Итоги недели. Сказочки венского леса

Как мост в горле

На Россию работает… молодец. Чем больше там таких отмороженных, тем быстрее убьются об стену. Просит портфель министра, дали бы, пусть не только себя убивает.

Обратите внимание на то, какие разные векторы мышления у политиков России и Украины:

У России - созидательное:

1) Решить вопрос с водоснабжением Крыма.

2) Нарастить мощности по подаче и производству электроэнергии в Крыму.

3) Построить Крымский мост.

У Украины - разрушительное:

1) Лишить Крым водоснабжения (засыпать Северо-Крымский канал).

2) Взорвать опоры электропередач.

3) Взорвать Крымский мост.

Два первых пункта Украина уже сделала. Она бы без раздумий осуществила бы и 3-й пункт. Но тут - "небольшой" конфуз, эту пакость нужно сделать на не подконтрольной Украине территории. Вот тут у них уже кишка тонка.

Надо учитывать текущие реалии украинского политического "бомонда": кто громче да "позаковыристее" крикнет - тот и в фаворе. Просто бизнес. Точно так же куча блогеров в сети поступает: жрут гадость, по крышам прыгает, голыми в перьях скачут, замуж за тетрис выходят и т.д. Я это для себя давно называю "вау-фактор" ) Чем больше от зрителей этого вау, тем больше выгоды "прыгающему".

Операция «Жабры свободы»

Сказочки венского леса хороши в исполнении артистов-профессионалов, а не барабанщиков-любителей.

То шведы угрохают 10% от военного бюджета по поиску российской подводной лодки.

Теперь вот США будут ракету искать.

Прямо не Балтийское море, а чёрная дыра какая-то.

И даже если таки грохнулась в Баренцевом море (могла, по всей вероятности), то никак не могла (по всей вероятности) пролететь несчастные 35 км, коли мы знаем из презентации, что запуск осуществляется с наземной установки. А фактически эти информационные вбросы дабы показать, что прошляпившая разработку наших новых образцов, где в основе компактная и легкая ЯСУ, хваленая западная разведка, мол не прошляпила, а в кугсе, а оружие Апокалипсиса, мол, у Великороссов еще не готово (пока, по всей вероятности). А Кириенко получил своего Героя за что-то (по всей вероятности).

МиГ-41. В США знают всё

Нужен, нужен... Спутники там сбивать, да мало или ещё для чего.

Когда своих аналогов нет, надо очернить противника.

Куда там... у них даже аналога МИГ-31 нет, и не предвидится. По Т-14 тоже в роли догоняющих. Только по F-22 вперед вырвались, но дюже дорогой F-35 немного портит малину.

А надо, как в советские времена? 25 000 танков, 5 000 самолетов?

И какой смысл? Сейчас - если надо - будут делать и покупать, разработки до ума доводить

И отрасль существует и развивается, и деньги зря не тратят.

Самое главное - для обороны и сдерживания всего достаточно.

ВКС РФ обнулили вложения США в бороды Сирии

Ещё б Эт-Танфу дали бы хорошего пинчища, и было бы совсем хорошо.

Может, когда захочет, Россия отстаивать свои интересы! Бойцам РФ и САР крепкого здоровья и успехов, а павшим Героям вечная память.

Забыли добавить самолеты ТАКР "Адмирал Кузнецов". Пора оформлять программу восстановления экономики Сирии с участием РФ, КНР и КНДР. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше будет пакостей от США и ЕС. Думаю, в программе следует учесть подготовку кадров со стажировкой на российских предприятиях ОПК.

Дружба под прикрытием

Ну прецедент есть, Турция, когда против члена наты, США ввели санкции. Опять же, из-за "автомобильного скандала" на Германию был наложен не кислый такой штраф. Поглядим, чего придумают американцы сейчас.

Голубая мечта Германии - восстановление суверенитета. Для этого возможны два пути - военный (свое ЯО плюс МБР) или политический (сильный покровитель как противовес США и 'союзничков' по НАТО). Первый пока невозможен - требуется время, которое никто немцам не даст. А вот второй... с помощью 'вежливых людей'... тут уже возможны варианты. Да и обстановочка предразполагает к размышлениям. Бриты из ЕС уходят, сцена для зарезания оставшихся готова, но немцам вряд ли хочется быть жертвенными агнцами в третий раз за сто лет. Неужели англо-саксонский кошмар - русско-немецкий союз (и примкнувший к ним Китай), сбудется на наш век?

В ФРГ понимают, что сотрудничество с США (в той форме, как сейчас) - это тупиковый путь для ФРГ. Кстати, это понимают и во многих других странах.

Отсюда попытки "вилять". В частности, ужасающее (для Германии)состояние Бундесвера. А значит "невозможность" участвовать во всяких военных авантюрах))

«Армата» идёт в войска

Почему-то некоторые прям горят желанием вооружить армию и флот сырой техникой. Подождите, всему своё время

ИМХО, "Армата" на текущий день - танк для низкоинтенсивных локальных конфликтов. Танк войны - это на данный момент Т-72 и его модификации. Новая платформа должна пройти через реальные боевые действия, "обрасти" ремонтной базой, "стряхнуть" все лишнее, стать хорошо знакомой и привычной танкистам. Вот тогда можно и в крупную серию. Переход должен быть аккуратным, иначе можно оказаться в очень интересном положении на момент начала высокоинтенсивного конфликта.

Всё с точностью наоборот. Это танками на базе Т-72 можно с бармалеями повоевать. А в большой войне с серьезным противником как раз Армата и нужна.

Продолжение Марлезонского балета

Предрекали войну с Украиной после мундиаля. Теперь к весне 2019. Это как конец света - всё дальше и дальше, но напомнить о нём надо. Вдруг случится.

Ну наши тоже не сидят просто так. Почти весь личный состав на полигонах. Случайность? Совпадение? Или расчёт?

Эх!!! Жалко Михана забанили. Он бы сейчас прямо с утра с шашкой наголо отправился Куев брать.

Окитаевшиеся немцы

На войне патентом не прикроешься, все друг у друга копируют удачные идеи. Другой вопрос, насколько удастся их реализовать. Американцы на наши ракетные, китайцы - на самолётные с отклонениями вектором тяги облизывается, до сих пор повторить не удается.

Довольно странное завладение, я о плагиате. Так можно многие комплексы подогнать друг под друга, тем паче, что задачи у них до неприличия общие. Особенно странно смотрится такое заявление, если учесть, что С-350 очень тернистыми путями все никак не может дойти до боевой готовности. Ну, раз кому-то очень льстит, что немцы скитайщили наш комплекс - то ради бога. Мне лично больше бы польстило, если бы по выставкам перестали таскать макет комплекса С-350, а начали проводить массовые учебные стрельбы на полигонах в действующих частях ПВО.

А российский F-35 могЁм?

Вот это поворот.

На будущих фронтах боеприпасы противника не уничтожать, а захватывать можно.

Просто бизнес. На любом рынке нужны конкурентные товары, подходящие для эксплуатации. «Калашников» ищет себе новые рынки, не более того.

ИМХО. Решили потеснить ряды зарубежных партнёров, выпускающих оружие в этом "калибре - патроне"(деньги не лишние же..). Смысла в этом изделии для вооружённых и различных специальных сил в РФ, не вижу. Тут есть оружие под патрон 7,62Х54R, да и "вепрей", и" саёжек" выпускается достаточно...

Танки в Киеве

Украина - это страна, в которой люди без совести рассказывают людям без штанов, как им будет отлично жить ещё и без памяти.

Нищеброды американские отменили парад к 100-летию окончания ПМВ из-за недостатка средств, а в процветающей Украине не пожалели N- ное кол-во (сумму вставьте, какую хотите, но лучше наибольшую) денег, лишь бы потешить самих себя мощью (или немощью) своего Укровермахта!

Остановить войну на Донбассе может только ввод миротворческих войск… в Киев

Бывший заместитель командира националистического батальона "Азов", а ныне депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук выступил с предложением уничтожить Крымский мост. Выступая в эфире телеканала "112 Украина", он предложил украинским спецслужбам самим или с помощью "помощников с Кавказа" принять участие в уничтожении Крымского моста.Экспонаты украинской кунсткамеры продолжают подавать голос. Причём те же, которые ещё вчера вареником во рту клялись, что никакого моста в Крым не существует, и что автомобильное движения снято то ли на «мостфильме», то ли на «Мосфильме», то ли в анимационной студии где-то в Воронеже. В таких политических реалиях и существуют. Не помогает даже радикальное похудение, ибо на мозговой активности оно, почему-то, никак не сказывается.CNBC: «Американская разведка полагает, что, по всей вероятности, российская ракета с ядерной энергетической установкой остаётся утерянной в море в результате неудачного пуска в 2017 году. Москва готовит попытку её возвращения».Два ключевых слова для американского потребителя: «ядерный» и «упала». После этого все дружно хватаются за голову и начинают обсуждать, надёжно ли защищены права трески. Демократические защитники демократии уже готовят операцию «Жабры свободы». На американское ТВ приглашены эксперты, которые лично видели, как российская ракета с ядерной силовой установкой двигалась в направлении Соединённых Штатов, но в полёте у неё закончилась солярка, и она рухнула, пролетев всего 35 км (ну, просто движок слишком много кушает). «Гринпис» надувает лодки, чтобы спасти мир.Американские СМИ решили собрать экспертные мнения по поводу известий о том, что в России осуществляют изыскания в плане создания новейшего истребителя-перехватчика МиГ-41. Информация о таких изысканиях была озвучена российскими официальными лицами.А через несколько дней, по законам жанра, в США выйдет материал, в котором автор со ссылкой на «американскую разведку» будет утверждать, что российский МиГ-41 во время испытаний упал в Баренцево море, пролетев не более полутора километров. И его, конечно же, уже ищут водолазы, чтобы не достался случайно оказавшимся у морских границ России американским подводникам.Министерство обороны РФ представило материал, в котором озвучены конкретные цифры промежуточных результатов участия российских войск в операции на территории Сирии. Данные представлены в видеоматериале, который опубликован на YouTube-канале ведомства.За время, истекшее с того момента, как ВКС РФ приступили к выполнению боевых задач в Сирии, уничтожено свыше 86 тысяч боевиков. Это целая армия! Можно себе представить, куда бы двинулась эта орда, хорошо вооружённая, оснащённая и обученная иностранными инструкторами, в том случае, если бы Дамаск пал. Спонсоры «бородатых мальчиков» уже явно вынашивали планы относительно того, куда лохматую армию отправить для решения своих новых задач. Средняя Азия, Кавказ, Иран, северо-восток Китая с традиционными заявлениями о «недостаточных объёмах демократии» и «борющихся с режимами повстанцах». Потому и брызжут ядом, в том числе и санкционным. Ведь российские войска штабелями уложили или сровняли с сирийским песком тех, на подготовку которых «друзья» потратили миллиарды долларов. Сенаторы США не могут спокойно наблюдать, как их террористическому детищу сломали хребет и лишили их тем самым огромной прибыли. Лютуют...Перед введением США самых масштабных санкций против России в старинном замке Мезеберг под Берлином по приглашению германской стороны состоялся саммит Меркель – Путин.Поговаривают, что перед встречей с Путиным старушка Ангела зарыла свой мобильник в выгребной яме, куда отправила м старые обои из замка Мезеберг, на которых оставались «жучки» АНБ. В тот самый момент танцевавший на свадьбе главы МИД Австрии российский президент жестами и перестановкой ног на паркете передавал секретную радиограмму Меркель на предмет того, в пиджаке какого цвета ей нужно появиться, чтобы сигнал американских спутников-шпионов поглощался без отражения. Штатные сотрудники спецслужб США из числа обслуги Мезеберга случайно траванулись швабским картофельным салатом.Приготовивший швабский салат повар получил звание майора и был вызван для награждения и короткой встречи с женой в Дрезден по адресу, который настолько секретен, что мы его знаем, но сказать не можем. Только при личной встрече...В общем, встреча состоялась.В Сети, включая и сайт «Военное обозрение», идут активные споры по поводу того, что ситуация с закупками для ВС РФ новейшей бронетехники (в первую очередь боевых единиц на платформе «Армата») выглядит спорной. Основной причиной для таких суждений эксперты и обычные читатели, называют корректировку якобы в сторону уменьшения объёмов закупок «Арматы». Однако заявления, сделанные официальными лицами на военно-техническом форуме «Армия-2018», говорят о том, что все опасения могут не иметь под собой реальной почвы.В общей сложности, ВС РФ получат законтрактованные 132 единицы бронетехники на платформе «Армата». При этом добавляется, что после 2022 года, когда заканчивается срок действия программы перевооружения, поставки Т-14, Т-15 и Т-16 не прекратятся, как этого ванговали конспирологи, рассуждая о «картонности» бронетехники нового поколения в России. Техника будет дорабатываться и доводиться до состояния «привычности» для российских экипажей.Киев действительно перешёл ту «красную линию», за пределами которой места бесполезным «дипломатическим соплям» будет уже куда меньше, нежели в обычном режиме буквально пару месяцев назад.В Оперативном командовании ДНР отмечается, что очередной виток эскалации конфликта на Донбассе, затеянный украинскими силовиками, – это попытка сделать всё для отмены президентских выборов в 2019 году. А отмена выборов – это продолжение Марлезонского балета с участием главного солиста больших и малых «балетных» трупп Петра Алексеевича Порошенко. И для США фигурка выгодная, хотя женщиной с косой (пока в виде Юли) могут и попугать.Крайне интересная ситуация складывается на сегодняшний день вокруг программы формирования национальной системы ПВО-ПРО Федеративной Республики Германия. Так, начиная ещё с середины мая 2015 года, стало известно, что оборонное ведомство ФРГ приняло решение заменить американские зенитно-ракетные комплексы семейств «Patriot PAC-2» и «Patriot PAC-3» на принципиально новые «гибридные» системы противовоздушной / противоракетной обороны американо-европейской разработки MEADS.Нет, ну а что. Россию (СССР) отдельные «храждане» постоянно же обвиняют в том, что, мол, ещё Калашников «украл» схему своего АК у немцев. А почему не ответить таким «хражданам», что немцы теперь вконец окитаились и воруют схемы наших зенитных ракетных комплексов. Можно ещё и компенсацию затребовать – за моральный ущерб. Мир всё равно сошёл с ума...Концерн "Калашников" на форуме "Армия-2018" представил опытный образец нового автомата АК-308, созданный под боеприпасы образца НАТО.Следующим шагом от российских производителей должно стать предложение на международном рынке комплектующих к F-35 и программного обеспечения к нему же – российского производства.Всё это, вместе с российской версией M16, можно «запилить» по слегка сниженной цене, чтобы найти, так сказать, своего покупателя в натовской и натовско-партнёрской нише. Комплектующие снабжать литьём «Сделано в России, сделано в любовью». Индусы могут оценить.Также российские производители могли бы предложить программные варианты и для самих США. Например, «Kaspersky for F-35». Антивирусная программа начинает обновлять базы в тот момент, когда самолёт отрывается от земли. До окончания обновления баз и 100%-ной проверки на руткиты самолёт не может выполнять боевую задачу, так как скорость полёта падает в 14 раз. Но это всё в целях безопасности. Когда выполнение боевой задачи становится возможным, «Kaspersky for F-35» попросит пилота обновиться до версии «2.018.2.0», подключившись к сети Ростелекома. Если к тому моменту пилот ещё не катапультировался, значит, самолёт вносится «Касперским» в белый лист пользователей с предоставлением скидки в 99 рублей на расширение функционала продукта.В центре Киева прошёл военный парад по случаю дня так называемой независимости. На нём были представлены «новейшие» образцы вооружения, а также впервые официально прозвучало бандеровское нацистское приветствие.Сами украинцы обратили внимание на количество сотрудников полиции, которых согнали в центр Киева для обеспечения безопасности парада. По официальности статистике – их около 31 тысячи! Это больше, чем участников парада и зрителей первой линии, вместе взятых. Неужели испугались, что один из экипажей таки развернёт пушку в сторону верховного правителя?..