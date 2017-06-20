Кампания 1807 года: сражения при Гуттштадте и Гейльсберге

210 лет назад, в июне 1807 года, состоялось Фридландское сражение, последняя решительная битва Русско-прусско-французской войны 1806-1807 гг. Французская армия под командованием Наполеона одержала вверх над русской армией под командованием генерала Беннигсена.Русская армия потерпела поражение вследствие неудачного выбора позиции, нерешительности и неумелого руководства Беннигсена и плохо организованной разведки. Героические действия русских войск под командование Багратиона не смогли выправить общую негативную ситуацию. Наполеон одержал наконец решительную победу, которая не давалась ему около 6 месяцев. Александр вынужден был пойти на подписание Тильзитского мира.После тяжелого поражения в кампании 1805 года, когда французская армия под командованием Наполеона разбила австрийцев и русских, император Александр не усвоил геополитического урока и продолжил войну с Францией. Хотя все выгоды от противостояния России и Франции получали европейские «партнеры» Петербурга – Вена, Берлин и Лондон. Особенно выигрывала от этого войны Англия, для которой Франция в это время была главным конкурентом в борьбе за место лидера в западном проекте. Франция претендовала на лидерство в Западной Европе (проект «»Евросоюза» Наполеона) и в мире, создавая свою мировую колониальную империю, что ставило Британию в сложное положение.Поэтому британцы всеми силами старались ослабить Францию, не жалея золота и натравливая на французов ведущие европейские державы – Австрию, Пруссию, Россию и Швецию. Сама Англия сосредоточила усилия на море и в колониях. Британцы умело выполняли свою долгосрочную стратегию по господству на планете, стравливая своих возможных противников, и получая основные политические выгоды. Петербург же, не имея коренных противоречий с Парижем, ввязался в длительное противостояние с Францией. Царь Павел, когда понял всю ошибочность этого курса, остановил войну с Францией и попытался создать антианглийский союз, однако руками прозападной российской аристократии и на британское золото его убили. Александр Павлович, напуганный убийством отца, не смог продолжить курс Павла Петровича. Более того, не смог и сохранить выгодный для России нейтралитет, сосредоточившись на решение основных национальных задач (внутреннее развитие, Дальний Восток, проблема Константинополя и проливов, Кавказ, Средняя Азия), пока основные великие западные державы заняты длительным и тяжелым противостоянием. Стоит также отметить, что со своей стороны Наполеон также постоянно стремился к стратегическому союзу с Россией.Война 1805 года велась в интересах Вены и Лондона, в 1806 году – Берлина и Лондона. При этом австрийцы, хотя и сохранили нейтралитете, также были заинтересованы в схватке русских с французами, надеясь поколебать империю Наполеона руками России. Таким образом, в целом русская армия, при всей доблести и героизме русских офицеров и солдат, играла в это войне роль «пушечного мяса». Англия и Франция боролись за место «царя горы» (лидерство в западном проекте и в мире), а Россию британцы использовали, что сбить напор талантливого французского правителя и полководца. Австрия и Пруссия, опираясь на русские штыки, хотели сохранить своё положение в Европе и не пустить Францию в свою сферу влияния.Кампания 1806 года началась неудачно для четвертой антифранцузской коалиции. Пруссаки, уверенные в победе, начали наступление, не дожидаясь подхода русской армии, повторив ошибку австрийцев образца 1805 года. Все завершилось плачевно для прусской армии. В двух генеральных сражениях под Йеной и Ауэрштедтом Наполеон разгромил пруссаков и 12 октября 1806 года вступил в Берлин. По сути, Пруссия выбыла из войны, хотя прусский король сбежал и решил продолжить войну. В результате Россия осталась одна перед лицом победоносной французской армии, её мог поддержать только слабый вспомогательный прусский корпус.Наполеон поздней осенью 1806 вторгся в Польшу. Русская армия в это время заканчивала сосредоточение в районе Пултуск, Остроленка, Брест-Литовск. Наполеон планировал навязать русским решительное сражение и после победы заключить мир с Александром. Однако кампания затянулась, русские упорно сопротивлялись, переходили в контрнаступление, дороги, которые в условиях европейской зимы и весны, превратились в болота, затрудняли маневрирование. Цель французского императора была достигнута лишь спустя почти полгода. Все это время (зима 1806 — лето 1807) шли ожесточенные бои с переменным успехом. Упорные сражения под Чарновым, Голымином и Пултуском в декабре 1806 года не выявили победителей. Генеральное сражение зимней кампании произошло под Эйлау в феврале 1807 года. В кровопролитном сражении при Прейсиш-Эйлау между главными силами французской Великой армии Наполеона и русской под командованием генерала Л. Л. Беннигсена победителей не оказалось. В первые за свою карьеру Наполеон не одержал решительной победы. При этом русское командование имело все возможности взять вверх, но упустило шанс на победу. После битвы Беннигсен отступил, а Наполеон объявил себя победителем. Обе армии отошли к своим опорным базам, чтобы восстановить и пополнить силы. Русская армия сначала отошла к Кёнигсбергу, а когда французы отошли в начале февраля за Пассаргу, армия Беннигсена перешла к Ландсбергу.В итоге обе стороны были обескровлены трёхмесячной безрезультатной кровавой борьбой. Распутица и необходимость восстановить силы, пополнить войска до мая положила конец боевым действиям.Наполеон по-прежнему желал заключить мир и союз с Россией, поэтому предложил русскому главнокомандующему Беннигсену перемирие. Однако Беннигсен не принял его. Он заявил французскому посланнику генералу Бертрану, что он отказывается начать переговоры, так как «поставлен государем вести войну». Царь Александр согласился с заявлением Беннигсена, и благоприятная возможность завершить войну, которая велась в интересах Пруссии, Австрии и Англии, была упущена. Наполеон также предложил заключить мир прусскому королю, но тот отказался, надеясь на помощь России и Англии. Александр твердо стоял на продолжении войны и напрягал все силы России, чтобы усилить армию Беннигсена.В свою очередь Наполеон активно готовился к новой кампании, поражение или продолжение войны с нерешительным результатом, могли стать началом выступления ряда европейских стран против императора. В частности, в Австрии сражение при Прейсиш-Эйлау восприняли как слабость французской армии, хотя осторожность возобладала и Вена не начала новую войну против Наполеона. Наполеон готовился к решительной схватке, собирал войска, изучал все материалы, связанные с будущей кампанией. Новые солдаты, новая артиллерия, боеприпасы распределялись по корпусам им лично. Великая армия пополнялась немцами, итальянцами, голландцами, поляками и т. д. Затишье позволило решить задачу по захвату стратегической крепости Данциг, где находились склады с большими запасами продовольствия и военных материалов, а сама крепость имела крупное военное значение. Для ее осады Наполеон сформировал специальный корпус под командованием маршала Франсуа Лефевра (позднее к нему присоединился корпус Мортье). После двухмесячной осады гарнизон 24 мая сдал Данциг. Прусский корпус генерала Фридриха фон Калькрейта (Калькройт) с приданным ему русским отрядом генерала Щербатова, согласно условиям почётной капитуляции направился морем к Пилау, а оттуда на Кёнигсберг. Условия были мягкими, так как французский император стремился завершить осаду до наступления лета, чтобы к началу летней кампании устранить угрозу своему тылу и перебросить войска на другие направления.Французская армия находилась на зимних квартирах за рекой Пассаргой: корпус Бернадота на левом крыле, корпус Сульта в центре у Либштата, а гвардия, резервная кавалерия, корпус Даву и гренадеры у Гогенштейна и Остероде; корпус же маршала Нея был выдвинут к Гуттштадту. К маю 1807 года у Наполеона в армии числилось более 220 тыс. человек. У Наполеона был мощный резерв - ещё 170 тыс. солдат располагались в оккупированной Пруссии, пока их не планировали использовать в начинающейся кампании. Французские войска располагались на западном берегу реки Пассарга. План Наполеона состоял в том, чтобы, перейдя в наступление вверх по реке Алле, отрезать Беннигсена от Кёнигсберга, взять город и отбросить русскую армию за Неман.Русские войска зимовали на северо-востоке от корпуса Нея. Две дивизии генерал-майора Дохтурова находилась у Вормдита, две дивизии Остен-Сакена и кавалерия Уварова под общим командованием первого, а также две пехотные дивизии и кавалерия князя Голицына располагались у Аренсдорфа на северо-западе от Гуттштадта. Авангард во главе с Багратионом базировался в Лаунау, севернее позиций Нея. Остальные части: корпус князя Горчакова и казаки Платова располагались южнее за рекой Алле. Беннигсен за это время также восстановил силы своей армии. Численность её достигла 105 тыс. человек, но, правда, снабжалась она значительно хуже французской. Русский главнокомандующий тоже планировал наступление. Он хотел закрепить за собой лавры «победителя Наполеона» и убедил царя Александра, что 8 февраля при Прейсиш-Эйлау французам был нанесен страшный удар и что теперь, когда зима кончилась и дороги стали проходимы, не следует терять время и «добить противника». Стоит отметить, что Россия в это же время вела войну с Османской империей, и с Персией, поэтому не могла сосредоточить все силы на западном стратегическом направлении.Вступление Наполеона и французской армии в ДанцигБеннигсен принял решение начать кампанию с атаки отдалённого от основных сил французской армии корпус Нея у Гуттштадта. Генерал Дохтуров должен был перерезать сообщение корпусов Сульта и Нея у Ломитена, авангард ударить во фронт французских сил, а корпуса Горчакова и Остен-Сакена — во фланг и тыл. Прусскому корпусу Лестока было приказано демонстративно отвлекать войска Бернадота, а казачьим соединениям было приказано переправиться через р. Алле и преследовать отступающие войска противника сколько это будет возможно.Русское наступление началось 23 мая (4 июня) сначала развивалось успешно. Войска Дохтурова двинулись к Ломитену. Русские войска отбросили части Сульта и заняли Питененскую переправу, отрезав этим Нея от Сульта. Одновременно начал наступление авангард Багратион, но русский полководец не спешил атаковать Нея, чтобы не спугнуть французов, дать время остальным войскам окружить противника. Однако инициативу проявили сами французы, маршал Ней принял подход русского авангарда за разведку боем, не влекущую за собой никаких опасных действий русской армии и, решил отбросить Багратиона на исходные позиции. Ней атаковал селение Альткирх всеми силами. Завязался тяжёлый бой. Багратион, заметив движение войск Остен-Сакена и кавалерии, перешёл в контратаку и отбросил противника. Ней, уже боясь окружения, с боем стал отходить перед превосходящими силами по дороге на Деппен. Французы стали переправлять обозы на левый берег р. Пассарги, куда должны были подойти основные силы Наполеона.Таким образом, план русского командования по окружению и разгрому корпуса Нея провалился. Войска Горчакова и Остен-Сакена подошли на указанные позиции гораздо позже запланированного времени, когда части Багратиона уже отбросили противника от Гуттштадта. Казаки Платова также опоздали с занятием Бергфрида. Всю вину за провал операции главнокомандующий возложит на генерала Остен-Сакена. Ночью с 24 на 25 мая (5 – 6 июня) Беннигсен упустил хорошую возможность отрезать Нея от Деппенских переправ и уничтожить врага - французский маршал решил ночевать прямо перед основными силами врага. Утром Багратион атаковал противника и снова разбил его. Французы отступили за реку. Французы за два дня сражения потеряли только пленными около 3 тыс. человек.Видя решительные действия русской, Наполеон спешно отдал приказ о сосредоточении своих сил между Деппеном и Эльдиттеном. 26 мая (7 июня) генерал Беннигсен узнал о наступлении французской армии и решил принять сражение. Колеблясь между позициями у Гуттштадта и Гейльсберга, он сначала приказал возводить укрепления у первого. Утром 27 мая (8 июня) Наполеон приказал войскам переправляться через р. Пассаргу сразу в двух местах — у Деппена и у Эльдитена. Французский император решил сам перейти в наступление, чтобы обойти левый фланг русских, отрезать их от Кёнигсберга и отбросить к рекам Алле и Прегель.Приехавший на позиции Багратиона главнокомандующий Беннигсен приказал авангарду сдерживать французов у Деппена, где должны были переправляться главные силы французской армии. Корпус маршала Сульта форсировал реку и с ходу атаковал селение Клейненфельд, где находился Н. Н. Раевский. Бригада Раевского приняла страшный удар превосходящих сил врага. Бой шёл весь день. В одной из атак Раевскому удалось окружить и истребить целую пехотную бригаду французов. Однако отряд Раевского не мог остановить целый корпус Сульта. Раевский отвел войска к Багратиону. Ночью генерал Беннигсен приказал авангарду сдерживать противника как можно дольше, решив принять решительное сражение у Гейльсберга, куда и стягивал все русские войска. 28 мая (9 июня) войска Багратиона доблестно целый день отбивали атаки превосходящих сил врага, медленно отступая к Гуттштадту. Мужество русских солдат вновь поражало французов. В этом сражении прославился на всю страну генерал Ермолов, начальник артиллерии. Наконец, русские отступили в Гуттштадт. Яростный штыковой бой на улицах города в последний раз позволил Багратиону отразить атаку противника и благополучно отойти за р. Алле. Мосты были вовремя уничтожены казаками Платова.Таким образом, возобновление боевых действий после длительной паузы, сразу привело к многодневному упорному сражению, которое в итоге привело к решительной битве двух армий. Сражение при Гуттштадте, продолжавшееся несколько дней окончилось ничьей. Беннигсен начал наступление с целью окружить и уничтожить корпус Нея, выдвинутый впереди французской армии. Однако из-за несогласованности операции, замысел не удалось реализовать, французов только отбросили за реку Пассаргу. Затем Наполеон начал своё наступление, что привело к ряду тяжелых арьергардных боев (авангард Багратиона превратился в арьергард) с превосходящими силами противника во время отхода основных сил к месту будущего генерального сражения. Лишь мужество и стойкость помогли русским войскам избежать тяжелого поражения. Русские войска потеряли в этих боях 5-7 тыс. человек.Беннигсен, получив донесения о сосредоточении французской армии, приказал своим войскам остановиться на укрепленных позициях в окрестностях Гейльсберга и здесь принять бой. У русских было около 80 тыс. человек. Командующий разделил свою армию на 2 части — 3 дивизии и гвардия на правом берегу, остальные силы на левом, перед Гейльсбергом. Это было связано с тем, что не было точно известно, откуда атакует Наполеон. Через реку Алле навели 3 понтонных моста, таким образом русское командование могло своевременно усилить любую из 2 группировок. На позиции войска стали в две линии, разделенные на полковые участки. Причем 1-е и 3-й батальоны стояли развернутым фронтом в первой линии, а 2-е — во второй линии. За каждым участком размещались резервы силой в четыре батальона. Беннигсен рассчитывал, что Наполеон, как и прежде, будет обходить его левый фланг.Однако французский полководец не стал повторяться. Желая отрезать русских от Кенигсберга, он, вопреки ожиданиям Беннигсена, предпринял обход его правого фланга, двинув свою армию по левому берегу Алле. Впереди шёл Мюрат, за ним Сульт и Ланн, в резерве – Ней и гвардия. Даву и Мортье должны были отрезать русскую армию от Кёнигсберга. Французы начинали сражение в меньшинстве – около 50 тыс. солдат, но в общей численности французская армия к концу боя достигла 115 тыс. человек. Таким образом, французы превосходили русских, но их войска подтягивались и бросались в бой по частям, и ударная группировка наращивалась постепенно.В 10-м часу Мюрат атаковал авангард Бороздина у Лаунау - Финляндский драгунский, Низовский и Ревельский мушкетерские, казачий Селиванова полки. Превосходящие силы французов стали теснить русский авангард. Беннигсен прислал подкрепления под началом генерала Львова – Киевский драгунский, 2-й егерский, Кексгольский мушкетерский полки, батальон милиции. Затем Беннигсен приказал Багратиону выдвинуться вперёд и возглавить авангард. Багратион восстановил порядок в уже отступающих войсках Бороздина и Львова. Усиление русского авангарда вынудила Мюрата остановить наступление, ограничившись артиллерийским обстрелом. Начальник артиллерии авангарда Ермолов успешно отвечал противнику.Когда подошёл Сульт, французы продолжили наступление и попытались обойти Багратиона. Беннигсен бросил в бой 25 эскадронов Уварова. Тем временем атакованный Мюратом с фронта и обходимый солдатами Сульта, Багратион отходил. В это время прибыл Уваров и атаковал врага, разгорелся жестокий кавалерийский бой. Французская конница атаковала столь яростно, что несколько раз захватывала наши пушки, но их всякий раз отбивала русская кавалерия. Авангард Багратиона отошёл к основным позициям армии. Русский отряд был так обескровлен и утомлен, что его отвели в тыл армии. В 5 часов Мюрат, не проведя разведку сильной русской позиции, храбро, но безрассудно, повел войска в атаку на самую её крепкую часть. Французские штурмовые колонны попали под сильный обстрел и отступили. Беннигсен перевёл 7-ю дивизию с правого берега Алле на левый, затем, убедившись, что противник так и не появился на правом берегу, 3-ю и 14-ю дивизии. На правом берегу осталась только гвардия.В это время на поле битвы прибыл Наполеон с частью корпуса Ланна и гвардии. Он восстановил порядок в войсках, установил батареи по всему фронту и приказал взять редут № 2 в центре русской позиции. Под градом ядер и картечи французы хладнокровно вышли к редуту. Князь Горчаков бросил войска в штыковую атаку и опрокинул переднюю французскую колонну. Наполеон направил на редут генерала Савари с гвардейскими фузилёрами. Французы снова храбро атаковали, бесстрашно идя на огонь. Один из батальонов фузилёров ворвался в редут, где произошла страшная резня. Тут французов атаковал Каменский с Калужским, Севским и Перновским полками (он проявил инициативу и бросился в атаку без приказы свыше). Русские ударили в штыки по французскому флангу. Произошёл жесточайший рукопашный бой и французы дрогнули. Одновременно с фронта атаковал Горчаков и Дохтуров. Редут отбили, французский гвардейский батальон пал почти целиком. Не удовлетворившись этим успехом, Каменский с воодушевлёнными войсками преследовал отступающих французов, пока не столкнулся с их свежими войсками и был вынужден отойти обратно в редут, где он и держался до ночи.Неудача не охладила французов. Наполеон усилил левое крыло остальной частью прибывшего на поле битвы корпуса Ланна и атаковал правый русский фланг. Беннигсен укрепил правый фланг 14-й дивизией. Уваров провёл несколько кавалерийских атак, в целом удачных. Одновременно Платов охватывал левый фланг французской армии. Прусский генерал Цитен с драгунским полком и черными гусарами дважды врубался во французскую пехоту. Потерпев неудачу и на левом фланге, Наполеон приказал остановить атаки.В результате все попытки Наполеона прорвать центр и сломить правый фланг русских не привели к успеху. Тем временем удачные фланговые атаки конницы Уварова и казаков Платова сильно расстроили армию Наполеона. Французы отошли. Ожесточенный бой длился большую часть дня, затем перешел в сильнейшую артиллерийскую перестрелку, продолжавшуюся до позднего вечера. Вечером, после прибытия корпуса Нея, Наполеон сделал еще одну попытку прорвать центр русских позиций, но и она потерпела провал. Французы попали под перекрестный артиллерийский обстрел и усеяли поле телами убитых и раненых. А отступающие французские войска контратаковали русские. Потери двух армий в ходе ожесточенного боя составили около 20 тыс. человек, но решающего успеха никто не добился.Потерпев неудачу в первый день, французский император решил прибегнуть к обходному маневру, чтобы заставить русских покинуть укрепленные позиции. С этой целью утром 11 июня он выдвинул корпуса Мюрата, Сульта и Даву на Кёнигсбергскую дорогу к Ландсбергу. Беннигсен считал, что на следующий день французы возобновят атаки. Поэтому он усилил боевые линии резервом, в который поставил гвардию, переведенную с правого берега. Однако, получив известие о движении значительных сил противника к Ландсбергу, русский главнокомандующий поспешил на спасение столицы Восточной Пруссии.В ночь 12 июня русская армия перешла на правый берег Алле и 13-го вышла к Фридланду, выбив из города французский кавалерийский отряд из корпуса Ланна, занимавшего позицию напротив Фридланда между дорогами на Кёнигсберг и Домнау.Продолжение следует…