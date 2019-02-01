"Великая чистка": борьба с литовскими "лесными братьями"

В Литве в 1924 году была создана партия «Союз литовских националистов» (таутининков). Союз отражал интересы крупной городской и сельской буржуазии, помещиков. Её лидеры Антанас Сметона и Аугустинас Вольдемарас были влиятельными политиками. Сметона был первым президентом Литовской республики (1919 – 1920 гг.). Кроме того, он до 1924 года активно участвовал в деятельности военизированной организации «Союза стрелков Литвы» (шаулисты).В декабре 1926 года в Литве произошёл военный переворот. Власть захватили националисты. Сметона стал новым президентом, а Вольдемарас возглавил правительство и одновременно стал министром иностранных дел. Сметона и его партия союз оставались у власти до 1940 года. Сметона в 1927 году распустил Сейм и объявил себя «вождем нации». Литовские националисты симпатизировали итальянским фашистам, но в итоге в 30-е годы осудили его. Также таутининки не нашли общего языка и немецкими национал-социалистами. Причиной стал территориальный конфликт – Германия претендовала на Мемель (Клайпеда).Вопрос внешней ориентации Литвы вызвал конфликт двух лидеров литовских националистов. Сметона выступал за умеренную авторитарную диктатуру, во внешней ориентации сначала был против союза с Германией и за альянс с Англией. Во внутренней политике хотел работать с крестьянскими демократами и народниками, опирался на консервативные силы и церковь. Вольдемарас стоял за более жесткую фашистскую диктатуру, с другими партиями сотрудничать не желал, внутреннюю и внешнюю политику Литвы ориентировал на Германию. Его поддерживала радикальная молодежь. В 1927 году Вольдемарис основал литовское фашистское движение «Железный волк». Из-за разногласий с другими лидерами литовских националистов Вольдемарис в 1929 году был отправлен в отставку, а затем и в ссылку. В 1930 году движение «Железный волк» запретили, но оно продолжало работать на подпольном положении. В 1934 году «волки» попытались свергнуть Сметону, но неудачно. Вольдемариса арестовали, и в 1938 году выслали из Литвы. В 1940 году вернулся уже в советскую Литву, был арестован и умер в тюрьме в 1942 году. Сметона же в 1940 году бежал за границу, умер в 1944 году в США.Литовский диктатор Сметона в итоге склонился к интеграции с Германией. Видимо, это было вызвано быстрым усилением Германии при нацистах. В целом в это нет ничего удивительного, ещё в 1917 году Сметона возглавлял Литовский совет (Литовская Тариба), который принял Декларацию о присоединении Литвы к Германии. Тогда этот план не был реализован из-за гибели Второго рейха. В результате переговоров литовского вождя с Берлином в сентябре 1939 года были выработаны и подписаны «Основные положения договора об обороне между Германским рейхом и Литовской республикой». В первой статье соглашения говорилось, что Литва становится под протекторат Германии. Однако планы литовского руководства и Берлина смогла разрушить Москва. В результате сложной военно-дипломатической игры Сталину удалось добиться от Литвы разрешения на размещение советских военных баз и войск на территории республики. Затем в Литве были проведены выборы, победи сторонники просоветской ориентации. Литва вошла в состав СССР.Президент Литвы Антанас Сметона инспектирует армиюПосле присоединения Литвы к СССР в республике возникло националистическое подполье, ориентировавшееся на Третий рейх. Литовские националисты ставили своей целью свержение советской власти вооруженным путем в момент германского вторжения. Кроме того, существовали и заграничные структуры. В Берлине находился штаб «Союза литовцев в Германии», под его началом в Литве создали «Фронт литовских активистов» (ФЛА) во главе с бывшим литовским послом в Берлине полковником Казисом Шкирпой, который одновременно был агентом немецкой разведки. Для проведения боевых операций и диверсионных акций в момент начала войны между Германией и СССР ФЛА создал военные подразделения «Гвардии обороны Литвы», которые подпольно размещались в различных городах и по заданию немецкой разведки занимались вербовкой и подготовкой кадров. 19 марта 1941 г. Фронт направил всем группам директиву, в которой были подробные указания, как действовать с началом войны: захватывать важные объекты, мосты, аэродромы, арестовывать советско-партийный актив, начать террор против еврейского населения и т. д.С началом войны ФЛА и другие подпольные организации сразу же подняли восстание. Резко возросла численность организации. На улицах хватали коммунистов, комсомольцев, красноармейцев, сотрудников советских учреждений, членов их семей, евреев и др., всех кого считали противниками независимости Литвы. Начались массовые самосуды. Фактически Фронт захватил власть в республике. Было учреждено Временное правительство во главе с Юозасом Амбразявичюсом. Правительство должен был возглавить Шкирп, но он был арестован в Рейхе. Временное правительство действовало до 5 августа 1941 г. После захвата Литвы немцы отказались признавать литовское правительство и сформировали оккупационную администрацию. А. Гитлер никогда не обещал независимость Литве, Прибалтика должна была стать частью Германской империи. При этом немцы не мешали различным националистам питать иллюзии по поводу «блестящего» будущего.Немцы проводили традиционную оккупационную политику, которая очень ясно показывала будущее Литвы: высшее образование свернули; литовцам запретили иметь газеты на литовском языке, немецкая цензура не разрешила выпуска ни одной литовской книги; литовские народные праздники запретили и т. д. Не получив от Гитлера «независимой Литвы» Фронт распался. Большинство его активистов и членов продолжали сотрудничать с немцами, служили оккупантам, получив право на сытую жизнь в виде слуг «расы господ». Шкирпа почти всю войну прожил в Германии, затем жил в различных западных странах. Амбразявичюс также перебрался на Запад. Большинство же рядовых членов Фронта либо погибли во время войны в боях с партизанами, Красной Армией, либо были арестованы и осуждены за геноцид мирного населения.Таким образом, часть подполья советские органы госбезопасности зачистили: с июля 1940 по май 1941 года в Литве вскрыли и ликвидировали 75 подпольных антисоветских организаций и групп. Однако, несмотря на активную деятельность, советские органы ГБ не смогли ликвидировать литовскую «пятую колонну». Оставшиеся литовские «волки» за несколько дней до начала Великой Отечественной войны активизировались. 22 июня 1941 года началось восстание. В частности, в городке Можейкяй националисты захватили власть и стали арестовывать и уничтожать советско-партийный актив и еврейскую общину. Всего в июле – августе 1941 г. только в Можейкяй было убито около 200 советских и партийных деятелей и более 4 тыс. евреев.Схожие процессы происходили и в других литовских городах и местах. В них активно участвовали не только члены националистических движений, которые ушли в подполье, но и те, кто «перекрасился» и казался лояльным советской власти. Так, сразу же после начала войны в 29-м стрелковом корпусе Красной Армии (создан на базе армии Литовской республики), началось массовое дезертирство, и даже атаки на отступающие советские войска. Местное повстанческое подполье, не до конца уничтоженное чекистами, даже смогло взять под свой контроль оставленные Красной Армией Вильнюс и Каунас (Ковно). Уже 24 июня 1941 года в Каунасе заработала литовская комендатура (затем Штаб охранных батальонов) под началом бывшего полковника литовской армии И. Бобялиса. Началось формирование вспомогательных полицейских батальонов. Из литовцев было создано 22 -24 батальона (т. н «шума» - шуцманшафт – «охранные команды»). Литовские полицейские батальоны имели в своём составе немецкие группы связи из офицера и 5 – 6 унтер-офицеров. Общая численность военнослужащих этих формирований достигала 13 тыс. человек.Во время немецкой оккупации литовские каратели «прославились» массовым уничтожением мирного населения в Прибалтике, Белоруссии и Украине. Истребление мирного населения Литвы местные нацисты начали с самого начала Великой Отечественной войны, с отходом советских войск. Уже в июне в Каунасе был создан концлагерь для евреев, который охраняли литовские «охранные отряды». При этом местные нацисты, не дожидаясь подхода вермахта, проявили инициативу и после отступления Красной Армии уничтожили 7800 евреев.Стоит отметить, что на службу к немецким оккупантам многие литовцы поступали не из-за националистических мотивов, а по меркантильным соображениям. Они служили сильному хозяину и получали подачки, возможность сыто жить. Литовцы, служившие полицейских подразделениях, и члены их семей, получали ранее национализированную советской властью собственность. Каратели получали большую плату за свои кровавые дела.Всего в годы войны в составе немецких вооруженных сил служило около 50 тыс. человек: около 20 тыс. в составе вермахта, до 17 тыс. во вспомогательных подразделениях, остальные – в полиции и отрядах «самообороны».После освобождения республики от немецких оккупантов в 1944 году литовские националисты продолжали сопротивление до середины 1950-х годов. Сопротивление возглавила созданная ещё в 1941 году «Армия свободы Литвы», костяком которой были бывшие офицеры литовской армии. После Великой Отечественной войны в Литве действовало около 300 групп общей численностью около 30 тыс. человек. Всего в литовском движении «лесных братьев» участвовало до 100 тыс. человек: из них около 30 тыс. человек было убито, около 20 тыс. – арестовано.В 1944 – 1946 гг. советская армия, органы госбезопасности и внутренних дел разгромили основные силы «лесных братьев», их штабы, окружные и уездные командования и отдельные подразделения. В этот период проводились целые войсковые операции с привлечением бронетехники и авиации. В дальнейшем советским силам приходилось бороться уже с малыми повстанческими группами, которые отказались от прямых столкновений и использовали партизанско-диверсионную тактику. «Лесные братья», как до этого каратели в период немецкой оккупации, действовали крайне жестоко и кроваво. В период противостояния в Литве было убито более 25 тыс. человек, причём подавляющая часть литовцы (23 тыс. человек).Советские органы госбезопасности активизировали агентурную работу, выявляли и уничтожали лидеров повстанцев, активно использовали истребительные батальоны (добровольческие формирования из советско-партийных активистов). Большую роль сыграла масштабная депортация населения Прибалтики в 1949 году, которая подорвала социальную базу «лесных братьев». В итоге к началу 1950-х годов большую часть повстанческого движения в Литве ликвидировали. Амнистия 1955 года подвела итог этой истории.Групповой снимок членов одного из отрядов литовского бандподполья «лесных братьев», действовавшего в Тельском округе. 1945 г.Тела литовских «лесных братьев», ликвидированных органами МГБ. 1949 г.Групповой снимок литовских «лесных братьев». Один из боевиков вооружен пистолетом-пулеметом чехословацкого производства Sa. 23. В военной форме — командир местных «лесных братьев» (второй слева) с адъютантом. В гражданской одежде, только что заброшенные в Литву диверсанты, после обучения в созданной американцами диверсионно-разведывательной школе в г. Кауфбойрен (Бавария). Крайний слева — Юозас Лукша. Ассоциацией евреев Литвы внесен в список активных участников геноцида еврейского населения. Обвиняется в убийстве десятков человек во время резни в Каунасе в конце июня 1941 г. В сентябре 1951 г., попав в засаду, был ликвидирован сотрудниками МГБ СССР. Источник фотографий: http://waralbum.ruПродолжение следует…