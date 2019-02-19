Как Грузия пыталась захватить Сочи

100 лет назад, в феврале 1919 года, белогвардейцы разгромили грузинскую армию. Новообразованное Грузинское государство, созданное на развалинах Российской империи, активно расширяло свою территорию за счёт соседей и попыталось захватить Сочи и Туапсе. Однако армия Деникина дала отпор агрессорам.Стоит отметить, что развал Великой России (Российской империи, СССР) вызвал на Северном и Южном Кавказе, схожие явления. Это расцвет самого дикого национализма, джихадизма, бандитизма, конфликтов между соседними народностями на религиозной, национальной почве, из-за экономических причин и спорных территорий. Также процветает ненависть к вчерашнему «старшему брату» - русским, советским «оккупантам-колонизаторам». Новообразованные республики всеми силами пытаются отделиться от России, русских, забыть про общую историю и общие успехи, победы, и тут же начинают попадать в зависимость от внешних сил – Турции, Германии, Англии, США.Хотя именно русские принесли на Кавказ мир, обезопасили кавказские народы от внешней агрессии и угрозы геноцида со стороны таких региональных держав как Иран и Турция. Русские принесли на Кавказ более высокий уровень цивилизации, вызвали ускоренный рост духовной и материальной культуры. К сожалению, во время смуты всё это забывается, помнят только исторические обиды, часто ложные, преувеличенные. На верх пробираются деятели, которые ведут антирусскую политику, тем самым уничтожая будущее своих народов.Революция 1917 года привела к развалу Российской империи. На территории Южного Кавказа (Закавказья) были созданы государственные образования. Власть на территории Закавказья в ноябре 1917 года взял в свои руки Закавказский комиссариат — коалиционное правительство, созданное в Тифлисе с участием грузинских социал-демократов (меньшевиков), эсеров, армянских дашнаков и азербайджанских мусаватистов. То есть среди политических сил преобладали социал-демократы и националисты. Закавказский комиссариат был враждебно настроен к Советской России и партии большевиков, опасаясь, что те восстановят единство России, что приведёт к падению местных политических сил.Русский Кавказский фронт, который долго сдерживал врага, развалился, русские солдаты в массе своей стали уходить на домой. Турция, дождавшись благоприятного момента, как казалось турецкому военно-политическому руководству, начала в феврале 1918 года вторжение с целью возвращения ранее утраченных территорий и оккупации значительной части Кавказа. В феврале 1918 года в Тифлисе был созван Закавказский сейм, на котором разгорелась жаркая дискуссия о будущем Закавказья. Армяне предлагались оставить Закавказье в составе России на правах автономии, разделённой на национальные области, а в отношениях с Турцией — выступить на самоопределении Западной Армении (она была длительное время оккупирована османами). Мусульманская (азербайджанская) делегация выступала за независимость и за мир с Турцией, по сути, азербайджанские политики в массе своей имели протурецкую ориентацию. Грузины поддержали курс на независимость. Тем временем пока политики спорили турецкие войска захватывали один город за другим. Сопротивлением им оказывали только армянские отряды и русские добровольцы. А вооруженные мусульманские отряды стали выступать на стороне турок.Берлин, обеспокоенный прытью своего турецкого союзника и имеющий свои планы на будущее Закавказье, надавил на партнера. Стамбул, попавший в годы войны в полную военно-экономическую зависимость от Германии, уступил. В апреле 1918 года Германская и Османская империи подписали в Константинополе секретное соглашение о разделе сфер влияния. Азербайджан и занятые турецкими войсками территории Армении (большая часть Армении) и Грузии отходили Турции, остальные земли – Германии. Кроме того, Берлин также интересовался бакинскими нефтепромыслами и планировал добраться в Баку через Грузию. Туда же нацелились и британцы из Энзели (Персия).В мае в Грузию прибывают первые германские войска. В этом же месяце развалился Закавказский сейм – Грузия, Азербайджан и Армения объявили о своей независимости. Грузия ориентировалась на Германию и проводила откровенно антирусскую, русофобскую политику. 4 июня в Батуми был подписан договор, согласно которому Грузия отказывалась от претензий на Аджарию с преимущественно мусульманским населением, а также города Ардаган, Артвин, Ахалцихе и Ахалкалаки. Эту потерю грузинское правительство попыталось компенсировать захватом территорий у соседей, в частности, России и Армении. Грузины блокировали границу с Арменией, не пропуская продовольствие к голодающему «братскому христианскому» народу. Быстро захватили все спорные земли и заявили, что в данных условиях армяне не смогут создать жизнеспособное государство, и им надо усилить Грузию, сформировав единое сильное христианское государство на Кавказе, которое при помощи немцев сохранит независимость.Азербайджан со столицей в Гяндже оказался под партией «Мусават» («Равенство») с сильным пантюркистским уклоном и стал протекторатом Турции. Была сформирована общая турецко-азербайджанская Кавказская исламская армия под началом турецкого командующего Нури-паши. Исламская армия вела боевые действия против армян, повела наступление на Баку, где засели большевики и армянские отряды (дашнаки). Бакинская нефть влекла к себе турок, как других игроков, вроде британцев. Также турки планировали захватить Дагестан и другие районы Северного Кавказа. 15 сентября 1918 года турецко-азербайджанские войска заняли Баку, в октябре – Дербент.Армяне, которые больше всего потеряли от развала Российской империи и турецкой интервенции, оказались в кольце врагов. Грузия была враждебна. Турция и Азербайджан – откровенные враги, пытавшиеся полностью уничтожить Армению. Армянские партизанские отряды остановили турок всего в нескольких километрах от Эривани. В ходе этого ожесточенного противостояния Армения стала небольшой горной областью вокруг город Эривань и Эчмиадзин, включая Новобаязетский уезд и часть Александропольского уезда. При этом эта небольшая область была забита сотнями тысяч беженцев, спасавшихся от резни, устроенной турками и бандформированиями. Кроме того, существовала отдельная армянская область – Зангезур, под руководством генерала Андраника Озаняна, который не признал мир с Турцией, урезавший территорию Армении до 10 – 12 тысяч км². Его отряды вели жестокую борьбу с турками и местными мусульманами в районе Зангезура и Карабаха. Только упорное сопротивление и поражение Турции в мировой войне спасли Армению и армянский народ от полной гибели и угрозы геноцида. В ноябре армяне вернули Караклис, в начале декабря — Александрополь. А весной 1919 года армяне вышли на старую русско-турецкую границу 1914 год.Грузия празднует первую годовщину своей независимости. Жордания, Мдивани, Церетели, Кахиани, Лордкипанидзе, Такаишвили и иностранные гости на трибуне. Май 1919 годаПервое правительство Грузинской демократической республики возглавил меньшевик Ной Рамишвили. В правительство вошли социал-демократы (меньшевики), социалисты-федералисты и национал-демократы. В следующем правительстве, которое возглавил меньшевик Ной Жордания, остались только социал-демократы. При этом в правительство вошли люди, которые ранее были политиками всероссийского значения, организаторами Русской революции, вроде министра Временного правительства Ираклия Церетели, председателя Петросовета Николая Чхеидзе.Грузинские меньшевики заняли резко антисоветскую позицию и проводили агрессивную политику. Поддержка Германии открыла перед Грузией возможность компенсировать территориальные потери на границе с Турцией за счёт земель на Черноморском побережье. В Грузии стали формировать отряды Народной гвардии численностью около 10 тыс. человек под началом Джугели. Затем формирование грузинской армии занялся подполковник русской царской армии Георгий Мазниев (Мазниашвили). Грузия начала округлять свои владения за счёт осетин, лезгин, аджарцев, мусульман (они тогда на Кавказе именовались как «татары»), армян. В результате национальные меньшинства составили более полвины населения новоиспечённого государства.В апреле 1918 года большевики установили контроль над Абхазией. В мае 1918 года грузинские отряды атаковали красных и захватили Сухуми. Грузия установили свой контроль над Абхазией. Генерал Мазниев был назначен генерал-губернатором Абхазии, давил большевистское сопротивление. Абхазский национальный совет, чтобы сбросить власть грузин, решил попросить помощи у Турции. В ответ грузинские власти разогнали Абхазский совет. Летом 1918 года грузинские войска начали наступление на сочинском направлении. Грузинское руководство выбрало удобный момент для удара. Кубано-Черноморская Советская Республика в этом момент была под ударом армии Деникина (Второй Кубанский поход) и скована борьбой с восставшими кубанскими казаками. Кроме того, местное население, разозлённое политикой большевиков, первоначально поддержало грузин. 3 июля 1918 года грузинские войска под началом Мазниева захватили Гагры, Адлер, 5 июля – вошли в Сочи. Затем после ряда боев, отбив попытки красных контратаковать, грузины заняли 27 июля Туапсе.Таким образом, вся Причерноморская территория к сентябрю 1918 года была оккупирована и объявлена «временно присоединенной к Грузии». Свои претензии грузинские власти обосновывали тем, что эти земли были под контролем средневековой «Великой Грузии» (царь Давид Строитель и царица Тамара Великая). Правда, вели себя «освободители» в Сочинском округе как грабители и мародеры. Государственное имущество расхищали, вывезли даже рельсы Туапсинской дороги, больничное оборудование, угоняли скот и т. д.Стоит отметить, что Грузинской республике в отношении русских был установлен самый жесткий режим. В Армении к русским относились хорошо, ценили русских специалистов, особенно военных. Искали связей с Советской и белой Россией, в большинстве своём понимали, что без России Армения погибнет. Азербайджанское правительство, несмотря на явный пантюркизм и ориентацию на Турцию, относилось к русским терпимо. Молодой республике, бедной культурными, образованными кадрами нужны были русские для развития. В Грузии было всё наоборот. Хотя власть в республике захватили бывшие знаменитые российские политики, члены Госдумы, виднейшие организаторы Февральской революции, создатели Временного правительства и второго центра власти – Петросовета, февралисты-революционеры. Однако российские меньшевики Церетели, Чхеидзе, Жордания оказались, по сути, заядлыми националистами. Они посеяли ненависть ко всему русскому. В этом отношении они были союзниками украинских социал-демократов, националистов. Десятки тысяч человек – костяк Русского Закавказья, были лишены гражданских прав, работы. Подвергались принудительному выселению, арестам. Их изгоняли из Грузии в порты Черного моря или по Военно-Грузинской дороге.Грузинский генерал Георгий Иванович Мазниев (Мазниашвили)Грузинская кавалерия в 1918 годуПосле поражения Центральных держав в мировой войне, Германия и Турция вывели свои силы с Кавказа. На смену им тут же пришли британцы. В ноябре 1918 года в Баку прибыл 5 тыс. английский отряд генерала В. Томсона. В конце 1918 года британцы заняли другие стратегические пункты Кавказа: Тбилиси, Батуми, контролировали Закавказскую железную дорогу. Численность английской армии во всём Закавказье доходила до 60 тыс. человек, в Грузии – около 25 тыс. солдат. Британцы немедленно наладили вывоз нефти и керосина из Баку, марганца – из Грузии.Политика британцев была двойственной, лицемерной. По принципу «разделяй и властвуй». Одной рукой Лондон поддерживал закавказские государственные образования, их стремление к «независимости», которое с самого начала было иллюзорным. Так как «зависимость» от России тут же сменилась на германо-турецкую, а затем британскую. Расчленение русской цивилизации, а Кавказ – это русская окраина, её естественный южный оборонительный рубеж, за которую русские заплатили большой кровью и приложили огромные усилия для развития края, является стратегической целью Англии.Другой рукой, британцы поддерживали армию Деникина в борьбе с большевиками, всеми силами разжигали братоубийственную войну в России. При этом белое правительство придерживалось принципа «единой и неделимой» России, то есть отказывалось признавать независимость Грузии и других закавказских образований. Деникин предлагал союз против большевиков, а после войны общее Учредительное собрание, которое должно решить все вопросы, в том числе и территориальные. Пока же Грузии обещали в будущем автономию. Тифлис это не устраивало. Грузинское правительство желало независимости, и создание «Великой Грузии» за счёт русских земель (Сочи), а также мусульманской Грузии (Аджарии), которую отняли турки. Теперь Турция была разгромлена и в хаосе, можно было попировать и за её счёт.Демонстрация в поддержку вступления грузинской армии в Сочи в 1918 году. Источник: https://ru.wikipedia.orgПродолжение следует…