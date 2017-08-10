Как потерпела провал операция «Эдельвейс»

Командование немецкой группы армий «А» готовилось к продолжению наступления. Противник решил развивать наступление одновременно на трех направлениях:1) 1-я танковая армия должна была нанести удар в юго-восточном направлении, овладеть районом Грозного, выйти на побережье Каспийского моря и захватить Баку;2) перед 17-й армией ставилась задача развернуть наступление на Новороссийск и дальше вдоль Черноморского побережья на Батуми. 42-й армейский корпус 11-й армии должен был форсировать Керченский пролив и, обеспечивая правый фланг 17-й армии, занять Таманский полуостров;3) 49-й горнострелковый корпус предназначался для нанесения удара через перевалы Главного Кавказского хребта с выходом в район Сухуми и Кутаиси. В соответствии с планом наступления в группе армий «А» была произведена перегруппировка войск.Советская конная разведка в горах КавказаКрасноармейцы захватывают подбитый на поле боя в районе Моздока немецкий танк Pz.Kpfw. IVВо второй половине августа, завершив перегруппировку, немецкие войска возобновили наступление. Начался второй этап оборонительного сражения за Кавказ, который продолжался с 18 августа по 28 сентября 1942 г. В течение этого времени противник, нанося удары с трех направлений, пытался прорваться в Закавказье. 1-я танковая армия в составе 3-го и 40-го танковых корпусов и 52-го армейского корпуса развернула наступление из района Ставрополя, Невинномысска в общем направлении на Пятигорск, Прохладный, Грозный. К концу августа эта группировка вермахта вышла к рекам Терек и Баксан на участке от Ищерской до Баксанского ущелья (30 км западнее Прохладного), где была остановлена главными силами Северной группы войск Закавказского фронта. На этом рубеже разгорелись яростные бои. Противнику не удалось осуществить прорыв на Орджоникидзе из района западнее и южнее Прохладного. Немцы вынуждены были отказаться от дальнейших попыток развить здесь наступление. После этого главные силы 1-й танковой армии были сосредоточены в районе Моздока для нанесения удара на моздокско-малгобейском направлении.1 сентября подвижные соединения противника перешли в наступление на малгобекском направлении, стремясь прорвать оборону советских войск на р. Терек и захватить г. Малгобек с его нефтяными промыслами. В дальнейшем вражеские войска должны были, развивая успех, нанести удары на Грозный, Махачкалу, Дербент и Баку. Для достижения этих целей немецкое командование намечало усилить 1-ю танковую армию за счет соединений, которые оно собиралось перебросить на Кавказ со сталинградского направления после предполагаемого захвата Сталинграда.Терек, который сам по себе был серьезным препятствием, был укреплен занявшими позиции на его рубеже войсками Северной группы. Немцам противостояли части 9-й армии, а также переброшенные в район боев соединения 11-го гвардейского стрелкового корпуса. Немцы форсировали р. Терек в районе южнее Моздока и только после тяжелых боев силами 23-й танковой дивизии захватили плацдарм на правом берегу. За это ответил командующий 9-й армией генерал-майор В. Н. Марценкевич, замененный на генерал-майора К. А. Коротеева.Наши войска организовали ряд контратак пытаясь отбросить противника, но без успеха. 14 сентября немцами был захвачен еще один плацдарм, на этот раз при помощи спецполка «Бранденбург». Ими был захвачен 1200-метровый мост на железной дороге Ростов — Грозный — Баку. Мост был заминирован 4,5 тонны взрывчатки, но диверсантам удалось предотвратить его взрыв. Сосредоточив на плацдарме значительные силы, вермахт развернул наступление на Малгобек. Только после упорной борьбы немцам удалось захватить Малгобек, но дальше продвинуться на этом направлении они не смогли.Во второй половине сентября немецкая армия перешла в наступление на грозненском направлении юго-западнее Моздока, но и здесь не смогла добиться успеха. Немецкое командование вынуждено было перебросить на усиление 1-й танковой армии в район Моздока дивизию СС «Викинг», сняв ее с туапсинского направления. После этого гитлеровцы снова перешли в наступление, пытаясь прорваться к Орджоникидзе и Грозному через Эльхотовские ворота, но не смогли сломить сопротивление наших войск. В итоге Малгобекской операции, продолжавшейся 28 дней, 1-я танковая армия врага вынуждена была отказаться от наступления на грозненском направлении и перешла к обороне. Усилить свои войска на грозненском направлении за счет переброски дивизий из-под Сталинграда противник не мог, так как и на Волге немецкие планы были сорваны яростным сопротивлением советских войск.Одновременно войска Северо-Кавказского фронта вели тяжелые оборонительные бои на новороссийском направлении и Таманском полуострове. 17-я немецкая армия в составе 57-го танкового корпуса, 5-го и 44-го армейских корпусов, 4-го румынского кавалерийского корпуса во второй половине августа развернула наступление из района Краснодара на Новороссийск. После захвата Новороссийска немцы планировали нанести удар вдоль Черноморского побережья на Туапсе и затем на Батуми. Для поддержки 17-й армии немецкое командование стало перебрасывать из Крыма на Таманский полуостров 42-й армейский корпус 11-й армии. Упорная оборона Темрюкской и Керченской военно-морских баз (первой — по 24 августа, второй — по 5 сентября) сорвала запланированные немецким командованием сроки форсирования Керченского пролива, и обеспечила прорыв кораблей Азовской военной флотилии из Азовского моря в Черное. Однако предотвратить высадку вражеского десанта и захват 42-м немецким корпусом Таманского полуострова не удалось.Яростные бои шли на новороссийском направлении, где оборону держали войска 47-й армии при поддержке частей морской пехоты. Всего к 18 августа численность защитников Новороссийска составляла около 15 тыс. человек. Поддержку с воздуха обеспечивали 112 самолетов. 20 и 21 августа ожесточенные бои шли в районе станиц Абинской и Крымской. К исходу 21 августа немцы взяли Абинскую и Крымскую, создав угрозу прорыва через перевалы к Новороссийску. Еще через двое суток гитлеровцы получили возможность обстреливать порт и город Новороссийск. Однако прорваться к Новороссийску с ходу противнику не удалось. Упорная оборона 47-й армии заставила 17-ю армию 25 августа приостановить наступление. Командование 17-й немецкой армии сняло часть сил с туапсинского направления для усиления своих войск на новороссийском направлении.К 1 сентября противник прорвался к Черноморскому побережью в районе Анапы. Действовавшие на Таманском полуострове части морской пехоты, отрезанные от основных сил фронта, по приказу командования 5 сентября были эвакуированы морем в Геленджик и влиты в Черноморскую группу войск. В тот же день противником была занята Анапа.Кровавые бои в начале сентября продолжились и за Новороссийск. Пользуясь низкой активностью авиации противника, в обороне участвовали корабли Черноморского флота. 5 сентября обстрел наступающих на город немецких соединений вел лидер «Харьков» и эсминец «Сообразительный». Однако 7 сентября к Новороссийску все же пробилась немецкая 9-я пехотная дивизия. После трехдневных ожесточенных уличных боев советские войска в ночь на 10 сентября эвакуировались на восточный берег Цемесской бухты. За прорыв противника к Новороссийску Г. П. Котов был снят с должности командующего 47-й армией, и его место занял А. А. Гречко.Таким образом, после упорной борьбы вермахту удалось овладеть большей частью г. Новороссийска и Таманским полуостровом. Но развить наступление вдоль Черноморского побережья на Туапсе противнику не удалось. Войска Черноморской группы Закавказского фронта в ожесточённых боях остановили врага на рубеже гора Долгая — балка Адамовича — цементные заводы. Командование группы армий «А» произвело перегруппировку сил и снова бросило их в наступление, нанося удар из района Абинской на Геленджик, чтобы отрезать и затем уничтожить советские войска, находившиеся под Новороссийском. В жестоких боях, продолжавшихся до конца сентября, противник поставленную задачу выполнить не сумел. В районе Новороссийска враг не смог воспользоваться проходившей здесь единственной приморской дорогой на Туапсе, которую наши войска наглухо закрыли. В течение последующих месяцев боев немцам так и не удалось пройти через новороссийские ворота и соединиться с группировкой вермахта, наступавшей на Туапсе с севера.Битва за Новороссийск, которая продолжалась и далее, стала одной из самых ожесточенных и героических станиц Великой войны. Новороссийск стал своего рода «кавказским Сталинградом». В Сталинграде были СТЗ и «Баррикады», в Новороссийске — цементный завод «Пролетарий». Советские войска, удержав за собой восточный берег Цемесской бухты, не позволили противнику использовать Новороссийск в качестве порта и военно-морской базы.Расчет 82-мм батальонного миномета образца 1937 г. (БМ-37) ведут огонь по укреплениям врага в районе города Орджоникидзе, во время оборонительной Нальчиксковско-Орджоникидзевской операцииНаряду с атаками на грозненском и новороссийском направлениях противник сделал попытку прорваться к побережью Черного моря через перевалы центральной части Главного Кавказского хребта. Эту задачу должен был решить 49-й горнострелковый корпус, специально подготовленный для действий в высокогорных условиях. Немцы начали наступать из района Невинномысска и Черкесска через перевалы Главного Кавказского хребта в направлении на Кутаиси и Сухуми. В дальнейшем эти войска должны были оказать помощь 17-й армии в продвижении вдоль Черноморского побережья на Батуми.Вначале наступление вражеских войск было успешным. Командование 46-й армии Закавказского фронта, которое еще в июле получило приказ организовать оборону перевалов, своевременно не приняло для этого необходимых мер. В первые же дни после начала наступления части 49-го немецкого горнострелкового корпуса заняли населенные пункты Верхняя Теберда, Зеленчукская, Сторожевая, Ахметовская. Используя специально подготовленные группы альпинистов, противник приступил к занятию перевалов на участке от горы Эльбрус до Умпырского перевала. В 20-х числах августа гитлеровцы захватили перевалы Клухорский, Марухский, Санчаро и ряд других. Отряды 3-го стрелкового корпуса 46-й армии были оттеснены на южные склоны перевалов. Таким образом, противнику удалось выйти на южные склоны Главного Кавказского хребта, создав угрозу захвата Сухуми и прорыва к Черноморскому побережью.Ставка Верховного Главнокомандования приказала командующему Закавказским фронтом принять срочные меры для ликвидации прорыва противника через Главный Кавказский хребет. Для отражения вражеского наступления развернули дополнительные силы, организовали снабжение по воздуху подразделений и отрядов, ведущих бои в горах, взрывались и заваливались перевалы и горные тропы на направлениях, где отсутствовали оборонительные сооружения. Особое внимание было уделено организации обороны Военно-Грузинской, Военно-Осетинской и Военно-Сухумской дорог. 1 сентября Ставка приняла важное организационное решение — объединить Северо-Кавказский и Закавказский фронты. Объединенный фронт получил название Закавказский. Управление Северо-Кавказского фронта составило основу Черноморской группы Закавказского фронта, что значительно повысило устойчивость обороны на приморском участке фронта. Командовать фронтом стал И. В.Тюленев, Черноморскую группу войск возглавил Я. Т. Черевиченко, а С. М. Будённый был вызван в Москву в распоряжение Ставки. В целом можно сказать, что под руководством Будённого войскам фронта удалось избежать намеченного немцами окружения южнее Дона. Однако прорыва немецких горных егерей через перевалы ему не простили.В итоге после месяца ожесточенных боев наступление противника через перевалы центральной части Главного Кавказского хребта было остановлено. На клухорском и санчорском направлениях, где немецким войскам удалось выйти на южные склоны перевалов, противник был отброшен на северные склоны хребта.Таким образом, к концу сентября, после полуторамесячных ожесточенных боев войск Северо-Кавказского и Закавказского фронтов, путь немецкой армии в Закавказье был прегражден на всех трех направлениях его наступления — на подступах к Орджоникидзе, у центральных перевалов Главного Кавказского хребта, на побережье Черного моря у Новороссийска. На этом закончился второй этап оборонительного сражения в ходе битвы за Кавказ.Командующий группой армий «А» доложил фюреру, что имеющимися силами выполнить поставленные задачи нельзя. Гитлер направил на фронт генерал-полковника Йодля с задачей на месте изучить обстановку и определить возможности для продолжения войсками группы армий «А» своего наступления. Йодль согласился с мнение фельдмаршала Листа. Гитлер, который уже испытывал недоверие к части своего генералитета, снял фельдмаршала Листа с поста командующего группой армий, а на его место назначен генерал-полковник фон Клейст. Но эта мера не могла изменить ситуацию в пользу вермахта.Воины-альпинисты под командованием лейтенанта А.С. Ефремова поднимаются по леднику для обороны горного перевала. Северный Кавказ, 1942 г.28 сентября 1942 г. начался заключительный этап оборонительного сражения битвы за Кавказ. Несмотря на большие потери, нехватку сил и средств, растянутость коммуникаций, немецкое командование пыталось любой ценой осуществить захват Кавказа. Немцы решили снова нанести удар на туапсинском направлении, чтобы пробиться в Закавказье через западную часть Главного Кавказского хребта. Для выполнения этой задачи вражеское командование сформировало сильную группировку на левом фланге 17-й армии в составе до 14 дивизий. Немцы планировали ударами из районов Хадыженская и Горячий Ключ на Шаумян окружить и уничтожить советскую 18-ю армию, выйти к Туапсе и затем, разгромив войска Черноморской группы, развить наступление по побережью на Сухуми и Батуми.Однако общее соотношение сил на Кавказе к этому времени действительно существенно изменилось. Противник уже израсходовал свои резервы в ходе наступательных операций на Северном Кавказе, и не имел возможности получить сильные подкрепления, тогда как войска Закавказского фронта за этот же период существенно усилились, создали резервы и начали подготовку к переходу в наступление. Туапсинское направление прикрывала Черноморская группа войск Закавказского фронта.25 сентября немецкие войска перешли в наступление, и на туапсинском направлении вновь разгорелись яростные бои. В течение первых двух дней противник не сумел добиться успеха, но в последующем ему удалось на отдельных участках вклиниться в оборону 18-й советской армии на 5-10 км. К 3 октября немцы вышли к железной и шоссейной дорогам в районе южнее ст. Хадыженская. Положение на туапсинском направлении становилось всё более опасным. Ставка 15 октября 1942 г. указала командующему Закавказским фронтом на недооценку им роли Черноморской группы и на серьезность обстановки, возникшей на черноморском направлении. С выходом войск противника к Туапсе войска Черноморской группы оказались бы отрезанными от остальных войск Закавказского фронта, что создавало угрозу их гибели. Ставка потребовала от командующего Закавказским фронтом усиления внимания туапсинскому направлению.19 октября немцы начали штурм перевала Елизаветпольский и захватили его, но дальнейшее продвижение противника было остановлено. На других участках атаки немецких войск были отбиты. В конце октября вермахт вынужден был временно приостановить наступление на туапсинском направлении. Только во второй половине ноября он снова возобновил наступление и прорвался в направлении к Туапсе на 30 км. Однако на этом и закончились успехи немецкой армии. Части 18-й армии отбили все последующие атаки противника, а затем перешли в наступление. Захватить Туапсе гитлеровцам так и не удалось. Ожесточенные бои в западной части Главного Кавказского хребта продолжались до середины декабря 1942 г. В итоге войска Закавказского фронта не только отразили все атаки немецкой, но и разбили группировку противника, пытавшуюся прорваться к Туапсе.Одновременно жестокие шли и на правом крыле Закавказского фронта, где противник продолжал свои попытки развить наступление на грозненском направлении. Соотношение сил здесь в это время было в пользу Северной группы Закавказского фронта, которая готовилась к активным наступательным действиям на малгобекско-моздокском направлении. Однако на нальчикско-орджоникидзевском направлении оборону занимала ослабленная в предыдущих боях 37-я армия. Немцы подготовили удар именно на этом направлении. 25 октября немецкая 1-я танковая армия перешла в наступление на нальчикско-орджоникидзевском направлении, чтобы затем прорваться на Грозный, Баку и по Военно-Грузинской дороге на Тбилиси.26 октября немецкие войска захватили Нальчик и стали развивать наступление к Орджоникидзе. В трудных условиях боевой обстановки войска 37-й армии вынуждены были отходить к предгорьям Главного Кавказского хребта, но при этом изматывая противника в упорных боях и усиливая сопротивление. Подошедшая вскоре из Северной группы войск 9-я армия 5 ноября окончательно остановила наступление гитлеровцев в районе Гизель на подступах к Орджоникидзе. На следующий день войска нанесли сильный контрудар, и немцы стали отходить на Алагир. Преследуя отступавшие немецкие войска, советские части и соединения в боях до 12 ноября разгромили 13-ю немецкую танковую дивизию, полк «Бранденбург», нанесли серьезные потери 23-й немецкой танковой дивизии, 2-й румынской горнострелковой дивизии и другим вражеским войскам. При разгроме этой танковой группировки советскими войсками было захвачено 140 танков (неисправных), 7 бронемашин, 70 орудий, 95 минометов, 183 мотоцикла, 2350 автомашин (большинство неисправных) и много разного военного имущества.Поражение 1-й танковой армии в районе Гизель заставило противника отказаться от дальнейших попыток прорваться к грозненскому и бакинскому нефтяным районам. Кроме того, поражение войск фон Маккензена и последовавшие за ним контратаки частей 9-й армии во второй половине ноября воспрепятствовали переброске 3-го танкового корпуса на сталинградское направление. Немецкое командование смогло в декабре 1942 г. направить с Северного Кавказа под Сталинград только две дивизии — одну танковую и одну моторизованную — и взамен их перебросить из Крыма одну пехотную и одну авиаполевую дивизии.Таким образом, в октябре — декабре немецкое командование вновь предприняло попытки вести наступление на туапсинском и грозненском направлениях. Но встретив упорное сопротивление советских войск, заметных успехов противник добиться не смог. В осенние месяцы 1942 г. армии Закавказского фронта, получив пополнения, существенно активизировали свои действия, нанеся ряд контрударов, заставивших противника постоянно менять свои намерения, все чаще и чаще переходить к обороне. Постепенно положение стабилизировалось, а затем инициатива стала переходить на сторону наших войск. Вермахт исчерпал все возможности для проведения наступательных операций на Кавказе.Как отмечает современный военный историк А. Исаев: «В целом сражение за Кавказ развивалось по классическому для успешных советских оборонительных операций сценарию: оборона с накоплением сил для перехода в наступление. Особенностью боев на Кавказе стала невозможность размена времени на территорию. Отступить на значительное расстояние советским войскам удалось только в непродолжительной начальной фазе операции».Расчет противотанкового ружья ПТРС-41 и пулеметчик на берегу реки Гизельдон в североосетинском селе ГизельБой в селе Гизель, район г. Владикавказ (в то время — Орджоникидзе), где было остановлено наступление немецких войск на Северном Кавказе. 7 ноября 1942 г.В битве за Кавказ оборонительный период продолжался пять месяцев, т. е. больше, чем в Сталинградской битве. В ходе Северо-Кавказской стратегической оборонительной операции (25 июля — 31 декабря 1942 г.) войска Северо-Кавказского и Закавказского фронтов, силы Черноморского флота провели Армавиро-Майкопскую (6-17 августа), Новороссийскую (19 августа — 26 сентября), Моздок-Малгобекскую (1-28 сентября), Туапсинскую (25 сентября — 20 декабря), Нальчикско-Орджоникидзевскую (25 октября — 11 ноября) оборонительные операции. В результате их вермахт был остановлен восточнее Моздока, на подступах к Орджоникидзе, на перевалах Главного Кавказского хребта, в юго-восточной части Новороссийска. Напряженные бои велись на фронте от 320 до 1000 км и на глубину от 400 до 800 км.Немецким войскам удалось овладеть богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, Таманским полуостровом, прорваться за это время к предгорьям Главного Кавказского хребта, в районы Орджоникидзе и Туапсе. Немцы захватили обширную территорию: Ростовскую область, Калмыцкую АССР, Краснодарский и Орджоникидзевский (Ставропольский) края. Противник проник в Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и Чечню и Ингушетию. Это были значительные успехи вермахта. Однако исход битвы за Кавказ не был решен в пользу Германии. Советские войска, выдержав мощный натиск противника, решили главную задачу — остановили и не допустили немцев к нефтяным районам Грозного и Баку. В жестоких оборонительных боях они нанесли противнику крупные потери, обескровив его ударную группировку. Эффективную помощь сухопутным войскам оказали корабли Черноморского флота, его береговая артиллерия и авиация, морская пехота. Корабли доставляли войскам Черноморской группы пополнения, боевую технику, боеприпасы, горючее, продовольствие. Всего во второй половине 1942 г. было перевезено морским путем более 200 тыс. человек и 250 тыс. тонн различных грузов.В итоге войска Северо-Кавказского и Закавказского фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом, Азовской и Каспийской военными флотилиями сорвали план «Эдельвейс». Путь гитлеровцам в Закавказье и к побережью Черного моря был закрыт. Противник, рассчитывавший уничтожить советские войска за время быстротечного похода на Кавказ, не смог этого добиться и, потеряв свыше 100 тыс. человек, оказался вынужденным перейти к обороне. Кавказ с его «чёрным золотом» и другими богатствами, сухопутными и морскими границами с Турцией остался непокоренным. Таким образом, главная цель кампании вермахта в 1942 г. не была достигнута. Битвы за Кавказ и Сталинград определили коренной перелом в Великой Отечественной и мировой войне в целом. Стратегическая инициатива в войне переходила к Советскому Союзу.Источники:Бешанов В. В. Год 1942 — «учебный». Минск, 2003.Битва за Кавказ (1942—1943 гг.). М. — Владикавказ, 2002.Гречко А. А. Битва за Кавказ. М., 1967. // http://militera.lib.ru/memo/russian/grechko_aa_1/index.html.Исаев А. В. Когда внезапности уже не было. История ВОВ, которую мы не знали. М., 2006.История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. (в 6 томах). М., 1960-1965.Кирин И.Д. Черноморский флот в битве за Кавказ. М.: Воениздат, 1958. // http://militera.lib.ru/h/kirin/index.html.Самсонов А. М. Сталинградская битва. М., 1989.Советский танкист на трофейном немецком танке Pz.Kpfw IV во Владикавказе (в то время — Орджоникидзе). Источник фотографий: http://waralbum.ru/