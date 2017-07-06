Возрождение румынской армии: битвы при Мэрэшти и Мэрэшешти

Румынская военно-политическая верхушка восприняла февральско-мартовский переворот в России как катастрофу. Румынский король Фердинанд, узнав о революции в России, расплакался. Генерал А. Авереску записал в дневнике: «Подлинная катастрофа для нас: революция в России». Румынская цензура наложила запрет на публикацию вестей из России.Русский посланник в Яссах генерал Мосолов, старый царский сановник, стоявший во главе канцелярии министерства двора, был потрясён. Он даже предлагал главе Ставке Алексееву присягнуть великому князю Михаилу, а если гарнизон Петрограда откажется, то «отрядить с фронта соответствующую часть войск в столицу». Алексеев, который принадлежал к февралистам, ответил отказом и сообщил о необходимости признать Временное правительство, чтобы избежать гражданской войны.Временное правительство сместило главнокомандующего Румынским фронтом генерала В. В. Сахарова, его заменил генерал Д. Г. Щербачёв, талантливый командир 7-й армии. Румынский фронт испытал на себе все «радости» революционной смуты: митинги, резкое падение дисциплины и нежелание солдат больше воевать, массовое дезертирство и т. д. Русский фронт разваливался. Однако удаленность Румынского фронта от главных центров революции всё же несколько сглаживало ситуацию, войска частично сохранили боеспособность. Кроме того, здесь имелась румынская армия, восстановленная с помощью России.Стоит отметить, что румынская верхушка, опасаясь разложения своей армии и революционных выступлений «против бояр», приняло ряд мер, которые позволили королю и правительству сохранить контроль над ситуацией. С одной стороны, активно действовала румынская охранка (сигуранца), репрессиям подвергались революционные активисты, жестко наводили порядок в армии, активно вела антиреволюционная пропаганда. С другой стороны, власти шли на уступки. Король Фердинанд объехал войска. Он обещал солдатам дать им после войны землю и предоставить избирательные права. Парламент спешно пересмотрел конституцию 1866 года, которая признавала частную собственность «священной и неприкосновенной». Нововведения предусматривали всеобщее избирательное право, ликвидацию земельных владений короны и государства, отчуждение за выкуп до 2 млн. га помещичьих земель. Обещание дать крестьянам то, о чём мечтали многие поколения их предков, — землю, имело серьёзное влияние. У подавляющего большинства крестьян-солдат лежали за линией фронта, были оккупированы врагом, жестоко грабившим Румынию. То есть землю надо было ещё отбить. Это в определённой степени мешало разложению румынской армии.По плану Ставки, составленному ещё до революции, румынский фронт должен был сыграть важную роль в кампании 1917 года. Румыны желали отвоевать Валахию, поэтому первоначально планировали организовать широкую наступательную операцию на Нижнем Серете. Однако революционный развал привёл к сокращению размаха операции к частным операциям местного характера. С назначением решительного Щербачёва и окончание восстановления румынской армии вновь подняли вопрос о решительном наступлении силами всего фронта. На нём особенно настаивало румынская верхушка. Имея 15 пехотных и 2 кавалерийские дивизии реорганизованной армии (400 тыс. бойцов), желающей реванша за поражение в кампании 1916 года, румыны требовали генерального сражения.В итоге генерал Щербачёв разработал план решительного наступления. Король Фердинанд, формальный главнокомандующий Румынского фронта, его утвердил. 1-я румынская армия генерала Кристеско наносила удар с Нижнего Серета в глубь Валахии. Русская 6-я армия генерала Цурикова должна была поддержать это наступление в придунайской полосе и наступать в общем направлении на Бузео. Одновременно 2-я румынская армия Авереско (4 пехотные дивизии и кавбригада) при поддержке русской 4-й армии генерала Рагозы должна была наступать на карпатском направлении. Главную роль в этом наступлении должна была сыграть восстановленная румынская армия и русская артиллерия. В случае успеха 9-я германская армия охватывалась с двух флангов.Румынский фронт начал операцию 9 (22) июля 1917 года. Артиллерийская подготовка продолжалась два дня. 11 (24) июля войска 2-й румынской и 4-й русской армий пошли в атаку. Их удар пришёлся по правому флангу 1-й австро-венгерской армии — 24-му германскому резервному корпусу генерала Герока. Наши войска прорвали фронт противника. К 19 июля (1 августа) на 30-километровом горном участке фронта продвинулись в глубину до 20 км. Одновременно на Нижнем Серете проходила артподготовка перед наступлением 1-й румынской армии. Операция сулила несомненный успех. Однако ещё 12 (25) июля, вследствие общей неблагоприятной обстановки на фронтах, вызванной усиливавшимся разложением русской армии, Керенский отдал приказ остановить дальнейшее продвижение. Председатель Временного правительства не мог отдавать приказы действующей армии в обход Ставки, игнорируя Верховного Главнокомандующего. Но Керенский это сделал и мгновенно парализовал войска. Его телеграмма через солдатские комитеты стала известна войскам и солдаты заявили своим командирам, что наступление отменяется «по приказу самого Керенского». Вся длительная предварительная подготовка, первые победы и потери всё оказалось напрасным. Как писал военный историк А. А. Керсновский: «.. приподнятое настроение, обещавшее на следующий день перейти в победный прорыв, сменилось сразу озлобленным усталым равнодушием. Рука, уже заносившая меч над головой врага, вдруг дрогнула, опустилась и выронила оружие».Румынские войска, поддержанные артиллерией 4-й армии, ещё некоторое время наступали, и успешно завершили сражение, но без решительных результатов. Таким образом, битва при Мэрэшти завершилась тактической победой румынско-русских войск. Наши войска взяли 3 тыс. человек пленными и 43 орудия.11 (24) июля в австро-венгерском Генштабе в Бадене под Веной австрийский император Карл, начальник штаба австро-венгерской армии генерал фон Арц и германский главнокомандующий Гинденбург провели совещание. На совете было решено развить победу под Тарнополем и перейти в решительное наступление в Галиции и Румынии. Группа армий Бём-Ермоли должна была наступать в Галиции. Группа эрцгерцога Иосифа нанести из Буковины 7-й армией удар в Молдавию во фланг и тыл Румынского фронта. А группе Макензена дали указание нанести решительное поражение русско-румынским войскам, прорвав фронт на Нижнем Серете, завоевать Молдавию и окончательно вывести из строя Румынию. В случае полного успеха стратегического наступления возникала серьёзная угроза областям Южной России, и австро-германское командование надеялось продиктовать России выгодный мир. Группа войск Бём-Ермоли частично выполнила задачу — заняла Галицию, следуя за разваливающимися русскими армиями. Но Корнилов смог частично устроить наши армии и они дали отпор на Збруче.Группа эрцгерцога Иосифа не смогла развить широкой наступательной операции. 7-я армия генерала Кевеша была остановлена упорным сопротивлением русской 1-й армии генерала Ванновского в Буковинских Карпатах, а 1-я австро-венгерская армия генерала Рора, не успев перейти в наступление, сама получила жестокий удар в свой правый фланг в битве при Мэрэшти. Затем 1-я русская армия отошла на бессарабско-буковинский рубеж, выравнивая своё положение с отступившим Юго-Западным фронтом, и была включена в Румынский фронт, прикрывая Молдавию с севера. Кевешу поставили задачу прорвать фронт русской 1-й армии, Рору с 1-й австрийской армией сковать 9-ю армию фронтальными атаками и прорвать её фронт на стыке с 2-й румынской армией. Эта операция была связана с наступлением войск Макензена на Нижнем Серете. 27 июля (9 августа) 7-я и 1-я армии Кевеша и Рора атаковали наши войска. Однако в двухдневном упорном сражении русские войска отразили вражеский удар. Планы австро-германского командования по проходу войск в Северную Молдавию — во фланг и тыл Румынского фронта, не были реализованы.Фельдмаршал Макензен решил ударить центром 9-й германской армии на Нижнем Серете. Удар нанести в северном направлении — на Мэрэшешти и далее на Аджуд, отбрасывая разбитую 4-ю русскую армию и заходя в тыл 2-й румынской армии. Одновременно 1-я австро-венгерская армия должна была прорваться в Молдавию на стыке русской 9-й и 2-й румынской армий и идти навстречу пробившейся на Аджуд 9-й германской армии. Таким образом, немцы традиционно стремились создать «Канны» — для 2-й румынской и 4-й русской армий. При этом Макензен думал и о более широкой операции, он хотел уничтожить ещё и 1-ю румынскую армию, а при удаче и 6-ю русскую. То есть германское командование собиралось практически полностью уничтожить Румынский фронт. Макензен делал ставку на революционное разложение русской армии, надеясь на быстрый и решительный успех.Правое крыло ударной группировки — 9-я германская армия, должна была после взятия Мэрэшешти направить часть войск на юго-восток — на Текуч, в тыл 1-й румынской армии. Доведённая до 10 дивизий (в ходе сражения силы армии были увеличены до 13,5 дивизий) 9-я армия генерала Эбена составила две группы одинаковой силы: 1) правофланговую группу генерала Моргена (1-й резервный корпус) должна была прорваться на Текуч; 2) левофланговая группа генерала Венингера (18-й резервный корпус) — наступать на Аджуд. Противнику в долине Путны противостояла 4-я русская армия: против группы Венингера — 8-й армейский корпус, против группы Моргена — 7-й корпус. Десяти германским дивизиями противостояло 5 русских дивизий ослабленного состава.24 июля (6 августа) 1917 года 9-я германская армия перешла в наступление. Группа Моргана (5 дивизий) атаковала русский 7-й армейский корпус. Удар четырех германских дивизий пришёлся по нашей левофланговой 34-й дивизии, которая отошла на Серет и уничтожила переправы. Наши войска понесли в этот день тяжелые потери — немцы захватили более 3 тыс. человек пленных и 17 орудий. Мощный огонь русско-румынской артиллерии (русского 7-го и 3-го румынского корпусов) сковал дальнейшее продвижение противника на Текуч. Макензену пришлось отказаться от идеи наступления на Текуч и охвата 1-й румынской армии. Он дал указание группе Моргана идти на север и северо-запад, атаковать Мэрэшешти. Главный же удар должна была нанести группа Венингера на Аджуд. 25-26 июля (7-8 августа) войска наших 8-го и 7-го корпусов сдерживали вражеский натиск. Кипели упорные бои. С большим трудом германские войска захватили линию Путны. Генерал Рагоза отвёл правофланговый 8-й корпус на Сушицу, а левофланговый занял линию Серета. Наступление группы Моргана на Мэрэшешти была отражена войсками 6-го корпуса.27 июля (9 августа) генерал Рагоза приказал войскам перейти в контрнаступление. Наш 8-й корпус смял группу Венингера, отбросив противника частично на исходное положение на Путну. Усиленный румынскими войсками 7-й корпус потеснил группу Моргена. 28 июля (10 августа) русско-румынские войска продолжали атаковать. Произведя перегруппировку 9-й армии и надеясь на успех 1-й австро-венгерской армии (левого крыла ударной группировки), Макензен утром 29 июля (11 августа) продолжил наступление. В яростной битве при Мэрэшешти целиком погибла 71-я пехотная дивизия. Генерал Рагоза бросил в контратаку конных заамурцев и авангарды подходившего 5-го румынского корпуса. Отчаянным усилием наших войск Мэрэшешти отстояли. Ночью остатки русского 7-го корпуса были заменены свежими войсками 5-го румынского. 1-я румынская армия, которую возглавил Григореску, была временно подчинена Рагозе. Комфронта Щербачёв приказал 6-й армии проводить демонстративные атаки, чтобы облегчить положение истекающих кровью войск Рагозы и Григореску. Группы Моргана и Венингера, встретив упорное сопротивление русско-румынских войск, выдыхались, атаковали вяло.К 31 июля (12 августа) обе стороны понесли серьёзные потери. Генерал Рагоза приказал оставить Мэрэшешти. Однако румыны отказались отступать. Комфронта Щербачёв согласился с доводами румынского командования и передал Григореску командование русско-румынскими войсками на Сушице и Серете. Генерала Рагозу отозвали в Северную Румынию принять 4-ю армию. Румынские резервы постепенно сменили обескровленные русские войска. 1 (14) августа германские войска снова атаковали и нанесли поражение у Козьмешт 3-му румынскому корпусу. 5-я румынская пехотная дивизия была полностью уничтожена, немцы взяли только пленными 3 тыс. человек. Однако румыны продолжили упорно отбиваться и дальнейшее продвижение германцев захлебнулось. Макензен приостановил операцию.Тем временем пока войска Макензена пытались пробить русско-румынский фронт и окружить наши войска, эрцгерцог Иосиф снова пошёл в наступление. Австро-германские войска пытались сковать нашу 9-ю армию боем и охватить 2-ю румынскую армию вместе с войсками Макензена. 25 июля (7 августа) 1-я армия Рора перешла в наступление силами 1-го австро-венгерского корпуса, 26 июля (8 августа) противник атаковал своим правым флангом. 27 июля (9 августа) сражение было уже общим. Русская 9-я армия (26-й, 2-й, 34-й и 24-й корпуса) отразила натиск 1-го, 11-го, 21-го и 6-го австро-венгерских корпусов. Однако группа Герока (8-й австро-венгерский и 24-й резервный германский корпус), которая получила задачу форсировать Ойтузский проход с целью охвата румынской армии, потеснила 4-й румынский корпус. 28 июля (10 августа) Рор приостановил фронтальную атаку на 9-ю русскую армию и сосредоточил всё внимание на группе Герока. В итоге 2-я румынская армия остановила противника. Прорыв в Молдавию долиной Ойтуза австро-германским войскам не удался.Однако Макензен и эрцгерцог Иосиф ещё не считали, что наступление провалилось. 6 (19) августа австро-германские войска снова попытались атаковать. 9-ю германскую армию ждала полная неудача. Отразив вражеский удар, 1-я румынская армия контратаковала. В районе Мэрэшешти была разбита группа Моргана, а под Ирештами отразили группу Венингера. 1-я австро-венгерская армия также не добилась успеха, её первоначальные успехи были сведены на нет контратаками 2-й румынской армии. 9 (22) августа германский Генштаб приказал остановить наступление, ведущее к таким большим потерям.Германская мортира в РумынииБитва была весьма кровопролитной. В сражении при Мэрэшешти в 4-й русской армии из 70 тыс. человек личного состава было убито и ранено 40 тыс. человек, ещё 5 тыс. попало плен (две трети армии). 1-я румынская армия потеряла более 21 тыс. человек и 5 тыс. человек пленными; 2-я румынская армия — 14 тыс. человек. Германцы скрывали свои высокие потери — более 40 тыс. человек. Только 9-я германская армия потеряла 40% своего состава.Таким образом, германское наступление не привело к разгрому Румынского фронта. Русские, ещё сохранившие часть боеспособности, отразили вражеские атаки. Румынская армия, восстановления Россией после разгрома 1916 года, показала в этих боях себя с хорошей стороны. Битва при Мэрэшешти ознаменовала возрождение румынской армии, и в некоторой степени укрепило престиж правительства Румынии. К началу сентября 1917 года фронт окончательно стабилизировался, и это были последние активные боевые действия в ходе кампании 1917 года.Стоит отметить, что наступление сопровождалось дальнейшим распадом русской армии. Командование фронта ввело смертную казнь, но это помогло не сильно. Старый военный механизм России разрушался и этот процесс нельзя было остановить только репрессиями. Приходившие пополнения не укрепляли, а ещё больше подрывали боеспособность армии, так как приносили известия из революционного, разоренного, смертельно уставшего от войны, с начавшейся крестьянской войной тыла. Учащались случаи самовольного ухода целых частей с фронта, расправ над офицерами. Не спасали и карательные отряды из кавалерии и артиллерии, которые дольше всего сохраняли порядок. Так, в начале августа они разоружили три батальона 30-го полка и штурмовой батальон в 1-й дивизии. Корниловский мятеж окончательно подорвал положение офицерства. «Солдаты нетерпеливо и упорно ждут мира», — сообщал штаб Румынского фронта в сентябре.