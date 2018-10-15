Мифы о происхождении Украины и украинцев. Миф 11. Тарас Шевченко как символ нации

В пантеоне идолов современной Украины Шевченко занимает ныне такое же место, какое в пантеоне советских идолов занимал Ленин. Некоторые в своем усердии пытаются представить Шевченко гением мировой культуры и сравнивать его даже с Пушкиным или Мицкевичем, а другие называют Шевченко кобзарем и пророком, библией украинского народа, национальным символом и духовным наставником.По канонической версии Шевченко — гениальный поэт и художник, с детства томившийся в крепостной неволе, за участие в борьбе с царизмом сосланный в солдаты, где преступный царский режим не давал развиваться народному дарованию.Можно задаться вопросом, почему этот человек, по признанию его современников, представлявший из себя среднего поэта, вдруг оказался востребован его потомками? Почему только спустя полвека после его смерти о нем вспомнили, и он стал у так называемых «мазепинцев» символом зарождающегося украинства? Почему после Октябрьской революции большевики сделали из него борца против крепостничества? Почему в современной Украине он стал символом «украинской нации»?Что же такого примечательного было в жизни и творчестве Шевченко?В сущности, он был человеком талантливым, но необразованным, так и оставшимся во многих вопросах невеждой, что и отразилось на его поэзии и мировоззрении. В таких обстоятельствах человек становится злобным, крайне эгоистичным, ничем неудовлетворенным и стремящимся к разрушению. И недаром он сам признавался «Я от природы вышел какой-то неконченый».И это при том, что, по многочисленным свидетельствам его современников, вся жизнь Шевченко прошла в пьянстве и разврате, и что он не оставил после себя ни одной потрясающей картины и не удивил мир литературными шедеврами.Вот что о нем писали его современники. Гоголь о творчестве Шевченко: «Дегтю много и даже прибавлю, дегтю больше, чем самой поэзии. Да и язык…», Белинский: “…простоватость крестьянского языка и дубоватость крестьянского ума…”, его друг Кулиш: «…муза полупьяная и распущенная…», Иван Франко: «…тем временем это просто средний поэт, которого незаслуженно пытаются посадить на пьедестал мирового гения». Как видите, не очень-то они его ценили.Если взять его произведения, то в них нельзя найти ни одной возвышенной мысли, они перенасыщены злобой и ненавистью на весь мир, призывами к разрушению, потоками крови, восхвалением «вольных ляхов» и ненавистью к «москалям». И эта безграничная ненависть направлена против всех, кто, по его мнению, виновен в его жизненных неудачах.Какие же обстоятельства породили такое уродливое явление? Для понимания этого феномена окунемся в его детство и юность, период становления человека и личности.Родился Шевченко в семье крепостных крестьян на правобережной польской половине Украины, всего лишь двадцать лет назад присоединенной к России. Здесь еще все дышит Польшей, польские священники в церквах, польская система образования в церковных школах и польские учителя, польские паны еще правят в своих бывших имениях. С ранних лет он впитал в себя польскую среду обитания.Детство у него было тяжелое, церковно-приходскую школу не закончил, в 9 лет умерла мать, отец привел мачеху, которая вместе со сводными братьями и сестрами издевались над ним, через два года умер и отец. Из детства у Тараса остались и страшные воспоминания о местном гайдамаке-разбойнике, требовавшего от отца деньги.Любовник мачехи, дьяк школы и пьяница, спаивал Тараса, пристроил его «консулом» — следить за успехами учеников и давать розги за неуспеваемость. Сочувствия к людям у Тараса не было с детства. Он требовал от учеников подношений, а тех, кто принести ничего не мог, сек нещадно. Грамоты здесь он не постиг, заучивали в школе только псалмы.От дьяка Тарас сбежал, пошел учеником к маляру – выгнали, пастухом – выгнали, батраком – снова выгнали. Где-то в 15 лет дед пристроил его к управляющему имением поляку Дымовскому.На этом страдания Тараса закончились, дальнейшее детство и юность он провел в лакеях, а это не тяжкий крестьянский труд в поле. Управляющему понравился сообразительный мальчик, местному художнику он отдает его на уроки рисования и обучает польской грамоте, так что Тарас первой освоил не родную, а польскую грамоту.Так он стал казачком при молодой жене барина польской пани Софии. Она была просвещенной женщиной, научила его говорить по-французски, читать и писать по-русски. Остальное образование и знания языков он получал от ее лакеев и до конца жизни писал страшно безграмотно.Дальше судьба бросает Тараса в польскую среду, в 1829 году он вместе с семьей барина едет в Вильно. В качестве пажа он у ног пани Софии, она проявляет благосклонность к нему, дает читать ему польские книги, он узнает Мицкевича и восхищается им.Она добивается для Тараса посещения лекций известного европейского художника, он входит с польскую студенческую среду и проникается их мировоззрением. Польская пани, польские поэты и польские друзья. Становление Шевченко и его взгляды формировалось под крылом пани Софии, попал он к ней 15-летним подростком, а вышел из под её опеки уже 24-летним мужчиной.В Вильно он влюбляется в польскую красавицу Ядвигу, портниху пани Софии, через ее брата попадает в круг студентов, участвующих в подготовке польского восстания 1830 года. С отъездом барина Тарас находит предлог и остается у Ядвиги, она предлагает ему участвовать в восстании. Из-за своей трусости он отказывается, и неистовая полячка сдает его властям, которые этапируют Тараса в Петербург к его барину. Разочарованием и предательством заканчивается первая любовь Шевченко, и у него формируется соответствующее отношение к женщине.Вот так прошел малорусский и польский этап становления Шевченко. С раннего детства он воспитывался в польской среде, и она сформировала его мировоззрение и привила лютую ненависть к «москалям».Он никогда не охаивал польский период жизни своего народа, для него это расцвет Украины, так говорили польские друзья и так пьяные кобзари пели. Земля обетованная для него — это "колись":А ти пишалася колисьВ добрі і розкоші! Вкраїно!В своем творчестве он любит польскую Украину, ненавидит её порабощение царизмом и ругает польского пана за то, что они из-за своих амбиций довели Польшу до ее падения и раздела. Он пишет то, что читал у Мицкевича, что слышал от своих польских друзей. Русских поэтов и Пушкина он в юности не читал. Поэт польской окраины, воспитывавшийся поляками и на польской литературе, принявший их ненависть ко всему русскому.В его душе находят отзыв только воспоминания о своем детстве, о тяжкой доле крестьян, и виновниками этого он видит русский царизм и «москалей», считая виновными их и во всех своих бедах.Только в 17 лет Шевченко попадает в русскую среду, но еще семь лет находится под влиянием обожаемой им полячки Софии. По ее просьбе Шевченко устраивают учеником к художнику Ширяеву. Он попадает в среду петербургских художников. Малороссия в то время для петербургского общества была чем-то экзотическим, и Шевченко стал для них модным аборигеном из отсталой провинции. Питерская богема заинтересовалась одаренным юношей, и в его судьбе принимают горячее участие такие знаменитости, как Брюллов, Венецианов и Жуковский.Он знакомится со своим земляком Сошенко, учеником художника Брюллова, и малороссийским писателем Гребинкою. Через них он входит в круг малорусского землячества Петербурга, посещает их вечера, заканчивающиеся нередко застольем, любителем которого Шевченко всегда был. Там он знакомится с исторической фальшивкой «История русов» о счастливой жизни малороссов в составе Польши и о «казачьих рыцарях», откуда он в будущем будет черпать материалы для своих произведений. Даже современные украинские историки признают ее фальшивкой.При всем при этом он оставался крепостным, в его обязанности входило подавать господину трубку или стакан, стоять незаметным истуканом рядом, выполнять личные его поручения и числиться домашним художником. Дорога в свободные художники для него была закрыта.Брюллов просит хозяина Шевченко освободить его, тот отказывается и тогда по просьбе Жуковского царица организовывает лотерею за портрет Жуковского кисти Брюллова. Деньги внесли сама царица, члены ее семьи, царские приближенные и художники. Таким образом, Шевченко в 1838 году благодаря не своим талантам, а петербургской богеме и благосклонности царской семьи, оказывается на свободе и поступает в Академию художеств.Вы думаете, он приступил к постижению тайн искусства? Ничего подобного, по своему обыкновению ударился в пьянство. Вот как он сам пишет о своем житье-бытье: «Як здав я екзамен та як почав гуляти, то опам'ятався тiльки тодi, як минуло моїй гульнi два мiсяцi».Малорусский помещик Мартос в 1840 году за свои деньги издает «Кобзарь», у Шевченко заводятся деньги, и практически все время он проводит в безудержном пьянстве. Со своими приятелями организовывает политико-алкогольное общество «мочемордия», где его члены заливали лицо и голову спиртным и избирали «его всепьянейшество».Он был частым посетителем кабаков и публичных домов, а его жилище поэт Полонский описывает вот так: «…кожух на кровати, бардак на столе и… пустой штоф из под водки».Реальный Шевченко — грубый, неопрятный, распространяющий вокруг себя запах лука и водки, был мало привлекателен для женщин и обречен пользоваться услугами продажных женщин, попытки завязать серьезные отношения неизменно натыкались на отказ.Так, в пьянстве и разгуле, протекала его жизнь, и ради наслаждений он был готов на любую низость. Княжна Репнина в 1845 году организовала сбор средств для выкупа родственников Шевченко из крепостничества, а он, получив деньги, просто пропил их, на чем вся затея с выкупом и закончилась. Оскорбленная в своих чувствах княжна писала ему: «Жаль очень, что Вы так легкомысленно отказались от доброго дела для родных ваших; жаль их и совестно перед всеми, которых я завлекла в это дело».Подло он обошелся и с Сошенко, первым поднявшем вопрос о его освобождении, много хлопотавшем за него, делившимся с ним иногда последним куском хлеба и приютившем его у себя в комнате. В благодарность за все Шевченко совратил его невесту и потом бросил ее.Вот так он и жил, проявляя недюжинный талант подстраиваться и подлаживаться к людям, вызывать их сочувствие и выдавливать слезу. О нем заботились, его выкупали из крепостной неволи, учили и давали деньги. Сам же он оставался жёстким и бессердечным и никогда не испытывал чувства благодарности к людям, стремившимся сделать так много для него.Окончание следует…