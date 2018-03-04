Итоги недели. «Сдержать Россию не получилось»

"Кузькина мать" от верховного

«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Растущая военная мощь России — это гарантия мира на нашей планете. Все то, чему Запад попытался воспрепятствовать, не получилось. Сдержать Россию не получилось», - резюмировал российский президент

Пусть мультики.. Но какие интересные.... Такие интересные, шо у кого-то за океаном башню на погоне клинит...

Вы забыли о словах Царя, что все мультики будут подтверждены заинтересованным западным ведомствам нашими соответствующими специалистами! А это уже совсем другая история!)))) Это мультипликационная документалистика! Наши западные партнеры прекрасно и давно усвоили, что если уж Владимир Владимирович о чем то так серьезно сказал то руки у них стали мокрыми не зря! )))) Думаю не только руки!

Часть уже нарисовалась, но с лозунгами - "лучшедорогипостройте" и "пенсионерамденьгираздайте".

Танки в городе или... в огороде

Хм... обострения обещают постоянно, пока все прогнозы ошибочны, но 18 марта все ближе...

Я не сомневаюсь что Госдеп США с помощью своей спец.службы ЦРУ, бросит на убой любой народ, как это они делали не раз, и украинцы здесь не исключение. Их бросят в мясорубку, и мясорубка эта называется армия России. А Америка будет только о стороны наблюдать и потирать руки. Если не сработаем на опережение, то так и будет, потому что по логике, если ружьё снято, оно должно выстрелить. Вот только как, я не знаю? Может, признать в конце концов ЛДНР как независимые республики и помочь им?

Основным занятие ВСУ стала перегруппировка... Как в Камасутре... И так, и эдак... Но если... Не стоит... То всё бесполезно...

В отсутствие противотанковых средств с достаточной плотностью дислокации 150 танков - серьезный кулак. Надеюсь, военные ЛДНР отслеживают состояние вражеской группировки и готовы к подобному "броску"... Несколько батарей ПТУРС в нужных местах сильно снизит возможности бронированного кулака.

Это энергонезависимость, а вы что думали?

На мой взгляд, Россия, как правопреемница СССР должна отправить встречную ноту о незаконности всего, что происходит на Украине, из-за незаконности выхода её из Союза, вплоть до устранения этого недоразумения.

На 1 января 2018 года численность населения в КРЫМУ составила 2 350 452 постоянных жителей.

Я так понимаю, Климкин собрался миллионы людей в концентрационные лагеря сажать, а непокорных уничтожить с помощью нацистов-бандеровцев.



Сумасшествие...он мало понимает, какая его судьба ждёт в случае реализации этого плана.

Если он и ему подобные решатся на такое, то петля на шее на русской берёзе ему будет гарантирована.

Звездеть о том, мол "Ох, какие мы сильные" не страшно, а вот попробовать в реалиях, весьма затруднительно. Как заявили много веков тому назад спартанцы персидскому царю "Приди и возьми!"... Царь и его войско плохо кончили.

То угроза, то не угроза

А на кой бритам танки? Англия - островное государство, и ей важнее флот, чем бронетанковая составляющая. При этом с развитием высокоточного оружия, ставка делается на Западе совсем на иные системы. К тому же, в случае конфликта военного НАТО с Россией, не танки будут говорить, а совсем иное оружие.

Йенс Столтенберг - вообще клиент психиатрической клиники. "Сегодня" он говорит, что Россия никому не угрожает, "вчера" говорил что угрожает... Такое поведение - диссоциативное расстройство идентичности, раздвоение личности, если по простому. И есть у меня такое подозрение, что западный истеблишмент нашел какую-то новую форму такой болезни, потому что у них она заразна.

Как я уже писал, американцы не побеждали, они победу купили. А купленную победу следует оплачивать постоянно! Хотели США милитаризации Европы? Будьте любезны оплатить таковую. Вот вбросят США в европейское перевооружение триллион-другой, тогда и будет результат.



Но расслабляться не стоит. Скорее всего, Запад просто надеется уничтожить нас без массированных военных действий, на что имеются немалые предпосылки. Армия наша мала, гражданское население не обучено даже самым основам, качество и мотивация мобресурса находятся на небывалом за тысячи лет минимуме. Попросту говоря, народ не способен и не желает воевать ни с кем.



И кстати, а сколько у нас тех самых "полноценных танковых дивизий", чтобы эти Скимитары ссаной тряпкой-то гонять? А вот легкой и скоростной бронетехники, способной массированно уничтожать невооруженное гражданское население, у наших "партнеров" все больше. К чему бы это?

Логика проста, танк сегодня не имеет того значения которое имел в ВОВ. Страны альянса имеют противотанковые средства последнего поколения, способные уничтожить любой на сегодня существующий танк, как говорится, «без шуму и пыли» - зачем на этот металлолом тратить деньги? Вся шумиха с Арматами "которых все бояться", танковый биатлон и т.п. - это всё показуха и понты для внутреннего употребления (надо же чем-то гордится) , для аля патриотов – какие мы крутые.



Звено вертолётов превращает танковый батальон в кучу металлолома, ещё хуже для танков лёгкие-быстрые бронемашины, оснащённые ПТУрами и гранатомётчики с теми же Джавелинами, против которых танк бессилен. А рассказы телеканала «Звезда «какие у нас крутые-неуязвимые, лучшие в мире танки – не более чем реклама и к жизни никакого отношения не имеет.

Вы про Джавелины и Тоу ? Так Сирия показала, что ПТУРы тоже не панацея против танка, а вертушки собьют ПВО ближнего радиуса действия.

О новых кораблях и корпусах

Вот не знаю - не знаю. 3-5 лет на ремонт и модернизацию... За это время новые корабли строятся. Может и правда, значительно дешевле, а может, и нет, с учетом продлений, возрастания смет и уже потраченных средств. Надо хорошенько проанализировать и точно решить есть смысл продолжения подобной практики, или она в корне ущербна.

Нет ничего хуже, чем доделывать переделки.

Кто анализировать будет? у нас весь анализ сводится к одному ответу - сколько денег можно умыкнуть налево из бюджета.

Больно грустная модернизация за такое количество лет...Конечно "Орланы" трудно с кем то сравнить , но например в Китае сейчас строится сразу 12 или 14 эсминцев + пара фрегатов. Неутешительное соотношение. Да и у амеров эсминцы штампуются намного быстрее.

Понятно, что причин тут много, а не только воровство ...наверное не только...

Сверхзвук, гиперзвук. Что дальше?

Может, сначала увидим нормальный ударный беспилотник? Он очень пригодился бы в Сирии, да и в других местах.

ну, Калашников вроде как обещает (опять обещания) в этом году сдать.

В комментариях как обычно - "угробленные предприятия", "обещали и не сделали", " у нас такого не может быть", у нас ничего нет"...

В суд - на трубу

Если 2-й очереди не построят, проблемы будут у Германии...ну и у всей Европы. Кто кого? Ну, не знаю... Полагаю, всё-таки построят. И ограничения снимут. Ещё одна холодная зима...

Пользуетесь тем, что килька писать по-русски не умеет! Предлагаю организовать общество защиты прав балтийской кильки, а грант поделить! Всего-то найти в психушке переводчика с килькобалтийского на русский.

Всем этим «хомячкам» Прибалтики можно задать простенький вопрос: а смогут ли хоть США хоть ОАЭ и КСА в короткие сроки нарастить поставку сжиженного газа в Европу при резком усилении холодов, как это делает "Газпром" в последние дни? Однозначно, нет!!! Это имеет прямое отношение к вопросу о реальной, а не надуманной безопасности ЕС.

За С-500

Характеристики комплекса таковы, что существующие полигоны не позволяют испытывать его на предельных режимах. А это не позволяет выявлять и исправлять тонкие моменты.

И начали проектирование С-600. Китайцы, заняли очередь.

С уже заточенными карандашами для копиринга.



Больше всего эта Концерн ВКО "Алмаз-Антей" построил два завода – в Кирове и Нижнем Новгороде.Больше всего эта новость радует.

Как русские всех разбомбили. В иностранной прессе

Когда Су-57 прилетали в Сирию, так вся прозападная пресса кричала об этом, и притом ей показалось, что прилетели четыре самолёта! А улетели — всё тихо, никто ничего не видел и не слышал: ни два самолёта, ни четыре. Вот что значит российские самолёты-невидимки!

Если верить этой прессе, то они там до сих пор всё бомбят.

Почему американцы, используя ООН, после 23-го февраля начали рьяно защищать боевиков пригорода Дамаска — Восточной Гуты?

Доведённая до монструозного уродства двойная мораль США и их шестёрок! Они таким образом кинулись спасать остатки своих бандитов. На этот случай известна очень простая и всё предельно точно выражающая народная мудрость: с больной головы на здоровую. Когда вот только рухнет эта вавилонская башня лжи?..

Нам, пожалуйста, с перламутровыми пуговицами

Индусы теперь многое пересмотрят, ведь “плохой“ аналог ФГФА Су-57 делает неплохую погоду на БВ. Да с МиГ-35 затягивать нельзя, чем скорее его примем на вооружение, тем быстрее он выиграет сей… тендер.

Это уже давно не смешно. Индия настолько запуталась в своей хитрой политике закупки вооружения, что уже несколько раз поцеловала себя в копчик.

Ох уж эти индийцы… «А дайте нам российский истребитель, повесьте на него американские ракеты и установите китайскую пушку… И с перламутровыми пуговицами, пожалуйста… А годика через два или пять мы ещё что-нибудь придумаем».

ЗРК для врагов?

Ага. Пару миллиардов баксов в ущерб своей безопасности всё-таки заработать не грех. Ну-ну!

«…обретение собственных «ключей от неба». Наличие которых в руках суверенных держав выбивает самый главный козырь из агрессивного арсенала западного гегемонизма — неуязвимость американской военно-воздушной мощи».

А также и неуязвимость российской военной воздушной мощи! Зачем же торговать своим военным преимуществом со своими потенциальными противниками? Как совершенно правильно замечено в статье, США так не делают даже со своими союзниками! Какая же выгода толкает на это кремлёвских? Ведь турки не американский самолёт сбили и не американского посла убили…

Думаю, автор в целом прав, говоря о главных мотивах поставки наших комплексов друзьям США. По крайней мере, он хотя бы попытался копнуть чуть поглубже того, что лежит на поверхности. О настоящих наших намерениях должны догадываться лишь немногие люди за границей, а о стратегических планах России должны знать лишь единицы, и то только из руководства нашей страны. Ну не сумасшедшие же, в конце концов, сидят в Кремле и Генштабе России!

Секретный выстрел

К Сирии идут. Ответка на появление в Сирии Су-57! Вот как тут не пожалеть об отсутствии в нашем флоте авианосцев: сейчас они нам очень бы там пригодились!

Представим, что есть у нас «Ульяновск». И что он бы делал? Стоял возле берегов Сирии? Зачем? Там наземная авиабаза. Шёл бы параллельным курсом с этой КГ? Зачем? Средиземная лужа и так вдоль и поперёк патрулируется нашими ПЛ и простреливается «Калибрами».

Нечего там авианосцу делать, не его эта работа. Вот если б в Карибское море сходить…

Персидский залив и Сирия как бы не совсем рядом. А флот США, как у других морских держав, имеет привычку шастать по морям.

Ошибка на ошибке сидит и ошибкой погоняет

Нравятся мне заголовки и вопли наших корреспондентов, а также утверждения толпы дармоедов-аналитиков, которые еще ничего не саналитили. Завтра Украина распадется, завтре, нет прямо сейчас, эту власть сметут, заокеанские партнеры уходят, им это не надо,у них проблемы, у них истерика, они бегут и т. д., и т. п. Только проблемы почему-то у нас, сбивают наши самолёты и гибнут наши герои. "Партнеры" никуда не уходят, а наоборот, обосновываются надолго, тихой сапой решая все поставленные перед собой задачи. Похоже, что истерика у нас в головах, всё, ура, победили, а что стало лучше-то? Боевые действия в разгаре,теперь уже в столице,люди так же гибнут, "партнеры" уже не стесняясь бомбят все и вся, скоро за наши базы возьмутся (уже взялись), при полном нашем бездействии и вялом нытье, да еще и оправдании за все и вся. Полнейшая нерешительность и бездействие, передача инициативы противнику приведет к полнейшему краху и ужасной трагедии. Опять плодами наших достижений будут пользоваться другие.

Ошибка, конечно, не роковая, но война против Ирака действительно стала ошибкой. Автор почему-то делает акцент на конце 90-х — начале 2000-х. А ведь первая война в Заливе была в начале 90-х. Война с Ираком действительно была ошибкой, потому что, убрав Ирак с политической сцены, США оставили его соседа, Иран, без противовеса. И тем, чем ранее занимался Ирак, сейчас вынуждены заниматься США.

Ну вот опять, заговоры, заговоры, заговоры… Тут вот автор написал о вторжении в благополучные страны — это какие? Югославия на момент операции НАТО? Или Ирак? Может, Афганистан? В Ливии или Сирии всегда всё было хорошо? Нет, нет, знаю! Сомали!

Т.е., если на чей-то взгляд они "неблагополучные", то вторгаться можно?

Путь среди льдов

Люблю я планов наших громадьё… Не перестаю удивляться аттракциону "Неслыханная щедрость", проводимому который год за счёт "щедрого денежного содержания" большой части населения. Как это здорово! Сочи-2014 за 50.000.000.000$ — для сочинцев? Для братьев Ротенбергов и Билаловых? Чемпионат мира по футболу — для команды или для болельщиков? Как же здорово потратить за казённый счёт средств в разы больше, чем получить прибыли. Ах, простите! Забыл про идею и моральное удовлетворение. СМП — для российских ледоколов! Космодром "Восточный" — для Роскосмоса! 1.000.000.000.000 рублей — докапитализация банков! Чубайсу — Роснано! Сердюкову с Васильевой — Ростех! Народ в итоге получил продолжительность жизни в 72,4 года, предположительное повышение пенсионного возраста, налогов и овощ семейства капустных на постном масле… Спасибо вам, дорогие (потому что дорого нам обходитесь) правители!

А ведь Esoteric на 100% прав: Севморпуть не нужен и не важен, по крайней мере, экономически. Кто из вас был в море в декабре и боролся с обледенением? На маленьком «рыбаке» это можно сделать. С торговым судном водоизмещением 10000 тонн это делать бесполезно.

Бывали, бывали и боролись с обледенением. Не нужен нам СМП. Выгоднее из Мурманска везти груз на Камчатку через Суэц. И Арктика с её 40% запасов углеводородов и побережье, где ещё конь не валялся среди его богатств, не нужна. Разве что в концессию ТНК или китайцам сдать. Вот тогда и заживём богато. Это только скупой платит дважды. А мы-то щедрые.

Экипаж танкера 16 человек, площадь грузовой палубы самого небольшого танкера — 1,5-2 футбольных поля. Плюс горловины танков, плюс трубопроводы, плюс переходной мостик. Я понял, что вы бывали и боролись. До свиданья.

GAF, а какой груз идёт из Мурманска на Камчатку? Рыба и морепродукты? Так своего тут в избытке… Овощи-фрукты из Китая… Нечего везти из Мурманска… А про 40% углеводородов и не говорите нам: на материке не всё разведали и выкачали…

Esoteric написал откровенную глупость и, наверное, доволен собой? Я только одного не понимаю: почему я должен созерцать на сайте вот такие откровения воспалённого мозга? Может, сначала, перед тем как писать, некоторым надо пройти диспансеризацию и очень тщательно — у психиатра?

Перед выходом в море все проходят медкомиссию. Психиатр там тоже есть. Вот вам самое туда. Вы море-то видели?

Россия — щедрая душа!

По-моему, ответ очевиден. Кредиты даются за какие-то уступки. Военные базы, контракты или ещё что-то. Вряд ли мы даём кредит Киргизии ради прибыли.

Только Киргизия не продлевает с нами договор :) "Выкинула в пропасть" (из к/ф "Кавказская пленница").

А почему бы не простить россиянам ипотеку в обмен на лояльность людей к политическому курсу? Вполне приемлемый обмен.

Хорошая страна Бангладеш. Плотность населения — 1000 человек на 1 кв. км. Производят они только себя. Если раньше происходило наводнение или цунами, то всегда был конкретный виновник — Кришна. На нашу беду мы с ними подружились (и китайцы с ними связались), рассказав им о дружбе народов.

А давайте ещё и им задарма С-400 за каким-то хреном поставим! Обоим Суданам до кучи.

Сами умрут и других за собой утянут

Мне плевать на США, Запад, его аналитиков! Меня беспокоит моя Родина — Россия! В одном аналитики правы: Путин запутался в своей власти! Властная верхушка напрочь оторвалась от народа, бал правят олигархи, выкачивающие деньги у населения! Вокруг кумовство и коррупция, а также безответственность власти! Одним словом, бардак!!! И не дай бог, после этого бардака снова придёт очередной Горбачёв!!!

А если распадутся США? Тогда не только ядерное оружие распространится, но и миллионы граждан этой страны станут террористами. Зная это, все страны вынуждены помогать США. Но, может быть, не так страшен чёрт, как его малюют, и следует вести политику, направленную на… уничтожение США в том виде, в котором они существуют сейчас? Тогда и будет о чём поговорить.

Ощущение полного маразма от тех прогнозов, которые дают американские эксперты, которые, видимо, плохо знают мысли своих соотечественников, например, о том, что эксперт — это тот, кто знает всё больше и больше о всё меньшем и меньшем. Они что, бывали лично в России? Нет. Они знают реальную обстановку? Нет. Они обладают всеобъемлющей статистикой, как в СССР? Нет, она у них выборочная, по их методике, на базе которой затем даётся оценка в целом. Завтра доллар рухнет, рубль укрепится на ровном месте, и мы, ничего не делая, вдруг получим удивительный результат: оказывается, ВВП России фантастически вырос одним махом. Ну да, ладно. А вот проблема преемственности во власти — это серьёзно. Только решать её надо осторожно, приводя во власть только тех, кто доказал, что имеет реальный опыт управления и позитивные результаты своей работы. Нынешние выборы воочию показывают, сколь зыбка основа для решения этой проблемы. В здравом уме и трезвой памяти не представить себе какую пользу могут принести в роли президента Явлинский, один из авторов программы «500 дней», ещё во времена СССР отводивший такой срок на реформирование экономики, а ныне встречающийся с членами гаражного кооператива и обещающий им помочь, Жириновский, готовый перевернуть всё и вся, и делающий ставку на лавочников, Собчак, Титов, Грудинин и прочие, абсолютно неподготовленные к управлению огромной страной, Бабурин — в целом уважаемый человек, но по сути своей — одинокий в поле воин. И это самая серьёзная проблема, которую Путину В. надо решать в следующие 6 лет.