«Кольт» хорош, но хочется его улучшить

Многозарядный карманный револьвер Джона Уолша. Его создатель хотел ни много ни мало улучшить знаменитый «Кольт»

Зрачки его черны, пусты,

Как дула кольта.

В. Высоцкий. Вооружён и очень опасен

Вот первый, самый первый его револьвер из патента 1848 года, и на нем зачем-то предусмотрен штык. А это на тот случай, если его револьвер вдруг даст осечку, потому как устройство было слишком уж новым и революционным

Ну а здесь, по сути, сразу два образца: курковый револьвер и бескурковое ружье, у которого поворот барабана с зарядами осуществляется поворотом нижнего рычага с кольцом под палец. Не тот, так другой образец, несомненно, думал изобретатель, обязательно найдет себе дорогу к покупателю

А вот на этот патент просто невозможно смотреть без умиления

Патенты 1850 года на так называемую драгунскую модель. Здесь мы видим уже фактически классический кольт, от которого затем пошли все более и более совершенные модели. Теперь в его револьвере уже не пять, а шесть зарядных камор, и барабан с него не снимается. Поэтому рычаг для тугой загонки пули в камору установлен на самом револьвере под стволом

Казалось бы, все хорошо, лучше уже не надо. Но вот Роллин Уайт думает по-другому и в 1855 году патентует свой барабанный револьвер, в котором употребляются бумажные патроны и капсюли, которые надеваются на брандтрубку по очереди!

Второй патент на револьвер Уайта

Револьвер Джона Уолша, рисунок из патента

Схема револьвера Уолша из патента: фиг. 8 – вид на барабан сверху, фиг. 9 – расположение камор барабана, фиг. 10 – расположение брандтрубок, фиг. 11 – каналы, ведущие к первым зарядам, фиг. 12 – заряженный барабан в разрезе, фиг. 13 – вид сзади. Хорошо видны два курка, левый и правый

Барабан крупным планом

«Карманная модель»

Два образца «карманной модели» с так называемым сосковым спуском

Клеймо на стволе: «WALCH. FIRE-ARMS. CO. NEW YORK PAT'D.FEB.8.1859». Таких револьверов было сделано около 3000 единиц. В открытую продажу они поступили в 1861-1862 годах и наряду со множеством других револьверов участвовали в Гражданской войне между Севером и Югом