Итоги недели. «Лондон, гудбай, пора домой»

Минус треть

Одно ясно... Даже если будут ещё штрафы... Это выгоднее, чем кормить Украину... Особенно на фоне того, что они наглеют не по-детски...

А продавать газ ЕС Газпром будет, скорее всего, на границе с Украиной, предоставив европейцам самим решать вопрос транзита через "незалежную".

Средний износ украинской ГТС более 85% + неясно, что с транзитом после 2019 года, так что ценность украинской ГТС для инвесторов ещё под вопросом.

Необходимо резко отрывать долбанутого детеныша от сиськи, иначе молоко испортится. Надо полностью отказываться от транзита газа через Украину, независимо от того, будут ли построены дополнительные потоки. ЕС должен быть полностью уверен в том, что по истечению срока действия договоров с Украиной, новых договоров заключаться не будет. Иначе все это будет продолжаться бесконечно, попытки переложить на Россию содержание Украины - заветная мечта Запада. Поэтому сейчас наблюдается откровенный шантаж Западом России по поводу поставок трубопроводного газа, может уже пора заявить о возможности резкого сокращения поставок газа из-за прекращения транзита через Украину после 2019 года? Пусть тогда и сами решают нужны им дополнительные потоки или нет.

С-500 на горизонте

Если мы не летаем, то и никто, летать не будет.

Похоже, понятия МО России "Опытная эксплуатация", "Становятся на вооружение" и "Перспективный комплекс" заменили термин "Секретность" и отношение к нему.

Обрушение крыши

Прямо, как в песне:

Качнется купол Рады - большой и грязно-серый.

Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались...

Надька - единственный мужик в раде у которого есть яйца, остальные – ЛГБТ.

Она хочет как Махно: иметь самостийность Украины от всех. И жить обособленно в своё удовольствие. А так в этом мире не бывает. Не хочет жить в мире со своим братским народом, будет жить под иноземцем. Так сами захотели, видать у этого народа гены быть холопами у западного хозяина дают о себе знать.

"Луценко: Савченко намеревалась обрушить купол ВРУ с помощью миномётного удара" - нет , это точно не трава , это как минимум грибы, галлюциногенные грибы.

Мы пахали: я и трактор

Стоит ли удивляться, потому как не в первый раз "братушки" подставляют нам подножку.

Не стоит сильно концентрироваться на том, что кто то нас предал. Украинцы, болгары... белорусы - Крым не признали... Все это делают политики. Россия тоже много кого кинула в 90-е годы! Что теперь пеплом голову посыпать?

Нужно просто делать свое дело, идти своей дорогой, и использовать те преимущества, которые есть. У страны НАТО Болгарии очень сильны прорусские настроения, на этом нужно концентрироваться и обращать в свою пользу...

Можно конечно, поступать наоборот, ходить в роли обиженных и обвинять всех в чем-то, но так мы станем изгоями скорее, а не великой державой.

Все тогда назывались русские и служили в русской армии. Это теперь пытаются придать национальный аспект.

Швейцарский кэп что-то знает об «Армате»?

Вообще-то это не совсем танк - это платформа, на которой будут выпускать современную бронетехнику и танк туда тоже входит.

Сколько закажет МО, столько и будет.

Вам все не так...

что Вы предлагаете? - вернуть вниз з/п и пенсии и строить 400 танков в год???

в 91-м надо было визжать по поводу "неэффективнойэкономикиИвсепропало".

меня катастрофически бесят рассуждения современников о неэффективности государства. И при этом большая часть будет орать по поводу "даешьприватизациюгоссобственности".

вы определитесь!!!! вы чего хотите? чтоб как в СССР - танки строились со скоростью кастрюль и все жили равно бедно? (хотя я считаю что так правильно) или свободной капиталистической экономики ??? при которой деньги лопатами кидают в топку ФРС США и личные банковские счета ряда особ приближенных к власти?

"Капитан Штефан Бюлер из швейцарской офицерской ассоциации бронетанковых войск". Простите меня тупого, но где и когда в истории швейцарские танкисты отличились и приобрели реальный боевой опыт применения и использования бронетанковых соединений и техники. Парады не предлагать.

Это он ещё в танке не сидел!

Шведский сон

Некоторые шведы, в результате, видимо, своей суперлиберально-толерантно спокойной жизни на европейских задворках, тронулись умишком и, натянув на себя пыльные ботфорты Карла XII, через чур внимательно изучают местность под Полтавой, забывая, что на дворе не 17, а 21 век!

Что же касается самолета - тут молодцы! Да и не могут же они его сравнивать с самолетом хозяина, вот и сравнивают с нашим, с учетом испытания постоянных болей пониже спины из-за исторических воспоминаний о Северной войне!

А может все простенько - его надо продвигать на рынок. Есть немало стран которые не смогут приобрести F-35, тут и Grippen E/F пригодится. В самолете немало плюсов, шведы как правило предлагают 100% offset deal, предлагают аренду: в принципе немало вкусняшек.

Товарищ мой имел возможность прицениться и к F-16 и Grippeny: выбор однозначно в пользу шведа, особенно для не очень состоятельных стран.

А все эти ритуальные пляски шведов вокруг "наты", это плата за возможность дышать.

Просто в "Икею" пошлют пожнадзор и санэпидемстанцию с проверкой и хана Швеции.

Кинжальный МиГ-31

Она летит с гиперзвуковой скоростью, но она не гиперзвуковая - это как понимать?

Может она себя ощущает не гиперзвуковой? - Толерантненько.

Если такие разработки рассекретили, остается только предполагать, а что для дорогих "партнёров" будет приготовлено в ближайшее время.

Вот и славненько, лучший истребитель (перехватчик) всех времен и народов, стал носителем стратегического оружия. С повышением, Миг-31.

Как по ракетам, так и по носителям!

Значит, мы всё делаем правильно…

Это очень серьёзно, США, возможно, планируют провокации перед выборами.

Ну, похоже, США хотят практически проверить новинки российского ВПК, так сказать, непосредственно на себе…

Да при чём здесь выборы? Результат очевиден. После речи Путина России сделать вид, что нас это не касается, нельзя. То есть прямое боестолкновение с США очень возможно.

НАТО не вступится за Скрипаля

Ну, сами англичане всегда всех кидали. А США — их достойные ученики. Меня больше интересует, это отравление — работа английского МИ, или это совместная операция с ЦРУ?

Конечно, совместное. У США есть формула вещества ещё из 90-х прошлого века, когда они плотно сидели в Узбекистане.

Английский МИ и ЦРУ — это, в принципе, одна контора. Это две руки частнособственнического финансового олигархата ФРС США.

F-35B для Индии? Индийские учёные возражают!

Проблемы индусов в том, что они бессистемно покупают вооружения по всему миру. При том, что это вооружение им никогда не потребуется. Те же самолеты нового поколения без наземной структуры сопровождения цели в воздухе и высококвалифицированных пилотов — не более чем экспонаты для выставок.

А нет ощущения, что они собираю разные технологии по миру?

«Индия: Зачем нам F-35, если для него у нас нет ни боеприпасов, ни топливозаправщиков?..» Так купите. Даже и не сомневайтесь. Стоит только купить эту игрушку и далее только и успевай отстёгивать.

Интересно, какие эксплуатационные расходы у этого чуда — «летающего Зумвельта»? Если учесть, что покрытие само собой трескается и что-то там ещё не отлажено… надо сильно не уважать себя, чтобы ЭТО купить.

Пропагандисты на учениях

Я надеюсь, что наша разведка выяснит, на чём они перевозят туалетную бумагу. И нам удастся потопить это судно.

В случае реальной войны только натовская пехота имеет шанс на выживание: в наших лагерях для пленных!

До октября ещё далеко, и посмотрим, во что превратятся решения американцев, а потом, полагаю, и Европы, в связи с началом экономической войнушки из-за стали и алюминия…

США не поспевают за русскими

Правильно опасаются. Со времен Папанина, кроме СССР и России, там только немецкие подлодки какое-то время присутствовали.

Странно, что не опасаются, что Россия захватит контроль над московским регионом. Там вообще российских войск дофига, причём без мандата ООН.

Вот матрасники провокаторы. Удивлены, что Россия свою экономическую зону сама будет контролировать!

Застарелая американская болезнь

Не было бы у них столько оружия на руках, не было бы и проблемы… А так вот маются никчёмностью.

Для американцев иметь личное оружие сложилось исторически и для них это вполне естественно, как обрезание у евреев или мусульман. А насилие с применением оружия продиктовано не его наличием, а организацией национальной идеологии, воспитанием и индивидуальной психики индивидума.

Никак не связано. Связано с садизмом американцев. У нас в РФ каждый 30-й человек на улице носит скрытый легальный или нелегальный пистолет. На руках 5 млн. легальных и столько же нелегальных стволов. Но такие эксцессы, как в США, практически отсутствуют. А в СССР их почти вообще не было.

Так что бюрократией эту проблему не решить.

В США, думаю, разрешение персоналу школ (вузов) и совершеннолетним студентам носить оружие снизило бы накал проблемы. Поскольку преступники даже не пытались бы заняться расстрелом граждан, ожидая пулю с любой стороны. Не случайно эти расстрелы происходят только там, где носить оружие запрещено. Всем, кроме преступников. Им — можно.

А теперь преступник спокойно берет с собой арсенал, устраняет одного охранника на входе и занимает выгодную позицию или просто носится по школе и стреляет. Какой… спецназ? Он только через час прибудет, когда всё уже закончится. А вот юный друг полиции с пистолетом вполне мог бы такого успокоить уже в начале шоу, снизив количество жертв. Нечего бояться вооружения граждан. Нормальных в 1000 раз больше, чем чокнутых. Они быстро их перестреляют.

Не поладил с президентом

Чисто как у Горбачёва и Ельцина: начались увольнения и перестановки, перестройка в США в разгаре!

Тиллерсон уволен с поста госсекретаря. Терезу Мэй — на нары.

Даже неинтересно вникать в заявления всевозможных экспертов, даже об улучшении отношений с РФ. Тем, кто реально управляет американским монстром, нужно лишь одно: уничтожить Россию как самостоятельное государство. И добиваться они этого будут, не считаясь с методами. Это аксиома.

Что касается отравления Скрипаля, то интервью раздаёт разработчик некоего вещества. Так кто мог применить? Тот, кто его разработал, а разработчик находится у них, и больше всех знает, что представляет это вещество. В самом деле, не полы же он мыл в той лаборатории, и мозги при выходе с объекта из черепа не достанешь. Провокация рассчитана на дураков, но в мире эта категория оказывается наиболее распространённой.

Унижать Россию? ))) Да тут США и Великобритания так сами себя своей тупостью и поступками унизили и опозорили, что и пример-то трудно привести!

*«Лондон, гудбай, пора домой» - слова из песни группы «Кармэн»