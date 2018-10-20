Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР. Часть 24. ЗапОВО

(инженер авиазавода): «[командир авиаполка]ы…» И.В. Кислов 22 июня принял бой на ж/д вокзале.(командир 28 ск): «…»(НШ 28 ск): «…»(НШ 6 сд): «…»(42 сд): «...»(НШ 22 тд): «…»(начальник оперативного отделения штаба 22 тд): «..»: «[22 гап 22 тд],…»(НШ 30 тд): «…»В состав войск прикрытия 4-го района входил 62-й (Брестский) УР в составе трех отд.пулеметных батальонов (опб): 16, 17 и 18. В ночь с 21 на 22 июня проводная связь между штабами батальонов и рот, а также со штабом 62 УР была нарушена диверсантами.. В первые минуты войны части и подразделения УР по приказу его командира вступили в бой. В течение 6 часов бойцы 1-й роты 18 опаб из дотов вели пулеметно-артиллерийский огонь по фашистам, не давая им переправиться через Буг. К концу дня гарнизоны израсходовали боеприпасы…Стойко отражала атаки 3 рота под командованием лейтенанта С.И. Веселова. Вначале противник обстреливал доты из орудий, затем применил огнеметы. Двое суток вел огонь по врагу гарнизон артиллерийского дота под командованием младшего лейтенанта А.К. Шанькова. После двух суток непрерывного боя в доте младшего лейтенанта И.Т. Глинина кончились боеприпасы. Из 258 бойцов и командиров роты чудом остались в живых младший лейтенант Шаньков и пулеметчик Ф.А. Чиж.(командир взвода): «…»Наиболее напряженные и длительные бои с противником вели воины 17 опб. Рано утром 22 июня первый приказ отразить атаку противника отдал комбат капитан А.И. Постовалов. Трехамбразурный дот «Орел» сражался 12 дней. На 13-й, когда кончились боеприпасы, фашисты его окружили. На предложение сдаться ответили отказом. Фашисты применили газы и огнеметы.29 июня фашисты взорвали дот «Быстрый». Оставшийся в живых пулеметчик П.П. Плаксий вынес на плечах тяжело раненного командира И.Н. Шибакова. По мере того как в дотах заканчивались боеприпасы, бойцы прорывались в еще действовавшие огневые точки. По сообщениям местных жителей и жен командиров, последние три дота 3-й роты сражались до 29 июня 1941 г.(командир взвода): «…»Меньше известно о боевых действиях 16 опб.(командир роты): «…»: «…»(начальник артснабжения 18–го опб): «..»В отличии от Гродненского УРа Брестский УР не был поднят поздним вечером 21 июня. Боеприпасы не были загружены. Вы помните, что похожая ситуация была и в некоторых УРах КОВО.(начальник 17-го Краснознаменного пограничного отряда Белорусского погранокруга войск НКВД): «…»Мы видим, что по линии погранвойск НКВД 21 июня также не приходило указания о подготовке к войне и сами пограничники особо войну не ожидают. Да, было указание о осторожности и расположения нарядов не ближе 300 метров от границы. Но это указание могло означать и ожидание провокаций, а не войны... Из погранотряда забирают 100 пограничников, которые утром 22 июня будут в дороге. Тревожная обстановка, а будет ли война неизвестно. В воспоминаниях упоминается о личной инициативе начальника погранотряда.(начальник 2-й заставы 17-го Краснознаменного пограничного отряда): «…»Мы видим тоже принятие инициативы на себя командиром заставы и его четкое понимание, что Германия нападает на нас. Командир опередил решение ГШ на много часов...(НШ 10 А): «…»Поскольку в ПрибОВО по указанию наркома обороны отъезд семей был запрещен с 20-го июня и семьи снимались с поездов и возвращались в военные городки, то разрешение командующего ЗапОВО — это хоть какой-то поступок. Хоть это и касалось только семей больших начальников, но вопреки указанию наркома обороны...…»начальника 3-го отдела 10-й армии полкового комиссара15.7.41: «…»(начальник артиллерии 10-й А): «[С.Л.Чекунов — 311 пап – пушечный ап][корпусной ап][С.Л.Чекунов — тяжелый корпусной ап][С.Л.Чекунов — вероятно, 375 гап РГК]…».(НШ 5 ск): «…»(командир 86 сд): «…»(117 гап, 8 сд): «...»На 22.06.41 6-я кд входила в состав 6-го кк. 21 июня в Ломжинском ДКА прошел праздничный вечер по случаю выпуска мл.лейтенантов. 22 июня ожидались дивизионные и корпусные конно-спортивные соревнования. Два эскадрона 3-го кп, усиленные двумя взводами танков, 19 июня направлены на усиление 87 отряда погранвойск НКВД.После полуночи командира 6-й кд генерал-майора Константинова, ночевавшего в расположении штаба, вызвал к телефону начальник погранотряда майор И.М.Горбатюк и сообщил, что его наблюдатели фиксируют концентрацию на польской стороне границы больших сил германской пехоты, и что переход ими границы возможен в ближайшее время. Во втором часу ночи командир 6 кк генерал-майор И.С.Никитин вызвал генерала Константинова к себе; они прорабатывали алгоритм действий на случай перехода Вермахтом границы. Около 3-00 из штаба ЗапОВО по телефону был получен приказ вскрыть «красный пакет». Кавполки дивизии около 4-00 утра выступили из военных городков. 35-й тп несколько задержался, готовя к маршу бронетехнику.В 4 часа 22 июня 36-я кд была поднята по тревоге и вскоре выступила с задачей соединиться с 6-й кд.: «[На 22.6.41 находились]...»: «…»допроса в немецком плену командира 4 й тд (6 й мк)30.8.41: «…»После объявления тревоги 22 июня дивизионы ПВО 6-го мк находились в 120 км восточнее Минска.В состав войск 2-го района прикрытия входили 64-й и 66-й УРы.64 (Замбровский) УР.(зам.политрука 12 опб): «…»66 (Осовецкий) УР. Гарнизон УРа к началу войны составляли восемь опб и четыре артиллерийские батареи. В составе УР были также две танковые роты, вооружённые танками Т-18. С 22.6.41 гарнизон вступил в бой вместе с войсками 1-го ск, частью успевшими занять позиции в УРе.: «...»(зам.НШ 13 армии): «[речь идет о заявлении ТАСС 14 июня].…»(командир 100 сд): «..»(НШ 49 сд): «[легкого ап],…»(командир 212 сп 49 сд): «…»: «…»: «…»: «…»: «…»: «…»В ночь на 22.6.41 13 мк был поднят по тревоге. В два часа ночи штаб корпуса перешел на полевой КП в лесу, в 15 км юго-западнее Бельска.(31 тд 13 мк): «…»(129 иап 9 сад): «..»...»(13 сбап 9 сад): «…»(13 сбап): «...»(9 сад): «...»По разному сложилась судьба 129-го иап и 13-го сбап одной авиадивизии. Недостаточно данных, чтобы говорить о инициативе одного командного состава и отсутствия оной у других...(122 иап, 11 сад): «...»Следует отметить, что это единственное упоминание об снятии авиационного вооружения и патронных ящиков в авиачастях. Это указание, почему связывают с указанием самого командующего генерала Павлова. В частях о ЗапОВО приведено достаточно много воспоминаний ветеранов ВВС о начале войны и нигде нет похожей ситуации. Это единственное воспоминание о таком случае. Если это единственное, а не единое по всем приграничным авиаполкам, то это или случай искажения фактов или инициатива прибывшей в полк комиссии ВВС.(командир 43 иад): «[Директива №1]...»Командир авиадивизии однозначно говорит, что до Директивы №1 не было указания о рассредоточении ВВС. Однако, он не говорит, что 21 июня части ВВС ЗапОВО были приведены в боевую готовность, а днем это указание было отменено. В 10-й сад часть самолетов остались рассредоточенными...(162-й иап 43-я иад): «[21.6.41]…»Факт об ожидании прибытия каких-то самолетов около 19 часов 21.6.41 интересный. Однако, из-за большого расстояния от границы до аэродрома, расположенного около города Могилев (300 км), трудно связать этот факт с ожиданием или не ожиданием войны на рассвете 22 июня.(зам.командира 46 иап 14 сад): «..»(1-й зам.начальника ГУ ВВС КА): «[14 сад].…»Представителю ГУ ВВС КА в ночь на 22 июня ничего не известно об ожидаемом начале войны на рассвете. Похожий случай мы видели в ЛВО, когда начальник отдела ГУ ВВС КА звонил командующему ВВС. Этот факт подтверждает, что в ГУ ВВС КА в ночь на 22 июня не ожидали начало войны на рассвете...(128 бап, 12 бад): «[Вероятно мероприятия проводились в рамках ШТ Тараненко от 21.6.41]...»(командир 13 бад): «…»(стрелок-радист 24 сбап 13 бад): «…»(сотрудник штаба 59 иад, Минск): «...»(начальник парашютно-десантной службы ЗапОВО): «[НШ ВВС ЗапОВО]....»: «[39 бап]...»: «[26 км от границы],…»(командир 3 дальнебомбардировочного корпуса): «…»: «…»(представитель ВОСО в ЗапОВО): «…»: «[Мы встретили подтверждение того, что командующий войсками ЗапОВО регулярно докладывал в Москву о серьезности положения на границе: «». Представитель инженерного управления КА отвечает словами, которые официально озвучиваются: «» Это лишнее подтверждение того, что в Центральном аппарате КА (и в частности в инженерном управлении) не ожидали начало войны 22 июня. Многие свидетельства этого мы рассмотрели в 11-й части.]…»В 4-30 утра на квартире 1-го секретаря ЦК КП(б)Б П.К.Пономаренко раздался телефонный звонок — командующий округом Д.Г.Павлов сообщил о событиях на границе. В 4-45 началось совещание командования и начсостава округа.: «.»На документе отметка: «.» Возможно, происходило увеличение количества соединений у границы для парирования увеличения численности немецких войск...(прораб управления аэродромного строительства НКВД): «...»В представленных материалах отсутствуют даже намеки на следы мифической директивы (директив) ГШ. Также отсутствует подтверждение, что в рамках этих директив поднимались мехкорпуса округа. А вот случаи подъема соединений по личной инициативе имеются...В частях, посвященных КОВО, имеется всего несколько упоминаний о вскрытии красных пакетов. Одно из них это НШ 62-й сд 15-го ск П.А.Новичкова: «..»Эту информацию не подтверждает командир 15-го ск, а НШ 15-го ск приводит совершенно иную информацию: «…» Поднять войска по тревоге — это не вывести их в районы сосредоточения по «Планам прикрытия»...Г.И.Шерстюк (командир 45-й сд 15-го ск) в принципе подтверждает информацию НШ 15-го ск и указывает, что приказ на вскрытие пакетов отдал он сам: «..»К.К.Рокоссовский (командир 9 мк): «...» К.К.Рокоссовский пишет, что вынужден был вскрыть пакет. Следовательно, такого приказа он в телефонограмме не увидел. Только в 9-27 он получает ШТ приказ о том, что следует приступить к выполнению плана прикрытия.Н.П.Иванов (НШ 6-й армии): «..» Из этого высказывания НШ 6-й армии можно сделать только вывод, что на рассвете приказа о вскрытии красных пакетов в штабе не получали.Б.И.Арушунян (НШ 12 армии): «1» Получается, что приказ на введение «Планов прикрытия» и вскрытии красных пакетов в КОВО произошло после 4-30 22.6.41 г.Забегая вперед относительно событий в ОдВО можно сказать, что и там вскрытие пакетов произошло позже, чем такая команда прошла в ЗапОВО.Е.Е.Мальцев (зам.командира 74 сд): «..»В мемуарах М.В.Захарова нет ни слова об отдаче им приказа на вскрытие пакетов до 3-45...4-00 22.6.41 г.В тоже время Вам были представлены воспоминания ветеранов войны, которые утверждали, что лично командующий войсками ЗапОВО по телефону после 2-00 22.6.41 начал отдавать приказания о вскрытии пакетов. В указанное время таких указаний не было ни в КОВО, ни в ОдВО.Нам неизвестно почему Д.Г.Павлов на допросе указал, что прибыл в штаб округа в час ночи 22 июня. Вероятно, не хотел подставлять возможного защитника — наркома обороны Тимошенко. В тоже время, имеются воспоминания согласно которым Павлов находился в штабе до указанного времени.К.Н.Галицкий (56 сд 4 ск): «...»Завершить часть, посвященную ЗапОВО, мне хочется словами Сергея Леонидовича Чекунова: «Автор приводит некоторые комментарии С.Л. Чекунова на вопросы, связанные с событиями накануне войн, в комментариях к 23-й части.