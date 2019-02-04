"Великая чистка": борьба с эстонскими "лесными братьями"
В Эстонии в 1930-е годы стало быстро расти влияние фашистского движения вапсов. Лига ветеранов Освободительной войны (вапсы) было основано в 1929 году. «Освободительной войной» в Эстонии называли конфликт 1918-1920 гг., когда эстонские националисты и белогвардейский Северный корпус (затем Северо-Западная армия) при поддержке Британии вели боевые действия против Красной Армии. Война завершилась Тартуским мирным соглашением.
В основе Лиги были бывшие и действующие военные, недовольные политикой правительства. Лидерами националистической организации были генерал-майор в отставке Андрес Ларка, и младший лейтенант запаса Артур Сирк. Вапсы в целом заимствовали свою программу и лозунги у схожих движений в Финляндии и Германии. Эстонские националисты выступали за ликвидацию всех политических, экономических и культурных прав национальных меньшинств. Занимали антисоветские и антикоммунистические позиции. Во внешней политике ориентировались на Германию. Организация требовала радикальных изменений в политическом устройстве республики.
В условиях усиливающегося экономического кризиса, который вёл к обострению внутриполитической жизни, Движение усилило свои позиции и дважды (в 1932 и 1933 гг.) народ на референдумах отклонил проекты новой конституции, предложенный Госсобранием. При этом в 1933 году предложенный вапсами проект новой конституции Эстонии, вводивший авторитарный режим, был поддержан на референдуме (56%) голосов. Движение одержало победу и на муниципальных выборах 1934 года. Далее националисты планировали получить большинство в парламенте и пост главы государства (государственного старейшины).
Символ Союза вапсов
Лидер националистов А. Ларка с участниками Союза ветеранов исполняют римский салют, 1934 год. Источник: https://ru.wikipedia.org
Чтобы избежать захвата власти вапсами, а также возможной гражданской войны (в стране были сильны позиции левых) и центристов, лидер Аграрной партии и глава правительства Константин Пятс при помощи главнокомандующего эстонскими вооруженными силами генерала Йохана Лайдонера 12 марта 1934 года совершил государственный переворот. Пятс ввёл в стране авторитарный режим и чрезвычайное положение. Пятс стал президентом-регентом Эстонии. Глава государства запретил Движение вапсов, их лидеры (Ларка и Сирк) и активисты были арестованы; запрещены все партии, собрании и демонстрации, введена цензура. Вскоре прекратил работу и парламент.
В 1937 году была принята конституция, по которой в Эстонии был установлен режим, который опирался на единственную разрешённую общественно-политическую организацию «Отечественный союз» и военизированную организацию самообороны «Лига защиты» («Кайтселийт»). История «Кайтселийта» началась в 1917 – 1918 гг. как движение «Самооборона» («Омакайтсе»), тогда эстонские националисты в деле создания своего государства также ориентировались на Германию. Правда, немцы не поддержали идею независимости Эстонии (Прибалтика должна была стать частью Второго рейха). После эвакуации германской армии в конце 1918 года отряды «Омакайтсе» стали основой для формирования новой организации — «Кайтселийта», на базе которой началось формирование эстонских вооруженных сил. В 1924 году Эстония была поделена на округа, отделения, районы и группы самозащиты, которые подчинялись Начальнику самозащиты и военному министру. В конце 30-х годов «Союз обороны», вместе с молодежными и женскими подразделениями, насчитывал до 100 тыс. человек (из них около 40 тыс. обученные солдаты). Лидеры этих организаций придерживались националистических взглядов.
Таким образом, после переворота 1934 года одни националисты взяли вверх над другими (вапсами). Новый авторитарный режим активно сотрудничал с нацистским Берлином. В 1939 году на территории Эстонии насчитывалось 160 германских обществ и союзов, которые занимались прогерманской пропагандой и агитацией идей национал-социализма.
Лидеры Эстонской Республики во время последнего празднования годовщины независимости страны незадолго до присоединения к СССР, 24 февраля 1940 года. Слева направо: генерал Йохан Лайдонер, Константин Пятс, премьер-министр Юри Улуотс
После создания на территории Эстонии на основе соглашения 1939 года советских военных баз активисты этих организаций, а также бывшего Движения вапсов стали шпионить за силами Красной Армии в пользу Рейха. В республики спешно формируются диверсионные отряды. К лету 1941 года на территории Эстонии были готовы к боевым действиям в советском тылу несколько боевых подразделений. К примеру, «рота Талпака», «батальон Хирвелаана» (подразделения названы по именам своих командиров – бывших офицеров эстонской армии), части майора Фридриха Курга, полковников Антса-Хейно Курга и Виктора Керна. Перед войной эти люди жили в Финляндии и Германии, а когда Германия атаковала СССР, их спешно перебросили в советский тыл для активизации сил «пятой колонны».
Большинство этих отрядов эстонских «лесных братьев» состояло из военнослужащих бывшей эстонской армии, членов «Омакайтсе». Одним из видных полевых командиров был Антс-Хейно Кург, агент абвера. Он возглавил разведывательно-диверсионную группу «Эрна», составленную из эстонских эмигрантов, проживающих в Финляндии. Обучение диверсантов проводили германские разведчики. 10 июля 1941 года первая диверсионная группа во главе с Кургом была высажена на севере Эстонской ССР. Через некоторое время были высажены другие группы: «Эрна-А», «Эрна-В», «Эрна-С». К ним присоединились местные националисты. Они должны были организовать разведывательно-диверсионную деятельность в тылу Красной Армии.
Кроме группы «Эрна» в конце июня 1941 года из Германии в Эстонию была заброшена самолетом разведывательная группа капитана Курта фон Глазенаппа, по происхождению прибалтийского немца. Он должен был организовать деятельность националистов в Выруском уезде и установить связь с повстанцами на территории Татуского уезда. Группа полковника В. Керна действовала в районе Пярну. Отряд Фридриха Курга действовал в окрестностях Тарту. Он поддерживал связь с Ю. Улуотсом, последним главой правительства независимой Эстонии и главным претендентом «на трон» новой «независимой» Эстонской республики. Позднее Ф. Кург стал командиром отрядов «Омакайтсе» города Тарту и Тартуской провинции. Он подписал приказ о создании Тартуского концлагеря.
С началом войны антисоветское подполье в Эстонии – в основном бывшие участники полуфашистских и националистических организаций, создали бандформирования т. н. «лесных братьев» и совершали нападения на небольшие подразделения Красной Армии, начали террор в отношении советских и партийных работников, евреев, а также совершали кровавые расправы над деревенской беднотой, которые получили земельные наделы из национализированной у помещиков и кулаков (сельской буржуазии) земли. Также «лесные братья» старались нарушить коммуникации, линии связи, собирали разведывательные данные.
Если перед войной «лесные братья» скрывались от ареста или мобилизации в Красную Армию, то мере развития боевых действий Великой войны, их силы значительно увеличились, были пополнены оружием и снаряжением. Это привело к увеличению их активности. Они старались дезорганизовать советский тыл, разрушали мосты, линии связи, обстреливали и нападали на отдельные подразделения Красной Армии, милиции и истребительных отрядов, атаковали представителей власти, угоняли скот в леса и т. д.
С июля 1941 года в Эстонии восстанавливаются подразделения «Самообороны-Омакайтсе». В уездных дружинах летом 1941 года служило до 20 тыс. человек, к концу года уже более 40 тыс. – бывшие военные, члены националистических организаций, радикальная молодежь. «Самооборона» строилась по территориальному принципу: в волостях – роты, уездах и городах – батальоны. Эстонские «лесные братья» подчинялись немцам. Координацию действий «Омакайтсе» осуществлял командир айнзатцкомманды 1А штурмбанфюрер СС М. Зандбергер. В 1941 году на основе отрядов «самообороны» немцы создали 6 эстонских охранных отрядов, затем их реорганизовали в 3 восточных батальона и 1 роту. С 1942 году «Самооборона» перешла в подчинение немецкой группы армий «Север». В 1944 году на основе охранных отрядов формируют полк «Ревель», а они участвуют в новой формировании 20-й эстонской дивизии СС.
Эстонская «Самооборона» участвовала в массовых убийствах мирных жителей в период оккупации, карательных рейдах, охране тюрем и концлагерей, угоне людей на принудительные работы в Третьем рейхе. Только летом – осенью 1941 года в Тарту эстонские нацисты убили более 12 тыс. мирных граждан и советских военнопленных. К ноябрю 1941 году каратели провели более 5 тыс. облав, было арестовано более 41 тыс. человек, а свыше 7 тыс. человек казнили на месте. Эстонские полицейские батальоны участвовали в карательных операциях на территории Польши, Белоруссии и России. Каратели уничтожили тысячи мирных людей.
Кроме того, с 1942 года немецкие оккупационные власти начали формирование Эстонского легиона СС. Его возглавил оберфюрер Франц Аугсбергер. В 1943 году на основе легиона сформирована 3-я эстонская добровольческая бригада СС, а в 1944 году – 20-ю гренадерскую дивизию СС (1-я эстонская дивизия). Кроме того, в составе танковой дивизии СС «Викинг» действовал эстонский батальон «Нарва» (затем его перевели в состав 20-й дивизии). Эстонская дивизия воевала в Прибалтике, была разгромлена и выведена на восстановление на территорию Германии. Дивизия вела боевые действия в Восточной Пруссии, в итоге она была разгромлена на территории Чехословакии в 1945 году.
После поражения вермахта и освобождения Прибалтики боевые действия в Эстонии продолжали «лесные братья». В начале 1946 года антисоветское подполье в Эстонии насчитывало около 14 — 15 тыс. человек. К началу 1950-х годов эстонские «лесные братья» были разгромлены.
Эстонские добровольцы СС на улице горящей деревни в Псковской области во время операции против партизан. 1943 год
Группа солдат 20-й эстонской добровольческой дивизии СС перед боями под Нарвой. Март 1944 г.
Представители прокуратуры Эстонской ССР у тел погибших узников концлагеря Клоога. Сентябрь 1944 г. Источник: http://waralbum.ru
В основе Лиги были бывшие и действующие военные, недовольные политикой правительства. Лидерами националистической организации были генерал-майор в отставке Андрес Ларка, и младший лейтенант запаса Артур Сирк. Вапсы в целом заимствовали свою программу и лозунги у схожих движений в Финляндии и Германии. Эстонские националисты выступали за ликвидацию всех политических, экономических и культурных прав национальных меньшинств. Занимали антисоветские и антикоммунистические позиции. Во внешней политике ориентировались на Германию. Организация требовала радикальных изменений в политическом устройстве республики.
В условиях усиливающегося экономического кризиса, который вёл к обострению внутриполитической жизни, Движение усилило свои позиции и дважды (в 1932 и 1933 гг.) народ на референдумах отклонил проекты новой конституции, предложенный Госсобранием. При этом в 1933 году предложенный вапсами проект новой конституции Эстонии, вводивший авторитарный режим, был поддержан на референдуме (56%) голосов. Движение одержало победу и на муниципальных выборах 1934 года. Далее националисты планировали получить большинство в парламенте и пост главы государства (государственного старейшины).
Символ Союза вапсов
Лидер националистов А. Ларка с участниками Союза ветеранов исполняют римский салют, 1934 год. Источник: https://ru.wikipedia.org
Чтобы избежать захвата власти вапсами, а также возможной гражданской войны (в стране были сильны позиции левых) и центристов, лидер Аграрной партии и глава правительства Константин Пятс при помощи главнокомандующего эстонскими вооруженными силами генерала Йохана Лайдонера 12 марта 1934 года совершил государственный переворот. Пятс ввёл в стране авторитарный режим и чрезвычайное положение. Пятс стал президентом-регентом Эстонии. Глава государства запретил Движение вапсов, их лидеры (Ларка и Сирк) и активисты были арестованы; запрещены все партии, собрании и демонстрации, введена цензура. Вскоре прекратил работу и парламент.
В 1937 году была принята конституция, по которой в Эстонии был установлен режим, который опирался на единственную разрешённую общественно-политическую организацию «Отечественный союз» и военизированную организацию самообороны «Лига защиты» («Кайтселийт»). История «Кайтселийта» началась в 1917 – 1918 гг. как движение «Самооборона» («Омакайтсе»), тогда эстонские националисты в деле создания своего государства также ориентировались на Германию. Правда, немцы не поддержали идею независимости Эстонии (Прибалтика должна была стать частью Второго рейха). После эвакуации германской армии в конце 1918 года отряды «Омакайтсе» стали основой для формирования новой организации — «Кайтселийта», на базе которой началось формирование эстонских вооруженных сил. В 1924 году Эстония была поделена на округа, отделения, районы и группы самозащиты, которые подчинялись Начальнику самозащиты и военному министру. В конце 30-х годов «Союз обороны», вместе с молодежными и женскими подразделениями, насчитывал до 100 тыс. человек (из них около 40 тыс. обученные солдаты). Лидеры этих организаций придерживались националистических взглядов.
Таким образом, после переворота 1934 года одни националисты взяли вверх над другими (вапсами). Новый авторитарный режим активно сотрудничал с нацистским Берлином. В 1939 году на территории Эстонии насчитывалось 160 германских обществ и союзов, которые занимались прогерманской пропагандой и агитацией идей национал-социализма.
Лидеры Эстонской Республики во время последнего празднования годовщины независимости страны незадолго до присоединения к СССР, 24 февраля 1940 года. Слева направо: генерал Йохан Лайдонер, Константин Пятс, премьер-министр Юри Улуотс
После создания на территории Эстонии на основе соглашения 1939 года советских военных баз активисты этих организаций, а также бывшего Движения вапсов стали шпионить за силами Красной Армии в пользу Рейха. В республики спешно формируются диверсионные отряды. К лету 1941 года на территории Эстонии были готовы к боевым действиям в советском тылу несколько боевых подразделений. К примеру, «рота Талпака», «батальон Хирвелаана» (подразделения названы по именам своих командиров – бывших офицеров эстонской армии), части майора Фридриха Курга, полковников Антса-Хейно Курга и Виктора Керна. Перед войной эти люди жили в Финляндии и Германии, а когда Германия атаковала СССР, их спешно перебросили в советский тыл для активизации сил «пятой колонны».
Большинство этих отрядов эстонских «лесных братьев» состояло из военнослужащих бывшей эстонской армии, членов «Омакайтсе». Одним из видных полевых командиров был Антс-Хейно Кург, агент абвера. Он возглавил разведывательно-диверсионную группу «Эрна», составленную из эстонских эмигрантов, проживающих в Финляндии. Обучение диверсантов проводили германские разведчики. 10 июля 1941 года первая диверсионная группа во главе с Кургом была высажена на севере Эстонской ССР. Через некоторое время были высажены другие группы: «Эрна-А», «Эрна-В», «Эрна-С». К ним присоединились местные националисты. Они должны были организовать разведывательно-диверсионную деятельность в тылу Красной Армии.
Кроме группы «Эрна» в конце июня 1941 года из Германии в Эстонию была заброшена самолетом разведывательная группа капитана Курта фон Глазенаппа, по происхождению прибалтийского немца. Он должен был организовать деятельность националистов в Выруском уезде и установить связь с повстанцами на территории Татуского уезда. Группа полковника В. Керна действовала в районе Пярну. Отряд Фридриха Курга действовал в окрестностях Тарту. Он поддерживал связь с Ю. Улуотсом, последним главой правительства независимой Эстонии и главным претендентом «на трон» новой «независимой» Эстонской республики. Позднее Ф. Кург стал командиром отрядов «Омакайтсе» города Тарту и Тартуской провинции. Он подписал приказ о создании Тартуского концлагеря.
С началом войны антисоветское подполье в Эстонии – в основном бывшие участники полуфашистских и националистических организаций, создали бандформирования т. н. «лесных братьев» и совершали нападения на небольшие подразделения Красной Армии, начали террор в отношении советских и партийных работников, евреев, а также совершали кровавые расправы над деревенской беднотой, которые получили земельные наделы из национализированной у помещиков и кулаков (сельской буржуазии) земли. Также «лесные братья» старались нарушить коммуникации, линии связи, собирали разведывательные данные.
Если перед войной «лесные братья» скрывались от ареста или мобилизации в Красную Армию, то мере развития боевых действий Великой войны, их силы значительно увеличились, были пополнены оружием и снаряжением. Это привело к увеличению их активности. Они старались дезорганизовать советский тыл, разрушали мосты, линии связи, обстреливали и нападали на отдельные подразделения Красной Армии, милиции и истребительных отрядов, атаковали представителей власти, угоняли скот в леса и т. д.
С июля 1941 года в Эстонии восстанавливаются подразделения «Самообороны-Омакайтсе». В уездных дружинах летом 1941 года служило до 20 тыс. человек, к концу года уже более 40 тыс. – бывшие военные, члены националистических организаций, радикальная молодежь. «Самооборона» строилась по территориальному принципу: в волостях – роты, уездах и городах – батальоны. Эстонские «лесные братья» подчинялись немцам. Координацию действий «Омакайтсе» осуществлял командир айнзатцкомманды 1А штурмбанфюрер СС М. Зандбергер. В 1941 году на основе отрядов «самообороны» немцы создали 6 эстонских охранных отрядов, затем их реорганизовали в 3 восточных батальона и 1 роту. С 1942 году «Самооборона» перешла в подчинение немецкой группы армий «Север». В 1944 году на основе охранных отрядов формируют полк «Ревель», а они участвуют в новой формировании 20-й эстонской дивизии СС.
Эстонская «Самооборона» участвовала в массовых убийствах мирных жителей в период оккупации, карательных рейдах, охране тюрем и концлагерей, угоне людей на принудительные работы в Третьем рейхе. Только летом – осенью 1941 года в Тарту эстонские нацисты убили более 12 тыс. мирных граждан и советских военнопленных. К ноябрю 1941 году каратели провели более 5 тыс. облав, было арестовано более 41 тыс. человек, а свыше 7 тыс. человек казнили на месте. Эстонские полицейские батальоны участвовали в карательных операциях на территории Польши, Белоруссии и России. Каратели уничтожили тысячи мирных людей.
Кроме того, с 1942 года немецкие оккупационные власти начали формирование Эстонского легиона СС. Его возглавил оберфюрер Франц Аугсбергер. В 1943 году на основе легиона сформирована 3-я эстонская добровольческая бригада СС, а в 1944 году – 20-ю гренадерскую дивизию СС (1-я эстонская дивизия). Кроме того, в составе танковой дивизии СС «Викинг» действовал эстонский батальон «Нарва» (затем его перевели в состав 20-й дивизии). Эстонская дивизия воевала в Прибалтике, была разгромлена и выведена на восстановление на территорию Германии. Дивизия вела боевые действия в Восточной Пруссии, в итоге она была разгромлена на территории Чехословакии в 1945 году.
После поражения вермахта и освобождения Прибалтики боевые действия в Эстонии продолжали «лесные братья». В начале 1946 года антисоветское подполье в Эстонии насчитывало около 14 — 15 тыс. человек. К началу 1950-х годов эстонские «лесные братья» были разгромлены.
Эстонские добровольцы СС на улице горящей деревни в Псковской области во время операции против партизан. 1943 год
Группа солдат 20-й эстонской добровольческой дивизии СС перед боями под Нарвой. Март 1944 г.
Представители прокуратуры Эстонской ССР у тел погибших узников концлагеря Клоога. Сентябрь 1944 г. Источник: http://waralbum.ru
- Автор:
- Самсонов Александр
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