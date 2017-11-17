Ночной штурм Карса
140 лет назад, 6 (18) ноября 1877 года, русская армия штурмом взяла турецкую крепость Карс. Русские войска открыли дорогу на Эрзерум — главный оплот Турецкой империи на Кавказе.
Предыстория
Карс был одной из главных твердынь Турецкой империи на Кавказе. Русская армия в XIX в. брала сильнейшую на восточных рубежах Османской империи крепость Карс четыре раза — в 1807, 1828, 1855 и 1877 гг. В Крымской (Восточной) войне 1853-1856 гг. Карская крепость по итогам мирных переговоров на Парижском конгрессе была обменена на морскую крепость Севастополь. Такова была цена Карса. Это была стратегическая крепость.
После каждого поражения на Кавказе Стамбул трижды принимал решение о модернизации фортификационных сооружений Карской крепости. Поэтому в 1877 г. русская Кавказская армия, подступившая к турецкой твердыне, увидела усовершенствованную крепость, оборонительные сооружения которой составляли мощные форты и цитадель. Крепость была усилена самой природой — горными высотами с крутыми обрывами, реками в скалистых берегах, высокогорными перевалами и дорогами, больше напоминающими козьи тропы. В ходе весенне-летней кампании 1877 года русская армия подступила к Карсу. Одна из-за ошибок командования и общей неблагоприятной обстановки, русские войска отошли к границе.
Новый этап битвы за Кавказ начался осенью 1877 г. После разгрома в Авлиар-Аладжинском сражении турецкая армия Мухтар-паши была деморализована (Блистательная победа русской армии в Авлияр-Аладжинском сражении). Имелась реальная возможность с ходу взять Карс, энергичным преследованием добить турецкую армию и далее выйти к Эрзеруму, который уже некому было бы защищать. Но русское командование снова проявило нерешительность и излишнюю осторожность. Главные силы действующего корпуса были разделены на два отряда: первый под началом генерала Лазарева предназначался для осады Карса; второй генерала Геймана — для движения на эрзерумском направлении. Это снова привело к распылению сил главной группировки русской армии и не позволило сосредоточить усилия на решении главной задачи — завершении уничтожения турецкой Анатолийской армии.
Карс
Подготовка
Выполняя приказ командования, русские войска 10 (22) октября обложили Карс и вскоре начали осадные работы. Крепость лежала на реке Карс-чай и прикрывала путь с севера на Эрзерум. Местность была пересеченная, с большим количеством высот. На восточном берегу реки к Карсу подходили Карадагские высоты, а на западном имелись две группы высот — Шорахская и Чахмахская. На восток и юг тянулась безводная холмистая равнина. С востока и юга Карс был наиболее доступен для штурма.
Карс имел старую цитадель с каменной стеной, не имеющей серьёзного значения в современной войне. Главными в системе обороны были форты и укрепления, прикрывавшие крепость со всех сторон. Протяженность линии обороны достигала 20 км. На северо-востоке находилась карадагская группа укреплений, сама сильная, состоявшая из фортов Араб-табия и Карадаг, башни Зиарет. На востоке и юго-востоке, защищая Карс с от Карадагских высот до р. Карс-чай, располагались форт Хафиз, батарея Фези-паша, форты Канлы и Сувари. На западном берегу реки были построены две линии обороны. Первую, на Шорахских высотах, составляли укрепления Тохмас, Тихтепеси и Лаз-тепеси; вторую, на Чахмахских высотах, — укрепления Чим, Вели-паша, Блюм-паша, Инглис и Мухлис.
Карс хорошо подготовили к длительной обороне. На его складах хранилось 15 млн. патронов и 300 пудов пороха. Продовольствия и фуража имелось на несколько месяцев осады. Гарнизон насчитывал 25 тыс. человек и имел на вооружении более 300 орудий разного калибра и различных систем. Западные военные специалисты считали Карс неприступным. Так, французский генерал де Курси, находившийся при Кавказской армии, завил командующему: «Я видел карские форты, и одно, что я могу посоветовать, это не штурмовать их: на это не никаких человеческих сил! Ваши войска так хороши, что они пойдут на эти неприступные скалы, но вы положите их всех до единого и не возьмёте ни одного форта!»
Русское командование понимало, что турецкий гарнизон Карса способен выдержать долгую осаду. Ведение же длительной осады в условиях суровой горной зимы могло поставить русский осадный корпус в сложное положение. Поэтому было решено атаковать противника. Под командование Лазарева находилось около 35 тыс. человек при 198 орудиях. Русские войска стали энергично готовиться к решительному штурму. Подбирались надежные проводники, изготавливались штурмовые лестницы. Русское командование имело подробные сведения о системе карских оборонительных сооружений. Они были добыты ещё до войны русским консульским агентом. На их основе подготовили детальные чертежи укреплений. Чертежи напечатали, сделали в виде небольших книжек и раздали офицерам.
Вначале предполагалось взять Карс на рассвете. Однако дневной штурм мог привести к большим потерям. Поэтому решили атаковать противника ночью. Окончательное решение приняли после успешного ночного налёта на форт Хафиз-паша солдат кутаисского полка под командованием полковника Фаддеева. Ночью 24 октября (5ноября) Фаддеев с восемью ротами силой 970 штыков подошел к турецкому укреплению. С криком «ура» кутаисцы бросились на штурм. Солдаты, подсаживая друг друга, залезли на высокий бруствер. В ожесточенной рукопашной схватке русские солдаты взяли бруствер а затем ворвались в форт. Турецкий гарнизон не выдержал ожесточения боя и в панике бежал. Три роты кутаисцев увлеклись преследованием врага и ворвались на улицы самого Карса. Однако из-за малочисленности отряда Фаддеев не мог закрепить успех и, не имея возможности получить подкрепления, в полном порядке отвёл войска назад. Всего кутаисцы потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести 50 человек. Они штыками положили большую часть турецкого гарнизона, взяли пленными 10 турецких офицеров и 68 солдат. Ночной штурм сильно укрепленного форта с большим гарнизоном, был настоящим подвигом. Кутаисский полк получил георгиевские знамена.
Герой штурма Карса Семён Андреевич Фаддеев
Успешный налёт Кутаисского полка показал русскому командованию, что противник только внешне силён, и убедил в целесообразности ночного штурма. Соответственно этому проводилась подготовка войск. В специальных инструкциях излагались особенности боя ночью. Особое внимание уделялось сохранение секретности в деле подготовки штурма. Чтобы усыпить бдительность врага, были сформированы особые команды, которые ночью нападали на передовые посты противника, что вызывало тревогу в гарнизоне. Это привело к тому, что турки привыкли к постоянной ночной тревоге и ограничивались лишь пальбой дежурных войск. Русские осадные батареи с 15 (27) октября в течение 22 дней постоянно обстреливали Карскую крепость. Однако повреждения, причиненные городу и фортам, были небольшими, так как осадные орудия в основном были небольших калибров. Турки же привыкли к постоянному обстрелу и считали, что русские ведут правильную осаду.
Сначала штурм назначили в ночь с 1 (13) на 2 (14) ноября. Однако погода для назначенного генерального штурма оказалась неблагоприятной. Операцию пришлось перенести из-за сильного проливного дождя, который сменился морозом, гололедом и туманом. Дороги за одну ночь сделались почти непроходимыми, войска в полевых условиях терпели большие лишения. Топлива в безлесных окрестных горах достать было почти невозможно. Тогда штурм перенесли в ночь с 5 (17) на 6 (18) ноября. На военном совете решено было атаковать вражескую крепость семью колоннами одновременно со всех сторон. Пять колонн атакуют всем протяжение турецкого расположения между южными склонами Карадагских высот и фортом Тохмас-табия, направляя главные усилия на укрепления Хафиз, Канлы и Чим. Остальные войска производили одновременно демонстрации против укреплений на Шорахских высот — Тохмаса, Тих-тепеси, Лаз-тепеси, а также против Араб-табии и Карадага. Артиллерия при штурмовых колоннах отсутствовала, оставаясь до рассвета в тылу при частных резервах. Кавалерия, сохраняя линию аванпостов, сосредотачивалась на главных путях из крепости к горным перевалам Саганлугского хребта. Сосредоточение войск в местах выступления производилась вечером, а общее наступление наметили на 20 часов. Взяв укреплённую линию, русские войска должны были войти в город.
Таким образом, главный удар наметили с юго-востока на форты Хафиз-паша, Канлы, Сувари и на левом берегу р. Карс-чай — на укрепление Чим. На направлении главного удара русские войска имели 16,5 тыс. человек, турки — около 9 тыс. человек. Наступление на главном направлении осуществляли колонны Алхазова, Вождакина и Граббе под непосредственным руководством Лазарева, и колонны Меликова, Комарова во главе с Роопом. Колонны Черемисинова и Рыдзевского должны были своими активными демонстративными действиями отвлечь противника от направления главного удара.
Колонна Алхазова получила задание атаковать форт Хафиз-паша, колонны Вождакина и Граббе — укрепление Канлы, охватывая его с востока и запада. Колонна Меликова должна была, следуя правым берегом Карс-чая, взять Сувари, а заняв его, перейти на правый берег реки и присоединиться к колонне Комарова, наступающей на Чим. Колонны Черемисинова и Рыдзевского штурмовали Карс с северо-запада и северо-востока.
Вечером 5 (17) ноября все русские отряды заняли исходное положение с таким расчётом, чтобы начав движение к Карской крепости, одновременно подойти к вражеским укреплениям и атаковать их. Каждой колонне придавались саперы с необходимыми средствами и проводники из местного населения. Особо тщательно соблюдали меры по обеспечению скрытности сосредоточения и внезапности штурма. Было запрещено зажигать огонь в районах сосредоточения и подавать звуковые сигналы. Солдатам день и час штурма не сообщались. Распускали слух, что большая атака будет 6 (18) ноября. Турецкие солдаты спокойно легли спасть, чтобы хорошо отдохнуть перед боем.
Штурм
В 19 часов 30 минут 5 (17) ноября колонны выступили из районов сосредоточения. Перед выступлением командиры призывали солдат до конца выполнить свой долг. Так, командир Черновского гренадерского полка сказал: «Вы, гренадеры, должны сегодня поддержать честь и боевую славу вашего полка… Помните, что наша борьба с турками за избавление болгар-христиан от турецкого насилия — дело святое, а потому забудьте всё мирское и направьте все ваши помыслы и усилия только к уничтожению врага».
Первым атаковали форт Сувари. Войска подполковника Меликова внезапно атаковали вражеское укрепление и после ожесточенной рукопашной схватки взяли его. Однако дальнейшее наступление колонны Меликова наступать на Чим не привело к успеху. Понеся большие потери от огня турецких войск, колонна отошла к Сувари. Колонна Комарова, которая также должна была атаковать Чим, попала под фланговый огонь из Тохмаса. Тогда колонна повернула и стала наступать на Тохмас. Но попытка взять это укрепление не удалась, Комаров отвёл войска, чтобы привести их в порядок. Затем он снова двинулся на Чим, но войска опять подверглись сильному обстрелу с форта и отступили. Колонна Черемисинова вела наступление на Лаз-тепеси и Мухлис. Наступление русских войск против западных укреплений Карса не привело к их захвату, но имело положительное значение — отвлекло внимание османов и облегчило атаку колонн, наносивших удар на восточные укрепления.
Отряд Граббе, ведя атаку на Канлы, попал под сильный артиллерийский огонь врага. Генерал Граббе был убит. Новый начальник колонны полковник Белинский решительно атаковал врага. Русские солдаты взяли передовое укрепление, но вскоре вынуждены были скрыться в ров. Колонна Вождакина, наступавшая на Канлы в обход с запада, заплутала и, выйдя к батарее Фези-паша, захватила её. Когда выяснилась ошибка, отряд повернул на Канлы, но был остановлен сильным огнем противника перед самым укреплением. Только после усиления резервами и конницей около 5 часов 6 (18) ноября Канлы взяли. Во время штурма Вождакин был контужен, его заменил полковник Карасев.
Наибольший успех был достигнут в районе действий колонны Алхазова. Несмотря на упорное сопротивление османов, русские успешно наступали. В бою снова отличился полковник Фаддеев, наступавший со своим полком в колонне Алхазова. Солдаты Фаддеева смогли незаметно выйти к вражеским передовым постам, сбили их и быстро пошли на Хафиз. Недалеко от форта они обнаружили вновь построенные турками две батареи, которые могли фланговым огнем причинить большие потери русской колонне. Полковник быстрым ударом взял их. Взяв батареи, кутаисцы на плечах бегущих османов ворвались в Карадаг с тыла и после короткой схватки взяли форт. Около сотни вражеских солдат было убито и столько же сдалось в плен. С падением Карадага пала и батарея Зиарет. Турки отступили в Араб-табию. О подвиге 158-го Кутаисского полка главнокомандующий великий князь Михаил Николаевич сказал: «Кутаисцы показали дорогу к Карсу».
Тем временем главные силы Алхазова продолжали движение на Хафиз. С учётом того, что часть отряда была отвлечена на Карадаг, генерал ввёл в бой резервы. К 3 часам турки были выбиты из Хафиза. Русские солдаты, преследуя врага, ворвались в сам город. Узнав об успехе Алхазова, Лазарев приказал колонне Рыдзевского немедленно ударить по Араб-табии. К 6 часам войска Рыдзевского (из состава 40-й пехотной дивизии генерал Шатилова) штурмом взяли форт и прилегающие турецкие траншеи. По словам участника штурма офицера А. Юсупова, турки не смогли оказать сильного сопротивления, так как рассматривали движение колонны Рыдзевского как отвлекающее. Основное внимание турецкого командования было сосредоточено на активных действиях Кутаисского полка Фаддеева против форта Карадаг, откуда и ждали главного удара русских войск.
По мере того как турецкая оборона была взломана на восточной стороне, и один за другим пали юго-восточные укрепления Карса, паника всё более и более овладела османским гарнизоном. К рассвету основные форты Карской крепости на правом берегу Карс-чая были взяты русскими войсками. Укрепления Шорахских и Чахмахских высот также были взяты. Дальнейшее сопротивление утратило смысл, так как сам город не был готов к обороне. Комендант крепости Гусейн-паша бросил свои войска на произвол судьбы и бежал с отрядом телохранителей. Гарнизон также попытался отступить в сторону Эрзерума, но потерпел неудачу и капитулировал. Сдалось в плен 5 пашей, до 800 офицеров и 17 тыс. солдат. На поле боя собрали 2500 убитых, в госпиталях было обнаружено ещё 4,5 тыс. раненых. Остальная часть османских войск разбежалась по окрестным селениям. Трофеями победителей стала вся многочисленная артиллерия Карской крепости. Потери русских войск составили: убитыми — генерал, 17 офицеров и 470 солдат, ранеными — 77 офицеров и 2196 солдат.
Штурм Карса в 1877 г. С картины художника Ф. Рубо
8 (20) ноября состоялся парад победителей. Он прошел для кавказских войск на равнине между фортами Каинлы и Хафис. Была зачитана поздравительная телеграмма государя, состоялся благодарственный молебен и салют из 101 пушечного выстрела со всех фортов поверженной Карской крепости. Император Александр II своим высочайшим указом наградил наиболее отличившихся при штурме Карса генералов и офицеров. Среди прочих, ордена Святого Георгия удостоились генерал Шатилов и полковник Фаддеев. Они получили за ту войну и другие награды — почетное Георгиевское оружие. Шатилов удостоился Золотой шпаги с надписью «За храбрость», а Фаддеев — Золотой сабли с той же надписью. Иван Лазарев был отмечен орденом Св. Георгия 2-й степени. Многие нижние чины были награждены солдатскими «Егориями» — Знаками отличия Военного ордена (Георгиевскими крестами). Все четыре полка 40-й пехотной дивизии в феврале 1881 г. удостоились пожалования за штурм Карской крепости Георгиевских знамен.
Это была блестящая победа русской армии. Штурм Карса отличался смелостью и оригинальностью замысла. Концентрическое наступление на крепость сковало силы врага, не позволило ему сосредоточить силы на самых опасных участках. Русские колонны действовали храбро и решительно, добиваясь успеха не атакой в лоб сильных и хорошо вооруженных фортов, а обходом флангов и тыла. Скрытность начала штурма, применение обходных маневров, быстро и внезапность атаки, инициатива командиров и смелость солдат позволил русским войскам при сравнительно малых потерях одержать крупную и важную победу.
Русские солдаты в очередной раз показали свои высокие, уникальные боевые качества, самоотверженность и взаимную выручку в бою, инициативу и мужество, упорство в достижении поставленной цели. «Солдаты, — писал участник штурма, — лезли на бруствер, цепляясь друг за друга, втыкая штыки в бруствер, подставляя плечи друг друга… полезли вперёд».
После завершения войны крепость и область Карс вместе с Батумом (Батуми), Аджарией и рядом других приграничных земель отошли к Российской империи.
Падение Карса, 1877, рисунок Н. Н. Каразина
Предыстория
Карс был одной из главных твердынь Турецкой империи на Кавказе. Русская армия в XIX в. брала сильнейшую на восточных рубежах Османской империи крепость Карс четыре раза — в 1807, 1828, 1855 и 1877 гг. В Крымской (Восточной) войне 1853-1856 гг. Карская крепость по итогам мирных переговоров на Парижском конгрессе была обменена на морскую крепость Севастополь. Такова была цена Карса. Это была стратегическая крепость.
После каждого поражения на Кавказе Стамбул трижды принимал решение о модернизации фортификационных сооружений Карской крепости. Поэтому в 1877 г. русская Кавказская армия, подступившая к турецкой твердыне, увидела усовершенствованную крепость, оборонительные сооружения которой составляли мощные форты и цитадель. Крепость была усилена самой природой — горными высотами с крутыми обрывами, реками в скалистых берегах, высокогорными перевалами и дорогами, больше напоминающими козьи тропы. В ходе весенне-летней кампании 1877 года русская армия подступила к Карсу. Одна из-за ошибок командования и общей неблагоприятной обстановки, русские войска отошли к границе.
Новый этап битвы за Кавказ начался осенью 1877 г. После разгрома в Авлиар-Аладжинском сражении турецкая армия Мухтар-паши была деморализована (Блистательная победа русской армии в Авлияр-Аладжинском сражении). Имелась реальная возможность с ходу взять Карс, энергичным преследованием добить турецкую армию и далее выйти к Эрзеруму, который уже некому было бы защищать. Но русское командование снова проявило нерешительность и излишнюю осторожность. Главные силы действующего корпуса были разделены на два отряда: первый под началом генерала Лазарева предназначался для осады Карса; второй генерала Геймана — для движения на эрзерумском направлении. Это снова привело к распылению сил главной группировки русской армии и не позволило сосредоточить усилия на решении главной задачи — завершении уничтожения турецкой Анатолийской армии.
Карс
Подготовка
Выполняя приказ командования, русские войска 10 (22) октября обложили Карс и вскоре начали осадные работы. Крепость лежала на реке Карс-чай и прикрывала путь с севера на Эрзерум. Местность была пересеченная, с большим количеством высот. На восточном берегу реки к Карсу подходили Карадагские высоты, а на западном имелись две группы высот — Шорахская и Чахмахская. На восток и юг тянулась безводная холмистая равнина. С востока и юга Карс был наиболее доступен для штурма.
Карс имел старую цитадель с каменной стеной, не имеющей серьёзного значения в современной войне. Главными в системе обороны были форты и укрепления, прикрывавшие крепость со всех сторон. Протяженность линии обороны достигала 20 км. На северо-востоке находилась карадагская группа укреплений, сама сильная, состоявшая из фортов Араб-табия и Карадаг, башни Зиарет. На востоке и юго-востоке, защищая Карс с от Карадагских высот до р. Карс-чай, располагались форт Хафиз, батарея Фези-паша, форты Канлы и Сувари. На западном берегу реки были построены две линии обороны. Первую, на Шорахских высотах, составляли укрепления Тохмас, Тихтепеси и Лаз-тепеси; вторую, на Чахмахских высотах, — укрепления Чим, Вели-паша, Блюм-паша, Инглис и Мухлис.
Карс хорошо подготовили к длительной обороне. На его складах хранилось 15 млн. патронов и 300 пудов пороха. Продовольствия и фуража имелось на несколько месяцев осады. Гарнизон насчитывал 25 тыс. человек и имел на вооружении более 300 орудий разного калибра и различных систем. Западные военные специалисты считали Карс неприступным. Так, французский генерал де Курси, находившийся при Кавказской армии, завил командующему: «Я видел карские форты, и одно, что я могу посоветовать, это не штурмовать их: на это не никаких человеческих сил! Ваши войска так хороши, что они пойдут на эти неприступные скалы, но вы положите их всех до единого и не возьмёте ни одного форта!»
Русское командование понимало, что турецкий гарнизон Карса способен выдержать долгую осаду. Ведение же длительной осады в условиях суровой горной зимы могло поставить русский осадный корпус в сложное положение. Поэтому было решено атаковать противника. Под командование Лазарева находилось около 35 тыс. человек при 198 орудиях. Русские войска стали энергично готовиться к решительному штурму. Подбирались надежные проводники, изготавливались штурмовые лестницы. Русское командование имело подробные сведения о системе карских оборонительных сооружений. Они были добыты ещё до войны русским консульским агентом. На их основе подготовили детальные чертежи укреплений. Чертежи напечатали, сделали в виде небольших книжек и раздали офицерам.
Вначале предполагалось взять Карс на рассвете. Однако дневной штурм мог привести к большим потерям. Поэтому решили атаковать противника ночью. Окончательное решение приняли после успешного ночного налёта на форт Хафиз-паша солдат кутаисского полка под командованием полковника Фаддеева. Ночью 24 октября (5ноября) Фаддеев с восемью ротами силой 970 штыков подошел к турецкому укреплению. С криком «ура» кутаисцы бросились на штурм. Солдаты, подсаживая друг друга, залезли на высокий бруствер. В ожесточенной рукопашной схватке русские солдаты взяли бруствер а затем ворвались в форт. Турецкий гарнизон не выдержал ожесточения боя и в панике бежал. Три роты кутаисцев увлеклись преследованием врага и ворвались на улицы самого Карса. Однако из-за малочисленности отряда Фаддеев не мог закрепить успех и, не имея возможности получить подкрепления, в полном порядке отвёл войска назад. Всего кутаисцы потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести 50 человек. Они штыками положили большую часть турецкого гарнизона, взяли пленными 10 турецких офицеров и 68 солдат. Ночной штурм сильно укрепленного форта с большим гарнизоном, был настоящим подвигом. Кутаисский полк получил георгиевские знамена.
Герой штурма Карса Семён Андреевич Фаддеев
Успешный налёт Кутаисского полка показал русскому командованию, что противник только внешне силён, и убедил в целесообразности ночного штурма. Соответственно этому проводилась подготовка войск. В специальных инструкциях излагались особенности боя ночью. Особое внимание уделялось сохранение секретности в деле подготовки штурма. Чтобы усыпить бдительность врага, были сформированы особые команды, которые ночью нападали на передовые посты противника, что вызывало тревогу в гарнизоне. Это привело к тому, что турки привыкли к постоянной ночной тревоге и ограничивались лишь пальбой дежурных войск. Русские осадные батареи с 15 (27) октября в течение 22 дней постоянно обстреливали Карскую крепость. Однако повреждения, причиненные городу и фортам, были небольшими, так как осадные орудия в основном были небольших калибров. Турки же привыкли к постоянному обстрелу и считали, что русские ведут правильную осаду.
Сначала штурм назначили в ночь с 1 (13) на 2 (14) ноября. Однако погода для назначенного генерального штурма оказалась неблагоприятной. Операцию пришлось перенести из-за сильного проливного дождя, который сменился морозом, гололедом и туманом. Дороги за одну ночь сделались почти непроходимыми, войска в полевых условиях терпели большие лишения. Топлива в безлесных окрестных горах достать было почти невозможно. Тогда штурм перенесли в ночь с 5 (17) на 6 (18) ноября. На военном совете решено было атаковать вражескую крепость семью колоннами одновременно со всех сторон. Пять колонн атакуют всем протяжение турецкого расположения между южными склонами Карадагских высот и фортом Тохмас-табия, направляя главные усилия на укрепления Хафиз, Канлы и Чим. Остальные войска производили одновременно демонстрации против укреплений на Шорахских высот — Тохмаса, Тих-тепеси, Лаз-тепеси, а также против Араб-табии и Карадага. Артиллерия при штурмовых колоннах отсутствовала, оставаясь до рассвета в тылу при частных резервах. Кавалерия, сохраняя линию аванпостов, сосредотачивалась на главных путях из крепости к горным перевалам Саганлугского хребта. Сосредоточение войск в местах выступления производилась вечером, а общее наступление наметили на 20 часов. Взяв укреплённую линию, русские войска должны были войти в город.
Таким образом, главный удар наметили с юго-востока на форты Хафиз-паша, Канлы, Сувари и на левом берегу р. Карс-чай — на укрепление Чим. На направлении главного удара русские войска имели 16,5 тыс. человек, турки — около 9 тыс. человек. Наступление на главном направлении осуществляли колонны Алхазова, Вождакина и Граббе под непосредственным руководством Лазарева, и колонны Меликова, Комарова во главе с Роопом. Колонны Черемисинова и Рыдзевского должны были своими активными демонстративными действиями отвлечь противника от направления главного удара.
Колонна Алхазова получила задание атаковать форт Хафиз-паша, колонны Вождакина и Граббе — укрепление Канлы, охватывая его с востока и запада. Колонна Меликова должна была, следуя правым берегом Карс-чая, взять Сувари, а заняв его, перейти на правый берег реки и присоединиться к колонне Комарова, наступающей на Чим. Колонны Черемисинова и Рыдзевского штурмовали Карс с северо-запада и северо-востока.
Вечером 5 (17) ноября все русские отряды заняли исходное положение с таким расчётом, чтобы начав движение к Карской крепости, одновременно подойти к вражеским укреплениям и атаковать их. Каждой колонне придавались саперы с необходимыми средствами и проводники из местного населения. Особо тщательно соблюдали меры по обеспечению скрытности сосредоточения и внезапности штурма. Было запрещено зажигать огонь в районах сосредоточения и подавать звуковые сигналы. Солдатам день и час штурма не сообщались. Распускали слух, что большая атака будет 6 (18) ноября. Турецкие солдаты спокойно легли спасть, чтобы хорошо отдохнуть перед боем.
Штурм
В 19 часов 30 минут 5 (17) ноября колонны выступили из районов сосредоточения. Перед выступлением командиры призывали солдат до конца выполнить свой долг. Так, командир Черновского гренадерского полка сказал: «Вы, гренадеры, должны сегодня поддержать честь и боевую славу вашего полка… Помните, что наша борьба с турками за избавление болгар-христиан от турецкого насилия — дело святое, а потому забудьте всё мирское и направьте все ваши помыслы и усилия только к уничтожению врага».
Первым атаковали форт Сувари. Войска подполковника Меликова внезапно атаковали вражеское укрепление и после ожесточенной рукопашной схватки взяли его. Однако дальнейшее наступление колонны Меликова наступать на Чим не привело к успеху. Понеся большие потери от огня турецких войск, колонна отошла к Сувари. Колонна Комарова, которая также должна была атаковать Чим, попала под фланговый огонь из Тохмаса. Тогда колонна повернула и стала наступать на Тохмас. Но попытка взять это укрепление не удалась, Комаров отвёл войска, чтобы привести их в порядок. Затем он снова двинулся на Чим, но войска опять подверглись сильному обстрелу с форта и отступили. Колонна Черемисинова вела наступление на Лаз-тепеси и Мухлис. Наступление русских войск против западных укреплений Карса не привело к их захвату, но имело положительное значение — отвлекло внимание османов и облегчило атаку колонн, наносивших удар на восточные укрепления.
Отряд Граббе, ведя атаку на Канлы, попал под сильный артиллерийский огонь врага. Генерал Граббе был убит. Новый начальник колонны полковник Белинский решительно атаковал врага. Русские солдаты взяли передовое укрепление, но вскоре вынуждены были скрыться в ров. Колонна Вождакина, наступавшая на Канлы в обход с запада, заплутала и, выйдя к батарее Фези-паша, захватила её. Когда выяснилась ошибка, отряд повернул на Канлы, но был остановлен сильным огнем противника перед самым укреплением. Только после усиления резервами и конницей около 5 часов 6 (18) ноября Канлы взяли. Во время штурма Вождакин был контужен, его заменил полковник Карасев.
Наибольший успех был достигнут в районе действий колонны Алхазова. Несмотря на упорное сопротивление османов, русские успешно наступали. В бою снова отличился полковник Фаддеев, наступавший со своим полком в колонне Алхазова. Солдаты Фаддеева смогли незаметно выйти к вражеским передовым постам, сбили их и быстро пошли на Хафиз. Недалеко от форта они обнаружили вновь построенные турками две батареи, которые могли фланговым огнем причинить большие потери русской колонне. Полковник быстрым ударом взял их. Взяв батареи, кутаисцы на плечах бегущих османов ворвались в Карадаг с тыла и после короткой схватки взяли форт. Около сотни вражеских солдат было убито и столько же сдалось в плен. С падением Карадага пала и батарея Зиарет. Турки отступили в Араб-табию. О подвиге 158-го Кутаисского полка главнокомандующий великий князь Михаил Николаевич сказал: «Кутаисцы показали дорогу к Карсу».
Тем временем главные силы Алхазова продолжали движение на Хафиз. С учётом того, что часть отряда была отвлечена на Карадаг, генерал ввёл в бой резервы. К 3 часам турки были выбиты из Хафиза. Русские солдаты, преследуя врага, ворвались в сам город. Узнав об успехе Алхазова, Лазарев приказал колонне Рыдзевского немедленно ударить по Араб-табии. К 6 часам войска Рыдзевского (из состава 40-й пехотной дивизии генерал Шатилова) штурмом взяли форт и прилегающие турецкие траншеи. По словам участника штурма офицера А. Юсупова, турки не смогли оказать сильного сопротивления, так как рассматривали движение колонны Рыдзевского как отвлекающее. Основное внимание турецкого командования было сосредоточено на активных действиях Кутаисского полка Фаддеева против форта Карадаг, откуда и ждали главного удара русских войск.
По мере того как турецкая оборона была взломана на восточной стороне, и один за другим пали юго-восточные укрепления Карса, паника всё более и более овладела османским гарнизоном. К рассвету основные форты Карской крепости на правом берегу Карс-чая были взяты русскими войсками. Укрепления Шорахских и Чахмахских высот также были взяты. Дальнейшее сопротивление утратило смысл, так как сам город не был готов к обороне. Комендант крепости Гусейн-паша бросил свои войска на произвол судьбы и бежал с отрядом телохранителей. Гарнизон также попытался отступить в сторону Эрзерума, но потерпел неудачу и капитулировал. Сдалось в плен 5 пашей, до 800 офицеров и 17 тыс. солдат. На поле боя собрали 2500 убитых, в госпиталях было обнаружено ещё 4,5 тыс. раненых. Остальная часть османских войск разбежалась по окрестным селениям. Трофеями победителей стала вся многочисленная артиллерия Карской крепости. Потери русских войск составили: убитыми — генерал, 17 офицеров и 470 солдат, ранеными — 77 офицеров и 2196 солдат.
Штурм Карса в 1877 г. С картины художника Ф. Рубо
8 (20) ноября состоялся парад победителей. Он прошел для кавказских войск на равнине между фортами Каинлы и Хафис. Была зачитана поздравительная телеграмма государя, состоялся благодарственный молебен и салют из 101 пушечного выстрела со всех фортов поверженной Карской крепости. Император Александр II своим высочайшим указом наградил наиболее отличившихся при штурме Карса генералов и офицеров. Среди прочих, ордена Святого Георгия удостоились генерал Шатилов и полковник Фаддеев. Они получили за ту войну и другие награды — почетное Георгиевское оружие. Шатилов удостоился Золотой шпаги с надписью «За храбрость», а Фаддеев — Золотой сабли с той же надписью. Иван Лазарев был отмечен орденом Св. Георгия 2-й степени. Многие нижние чины были награждены солдатскими «Егориями» — Знаками отличия Военного ордена (Георгиевскими крестами). Все четыре полка 40-й пехотной дивизии в феврале 1881 г. удостоились пожалования за штурм Карской крепости Георгиевских знамен.
Это была блестящая победа русской армии. Штурм Карса отличался смелостью и оригинальностью замысла. Концентрическое наступление на крепость сковало силы врага, не позволило ему сосредоточить силы на самых опасных участках. Русские колонны действовали храбро и решительно, добиваясь успеха не атакой в лоб сильных и хорошо вооруженных фортов, а обходом флангов и тыла. Скрытность начала штурма, применение обходных маневров, быстро и внезапность атаки, инициатива командиров и смелость солдат позволил русским войскам при сравнительно малых потерях одержать крупную и важную победу.
Русские солдаты в очередной раз показали свои высокие, уникальные боевые качества, самоотверженность и взаимную выручку в бою, инициативу и мужество, упорство в достижении поставленной цели. «Солдаты, — писал участник штурма, — лезли на бруствер, цепляясь друг за друга, втыкая штыки в бруствер, подставляя плечи друг друга… полезли вперёд».
После завершения войны крепость и область Карс вместе с Батумом (Батуми), Аджарией и рядом других приграничных земель отошли к Российской империи.
Падение Карса, 1877, рисунок Н. Н. Каразина
Автор: Самсонов Александр
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