«Кольт» хорош, но хочется его улучшить

Многозарядный карманный револьвер Джона Уолша. Его создатель хотел ни много ни мало улучшить знаменитый «Кольт»
Зрачки его черны, пусты,
Как дула кольта.
В. Высоцкий. Вооружён и очень опасен
Как дула кольта.
В. Высоцкий. Вооружён и очень опасен
Военное дело на рубеже эпох. Прочитав это стихотворение В. Высоцкого, незнакомый с историей военного дела человек вполне может подумать, что «кольт» — это двустволка, поскольку у него два… дула. Но поэт потому и поэт, что ему можно видеть то, чего не видят другие, и наоборот. В данном случае он имел в виду черные отверстия камор его барабана. Хотя кто знает, были ли они черными? Ведь для того, чтобы предотвратить прорыв газов при выстреле к другим зарядам со стороны ствола, вставленные в барабан пули заливали смесью воска и сала, а она была белого, ну, скажем, немного желтоватого цвета!
Сегодня мы вернемся к теме оружия созданного, на рубеже эпох, когда развитие техники позволило создавать уже такие стреляющие приспособления, как револьвер Самюэля Кольта. Рассматривая сегодня его патентные заявки, нельзя не удивляться его… находчивости.
Вот первый, самый первый его револьвер из патента 1848 года, и на нем зачем-то предусмотрен штык. А это на тот случай, если его револьвер вдруг даст осечку, потому как устройство было слишком уж новым и революционным
Ну а здесь, по сути, сразу два образца: курковый револьвер и бескурковое ружье, у которого поворот барабана с зарядами осуществляется поворотом нижнего рычага с кольцом под палец. Не тот, так другой образец, несомненно, думал изобретатель, обязательно найдет себе дорогу к покупателю
А вот на этот патент просто невозможно смотреть без умиления
Забота о потребителе! По-другому и не скажешь. Во-первых, дозатор для пуль, чтобы одним прокручиванием обода коробочки все пять пуль одним махом попадали в барабан! Во-вторых, здесь дозатор для пороха, чтобы в каждую камору подавалось одинаковое и точно отмеренное количество пороха! И в-третьих, мы видим тут запыживатель для тугой загонки пули в камору и пулелейку — для отливки пуль из свинца. Ну а уж масляную замазку следовало держать в специальной коробочке и не забывать, как следует замазывать каждую снаряженную камору!
Патенты 1850 года на так называемую драгунскую модель. Здесь мы видим уже фактически классический кольт, от которого затем пошли все более и более совершенные модели. Теперь в его револьвере уже не пять, а шесть зарядных камор, и барабан с него не снимается. Поэтому рычаг для тугой загонки пули в камору установлен на самом револьвере под стволом
Казалось бы, все хорошо, лучше уже не надо. Но вот Роллин Уайт думает по-другому и в 1855 году патентует свой барабанный револьвер, в котором употребляются бумажные патроны и капсюли, которые надеваются на брандтрубку по очереди!
В барабане пять зарядов, и он проворачивается нажимом на спуск с кольцом, но брандтрубка только одна. То есть всякий раз перед выстрелом ты доставай из кармана очередной капсюль, надевай и лишь тогда стреляй. Экономный способ, ничего не скажешь: много так не настреляешь!
Второй патент на револьвер Уайта
Однако этого ему показалось мало, и он в тот же день подал заявку еще на один револьвер, по сути тот же кольт, но имеющий многочисленные улучшения. На чертеже у него 9 рисунков, названных «фигурами», и они показывают, что именного нового он придумал. В подписях читаем: «Фиг. 1 — вид сбоку на пистолет, сконструированный по моему изобретению. Фиг. 2 — продольный разрез того же самого. Фиг. 3 представляет собой вид механизмов сбоку, с помощью которых осуществляется вращение барабана, а также его запирание и отпирание. Фиг. 4 представляет собой вид спереди вращающегося цилиндра с камерой и защитной пластины, которая расположена перед ним. Фиг. 5 представляет собой перспективный вид защитной пластины, показывающий ее заднюю сторону. Фиг. 6 представляет собой вид сзади вращающегося цилиндра с камерой, показывающий затвор и пружинный кожух для защиты зарядов от взрыва при боковом огне от одного к другому. Фиг. 7 — казенная часть, вид сверху. Фиг. 8 — вид спереди магазина и зарядного устройства. Фиг. 9 — продольный разрез зарядного устройства».
Ну а придумал он в вот что: объединил рычаг-запыживатель с зубчатой рейкой, которой всякий раз при набивании барабана курок плавно отводится назад и заряжанию не мешает. У кольта его надо было отводить и фиксировать, а затем плавно спускать, иначе мог произойти выстрел. Более того, не рекомендовалось носить курок, поставленный на капсюль заряженной каморы, а ставить его на незаряженную, что понятно, сокращало запас выстрелов на один. Здесь все происходило плавно и аккуратно. Затем был предусмотрен крепившийся прямо на револьвер магазин для патронов с пулями и порохом, чтобы сразу же заталкивать их в барабан после стрельбы. Сзади на барабан он поставил защитный кожух, чтобы пламя от выстрелов и попало бы в каморы, соседние с выстреливаемым.
Что получилось в итоге? Получилась явно переусложненная конструкция, никаких реальных преимуществ уайтовскому кольту не дававшая! То есть лишний раз подтвердилось, что делать просто – очень сложно, а вот делать сложно – очень легко!
Но всех, однако, в своих попытках улучшить кольт переплюнул Джон Уолш из компании Walch Firearms & Co. Свою конструкцию он запатентовал в 1859 году и показал себя как весьма оригинальный и самобытный конструктор. А сделал он вот что: всего лишь разместил в удлиненным барабане кольта не пять, не шесть, а соответственно 10 и 12 зарядов, расположив их один за другим!
Револьвер Джона Уолша, рисунок из патента
То есть из одной зарядной каморы этим револьвером можно произвести не один выстрел, как обычно, а два, по очереди! Соответственно для этого на нем было установлено два курка, и в зависимости от модели — один или два спусковых крючка.
Известны «морская модель» на 12 зарядов калибра .36 и карманная – на 10, калибра .31!С 1859 по 1862 год было изготовлено около 200 револьверов Уолша «морской модели» для флота, так что для современного коллекционера оружейных диковин это очень желанное приобретение!
Схема револьвера Уолша из патента: фиг. 8 – вид на барабан сверху, фиг. 9 – расположение камор барабана, фиг. 10 – расположение брандтрубок, фиг. 11 – каналы, ведущие к первым зарядам, фиг. 12 – заряженный барабан в разрезе, фиг. 13 – вид сзади. Хорошо видны два курка, левый и правый
Кстати, устроен он был исключительно просто. Удлиненный барабан имел на своей внешней стороне наплывы, через которые шли каналы от брандтрубок к первым зарядам, тогда как вторые, те, что располагались за ними, так сказать, «эшелонированно», как в средневековых многозарядных петриналях, воспламенялись от собственных брандтрубок, расположенных как обычно. Таким образом, на задней стороне барабана брандтрубки располагались в два ряда с некоторым смешением и по одним бил центральный курок, а по другим тот, что был несколько смещен вправо.
Барабан крупным планом
Заряжался этот револьвер так же, как кольт и все подобные ему револьверы. В каморы засыпались из дозатора отмеренные дозы пороха, затем туго загонялась свинцовая круглая пуля, после чего ее нужно было замазать составом из «3/4 частей мыла и 1/4 масла», после чего опять засыпать в камору порох, загонять пулю и замазывать ее указанным составом.
«Карманная модель»
При стрельбе первый (правый) курок воспламенял «передний» заряд, а второй (левый) – соответственно, «задний». При одновременном взводе курков могло произойти рассогласование выстрелов, поэтому Джон предусмотрел двухэтапную систему спуска курков, то есть одновременно они не спускались, а правый всегда спускался раньше левого. Правда, это исключало «дуплет» — сразу два выстрела, следовавшие один за другим.
Два образца «карманной модели» с так называемым сосковым спуском
Преимущество конструкции было очевидным: револьвер Уолша, в отличие от громоздких 12-зарядных револьверов того же Лефоше, по размерам от кольта практически не отличался, однако из него можно было сделать 10-12 выстрелов против обычных 5-6.
Клеймо на стволе: «WALCH. FIRE-ARMS. CO. NEW YORK PAT'D.FEB.8.1859». Таких револьверов было сделано около 3000 единиц. В открытую продажу они поступили в 1861-1862 годах и наряду со множеством других револьверов участвовали в Гражданской войне между Севером и Югом