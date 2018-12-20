Украинские нацисты на службе у Третьего рейха
Немцы использовали украинских националистов для войны с СССР, но не дали им создать «самостийную» Украину. Берлин не собирался создавать независимую Украину, она подлежала оккупации и должна была стать частью Германской империи. А рядовых членов ОУН использовали как низовую оккупационную администрацию, полицаев и карателей.
Продолжение борьбы с бандеровцами
После операции НКВД в августе – сентябре 1940 года Краковский центр ОУН (б) приказал усилить конспирацию, перебросить всех нелегалов в Польшу. В условиях жесткого давления НКВД бандеровцы по указанию Краковского центра пытались прорваться за границу. Так, в течение 1940 года в результате боев советских пограничников и боевиков ОУН было убито и ранено 123 повстанца и арестовано 387 человек. Однако большая часть бандитов всё же сумела уйти от пограничников: было зафиксировано 111 случаев прорыва в УССР и 417 – за кордон.
Чекисты вынуждены были признать: «Оуновцы-нелегалы прекрасно владеют навыками конспирации, подготовлены к боевой работе. Как правило, при аресте оказывают вооруженное сопротивление и пытаются покончить жизнь самоубийством».
В целом в течение 1940 года советским правоохранительным органам благодаря превентивным ударам удалось не допустить всплеска бандитизма на территории Западной Украины. В Волынской области за 1940 год было зарегистрировано 55 бандпроявлений, при этом погибло и было ранено 5 работников милиции и 11 человек советско-партийного актива. По Львовской области на 29 мая 1940 года числилось 4 политические банды (30 человек) и 4 уголовно-политические (27 человек), в Ровенской области политических банд не было, только уголовные, в Тарнопольской – 3 уголовно-политические банды (10 человек).
Зимой 1940-1941 гг. чекисты провели операцию по окончательной ликвидации националистическо-бандитского подполья. Только за 21-22 декабря 1940 года было арестовано 996 человек. С 1 января по 15 февраля 1941 года было ликвидировано 38 групп ОУН (273 человека), арестовано 747 человек, убито 82 и ранено 35 бандитов. Погибло 13 и ранено 30 чекистов. Наказания были жесткими, соразмерны преступной и террористической деятельности подсудимых. В январе 1941 года во Львове прошёл «Процесс над 59»: 42 человека были приговорены к расстрелу, остальные к тюремному заключению и ссылке. В мае 1941 года в Дрогобичах состоялось два процесса. Первый над 62 повстанцами: 30 человек приговорили к расстрелу, 24 получили по десять лет, дела восьмерых суд вернул на дополнительное расследование. Верховный суд изменил приговор. К расстрелу приговорили 26 человек, остальные получили сроки от 7 до 10 лет лишения свободы. Второй процесс прошёл над 39 оуновцами. Итог: 22 расстрелянных, остальные получили тюремные сроки (5 и 10 лет лагерей) или были сосланы.
Руководство ОУН пыталось восстановить кадры, прислав новых эмиссаров. Зимой 1940-1941 гг. было предпринято более ста попыток прорыва через советскую границу. При этом численность бандформирований доходила до 120-170 бойцов. Большинство прорывов закончились неудачно. При этом бандеровцы отличались весьма жесткой дисциплиной: большинство боевиков при неудаче предпочитало погибнуть, нежели сдаться в плен. В течение 1940-1941 гг. было арестовано 400 прибывших из-за рубежа эмиссаров, ликвидировано 200 разведывательно-диверсионных групп
В начале 1941 года националистическое руководство стало готовить новое восстание. Одновременно было совершено 65 терактов. Только в апреле бандитами было убито 38 представителей советской власти. Также бандиты занимались поджогами и грабежами. Только за апрель—май 1941 года было выявлено и выселено 1865 активных членов украинской националистической организации. К 15 июню было ликвидировано 38 политических и 25 уголовных банд. У участников ликвидированных бандгрупп изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Всего в 1939-1941 гг., по данным советских органов госбезопасности (ГБ), на Западной Украине было арестовано, захвачено в плен или убито 16,5 тыс. членов нацистских организаций. Однако радикалы сумели сохранить достаточный потенциал для того, чтобы после нападения Третьего рейха на СССР начать масштабное антисоветское выступление.
На службе у Берлина
После завершения Великой Отечественной войны советские органы ГБ провели допросы сотрудников немецкой разведки и захватили большое количество документов, то имели полные данные о том, чем занимались проживающие на территории Третьего рейха оуновцы – мельниковцы и бандеровцы. В частности, показания о деятельности оуновцев и их связях с Рейхом дали сотрудник немецкой военной разведки Зигфрид Мюллер и полковник Эрвин Штольце. Так, Штольце до 1936 года служил в абвере и специализировался на организации разведки страха вероятного противника Восточной и Юго-Восточной Европы. С 1937 года Штольце отвечал за обеспечение и проведение диверсионных операцией за рубежом.
После успешного завершения войны с Польшей Рейх усиленно готовился к войне с Советским Союзом, поэтому германские спецслужбы принимали меры по активизации подрывной деятельности, формирования «пятой колонны» в СССР. Украинские нацисты готовились в войне с СССР на стороне Германии: проходили интенсивную военную подготовку с упором на разведывательно-диверсионную деятельность. Для националистической молодежи создали многочисленные школы начальной военной подготовки. Наиболее способные проходили специальное обучение для службы безопасности ОУН. Понятно, что украинские националисты не могли бы этого делать, если бы не имели разрешения Берлина. Украинские нацисты активно сотрудничали с абвером (военная разведка) и гестапо (тайная политическая полиция). Гестапо в 1940 году создало «Управление по украинским делам» в Берлине во главе с Мельником для консолидации украинского националистического движения и его контроля.
Оуновцы снабжали немецкие спецслужбы разведданными о СССР. В свою очередь, немцы готовили в спецшколах полицейские кадры для будущего оккупационного аппарата, разведчиков и диверсантов. Абвер финансировал ОУН, оказывал помощь в заброске диверсантов на территорию СССР. В феврале 1941 года шеф абвера адмирал Канарис дал разрешение на формирование Дружин украинских националистов (ДУН). В их состав входили: группа «Север» (командир Р. Шухевич) и «Юг» (Р. Ярый). В документах абвера эти группы именовались «Специальное подразделение «Нахтигаль» (нем. «Nachtigal» − «Соловей») и «Организация «Роланд» (нем. «Roland») и входили в состав специального полка «Бранденбург-800».
Мельник и Бандера получили указание сразу же после нападения Рейха на СССР организовать восстание с целью подрыва тыла Красной Армии и для того, чтобы убедить международное общественное мнение в распаде Советского Союза. Перед самым началом войны (в июне 1941 года) немецкая военная разведка поставила перед ОУН следующие задачи: уничтожать в тылу важные объекты; нагнетать нестабильность, начать восстание; сформировать «пятую колонну» в тылу противника. Перед нападением на СССР немцы пытались примирить мельниковцев и бандеровцев, чтобы усилить потенциал ОУН как единой организации. Бандера и Мельник на виду соглашались с необходимостью примирения, но ничего для этого не сделали. ОУН окончательно распалась. Тогда немцы сделали основную ставку на Мельника. Однако после нападения Германии на СССР Бандера активизировал националистическое подполье на территории оккупированной немцами и привлёк на свою сторону наиболее активную часть оуновцев, по сути вытеснив Мельника из руководства.
С началом войны оуновцы развернули активную диверсионную деятельность в тылу Красной Армии. Бандгруппы ОУН нарушали коммуникации, линии связи, препятствовали эвакуации людей и материальных ценностей, убивали советских и партийных работников, командиров и бойцов РККА, представителей правоохранительных органов, людей, которые активно сотрудничали с «большевиками», атаковали пограничников, мелкие подразделения советских войск, осуществляли нападения на тюрьмы с целью освобождения своих соратников и т. д. Вслед за наступающими немецкими войсками двигалось несколько бандеровских групп, которые помогали оккупантам формировать органы местной власти и полицию.
30 июня 1941 года во Львове было провозглашено создание «Украинского государства» во главе с Бандерой, которое должна было вместе с «Великой Германией» установить новый порядок в мире. Правительство «государства» возглавил Стецько. Оуновцы стали формировать органы управления и полицию, которые активно сотрудничали с немецкими оккупационными силами. Однако успехи вермахта, быстро продвигавшегося на восток, стали поводом для отказа от «украинского государства». Берлин не собирался создавать «самостийную» Украину, она подлежала оккупации и должна была стать частью Германской империи. А украинских националистов просто использовали в своих целях. В сентябре 1941 года Бандера и Стецько были помещены в берлинскую тюрьму, в 1942 году их перевели в спец барак «Целленбау» концлагеря Заксенхаузен, где уже пребывали различные политики. Бандеровская организация официально стала нелегальной, хотя немцы и не проводили на Украине масштабных операций против неё. Мельниковцы оставались на легальном положении до начала 1942 года. При этом и бандеровцы, и мельниковцы по-прежнему использовались для формирования полиции и вспомогательных карательных батальонов, для борьбы с советскими партизанами и разведывательно-диверсионными группами.
Приветствие ОУН(б) июль − начало сентября 1941 года. Текст (сверху вниз): «Слава Гитлеру! Слава Бандере! Да здравствует независимая Украинская соборная держава! Да здравствует вождь Ст. Бандера! Слава Гитлеру! Слава непобедимым немецким и украинским вооружённым силам! Слава Бандере!»
К примеру, на территории Белоруссии из военнопленных красноармейцев формировались украинские полицейские батальоны. В июле 1941 года в Белостоке началось формирование 1-го украинского батальона, в который завербовали около 480 добровольцев. В августе батальон перевели в Минск, где его численность увеличилась до 910 человек. В сентябре началось формирование 2-го батальона. Позднее они стали 41-м и 42-м батальонами вспомогательной полиции и к концу 1941 года насчитывали 1086 солдат. Полицейские формирования из националистов были созданы во Львове, здесь они участвовали в геноциде против еврейского населения.
Из числа украинских националистов и предателей были созданы батальоны украинской охранной полиции (шуцманшафт-батальоны или «шума») под номерами 109-й, 114-й, 115-й, 116-й, 117-й и 118-й. Их главной задачей была борьба с партизанами. До конца 1943 года на территории рейхскомиссариата «Украина» и тыловых районах действующей армии было сформировано 45 украинских батальонов вспомогательной полиции. Кроме того, на территории рейхскомиссариата «Остланд» и тыловом оперативной районе группы армий «Центр» немцы сформировали 10 украинских батальонов. Ещё три батальона действовали в Белоруссии. Также 8 батальонов «шума» были организованы в 1942-1944 гг. на территории польского Генерал-губернаторства. Общая численность украинских полицейских батальонов составляла около 35 тыс. человек.
Действия этих вспомогательных частей, которые несли охрану на оккупированных территориях и использовались в карательных операциях против партизан (в основном в Белоруссии), были связаны с многочисленными военными преступлениями в отношении мирного населения. В частности, каратели громили и сжигали целые населенные пункты, уничтожали мирное население, чаще всего это были старики, женщины и дети (дееспособные мужчины были в армии или партизанских отрядах). Также украинские батальоны участвовали в охране еврейских гетто и крупных концлагерей. Украинские полицаи были активными участниками геноцида евреев.
Кроме батальонов вспомогательной полиции, для охранной службы на местах была создана т. н. Украинская народная самооборона. Её общая численность к середине 1942 года достигла около 180 тыс. человек, но вооружена самооборона была крайне плохо (только половина бойцов имела винтовки). Также существовали отряды охраны промышленных предприятий, команды охраны концлагерей и т. д.
Таким образом, немцы использовали украинских националистов для войны с СССР, но не дали им создать «самостийную» Украину. Их лидеров арестовали, но содержали на особых условиях, вдруг они ещё пригодятся. Рядовых же членов по-прежнему использовали как низовую оккупационную администрацию, полицаев и карателей на захваченных территориях. Также из числа украинских националистов вербовалась агентура для заброски за линию фронта для организации диверсий, террора и разведки.
Групповой портрет боевиков Украинской повстанческой армии (УПА). Бойцы вооружены трофейными советскими ППШ и немецкими пистолетами- пулеметами МР-40
Групповой портрет боевиков ОУН-УПА Закарпатья. 1944 год. Источник фотографии: waralbum.ru
После того как в войне произошёл стратегический перелом, немцы снова пересмотрели своё отношение к ОУН. При помощи мельниковцев в 1943 году начинается формирование дивизии СС «Галичина», а бандеровцы формируют Украинскую повстанческую армию (УПА). Когда немецкие войска были выбиты с большей части Украины, по линии абвера лично Канарисом были даны указания для создания националистического подполья для продолжения борьбы с советской властью на Украине, проведения диверсий, шпионажа и террора. Специально для руководства националистическим движением оставлялись специальные офицеры, агенты. Создавались склады оружия, снаряжения и продовольствия. Для связи с бандами агентура направлялась через линию фронта и сбрасывалась на парашютах с самолетов. Оружие и боеприпасы также сбрасывались на парашютах. В 1944 году немцы освободили Бандеру, Мельника (был арестован в начале 1944 г., и несколько сотен других националистов.
После разгрома гитлеровской Германии украинские националисты ещё некоторое время вели подрывную, террористическую и бандитскую деятельность на территории УССР. Теперь их спонсорами выступали спецслужбы Британии и США. Однако к началу 1950-х годов они были полностью разгромлены органами советской ГБ. После этого ОУН существовала в эмиграции, сотрудничая с западными разведками. После развала СССР необандеровские, нацистские движения на Украине были восстановлены. Первое время они были на полуподпольном положении и незаметны на политическом поле. Но по мере разрушения наследия советской Украины вышли из тени и в настоящее время активно действуют в Малороссии. Как и раньше, украинских нацистов используют внешние силы, заинтересованные в уничтожении русской цивилизации и русского суперэтноса, включая его юго-западную часть (южных русов-русских, малороссов), а также местные олигархи-воры, довершающие разграбление этой части великой России.
Военнослужащие в/ч 3229 МГБ СССР в Коростенском лесу во время ликвидации формирований ОУН-УПА на Западной Украине. 1949 год
Продолжение борьбы с бандеровцами
После операции НКВД в августе – сентябре 1940 года Краковский центр ОУН (б) приказал усилить конспирацию, перебросить всех нелегалов в Польшу. В условиях жесткого давления НКВД бандеровцы по указанию Краковского центра пытались прорваться за границу. Так, в течение 1940 года в результате боев советских пограничников и боевиков ОУН было убито и ранено 123 повстанца и арестовано 387 человек. Однако большая часть бандитов всё же сумела уйти от пограничников: было зафиксировано 111 случаев прорыва в УССР и 417 – за кордон.
Чекисты вынуждены были признать: «Оуновцы-нелегалы прекрасно владеют навыками конспирации, подготовлены к боевой работе. Как правило, при аресте оказывают вооруженное сопротивление и пытаются покончить жизнь самоубийством».
В целом в течение 1940 года советским правоохранительным органам благодаря превентивным ударам удалось не допустить всплеска бандитизма на территории Западной Украины. В Волынской области за 1940 год было зарегистрировано 55 бандпроявлений, при этом погибло и было ранено 5 работников милиции и 11 человек советско-партийного актива. По Львовской области на 29 мая 1940 года числилось 4 политические банды (30 человек) и 4 уголовно-политические (27 человек), в Ровенской области политических банд не было, только уголовные, в Тарнопольской – 3 уголовно-политические банды (10 человек).
Зимой 1940-1941 гг. чекисты провели операцию по окончательной ликвидации националистическо-бандитского подполья. Только за 21-22 декабря 1940 года было арестовано 996 человек. С 1 января по 15 февраля 1941 года было ликвидировано 38 групп ОУН (273 человека), арестовано 747 человек, убито 82 и ранено 35 бандитов. Погибло 13 и ранено 30 чекистов. Наказания были жесткими, соразмерны преступной и террористической деятельности подсудимых. В январе 1941 года во Львове прошёл «Процесс над 59»: 42 человека были приговорены к расстрелу, остальные к тюремному заключению и ссылке. В мае 1941 года в Дрогобичах состоялось два процесса. Первый над 62 повстанцами: 30 человек приговорили к расстрелу, 24 получили по десять лет, дела восьмерых суд вернул на дополнительное расследование. Верховный суд изменил приговор. К расстрелу приговорили 26 человек, остальные получили сроки от 7 до 10 лет лишения свободы. Второй процесс прошёл над 39 оуновцами. Итог: 22 расстрелянных, остальные получили тюремные сроки (5 и 10 лет лагерей) или были сосланы.
Руководство ОУН пыталось восстановить кадры, прислав новых эмиссаров. Зимой 1940-1941 гг. было предпринято более ста попыток прорыва через советскую границу. При этом численность бандформирований доходила до 120-170 бойцов. Большинство прорывов закончились неудачно. При этом бандеровцы отличались весьма жесткой дисциплиной: большинство боевиков при неудаче предпочитало погибнуть, нежели сдаться в плен. В течение 1940-1941 гг. было арестовано 400 прибывших из-за рубежа эмиссаров, ликвидировано 200 разведывательно-диверсионных групп
В начале 1941 года националистическое руководство стало готовить новое восстание. Одновременно было совершено 65 терактов. Только в апреле бандитами было убито 38 представителей советской власти. Также бандиты занимались поджогами и грабежами. Только за апрель—май 1941 года было выявлено и выселено 1865 активных членов украинской националистической организации. К 15 июню было ликвидировано 38 политических и 25 уголовных банд. У участников ликвидированных бандгрупп изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Всего в 1939-1941 гг., по данным советских органов госбезопасности (ГБ), на Западной Украине было арестовано, захвачено в плен или убито 16,5 тыс. членов нацистских организаций. Однако радикалы сумели сохранить достаточный потенциал для того, чтобы после нападения Третьего рейха на СССР начать масштабное антисоветское выступление.
На службе у Берлина
После завершения Великой Отечественной войны советские органы ГБ провели допросы сотрудников немецкой разведки и захватили большое количество документов, то имели полные данные о том, чем занимались проживающие на территории Третьего рейха оуновцы – мельниковцы и бандеровцы. В частности, показания о деятельности оуновцев и их связях с Рейхом дали сотрудник немецкой военной разведки Зигфрид Мюллер и полковник Эрвин Штольце. Так, Штольце до 1936 года служил в абвере и специализировался на организации разведки страха вероятного противника Восточной и Юго-Восточной Европы. С 1937 года Штольце отвечал за обеспечение и проведение диверсионных операцией за рубежом.
После успешного завершения войны с Польшей Рейх усиленно готовился к войне с Советским Союзом, поэтому германские спецслужбы принимали меры по активизации подрывной деятельности, формирования «пятой колонны» в СССР. Украинские нацисты готовились в войне с СССР на стороне Германии: проходили интенсивную военную подготовку с упором на разведывательно-диверсионную деятельность. Для националистической молодежи создали многочисленные школы начальной военной подготовки. Наиболее способные проходили специальное обучение для службы безопасности ОУН. Понятно, что украинские националисты не могли бы этого делать, если бы не имели разрешения Берлина. Украинские нацисты активно сотрудничали с абвером (военная разведка) и гестапо (тайная политическая полиция). Гестапо в 1940 году создало «Управление по украинским делам» в Берлине во главе с Мельником для консолидации украинского националистического движения и его контроля.
Оуновцы снабжали немецкие спецслужбы разведданными о СССР. В свою очередь, немцы готовили в спецшколах полицейские кадры для будущего оккупационного аппарата, разведчиков и диверсантов. Абвер финансировал ОУН, оказывал помощь в заброске диверсантов на территорию СССР. В феврале 1941 года шеф абвера адмирал Канарис дал разрешение на формирование Дружин украинских националистов (ДУН). В их состав входили: группа «Север» (командир Р. Шухевич) и «Юг» (Р. Ярый). В документах абвера эти группы именовались «Специальное подразделение «Нахтигаль» (нем. «Nachtigal» − «Соловей») и «Организация «Роланд» (нем. «Roland») и входили в состав специального полка «Бранденбург-800».
Мельник и Бандера получили указание сразу же после нападения Рейха на СССР организовать восстание с целью подрыва тыла Красной Армии и для того, чтобы убедить международное общественное мнение в распаде Советского Союза. Перед самым началом войны (в июне 1941 года) немецкая военная разведка поставила перед ОУН следующие задачи: уничтожать в тылу важные объекты; нагнетать нестабильность, начать восстание; сформировать «пятую колонну» в тылу противника. Перед нападением на СССР немцы пытались примирить мельниковцев и бандеровцев, чтобы усилить потенциал ОУН как единой организации. Бандера и Мельник на виду соглашались с необходимостью примирения, но ничего для этого не сделали. ОУН окончательно распалась. Тогда немцы сделали основную ставку на Мельника. Однако после нападения Германии на СССР Бандера активизировал националистическое подполье на территории оккупированной немцами и привлёк на свою сторону наиболее активную часть оуновцев, по сути вытеснив Мельника из руководства.
С началом войны оуновцы развернули активную диверсионную деятельность в тылу Красной Армии. Бандгруппы ОУН нарушали коммуникации, линии связи, препятствовали эвакуации людей и материальных ценностей, убивали советских и партийных работников, командиров и бойцов РККА, представителей правоохранительных органов, людей, которые активно сотрудничали с «большевиками», атаковали пограничников, мелкие подразделения советских войск, осуществляли нападения на тюрьмы с целью освобождения своих соратников и т. д. Вслед за наступающими немецкими войсками двигалось несколько бандеровских групп, которые помогали оккупантам формировать органы местной власти и полицию.
30 июня 1941 года во Львове было провозглашено создание «Украинского государства» во главе с Бандерой, которое должна было вместе с «Великой Германией» установить новый порядок в мире. Правительство «государства» возглавил Стецько. Оуновцы стали формировать органы управления и полицию, которые активно сотрудничали с немецкими оккупационными силами. Однако успехи вермахта, быстро продвигавшегося на восток, стали поводом для отказа от «украинского государства». Берлин не собирался создавать «самостийную» Украину, она подлежала оккупации и должна была стать частью Германской империи. А украинских националистов просто использовали в своих целях. В сентябре 1941 года Бандера и Стецько были помещены в берлинскую тюрьму, в 1942 году их перевели в спец барак «Целленбау» концлагеря Заксенхаузен, где уже пребывали различные политики. Бандеровская организация официально стала нелегальной, хотя немцы и не проводили на Украине масштабных операций против неё. Мельниковцы оставались на легальном положении до начала 1942 года. При этом и бандеровцы, и мельниковцы по-прежнему использовались для формирования полиции и вспомогательных карательных батальонов, для борьбы с советскими партизанами и разведывательно-диверсионными группами.
Приветствие ОУН(б) июль − начало сентября 1941 года. Текст (сверху вниз): «Слава Гитлеру! Слава Бандере! Да здравствует независимая Украинская соборная держава! Да здравствует вождь Ст. Бандера! Слава Гитлеру! Слава непобедимым немецким и украинским вооружённым силам! Слава Бандере!»
К примеру, на территории Белоруссии из военнопленных красноармейцев формировались украинские полицейские батальоны. В июле 1941 года в Белостоке началось формирование 1-го украинского батальона, в который завербовали около 480 добровольцев. В августе батальон перевели в Минск, где его численность увеличилась до 910 человек. В сентябре началось формирование 2-го батальона. Позднее они стали 41-м и 42-м батальонами вспомогательной полиции и к концу 1941 года насчитывали 1086 солдат. Полицейские формирования из националистов были созданы во Львове, здесь они участвовали в геноциде против еврейского населения.
Из числа украинских националистов и предателей были созданы батальоны украинской охранной полиции (шуцманшафт-батальоны или «шума») под номерами 109-й, 114-й, 115-й, 116-й, 117-й и 118-й. Их главной задачей была борьба с партизанами. До конца 1943 года на территории рейхскомиссариата «Украина» и тыловых районах действующей армии было сформировано 45 украинских батальонов вспомогательной полиции. Кроме того, на территории рейхскомиссариата «Остланд» и тыловом оперативной районе группы армий «Центр» немцы сформировали 10 украинских батальонов. Ещё три батальона действовали в Белоруссии. Также 8 батальонов «шума» были организованы в 1942-1944 гг. на территории польского Генерал-губернаторства. Общая численность украинских полицейских батальонов составляла около 35 тыс. человек.
Действия этих вспомогательных частей, которые несли охрану на оккупированных территориях и использовались в карательных операциях против партизан (в основном в Белоруссии), были связаны с многочисленными военными преступлениями в отношении мирного населения. В частности, каратели громили и сжигали целые населенные пункты, уничтожали мирное население, чаще всего это были старики, женщины и дети (дееспособные мужчины были в армии или партизанских отрядах). Также украинские батальоны участвовали в охране еврейских гетто и крупных концлагерей. Украинские полицаи были активными участниками геноцида евреев.
Кроме батальонов вспомогательной полиции, для охранной службы на местах была создана т. н. Украинская народная самооборона. Её общая численность к середине 1942 года достигла около 180 тыс. человек, но вооружена самооборона была крайне плохо (только половина бойцов имела винтовки). Также существовали отряды охраны промышленных предприятий, команды охраны концлагерей и т. д.
Таким образом, немцы использовали украинских националистов для войны с СССР, но не дали им создать «самостийную» Украину. Их лидеров арестовали, но содержали на особых условиях, вдруг они ещё пригодятся. Рядовых же членов по-прежнему использовали как низовую оккупационную администрацию, полицаев и карателей на захваченных территориях. Также из числа украинских националистов вербовалась агентура для заброски за линию фронта для организации диверсий, террора и разведки.
Групповой портрет боевиков Украинской повстанческой армии (УПА). Бойцы вооружены трофейными советскими ППШ и немецкими пистолетами- пулеметами МР-40
Групповой портрет боевиков ОУН-УПА Закарпатья. 1944 год. Источник фотографии: waralbum.ru
После того как в войне произошёл стратегический перелом, немцы снова пересмотрели своё отношение к ОУН. При помощи мельниковцев в 1943 году начинается формирование дивизии СС «Галичина», а бандеровцы формируют Украинскую повстанческую армию (УПА). Когда немецкие войска были выбиты с большей части Украины, по линии абвера лично Канарисом были даны указания для создания националистического подполья для продолжения борьбы с советской властью на Украине, проведения диверсий, шпионажа и террора. Специально для руководства националистическим движением оставлялись специальные офицеры, агенты. Создавались склады оружия, снаряжения и продовольствия. Для связи с бандами агентура направлялась через линию фронта и сбрасывалась на парашютах с самолетов. Оружие и боеприпасы также сбрасывались на парашютах. В 1944 году немцы освободили Бандеру, Мельника (был арестован в начале 1944 г., и несколько сотен других националистов.
После разгрома гитлеровской Германии украинские националисты ещё некоторое время вели подрывную, террористическую и бандитскую деятельность на территории УССР. Теперь их спонсорами выступали спецслужбы Британии и США. Однако к началу 1950-х годов они были полностью разгромлены органами советской ГБ. После этого ОУН существовала в эмиграции, сотрудничая с западными разведками. После развала СССР необандеровские, нацистские движения на Украине были восстановлены. Первое время они были на полуподпольном положении и незаметны на политическом поле. Но по мере разрушения наследия советской Украины вышли из тени и в настоящее время активно действуют в Малороссии. Как и раньше, украинских нацистов используют внешние силы, заинтересованные в уничтожении русской цивилизации и русского суперэтноса, включая его юго-западную часть (южных русов-русских, малороссов), а также местные олигархи-воры, довершающие разграбление этой части великой России.
Военнослужащие в/ч 3229 МГБ СССР в Коростенском лесу во время ликвидации формирований ОУН-УПА на Западной Украине. 1949 год
- Автор:
- Самсонов Александр
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