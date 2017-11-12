Итоги недели. «Все! Кина не будет! Электричество кончилось!»

И снова – о больном вопросе Донбасса

Уничтожили две артбатареи ВСУ? Лишь бы это было действительно так. Тут в Яндекс Дзене сообщения о разгроме колонны укровермахта второй день висит. Может, это оно и есть. Захарченко после весенних заявлений веры у меня как то нет.

Остается только с грустью констатировать факты. Кто-то играет свою партию, а кто-то расплачивается за это жизнью.

Активизация произойдет только перед выборами. А, потом, снова начнут "озабочиваться".

И дешёвую нефть он тоже пережил

Вы "недопоняли", там же ясно сказано «Путин пережил".... Про "народ" там речи не идет. На "народ" "накласть...". Я Собчак терпеть не могу, но она далеко не такая ограниченная и безмозглая, как некоторые тут считают. Во всяком случае некоторые господа из массмедиа высказывались о Ксюхе, как о человеке не лишенном организаторского таланта и обладающем "лидерскими" качествами. Ну а насчет "ума", во всяком случае, несмотря на ее некоторые одиозные высказывания ей хватило ума(после истории с деньгами в квартире) не лезть в политический либерально-тусовочный змеючник (урок усвоила быстро и правильно). Сейчас она типа кандидат по вполне понятным причинам и понятно с чьего разрешения.

А Вы и есть "народ"?... На Вас "наклали"?...:) Путин бы пережил и стоимость нефти равную нулю. Он президент. Его ресурс неисчерпаем.

А кто сказал, что будет легко? Взяли часть своей территории без крови - перевернув стратегическую ситуацию на Черном море - вот "с досады" и кинулись на нас полосатоухие. Все применили, что могли. И получили эффект обратный желаемому. То же и в Сирии. По ЕС трещины побежали.

Всё-таки гонка?

4 тыс. км - это истинная дальность "Искандера" в случае, если его датчики обнаружат под всеми колесами воду. (Дабы ДРСМД не нарушать).

Это все здорово, но нет никаких реальных цифр (в смысле штучно), отсюда и скепсис.... Увеличение в 12 и 30 раз это просто здорово, а в штуках это сколько? Ибо 12 штук и вправду больше 1 в 12 раз, но это 12 штук! Вот просто сказали бы 100-200-1000 ракет есть и тогда все понятно....Да и назвать ракеты с обычной неядерной БЧ именно сдерживающим фактором сложно.. Сколько ракет нужно, что бы вывести завод/аэродром/ВЧ из строя целиком, даже не самые большие? Рассмотрим на примере моего Екатеринбурга, есть у нас завод УМЕКОН (это не реклама, просто он не далеко) - маленький заводик металлоконструкций, занимает примерно 2х2 квартала, на него сколько надо? 4-5 ракет? а в Екатеринбурге таких заводов десяток! А в Свердловской области? А в стране? И это только заводы! Этих ракет нужны ТЫСЯЧИ, что бы был реальный сдерживающий щит! Ну сравняем мы в случае войны этими ракета Польшу с землей, а ведь в НАТО еще очень много стран.. А ведь еще есть ПРО (даже если и вправду пэтриот может сбить только в 10% случаев)... Слишком в общем это все оптимистично, очередной УРЯ крик к красивой дате как по мне, скорее как щит разве что от событий по-типу 08.08.08, да и то на нападение бригады/дивизии не ответишь же вколачиванием в каменный век...

Можно, конечно, вдаваясь в детали, обсуждать со всех сторон то или иное, но радует то, что Россия не утратила поступательного движения в совершенствовании своей обороны. А ведь мы многого не знаем. Кто-то скажет, что 4000 километров, это далеко не оборона своих рубежей, однако, то, что наши "партнёры" будут знать о "дальнем возмездии", и есть оборона наших рубежей.

Нужен доктор

Украина планомерно портит отношения со странами Европы, выпячивая свою значимость и непримиримость к чужому мнению (Польша, Венгрия, Румыния, теперь Сербия). Украинский МИД активно доказывает не только свою несостоятельность, но и дремучую некомпетентность. Чем быстрее в Европе поймут, с кем имеют дело, тем быстрее, несмотря на общие цели (возню против России), прекратят поддерживать эту страну.

А что, в украинском языке есть такое слово, как "память"? Товарищи сербы, вы говорите Климкину слова, совершенно ему непонятные!

За Сербию, я смотрю, вцепились всерьёз. Видимо, наши хотят показать матрасникам, что и в Европе ещё не всё потеряно и можно попытаться против них поиграть. А сербам пожелаю побыстрее определиться со своими приоритетами. Или они шагают в НАТО, или всё-таки остаются свободными и дружат с Россией.

А что разрывать-то?

Нужно давно уже было гнать украинских гастеров из России - пусть едут зарабатывать в их любимые Польшу, Канаду, США, страны ЕС или пусть разбираются с теми, кого себе на шею в Киеве посадили. А то работают в России и тихо по углам шепчутся о том, как им скоро будет хорошо на Украине, когда США и ЕС прогонят русских с Донбасса и везде наведут порядок...

Чтобы теория братского народа получила право на существование должно пройти лет 20, а то и больше. В течение последних 25 лет жителям Украины доходчиво объясняли, что все беды у них исторически от России. Уже выросло 2-3 поколения абсолютно зомбированных людей, антирусских до мозга костей, а многие взрослые уже поменяли свои взгляды. Агитация и пропаганда сделали свое дело. Теперь только упорная, многолетняя, кропотливая и в то же время аккуратная работа по контрпропаганде может принести свои плоды. Переубеждать упоротых бесполезно. Ну не убивать же. Нет. Только воспитывать новые подрастающие поколения молодых украинцев. А вот как это сделать в нынешних реалиях должна голова болеть у руководства страны, СМИ, МИДа и других структур. Забудьте о братской Украине - ее уже нет. Оставшимся нормальным людям необходимо максимально облегчить и дать широкие возможности по получению гражданства РФ, социальной адаптации, вплоть до выплаты "подъемных" или что-то в этом духе. Но просто так сидеть и чесать промежность, как это делается сейчас нельзя - потеряем и тех оставшихся.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Проверял в Киеве бдительность граждан. Предъявил в трамвае кондуктору корочку ФСБ. Думал, сдаст меня в СБУ, а тот шепотом сдал мне троих бандеровцев на задней площадке...

Афганская поговорка: "Возможно у вас есть часы, но у нас есть время". Вот тут напомнили про Моисея, который водил свой народ 40 лет по пустыне, да долгий срок, Но если вспомнить, что СССР разбил армии Европы, под руководством Гитлера, всего за 5 лет, то вспоминается другой анекдот:

Моисей 40 лет водил людей по пустыне, так никуда и не привел. Иван Сусанин за 2 часа завел поляков туда, куда нужно.

С 2014 года как с одной стороны, так и с другой, идёт накачка враждебных отношений. Мы для украинцев такие же свидомые, как они для нас. Лучше подумайте, кому выгодно рассорить народ. Мы единый народ. Границы Союза были виртуальны и вдруг всё рухнуло. Вмиг стали россияне и украинцы, но даже в 90-е никто не соблюдал границ. Посмотрите внимательно на происходящее. Сначала полиция в России, потом после 2014 - на Украине. Сначала нацгвардия на Украине, потом в России. Как будто из одного центра руководят. Я почти не смотрю телевизор, поэтому не знаю, что украинцы нас ненавидят, но стоит включить 1 канал и аля-улю, ату их. Ясно же искусственное нагнетание напряжённости, чтоб простые люди, далёкие от политики ненавидели друг друга, а политиканы на этом возможно зарабатывают не только политические очки. Господи, да нас также обманули тогда в конце 80-х-начале 90-х. А вы опять прыгаете на те же грабли.

О, спорт, ты где?..

Вот и возродить "Игры Доброй Воли", только под новыми лозунгами.

МОК разрешает спортсменам избранных стран (США, Великобритании и прочих) употреблять запрещенные препараты? Отлично! Тогда это пусть будет олимпиада для "больных", которые без допинга жить не могут. И МОК этот будет МОК для "грязных" и "больных".

Для здоровых спортсменов нужно учредить соответствующие МОК и антидопинговое агентство для "чистых" и "здоровых" спортсменов. И начинать "чистые олимпиады". И ничего, что на первой будут спортсмены 5-6 стран (а если отбор будет не от федераций спорта, а напрямую, по результатам соревнований, то десятка два-три стран по минимуму будет представлено . В конце концов "грязный" МОК проиграет.

А вот с китайцами это не пройдёт - калибр не тот... Это у нас Мутко и ко вершат свои делишки, потом спортсмены, и мы утремся и пойдем дальше оплеванные. Ибо политика стала импотентом во многих вопросах. А может дело в том, что санкции все же действуют на нашу верхушку?

Непонятно одно, почему эти вопросы с МОК, ВАДА,а также с нарушениями дипсобственности и дипработников, не рассматриваются в ООН, почему до сих пор нет жесткой директивы по этим вопросам? Почему МОК не несет колоссальных судебных издержек и не тратит все свое время на судебных заседаниях, а Макларен до сих пор со своими лаборантами не на паперти с протянутой рукой? Это началось не вчера, а как минимум еще с Канады. А Мутко продолжает до сих пор сладко жрать и мягко спать, да еще получать награды за успешный развал и уничтожение спорта в нашей стране, что-то я уже начинаю сомневаться, а наше ли это правительство (за исключением нескольких человек) и на какую страну они работают. Про Думу я вообще молчу, сотни дармоедов каждый со своей сворой, изображающие кипучую деятельность и мышиную возню. Проблем в стране больше нет как месяц решать вопросы кругового движения и борьбы с курением, самое насущное, а ничего, что страну грабят усиленными темпами, что указы президента саботируются, тайга под корень вырубается, беспредел работодателей и распродажа оборонного комплекса и т.д., нет, самое опасное для страны - курение у подъезда. Да, и олигархи наши, скорее не наши, могли бы вместо покупки очередной виллы или яхты, поучаствовать своими денежками в МОК и ВАДА, т.б. что это насквозь прогнившие организации.

О движках и партах

Основной причиной перехода американцев на РДТТ было отсутствие необходимости предстартовой подготовки таких ракет (заправки жидким кислородом). В настоящее время проблема заправки ракет с ЖРД отчасти решена капсулированием компонентов топливной пары, но не всех это решение устраивает. Слишком хлопотно.



Что касается остальных компонентов эффективности - ракета на РДТТ всегда тяжелее, чем ракета того же технического уровня на ЖРД. По деньгам тоже не все однозначно. Из создаваемых сейчас космических РН государственные использую РДТТ, а частные - нет, что вызывает сомнения в их (РДТТ) дешевизне.

Переход на РДТТ американцами в действительности позволил свести предстартовую подготовку до крайне низких уровней. И с вопросами заправки современных ракет тоже согласен.

А вот то, что ракета с РДТТ всегда тяжелее жидкостных - позволю не согласиться. С американскими сравнивать проблемно, у них жидкостных нет уже неизвестно сколько лет, поэтому придется сравнивать с отечественными.

Все же если сравнивать примерно равные системы, то соотношение именно в пользу твердотопливных. Иногда они значительно легче, иногда ненамного, но легче.

Для сравнения две ракеты:

Р-14. Жидкостная с забрасываемым весом в 1,5 тонны и дальностью в 4500 км. И первый вариант РСД-10 "Пионер". Дальность - 4500, забрасываемый вес примерно 1,5 тонны. Но Р-14 весила 87, а РСД-10 - 36 тонн. Вы можете мне возразить, что это ракеты разных поколений. Да. но выполняют при этом одну и ту же задачу и были на вооружении в одно и то же время

Можно рассмотреть еще одну пару. УР-10Н УТТХ и РТ-23УТТХ

Первая пусть на полтонны, но тяжелее. А несет свою нагрузку на расстояние чуть ли не на 500 км меньшую. Если привести их к одному и тому же параметру - это различие скажется еще больше

Насчет совместного производства и ЖРД и РДТТ. Тут скорее даже не импотенция, а как вы правильно написали - банальное лоббирование. Когда только зашел разговор о "Сармате", я, честно говоря, думал, что ракета будет твердотопливная. Тем более Пермский завод может производить ступени нужного для тяжелой ракеты размерения. Но увы. Остановились на жидкостной. У них, разумеется, в чем-то есть преимущества перед твердотопливными (в частности по удельному импульсу), но есть и минусы.

Ищут, но не находят?

Кавказ и так под плотным колпаком спецслужб, однако проблему террора они в одиночку не решат... Это многомерная проблема... где в одной точке фокусируется влияние различных факторов.

Это и террористы, и работа враждебных к нам спецслужб зарубежных государств, это и социальные факторы, это и менталитет местного населения и чиновников, и тд., и т.п.

Трудно сказать, когда Северный Кавказ будет выведен из-под влияния террористов; это надолго.

Что касается боя на ДПС... Местные ДПСники, там можно сказать, на переднем крае оказались... В любую минуту может последовать выстрел в спину, взрыв СВУ, обстрел... не позавидуешь им... Но такая работа у них, они сами её выбрали.

«Первый сигнал или нет, но очевидно, что Северному Кавказу необходимо уделить повышенное внимание наших спецслужб».

Ага, там все грудные несмышленыши или гастарбайтеры, а не непрофессионалы, - сидят и ждут чью-то подсказку!

Если бы вы побывали в их селениях, и увидели их менталитет, вы бы так не говорили. Им нет ни до кого дела. Они уважают только силу. И их заботит только сохранение своих тэйпов. Я читал сводку гибели сотрудников МВД Ингушетии. Так вот, со времени Ингушско-Осетинского конфликта погибло 400 человек. Это на камеру в министерстве культуры, в центре Назрани они такие добрые. В глубинке с вами даже разговаривать не будут, если вы чужой, тем более русский. Я однажды попал так, и был неприятно удивлён. Но и ваххабизм они не поддерживают. Так что не всё так просто. Я это к тому, что Ингушетия ни чем не отличается от остальных республик Кавказа.

Военная база на Кубе? И во Вьетнаме?

Сделать это нужно немедленно и по полной программе. Это будет достойным ответом, хватит призывать их к совести, её у них нет!

Если эта тема усиленно муссируется в СМИ, то базе быть! Это пока просто разведка мнений и намёк США.

Ну и что она нам даст, кроме минусов? Всё, что нужно, мы и так соберем из космоса либо посредством разведки. Технологии нынче другие. А создание фактически с нуля и содержание плюс оплата влетят в большую копейку из нашего с вами кармана. Да и кубинское руководство спросить не забыли? Сегодня они дадут добро, а завтра Рауль помрет. Дальше как быть? Да и кораблей у нас не так уж и много, которые способны доплыть до Кубы.

Мое мнение: сначала свои родные базы приведите в порядок и инфраструктуру к ним, флот нужен океанский, а не береговые корабли. И лишь потом махайте шашками.

Единственный бонус со всего этого — тот, что везде нужно трубить, что через пять минут или, может, через шесть база будет, и не только на Кубе, но и в Антарктиде. Со всеми вытекающими, и вообще Америке кирдык. Пусть побеснуются, твари. Но в реальности решать нужно свои неотложные задачи. И особенно в управлении страной.

Какого космоса? Какой разведки? Какие новые технологии? Здесь основной вопрос в обеспечении молниеносного и быстрого ответа, чтобы даже иллюзий у наших "партнеров" не было.

Почему нет? Россия всегда готова помочь заокеанским партнерам в борьбе с ИГИЛ (запрещено в России). Для этого база РФ на Кубе просто необходима.))

«Для защиты общины друзов»

Да, похоже, мир там будет не скоро.

Ну и где сейчас наши оппоненты — пользователи "ВО" из Израиля, которые постоянно заявляли, что белый и пушистый Израиль никогда не воровал нефть у Сирии, а добывал и продавал нефть только свою, ИЗРАИЛЬСКУЮ, и что Израиль не имеет никого отношения к боевикам ИГИЛ?

Глава друзской общины Израиля попросил взять под охрану деревню друзов на территории Сирии, так как пару дней назад Ан-Нусра (запрещена в РФ) грохнула там 18 человек, обстреливая деревню с соседних холмов. Асад защитить их не может, а израильские друзы, служащие в еврейской армии десятки лет, просят помощи у государства в защите своих соплеменников. Войска, скорее всего, не введут, максимум зайдут и люлей дадут Ан-Нусре. Если Асад хочет этого избежать — хай отправит туда Тигров, Леопардов или кто у него там под рукой и возьмёт деревню под свою защиту.

Не забывайте, кто поддерживает Ан-Нусру? Они сами создают предлог... Не они, так вооруженная оппозиция...

Если вы имеете в виду, что Ан-Нусру поддерживает Израиль, то это бред. Влезать в чужую войну на территориальном образовании Сирия Израилю не интересно: он небогат и солдаты в основном срочники, то есть дети избирателей.

Не перехватили!

И очередная антиреклама американского оружия, которое, по словам Трампа, "перехватывает ракеты в воздухе, что говорит о высоких технологиях, недоступных другим странам", что уже попахивает беспросветной глупостью президента. Японцев успел развести на бабки за устаревшие средства ПВО.

Не так давно американцы бабахнули "топорами" по сирийской авиабазе в провинции Хомс. Из более чем 50 "Томагавков" по пути пропало 36, что равно одному залпу нашего дивизиона... Это не реклама, просто размышления)))

А сирийские части ПВО в хвост и гриву лупят израильские ВВС — это реклама американской техники? Не реклама, просто размышления. Доказательств работы С-300/400 не в стерильных условиях полигона нету. Думаю, на этом можно и закончить разговор.

Реклама у них поставлена что надо. А вот публичных реальных показов возможностей американской техники практически ноль. Еще в далеком 93 году на выставке вооружений «IDEX-1993» в Абу-Даби дважды Герой Социалистического Труда, генеральный конструктор НПО «Алмаз» Б. В. Бункин предложил делегации ПВО США провести состязательные реальные стрельбы, соревнования на лучший комплекс ПВО. Американцы отказались. Мало того, в период стрельбы комплекса С-300 они поставили помехи своими РЭБ. Тем не менее, все воздушные цели, которые шли на позиции нашего дивизиона С-300, были подбиты нашими ракетами 48Н6Е. После успехов ракетных пусков С-300 американцы вообще отказались от демонстрации возможностей своей хваленой системы "Пэтриот". Это факты, а не слюни "свидетелей непогрешимого превосходства западной военной техники".

Что орлу кобра?

Утешают себя, иначе страшно жить на этом свете. И петля им не нужна, и прочие фигуры. Ну и летайте на утюгах, раз на фигуры не способны.

Раз F-15, так хороши, то хоть бы раз бы выиграли у индусов в учебном бою, а еще лучше бы согласились на учебный бой с нашими.

Эти самые СМИ перепутали Strike Eagle с Silent Eagle. Ну, специалисты, что возьмешь. А так да, при равной боевой нагрузке F-15 сравнивать с Су-30 бесполезно.

Великий американский блеф

Эрдоган уже проверил коллективчик на прочность. Одни поляки с прибалтусами ещё в эту фигню верят. Не удивлюсь если в случае горячего конфликта первыми дрыснут из НАТО англичане, французы. Немцы, они потвердолобей будут. Но чувство самосохранения и у них возьмёт верх.Так что люлей отгребут в основном поляки. А прибалтусы со своей военной машиной — это статистическая погрешность.

НАТО без реального врага — суть лохотрон для его членов.

Зачем смеяться? США, может, и уйдут в случае нападения РФ на какую-нибудь страну НАТО. Но если США решит ударить по РФ, то нападут сразу все!

Не забывайте, что Россия не на кого не нападает, а НАТО — организация не для защиты. ''Исключительно'' для нападения!

Вообще, своё отношение к союзничеству американцы четко сформулировали еще во времена Второй мировой войны, где один из принципов гласил, что "мы будем помогать той стороне, которая в данный момент проигрывает, чтобы противоборствующие стороны наиболее сильно обескровили друг друга". И чтобы потом свалиться на полностью обессиленного и измотанного проигравшего и диктовать ему свои условия. Как и получилось с Германией.

Берлин взял курс на майдан в Варшаве

А что поляки себе думали, вступая в кучку ЕС ? Что они будут что-то решать и указывать кому-либо?! Восточноевропейским странам до указующей трибуны как с галёрки до партера — 100 вёрст пешком вокруг болота!

Нормальная позиция! Самое интересное в этом контексте, что именно в восточноевропейские страны воспринимаются как полигон для политтехнологий! При этом именно западные страны будут решать, что плохо, а что хорошо в данном случае.

Если посмотреть со стороны, Восточная Европа попала по полной, Запад до сих пор экспериментирует с режимами, с политическими взглядами и правилами игры для долбоящеров, которые возомнили себя равными!

Когда гинеколог возглавляет МО, часто случаются подобные казусы.

Скорее, выкидыши.

Лёгкая форма паранойи?

У подлодки открылся третий глаз (Индия!), а подумали, что было столкновение. Теперь она в постоянной нирване, а вот плавать не хочет.

Только мне кажется, что лизинг военной техники — это бред какой-то?!

Индийские матросы, видимо, подражают своему многорукому богу Шиве. Правда, руки них в данном случае не просто сзади, а ещё и ниже спины.

Неподходящий праздник

Бывший член КПСС подполковник КГБ СССР В.В. Путин возглавил режим, установленный после контрреволюции. Тут объяснять любой запутается. Это у Трампа всё чётко: он за традиционные ценности.

Власть использует нужную ей риторику: и нашим, и вашим. Далеко ли её приведёт данная позиция, покажут выборы. И Путин действительно запутался, пусть не в революциях, но в нынешней ситуации точно!

Разве мы не гордимся Святославом, Суворовым, Брусиловым или Жуковым? Почему мы должны делать между ними выбор? Эта наша история, и мы должны гордиться своими соотечественниками, прославившими отчизну нашу вне зависимости от политического строя. Запад никогда не понимал Россию, не понимает он её и сейчас, а вот нашим согражданам должно быть стыдно за принятие взглядов врагов наших.

Не нужно выбирать между историческими личностями, сыгравшими значительную роль в возвеличивании нашего государства. Нужно сейчас выбрать путь, который приведет опять к возвеличиванию. Цель, к которой нужно идти, идеология государства — вот основные актуальные вопросы. Всегда есть у нашей Родины личности, способные прославить свою отчизну и положить свои жизни ради того, чтобы Родина стала великой. Но кто эту цель провозгласит и поведёт страну в нужном направлении? Идеологии у нас нет, куда мы идём вообще и чего добиваемся? Независимости? От чего и кого? Нужно вначале назвать вещи своими именами и обозначить пути и способы достижения. Политика у нас двоякая. Иностранные аналитики в этом правы. Нужно определиться: либо Горбачёв, Ельцин и Чубайс — предатели, и их надо судить за развал и разворовывание страны, либо они герои и всё сделали правильно. Если первое, то логичным после суда над ними будет путь к тому, чтобы вернуть всё награбленное ими государству, национализировать обратно народное достояние. А если второе, то какого хрена нам морочат головы мнимым патриотизмом, мнимой независимостью от Запада, мнимым вставанием с колен, мнимым собиранием земель русских? Кто, где, когда что сделал, чтобы этого добиться? Крым вернули? Теперь сколько лет этим будут оправдывать продолжающийся стремительный спад экономики, продолжающееся разграбление страны? Да наш народ что угодно может превозмочь, чтобы страна возвеличилась. Только мы должны знать, что делается всё правильно и терпим мы ради лучшего будущего своих потомков, а не ради того, чтобы Мара Багдасарян на гелике кататься продолжала.

*«Все! Кина не будет! Электричество кончилось!» – фраза из кинофильма «Джентльмены удачи»

Две артиллерийские батареи украинских силовиков уничтожены в Донбассе в воскресенье в ответ на обстрел Донецка из тяжелой артиллерии, сообщил журналистам глава ДНР Александр Захарченко.Сколько там артбатарей уничтожил Александр Захарченко, - вопрос, конечно, интересный. Но всё же куда более интересным выглядит вопрос жителей Донбасса относительно того, у кого же хватит решимости поставить точку в самом факте существования каких бы то ни было укробатарей, способных стрелять в сторону многострадальной земли ЛДНР...Рост цен на нефть выше прогнозов дал повод американской блогосфере выйти с заголовками в стиле «Путин пережил дешёвую нефть». А некоторые язвительно добавляют: «Путин пережил, а вот наши (американские) сланцевики не пережили».Дешёвую нефть, говорите, «пережил»... Да разве ж только нефть? В политическом плане Путин пережил многое и многих. Кто-то собирался подножки ставить, за лацканы хватать, в Гаагу грозился отправить – на скамью подсудимых. Где сейчас все эти подножильщики, лацканщики и отправляльщики? Как сказал классик: иных уж нет, а те далече... Отдельные «партнёры» возлагают надежды на Трампа. Но и тот подкачал: появился в ходе встречи с Путиным во Вьетнаме в красном галстуке – аккурат к 100-летнему юбилею Великой Октябрьской... Донни, ну кто же так палится-то?..Начальник ГШ ВС РФ заявил о создании в России полноценной группировки носителей высокоточного оружия, способного применять ракеты на дальности до 4 тыс. километров. Валерий Герасимов: «Сформированы органы управления и специальные подразделения, осуществляющие планирование применения высокоточного оружия большой дальности и подготовку полетных заданий крылатым ракетам всех видов базирования».Одни называют это кулаком к зубам западному супостату, другие – втягиванием самих себя в гонку вооружений, третьи – холодной войной с горячими последствиями. В любом случае, главное соизмерять свои усилия и желания с возможностями, чтобы не угодить воронку, которую нам так хотят устроить «большие друзья России», памятующие о последствиях предыдущей холодной войны и гонки вооружений.Глава МИД Сербии Ивица Дачич:Украинско-майданная память, она избирательна, очень избирательна. Тут помню, тут не помню. «Голодомор» советский «помнят», а строительство стратегических объектов экономики от ДнепроГЭС до автозаводов, которое дало миллионы рабочих мест и миллиардные прибыли в казну – нет. Ленина валят, а то, что без Ленина Украина на карте мира по площади (если бы вообще была) немногим превосходила, к примеру, Словакию, опять забыли... Этакая майданная амнезия, для лечения которой, судя по всему, ещё не созрел тот доктор.В Раде сегодня весь день было шумно и неспокойно. Но дело теперь даже не в том, кто предложил разрывать дипломатические отношения с Россией: «Укроп», «Народный фронт» или «Блок Петра Порошенко».Разрыв чего?.. У нас разве есть полноформатные дипломатические отношения? Это со страной, в которой радикалов по головке гладят за то, что те переворачивают посольские автомобили и закидывают здание дипмиссии то флакончиками с «зелёнкой», то петардами и бутылками с зажигательной смесью. Послов давно нет. Россиян на Украину (ну, за исключением таких как, например, г-н Сытин) даже для того, чтобы родственников проведать, не пускают, ибо всех поголовно в шпионы давно записали... О каких дипломатических отношениях речь? Или дипотношениями нынче принято называть подковёрные шашни «приближённых особ»...Разговоры о многочисленных допинговых скандалах уже настолько надоели, что особого внимания у публики не вызывают. Кто-то из обывателей ещё сомневается в медикаментозной поддержке профессиональных спортсменов? Кто-то реально думает, что обычный, без "подпитки" человек может показывать такие серьезные результаты в спорте высоких достижений? Или о том, что восстановиться после всех нагрузок возможно в кратчайшие сроки?И опять в ВАДА поступила команду «ату!» Вспомнили же, что уже скоро Олимпиада – раз, и что выборы в марте в РФ – два. А значит, будут гадить. Готовы ли к этому россияне? При учёте того, что в чиновничьих кругах от профессионального спорта всё давно функционирует в формате «Мутко», нам ещё и готовиться к тому, чтобы наблюдать за состязаниями норвежских «астматиков» с канадскими «гриппозниками», жрущими таблетки горстями, - уж точно лишнее...Полный отказ от жидкостных МБР пока не планируется. В качестве замены для имеющихся УР-100Н УТТХ и Р-36М/М2 создаётся новое изделие РС-28 «Сармат» с аналогичной силовой установкой. Таким образом, жидкостные двигатели в обозримом будущем будут использоваться только на ракетах тяжелого класса, тогда как прочие комплексы будут оснащаться твердотопливными системами.По сути, именно сейчас решается основной вопрос военной промышленности. Способны ли мы (Россия) создавать ракетные двигатели без участия в кооперациях с теми или иными зарубежными товарищами, которые нередко оказываются совсем нам не товарищами, даже при учёте обычных товарно-денежных отношений? Ответ на этот вопрос кроется даже в таком аспекте как система современного образования, где понятие «заочно», «дуально», «дистанционно», помноженные на «инновационно» и «креативно», способны выпить последнюю кровь из отечественной инженерно-технической школы.Версия, которую так же озвучивают некоторые СМИ, действительно заслуживает внимания. Это версия об "уснувших боевиках". То есть, о тех, кто желал уехать в Сирию и Ирак, но в силу приказа свыше остался дома. Для проведения диверсий и других террористических актов по приказу халифата. По поводу таких "сонь" сегодня болит голова у руководителей спецслужб не только на Кавказе.Проблема терроризма на Северном Кавказе и в отдельно взятых его республиках – это, по сути, проблема понимания местными элитами того, как им соотнести себя с федеральными законами. Многие понимают это, мягко говоря, по-своему. При учёте того, что в фактически национальных республиках чиха сделать нельзя без пожелания не хворать не только из соседнего дома, но и соседнего района, сложно себе представить, чтобы о бандподполье абсолютно ничего не было известно упомянутым элитам. А если известно им, значит, глупо бегать по лесам в поисках «лежбищ» террористов и их схронов – поискать можно и нужно в другом месте. И вроде ищут... Но только вот почему-то не всегда находят...«Два ключевых сторонника Владимира Путина» выдвинули предложение восстановить военную базу на Кубе. Такой шаг может привести к новому ракетному кризису, пишет газета Daily Mail. Статью приводит ИноТВ.«Наша база на Кубе, военно-морская и авиационная в комплексе, должна быть. Это ключевой момент», — приводит издание заявление первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича. По его словам, Москва должна «решительно отреагировать на размещение США ракетных систем на границе России».Позднее глава этого же комитета Виктор Бондарев повторил призыв, добавив, что «России стоит обдумать восстановление российской военной базы и во Вьетнаме».Между тем, по мнению экспертов, размещение российской военной базы на Кубе могло бы обострить отношения с Вашингтоном и даже привести ко второму Карибскому кризису. Об этом сказал замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что Россия должна обеспечивать свою оборону и безопасность, и тот флот атомных подлодок, который у нее есть, и те военные базы, которыми она располагает, «вполне могут справиться с внезапной атакой противника».Международные СМИ продолжают обсуждать заявление главы пресс-службы главного военного ведомства Израиля о том, что израильская армия может получить приказ о пересечении границы с Сирией. Напомним, пресс-секретарь ЦАХАЛ Ронен Манлис заявил, что на такой шаг руководство Израиля может пойти «для защиты общины друзов», проживающих в районе Голанских высот.Намерения подтвердилось на уровне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По словам главы израильского кабмина, в отношении общины друзов возрастает террористическая опасность. Такого рода опасность для друзов израильские власти видят в активности «Хизбаллы», которую в Израиле считают террористической группировкой.Журналист из Сирии Рияд Фарид Хиджаб объясняет, для чего Израилю могли понадобиться такого рода заявления. Он находит «причину»: «Причина кроется в отсутствии мирного договора Израиля и Сирии и финансовых вопросах. Страны находятся в состоянии войны еще с 1948 года. Ситуацию усугубляет и территориальный спор: в 1967 году Израиль оккупировал Голанские высоты на юге Сирии, а затем аннексировал эти земли. Играет свою роль и многовековое межнациональное и межрелигиозное противостояние евреев с арабами. Однако сегодняшняя политика израильского руководства, на наш взгляд, объясняется гораздо проще. И главную роль, как это часто бывает, здесь играет финансовый вопрос. На протяжении всего многолетнего конфликта в Сирии вдоль иорданской границы в Израиль с нефтяных полей провинции Дейр-эз-Зор через подконтрольные боевикам земли шли колонны с дешевой нефтью. Это сотрудничество было выгодно практически всем сторонам, кроме простого сирийского народа. Террористы продавали «чёрное золото», получая за это оружие и боеприпасы, за транзит неплохие деньги доставались иорданцам, а Израиль приобретал дешёвые природные ископаемые». По мнению Хиджаба, если вторжение Израиля состоится, оно приведёт к новому витку конфликта на всём Ближнем Востоке.«В аэропорту столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда вечером в субботу, 4 ноября, произошел взрыв. Об этом сообщает Al Jazeera. Отмечается, что взрыв прогремел в одном из терминалов международного аэропорта имени короля Халида в 35 км от Эр-Рияда. По неподтвержденным данным от местных СМИ, взрыв стал следствием перехвата ПВО Саудовской Аравии ракеты, выпущенной из Йемена» (Al Jazeera).Интересные следствия «перехвата», не правда ли?Говорить о случайном проколе саудовской системы ПВО не приходится. Это был уже третий удачный обстрел территории Саудовской Аравии с сентября 2016 года, когда йеменцы баллистической ракетой поразили военную часть в районе города Таифа. Дело в том, что ранее все йеменские ракеты били на дальность до 500 км, а расстояние до атакованной саудовской военной базы от точки пуска составляло не менее 700 км. Стало понятно, что у йеменских повстанцев на вооружении появился новый тип баллистических ракет, отмечает Ю. Подоляка.Завеса тайны приоткрылась 6 февраля 2017 г., когда хуситы нанесли очередной удар по Саудовской Аравии (по военной базе Мазахимия, находящейся в 20 км на запад от Эр-Рияда) и выложили видео в сеть.БЧ ракеты («бутылочное горлышко») не похожа на стандартную коническую форму боевой части ранее применяемых «сирийских» «Скадов». Очевидно, что раздираемая уже не первое десятилетие гражданской войной страна не может производить такие высокотехнологические изделия. Им кто-то явно помог. И таких «помощников» могло быть только два: КНДР и Иран. Вероятнее всего, это был Иран.Истребитель Су-30СМ — действительно хорошая машина, но она уступает F-15E Strike Eagle в скорости и по боевой нагрузке. Кроме того, российский самолет не оснащен технологией «стелс», пишет немецкая газета Die Welt. Статью приводит ИноТВ.«Петли Нестерова, кобры — вот чем хвастаются Военно-космические силы России», — с насмешкой говоритсяв материале.Напомним, недавно Минобороны РФ опубликовало видео, которое демонстрирует возможности истребителя Су-30СМ. Это «новейшая и самая современная версия популярного многоцелевого истребителя Су-30», поясняет газета.«Зрелищные кадры» подтверждают, что российские истребители действительно в состоянии выполнить сложнейшие фигуры высшего пилотажа. «Такой воздушный манёвр, как кобра, и вовсе по силам исполнить лишь нескольким военным истребителям», — отмечает автор.Новый Су-30СМ способен набрать скорость 2 Маха. Боевая нагрузка истребителя составляет около 8 тонн, а максимальная дальность полёта — 3 тыс. км, продолжает газета, «однако у нового российского боевого реактивного самолёта есть и недостаток: отсутствуют элементы маскировки».Натовская гарантия является мифом. Об этом пишет Клаус Вигрефе в статье для «Spiegel Online».Никакого «автоматического» обязательства вставать на защиту другого государства НАТО не существует. Это доказывает секретный документ из немецкого архива.На первой его странице в правом верхнем углу пометка: «Представлено федеральному канцлеру». Есть и дата: 11 июня 1955 года. В то время главой федерального правительства был К. Аденауэр.Оказывается, в случае нападения на одно из государств НАТО Вашингтон сам волен решить, «ввязываться» ему в войну или «не предпринимать ничего». Все члены НАТО «равноправны», и поэтому речь, в сущности, шла не только о ФРГ, но и обо всех прочих партнёрах по альянсу. Получается, правительство Аденауэра «мало верило» в Североатлантический договор. Именно поэтому в секретном документе, затем упрятанном в архивы немецкого МИДа, юристы и перечислили всё, на что Вашингтон согласился.Клаус Вигрефе с иронией пишет, что юридические обязательства США оказались «весьма скромными». По крайней мере, к такому выводу пришли эксперты герра Аденауэра.Нужно почаще посещать европейские архивы. Там-то и будет получено документальное подтверждение верности США «обязательствам» и «договорам». Что хочу, то и ворочу, — вот единственный принцип, которого свято придерживаются дельцы в Вашингтоне. Продавать оружие Европе — это одно, а встревать в войну с русскими, о которой завывают американские ястребы, — совсем другое. Пусть немцы и прибалтийцы с поляками и воюют против русских, если им так хочется. За свободу Украины. Американцы в очередной раз умоют руки.В четверг министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сделала почти что сенсационное заявление. Сенсацией оно стало для Польши.Она сообщила о желании «заступиться за страны Восточной Европы» и призвала к поддержке «здорового демократического сопротивления молодого поколения в Польше». По мнению министра, поддержка молодёжи является делом ЕС, который не должен торопиться «складывать оружие».В Варшаве, конечно, молчать не стали. Последовала немедленная бурная реакция.По словам, заместителя министра обороны Польши Михала Дворчика, заявление главы МО ФРГ о необходимости поддерживать демократическое сопротивление молодёжи в восточноевропейских странах недопустимо: «Прозвучавшие слова недопустимы. Я не могу себе представить, чтобы какой-то политик из польского правительства, по сути, вмешивался в дела другой страны, призывая какую-то социальную группу или политическую партию к борьбе с собственным правительством». Дворчик заявил также, что «на такие ситуации необходимо реагировать».Реакция была шире, чем словесный ответ в прессе. Министр обороны Польши Антоний Мацеревич поручил своим подчинённым вызвать военного атташе ФРГ в Варшаве для обсуждения сложившейся ситуации. О намерении предпринять дипломатические шаги заявил также и польский МИД.Видимо, как военные, так и дипломаты Варшавы готовы предотвратить грядущую цветную революцию в Польше, курс на которую «провозгласили» в Берлине.Индийский информационный ресурс India Defense News сообщает о том, что российские специалисты намерены поучаствовать в анализе повреждений, полученных субмариной индийских ВМС «Чакра». Напомним, что подводная лодка «Чакра» (российское название — «Нерпа») была передана Индии в формате лизинга в 2012 года. Во время очередных маневров при переходе на военно-морскую базу Визаг на юге Индии подводный боевой корабль получил повреждения. В частности, повреждена гидроакустическая станция подводной лодки. Кроме того, сообщается о возможном повреждении крышек торпедных отсеков в результате «лобового» столкновения. В самой Индии пока не публикуют данных о том, с чем именно фронтально столкнулась субмарина.Индийское издание сообщает, что плановые действия по ремонту затягиваются по той причине, что Россия заподозрила индийскую сторону в нарушении 10-летнего лизингового соглашения. Отмечается, что нарушение могло состоять в том, что индийские моряки позволили американским «партнёрам» провести изучение подводной лодки.В самой Индии такие подозрения со стороны РФ назвали паранойей.Путин запутался в революции, считают иностранные аналитики. Воспевая одновременно и царскую Россию, и славное советское прошлое с его победами, президент России оказался в нелепой ситуации: он не может открыто праздновать столетие революции, ибо боится народных восстаний.Если верить иностранным аналитикам и обозревателям, то не только Путин, но и мистер Трамп запутался в прошлом и не представляет, как двигаться в будущее. Сделать хотя бы робкий шажок вперёд обоим лидерам мешает прошлое, в котором, однако, они чувствуют себя настолько неуверенно, что это сказывается на настоящем, когда один праздник подменяется другим или когда демократические процедуры отбрасываются при помощи автократии. Настоящее у обоих поэтому не ведёт в светлое будущее. В России отмечается явный регресс с царизмом и неладами с советской историей из-за неудобной Путину русской революции, а в США говорят о тупиковом автократизме Трампа, действующего во вред собственному авторитету (и без того невысокому). Именно поэтому этого президента считают «придурком» не только в Госдепе, но и в ФБР.