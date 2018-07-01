Самые дорогие шлемы. Часть тринадцатая. О шлемах из бумаги, творчестве юных и социально ориентированном бизнесе

Некоторое время тому назад один из активных посетителей "ВО" (Антон, строитель по специальности) заинтересовался одной специфической темой, а именно участием современного российского бизнеса в развитии и воспитании детей. Вопрос о том, как этим занимается наша школа, на сайте возникает постоянно и чаще всего в негативном ключе. Мол, школа должна, но не делает. И вот так уж получилось – удивительно даже, что именно я, как оказалось, был связан с этой темой практически всю жизнь. И долго вынашивал идею, как лучше об этом написать так, чтобы и Антону ответить, и дать исчерпывающую информацию читателям ВО. А тут так получилось, что «все звезды сошлись» и получился материал, скажем так, «комплексного содержания». То есть он и о творчестве, и о социально ориентированном частном бизнесе, и о… шлемах!Поскольку речь в материале пойдет и о шлемах, пусть и не в первую очередь, без них, вернее их фотографий никак не обойтись. И вот одна из них. На ней дети из «рыцарской смены» пензенской строительной компании «Ростум» после занятия по истории рыцарского вооружения и практической работы по изготовлению шлемов вендельского периода. Они же 4-5 класс всего лишь, и начинать надо с самого простого!Начну… с личного жизненного опыта, который, по моему глубокому убеждению, является основой всего. В детстве посмотрел кинофильм «Подвиги Геракла» (1958 год) и мне очень понравились показанные там шлемы и щиты. Но дети тогда в советских семьях были поставлены в такие условия, что лучше было не спрашивать взрослых помочь тебе с изготовлением таких «игрушек». И пришлось мне делать все самому, а сделанные шлем и доспехи красить черной тушью (моя любимая краска в то время!) и красной акварелью. Над шлемом я долго думал и придумал… типичный вендельский шлем! Только я не знал, что он вендельский. В тех книгах, что были дома по истории средних веков, этого не было, а про интернет никто даже и не мечтал.Ну, а это фотография обложки американского журнала как нельзя лучше иллюстрирует сразу две темы. Во-первых, правильное оформление издания с точки зрения его рекламы. Красный цвет всегда бросается в глаза и привлекает внимание покупателя! Во-вторых, на ней изображен электротанк с генератором Ван де Граафа, долженствующий сжигать противника искусственными молниями, направляемыми струей воды. Движитель – шнековый и почему, и зачем так неведомо. Но… как стимулятор творчества работает отлично!Потом по прошествии многих лет, закончив Пензенский педагогическим институт им. В.Г. Белинского по специальности история и английский язык, оказался я в Покрово-Березовской сельской школе, где должен был с 1977 по 1980 год отрабатывать свой «бесплатный» советский диплом целых три года. И пришлось мне там вести кроме истории и английского еще и географию, и труд (!), а еще… кружок технического творчества. К моим услугам была комната с верстаками, рубанки, фуганок, пила, молотки и… ВСЕ! Творите, товарищ, «исходя из местных условий»! А на дворе вторая половина ХХ века, советские космические корабли бороздят просторы Вселенной, а дети, пардон, ходят в уличный сортир, в котором зимой замерзшие фекалии торчат айсбергами из дырок, и вот с помощью вышеназванных инструментов приобщаются к активной творческой деятельности!Эта обложка ближе к истине. Действительно, в 1929 году такие приспособления появились в США и на полицейских авто, и на мотоциклах. Но… лишь в порядке эксперимента!И тем не менее, чего я там только не делал… Модели метательных машин и тарана для собственного кабинета истории. Рыцарский замок – туда же. Модель ракетного катера. Вездеходы-виброходы из подручных материалов – зубных щеток и мыльниц. Африканские маски из Бенина. Индейские маски с уборами из перьев индюшек и уток. Панно из утиных перьев. Мальчик по фамилии Морковненков пожелал сделать подарок для брата: «рука, сжимающая бутылку без дна!» (пепельница) – сделали, причем для того, чтобы получить форму для отливки руки из гипса, он облил себе руку растопленным парафином! К счастью, дома, а не в школе.В 1929 году танк Уолтера Криста развил 119 км/час на испытаниях на шоссе! А уже в 1932 году совершенно секретный проект «летающего Кристи» появился на обложке журнала! Почему?За что себя хвалю, так это не только за выдержку – по молодости она имманентно принадлежит молодым, а за то, что каждое занятие записывал – что, как, за сколько минут. Так что когда моя ссылка закончилась, и я вернулся в родной город, первое, что я сделал – так это отправился на местное ТВ и предложил вести там передачи для детей! «А вы когда-нибудь работали на ТВ?» – поинтересовались у меня. «Нет, – говорю, – но зато я три года проработал в сельской школе, где одна девочка зарубила топором своего отчима, нанеся ему 15 ударов в голову! Так что после этого ТВ для меня проблемы не представляет». «Ну, ладно, дадим вам попробовать и если справитесь – возьмем!» Дали попробовать, провел я одну 30 минутную передачу, сделал ровно за 25 минут виброход из мыльницы, и он поехал! После этого я так и остался, а вернее «прижился» на пензенском ТВ с 1980 по 1991 год, где практически ежемесячно проводил передачи циклов «Давайте делать игрушки», «Студия ЮТ», «Звезды зовут» и «Ребятам – изобретятам!». С 1985 по 1989 год вел такие же передачи «Мастерская школьной страны» в городе Куйбышеве. Не будет преувеличением утверждать, что на них выросло целое поколение пензенцев, так что еще и теперь люди тех лет узнают прямо на улице.Как видите, идея электрической пушки была в тренде журнала «Популярная механика» и в 30-ые годы ХХ века!Каждый сценарий потом превращался в очередную статью в журналах «Школа и производство», «Семья и школа», «Клуб и художественная самодеятельность», «Моделист-конструктор», «Юных техник», а затем и становился главой в одной из трех книг. Все это я к тому, что технология работы была у меня отработана на все 100%, и ошибки в работе с детьми попросту исключались!Еще один мертворожденный проект на развитие фантазии: скоростной истребитель субмарин, действующий вблизи побережья!Проверял же эффективность этих разработок я на практике, то есть на детях. Во-первых, с 1980 по 1982 год на ОблСЮТ, где делал все то же самое, что и в ТВ-передачах. Потом в школе, куда пошла учиться моя дочь. Потом в школе, куда пошла учиться дочь моего хорошего приятеля – ну, попросил он «поднять дочке в классе авторитета». Потом, в 1998 году, когда в «универе» по три месяца не платили зарплату, опять в школе, где раньше училась дочь и в которой я сам когда-то учился. Опять-таки пошел вести там кружок за «живые деньги». И вот что интересно: во всех этих элитных школах (одна «спецшкола» с изучением английского языка со второго класса, вторая гимназия) дети делали все то, что я им давал именно так, как это и планировалось и ровно за то самое время, которое отводилось на ту или иную самоделку. Обычно это был урок. Урок – и готовы плоты жангада («мой ветерок, моя любовь и плот, мой старый плот, доверься мне!» («Генералы песчаных карьеров»); урок – и можно устраивать гонки виброходов из мыльниц; два урока и готов рыцарский замок, ну и так далее. Причем 80% детей справлялись с работой на хорошо и отлично, а 20% на удовлетворительно. И я думал – а люди обычно думают о других людях лучше, чем следует! – что это нормальный уровень детского творчества. Что так и должно быть… Потом узнал, что, да, действительно, уровень творческой активности у детей и впрямь запредельный… до 12 лет. А потом они начитают думать о том, как бы им размножаться, в голову им ударяет то, что ударяет, и с творчеством становится плохо. Его уровень затем восстанавливается лишь у 20%.Реально такая машина никогда не существовала!Откуда я это узнал? А было так, что еще когда я учился в аспирантуре, у меня вышла первая книга для детей «Из всего, что под руками» (Белоруссия, «Полымя», 1987) и одновременно познакомился с книгой Бориса Павловича Никитина – известного в то время педагога из Подмосковья, как раз и занимавшегося развитием детского творчества. В советской аспирантуре что было хорошо? Пишешь заявление: «Прошу командировать… для работы в архиве …» И тебя посылают куда надо и все оплачивают. Вот и я также сделал и поехал в Москву, но, первым делом, отметив командировку, направился к Никитину. Встреча была очень интересной. Он рассказал, что только что вернулся из Японии, где его очень хорошо принимали и где его книгу будут издавать. Посетовал, что там дети в 4-ом классе знают 27 оттенков зеленого и делают хризантемы из бумаги. А потом предложил мне разработанный им тест на уровень творческого развития. Что-то там надо было складывать по образцу из цветных квадратов, ромбиков, треугольников, причем на время. Не просто это было, но в итоге я у него заработал 98%. Что меня, понятно, сильно обрадовало. А Никитин мне рассказал, что вот уже несколько последних лет безуспешно пытается внедрить этот тест в школах Москвы. И сделать его одним из показателей работы учителя!!!И такая подводная лодка в Италии тоже!В идеале это должно было выглядеть так: дети 1 сентября приходят в школу и сдают этот тест. Результаты записываются и поступают в роно, гороно и облоно. Потом они его сдают 31 мая и результаты сравниваются. Если есть рост, значит ребенок хорошо учится, активно познает мир, развивает свои творческие способности, а учитель… учитель работает хорошо! Если показатели не растут, то это повод задуматься и направить учителя на повышение квалификации. А вот если они падают, то учитель явно не учитель и ему следует искать место по другой специальности! Или же напротив – сразу будет видно на фоне общих показателей, что тот или иной ребенок просто тупой от рождения и надо его в школу для УО отправлять. Понятно, что при всем авторитете Бориса Павловича ему в этом отказали. Объяснив так: нам тогда две трети учителей надо будет уволить. А где мы им найдем замену? А если заменить их оставшимися, то это ж сколько им платить придется?! И работать им придется много, в две смены. И качество их работы упадет. Школ для УО сразу потребуется больше. Их учителям надо будет больше платить! А капиталисты на Западе (ух, они эти капиталисты!!!) сразу скажут, что же это у вас так много посредственностей в обществе? Уж не от того ли, что гегемоны ваши бухают по-черному? А этого никак нельзя допустить, потому что мы строим общество… ну и так далее. В общем – «низзя»! На этом я от него и уехал. Но, в общем, расстроился не очень уж и сильно, потому что имел данные, основанные на собственном многолетнем опыте, что не все так уж и плохо. Да, в деревне у меня как раз «таких» деток было с избытком, но это же как там-то пили, да и много детей там были от кросскузенных браков, так что их легкому дебилизму я тогда совсем не удивлялся.А вот тут на обложке показан вполне тривиальный рабочий момент. Вроде бы ничего необычного. Но творческий момент здесь тоже присутствует. Хотя и несколько скрыто. Ведь речь идет о том, как в США в то время строили небоскребы!Потом темой детского технического творчества я на весьма продолжительное время заниматься перестал. А потом в школу, уже не элитную (времена изменились и учиться в ней стало бессмысленно), а самую обычную, во дворе моего дома, в 2010 году пошла уже моя внучка. И… вместе с ней в эту же школу вести кружок по развитию творчества пошли уже мы вдвоем – моя дочь и я. Ну, что поделать, если учитель начальных классов (кстати, очень хороший во всем другом, выбирали именно такого по отзывам в Интернете), ну, просто не умела того, чего умели мы… И вот тут-то все и началось…Продолжение следует…