Итоги недели. В мире стало слишком много России

В небе – новый Ту-160

Лёд тронулся... Это самолёт неприемлемого ущерба... если хоть один прорвётся, то США будет лет сто сельскохозяйственной страной...

Ему (Ту-160) особо прорываться не надо, имея Х-101(102) на борту.

Пока со старыми двигунами и с использованием старого планера, который пылился в ангаре. Но все равно новость позитивная, т.к. туполевцы землю роют и дают стране угля, раз сроки сдвинули влево (а не вправо, как у нас уже научились).

Самолётов почти на ТРИЛЛИОН, сейчас записываю дочь в первый класс, настоящая проблема, да и младшей скоро в садик, еще хуже, вот куда наши деньги идут.

Если на эти цели не выделять деньги, то через какое время в нашей стране некому и некого будет водить в садик, да и страны и садиков не будет...

Украинская последовательность

Правильно! Зачем эти ржавые корыта таскать туда-сюда? Вот присоединится Украина к России, а корабли уже на месте!

Забирать они не будут, надеются в будущем потребовать от России компенсацию за имущество ВСУ и флота.

Если заберут – значит, признают Крым за Россией, а так - стоит на своих стоянках, Россия отвечает за имущество, которое "аннексировала" вместе с Крымом.

Надо бы нашим сделать официальное предложение Украине и предупредить, что ответственность за имущество РФ не несёт. Хотите - забирайте, нет - позже попросим с вас оплату за хранение.

Всплывает где-то в штатах украинская подводная лодка. Ну, янки начинают над ними ржать, мол, допотопная такая, даже плавать нормально не может и тут один из американцев между делом спрашивает:

- А она 5 узлов сделает?

Хохол:

- Сделает

- А 10?

- Сделает!

- А 15?

- Если с нас ласты не послетают, то сделает.

О Су-57 и телеканале «Дискавери»

Тоже долгострой еще тот, по-моему, это не нормально - столько времени самолет до ума доводить.

Почитайте сколько до ума СУ-27 доводили, да и МИГ-29 толком только в версии МиГ-35 до ума довели/доводят.. А уж про Ф-35 вспоминать...

Почитал комменты: народ хочет всего и сразу - похвальное желание, вроде, но вот, я думаю, строевые лётчики не горят желанием быть подопытными. Лучше работать на нормальных машинах, чем думать о сырых недоделках. Так что спешка не оправдана.

Мда.., информативности в новостях становится нуль. Я конечно понимаю, секретность, чтоб враги не поняли... Но так чувствую, скоро скатимся к газетным заголовкам конца 30-х: "В городе Г, войсковая часть Ч в процессе учений с доблестью выполнила все возложенные на нее обязательство с отличием! Особенно отличился рядовой И и младший лейтенант К, с риском для себя выполнившие секретную операцию Ы".



Ну, серьезно, товарищи, ну вот когда Ф-35 строили, так сам по «Дискавери» смотрел, какие там "крутые шлемы" и прочие прибамбасы. Все показывали, объясняли простым языком, что они делают, и для чего нужны...

Молодёжь опять упустили?

Знакомый после войны работал в милиции в Ташкенте. Говорил, что очень мучили детские банды (12-14 лет, военная безотцовщина) - грабили, били, убивали, насиловали. Были практически поголовно вооружены.Во время облавы против одной из таких банд опер за ночь застрелил 4-х (ребенком назвать сложно)-так даже по тем временам и с учетом того, что они ранили одного из ментов, его полгода таскали и трепали нервы.

А теперь представьте себе 4 убитых детей опером сейчас - да проще ему будет самому тут же застрелится...

А вы - "воля"...

У нас город маленький и тихий. Четыре зоны, собираются открывать пятую. Если всех пересадить, то опять завоют, что 37 пришёл.

Сперва играли в "фантики",

В "пристенок" с крохоборами, -

И вот ушли романтики

Из подворотен ворами.

Мы все горазды критиковать, а что можем предложить? Реально что?

Я считаю, что подобные проблемы разрастаются как раковая опухоль, а сосудом для его распространения становится интернет. Может сделать как в Китае? жесткая цензура в сети, с доступом только на одобренные ресурсы? Но примет ли это общество? Нет, сегодня нет... Сеть растлевает молодежь, без связи в сети все эти сообщества и кружки по интересам были бы локальными очагами.

Лишним не будет

Надо не исправлять, а большее разнообразие модулей, что бы под разные задачи прямо в ангаре на месте можно было собрать нужную комплектацию. Если уж взялись модули делать, надо реализовывать преимущество этого по полной.

Для многих задач и текущий модуль пригоден.

ДУ ЗПУ для такого сверхнового танка как "Армата" однозначно должна быть калибра 12*7 а не 7*62. Бои в Сирии это наглядно показали (посмотрите видео с интервью танкистов САА). Кроме борьбы с вертолётами/самолётами/беспилотниками (в небе) он намного лучше справляется с шахидмобилями/тойотачанками/верхними этажами зданий (на земле). Была бы возможность надо было бы ставить даже не 12*7, а 14*5 КПВТ... Уж КПВТ точно с лёгкостью решит большинство задач, на которые не стоит обращать внимания основному орудию...

Для начала хорошо бы было определиться, а что вообще хотели получить, создавая "платформу" на базе объекта 195, который уже прошёл Государственные испытания, и который был отвергнут потому, что его обозвали слишком дорогим и сложным для срочников... Уникальный танк, который создавался ради перехода на 152 мм калибр, оказался дорогим и сложным, его зарубили в апреле 2010 года, зато делать "платформу" уже и не дорого, не сложно, и про срочников забыто. Если Т-95 (объект 195) оценивался в пределах 450 миллионов, что было следствием широкого использования титана, общей новизны проекта, то Т-14 оценивается немногим дешевле, порядка 400 миллионов, при этом танк потерял главное, ради чего всё затевалось, мощное 152 мм орудие, вспомогательную 30 мм автоматическую пушку и пару пулемётов. Если Т-95 (объект 195) имел вес порядка 55 тонн (при облегчении за счёт титана), то Т-14 соизмерим по весу с Т-90, при более крупных габаритах, что может лишь характеризовать ослабленное по сравнению с Т-95 бронирование. Так чего ради огород городили, получив нечто, что потеряло смысл супертанка, что дороже, сложнее и крупнее Т-90, не имея особого превосходства в вооружении? Разумеется, бронекапсула, вот и всё, что по сути осталось от проекта, и что было не самым главным. Сейчас вопросы по пулемётам, а всё закономерно, для фактического противотанкового САУ, в самый раз, вот, только, если плавающий и десантируемый "Спрут" вполне достойное приобретение для армии и в частности для ВДВ, то нужность такого Т-14 вызывает больше вопросов, чем ответов, особенно в свете такой "золотой рыбки", как сырая, дорогая и сложная "платформа", с чудовищем мастодонтом БМП Т-15, из-за "скрещивания" с которой не в малой степени и испортили саму идею по объекту 195. Лучше бы вернулись к тому, ради чего всё затевалось. На рисунке Т-95 (объект 195), если бы не дураки и предатели, этот танк уже бы выпускался серийно, и, в случае необходимости, при проверке временем, его база могла бы стать платформой, как в своё время база Т-72/Т-90, стала удачной базой-платформой для разнообразной техники, от ТОС и САУ до БМО-Т и БМПТ.

Украина? – За дверь!

Какую пользу России принесло участие в этом клубе говорунов? А на средства, затраченные на вход в эту говорильню, можно было построить кучу домов по программе ликвидации ветхого жилья. Что же касаемо вопроса о Крыме, из-за которого нас лишили голоса в ПАСЕ, то уже даже упёртые майданщики заявляют, что пора прекратить бесполезные дебаты на эту тему, Крым - российская территория.

Украинская делегация испортила всем атмосферу?

ПАСЕ создавалось для политического давления на Россию, за деньги самой России.

Приучили их Горбачёв и Ельцин к тому, что можно говорить, и делать с Россией что угодно. Тяжело отвыкать от наркотика вседозволенности, ой тяжело.

The National Interest – наш...

Групповые атаки беспилотников, видимо, ближайшее будущее. Так что тираж у Панциря будет большой.

Не стоит все же от даже очень хорошей системы требовать сверхзадач. Все же эта система противовоздушной обороны. Даже существующие сейчас радиолокационные системы для контрбатарейной борьбы типа "Зоопарк" предназначены для определения места, откуда ведется стрельба, а отнюдь не для уничтожения мин в полете.

Для уничтожения мин требуется реакция уже другого уровня, далее совсем другие локационные средства, способные фиксировать цели с очень маленькой ЭОП и кмк несколько иное оружие. Хорошо, что уничтожаются цели типа "реактивный снаряд".

М-д-а-а, опять "слюнявят" «Панцирь»! А с чего "взяли, что "Панцирь" - идеальное средство объектовой ПВО? На этот ЗРК "взваливают "всё": тут вам и самолёты, вертолёты, БПЛА, эрэсы и даже боеголовки БР... хорошо, что спутники сбивать не поручили! То есть пытаются получить "универсальную трёхдюймовку" 30-х годов на "новый лад"! А ведь нужен специализированный (!!!) ЗРК ближнего действия ,заточенный в основном, для защиты объекта от боеприпасов "воздух-поверхность" , "поверхность-поверхность"...Тут и возникают вопросы: 1.А кудыть подевался "Морфей" ? Умер,н е родившись ? 2. А как "поживает" "Тунгуска"? Интересуюсь в том смысле, что, судя по всему, принято "волевое решение" заменить "Тунгуски" "Панцирями"; а к чему "пропадать" боекомплекту "Тунгуски"? То бишь, необходимо "обучить" "Панцирь" стрельбе боекомплектом от "Тунгуски". Можно замолвить слово и о "Сосне-Р"...,тем более что как-то "мелькнула" инфа (правда, в дальнейшем неподтверждаемая), что первоначально "Сосна-Р" предназначалась для модернизированной "Тунгуски".

Совсем-совсем недавно появилась новость, что для "Панциря" создана малогабаритная ракета ближнего действия, специально для борьбы с атакующими защищаемый объект боеприпасами("зенитный гвоздь")... это меняет определённым образом "взгляд" на "Панцирь"-хорошо, что появились специализированные и дешёвые(надеюсь!) зенитные ракеты! Ну, а какова стоимость самого "полностью упакованного" ЗРК "Панцирь" ? Может, стоит подумать и о более дешёвым "урезанным" варианте этого ЗРК, ориентированном на применение "зенитных гвоздей" 9М311,9М311М,9М311-1э, 9М340. Можно рассмотреть, как вариант, и модернизацию "Шилки" с оснащением оной ММ-радаром с фазированной антенной решёткой, ОЭК с низкоуровневой телекамерой, тепловизором, лазерным дальномером-целеуказателем; программируемыми осколочно-пучковыми снарядами, лёгкими зенитными ракетами с ПАЛ-ГСН (модернизированные ракеты "Стрела-3", "Игла"), модернизированными ракетами "Верба" ( ИК + УФ-контрастная ГСН) с увеличенной БЧ.

Что «шьют» русским?

Всё это было ожидаемо! Что, никто и предположить не мог такого оборота? Я не пророк, но я его предвидел, поэтому и писал везде, что не хрен нам там делать, но нет - все спортсмены, все чиновники в один голос, как попугаи твердили, что надо ехать и побеждать, "Россия в нашем сердце", и что в итоге? В итоге в )I(опе Россия, а не в сердце! Что, мне было видно, чем кончится дело, а спортсменам и чиновникам нет? Как-то не верится. Тогда зачем они туда поперлись, заранее зная, что их ждет, или и вправду не знали?

В общем, этим (спортсменам from Russia) а точнее продажным шакалам, а именно такими я их теперь считаю и считать буду, воздали по заслугам. Предал страну, предал народ, капитулировал под белой тряпкой, ну так и получай по полной программе то, что заслужил. Власовцев за такое вешали, этих конечно вешать никто не будет, но и сожалеть о том, что об них ноги вытерли и в дерьме измазали, я лично не буду.



Просто если они и сейчас не откажутся от участия в играх, то этот позор будет продолжен, пока от команды не оставят трёх калек, которые займут последние места, а потом скажут "вот мол, посмотрите, Россия без допинга ничего не может". При этом допинг сами будут жрать ведрами, лыжники-астматики, и прочие спортсмены со всевозможного рода "синдромами"...

Скорее всего, Путин даёт Западу увязнуть в этом деле целиком, а не коготочком. Пусть всякие Вада и МОКи покажут до конца свою гнилую натуру. Тем легче будет Путину макнуть их в собственное гуамно. Уверен, нас ждёт перетряхивание этих организаций, а вместо них будет созданы по-настоящему независимые, где во главе будет стоять спорт, а не политика! Вот тогда Запад и хлебнёт полной ложкой то, что мы испытываем сегодня. Посмотрим, какие места будут занимать их "больные" спортсмены, когда их лишат допинга. Ну не может такого быть, чтобы наш президент оставил весь этот позор без ответа! Нам просто нужно набраться терпения.

Это плата за наше существование, а коммунизм у нас, Крым или трусы не того цвета - вообще не при чем.

Курды: во всём виновата Москва

До чего же жалким и беспомощным выглядит этот Сипан Хемо, нехило американцы их кинули, прямо в волчью пасть, которая с ними церемониться не будет.

Курды не хотят признавать себя лохами и ищут виноватого в своей собственной глупости.

Автономия в составе Сирии была самым оптимальным вариантом, а теперь курдам прилетит сначала от турок, потом от сирийцев, а там и иракцы добавят, а США будут только руками разводить и кричать на весь мир о демократии. Так что пусть жрут курды и благодарят своего друга — США.

Не на ту лошадку поставили?

Курды, контролируемые и поддерживаемые США, априори не могли ответить согласием Асаду. А вообще, логика у них (курдов), конечно, интересная. Мы будем поддерживать США, но вы, русские, заступайтесь за нас. А не заступились, значит, вы такой же кровавый диктатор, как Эрдоган. Это уже явное науськивание американцев. В общем, война всех со всеми — это конёк ЦРУ. И он им явно удаётся.

Да, собственно говоря, Турция и не скрывала своих целей и намерений, и ведёт себя довольно последовательно. То, что нам это не нравится, понятно, но им-то что с того? Там их граница, если что, и с курдами вроде бы целоваться они никогда не собирались, так что все сотрясания воздуха с нашей, американской или с другой какой стороны турки спокойно проигнорируют и продолжат делать то, что им выгодно.

Не на ту лошадку курды поставили. Заплатят за это своими жизнями. Печально.

Кремль, дай миллиард!

Интересно девки пляшут! Вся Европа платит США за их "зонтик", а Иордания просит российский "зонтик", но за счёт самой России?

А зачем нам вообще Иордания в качестве союзника? Очередной чемодан без ручки?

У нас, оказывается, сотни тысяч баллистических ракет!!! У каждого рядового — по две, у ефрейтора — три, и т.д. И кого мы опасаемся с таким набором?!

А не слишком ли рано начали к первому апреля готовиться? Капусточка, мама, конечно, дело хорошее, но в доме надо держать и мясные закуски.

Противодействовать сдерживанию вместе

Со всем нашим удовольствием завсегда пожалуйста, токмо чтоб ноныча не было как давеча.

Осталось, чтобы Китай нам пример показал. А то всё норовят "воздержаться", как до конкретики доходит.

С Китаем надо очень осторожно, своеобразное у них понятие — "вместе противостоять" , могут подставить в любую минуту.

Мудрая обезьяна спустилась с пальмы, поняв, что дракон и тигр могут могут долго бороться, а бананы на пальме уже заканчиваются.

Русская галактическая угроза

Такого распила бабла, как в Пентагоне, нигде в мире нет. И самое интересное, что у них там об этом все знают.

Невозможно читать статью, написанную языком школоты. А всем, веселящимся на тему "вот какие они там все дураки", могу напомнить: в 1903 году проходил международный военно-морской смотр или совместные учения, в которых принимали российские и японские ВМФ. После чего наши адмиралы долго смеялись, потирая руки и рассказывали, что узкоглазые навигации не обучены, целиться не умеют, снаряды у них летят не туда и не взрываются, а торпеды тонут, и т.д.

Чем всё закончилось, надеюсь, напоминать не нужно?

Странно, не слышал…

Очевидно, имелась в виду миссия военного министра А.Н. Куропаткина в Японию, которая действительно имела место в 1903 году. Как всегда, слышу звон, да не знаю, где он.

Любопытно, что будущий злой гений русского оружия оставил дневниковые записи о своём визите:

"…В общем, войска японские произвели впечатление надёжных войск. Нижние чины имеют военное самолюбие. К войску население относится с большою любовью. Слабее стоят вопросы унтер-офицерский, офицерский и конский…

…я без ложного стыда могу признать, что виденные мною японские выдающиеся генералы не хуже наших. Осторожнее признавать японскую военную силу по своим достоинствам равною европейским. При обороне наш батальон может противиться двум батальонам японским. Но при наступлении и нам надо рассчитывать двойные силы. Японцы не хуже турок и в отдельных случаях могут создать нам новые Дубняки и Плевны…"

Алексей Николаевич вскоре лично убедился, что "не хуже".

Имелось в виду то, что имелось. О визите Куропаткина в Японию я знал и раньше (по-моему, об этом, было в "Порт-Артуре" Алексеева, хотя могу ошибаться, в детстве читал). А тут, как говорится, за что купил, за то продал.

Я бы так не зубоскалил, американцы новые корабли строят быстрее, чем Россия свои доходяги сорокалетнего возраста ремонтирует. А на эксперименты у них деньги всегда были.

Новая американская болезнь: стратегическая атрофия

Янкесы ведут себя как обыкновенные гопники.И закончится для них это как для большинства гопов.

Очередной призыв банкам и политикам: "Срочно давайте денег! Много денег, больше денег!" Могло быть смешно, но дядя Сэм не шутит! Как говорил незабвенный товарищ Огурцов: "Я сам шутить не люблю и другим не позволю!" Ждём-с очередных демократических гадостей!

«…деньги, деньги и ещё раз деньги. Без «расходов» нет «защиты»; без «модернизации» не будет «технологий» и «выигрыша» — ни в войнах, ни в экономической конкуренции. Даже в дипломатии будут поражения, ибо мощь американской дипломатии обеспечивает военная сила».

Эти мысли (в той или иной форме, в том или ином контексте) все чаще стали мелькать в иностранной прессе.

По сути, это означает, что американские военные указывают банкирам и финансистам на их реальное место, причём указывают пинком солдатского ботинка.

Живучая Россия

Абсолютно верно. Как можно вести нормальный диалог с истеричными людьми, заражёнными эпидемией русофобии? Тут только психиатр должен поработать над Вашингтоном… Вылечатся, тогда и будем разговаривать по-человечески.

В итоге американский эксперт спел торжественную оду России. Великая страна Россия меняет президентов в США по своему усмотрению, эфир заполнили новости о России, ни один шаг не может быть сделан без оглядки на Россию. Ну и что вы без России, господа американе?

И даже мысли нет, что своими истериками сами себя в унитаз спускают.

«…слишком живучей».

И последнее американцев больше всего бесит. Думали, наложим санкции, и если "экономика в клочья", то прибегут и будут каяться без сомнения. А тут облом, да ещё с Сирией поставили в неудобное положение перед миром. Вот и бесятся, впадают в истерику. И не стоит ждать, что перебесятся и всё нормализуется — это сказка для российского либерала.

План русского переселения в Прибалтику (сов. секретно)

Я вот тоже на чемоданах сижу! Как только работа дома появится нормально оплачиваемая, так сразу домой! Вот только из России уезжать никуда не собираюсь… Брешут они все!

Интересно, откуда они берут подобные цифры? Где у них этот палец, из которого они постоянно что-то высасывают? И зачем они что-то высасывают из него?

А вы знаете другой способ отодвинуть НАТО на запад, кроме военного? Только так: сначала заселяем Прибалтику, потом Польшу, потом Германию… Португалию. Это немцы так намекают, как спасти Европу. А "думающее" меньшинство — в США.

Не знаю, сколько там миллионов насчитывает пятая колонна. И кто там вообще собирается мотать из страны. Но очень хочется услышать: «Парад пятой колонны — смирно! К торжественному маршу нафиг из России побатальонно, на одного линейного дистанции, первый батальон прямо, остальные напра-во! Шагом марш!»

Первый построенный после долгого перерыва стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с заводским номером 804 поднялся в небо на летно-испытательной станции Казанского авиазавода имени Горбунова.На фоне начала лётных испытаний построенного (после долгого перерыва) в Казани Ту-160 президент Владимир Путин заявил о том, что опыт со сверхзвуковыми самолётами стоило бы распространить и на гражданскую авиацию, добавив, что технологии и принципы построения экономики со времён Ту-144 изменились. Кто-то после такого заявления вспомнил, что скоро выборы, и про историю с Нью-Васюками тоже вспомнил; кто-то посчитал, что в словах президента есть разумное зерно. Глава ОАК слова подыскивать не стал, и «дальновидно» заявил, что разработки по сверхзвуковому гражданскому лайнеру у корпорации уже есть. А если бы Путин попросил показать, - отксерили бы чертежи Ту-144?..Министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал понять, что Киев не будет забирать свою военную технику из Крыма в ответ на предложение Москвы. Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины заявил журналистам.Украина: Россия не даёт нам забрать нашу военную технику из Крыма!Россия: Да забирайте уже...Украина: Мы не будем забирать военную технику из Крыма!Вы прослушали краткий выпуск новостей о параллельной майданной логике.Украина: Мы не будем покупать газ у российского агрессора!Стокгольмский арбитраж: А придётся...Украина: Мы будем покупать газ у России, так как это нам очень выгодно!Вы прослушали краткий выпуск новостей о незыблемости позиций майданных элит.Украина: Мы не будем снимать генпрокурора!Байден: Тогда мы не предоставим вам кредитные гарантии...Украина: Мы уже сняли генпрокурора, куда зайти за деньгами?Вы прослушали краткий выпуск новостей о майданной независимости.Российский истребитель пятого поколения Су-57 приступил к полётам с авиационными средствами поражения нового поколения. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.Пользователи же пожаловались, что производитель, дескать, предоставляет слишком мало информации о ТТХ и вооружениях Су-57, не раскрывает деталей по чертежам истребителя и вообще не пользуется возможностями телеканала «Дискавери». А зачем нашим-то на это тратиться... Ведь есть американский журнал National Interest, где уже завтра может появиться статья Дэйва Маджумдера о Су-57 с тотальным анализом того, как российский истребитель 5-го поколения может победить НАТО ещё до официальной поставки на вооружения ВКС РФ...Из сообщения одного информационного портала: "Группа школьников Тюмени стала участником футбольного турнира, который проводит известный фастфуд-бренд KFC. Логотип тюменских футболистов включает в себя уголовную звезду и нецензурный лозунг. В описании команды отмечается, что в нее входят юноши в возрасте от 14 до 16 лет". Речь о группах, которые имеют отношение к фактически запрещённой АУЕ («арестантский уклад един» или какая-то махровая ересь из этой серии)Так если молодёжью не заниматься, то она не только «уголовную звезду и нецензурный лозунг» отчебучит... Кстати, часто пеняем на молодёжь современную, на то, что государство, школа, родители ей мало уделяют внимания – Интернет, соцсети, всё такое. В СССР много внимания уделяли молодёжи? Ответ категоричен: Да, много. Пионерия, комсомол. Но вот ведь незадача: почему-то даже гиперопека не позволила ни организации эти сохранить, ни само государство как таковое. А бывшие комсомольские активисты быстро переобулись в ярых антисоветчиков, а то и русофобов.В общем, лучше бы золотая середина, да вот где ещё взять... Вопрос...Большинство специалистов высоко оценивают новейшую разработку, однако есть мнение, что данная боевая машина, обладающая мощной 125-мм пушкой, имеет очень слабое пулеметное вооружение – всего лишь один пулемет, да и тот калибра 7,62-мм.Когда появляются суждения о том, что следует поменять или поправить в вооружении техники, которая ещё даже не поставлена в войска, то первая эмоция – недоумение. Т-14 ещё толком не успели пощупать непосредственно танкисты – в реальных учебно-боевых условиях – а отдельные специалисты уже предлагают, предлагают, предлагают. Нет, безусловно, рацпредложения – вещь полезная, но это когда есть смета, реальные средства в кармане и запросы войск на конкретный функционал техники. Когда из этого списка выпадает хотя бы что-то одно, то все рассуждения в любом случае сводятся примерно к следующему: а что, если на башне Т-14 разместить ЗРК – лишним не будет...Украинские СМИ публикуют материалы, в которых представлены тирады негодования представителей делегации Украины в ПАСЕ. Негодование это связано с тем, что из зала заседаний ПАСЕ совершенно неожиданно для представителей украинской делегации, их попросили выйти.Ну, попросили украинскую делегацию в ПАСЕ постоять за дверью, пока решаются серьёзные вопросы, так современной Украине это не впервой. Это ж когда Украина была «оккупирована» в составе СССР, она имела все полномочия вплоть до представления своей позиции в Организации Объединённых Наций и отправления фактически независимой экономической политики в составе Союза. А теперь – демократия. Сказано: за дверь, значит – за дверь!20 января американское издание The National Interest опубликовало в рубрике The Buzz статью «Russia Just Might Have the Perfect Weapon to Crush 'Swarm' Attacks» («Россия может иметь идеальное оружие для уничтожения атакующих «стай»). Публикация за авторством Себастьяна Роблина была отнесена к темам «Безопасность» и «Ближний Восток». Как следует из заголовка, темой статьи являлись современные зенитные комплексы, которые предлагалось рассмотреть в свете событий начала января в районе базы Хмеймим.А вот и тот самый National Interest, который всё знает о российских вооружениях. Как ранее уже отмечалось, этот американский журнал создаёт российскому оружию такую рекламу, что Рособоронэкспорт уже должен подумать об отчислении процентов от сделок. Спасибо NI за продвижение русского оружия в мире и за то, что мы сами узнали о существовании у нас идеального оружия против роя беспилотников.Последние события уже не намекают, а открыто подтверждают, что ни о какой борьбе с допингом речь не идет. Дело в желании унизить Россию любой ценой.Отстраняют, как уже понятно даже самым позитивно настроенным по отношению к МОК господам и дамам, не за допинг. Отстраняют просто за то, что у России есть спорт, и что Россия есть на карте мира. Помните, почему Обама «бойкотировал» Сочинскую олимпиаду? Ведь тогда ещё не было ни украинского конфликта, ни крымского референдума. – Заявил, что, дескать, в России ущемляют права педерастов. Теперь эти самые «педерасты» пытаются диктовать России, в форме и с флагами какого цвета появляться не только спортсменам, но и болельщикам. В Интернете уже родилось:Почему МОК всё-таки разрешил российским болельщикам проносить флаг РФ? - Кто-то рассказал МОК, что если запретить русским, то сербы пронесут по два своих флага, а русские один из них просто перевернут на трибунах. А если не пронесут сербы, то эти русские могут и вовсе отобрать флаги у голландцев, порвать на три лоскута и быстрыми стежками сшить свой триколор прямо на стадионе.Сирийские курды выступили с резкой критикой позиции России по турецкой операции на севере Сирии. Главком курдских вооружённых отрядов YPG Сипан Хемо заявил о том, что «Москва вступила в антикурдский военный союз со страной-оккупантом — Турцией». По мнению Хемо, Россия «предала курдов, нарушив ранее заключённые договорённости».Интересное кино получается! Когда же это Россия сделалась союзницей курдов? Кто и в каких выражениях об этом заявил на весь мир — да ещё так, что верхушка курдов заявила о предательстве и о вступлении России в «антикурдский военный союз»? Может, курды подписали с Москвой соглашение об обороне? Может, где-то стоит подпись г-на Шойгу?Г-ну Хемо стоило бы рассказать вовсе не о предательстве России. Говорить ему надо было о предательстве США, которые до определённого момента симпатизировали курдам и даже ничего не имели против независимого курдского государства.Впрочем, в США такого слова всё равно не поймут: там предательство — элемент стратегии.Уничтожение курдских анклавов в северной Сирии — нескрываемая целью турецкого правительства. Эта цель стала очевидна после неудавшегося государственного переворота летом 2016 года. Военная операция «Щит Евфрата» имела задачей не дать соединиться курдским территориям в одно целое и по возможности отбросить курдские военные формирования за Евфрат.Что это значит для курдов на севере Сирии?Курдские силы самообороны в Африне обречены. Обречены с того самого момента, как связали свою судьбу с США. С того самого момента, когда они выбрали себе «союзника», их поражение стало вопросом времени.Вашингтон предпочёл отступиться от «союза» и оставить курдов в Африне один на один с турками. Курды теперь могут надеяться разве что на помощь войск Башара Асада: принять его власть и объявить местность территорией, подконтрольной правительству. Может быть, ещё не поздно?..Иордания недовольна: американский президент Трамп её «игнорирует», а сам крепит связи с Саудовской Аравией. На эту тему рассуждает бейрутская газета «Ad-Diyar». Иордания возмущена и финансовым вопросом: администрация Трампа ранее выделила иорданской армии 750 млн. долларов и пообещала увеличить финансирование до 1,5 млрд. $. Однако Трамп предпочёл забыть об этом. И теперь Иордания будто бы подумывает о «воздушной военной базе» для… России. Правда, русские сначала должны дать Иордании миллиард долларов. И потом давать ещё по миллиарду каждый год. Видимо, вместо американцев.Очевидно, что интенсивность контактов российских и иорданских лиц действительно нарастает в последнее время, однако допускать не только создание на территории королевства крупной авиабазы, но и многомиллиардное финансирование Иордании в ту пору, когда экономика России находится в перманентном кризисе, представляется прожектом совершенно фантастическим.Из области фантастики исходят и утверждения ливанской прессы, допускающей русскую «оборону» Иордании от Израиля. Очевидно, кое-кто в Иордании либо в Ливане полагает, что Россия может позволить себе печатать столько же денег, сколько печатают США, а заодно подкреплять полновесность рубля военными операциями и военными же базами по всему миру. Насчёт скорого распространения русских военных баз по всему миру Иордания, вероятно, узнала из прессы: ранее сообщалась, что Москва может «получить» военные базы в Судане, затем в Египте, а также некоторым образом поучаствовать в военных действиях в Ливии.Что касается поставок Ирану С-600, упомянутых в той же бейрутской газете, то тут комментировать совсем нечего. Видимо, кто-то получает сводки прямо из будущего.Пекин и Москва должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона, заявил военный атташе китайского посольства в России генерал-майор Куй Яньвэй.На встрече с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым Куй Яньвэй отметил, что в новой стратегии Пентагона Китай и Россия рассматриваются как угрозы для США. «США с западными странами в европейской части сдерживают Россию, а в азиатской части сдерживают Китай», — отметил военный атташе.По его мнению, Москве и Пекину нужно вместе противодействовать глобальным угрозам, а также "вызовам со стороны США и их союзников", чтобы обеспечить безопасность не только в своих регионах, но и во всём мире.Кстати, китайский дипломат считает, что для китайской армии был бы полезен опыт повышения боевой подготовки российской армии. Операция ВС РФ в Сирии доказала выросший уровень боевой подготовки российской армии. «Боевой опыт российской армии имеет большое значение для боевой подготовки китайской армии», — отметил Куй Яньвэй.Впрочем, как именно чужой боевой опыт станет полезным китайцам, дипломат не уточнил. Боевой опыт — не то же самое, что техника. Его не скопируешь — на то он и опыт что приобретается непосредственно на практике. Или китайцы решили приобрести в Сирии свой опыт?У вооружённых сил США не хватает денег на армию и флот даже после наращивания военного бюджета милитаристом Трампом. Между прочим, бюджет составляет чуть менее 700 миллиардов долларов. Для сравнения: в 2016-м оборонный бюджет США составлял 534 млрд. долларов, в 2017-м — 580-602 млрд.Американцы увлечены проектами новых эсминцев с рельсотронами на борту. На «два с половиной корабля» уже потрачено более 22,5 млрд. долларов, отмечает М. Онуфриенко.А ведь Трампу не мешало бы помнить о том, что оборонные расходы двух «официальных» противников США составили: а) 69 млрд. долларов — у России; б) 146 млрд. долларов — у Китая.Не исключено, что морская тема — ширма для Белого дома. На самом деле Дональд Трамп тайно готовится к войне с Марсом или обитателями Альфы Центавра.В принципе, Рейган увлекался «звёздными войнами», но больше в теории, а Трампу надо бы пойти дальше и на практике построить «Звезду смерти». Это сведёт на нет галактическую русскую угрозу.Стратегия национальной обороны США 2018 года, открыто обнародованная Пентагоном, представляет собой краткий пересказ основного документа, адресованный широким трудящимся, аналитическим и конспирологическим массам. Истинный документ находится под замком, то бишь засекречен. Но и из сокращённого варианта становится понятно, что нынешние США считают себя системно ослабленными. В тексте имеется даже термин вроде анатомического: «стратегическая атрофия».Впрочем, нашлось место в документе и оптимизму. «Сегодня мы выходим из периода стратегической атрофии, — пишут военные, — осознавая, что наша военная конкурентоспособность, наши преимущества были разрушены. Мы сталкиваемся с нарастающим глобальным хаосом, характеризующимся ослаблением давнего мирового порядка, основанного на определённых правилах и создававшего до сих пор более безопасную среду, чем всё то, что нам довелось наблюдать недавно». «Десятилетия Соединённые Штаты пользовались неоспоримым, а то и доминирующим превосходством в каждой операционной сфере. Мы могли развернуть наши силы, когда захотим, расположить их там, где захотим, и действовать так, как захотим. Сегодня каждый сектор оспаривается, будь то воздушное пространство, земля, море, космос или киберпространство», — поясняется в тексте Стратегии.Создаётся впечатление, что упоминание «периода стратегической атрофии» Пентагону нужно исключительно для того, чтобы официально потребовать ещё больше денежных вливаний в военщину. С этой целью перечисляются и многочисленные враги, которые беспрестанно «выдавливают» откуда-то США — то с Ближнего Востока, то с мировых рынков, то из Южно-Китайского моря.Именно эти враги и обозначены виновниками ослабевания того «мирового порядка», который так нравился США и который теперь повсюду зашатался — от Ближнего Востока до Европы и отдельно взятых Украины и России. Но военные из Пентагона не указывают в своём документе, какие такие силы способствовали в Северной Африке и на Ближнем Востоке «арабской весне», кто приветствовал и поддерживал госпереворот на Украине, кто ввёл санкции против России и кто, наконец, удушал санкциями КНДР, а также угрожал Пхеньяну с мировой трибуны. Про Иран и говорить нечего — после дипломатии Обамы мистер Трамп взял да объявил Иран спонсором терроризма.Весь курс нынешней администрации Белого дома — чистая конфронтация. В отношении наращивания гонки вооружений и развития ВПК этот конфронтационный курс во многом скопирован с «рейганомики». Приведёт ли он к экономическому и конкурентному успеху — другой вопрос. Во времена Р. Рейгана американская экономика была ещё действительно американской, а не переехавшей в Китай. Сегодня же заявили о себе такие центры силы, каких при Рейгане попросту не было: они только зарождались. И превращать их во врагов, раскидывая их по абзацам «оборонной» стратегии, — верх глупости и того самого самодовольства, которое пентагоновские специалисты отметают.В мире стало слишком много России. Тема России занимает в крупных иностранных СМИ колонку за колонкой, отвоёвывая пространство у внутренних новостей. Некоторые эксперты в США считают, что «одержимость» Россией уже вышла за разумные пределы, а бесконечные американские дебаты о Москве так и не привели к каким-либо результатам. России оказалось для американских стратегов не только слишком много, она ещё и оказалась слишком живучей.Пока видные эксперты в США предлагают обсуждать «западную» тему России, эта тема сама собою превратилась в «восточную». По прогнозу «Stratfor», несколько лет ухудшения отношений с США и Европой подталкивают Москву к пересмотру приоритетов и стратегии. В 2018 году Москва сосредоточится не на Западе, а на Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также на Ближнем Востоке.Чем больше криков в сторону Москвы, чем больше санкций, тем меньше «западного» будет оставаться в России и тем меньшего позитива будет ждать Кремль от США. Это объективный политический и экономический процесс, и здесь не приходится говорить о чьей-либо изоляции.Барак Обама уверял, что Россия была «изолирована» уже в его правление, а российская экономика была даже «порвана в клочья», однако санкции американцы выписывают до сих пор, а экономика РФ в реальном секторе даже подросла. По данным Росстата, по итогам 2017 года промышленное производство в стране выросло на 1% по сравнению с показателем 2016 года.Рост незначительный, и всё же о разорванной в клочья экономике говорить не приходится. Именно потому Вашингтон постоянно прорабатывает какие-то новые санкции. Очевидно, по мысли американских стратегов, России не только слишком много, она ещё и слишком живуча.Миллионы россиян рвутся в Европу, удирая от «кремлёвского заточения», передаёт немецкий общественный телеканал «Das Erste». На эмиграцию русских людей толкает авторитарная политика Кремля.Вот данные «Левада-центра»: пятнадцать процентов граждан РФ сидят на чемоданах. Они собираются в Европу или вообще на Запад. Правда, сердцем они с Россией.А можно не в процентах, а в миллионах. «В следующие годы из России могут уехать пятнадцать миллионов человек», — считает Вячеслав Поставнин, бывший заместитель директора Федеральной миграционной службы.Итак, если верить прогнозам некоторых экспертов, в ближайшие годы (очевидно, в новый срок правления Путина) из России в сторону Латвии и Эстонии переберётся примерно пятнадцать миллионов человек. Все эти люди станут настоящими мигрантами, то есть теми, кто будет постоянно жить за границей. И это будут «молодые учёные, предприниматели, деятели культуры».Будь мы конспирологами, мы бы предположили, что реализуется секретный план по мирному освоению просторов Прибалтики. Но мы не конспирологи. А посему только напомним «наиболее вероятный» прогноз от К. Новикова, научного сотрудника международной лаборатории политической демографии РАНХиГС. Согласно этому прогнозу, население РФ начнёт сокращаться с 2018 года и к 2050 году снизится почти на 14 млн. человек. К началу 2050 года в России будет жить всего 130,3 млн. человек.