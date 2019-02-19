Самые дорогие шлемы. Часть четырнадцатая. Шлем из Ньюстеда

Нет, все-таки как много, если не все, зависит в жизни человека от климата! Был хороший климат в районе «плодородного полумесяца», и там возникли первые цивилизации, в то время когда остальные народы промышляли охотой и корешки собирали. Пришли предки американцев в Северную Америку, расположились у подножия гигантского ледника – а тут, в частности, в той же провинции Альберта, как это выяснилось по результатам анализа донных отложений в озерах, и накрыло их… климатом: очень жаркое, сухое лето и очень холодная снежная зима. Причем сам ледник отступает, к тому же около него зимой не согреешься. И пошли они, солнцем палимы… на юг и на восток, в обход бескрайних прерий и вышли на Миссури и Миссисипи, к Великим озерам и восточным лесам. Создали высокую культуру строителей курганов, а затем опять пошли на юг. В том числе и из-за наводнений!«Шлем из Ньюстеда». Не так много от него осталось, как бы нам того хотелось, но все равно это большая ценность во всех отношениях. (Национальный музей Шотландии, Эдинбург)Ну а римляне создали свою высокую культуру тоже во многом благодаря климату. Рядом теплое море, в горах растет виноград и оливы, на севере – Галлия, где климат схожий, на юге – Египет – «житница древнего мира», нужно только его завоевать. Словом, сидишь на полезнейшей средиземноморской диете, пьешь свое виноградное вино, ешь пшеничный хлеб с оливковым маслом и радуешься! Самому даже особо и придумывать что-то не надо. Меч заимствуешь у иберов, щит и кольчугу – у галлов, легкую конницу набираешь в Африке, тяжеловооруженную – у сарматов, лучников – в Сирии, а сам, как и подобает достойному мужу, служишь в пехоте легионером.Для своего времени военная культура Рима, чем бы она ни была обусловлены, была образцовой. Римляне много раз бывали биты, но никогда не были побеждены! Поэтому любые находки римского времени для историков очень интересны. Интересные они и для музеев, и для коллекционеров, и для конструкторов. Недаром в той же Англии есть целое подразделение римской армии «Эрмайн стрит гард», в котором люди самых разных социальных групп и профессий несут легионерскую службу, участвуют в киносъемках и… охотно фотографируются вместе с туристами. Стоимость готового снаряжения более 3000 фунтов, так что удовольствие это не из дешевых.Вот такие реконструкции воссоздают члены британского объединения «Эрмайн Стрит Гард». Причем, не из головы, естественно, каждая деталь из их доспехов имеет соответствующий прототип в реальности.Очень многих интересует вопрос о том, а как далеко зашли римляне в расширении своих границ? Ответ – очень далеко, вплоть до Евфрата на востоке и Шотландии на севере. Во всяком случае их присутствие удалось проследить до современной деревни Ньюстед, о которой известно, что это старейшее постоянное поселение в Шотландии. Когда здесь проходила граница между северной дикостью и южной цивилизацией, державшаяся на остриях римских мечей, и вот именно здесь и был найдет один из очень интересных и дорогих шлемов, принадлежавший воинам древнего Рима. И не просто воинам, а какому-то всаднику тяжелой кавалерии.Римский ламеллярный панцирь – принадлежность доспеха тяжеловооруженных всадников. (Музей университета в Хайфе, Израиль)Нашли его на месте римского форта, находившегося в Ньюстеде недалеко от местечка Мелроуз в Роксбургшире, на территории Шотландии еще в 1905 году. Относительно его датировки считается, что он относится к 80-100 г. н.э. В настоящее время он экспонируется в Национальном музее Шотландии в Эдинбурге. Такие шлемы обычно носили всадники вспомогательных конных отрядов римской армии. Причем, есть несколько точек зрения на их использование. Одни специалисты рассматривают такие шлемы с масками как исключительную принадлежность конноспортивных состязаний «хиппика гимнасия». Однако есть и другая точка зрения. Что спорт, это, конечно, спорт, и вещь очень важная, но что такие шлемы с масками могли быть также использованы и в боевой обстановке. Ко всему прочему этот шлем еще и очень красив. Сэр Джеймс Керл (1862-1944), который как раз его и нашел, описал свою находку как «одну из самых красивых вещей, которую прилив римского завоевания оставил нам в наследство».Еще один показательный памятник высокого уровня военных технологий римской эпохи: погребальная стела римского гладиатора-мурмиллона, относящаяся ко II веку н.э. На нем прямо-таки «космических очертаний» сферический шлем, а правую руку закрывает наруч, похожий на те, что носили и римские всадники. (Музей Анатолийских цивилизаций, Анкара)Этот же шлем крупно.Ну, а нашел он его во время раскопок римской крепости Тримонциум, который был расположен неподалеку от трехглавого холма в Ньюстеде, из-за чего этот форт, кстати, так и назывался (Тримонциум означает «три холма»). Во время раскопок между февралем 1905 и сентябрем 1910 года, Керл нашел на территории бывшего форта большое количество артефактов эпохи римского владычества, в том числе части доспехов, конской сбруи, седел, а также тарелки и… сразу несколько богатых кавалерийских шлемов из бронзы и железа, которые он посчитал парадными. Знаменитый «Ньюстед-шлем» был первой такой находкой, сделанной как раз в 1905 года.«Шлем из Ньюстеда» (Национальный музей Шотландии, Эдинбург)Шлем состоит из двух частей, маска и задняя часть, причем обе эти детали изготовлены из кованого железа. К сожалению, до того, как он был найден, шлем был раздавлен тяжелыми камнями, в результате чего он серьезно пострадал. Получили повреждения многие части шлема, а большая часть верхней части выше лба была и вовсе уничтожена. В задней части шлема сохранился назатыльник, к которому присоединена тонкая бронзовая пластина с тисненым рисунком, но это украшение сделано не так хорошо, как в других частях шлема. На его внешней поверхности есть следы лужения или серебрения, что позволяет говорить о том, что маска шлема была «серебряной». Сохранились и остатки шерстяной подкладки на внутренней поверхности его купола. Маска, сохранившаяся очень хорошо, изображает лицо юноши с вьющимися волосами, которые украшает лавровый венок, что, как предполагают, указывает на кельтское влияние. На левой стороне шлема имеется трубочка для султана из перьев. И это позволяет предполагать, что такая трубка должна была быть и справа. Арриан, в частности, писал, что римские всадники носят позолоченные шлемы из железа или бронзы, желая этим привлечь к себе взоры зрителей на состязании «хиппика гитмнасия». В отличие от шлемов, сделанных для войны, они сделаны так, чтобы закрывать все лицо всадника, кроме глаз. Шлемы украшают желтые перья – от которых столько же красоты, сколько и полезности. Но когда лошади скачут, эти перьевые султаны очень красиво развеваются, а малейший ветерок только лишь добавляет им красоты.Бронзовая маска одного из найденных в Ньюстеде шлемов. (Национальный музей Шотландии, Эдинбург)Но тут следует иметь ввиду одно немаловажное обстоятельство. Арриан ведь писал о всадниках Рима… а тут была самая северная граница империи. И получается так, что римские кавалеристы, прибывая сюда, занимались и спортивными состязаниями для публики, и снаряжение специальное с собой тащили… Вот только не далековато ли? А главное – зачем? То есть очень может быть и так, что такое снаряжение использовалось не только на парадах, но и в боях?!«Шлем из Ньюстеда» с изображением крылатого Купидона, погоняющего колесницу с запряженными в нее леопардами. (Национальный музей Шотландии, Эдинбург)Там же были найдены и другие шлемы, например, бронзовый шлем без маски с изображением фигуры Купидона, правящего колесницей, в которую запряжены два леопарда. С противоположной стороны есть еще одна крылатая фигура, вероятно, олицетворяющая победу, которая держит пальмовую ветвь в одной руке и поводья леопардов в другой. Вполне вероятно, что этот шлем был изначально оснащен закрывающим лица козырьком, но сейчас его не хватает. В задней части шлема имеется надпись из восьми букв, выбитых в металле. Первые четыре буквы надписи установить сложно, но последние четыре буквы это "TGES", что можно прочитать как Т [urmae] ("Из отряда") с указанием имени командира отряда.«Шлем из Рибчестера» — еще одна находка 1796 г. Которая сегодня экспонируется в Британском музее. То есть на территории Британии подобные маски не такая уж и редкость!Здесь же нашли простой железный легионерским шлем с двумя откидными нащечниками.Видимо существовал и такой вариант – сам шлем посеребренный, но зато маска «горит» начищенной медью или бронзой! Кстати, в «Эрмайн Стрит Гард» есть не только пехота, но и своя конница!Интересно, что здесь же на месте римской крепости в Ньюстеде нашли и остатки наруча, вначале идентифицированных, как части набедренника. Они представляли собой 14 изогнутых бронзовых пластин, прикрепленных заклепками к четырем ремням из козловой кожи. Верхняя, самая массивная пластина имела завальцованный верхний край. Причем, похожие детали были найдены не только здесь, но и в Карнунте, расположенному на полдороге из Вены в Братиславу, археологическом парке на месте древнеримского военного лагеря. Хорошо сохранившийся наруч также из бронзы нашли и в Карлайле, причем эта находка датируется началом II века, то есть в это время подобные латы, очень похожие на более поздние рыцарские, уже существовали и использовались!Римские всадники-ауксилиарии, то есть принадлежавшие к вспомогательным частям. Обычно римская конница отличалась от пехоты в легионах своим более легким вооружением и особенностями снаряжения. Так, именно всадники, и именно в Британии, раньше, чем все остальные, стали носить штаны-бракка. Щиты у них были овальные, хотя устройством не отличались от пехотных скутумов. Вместо лорики сегментата эпохи Империи всадники сохранили свои кольчуги, причем многие не имели рукавов, вместо которых использовалась кольчужная пелерина. Копье с деревянным древком – гаста и более длинный, чем у пехотинца меч – спата, довершали его вооружение, хотя иногда к нему добавлялся «пенал» на три дротика. Седло – «четырехрогое», давала всаднику неплохую устойчивость, хотя стремян римляне не знали. Зато им были известны шпора, пока еще лишь только одна, которую носили на правой ноге!