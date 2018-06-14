Винтовки по странам и континентам. Часть 17. Автоматическая винтовка Эрика Эклунда



А вот здесь про то, как пользоваться предохранителем, крепить штык и все необходимые принадлежности.



Что же до оригинальности и отличий Ag m/42 от СВТ, то в «Люнгмане» (так еще называют эту винтовку по имени компании, где работал ее создатель), то первое из них таково: у винтовки нет газового поршня. Как и в М16, и МАС49 пороховые газы просто отводятся из ствола по трубке к передней части затвора, и давят на него, отбрасывая назад. Как выяснилось позднее, это лишь ухудшило кучность боя винтовки, которая стала падать по мере нагрева ствола при стрельбе. Отсутствие газового регулятора привело к тому, что винтовка стала чувствительной еще и к качеству патронов.



А вот здесь про то, как пользоваться предохранителем, крепить штык и все необходимые принадлежности.Что же до оригинальности и отличий Ag m/42 от СВТ, то в «Люнгмане» (так еще называют эту винтовку по имени компании, где работал ее создатель), то первое из них таково: у винтовки нет газового поршня. Как и в М16, и МАС49 пороховые газы просто отводятся из ствола по трубке к передней части затвора, и давят на него, отбрасывая назад. Как выяснилось позднее, это лишь ухудшило кучность боя винтовки, которая стала падать по мере нагрева ствола при стрельбе. Отсутствие газового регулятора привело к тому, что винтовка стала чувствительной еще и к качеству патронов.

В прошлый раз мы остановились на относительно «древней» норвежской винтовке, после того, как сначала описали более поздние образцы винтовок шведской армии… То есть можно сказать, что из-за «флуктуации информационного поля» нашу «машину времени» кидает то туда, то сюда. А тут еще и пулеметы Максима, который, кстати, тоже ведь занимался винтовками… Но в данном случае важно другое, а именно то, что уже примерно в 1890 году несколько таких известных оружейников, как Хирам Максим, Джон Мозес Браунинг и фон Маннлихер, решили, что наступает время так называемых автоматических винтовок. А автоматическая винтовка – это прежде всего самозарядная винтовка. По внешнему виду, и общему дизайну, размеру и весу она похожа на обыкновенную винтовку с ручным заряжанием. Но только стреляет она намного чаще обычной! Однако военные во всем мире в то время не интересовались самозарядными винтовками. Они были довольны пятизарядными магазинными винтовками, которые были прочными и надежными. Им хотелось, чтобы солдаты экономили боеприпасы, а не палили бы в белый свет, как в копеечку!Шведская автоматическая винтовка Ag m/42B 6,5x55 мм. Обратите внимание на отверстия газового компенсатора на стволе, до мушки. (Музей Армии, Стокгольм)Тем не менее автоматические винтовки стали разрабатываться, а в годы Первой мировой войны были предприняты попытки ввести их на вооружение пехоты во Франции и в России.Немецкая винтовка Automatgevär М1943. (Музей Армии, Стокгольм)В Швеции же интерес к полуавтоматической винтовке проснулся лишь в 1938 году. Вначале несколько конструкторов во главе с Эриком Валбергом попытались обычные винтовки переделать в полуавтоматические. Но выяснилось, что ничего из этого не выйдет. Интересный проект поступил от финского капитана Пело. Он предложил винтовку с отдачей ствола при его коротком ходе. Эта система очень надежна, но тяжела из-за особенностей конструкции.Зато Ag m/42, спроектированная Эриком Эклундом из компании AB C.J. Ljungmans Verkstäder в Мальмё около 1941 года и принятая в серийное производство на предприятии Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori в Эскильстуне в 1942 году, оказалась как раз тем оружием, что… шведским военным понравилось. Причем для шведской армии их было изготовлено около 30 000 единиц. В общем-то немного, а тем временем стандартной стрелковой винтовкой шведской армии оставалась 6,5-мм m/96 «маузер».Ранний тип рифления на крышке ствольной коробки винтовки Ag m/42.Норвежские «полицейские войска», обучавшиеся в Швеции во время Второй мировой войны, также получили Ag m/42s и привезли их в Норвегию, после того, как немецкие оккупационные части сдались союзникам в 1945 году. Эти винтовки до более поздней версии Ag m/42B (а позднее появилась и такая) не модифицировались.Данная работа осуществлялась в период с 1953 по 1956 год, а переработанные винтовки как раз и были обозначены как Ag m/42B. Этот образец получил газовую трубку из нержавеющей стали, две характерные ручки на крышке ствольной коробке, новые магазины и новый шомпол. Винтовку Ag m/42B в середине 1960-х годов в свою очередь сменила АК4 (полученная от фирмы «Heckler & Koch» винтовка G3).В начале 1950-х годов лицензия на производство Ag m/42B была продана Египту, в результате чего там была выпущена винтовка «Хаким», в которой использовался патрон «маузер» 7,92 × 57 мм. Швеция продала Египту также и фабричное оборудование, поэтому «Хаким» выпускался на тех же самых станках, что и шведская винтовка. В конце концов, «Хаким» переделали в карабин под советский патрон 7,62 × 39 мм, который получил название «Рашид».На модификации Ag m/42В появились вот такие забавные «рожки».ТТХ винтовки: калибр – 6,5 мм; длина ствола – 1217 мм; длина ствола – 637 мм; количество нарезов ствола – 6; масса – 4,1 кг; емкость магазина – 10 патронов 6,5х55 мм; прицельная дальность – 700 м.Сверху вниз: Ag m/42В, «Хаким» и «Рашид», на котором уже появилась вполне нормальная рукоятка затвора.Ну, а теперь рассмотрим эту винтовку немного подробнее. Уж очень-то оригинальный и интересный образец. Начнем с того, что шведское армейское оружие всегда отличалось определенным своеобразием, прежде всего касающимся, как это отмечалось в одном из предыдущих материалов, меткости стрельбы. Собственно, свое оружие им создавать как-то «не хотелось», поэтому шведская армия вооружалась винтовками Маузера и револьверами Нагана. На вооружение принимались то винтовки Маузера, то револьверы Нагана… Многое, даже в том, что они делали уже сами, они заимствовали. Например, в винтовке Ag m/42 они использовали ряд идей нашей СВТ-38, заинтересовавшей их самым явным образом. Но при этом шведы не планировали перевооружать свою армию полуавтоматическими винтовками полностью: основным оружием пехоты по-прежнему являлись винтовки Маузера. Штык на Ag m/42, кстати, использовался от того же «шведского маузера».Обложка наставления по устройству винтовки Ag m/42В и обращению с ней.Схема устройства газового двигателя винтовки Ag m/42.Интересно, что на отделяющемся магазине к винтовке Ag m/42В они поставили не один, а сразу два фиксатора магазина, как спереди и так и сзади. Работать с ними не очень удобно. Поэтому винтовку проще заряжать из обоймы, поочередно вставляя их одну за другой сверху. Почему Эклунд сделал именно так, сказать сложно. К тому же комплектуется винтовка всего одним магазином. Так что лучше его не терять ни при каких обстоятельствах. Хотя… ну чего шведы жадничали? Ну сделали хотя бы… два!Над отверстием патронника хорошо виден патрубок, из которого вытекают пороховые газы.Поскольку патрон к винтовке безфланцевый, то в этом плане она удобнее наших АВС-36 и СВТ. Но зато ее очень сложно привести в действие. Вернее, не сложно, а нужно знать, как это делается. Интуитивно зарядить и выстрелить из Ag m/42В не получится!Вот так винтовка заряжается из обоймы. Патроны без ранта, это, конечно, очень удобно во всех отношениях.Дело в том, что для того, чтобы ее зарядить, нужно взяться за конические выступы на крышке ствольной коробки и продвигать ее вперед до упора, хотя обычно все движущиеся детали в оружии в процессе заряжания принято двигать как раз назад! Крышка ствольной коробки при этом входит в сцепление с затворной рамой. Теперь затворную группу, то есть раму с крышкой, следует подать назад. Теперь можно заполнить магазин патронами из обойм, или вставить снизу уже заполненный и чуть-чуть подвигать затворную группу вперед-назад. В результате этого крышка с затворной рамой будет расцеплена, и возвратная пружина пошлет ее вперед. Произойдет досылание патрона, запирание канала ствола путем перекоса задней части затвора вниз, а крышка останется сзади. Только теперь винтовка может считаться готовой к выстрелу.Магазин винтовки Ag m/42.Столь явно изощренная конструкция требует немалой практики и якобы призвана помешать ее использованию в том случае, если она окажется в руках противника. Конечно, можно сказать, что оружие противоположной стороны обычно изучается заранее, но в данном случае просто «изучать» столь нетривиальный механизм явно мало. Тут нужно будет постоянная тренировка, чтобы не позабыть в бою, что куда и в какой последовательности двигать!Магазин винтовки Ag m/42В.Многие стрелки отвечают, что струя газов из газовой трубки при стрельбе попадает в лицо, и это несколько раздражает. Очень отвлекают при прицеливании и непривычные, торчащие в стороны «рога» на крышке ствольной коробки этой винтовки.Приспособление для стрельбы холостыми патронами, навинчивавшееся на ствол.Правда, отдача при стрельбе невелика, как и подброс дульной части ствола, поскольку и масса винтовки значительна, и балансировка у нее хорошая. Удобен прицел, проградуированный от 100 до 700 м, с шагом 100 м. Так что в целом из этой винтовки можно и стрелять, и попадать в цель, однако необходимо хорошо к ней приспособиться, а иначе с непривычки с ней можно и травму получить…Продолжение следует…