badens1111 Сегодня, 09:06
            Цитата: rkkasa 81
            Ольгыч, а что это за секретный доклад , ссылочку можно ?

            Так сей " секретный доклад",из лабораторий изменников,на Прозе.ру каким то бардером расписан,вот Ольгович с ним как с торбой носится и все сказки рассказывает по цифиркам ,в упор не видя выводы ..Впрочем ну что с него взятьт,ему бы поднять данные по Молдавии..в виде МССР и нынешней,во где непочатый край работы..а он все какие то слухи сплетни и мифы сочиняет..Ему тут уже отлуп дали... https://topwar.ru/128788-revolyuciya-1917-goda-ot
            -hlebnoy-sverhderzhavy-do-promyshlennogo-giganta.
            html#comments
            так он сюда опять со своей торбой приплелся..
            Почитайте ..он сразу помалкивает когда получает ответ основанный не на писанине сомнительного рода источников" а факты.
            badens1111
            1. rkkasa 81 Сегодня, 09:39
              Цитата: badens1111
              сей " секретный доклад",из лабораторий изменников,на Прозе.ру каким то бардером расписан

              Возможно первоисточник "секретного доклада" О.А. Платонов . Нацик, поклонник Ильина, член Изборского клуба https://izborsk-club.ru/11033
              Во всяком случае, я при попытке найти секретный доклад попал вот на это - www.belrussia.ru/page-id-9529.html
              Самого доклада кстати не нашел laughing
              Цитата: badens1111
              Ему тут уже отлуп дали

              Да Ольгычу отлуп постоянно дают, но его это не останавливает, еще пуще большевиков разоблачает, плюсики успешно зарабатывает laughing
              rkkasa 81
        4. Стропорез Сегодня, 09:51
          Цитата: Ольгович
          : секретный Доклад ЦСУ СССР 1955 года, который фиксирует: мяса в 1937 г ели на 40% меньше, чем в 1913 г, молока -на 20% меньше, яиц, рыбы, хлеба, одежды -на 20% меньше, чем в 1913 году.

          Мдяяяя, яржунемагу laughing
          И всё то у тебя секретно,доклады, документы книжки laughing
          Ты ещё всем расскажи ,что электричества в 13-ом вырабатывалось больше ,чем в 37-ом laughing wassat
          Будешь продолжать в том же духе, с тебя будут ржать все laughing
          Позволь спросить твой возрастной диапозон,чтобы адекватно к тебе относиться laughing
          Стропорез
    2. dsk Сегодня, 08:49
      "мы старый мир разрушим до основания, а затем мы новый мир построим, кто был никем тот станет всем". Ломать не строить.
      dsk
  2. verner1967 Сегодня, 07:14
    День седьмого ноября - красный день календаря....
    Большевики стали осуществлять новый проект развития, спасая не только Россию, но и всё человечество
    а мир то об этом знает? Ещё лет через сто будем о межпланетном масштабе рассуждать.
    verner1967
  3. mavrus Сегодня, 07:30
    Цитата: verner1967
    День седьмого ноября - красный день календаря....
    Большевики стали осуществлять новый проект развития, спасая не только Россию, но и всё человечество
    а мир то об этом знает? Ещё лет через сто будем о межпланетном масштабе рассуждать.

    Знает, ещё как знает.
    mavrus
  4. mavrus Сегодня, 07:31
    Всех с Праздником Великого Октября!
    mavrus
  5. parusnik Сегодня, 07:37
    Что характерно, тот же Петроградский Совет, был создан с подачи Временного правительства..который по началу возглавили меньшевики и эсеры ,лояльные Временному правительству..А по поводу сегодняшнего дня С праздником , Великой Октябрьской Социалистической революции!...Власть предержащая, стыдится того, что она вышла, не из дворянских и царских одежек, а из солдатских , матросских шинелей и кожаных тужурок революции...Она даже стыдится того, что к мавзолею Ленина, бросали знамена поверженной нацистской Германии, драпирует его каждый год на 9 мая...
    parusnik
    1. avva2012 Сегодня, 08:25
      Стыдоба! Сегодня по первому каналу, в ленте новостей, на первом месте стоит день рождение Троцкого. 100 летие Революции на третьем. А может все верно, так как, он их идейный вдохновитель, вот и считают его день рождения более важным событием?
      avva2012
      1. parusnik Сегодня, 09:05
        Да Троцкий с ними, wink С Праздником!
        parusnik
        1. avva2012 Сегодня, 09:28
          С Праздником! И правда, .... с ним и с ними заодно wink
          avva2012
  6. А.В.С. Сегодня, 08:14
    День национальной катастрофы
    А.В.С.
    1. Servla Сегодня, 09:43
      Скорби и непримиряйся. Тихо, молча, и в сторонке.
      Всех остальных - с Великим Праздником! Днем Октябрьской Социалистической Революции! Надеемся, что и при нашей жизни СССР 2.0 будет построен.
      Servla
  7. Буровик Сегодня, 08:19
    С праздником! С днем Великой октябрьской социалистической революции!
    Буровик
  8. Гардамир Сегодня, 08:27
    Кстати о гражданской. Гражданская война закончилась примерно через полгода после ноября 1917. Дальше началась неприкрытая интервенция. Французы, немцы, американцы, поддерживали бывших царских генералов. Колчак подданный английской короны на японских штыках убивал, грабил, жёг. Чехословакцский корпус.
    Но с Праздником.
    Гардамир
    1. Trapper7 Сегодня, 09:05
      Не подскажете какие именно британские, французские, американские и японские дивизии были разбиты Красной армией?
      Поддерживать - это одно, вторгаться - это совсем другое. Присутствие иностранных частей носило очень локальный и ограниченный характер и ограничивалось охраной стратегический объектов - порты, склады и пр. А вот боевые действия велись между русскими частями имевшими разный окрас - белыми и красными.
      Да и поддержка белой армии была такой... мягко говоря своеобразной, что красноармейцы имели английского обмундирования больше чем белые части))))
      Trapper7
  9. Dzmicer Сегодня, 08:34

    Безумный, предательский, позорный Брест-Литовский мирный договор в пользу побежденной германской стороны, который аукнулся нам второй мировой войной и 27 миллионами жизней благодаря гению грузинского сверхразума, Гражданская война и красный террор, политических и экономические репрессии, три волны голода (вполне реальных, в отличие от мифического голода при Николае, - в 1921-1922, 1932-1933 и 1947 годах) - и это будет не меньше 50 миллионов трупов за первые 30 лет Советской власти.
    Спасли страну. Спасибо. Низкий им поклон.
    Dzmicer
    1. Velizariy Сегодня, 09:08
      А они в это не верят)) Для них эти миллионы жизней как для чубайса те, кто "не вписались в рынок" - лишний элемент.
      А их же документы они просто не читают.
      Большевизм это тот же сатанизм, который просит человеческую кровь.
      Velizariy
    2. qqqq Сегодня, 09:10
      Нельзя в отрыве от времени, с современных позиций оценивать события 1917 г. Это относится и к Брестскому Миру. А почему не 150 млн. ? Еще сказки Солженицына вспомните. Второй Мировой аукнулся Версальский договор в 1919 г., к которому на тот момент Россия не имела никакого отношения. В который раз убеждаюсь, что сейчас в школах ничего толком не преподают.
      qqqq
      1. Dzmicer Сегодня, 09:37
        Второй Мировой аукнулся Версальский договор в 1919 г., к которому на тот момент Россия не имела никакого отношения

        А отчего не имела? Не оттого ли, что заключила позорный сепаратный мир с безнадежно проигрывающей стороной?
        А почему не 150 млн. ? Еще сказки Солженицына вспомните

        А давайте посчитаем, опираясь на общедоступную информацию из вики.
        Гражданская война - 10,5 млн. человек.
        Коллективизация - 2 млн.
        Голод 1932-1933 - 7 млн.
        Вторая мировая - 26,6 млн.
        Голод 1946-1947 - 1 млн.
        Итого 47,1 млн. человек при очень грубом подсчете. Население очень крупной европейской страны.
        Dzmicer
  10. Аркадий Гайдар Сегодня, 09:29
    На счёт создания общества всеобщей социальной справедливости и спасении всего человечества - это очередные сказки коммунистов. А вот общество всеобщего дефицита, очередей и уровня жизни ниже, чем в развитых капиталистических странах, это было реальностью. И неуважение к правам собственных граждан, которое просматривается в современной России, тоже родом из СССР. Если гражданин подавал заявление против действующей власти в СССР, в итоге оно заминалось. По принципу: "Если тебе что-то не нравится, иди в нашу прокуратуру. Не нравится наша прокуратура, иди в наш суд!"
    Вывод: Коммунисты сейчас могут что угодно рассказывать, но общество всеобщего благоденствия, в границах одной страны, они так и не создали! Иначе, СССР не развалился бы и всем были бы очевидны его успехи в этом, перед капиталистическими странами. И это факт!
    Аркадий Гайдар
  11. pvv113 Сегодня, 09:33
    С Праздником, товарищи! С юбилеем Великого Октября!
    pvv113
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