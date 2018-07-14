Самые дорогие шлемы. Часть тринадцатая. О шлемах из бумаги и творчестве юных (ч. 2)

В обычной российской школе для обычных стандартных детей все с самого начала пошло не так, как было раньше в спецшколе и в гимназии. Если там 80% детей в классе делали все «как надо» на 4 и 5, а 20% испытывали трудности, то здесь не могли ничего сделать 80% детей, и только лишь у 20% что-то получалось. Причем безотносительно к теме. Я вел у них более технически ориентированные занятия, дочь – «более» художественные, и результат все равно был примерно один. То, что делали дети в прошлом в первом классе, теперь, в 2010 году, дети смогли повторить только во втором классе, то есть с задержкой на год!Дети на занятии примеряют «вендельский шлем». Что, круто? А то!Они не умели вырезать, провести по линейке прямую линию, пользоваться клеем. Произвольно концентрировать внимание они тоже не могли. Что такое «лист бумаги вдоль» и что такое «лист бумаги поперек» для них было непонятно. «Смотрите сюда!» Смотрят. «Повторите!» И они тут же делают наоборот, то есть видят, как я сворачиваю лист вдоль, а они крутят его поперек!! Достучаться словами до пенопласта их головного мозга было очень трудно. Вот бы где пригодилась линейка бывшей царской гимназии. Явно это был хороший инструмент для просвещения мозгов детей тех родителей, что не занимались со своими детьми, да ведь… ушел поезд! Нельзя!Говорю детям: «Клей ПВА из тюбика выдавливать осторожно! Понемногу!» И тут же мальчик прямо на глазах у меня и его учительницы зажимает тюбик в горсть и выдавливает из него весь клей прямо на стол, а потом начинает размазывать пальцем. Первое желание – дать по мозгам так, чтобы в ушах зазвенело! Но… я лучезарно улыбаюсь, глажу его по головке и говорю: «Шалун!» В чувство его приводит учительница… В голове две мысли. Первая: «На что не пойдешь ради благополучия внучки!» И вторая: «Тут не то что молоко за вредность давать надо, а коньяк «Хеннеси»!»Вот такой макет вулкана вполне можно сделать на кружковом занятии с детьми. Два занятия, и он готов. Два нужны для полной просушки основы. Причем вулкан разрезан пополам и видно, как он устроен.Тем не менее за четыре года я этих детей буквально «выдрессировал». Они у меня делали: плот жангаду, метательную модель самолета, метательную модель ракеты, плот «Кон-Тики», индейское каноэ, корабль викингов, ганзейский когг, фрондиболу, рыцарский замок и много чего еще, теперь уже и не упомнишь. Два раза устраивали общегородской семинар для учителей с наглядным показом, как дети работают. Полный восторг! «Эх, и нам бы так!»Тот же вулкан. Вид спереди. Материал – коробка из-под пиццы, газеты и много-много туалетной бумаги. А еще клейстер, ПВА, разноцветные краски и мох из леса.А кто или что мешает? Руки не откуда надо растут или пенопласт головного мозга отсырел? В общем, «по Сеньке и шапка». То есть родителям некогда, и они не умеют. В садике эти неумения не компенсируются, в школе вместо уроков труда многие учителя проводят лишнюю математику, а в итоге ничего хорошего! Б.П. Никитин мне рассказал, что в Японии матери очень трепетно относятся к тому, когда их дети начинают есть палочками и все время их к этому подталкивают. На курсы ходят: «Как научить ребенка есть палочками?». Почему? А там доказано, что чем не раньше он начнет есть палочками, тем активнее у него развивается моторика пальцев, а ум как раз на их кончиках и находится. То есть «палочники» обгоняют «ложечников» в будущем и добиваются более высоких результатов в учебе и в школе, и в университете. А значит, и в карьере! «И вот я их спрашиваю, — сказал он, — насколько вы нас обогнали в интеллектуальном развитии своих детей?» А они мне: «Навсегда!» То есть у нас интеллект – это исключение, там – к сожалению, правило! И это очень печально, потому что исключения позволяют летать в космос и создавать управляемый термояд. А вот его высокий средний уровень – просто хорошо жить! Что, между нами говоря, куда важнее.Конечно, идеально, когда ребенок у себя дома играет в самодельные игрушки, которые с ним вместе делают его родители, а также дедушки и бабушки. Захотела, например, кукольная семья Дункан купить автомобиль голубого цвета и… купила. А юная хозяйка этой семьи помогала его красить!То есть совершенно правы оказались те ученые, которые утверждали, что с появлением городов биологическое развитие человека по пути к совершенству закончилось и наступила эпоха регресса, в которую мы еще добавили радиоактивного углерода-14, стронция-90 и всех прочих прелестей эпохи «холодной войны». Плюс ко всему этому резко возросшая социальная дифференциация общества.Но тут, по счастью, внучка моя четвертый класс закончила, в школу я ходить перестал. Альтруизм вещь, конечно, хорошая, но в меру.По той же самой причине поменяла моя дочь и место работы. Ушла из университета в «Академию» пензенской строительной компании «Ростум», куда ее взяли на должность менеджера образовательных проектов. А надо сказать, что деятельность этой компании в Пензе носит ярко выраженный социально-ориентированный характер. У них есть свой детский сад, где с детьми занимаются… педагоги, а не случайные «училки», и занимаются хорошо. У них есть городской летний лагерь прямо в центре города, что-то вроде шведского, с едой, сном и обучающими занятиями, а также множество обучающих программ. Среди них курс кинофотодела, журналистики, риторики, математики и иностранного языка. Соответственно летом проводятся лагеря в Крыму – кинодела, историко-географическая смена «В поисках золотого руна», бизнес-лагерь, смены иностранного языка на Мальте, в Канаде, в Лондоне и в Ирландии, в Дублине. Ежегодно в программах академии «Ростум» участвуют более 3000 детей, по всей Пензе действуют 6 филиалов во всех районах, так что родители всегда могут выбрать для себя самый близкий к их дому вариант. Конечно, это бизнес, то есть это не просто самоокупается, но еще и дает компании прибыль. Но… это социально ориентированный бизнес, который приносит большую пользу обществу.Вот такого «оскара» получили по окончанию «кинолагеря» все его участники.Да, участие в этих программах не из дешевых! Летний лагерь «В поисках золотого руна» стоит 52 500 рублей, а лагерь на Мальте так и вовсе 2600 евро. Но… это есть, и те, кто понимает, что дети это самый лучший в мире банк, вкладывают в них деньги не жалея.К самым дешевым относится летний лагерь при самом «Ростуме» — 7000 рублей в неделю. Но это с питанием и занятиями, которые ведут опытные педагоги. Понятно, что и без меня там тоже не обошлось. Было прежде всего интересно, а какие дети здесь? Занятия с ребятами проводились следующие: на одном они вырезали детали и склеивали их в корабль викингов, а на двух других знакомились со средневековой геральдикой, и придумывали себе свой собственный герб.А это приз первой лагерной смены «Живая наука». И каких только там опытов они не ставят!!!Детей было 12. Каждый сидел за отдельным столиком. Возраста все были самого разного. То есть и учащиеся 5-ого класса, и 2-ого. Но… вот что значит «иной уровень бытия». Дети были серьезнее, глупо не скалились и рож друг другу не строили. Все умели резать ножницами и не просто резать, а аккуратно вырезать. Клеем пользовались умело. Терпеливо ждали своей очереди, если кому-то нужна была моя помощь, а не дергали меня за штаны – «мне, мне!» То есть работать с ними было одно удовольствие. Многие дети знали, что корабль викингов называется драккар, один мальчик подробно рассказал мне о триремах. Модельку, причем довольно сложную, сделали все! И неплохо. То есть по сравнению с обычными школьниками это было небо и земля. С этими стоило работать и дальше.Всем, кто имеет отношение к «Академии» компании «Ростум», выдают фирменные майки и вот такие бейсболки. Очень корпоративно и красиво!Очень интересно прошли занятия, посвященные геральдики. То есть, как я запланировал, так и прошло. Там, где им надо было смеяться – они смеялись, там, где надо было резать – они резали и клей на стол никто не выдавливал. Правда, были интересные моменты с чисто педагогической точки зрения. Один мальчик подошел ко мне, обнял и сказал: «Мне очень нравятся ваши занятия и как вы с нами общаетесь. Я вас люблю!» «Бедный мальчик! – подумал я. – Дома все есть, но чего-то существенного все же не хватает». Другая девочка призналась, что ей очень понравился корабль викингов. «Хочешь, дам тебе еще, дома сама сделаешь ?!» Она подумала и сказала: «Нет, пусть какой-нибудь другой ребенок сделает. Мне сейчас надо будет ехать в бассейн, потом на урок танцев». «А в воскресенье?» «В воскресенье я учу уроки на неделю!»Лагерная вожатая Юля в «вендельском шлеме». А что, он ей очень даже идет!Ну, а в этой «рыцарской смене», хотя дети были тоже маленькие (самые старшие закончили 5-ый класс), они были очень даже эрудированы. В отличие от моих студентов сразу сказали, что меч весит около одного килограмма, а не 5, не 15 и не 50 кг! А один мальчик просто «убил меня», сообщив, что Вильгельм Завоеватель носил до этого прозвище Вильгельм Бастард. Согласитесь, что не все взрослые это знают. К тому же, в 6-ом классе он еще не учился! Конечно, им всем хотелось походить в «настоящем вендельском шлеме», а уж в «шлеме «кастрюле» – тем более!Этой девчушке шлем явно велик...Да, что ни говори, а с «такими детьми» иной раз бывает очень забавно. Девочка входит в бассейн в лагере на территории санатория с сосновом бору: «Ой, бассейн для всех! Как здорово!» Мальчик: «Какой замечательный лагерь, здесь можно по-русски говорить!» «А ты что, обычно в лагере говоришь по-английски?» «Конечно, до этого меня родители все в лагерь на остров Тенерифе отправляли… Ну там и скука!» Мальчик в растерянности стоит с пластиковой картой в руках посреди прямо-таки роскошного лагеря в Крыму. «Какая проблема?» «Да вот, нет автомата, не могу деньги снять». «А тебе что-то нужно?» «Нет, тут все есть. Но мне дали карту, а на ней 70 тысяч. Должен же я их хоть на что-то потратить?» Девочка 14 лет начальнику лагеря: «Я сейчас позвоню моей маме, и вы будете делать все, что она вам скажет!» Начальник: «Я сейчас позвоню твоей маме, и ты в два часа вылетишь у меня отсюда и пусть мама твоя тебя забирает!» Мама оказалась адекватной при всех своих (или мужа деньгах!) и как следует дочку отчитала. Но интересно, не правда ли?«Шлем-кастрюля». Детям очень нравятся «шлемы с рогами». Но они уже знают, что викинги такие не носили. К тому же на этом шлеме не рога, а стилизованные топоры. «Азино три топора…» – едва дети услышали это слово, как сразу запели.Кстати, интересный момент: дети не приучены есть разные кулинарные изыски. Сосиски и жареная картошка – вне конкуренции, а вот «куриные крылышки в меду по-французски» и другие им подобные изыски вызвали у многих недоумение. То есть эти дети – всего лишь второе поколение у богатых родителей. А те – первое! И многие их папы, и мамы слаще морковки ничего не ели, в свое детство у бабушек в деревнях летом навоз месили, а по заграницам ездить и не мечтали. Но… кому-то повезло, кто-то упорством и трудолюбием выбился, кто-то «в нужное место попал». Вот так и стали… людьми состоятельными. А культурешки-то часто не хватает. «Пустите Дуньку в Европу» – это про них. Хотя и не про всех, к счастью. Но хорошо уже то, что хватает ума отдавать своих детей вот в такие центры, где их дотягивают до того уровня, до которого они сами в их возрасте еще не доходили. Их дети будут счастливее, однако!А вот изготовлению такой катапульты мы посвятили целое занятие. Но об этом в следующий раз!Продолжение следует…