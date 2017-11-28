Разгром турецкой армии Осман-паши и падение Плевны

140 лет назад, 28 ноября (10 декабря) 1877 года, русская армия после длительной осады взяла Плевну. Турецкая армия Осман-паши была разбита при попытке прорыва из окружения и капитулировала. Взятие русскими войсками Плевны стало ключевым событием Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., предопределившим успешное завершение кампании на Балканском полуострове и поражение Турецкой империи.После форсирования Дуная у Зимницы русская Дунайская армия выдвинула свой Западный отряд (9-й корпус генерал-лейтенанта Н. П. Криденера) для захвата Никополя и Плевны. После успешного штурма Никополя 4 (16) июля русское командование двое суток не предпринимало никаких действий для захвата расположенной в 40 км от неё Плевны, хотя там не было серьёзных сил противника. Русские могли фактически просто войти в стратегическую крепость врага. Пока русские войска бездействовали, из Видина выдвинулась армия Осман-паши. Она форсированным маршем, пройдя 200 км за 6 суток, на рассвете 7 (19) вышла к Плевне и заняла оборону на подступах к городу. Османы сразу стали укреплять оборону крепости, превращая её в укрепленный район.Утром 8 (20) июля русский отряд под началом генерал-лейтенанта Ю. И. Шильдер-Шульднера атаковал крепость. Но турки отразили атаку. 18 (30) июля состоялся второй штурм Плевны, также провалившийся и стоивший русским войскам около 7 тыс. человек. Тем временем османы в короткие сроки восстановили разрушенные оборонительные сооружения, возвели новые и превратили ближайшие подступы к Плевне в сильно укрепленный район с численностью оборонявших его войск свыше 32 тыс. человек при 70 орудиях. Группировка Осман-паши создавала угрозу Дунайской армии с фланга. Эта неудача заставила русское командование приостановить наступательные действия на главном константинопольском направлении.Западный отряд пришлось увеличить до целой армии, более чем в три раза — 84 тыс. человек, 424 орудия, в том числе румынские войска — 32 тыс. человек, 108 орудий. Здесь же располагалось верховное руководство России и Румынии — Александр II, великий князь Николай Николаевич и военный министр Д. А. Милютин, румынский князь Карл (он формально был командующим Западного отряда). В середине дня 30 августа (11 сентября) начался третий штурм турецкой твердыни. Отряд Скобелева во 2-й половине дня сумел прорвать вражескую оборону и открыть путь на Плевну. Но высшее русское командование отказалось от перегруппировки сил на юг и не поддержало резервами отряд Скобелева, который на следующий день, отражая сильные контратаки турок, вынужден был отойти под натиском превосходивших сил врага в исходное положение. Таким образом, третье наступление на Плевну, несмотря на высокую воинскую доблесть, самоотверженность и стойкость русских и румынских солдат и офицеров, окончилось неудачей. Сказывались ошибки в управлении. В частности, разведка турецких войск и системы их обороны была слабой, что вызвало недооценку противника; удары нанесли на прежних направлениях, где противник уже ждал атаки и хорошо подготовился; взаимодействие между войсками, наступавшими на каждом из них, не было организовано; артиллерийская подготовка оказалась малоэффективной; прорыв отряда Скобелева не смогли использовать и т. д.Неудачный исход наступления заставил высшее русское командование изменить стратегию. 1 (13) сентября под Плевну прибыл царь Александр II и созвал военный совет, на котором поставил вопрос, стоит ли армии оставаться под Плевной или нужно отвести войска от крепости. За отступление высказались начальник штаба Западного отряда генерал-лейтенант П. Д. Зотов и начальник артиллерии армии генерал-лейтенант князь Н. Ф. Масальский. За продолжение борьбы за крепость ратовали помощник начальника штаба Дунайской армии генерал-майор К. В. Левицкий и военный министр Д. А. Милютин. Милютин предлагал отказаться от прямых штурмов и сломить сопротивление врага осадой. Милютин отмечал, что войска, не имея крупнокалиберной артиллерии навесного огня, не могли надежно разрушить оборонительные сооружения османской армии и добиться успеха в открытой атаке. В случае же полной блокады успех гарантирован, так как турецкий гарнизон не имеет достаточно запасов для длительной борьбы. Действительно, враг уже испытывал недостаток запасов. 2 (14) сентября Осман-паша донес верховному командованию, что снаряды и продовольствие на исходе, подкреплений нет и потери сильно ослабили гарнизон, что вынуждает его к опасному отступлению.Александр II поддержал Милютина. Участники совета решили не отступать от Плевны, укрепиться на позициях и дождаться подкреплений из России, после чего планировали начать правильную осаду крепости и принудить её к капитуляции. Для руководства осадными работами помощником командира отряда румынского князя Карла был назначен известный инженер-генерал Э. И. Тотлебен, который прославился во время обороны Севастополя. Прибыв на театр военных действий, Тотлебен пришел к выводу, что гарнизон Плевны был обеспечен продовольствием только на два месяца, поэтому не мог выдержать продолжительной блокады. Генерал Зотов вернулся к исполнению прежних обязанностей командира 4-го корпуса. Вся кавалерия была подчинена И. В. Гурко. Эти перемены улучшили управление войсками. Западный отряд снова был усилен — в него влился только что прибывший Гвардейский корпус (1-я, 2-я, 3-я гвардейские пехотные и 2-я гвардейская кавалерийская дивизии, гвардейская стрелковая бригада).Вылазка из Плевны. Декабрь 1877 г. Картина неизвестного художника опубликованная в английском иллюстрированном журнале The Illustrated London News в феврале 1878 г.Генерал Тотлебен умело руководил осадными работами. Чтобы уменьшить потери в войсках, он приказал вырыть прочные окопы, построить удобные землянки, приблизить к фронту далеко расположенные госпитали. Артиллерия должна была произвести тщательную пристрелку, а затем перейти к методическому разрушению вражеских укреплений.Русско-румынские войска окружали Плевну с севера, востока и юга. На западе и юго-западе противник имел возможность прохода. Особенно важным для турецкого гарнизона было Софийское шоссе, по которому армия Осман-паши получала основные припасы. Для обороны это коммуникации турки укрепили пункты Горный Дубняк, Дольный Дубняк и Телиш. Чтобы полностью блокировать вражеский гарнизон, необходимо было перерезать его сообщение с Софией. Сначала сюда направили небольшие конные отряды Крылова и Лошкарева. Однако этого оказалось недостаточно. Необходимо было взять вражеские опорные пункты на шоссе. Эту задачу должен был решить вновь сформированный отряд под началом И. В. Гурко.Э. И. Тотлебен. Гравюра с фотографии (1878)Отряд Гурко был весьма мощной силой, целая армия — 50 тыс. человек при 170 орудиях. В его основе была гвардия, недавно прибывшая к Плевне. Первый удар решили нанести по Горному Дубняку, где сидел 4,5 тыс. турецкий гарнизон при 4 орудиях. Турецкие войска занимали хорошие позиции на возвышенностях, укрепленных двумя редутами и окопами. Для атаки вражеских позиций было выделено 20 батальонов, 6 эскадронов и 48 орудий. Войска должны были одновременно наступать тремя колоннами — с севера, востока и юга. В 8 часов 12 (24) октября русские атаковали противника. Одновременно атаковать врага не вышло. Правая колонна первой пошла вперёд, другие колонны двигались с опозданием. Гвардейцы, впервые участвующие в бою, храбро пошли в наступление сомкнутым строем и несли неоправданно большие потери. Турки получили возможность отражать отдельные атаки русских колонн. Как отмечал Гурко: «… последовал целый ряд отдельных атак. Все части, встречаемые в высшей степени губительным огнем, не смогли дойти до главного редута». К 12 часам наши войска взяли Малый редут и окружили Большой редут, но из-за сильного огня дальше прорваться не смогли и залегли.Гурко решил возобновить наступление вечером. В это время наши солдаты, применяя перебежки и переползания, поодиночке и малыми группами накапливались около редута. Для передвижения солдаты использовали складки местности, канавы, рвы и ямы. К 18 часам во рву скопилось достаточно войск для атаки. Они находились в мертвой зоне, не могли попасть под огонь врага. Когда настали сумерки наши войска пошли на штурм редута. В ходе штыкового боя противник был разбит и капитулировал. Однако победа досталось дорогой ценой. Потери русских войск составили 3,3 тыс. убитыми и ранеными. Турки потеряли около 1,5 тыс. убитыми и ранеными и 2,3 тыс. человек пленными.Второй удар нанесли по Телишу. 13 (25) октября наши войска атаковали вражеский опорный пункт, но без успеха. Тогда Гурко решил взять укрепление «артиллерийской атакой». Были изучены укрепления турецкого гарнизона и окружающая местность. Артиллеристы подготовили огневые позиции, проводилась соответствующая инженерная подготовка наступления. Артиллерийская подготовка была основательной — 6 часов. Устанавливался строгий порядок артподготовки: с 12 до 14 часов — мощный огневой удар всей артиллерией; в 14 и 14 часов 30 минут — по три залпа всей артиллерией, а затем методический огонь; в 16 часов 30 минут — три залпа, потом снова методический огонь; в 18 часов — три последних залпа. Расход боеприпасов предусматривался по 100 снарядов на орудие. Планировали, что если противник не сложит оружие после такого мощного огневого удара, то войска пойдут на штурм с трёх сторон. Такая тщательная подготовка привела к успеху.16 (28) октября начался штурм Телиша. В атаке участвовало 4 бригады и 72 орудия. Мощный и меткий огонь русских батарей деморализовал османские войска. После 3-часовой артподготовки 5-тыс. турецкий гарнизон капитулировал. Русские потери не превысили 50 человек. 20 октября (1 ноября) противник сдал без боя Горный Дубняк. В тот же день передовые части прибывшей в Болгарию 3-й гренадерской дивизии подошли к населенному пункту северо-западнее Плевны — Горному Метрополю, прервав сообщения с Видином. Таким образом, блокада Плевны стала полной.Турецкое командование решило деблокировать армию Осман-паши. Для этого в районе Орхание стали сосредоточивать 25 тыс. группировку. Однако этот план противника был разрушен действиями отряда Гурко. Генерал начал движение к Орхание с целью разгромить вражеский корпус и обеспечить путь в Забалканье. Турецкое командование, не решаясь вступить в открытое сражение с русскими (стойкость турецких войск в открытом бою была сомнительной), отвело войска от Орхание на укрепления у Араб-Конака. Наши войска, выйдя к этому рубежу, остановились. Свою основную задачу они выполнили. Блокада Плевны была обеспечена и наши войска заняли удобную позицию для будущего движения за Балканы.Расположение Западного отряда к 24 октября 1877 г. и завершение блокады Плевны. Источник карты: Н. И. Беляев. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.К началу ноября численность русско-румынских войск под Плевной достигла 130 тыс. человек, 502 полевых и 58 осадных орудий. Войска были разделены на шесть участков: 1-й — румынского генерала А. Черната (состоял из румынских войск), 2-й — генерал-лейтенанта Н. П. Криденера, 3-й — генерал-лейтенанта П. Д. Зотова, 4-й — генерал-лейтенанта М. Д. Скобелева, 5-й — генерал-лейтенанта В. В. Каталея и 6-й — генерал-лейтенанта И. С. Ганецкого.Положение турецкой армии становилось всё тяжелее. Запасы боеприпасов и продовольствия подошли к концу. С 13 (25) октября турецким солдатам выдавалось по 0,5 пайка. Топливо кончилось. Тысячи солдат были больны. 22 октября (3 ноября) верховное командование в Константинополе разрешило оставить Плевну, но было уже поздно. Однако и оставаться в крепости было уже нельзя — запасы кончились, и деморализованные солдаты боялись русского наступления, бросали свои посты на ночь, скрываясь в городе. Осман-паша 19 ноября (1 декабря) созвал военный совет. Его члены приняли единогласное решение пробиваться из Плевны. Турецкий командующий рассчитывал переправиться на левый берег реки Вид, нанести удар по русским войскам в северо-западном направлении на Магалетту, после чего двигаться, в зависимости от обстановки, на Видин или Софию.В ночь с 27 на 28 ноября (9- 10 декабря) его войска выступили из Плевны. За войсками следовали обозы. Также Осман-паша был вынужден взять с собой около 200 семейств из числа турецких жителей Плевны и большую часть раненых. Дивизия Тахира-паши перешла р. Вид и, построившись в глубокие колонны в 7 часов 30 минут атаковала позиции 3-й гренадерской дивизии на 6-м участке. Несмотря на все принятые меры предосторожности, переправа турецкой армии оказалась для русского командования полной неожиданностью. 7 рот 9-го гренадерского Сибирского полка не могли выдержать атаки 16 турецких батальонов. Турки выбили русских гренадер из траншей, захватив 8 орудий. К 8 часам 30 минутам первая линия русских укреплений между Дольным Метрополем и Копаной Могилой оказалась прорванной. Под напором отчаянно атакующих, превосходящих сил 9-й Сибирский полк отошёл на вторую линию обороны. Ему на помощь выдвинулся 10-й Малороссийский полк, но он также не смог остановить врага и был опрокинут. Османские войска около 9 часов захватили вторую линию обороны.Однако турки уже выдохлись, они попали под перекрестный огонь и развить наступление не смогли. В начале 11 часа со стороны Горного Метрополя подошла 2-я бригада 3-й гренадерской дивизии (11-й Фанагорийский и 12-й Астраханский полки). В результате последовавшей контратаки русские гренадеры отбили занятую неприятелем вторую линию укреплений. Поддержку 3-й бригаде оказали подошедшие 7-й гренадерский Самогитский и 8-й гренадерский Московский полки 2-й дивизии. Подоспевшие русские резервы обрушили на врага с трёх сторон. Турки отступили к первой линии. Осман-паша ждал прибытия второй дивизии с правого берега Вида, но её переправа была задержана обозами. Турецкие войска утратили даже видимость мобильности, взяв с собой обозы с гражданскими и ранеными, утратив даже минимальный шанс на прорыв из окружения самой боеспособной части армии. Разбитые турецкие войска, не получив подкреплений, не смогли удержать и на первой линии. К 12 часам дня противник был выбит и из первой линии укреплений. В результате контратаки русские войска не только отбили 8 захваченных турками орудий, но и захватили 10 вражеских. Турецкие войска потеряли в этой схватке около 6 тыс. убитыми и ранеными. Русские потери оставили около 1700 человек.Неудачная попытка прорыва армии Османа-пашиГенерал Ганецкий, ещё опасаясь новой атаки турок, не планировал преследовать противника. Он распорядился занять передовые укрепления, подвезти сюда артиллерию и ждать нового наступления противника. Однако ситуацию коренным образом изменила инициатива младших командиров. Занимавшая укрепленную позицию Дольне-Дубнякского отряда 1-я бригада 2-й гренадерской дивизии, видя отступление турок, пошла вперёд и начала охватывать их с левого фланга. Вслед за ней в наступление перешли остальные войска 6-го участка. Под напором русских турки первое время медленно и в относительном порядке отходили к Виду, но вскоре отступавшие натолкнулись на свои обозы. Началась паника среди следовавших за обозами мирных жителей, она перекинулась и на солдат. В эту минуту был ранен Осман-паша. Подполковник Пертев-бей, командир одного из двух полков, прикрывавших обозы, попытался остановить русских, но безрезультатно. Его полк был опрокинут, и отступление турецкой армии превратилось в беспорядочное бегство. У мостов плотной массой столпились солдаты и беженцы, орудия, повозки и вьючные животные. Гренадеры приблизились к противнику на 800 шагов, ведя по нему прицельный ружейный огонь.Это была катастрофа. На остальных участках русские войска также перешли в наступление и, захватив укрепления северного, восточного и южного фронтов, заняли Плевну и вышли на высоты к западу от нее. 1-я и 3-я бригады турецкой дивизии Адила-паши, прикрывавшие отступление главных сил армии Османа-паши, сложили оружие. Раненый Осман-паша, потеряв надежду на успешный прорыв, в 13 часов 28 ноября (10 декабря) 1877 года выслал русскому командованию своего адъютанта Нешед-бея с объявлением о капитуляции. В плен сдались 10 генералов, 2128 офицеров, более 41 тыс. солдат.Дмитриев-Оренбургский Н. Д. Последний бой под Плевной 28 ноября 1877 годаОсман-паша вручает саблю генералу И. В. ГанецкомуПадение Плевны имело стратегическое значение. Турция потеряла целую армию, которая сковывала дальнейшее наступление русских войск за Балканы. Это дало возможность русскому командованию высвободить более 100 тыс. человек для наступления за Балканы, что в целом предопределило поражение Турции в войне.Румынская армия также освободила основные силы и была перегруппирована. Крупная группировка была брошена на Видин и Белградчик. 10 (22) декабря румынские войска взяли Арнар-Паланки, расположенный на Дунае. Основные силы румынской армии в январе 1878 года блокировали Видин. 12 (24) января румыны взяли внешние укрепления крепости. Сам Видин капитулировал уже после заключения перемирия.Парк Скобелева в ПлевнеПамятник героям Плевны у Ильинских ворот в Москве