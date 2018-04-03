Битва на Лисе

Передышка была небольшой, в апреле 1918 года германская армия продолжила решительное наступление. Германское командование теперь нанесло удар во Фландрии. Фронт англо-французской армии снова затрещал.В ходе кампании 1917 года верховное германское командование на Французском (Западном) фронте сделало ставку на оборону. Разрабатывая план кампании 1918 года, германская Ставка решила организовать стратегическое наступление на Западном фронте, пользуясь выходом из войны России, что давало возможность сосредоточить основные силы на западноевропейском театре, не боясь удара русской армии на Востоке, и пока не вступили в сражение основные силы американской армии. Кроме того, внутреннее положение германского блока (Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Турции) было катастрофическим. Необходимо было добиться решительной победы и принудить Францию, Англию и Италию к миру на выгодных условиях, или истощение Центральных держав вело к поражению к войне. Больше вести войну на истощение Германия не могла, несмотря на победу на Востоке и разграбление западнорусских земель.По плану Людендорфа германцы должны были мощным ударом прорвать союзный фронт, разделить союзников. Прижать англичан к морю, уничтожить или заставить бежать, и сильным нажимом на французов заставить их принять мир на выгодных для Германии условиях. Первое германское наступление началось 21 марта 1918 года (операция «Михаэль»). Превосходство в силах (62 дивизии, 6824 орудия и около 1000 самолётов против 32 дивизий, около 3000 орудий и около 500 самолётов у англичан) позволило германским войскам сильно потрепать англичан, продвинуться на 60 км за первые 8 дней боёв. Однако французы вскоре пришли на помощь британцам, бросили в бой резервы и в ходе упорной битвы союзники совместными усилиями остановили врага. Впервые за войну общая угроза поражения заставила союзников назначить общего для всей коалиции верховного главнокомандующего, им стал Фердинанд Фош.Германское командование не имело крупных подвижных соединений (кавалерия была оставлена на Восточном фронте в России), чтобы развить первый успех и расширить брешь, выйти на оперативный простор и разгромить вражеские тылы. В целом германцы пожадничали, оставили в России много войск для развития интервенции, контроля огромных пространств и коммуникаций, грабежа захваченных земель, и у армии не было крупных стратегических резервов, которые бы могли мощным ударом переломить ход битвы. Союзники имели лучшие тыловые коммуникации, чем немцы в этом районе, и быстрее перебрасывали подкрепления, боеприпасы. Немцы понесли серьёзные потери, преодолевая сильную оборону врага, приостановились, подтягивая артиллерию и тылы. Кроме того, упала боеспособность германских дивизий. Изголодавшиеся, истощенные германские солдаты, дорвавшись до складов союзников, территорий, где ещё не прошёл каток войны, стали заниматься мародерством, отъедались и пьянствовали.В итоге союзники ввели в бой резервные войска и к 4 апреля остановили германские войска, нанеся им серьёзные потери (230 тыс. человек). 5 апреля Людендорф остановил наступление. Сами союзники потеряли примерно столько же, но они имели ещё возможность выкачивать людские ресурсы из союзных стран, колониальных империй, на подходе была свежая американская армия. То есть немцы победили, разбив союзников и захватив значительную территорию, но эта победа была пирровой. Захват территорий только ухудшал положение германской армии, ей надо было оборонить большую линию фронта, растягивать, истощать свои боевые порядки. А нанести решительное поражение союзникам, с уничтожением его живой силы и развалом фронта, не удалось.После недолгой передышки германское командование решило продолжить наступление. Операция 4-й и 6-й германских армий против 2-й и 1-й английских армий во Фландрии в апреле 1918 г. должна была стать продолжением мартовского наступления в Пикардии. Здесь германская армия планировала нанести второй решительный удар по противнику, добиваясь общего поражения британской армии. Наступление собирались начать тотчас же по прекращении операции в Пикардии. Однако недостаток сил во Фландрии, затруднения в переброске войск и в их обеспечении боеприпасами не позволили назначить начало нового наступления ранее чем на 9 апреля.Русский военный историк, генерал Андрей Зайончковский так описал замысел германского Генштаба: «Неудача германцев под Аррасом 28 марта, сосредоточение крупных французских резервов в районе Бовэ, трудность организации тыла в захваченном германцами разрушенном районе не давали надежд на улучшение их стратегического положения на фронте Аррас — Альбер — Мондидье — Нуайон. С другой стороны, ослабление англичан вообще, а в долине реки Лис и перед Ипром, в частности, а также ясная погода побудили германское главное командование возобновить наступление, но в другом районе — между Армантьером и каналом Ля-Бассе».6-я германская армия должна была нанести удар между Армантьером и каналом Ля-Бассе в северо-западном направлении. Германцы планировали овладеть важным узлом коммуникаций противника — Хазебруком и высотами у Годверсвельде и Касселя, а также форсировать канал Ля-Бассе и р. Клеренс. 4-я армия должна была на следующий день поддержать 6-ю армию севернее Армантьера наступлением на высоту Кеммель и Ипр. После того как британским войскам будет нанесен сокрушительный удар севернее канала Ля-Бассе, Людендорф планировал распространить наступление также и в юго-западном направлении. В целях поддержки новой операции германское командование предусматривало проведение частных атак в направлении на Амьен и боев по удержанию амьенского выступа.К 9 апреля на фронте наступления от канала Ля-Бассе до Холлебеке протяжением около 36 км было сосредоточено 29 германских дивизий, 2208 орудий и 492 самолета. Противостоящие им 2-я и 1-я английские армии имели 17 дивизий, 749 орудий. Кроме того, в 1-й английской армии находилось около 80 танков. Таким образом, германскому командованию удалось создать на фронте наступления почти двукратное превосходство в дивизиях и трехкратное — в артиллерии. Уже в ходе сражения силы сторон возросли: 43 германские и 35 английских и французских дивизий.Предпосылки к успеху у немцев были. Состояние британской армии в районе р. Лис вызвало опасения у союзного командования. «Хейг … сильно опасался за кратчайшее направление к побережью, — отмечал историк Зайончковский. — А, между тем, положение англичан было серьезным. Резервы иссякли. Войска пережили тяжкие испытания. 10 свежих английских дивизий с берегов реки Лис были перевезены к Сомме, а вместо них туда были направлены утомленные дивизии, принимавшие участие в отражении наступления германцев в марте».Источник карт: Строков А. А. Вооруженные силы и военное искусство в Первой мировой войне9 апреля 1918 года ранним утром началась артиллерийская подготовка на фронте 6-й германской армии от канала Ля-Бассе до Армантьера. В 8 часов 45 минут в атаку под прикрытием огневого вала пошла пехота. Германцы выбрали хороший участок фронта для атаки. Главный удар 6-й армии был нанесен по двум португальским дивизиям, входящим в состав 1-й английской армии и ранее еще не принимавшим участия в боевых действиях. Португальцы не смогли оказать серьёзного сопротивления и под ударом врага уже через несколько часов стали отходить, оголяя фланги соседних дивизий. Португальские войска понесли большие потери. Португальские войска потеряли 7000 солдат и 300 офицеров убитыми, ранеными и пленными. В обороне британской армии образовалась большая брешь. К вечеру 6-я германская армия продвинулась на 8 км, достигнув р. Лис в районе Эстэр. Немцы взяли в плен около 6 тыс. человек и захватили более 100 орудий.На следующий день в 2 часа 45 минут началась артиллерийская подготовка, а в 5 часов 15 минут — атака на фронте 4-й германской армии от Армантьера до Мессина. К полудню ее дивизии вклинились на 2-3 км в глубину обороны 2-й английской армии и захватили высоту у Мессина. Затем наступление распространилось еще дальше на север до Холлебеке, и к исходу дня оно велось уже двумя армиями на фронте общим протяжением в 30 км. За два дня наступления германские войска продвинулись на 12 км, угрожая Хазебруку, Касселю и выступу восточнее Ипра. В ночь на 11 апреля англичане из-за угрозы окружения оставили Армантьер.Португальские войска. Апрель 1918 г.Германское атака во Фландрии вызвало серьезную тревогу у британцев. 10 апреля начальник английского Генштаба Г. Вильсон заявил о необходимости затопить область от Дюнкерка до Сент-Омера и отвести британские и бельгийские войска на линию Аббевиль, Сент-Омер. 12 апреля британский главнокомандующий Хейг отдал приказ об отводе войск с выступа у Ипра, рассчитывая сокращением фронта затруднить германцам дальнейшее расширение наступления к северу. Хейг был вынужден отдать следующий приказ: «Нам не осталось иного выхода, кроме боя. Каждую позицию удерживать до последнего. Мы прижаты спиной к стене и, полагаясь на правоту нашего дела, каждый из нас должен геройски сражаться до последней капли крови».Из-за угрозы поражения 1-й и 2-й английских армий французы снова пришли на помощь союзникам. По приказу Фоша на автомобилях и по железным дорогам началась переброска французских резервов на фронт английских армий. В район Хазебрук, Кассель перебрасываются четыре дивизии 10-й французской армии, основные силы которой сосредоточиваются в районе Дуллан, Сент-Поль. К Сент-Омеру и далее на восток форсированным маршем выдвигается 2-й французский кавалерийский корпус. Однако полностью сосредоточить резервы, необходимые для усиления 1-й и 2-й английских армий и стабилизации фронта, удалось лишь 13-14 апреля.В то же время германское наступление продолжало развиваться. Используя прорывы британского фронта, 6-я и 4-я армии к исходу 12 апреля форсировали канал Лаве, захватили Локон, Эстэр, Мервиль. Глубина их продвижения составила 18 км. До Хазебрука оставалось всего лишь 9 — 10 км. Однако уже 12 апреля контратаки английских и пришедших им на помощь французских войск усиливаются. Германское наступление ослабевает, а 14-15 апреля приостанавливается.17 апреля германские дивизии возобновляют атаки, направляя их против важного опорного пункта противника горы Кеммель. 25 апреля им, после нескольких дней яростных боев, удается захватить Кеммель. Но этот успех уже не мог принести никаких результатов, так как все попытки нанести удар по стратегически важным кассельским высотам разбились о стойкое сопротивление противника. Англо-французские войска уже уплотнили оборону и кризис миновал. В последующие дни наступление приобретает характер локальных боев за улучшение тактического положения. К 29 апреля сражение на р. Лис завершилось.Стоит отметить, что в этот же время в воздухе также кипела жестокая битва. 21 апреля на севере Франции погиб один из лучших асов Первой мировой войны Манфред Альбрехт фон Рихтгофен по прозвищу «Красный Барон». Прозвище он получил за то, что выкрасил свой самолет в ярко красный цвет и имел баронский титул. На тот момент Рихтгофену только должно было исполнится 25 лет, и он имел меньше 3 лет летного стажа, но на его боевом счету числилось уже не менее 80 сбитых самолетов противника, что так и осталось абсолютным рекордом Первой мировой. Рихтгофен к тому времени считался «живой легендой» и пользовался уважением абсолютно всех летчиков по обе стороны фронта.В последнем бою Рихтгофен встретился с лётчиками канадской эскадрильи. В момент гибели он преследовал истребитель лейтенанта Уилфреда Мэя, в то время, как самого Рихтгофена сзади атаковал капитан Артур Рой Браун. Получив смертельное ранение, Рихтгофен успел посадить свой самолет в расположении войск Антанты. Но, когда к нему побежали австралийские солдаты, был уже мертв. Поначалу считалось, что «Красного Барона» убил именно Браун. Офицеры 3-й эскадрильи ВВС Австралии, неподалеку от аэродрома которой сел Рихтгофен, похоронили германског аса с воинскими почестями. Однако позже специально проведенные баллистические исследования показали, что, исходя из характера полученной Рихтгофеном раны, смертельный выстрел был сделан с земли — либо зенитным пулеметом, либо пехотинцами, которые также вели в тот момент огонь по самолету немецкого аса.Британские артиллеристыТаким образом, превратить наступление в долине р. Лис в главную операцию по уничтожению английской армии и захвату побережья, германские войска не смогли. В результате апрельского наступления в англо-французском фронте образовался новый выступ глубиной 18 км. Судьба операции решилась практически тактическими успехами первых двух дней. То есть германцы взяли вверх в сражении, но их победа снова была пирровой. Решительного успеха не было, а истощение армии усиливалось. Потери германских войск составили 86 тыс. человек, союзники потеряли около 112 тыс. человек.Главными причинами неудачи наступления, так же как и в марте, были нехватка сил (мощных резервов) и отсутствие подвижных войск, необходимых для развития успеха первых дней. По мере продолжения наступления и усиления сопротивления противника, силы германских дивизий истощались, и сражение снова принимало позиционный характер, перемалывая войска. Но в этом кровавом состязании союзники имели больше ресурсов. Весьма опасным симптомом для германского командования в последние дни наступления стало, по признанию Гинденбурга и Людендорфа, случаи отказа некоторых частей идти в бой. Разложение германской армии, обескровленной и уставшей от этой бойни, стало опасным фактором для Германии.Однако впечатление, произведенное на союзников двумя германскими наступлениями против наиболее чувствительных участков англо-французского фронта, было большим. Казалось, что повторяется кошмар 1914 года. Фронт трещал и союзники, также истощенные войной, с трудом держали удар германских дивизий. Инициатива в ведении боевых действий ещё оставалась в руках германского командования.Зайончковский писал: «Неожиданный успех германцев произвел на Антанту такое впечатление, что английское и французское правительства обратились к президенту США Вильсону с просьбой о ежемесячной переброске во Францию 120 000 американских пехотинцев и пулеметчиков и с предложением для этого Англией своих и без того недостаточных транспортных средств. Торговый флот Англии стал перевозить пехотинцев, а суда США — артиллерию, специальные роды войск и тылы». В апреле во Францию прибыло 30 тыс. американских солдат.Британская пехота в битве на р. Лис. Апрель 1918 г.