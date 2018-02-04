Итоги недели. Когда «прорвёт» «Армату»?

Быть ли «мясорубке»?

Тяжёлые времена наступают на Донбассе. Укрофашисты всё приготовили для войны. Надеемся, что всушники будут биты, как и прежде. Терпения и побед, ЛДНР!!!

Какие к бениной маме "Оплоты" в укровермахте? Пять штук парадных пойдут в бой? Не делайте мне смешно, их присутствие даже не заметят в общем замесе.

Вместо того чтобы решить вопрос с Донбассом в интересах России - а) признать ДНР и ЛНР в апреле 2014, б) создать сухопутный коридор в Крым (освобождение Мариуполя в 2014), в) добить укрофашистов в Дебальцевском и других котлах (осень 2014), власти России а) подписали Минские соглашение, б) ввязались в Сирийскую топь, тем самым, отдав все козыри на откуп Киеву (договороспособному партнеру Порошенко) и надеясь на милость США.

Не вышло ни того, ни другого.

И теперь придется властям или воевать с Киевом или сразу сдаваться, что легче сделать сейчас, предать окончательно Донбасс, когда появились кремлевские списки.

Как говорится, самая эффективная политика - это принципиальная политика. На Донбассе принципиальность должна бы была заключаться в защите русских путем признания и затем воссоединения с ЛДНР. Хотя многое уже упущено, но не все, это можно сделать сейчас, именно когда появились кремлевские списки.

Но все ограничилось бесконечными ток-шоу по всем ТВ каналам, на которых российские клоуны раз за разом одерживали блистательные победы на клоунами с Украины. И те, и другие - проплаченные Москвой холуи, выдерживающие линию на забалтывание трагедии жителей Донбасса.

Чего терять-то теперь фигурантам этих списков, казалось бы, им руки развязали? Но, видимо, есть что им терять, есть, на что они будут до последнего разменивать Донбасс...

Горный стрелок

ВСУ наступать не способно. Ожидаемые потери в таком наступлении превосходят их боевую устойчивость в несколько раз. Никакие "Джавелины" и прочая дребедень от массированных артиллерийских ударов их не спасут.

Многорукая Индия

Индусы не просто сложные, а архисложные "партнеры". К тому же у нас в этом регионе свои интересы, у них свои. Им не нравится наше сближение с Китаем, а уж тем более с Пакистаном. К тому же они хотят получить не просто готовый самолет, а в первую очередь технологии, а это как раз нам ни к чему. Так что, заключая контракт с индусами нам надо не семь раз подумать, а семьдесят семь, прежде чем ставить свою подпись под контрактом. А то мы гонимся за этими контрактами, а в итоге денег нет, а претензий выше крыши.

Кроме как с Россией индусам не с кем создавать самолет 5-го поколения. С Китаем полный пролет, от матрасников только отверточная сборка и не более. Так что повыпендриваются, как всегда, и продолжат совместный проект.

У нас в этом деле есть большой козырь... Китай вооружается и создает свои истребители (пусть пока не очень хорошие). Строит много и работает над своей школой самолетостроения. А у индусов при этом застой в проекте спарки Су-57. То есть время в этом вопросе на нашей стороне.

Убежден, что весь процесс сборки переносить на территорию Индии этого самолета не разумно. При этом ведь индусы хотят заполучить и всю документацию по этой машине, что полностью ставит крест на секретности этого проекта, которой так придерживались наши конструкторы все это время.

Матрасы не продавали Раптора, исходя из того, что дарить новейшие технологии свои они не хотели ни противникам ни союзникам. Почему мы должны поступать иначе с Су-57?

Польша: Тут помню, тут не помню

Ну, тогда Штеттин, Бреслау, Данциг, Штольп, Грюнберг, Лигниц и т. д. - немецкие города, и задачу их возвращения в Германии никто никогда не отменял.

Всё готово к возврату Львова...(с)

Что готово-то? Я, честно говоря, не понял.

Ну хорошо, согласимся - готово.

Способ назовите. Самопределение (референдум)? Или просто несколько польских дивизий перейдут западную границу Украины? Что-то ещё?

Хитромудрые, конечно. То, что по отношению к бандеровцам приняли, можно только приветствовать, а вот то, что жестко хотят пресечь напоминание о своих преступлениях выглядит подленько особенно на фоне постоянных обвинений России в оккупации Польши, расстреле польских офицеров и далее по списку. Но другого, честно говоря, от Польши трудно было ждать.

«Деривация-ПВО» против роя и не только

Крамольная мысль... скрестить её с комплексом «Сосна», в обоих случаях пассивная система обнаружения, пара ракет в комплексе не помешала бы. Для чисто наземных, то надо бы шасси танка и башню, чтоб хотя бы 30 мм снаряд держала, имела возможности установки ДЗ и АЗ.

Была «Шилка» чисто пушечная, вдруг решили к этой концепции вернуться, есть ли смысл, если только гонять беспилотники, да и то дворовой сборки, которые с высоты не работают.

Абсолютно закономерный результат. Авиационные средства поражения становятся всё более дальнобойными. Как результат - приходится увеличивать дальность работы средств армейской ПВО. Что делает комплексы всё более громоздкими. Сравните размеры "Тунгуски" и "Панциря". Посему идея совмещения себя изжила.

Беспилотники, высокоточные боеприпасы, барражирующие боеприпасы. В перспективе - артиллерийские снаряды, мины и РС (управляемые РС).

Целей для такого рода чисто артиллерийских комплексов на современном поле боя не много, а очень много. Вот, к примеру, пресловутый "Джавелин". Что мешает эту низкоскоростную ракету сбить при попытке поразить цель сверху? Она для этого почти на 200 метров вверх поднимается.

Когда «прорвёт» «Армату»?

Армата арматой, а Т-90 еще послужит! Всегда считал, что возможно лучший в мире Т-90 рано списывать со счетов. Если уж сравнивать, надо сравнивать по цене, а это значит: что эффективнее два Т-90 или одна Армата?

До Арматы когда ещё дело дойдет, сейчас на испытаниях, будут устранять еще "ошибки роста" как со всей новой техникой, а Т-90 и Т-72 это основа сейчас нашего танкового парка.

Армата - это концепт нашего основного танка, который только проходит "тщательную обработку напильником". Можно было бы ругаться, если бы его так быстро запустили в серию. Получили бы аналог F-35 - дорого и сыро. А мы сейчас реально готовимся к войне, так как у Запада на нас уже слюна с клыков льется, в любой момент могут начать, поэтому России важно иметь массу проверенных машин с развитой ремонтной базой, по умеренной цене, а не сырой концепт по бешеной цене небольшой серией. А то, что рекламируют Армату - так то янкесов и других натовцев на гонку вооружений разводят, да и про себя показать, что оборонка новейшие разработки имеет - тоже правильно.

Соломоново решение по автоматам

По срокам вот только не понятно, принять то приняли, а когда планируют начать и закончить перевооружение неизвестно.

В Коврове завод надо модернизировать - от этого наверняка будет многое зависить по АЕК.

Рад, что эта "бадяга" закончилась.

А прицелы к ним идут, или автомат будет поставляться голый без обвеса?

Пробиркин разочарован

Значит, нужно еще компенсацию произвести за счет ВАДА.

Все верно - в уголовный суд за клевету привлечь Макларена и всю остальную гоп-компанию. И еще иски за моральный и материальный ущерб. И пусть они покрутятся...

А между тем, "мавр сделал свое дело": ведущим олимпийцам вымотали нервы и не дали нормально готовиться к Олимпиаде, сборная дискредитирована, выступать будут под флагом МОК и без национальной атрибутики... "Мавров", конечно, пожурят и даже, может быть, уволят, но можно быть уверенным: они получат компенсации. Так что волки остаются волками. А вот беззубость нашей политики удивляет.

Неужели существует и работает, Международное право? Мои шаблоны, дали трещину.

«Новая» украинская ракета. Смех смехом...

Да... ещё сколько таких заделов бывшего СССР раскидано по бывшим республикам.

Традиционно ракеты полетят или в гражданские самолеты, или в мирных жителей, или в собственные казармы. У них другой программы не мается.

Показаны типичные бросковые испытания. До нормального полета ракеты еще надо сто верст....

Опять же вопрос: где готовить кадры будущих корабельных ракетчиков (единственное Черноморское ВВМУ им. П.С.Нахимова осталось там, где и было со всеми кадрами преподавателей и матбазой)? А технические пункты хранения, обслуживания и подготовки ракет? Про носители этих ракет - отдельный вопрос. И самый главный: "где деньги, Зин?"

Споткнулись те и эти

Интересная информация. Удивлён тому факту, что сирийцы решились на нанесение удара по туркам. Видимо, турки захотели слишком много и получили по рукам. Странные там дела творятся сейчас.

Как мне казалось, Турции дали "отмашку", чтобы максимально ослабить или вообще уничтожить формирования курдов. Ведь их независимость никому не нужна, кроме Штатов. Или турки решили под шумок отхватить чуть больше, чем им разрешили?

США это тоже не надо, им нужна война. Курдам нужно дать автономию, государственность сегодня невозможна, слишком слишком много заинтересованных сторон, что чревато…

Китай интересуется Арктикой

«У Китая нет собственной территории в Арктике…» Ничего, насыплют архипелаг в нейтральных водах (льдах) и будет!

Китай (компания CNPC) является одним из акционеров завода по производству СПГ "Ямал-СПГ" (если не ошибаюсь, 20% акций) и имеет соответствующую долю в производимой продукции, т.е. Севморпуть для Китая уже задействован: есть товар и есть потребители — вся юго-восточная Азия.

К сказанному в статье надо добавить, что проход через Суэцкий канал стоит денег, и не маленьких — от 8 до 12 долларов за тонну водоизмещения судна, т. е., к примеру, проход судна водоизмещением 30000 т стоит 360000 долларов. Кроме того, на проход через Суэцкий канал бывают очереди, т. к. пропускная способность невелика, и это тоже увеличивает время. Но и ледокольная проводка стоит денег, хотя при наличии танкеров ледового класса Arc7 ледоколы практически не нужны.

К порту Сабетта сейчас начато строительство жел. дороги в рамках проекта Северный широтный ход, этот инфраструктурный проект позволит связать порт с жел. дорожной сетью всей России и таким образом решить проблемы доставки грузов туда и оттуда.

Северный морской путь без России эксплуатировать никто не сможет. Вообще. Посему — это хорошая идея, и весьма полезная для нашего Севера. Пусть плывут. Ещё и железные дороги с Урала к побережью здорово сократят транспортное "плечо". Другое дело — о выгоде не забывать.

Перехват с соблюдением норм

Хоть они и гегемоны, но Чёрное море — это не их вотчина, пускай озабоченности лучше выражают, не все же нам озабочиваться.

Далековато запустили, вы не находите? Надо жестче работать.

Может, вы невнимательно читали статью? На волне ура-патриотизма. Цитирую: "Речь идёт о самолёте радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США, который над нейтральными водами был перехвачен российским истребителем Су-27".

Над нейтральными водами! А теперь представьте, что американец в результате действий российских ВВС взял да и сорвался в "штопор". Над нейтральными водами. Как это будет выглядеть? Правильно: нападение, повлёкшее гибель иностранных граждан. Совершённое российскими ВВС над НЕЙТРАЛЬНЫМИ водами. А вы призываете "жёстче работать". Это как, сбивать их прямо на взлёте? Бомбить аэродромы базирования? Формально они ничего не нарушили.

Встречать надо НА ПОДЛЁТЕ, а не когда факт приближения уже свершился. Бриты нас встречают издалека, с почётом, а мы совсем "уважение" к американцам потеряли. Это говорит о пренебрежении, не опасности этого полёта, или неэффективности средств ДРЛО. Мне это представлять не надо, я 5 лет их "представлял" на границе США и СССР. Чем меньше мы на них обращаем внимания, тем больше они наглеют. В войсках ПВО говорили не "нейтральные воды", а "100-километровая нейтральная зона".

Маджумдар пророчит ядерную войну

Как только дочитал до фамилии "аналитика" (Дэйв Маджумдар), читать дальше расхотелось. А после вот этой фразы: «Контратака натовцами русских сил стала бы кровавым ответом и привела бы к высочайшему риску эскалации конфликта, полагает аналитик. Однако именно такой сценарий является «одним из вероятных результатов русского вторжения», уверен специалист» я окончательно уверовал в "пророческий дар" этого диванного "аналитеГа".

Россия прямо-таки спит и видит, как бы развязать ядерную войну ради этих прибалтийских стран с пониженной социальной ответственностью. Ну, что еще можно сказать о даре предвидения Дэйва Маджумдара? Сказать, что таких "аналитиков" в СССР в спецзаведениях держали, это значит ничего не сказать. С таким же успехом и я могу выступать в роли международного аналитика, даже думаю, у меня намного лучше получится.

Я так думаю, что этот, как вы обозначили, "аналитеГ", и не ставил такой задачи, чтобы выдать обывателю реальный расклад и прогноз развития военных действий между НАТО и Россией, равно как и результат оных. У него другая задача, а именно методичное и постоянное воздействие на моСХ американского и европейского жителя с целью приучения его к мысли о неизбежности грядущей войны с Россией. Не более того...

Я стесняюсь спросить: а на хрена России страны Прибалтики-то захватывать? Упёрлись ли России хуторяне без полезных ископаемых?

Ну вы и странный, мы же злые РАШИНСЫ! Я вот каждое утро после питья водки и игры на балалайке начинаю план вторжения в разные страны разрабатывать, потом катаюсь на медведе и точу свой автомат.

Стрелять из пушек по ракетам — это выгодно

Круто! Гаубицей по беспилотнику! Россия отстает :)

Если уж решили использовать снаряд для ПРО, так лучше создать не кинетический снаряд, а картечный. При калибре в 6 дюймов зона поражения будет достаточно велика, особенно если стрелять всей батареей по одной цели. Правда, такое возможно только при объектовой ПВО. На ходу или с корабля создать такую плотность огня, мягко говоря, нереально.

Ну да, очень дёшево... Один выстрел из гаубицы в качестве зенитки — почти 100 килобаксов. Они только на блицкриг и рассчитывают. Иначе ни один бюджет, даже американский, в длительной войне такие "экономичные" вооружения не потянет.

Пилите, Шура, пилите!

Распил… пропил… Опять. Они РАБОТАЮТ над чем-то новым. Да, может, и не получится, и дорого очень всё. Могут себе позволить. Жаль, что у нас такого нет.

Чем-то новым была электромагнитная пушка, но не взлетела. А подобное ПРО, если оно не фейк, — это мега-"Панцирь" за мегаденьги! Жалко ребятам проект закрывать, вот и резвятся как могут, может, что и прокатит, и ещё пара-тройка лет сытой жизни! ИМХО.

Тут всё намного, намного веселее.

Есть итало-германская серия подкалиберных ОФ снарядов "Вулкано" для ствольной наземной и корабельной артиллерии. Разработаны, испытаны, готовятся к постановке на вооружение. «БАЕ Системз» предлагали их американской армии. Но в США, видимо, решили разработать их второй раз.

Есть немецкая система "Смарт Камп", предназначенная для защиты от миномётных и артиллерийских обстрелов. И, судя по всему, и её американцы собираются разрабатывать.

Открыт сезон охоты

Американцы охотятся за россиянами. Да они свою экономику начали с торговли скальпами индейцев.Что изменилось-то?

Сейчас гуманизм — торгуют целиком.

Пока будет довлеть концепция, что весь мир нам "партнеры", положительной реакции властей мы не дождемся! Положительная реакция — это когда мы положим на вой США и Европы и за каждого арестованного россиянина будем арестовать и сажать минимум ТРОИХ американцев или европейцев, в зависимости от того, кто перегнет палку в отношении наших граждан!

Им достаточно арестовать один счёт, и мы отпустим ТРОИХ американцев и наплюём на пятьдесят русских. А вообще, раз война, нефиг за линию фронта без приказа соваться.

Америка их невзлюбила

А что ж вы хотели, господа-товарищи? Пользоваться всеми благами их (англосаксонской) цивилизации, их технологиями, их банковской системой, их презервативами в конце концов, за их счёт, за их же деньги развивать свою промышленность и ВПК, продавая им углеводороды и при этом грозить им ядерной дубиной, а не сидеть молча под лавкой?

Всё верно, уважаемые, тут матрасников можно понять: если мы настолько круты, что не признаем их гегемонию, то и блага и технологии нужно иметь свои, а не вражеские.

А то сидят бояре на нефтяной игле с мальтийскими паспортами, и никакой метлой их оттуда не сгонишь. Их все устраивает. Все у них окейно.

Путинцы думали, можно самим грабить Россию и отстёгивать долю хозяевам, но хозяева хотят сами грабить Россию и немного отстегивать путинцам. Вот и вся суть конфликта.

Наша элита, наверное, всё равно будет прогибаться в позе "чего изволите" и искренне возмущаться: "А нас то за що?" Наши "элитарии" так и не поняли, что конец истории означает не всеобщее демократическое благоденствие, а конец мировой кормовой базы. Следующие свободные рынки только на Марсе. А на Земле нашей грешной только осталось грызть друг друга, независимо от того, ведешь ты бизнес в "оккупированном" Крыму, или нет. Эротические зазывные движения наших олигархов и чиновников одобряются, но ничего не дают в перспективе, кроме дальнейших порок и унижений.

Да скорее всего, у нашей "илитки" и выхода другого нет. Наворованные в свое время деньги надо было как-то отмыть, и они предпочитали западную "химчистку", а там далеко не дураки. Отмыть-то они деньги дали, да вот только теперь они всех отмывальщиков крепко держат за фаберже. Плюс ко всему у многих наших олигархов предприятия экспортоориентированные, а это значит зависимость от иностранных рынков сбыта. Все-таки сейчас экономика взаимозависима, черт бы её подрал. Как же было хорошо за "железным занавесом"! Хочу назад в СССР!

Президент России Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом, но отметил, что Москва не заинтересована в сворачивании отношений с Вашингтоном и пока воздержится от ответных шагов.