Итоги недели. «Наши – герои. Мы гордимся ими!»

Либералов ахеджакнуло футболом

Молодцы! Подарили праздник! Бились, но.... Молодцы! Спасибо!

Возьмут пробы воздуха на стадионе, сделают экспертизу материала мяча и найдут компоненты отравляющего вещества "бережок", ну и ко всему состав земли стадиона не тем окажется, а это не шутка, ибо испарения влияют на организм, что и повлияло на результат.

Про санкции вообще молчу - "страна под санкциями не имеет право выигрывать - это просто нонсенс".

Вот и мы смотрели и рассудили к концу: наш-то Акинфеев уже больше часа" тренировался ", отбивая бесконечные удары испанцев, а испанский вратарь без дела простоял. Поэтому наш – возьмет.

И он - ВЗЯЛ!

Любая победа России чётко показывает, кто есть кто.

Удар в ногу Акинфееву испанец отрабатывал несколько дней на секретной базе КГБ под Арзамасом. Инфа 110%.

Ракетный крейсер «Москва». Вариант один

Лучше сделать из него музей и поставить в парке "Патриот" в Севастополе. Пора старому крейсеру на покой. В настоящее время местные хотят его получить в свой в полуразваленный ССЗ и мурыжить там 10 лет. Военные хотят отправить в Северодвинск, где пять лет модернизировали однотипный крейсер "Маршал Устинов". Так и стоит корабль годами и ржавеет.

Лучше деньги на ремонт выделить. Для закупки облигаций в США деньги есть, а на ремонт ФЛАГМАНА денег нет. В случае ремонта деньги в нашу экономику, а в первом случае деньги в экономику штатов. Получается, на постройку американского флота деньги даем, а свой флот пусть гниет.

Всё верно. Можно все боевые корабли превратить в музеи. Но перед МО стоит задача - обеспечить мирную жизнь государства. И они должны решать какими силами и средствами они это будут делать. И не надо их держать за ид-ио-то-в, они тоже понимают, что слишком много оружия - это накладно для государства, слишком мало - опасно. Полагаю всем понятно, что протягивают ножки по одежке. Т.е. выбирают середину между необходимостью и возможностью.

Вундерчто-то...

Я рекомендовал украинским ВС заняться строительством пирог вместо МРК.. похоже вместо танков им надо начать строить тачанки... Не те ... На пикапах... А на телегах с конями...

На соревнования ездил танк Т-84 (объект 478ДУ9), а танк БМ "Оплот" (объект 478ДУ10), поставлялся в Таиланд. Хотя это все модификации советского Т-80УД (объект 478Б) шифр "Береза".

Сказать по чести, такое качество подготовки укротанкистов и их техники меня совершенно не расстраивает. Меньше жертв на Востоке будет. А "Оплот" это был, Т-80 или Т-34 в данном конкретном случае совершенно не важно.

Из кастрюль - ракеты

Они и про свои миномёты "Молот" такие же хвалебные дифирамбы пели . Попали "Молоты" в войска - начали рваться . Про бронеавтомобили "Позор", виноват - "Дозор", те же песни были - в войсках разваливаться начали .

Как ФАУ-2, оружие возмездия. Видно не дождутся, что американцы перевезут этих гениев военной мысли к себе в КБ.

О, Боже!

Сколько можно?

Они вундервафлей сделали уже больше, чем мы, Китай и США вместе взятые.

Судя по количеству, их делают из картона. Ведь денег нет.

Кто-то в серии что-то за 4 года увидел?

Не хотим кормить свою армию?..

Коротко... Денег нет... но вы держитесь...

Храмчихин вообще зациклен на "китайской угрозе". О чем бы он не писал, обязательно вставит пассаж, про то, как китайцы придут и нас завоюют. Только они не дураки, они нас завоевывать не будут, они нас купят.

Какова уверенность того, что Авторы статьи знают больше Храмчихина, а Храмчихин пишет правду, а не дезинформацию. У меня никакой, а у Вас?



Насколько я понимаю, Храмчихин в силу определённого положения и статуса может намеренно представлять информацию о состоянии ВС России с целью сбить ту истерику, которая сотрясает все западные СМИ с подачи американских сенаторов и военных. И тут претензий к Храмчихину никаких нет, поскольку Авторы статьи апеллируют не к конкретным фактам, а к общей информации плавно переливающейся из одного издания в другое.



Зато как видно такая трактовка событий и предположений, которую развивают Авторы статьи, просто бальзамом ложится на неокрепшие души некоторых граждан России, которые сразу же соглашаются с выводами Авторов и готовы клеймить позором и "кремлёвские власти и касту питерских".



С таким же успехом можно читать, обсуждать, слушать и соглашаться со "знатоком русской истории" Акуниным, "специалистом в области экономики и промышленности" Улицкой, "профессором русской души" Макаревичем, и прочими пишущими и "глубоко знающими" предмет обсуждения.

Полный вперёд, москитный флот!

хорошо ещё, что им про боевых дельфинов не рассказали!

"Чайки" и папирусные ладьи тоже хороши, а ведь еще есть каноэ, байдарки, шестерки, ялики ... Представьте себе, что следующий эксперт решит вооружить ракетами все водные велосипеды Одессы! Ой, мама, шо оно такое тогда будет?

Мдя... Россия к своему дню ВМФ ставит в строй новые корабли, а главный шумерский аспирант Петя пускает пузыри изо рта, лежа пятачком в салате. Ну а главный шумерский адмирал (выпускник ташкентского ТАНКОВОГО училища) просто дует в уши то, что ему на бумажке написали.

Народно-государственная забава «Борьба с коррупцией»

Да, план просто замечательный! А предыдущий уже выполнен? И еще..Может разработать такой ПЛАН, чтобы раз и навсегда неповадно было... И не разрабатывать через два года новые мероприятия.

Медведев на месте, в правительстве все те же персонажи. Некоторых поменяли местами, поэтому и план НОВЫЙ.

С планами как-то сподручнее, их можно корректировать, как и результаты замалчивать.

С-500 – кий космического бильярда?

О ракете 40Н6Е давненько уже заикались, аккурат когда начали только говорить о возможных поставках С-400 на экспорт. А вот "для сэбэ" 40Н6М пророчили, с наклонной дальностью полёта "в полтора раза выше чем у 40Н6", то бишь 600 км получается. Будем посмотреть.

Проблема в том, что заявления о намерениях и реальные результаты - это две большие разницы в нашей стране. По действующей ГПВ до 2020 года в войска должно быть поставлено 10 комплексов С-500. На дворе середина 2018 года и только сейчас начались "предварительные испытания". Такими темпами, завершение испытаний и начало серийного производства начнется только в середине следующего десятилетия. Такая же ситуация с ПАК ФА, Армата, Сармат, Бумеранг, Курганец, эсминец Лидер, ПАК ДА и т.д. Как вы считаете, это большой повод для радости?

приятная новость , но радоваться будем после принятия на вооружение!

Показалось мне или нет? Существенно возрастает дальность твердотопливных ракет. Постоянно слышу - ракеты "Панциря" увеличили дальность и высоту "досягаемости" - в тех же габаритах, "Верба" - дальнобойнее "Иглы"... Теперь вот и мощные ракеты.

Скорее всего, наши химики освоили новые виды топлива для твердотопливных ракет, с повышенной энергетикой.

И пошла "цепная реакция", с ростом параметров всех твердотопливных ракет.

Дроны, дроны, дроны не успели…

«…обнаружены дроны неизвестных операторов».

Как это понимать? Уже во время ВОВ и немцы и мы достаточно успешно определяли места, откуда ведется передача. С того момента времени техника пеленгации шагнула значительно дальше. Так неужели мы не научились определять, откуда идет радиоканал управления? Тем более что и дрон, и оператор находятся в постоянном контакте, а не эпизодически поддерживают контакт. Следовательно, место определить, где сидит барбос, как два пальца об асфальт.

Ну, запеленговали. И сразу стал оператор известен? Думаете, что он там будет сидеть и дожидаться, когда по нему нанесут удар или повяжут и допросят? Дрон сбили — оператор слинял. Да и вообще, может быть, что в автопилот дрона заложена программа, и оператору нужно всего лишь его запустить.

Вот именно. Место-то определили — на юго-западе Идлиба. А вот кто конкретно… Вариантов масса.

Магическое зрение Су-57

Никто нам ничего не расскажет, идет информационная война, вот под этим углом все надо и воспринимать.

Во-во, поэтому не торопимся с выводами, а наблюдаем из засады.

Вот Р-37М и подойдет для размещения во внутреннем отсеке Су-57, а не гигантская КС-172.

Ф-35 уже не стелс, Су-57 — ещё не стелс.

Вывод: "стелса" не существует. Одна трескотня и пиар.

Ну, смею предположить… Су-57 поднялся в воздух, включил радар, и увидел лётчик, что вокруг тьма-тьмущая «Рапторов» да «Лайтнингов» иноземных, и крикнул он: «Выйди, ворог, из сумрака!» Испугались тогда летуны вражеские, зело им волны православно-электромагнитные шкуру стелсову жгут, и улетели с плачем домой главному буржуину локхидовому жаловаться: мол, не спасает покрытие твое многомиллиардное от взгляда русского, не будем мы более летать в небе сирийском да нехристей бородатых защищать! И написали все заявление об уходе на лечение в пансионат антихибиновый, слезы горькие утирая…

Кто расстрелял русского лётчика?

Что сказать: дело сделали — это хорошо.

Можно и поязвить: турки задерживают преступников не по факту совершения преступления, а по мере необходимости.

В любом случае подонки, расстрелявшие нашего лётчика, должны отправиться в ад.

Нашли на кого всё свалить… А тот факт, что до расстрела лётчиков самолёт был атакован турецким Ф-16, типа ни при чём??? Лётчики могли погибнуть и от ракеты! Почему не арестуют отдавшего приказ на пуск ракет?

Ну, наверное, тот факт, что лётчиков, сбивших российский самолёт, уже осудили в Турции, тоже не имеет значения? Или имеет?

Вот это должно было быть в начале. Сначала — голова убийцы в корзине, потом только — зелёный свет помидорам и любителям турецких курортов.

В Турции ходили разговоры, что самолёт сбили "гюленисты", чтобы Эрдогана подставить. Эрдоган потом, после мятежа, часть пилотов уволил, а часть репрессировал.

Кто остановит террористов?

Всё, как и планировал Сенат США.

Про сенат не знаю, но про планы ЦРУ по дестабилизации подбрюшья России в постсоветских среднеазиатских республиках слышал ещё от генерала Ивашова 5 лет назад. Вот они и начали их воплощать. Потому что ни у кого не вызывает сомнения, что ИГ — это детище и проект ЦРУ, причём более радикальный, чем «Аль-Каида» (запрещена в России).

Все факты упрямо показывают, что даже лояльность режимов к США не служит гарантией от так называемого управляемого хаоса.

Туркменский "вождь" так усиленно набивается на дружбу с США, что даже не думает о последствиях, которые могут постичь не только страну, но и его самого (а о себе он заботится в первую очередь). Кому американцы оказывали "поддержку" и давали зеленый свет для выкрутасов внутри страны, для тех все заканчивалось плачевно: развалом страны, гражданской войной и на десерт — казнью.

Вся мощь азербайджанской армии

Про это уже много писали. Конфликт был изначально одним из средств разрушения СССР. Сейчас он создает напряжение на границах России. Он выгоден геополитическим противникам РФ.

Но, с другой стороны, он сейчас держит Армению (вокруг нее Азербайджан и Турция) плотно в ОДКБ и ЕАС. Иначе кто защитит? И Азербайджан не может поставить базу НАТО и т. д. Вынужден разговаривать с Путиным. Двояко получилось.

Что у него за знак на кителе? Академия ГШ? А вообще, если они займутся вопросом Карабаха плотно, то, думаю, Армении там не светит…

Не соглашусь. Азербайджан и в первом конфликте превосходил армян на порядки по количеству техники, ресурсов и населения, а оно вон как повернулось.

Так и сейчас, психологически азербайджанский солдат — не самая грозная сила. Талыши — да, лезгины — хорошо воюют. Разноплеменной конгломерат турок в бою гораздо менее стоек.

Лёгкой прогулкой для Азербайджана это точно не станет.

А для Ильхама Алиева так и вовсе может закончиться совсем печально.

Одно дело с речёвками на парадах выступать, другое — терять своих солдат и землю.

Ильхам Алиев мог бы спросить своего неизменного ГШ Наджмедина Садыкова, который планировал для Гейдара Алиева ту самую провальную кампанию конца 1993 — начала 1994 гг., после которой и заключили соглашение о прекращении огня.

Правда, Ильхам Алиев в это время даже в Азербайджане не был, поэтому вряд ли помнит доблестный поход через Омарский перевал, но, повторюсь, проблем Азербайджан выхватит по самое не хочу.

В Британии обнаружены залежи «Новичка»

Ситуация начинает приобретать форму бреда. Так что версия о "спятившем" сотруднике химлаборатории в Порт Энд Дауне вполне рабочая.

А вообще, этот новый инцидент на пользу России. Все увидели, какой беспредельный дурдом творится в старой доброй Англии.

«А у Трампа перед встречей с Путиным как раз намечен визит в Лондон. И что ему будут там рассказывать, вопрос пока открытый! Поэтому, сколько бы у нас ни было версий, не забываем, что только версия американского вмешательства отвечает на вопрос «кому выгодно?» Причем сразу по двум эпизодам!»

Поддерживаю, и это мое мнение тоже. Не было никакого новичка-дурачка-старичка-чудачка. Был передоз наркоты. В первом случае могли блокировать жертвы и ввести сквозь одежду без церемоний, потом перенести на скамейку. Где записи с видеокамер прогулки Скрипалей? На видео "химобработки" места происшествий один размазывает следы компонентов "новичка", другой их собирает.

Во втором случае: наркоманы со стажем в районе, где большинство жителей живут на наркоте, и передоз не редкость.

Нет, не ЦРУ. Скорее всего, какой-нибудь чижик, работающий в лаборатории неподалёку.

Совет Европы споёт «Катюшу»

Как говаривал тов. Бендер: «Обратитесь во всемирную лигу сексуальных реформ — может быть, там помогут!»

Надо выйти оттуда навсегда, чтобы урок был, и следующий раз думали получше. А если "они" там будут рассуждать, что Россию можно исключить, потом, когда надо, включить, то ничего не изменится, будут и дальше унижать. Да и вообще делать там нечего, ПАСЕ, ОБСЕ и прочие — лицемерные конторы.

А не западло брать деньги у России? Где ваша солидарность? Ведь русские зло, значит, и деньги у них злые!

А хоровод будут водить, если заплатим? «Катюшу» хором исполнят?

Нефть и пенсии. От Мехико до Иркутска

Пошла борьба за выборы 21-го года.

Хороший политик для своей пользы должен продуктивно воспользоваться любой окружающей ситуацией, и хорошей, и плохой. Это абсолютно естественно.

Конечно, в этом есть и элемент политической борьбы, и риска тоже. Но все же его поступок вызывает уважение.

Левченко выбирали именно как протест против единороссов, (горжусь земляками). И делает он то, что и должен.

Раньше был лозунг: догнать и перегнать Америку. А сейчас что, догнать и перегнать Мексику???

Заявить можно что угодно, вопрос в реализации. И как без приватизации и экспроприации можно изыскать такой объем средств, чтобы позволил увеличить пенсии в два раза, у олигархов столько нет))), попахивает популизмом. Но заявление все равно бесспорно смелое, такие задачи себе и надо ставить, любопытно, что из этого получится…

Президент Венесуэлы Уго Чавес хотел сделать подобное, но — увы! Доходы корпораций многократно превышают стоимость самой ценной человеческой жизни…

Точно. Если реально начнёт лезть в нефтянку, то вскорости подавится буррито, или инфаркт… Жаль мужика.

Сборная России по футболу продолжает творить историю на наших глазах. Выйдя в одну восьмую финала впервые в новейшей истории России, наша команда опять-таки впервые в истории одержала победу в этой игре, и сыграла в четвертьфинале. Да как сыграла! На уровне яркого и атлетичного футбола с грандами европейского и мирового футбола - хорватской сборной.Сборная России впервые играла в четвертьфинале мирового первенства. У русофобов и ультралибералов – траур, и сопли до пола: ААА!! Путин подкупил всех!!!Г-н Боровой даже сумму рассчитал – 75 млн долларов испанскому королю и всей сборной Испании.Шта?..Эти «боровые», похоже, не в курсе, что отдельные игроки испанской сборной 75 млн евро могут расценить, разве что, как «мелочь на мороженое», ибо стоят в разы дороже на трансферном рынке.Но это ж либералы. Они у нас интересуется даже тем, в чём не умнее валенка. Главное – выскочить повыше – авось уютные жэжэшечки подхватят и эту ересь дальше понесут.А за что «подкупили» саудовского принца? За литр самогонки и кадку с солёными огурцами?..Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва", находящийся в настоящее время в Севастополе, ожидает решения относительно его дальнейшего использования.Есть мнение, что для России существует только один вариант: сохранение флота всеми силами и средствами, включая сохранение гвардейского ракетного крейсера «Москва». Ну нет у нас ещё того военно-морского обновления, которое хотелось бы видеть на всех флотах, а потому сделать из ГРК «Москва» музей – уж слишком расточительно, как расточительно и превратить его в очередной гниющий боевой корабль под лозунгом «денег нет – пусть сам держится на плаву».Впечатления непосредственных участников биатлона, которых обвинили в непрофессионализме, всегда наиболее интересны, поскольку это мнение людей из «поля», сидящих непосредственно в машине и оценивающих ее в конкретной обстановке. Появившееся видео участников биатлона и их оценки состояния танков «Оплот» многое объяснили.Украинское вундерваффе, оно сегодня такое... Назвать погромче и поярче, выкрасить свежей краской – а уж что под этим названием и под этой краской старый добрый советский танк – дело десятое. Ведь как только вундерваффе становится реально украинским, его разрывает как тот миномёт, который на днях в ВСУ выкосил целое отделение.На Украине объявили о создании очередной "мощнейшей, вызывающей серьезное беспокойство у России" ракеты. Об этом заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения. После его заявления украинские СМИ запестрели заголовками типа "Россия в панике", "Украина ответит России своей ракетой" и т.д. и т.п.И снова из серии «новейшее украинское супероружие». Были времена, когда и в России, и на Украине из самолётов делали кастрюли. Теперь на майданной Украине силятся из кастрюль, с трудом снимаемых с головы, наклепать самолётов и ракет, да побольше, побольше. Кастрюли к макушками приросли, а потому и с ракетами на самом деле не ладится. Если только отрывать вместе с головами...Несколько дней назад экспертные и думающие околоармейские круги всколыхнула статья заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина. Абсолютно не с опозданием, а хорошо вчитавшись, реагируем на материал.Пункт первый, пункт второй, пункт сто пятьдесят второй: на армию нужны средства – не хочешь кормить свою, покорми-ка, братец, чужую. Можно, конечно, отступить от этого правила, но уж слишком больно потом это отступление даст плашмя по затылку – ох, и зашумит в головушке, решившей, что сиюминутный «сникерс» будет предпочтительнее вложений в обороноспособность страны. Весь вопрос в том, что Россия и к «сникерсам» уже успела привыкнуть, а посему – в вечных поисках золотой середины между недошоколадным батончиком и Су-57...В интервью украинскому изданию «Апостроф» Згурец рассказал о том, как нужно выстраивать концепцию военно-морских сил Украины, чтобы они смогли «нивелировать российскую угрозу». Интервью в украинской прессе вышло под громким заголовком «Военный эксперт раскрыл секрет, как Украине топить российские корабли».Судя по количеству постов о том, насколько велики возможности «вероятного» украинского москитного флота, можно только удивляться, почему другие державы до сих пор не развивают именно эту силищу морскую. Даёшь каждой казанке по «Томагавку» или «Калибру»! Даёшь каждому баркасу по адмиралу! С таким-то военно-морским арсеналом все моря можно сделать внутренними, окружая противника и заставляя того давиться от смеха. Полный вперёд!Президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий "Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Есть у нас такая старая добрая традиция: каждый год утверждать новый план по борьбе с коррупцией. В эти дни принято устраивать массовые гулянья, в качестве шутки давать на лапу танцующему медведю, пускаться в пляс, чеканя каблуками количество подлых взяточников и казнокрадов, с которыми готовы расправляться правоохранительные органы. Воздушные шарики, сладкая вата, радости нет предела, ибо народ знает, что если и с этим планом что-то пойдёт не так, в будущем году утвердят новый, который уж точно прижмёт всех коррупционеров к ногтю.На полигоне Капустин Яр успешно завершены испытания новейшего боеприпаса для систем противовоздушной обороны. Речь идёт о ракете 40Н6Е для зенитных ракетных комплексов С-400. Это дальнобойная ракета, испытания которой успешными признали представители межведомственной комиссии.Что в первую очередь беспокоит наших партнёров? Сможет ли какая-либо из модификаций русских ракет устаивать космический бильярд – то бишь сбивать спутники с орбит или выводит их содержимое из строя? Наши успокаивают: что вы, что вы... мы лишь намерены бороться с космическим мусором...В районе российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии были обнаружены дроны неизвестных операторов. По сообщениям официального представителя базы ВКС РФ в провинции Латакия, беспилотные летательные аппараты пытались атаковать военный объект. Они были сбиты. Сообщается, что дроны не успели нанести какого-либо материального ущерба авиабазе. Пострадавших нет.База атакуется не впервые. Предыдущая попытка атаки на "Хмеймим" предпринималась 24 мая, когда боевики попытались использовать самодельные дроны, снаряжённые взрывными устройствами.МО РФ официально не информирует, при помощи какого оружия были нейтрализованы на сей раз беспилотные гости. Мог быть использован комплекс «Панцирь»: он входит в число средств ПВО авиабазы ЦХмеймим».Новейшие российские истребители Су-57 получили боевой опыт в Сирии, где проводится антитеррористическая операция, передает РИА «Новости» сообщение члена экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимира Гутенева. Пребывание в Сирии четырех российских самолетов Су-57 позволило получить дополнительные данные о способности машины обнаруживать (с помощью бортового оборудования) американские F-22 и F-35, которые задействованы на том же театре военных действий, сказал Гутенев.Стало быть, хвалёная невидимость F-35 уже не может считаться истинным техническим чудом XXI века. Не к лицу американцу теперь носить гордое имя «самолёта-невидимки». Глазастые русские всё равно его увидят!Турецкие СМИ сообщают, что на территории Грузии сотрудниками правоохранительных органов задержан гражданин Турции Серкан Куртулуш. Куртулуш, по заявлениям турецких спецслужб, подозревается в причастности к расстрелу российского военного лётчика Олега Пешкова.Напомним, самолёт Су-24 ВКС РФ был сбит над северными районами Сирии истребителями турецких ВВС в 2015 году. Лётчики катапультировались. Боевики открыли по приземляющимся военнослужащим огонь из крупнокалиберных пулемётов. Олег Пешков погиб. Штурман Константин Мурахтин был спасён отрядом спецназа. В тот же день при выполнении спасательной операции погиб военнослужащий ВС РФ Александр Позынич.О личности и деяниях Куртулуша, а также о его «соратниках» турецким правоохранителям известно, по-видимому, немало.Во-первых, он входит в преступную группировку, которая в своем составе насчитывает восемнадцать членов.Во-вторых, недавно, в мае 2017 года, в Турции осудили одного из представителей группировки, Альпарслана Челика. Этот тип на камеру сначала заявил, что именно он и убил российского лётчика. Однако на суде он отрицал собственные заявления. Турецкий суд всё же признал Челика виновным, но по статье о незаконном владении оружием. За это виновному полагается пять лет лишения свободы.Следствие по делу о причастности Челика к расстрелу О. Пешкова продолжается.Туркменская служба «Радио Азатлык» сообщает о боестолкновении на туркменско-афганской границе, в котором погиб почти взвод туркменских пограничников. Тела погибших воинов были переданы семьям в металлических гробах. Родственники павших предупреждены о «неразглашении».Сообщается, что инцидент имел место почти три недели назад на участке границы Кушка (Мары-Серхетабат) – Тахтыбазар, когда с территории сопредельной афганской провинции Бадагис имела место попытка прорыва контрабандистов-наркоторговцев. Однако количество потерь среди пограничников вызывает серьезные сомнения в том, что речь идет об обычной контрабанде…В начале июля в нескольких километрах от границы Туркменистана развернулись тревожные события. На севере Афганистана началась операция против боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Несколько сотен военнослужащих афганского спецназа переброшены в уезд Дарзаб (провинция Джаузджан), где террористы, проведя молниеносную операцию, смогли окружить свыше 120 представителей вооружённых сил и полиции. Боевики не только захватили все основные подступы к административному центру Дарзаба, но и на ряде направлений вошли в него.Таким образом, налицо опасность массового проникновения террористов через границу Туркменистана. Достаточно ли у Туркменистана сил и средств для того, чтобы остановить и нейтрализовать боевиков?Азербайджан готов к военному решению конфликта в Нагорном Карабахе, если в ближайшее время эта проблема не будет урегулирована мирным путем, заявил министр обороны республики генерал-полковник Закир Гасанов на служебном совещании с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, сообщает азербайджанское издание trend.az.В своем выступлении министр обороны Азербайджана заявил, что затягивание урегулирования нагорно-карабахского конфликта ведет к еще большему его разрастанию. Если конфликт не будет урегулирован в рамках норм международного права, то противник почувствует всю мощь азербайджанской армии.Кстати, господин Гасанов этим не ограничился. Из его слов стало ясно, что «урегулирование» в рамках норм международного права министр толкует однозначно.Он привел в пример речь Ильхама Алиева, произнесенную тем на параде в честь 100-летия создания азербайджанской армии: Азербайджан больше не смирится с оккупацией своих земель, а затягивание решения ведет к его возобновлению конфликта в более широких масштабах.Нужна ли при такой трактовке дипломатия? Как нам представляется, вопрос этот — чисто риторический. Да и сами сферы дипломатии, по-видимому, очень далеки от интересов министра обороны…30 июня в городке Эймсбери, что неподалёку от печально известного Солсбери (того самого), были отравлены двое: мужчина и женщина, проживающие, как сказали бы у нас, в гражданском браке. В тот же день в критическом состоянии они были доставлены в больницу. Полиция предположила, что отравление стало следствием передозировки наркотиков: пациенты, как поговаривают, имели склонность к опытам по расширению сознания. Но скоро эту версию опровергли, заявив, что потерпевшие стали жертвами боевого отравляющего газа «Новичок»!Вон оно как дело-то повернулось! Похоже, в малых британских городках «Новичок» скоро можно будет можно купить на каждом углу: в баре, супермаркете и даже аптеке (особенно там). И конечно, продавать его будут русские мужики в шапках-ушанках и футболках с портретом Путина. Кстати, все сделки пойдут в рублях — это для укрепления российской национальной валюты.Шутки шутками, но, видимо, тема Скрипалей не даёт покоя ни властям в Лондоне, ни британской прессе. Сериалы про Шерлока Холмса англичанам давно наскучили — и им был найден заменитель. Не объявят ли парочку из Эймсбери незадачливыми двойными агентами, продавшими секреты Москвы за фунты стерлингов?У России нет оснований возобновлять выплаты в Совет Европы (СЕ), заявил российский МИД (документ размещен на официальном сайте ведомства). В Министерстве иностранных дел РФ напомнили, что в 2014-2015 гг. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение ограничить в правах парламентариев из России из-за присоединения Крыма. После этого Россия покинула ПАСЕ, но продолжала финансировать Совет Европы, дожидаясь обещанного восстановления российской делегации в правах. Летом 2017 года Москва приняла решение приостановить выплату взносов в бюджет ПАСЕ до «восстановления в полном объеме полномочий российской делегации». Однако с тех пор прошел год, а воз и ныне там. И теперь в МИД пояснили, что никаких оснований для возобновления выплат нет. Правда, чиновники подтвердили, что Россия выполнит все финансовые обязательства, как только будут восстановлены все права и полномочия российской делегации.Такая (почти несгибаемая) позиция российского МИДа сильно огорчает «партнёров» из Европы. Некоторые, наиболее слабые психологически, чуть ли не плачут. К примеру, официальный представитель генсекретаря Совета Европы Дэниел Хольтген сказал, что СЕ настаивает на выплате Россией своего взноса «в соответствии с уставом СЕ» и потребовал всю сумму, которую Россия должна с 2017 года, так как Совет Европы «испытывает финансовые трудности».Оголодали? И виноваты русские? Ай-яй-яй!Подобная «дипломатическая» поза СЕ напоминает внутрисемейные разборки: один родственник лишил «права голоса» и выгнал из дому другого родственника, но требует, чтобы тот содержал семью. «Советчикам» Европы пора бы понять, чтобы Россия в их семью вписывается плохо!В России продолжается критика пенсионной реформы. Дошло даже до губернаторского корпуса. Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил о том, что в представленном виде реформа не может вызывать одобрения. Мало того, по словам Левченко, правительство идёт «неправильным путём»: «Законопроект я не поддерживаю. Пошли неправильным путём. Если речь идёт о повышении пенсии, чем объясняют пенсионную реформу в правительстве, то выбранный для этого метод не совсем корректен».Не совсем корректен? Эх, слаба Россия-матушка на критику! Зато, видать, крепка реформами!Тем временем в Мексике, далеко не самой богатой стране мира и уж точно не сверхдержаве, тоже решили провести пенсионную реформу. Только пошли как раз правильным путём: просто удвоить народу пенсии. Без манипуляций с пенсионным возрастом.Победивший на выборах президента Мануэль Лопес Обрадор обратился к мексиканской нации и напомнил, что в стране, основную часть доходов которой составляет экспорт нефти и газа, не может быть миллионов бедных. А потому первым указом, который подпишет новый президент после вступления в должность, станет указ о двукратном повышении пенсий. Без повышения планки пенсионного возраста. Источник денег уже найден: Обрадор отметил, что средства на повышение уровня благосостояния народа Мексики будут изыскиваться в ходе реализации программы по справедливому перераспределению доходов нефтегазового сектора.Нет, мы в России так не можем. Нам об олигархах заботиться надо. Оно, конечно, светлые лики иных господ в телевизоры не входят… Но тут виноваты зрители: телевизоры надо побольше покупать!