Как белогвардейцы разгромили грузинских оккупантов
Стремление Грузии расширить свою территорию за счёт Сочинского округа привело к грузино-добровольческой войне. Грузинские войска потерпели поражение, армия Деникина вернула Сочи в состав России.
Первые контакты Добровольческой армии с Грузией
Во время похода Таманской армии («Героический поход Таманской армии»), которая отступала под натиском добровольцев, красные в конце августа 1918 года столкнулись с частями пехотной дивизии Грузинской республики в районе Геленджика. Грузинская армия, базировавшаяся в Туапсе, занимала побережье Чёрного моря до Геленджика. Таманцы легко сбили передовой заслон грузин и 27 августа заняли Геленджик.
Продолжая наступление, красные опрокинули грузин у деревни Пшадской, и 28 августа подошли к Архипо-Осиповке, где натолкнулись на более серьёзное сопротивление. К грузинским передовым силам подошло подкрепление – пехотный полк и батарея. Грузины открыли сильный огонь и остановили таманцев. Тогда красные с помощью кавалерии обошли врага и полностью его разгромили. Грузины понесли серьёзные потери. 29 августа таманцы заняли Ново-Михайловскую. 1 сентября таманцы в жестоком бою, снова применив обходной маневр конницы, разгромили грузинскую дивизию и взяли Туапсе. Красные потеряли несколько сотен человек убитыми и ранеными, и уничтожили, по словам командующего Таманской армией Ковтюха, всю дивизию противника – около 7 тыс. человек (видимо, преувеличение, в массе своей грузины просто бежали). При этом таманцы, которые уже практически исчерпали свои боеприпасы, захватили в Туапсе большое количество трофеев, вооружение и запасы грузинской пехотной дивизии. Это позволило Таманской дивизии продолжить поход и успешно прорваться к своим.
После ухода таманцев из Туапсе, грузины снова заняли город. Практически одновременно с ними в город вошли и добровольцы, конница Колосовского. По поручению Деникина, бывший генерал-квартирмейстер штаба Кавказского фронта Е. В. Масловский, выехал в район Туапсе. Он должен был объединить все антибольшевистские силы на Черноморском побережье до Майкопа. При этом, опираясь на свой авторитет бывшего генерал-квартирмейстера штаба Кавказского фронта, Масловский должен был включить Черноморскую область в сферу Добровольческой армии. Многие бывшие офицеры русской императорской армии, вроде генерала Мазниева, стали ядром грузинской армии. Командир грузинской дивизии Мазниев согласился войти в подчинение Добровольческой армии (ДА). Глава Добровольческой армии генерал Алексеев послал Мазниеву письмо, в котором выразил радость от заключенного союза.
Деникин в этот период пытался ограничить распад России, сохранив в её сфере влияния Закавказье. Грузия, по словам Деникина, жила «русским наследием» (что было правдой) и не могла быть самостоятельным государством. Также в Грузии располагались основные тыловые склады бывшего Кавказского фронта, а белые нуждались в оружии, боеприпасах и снаряжении для войны с красными. Деникин хотел получить часть этого наследства Российской империи. Кроме того, Грузия в этот время находилась под влиянием Германии, а Деникин считал себя верным союзу с Антантой.
Казалось, что две антибольшевистские силы войдут в прочный союз. Грузинские деятели, политику которых Деникин охарактеризовал, как «антирусскую», не желали союза ни с большевиками, ни с добровольцами. Меньшевики видели угрозу и в большевиках, и в белых. Грузинские меньшевики были настоящими революционерами, они участвовали в организации Февральской революции и последующей смуты в России. Теперь они боялись как большевиков, которые установили свою диктатуру и «железом и кровью» снова объединяли империю, так и деникинцев, которых рассматривали как реакционную. «колонизаторскую» силу, враждебную социал-демократии и пытающуюся уничтожить все завоевания революции.
Поэтому генерала Мазниева обвинили в русофильстве и отозвали в Тифлис. Его заменили на генерала А. Кониева. Он занял жесткую позицию по отношению к добровольцам. Грузинские войска были отведены от Туапсе и образовали фронт у Сочи, Дагомыса и Адлера, куда грузины стянули дополнительные силы и начали возводить укрепления. Таким образом, Тифлис блокировал дальнейшее продвижение армии Деникина вдоль побережья.
Переговоры в Екатеринодаре
Чтобы найти общий язык, белое командование пригласило грузинскую сторону на переговоры в Екатеринодар. Грузинское правительство направило в Екатеринодар делегацию во главе с министром иностранных дел Е. П. Гегечкори, которого сопровождал генерал Мазниев. 25 -26 сентября состоялись переговоры. Добровольческую армию представляли Алексеев, Деникин, Драгомиров, Лукомский, Романовский, Степанов и Шульгин. Со стороны Кубанского правительства в переговорах участвовали атаман Филимонов, глава правительства Быч и член правительства Воробьев.
На совещании были подняты следующие вопросы: 1) налаживание торговли между Грузией и Кубанским краевым правительством, ДА; 2) вопрос о военном имуществе русской армии на территории Грузии. Деникин хотел получить оружие и боеприпасы, если и не безвозмездно, как союзную помощь, то в обмен на продовольствие (в Грузии было плохо в продовольствием); 3) вопрос о границе, принадлежности Сочинского округа; 4) о положении русских в Грузии; 5) о возможном союзе и характере отношений Грузии с ДА. Белые хотели видеть в Грузии доброжелательного соседа, чтобы иметь спокойный тыл и не надо было держать на грузинской границе серьёзные силы, так необходимые для борьбы с красными.
Однако переговоры быстро провалились. Ни одна из сторон не смогла пойти на принципиальные уступки. Белое правительство не собиралось отдавать Тифлису русские территории Черноморской губернии, хотя де факто они были заняты грузинской армией. Грузинская же сторона не желала смягчить русофобскую политику в отношении русских в Грузии и вернуть незаконно оккупированный Сочинский округ. По информации Деникина большинство селений округа были русскими, остальные со смешанным населением и только одно грузинское. А грузины составляли в Сочинском округе всего около 11% населения. При этом Сочинский округ на русские деньги из пустыря был превращен в цветущую здравницу. Поэтому генерал Деникин правомерно отмечал, что на Сочинский округ «ни по историческим, ни по этнографическим мотивам Грузия не имела никаких прав». Абхазия также была насильственно захвачена Грузией, но по ней Деникин и Алексеев были готовы идти на уступки, если грузины очистят Сочи.
По мнению грузинской делегации, грузин в Сочинском округе было 22% и ДА не может представлять интересы русских, так как является частной организацией. Тифлис считал Сочинский округ очень важным в плане обеспечения независимости Грузии. Сочинскую область грузины планировали превратить в «непреодолимый барьер» для Белой армии Алексеева и Деникина.
Тяжелой была ситуации в отношении русских в Грузии. Стоит метить, что в целом грузинский народ к русским относился хорошо, а правительство при поддержке националистического меньшинства проводило русофобскую политику. В Грузии по мере движения России на Кавказе сложилась значительная русская община из различных специалистов и служащих. Кроме того, после мировой войны в Грузии, а штаб Кавказского фронта располагался в Тифлисе, осталось несколько тысяч русских офицеров. Грузинские власти опасались их, считали неблагонадежными и нелояльными новому правительству. Русские офицеры при желании могли взять власть в Грузии, однако организующей силы среди них не нашлось. Многие были в растерянности, для них Кавказ, Тифлис был родиной, и вдруг они стали «чужими», «за границей». Поэтому русских в Грузии «изводили» разного рода придирками, лишали гражданских прав, а при активном протесте подвергали аресту и высылке. Русские офицеры в Тифлисе бедствовали, в массе своей не имели капиталов, источников дохода, находились в нищенском состоянии. При этом грузинские власти старательно пресекали попытки офицеров уехать для присоединения к Добровольческой армии. Понятно, что это всё раздражало Деникина.
При этом по мере радикализации местных властей и роста националистических настроений положение русских в Тифлисе стало уже просто опасным. Русских офицеров избивали, грабили и калечили шайки националистов и присоединившихся к ним босяков, преступников. Русские оказались в Грузии «вне закона», то есть беззащитными. Понятно, что в такой ситуации массы выкинутого на улицу чиновников, служащих и военных стала искать выход. Многие решили спасаться в Малороссии.-Украине, для этого искали себе «украинские корни». В гетманской Украине надеялись избавиться от угрозы националистов и прихода большевиков (под защитой германских штыков). В итоге большинство офицеров бежало на Украину.
Таким образом, переговоры провались из-за непримиримости сторон. Алексеев выразил готовность признать «дружественную и самостоятельную Грузию», но жестко поставил вопрос о необходимости прекращения преследования русских в новоиспеченном грузинском государстве и выводе грузинской армии из Сочи. В свою очередь, Гегечкори, этот «отчаянный, злобный, нетерпимый грузинский шовинист», как охарактеризовал его знаменитый политический деятель России и идеолог белых Шульгин, занял твердую позицию. Он не признавал, что русских в Грузии притесняют и отказался признать Добровольческую армию правопреемницей Российской Империи, чем оскорбил Алексеева. Грузинская сторона отказалась оставить Сочинский округ.
Командующий Добровольческой армией генерал А. И. Деникин, конец 1918 или начало 1919 года
Белогвардейско-грузинская война
После провала переговоров в Екатеринодаре в Сочинском округе до конца 1918 — начала 1919 года сохранялось положение «ни мира ни войны». Добровольцы стояли южнее Туапсе, заняв передовыми частями село Лазаревское. Против них у станции Лоо стояли грузинские силы генерала Кониева. Грузины продолжали грабить Сочинский округ, притесняли армянскую общину. Местные жители просили армию Деникина освободить их от грузинской оккупации.
Поводом для начала открытого противостояния Грузии и ДА стала начавшаяся в декабре 1918 года грузино-армянская война. После вывода германо-турецких оккупационных войск, грузинское правительство, продолжая политику экспансии, решило установить контроль над районами бывшей Тифлисской губернии Борчалы (Лори) и Ахалкалаки, где преобладало армянское население. Кроме того, в области Лори находились богатейшие медные рудники. Так, один Алавердский медно-химический комбинат производил одну четвертую часть выплавки меди всей Российской империи.
Война была остановлена под давление британцев. В Грузии высадились английские войска. Англичане принудили армян и грузин заключить мир. В январе 1919 года в Тифлисе было подписано соглашение по которому, до окончательного решения всех спорных территориальных вопросов на Парижской конференции северная часть Борчалинского уезда передавалась Грузии, южная — Армении, а средняя (в которой находились Алавердские медные рудники) объявлялась нейтральной зоной и была под контролем англичан. Власти Армении согласилось снять претензии на Ахалкалакский уезд при условии, что уезд будет находиться под контролем британцев и участие армян в местном самоуправлении будет гарантировано.
Из-за войны с Арменией грузины стали перебрасывать войска из Сочинского округа на линию нового фронта. Добровольцы начали движение, занимая оставленные территории. 29 декабря грузины оставили станцию Лоо, которую заняли белые. Затем отход грузинских войск приостановилось и в течение месяца стороны занимали позиции на реке Лоо.
Война Армении с Грузией отразилась и на армянской общине Сочинского округа. Армяне, составлявшие до трети населения области, подняли восстание. Во многом оно было вызвано грабительской, репрессивной политикой грузинских властей. Грузинские войска стали подавлять восстание. Армяне обратились за помощью к Деникину. Главнокомандующий приказал командующему войсками в Черноморской области генералу Матвею Бурневичу занять Сочи. При этом Деникин проигнорировал требование командующего британскими войсками на Кавказе генерала Форестье-Уокера остановить наступление в Сочинском округе до получения согласия Англии.
6 февраля 1919 года деникинцы форсировали реку Лоо. С тыла грузинские войска атаковали армянские партизаны. Грузинский командующий генерал Кониев и его штаб в это время гуляли на свадьбе в Гаграх. Поэтому атака русских войск для грузин была неожиданной. Оказав незначительное сопротивление, грузинские войска капитулировали. Белые заняли Сочи. Генерал Кониев при этом попал в плен. Через несколько дней деникинцы освободили весь округ, Гагры, и вышли на рубеж реки Бзыбь. Грузия направила на реку 6 батальонов Народной гвардии, но дальнейшее развитие войны остановили британцы. Они разделили враждующие стороны своим постом. Британское командование выдвинуло ультиматум Деникину с требованием очистить Сочинский круг. Однако Деникин отказался отдавать русскую землю. Кониев и его солдаты были через некоторое время возвращены в Грузию. Грузинские власти в ответ усилили репрессивную политику в отношении русской общины.
В дальнейшем ДА и Грузия оставались во враждебных отношениях. Весной 1919 года, когда белое командование перебросило основные силы на север для борьбы с Красной Армией, грузины подготовили наступление с целью отбить Сочи. За Бзыбью было сосредоточено 6 – 8тыс. солдат при 20 орудиях. Кроме того, в тылу белых было организовано восстание «зелёных» — бандитов. Под натиском грузинской армии белые отступили за реку Мзымту. При помощи подкреплений из Сочи белые разбили «зелёных» и стабилизировали фронт. Белые готовили контратаку, но по предложению британцев пошли на новые переговоры. Они ни к чему не привели. Фронт стабилизировался на Мехадыри.
До весны 1920 года белое командование держало на Черноморском побережье от 2,5 до 6,5 тыс. человек, чтобы сдерживать грузин и «зелёных», которых поддерживали грузинские власти, пытающиеся организовать восстание в тылу Белой армии. Кроме того, Грузия, как и Азербайджан, поддерживала восстания горцев и джихадистов в Чечне и Дагестане. Тифлис пытался поддержать создание на Северном Кавказе горской республики, чтобы получить буферную территорию между Грузией и Россией. Поэтому Грузия поддерживала повстанческо-бандитские формирования, переправляя в горные районы Северного Кавказа инструкторов, бойцов и оружие.
Весной 1920 года Красная Армия вышла к границам Черноморской губернии и грузинскому правительству пришлось отказаться от планов расширения Грузии за счёт русской территории.
Белая 2-я пехотная дивизия в городе Сочи, освобождённом от войск независимой Грузии. 1919 год
Первые контакты Добровольческой армии с Грузией
Во время похода Таманской армии («Героический поход Таманской армии»), которая отступала под натиском добровольцев, красные в конце августа 1918 года столкнулись с частями пехотной дивизии Грузинской республики в районе Геленджика. Грузинская армия, базировавшаяся в Туапсе, занимала побережье Чёрного моря до Геленджика. Таманцы легко сбили передовой заслон грузин и 27 августа заняли Геленджик.
Продолжая наступление, красные опрокинули грузин у деревни Пшадской, и 28 августа подошли к Архипо-Осиповке, где натолкнулись на более серьёзное сопротивление. К грузинским передовым силам подошло подкрепление – пехотный полк и батарея. Грузины открыли сильный огонь и остановили таманцев. Тогда красные с помощью кавалерии обошли врага и полностью его разгромили. Грузины понесли серьёзные потери. 29 августа таманцы заняли Ново-Михайловскую. 1 сентября таманцы в жестоком бою, снова применив обходной маневр конницы, разгромили грузинскую дивизию и взяли Туапсе. Красные потеряли несколько сотен человек убитыми и ранеными, и уничтожили, по словам командующего Таманской армией Ковтюха, всю дивизию противника – около 7 тыс. человек (видимо, преувеличение, в массе своей грузины просто бежали). При этом таманцы, которые уже практически исчерпали свои боеприпасы, захватили в Туапсе большое количество трофеев, вооружение и запасы грузинской пехотной дивизии. Это позволило Таманской дивизии продолжить поход и успешно прорваться к своим.
После ухода таманцев из Туапсе, грузины снова заняли город. Практически одновременно с ними в город вошли и добровольцы, конница Колосовского. По поручению Деникина, бывший генерал-квартирмейстер штаба Кавказского фронта Е. В. Масловский, выехал в район Туапсе. Он должен был объединить все антибольшевистские силы на Черноморском побережье до Майкопа. При этом, опираясь на свой авторитет бывшего генерал-квартирмейстера штаба Кавказского фронта, Масловский должен был включить Черноморскую область в сферу Добровольческой армии. Многие бывшие офицеры русской императорской армии, вроде генерала Мазниева, стали ядром грузинской армии. Командир грузинской дивизии Мазниев согласился войти в подчинение Добровольческой армии (ДА). Глава Добровольческой армии генерал Алексеев послал Мазниеву письмо, в котором выразил радость от заключенного союза.
Деникин в этот период пытался ограничить распад России, сохранив в её сфере влияния Закавказье. Грузия, по словам Деникина, жила «русским наследием» (что было правдой) и не могла быть самостоятельным государством. Также в Грузии располагались основные тыловые склады бывшего Кавказского фронта, а белые нуждались в оружии, боеприпасах и снаряжении для войны с красными. Деникин хотел получить часть этого наследства Российской империи. Кроме того, Грузия в этот время находилась под влиянием Германии, а Деникин считал себя верным союзу с Антантой.
Казалось, что две антибольшевистские силы войдут в прочный союз. Грузинские деятели, политику которых Деникин охарактеризовал, как «антирусскую», не желали союза ни с большевиками, ни с добровольцами. Меньшевики видели угрозу и в большевиках, и в белых. Грузинские меньшевики были настоящими революционерами, они участвовали в организации Февральской революции и последующей смуты в России. Теперь они боялись как большевиков, которые установили свою диктатуру и «железом и кровью» снова объединяли империю, так и деникинцев, которых рассматривали как реакционную. «колонизаторскую» силу, враждебную социал-демократии и пытающуюся уничтожить все завоевания революции.
Поэтому генерала Мазниева обвинили в русофильстве и отозвали в Тифлис. Его заменили на генерала А. Кониева. Он занял жесткую позицию по отношению к добровольцам. Грузинские войска были отведены от Туапсе и образовали фронт у Сочи, Дагомыса и Адлера, куда грузины стянули дополнительные силы и начали возводить укрепления. Таким образом, Тифлис блокировал дальнейшее продвижение армии Деникина вдоль побережья.
Переговоры в Екатеринодаре
Чтобы найти общий язык, белое командование пригласило грузинскую сторону на переговоры в Екатеринодар. Грузинское правительство направило в Екатеринодар делегацию во главе с министром иностранных дел Е. П. Гегечкори, которого сопровождал генерал Мазниев. 25 -26 сентября состоялись переговоры. Добровольческую армию представляли Алексеев, Деникин, Драгомиров, Лукомский, Романовский, Степанов и Шульгин. Со стороны Кубанского правительства в переговорах участвовали атаман Филимонов, глава правительства Быч и член правительства Воробьев.
На совещании были подняты следующие вопросы: 1) налаживание торговли между Грузией и Кубанским краевым правительством, ДА; 2) вопрос о военном имуществе русской армии на территории Грузии. Деникин хотел получить оружие и боеприпасы, если и не безвозмездно, как союзную помощь, то в обмен на продовольствие (в Грузии было плохо в продовольствием); 3) вопрос о границе, принадлежности Сочинского округа; 4) о положении русских в Грузии; 5) о возможном союзе и характере отношений Грузии с ДА. Белые хотели видеть в Грузии доброжелательного соседа, чтобы иметь спокойный тыл и не надо было держать на грузинской границе серьёзные силы, так необходимые для борьбы с красными.
Однако переговоры быстро провалились. Ни одна из сторон не смогла пойти на принципиальные уступки. Белое правительство не собиралось отдавать Тифлису русские территории Черноморской губернии, хотя де факто они были заняты грузинской армией. Грузинская же сторона не желала смягчить русофобскую политику в отношении русских в Грузии и вернуть незаконно оккупированный Сочинский округ. По информации Деникина большинство селений округа были русскими, остальные со смешанным населением и только одно грузинское. А грузины составляли в Сочинском округе всего около 11% населения. При этом Сочинский округ на русские деньги из пустыря был превращен в цветущую здравницу. Поэтому генерал Деникин правомерно отмечал, что на Сочинский округ «ни по историческим, ни по этнографическим мотивам Грузия не имела никаких прав». Абхазия также была насильственно захвачена Грузией, но по ней Деникин и Алексеев были готовы идти на уступки, если грузины очистят Сочи.
По мнению грузинской делегации, грузин в Сочинском округе было 22% и ДА не может представлять интересы русских, так как является частной организацией. Тифлис считал Сочинский округ очень важным в плане обеспечения независимости Грузии. Сочинскую область грузины планировали превратить в «непреодолимый барьер» для Белой армии Алексеева и Деникина.
Тяжелой была ситуации в отношении русских в Грузии. Стоит метить, что в целом грузинский народ к русским относился хорошо, а правительство при поддержке националистического меньшинства проводило русофобскую политику. В Грузии по мере движения России на Кавказе сложилась значительная русская община из различных специалистов и служащих. Кроме того, после мировой войны в Грузии, а штаб Кавказского фронта располагался в Тифлисе, осталось несколько тысяч русских офицеров. Грузинские власти опасались их, считали неблагонадежными и нелояльными новому правительству. Русские офицеры при желании могли взять власть в Грузии, однако организующей силы среди них не нашлось. Многие были в растерянности, для них Кавказ, Тифлис был родиной, и вдруг они стали «чужими», «за границей». Поэтому русских в Грузии «изводили» разного рода придирками, лишали гражданских прав, а при активном протесте подвергали аресту и высылке. Русские офицеры в Тифлисе бедствовали, в массе своей не имели капиталов, источников дохода, находились в нищенском состоянии. При этом грузинские власти старательно пресекали попытки офицеров уехать для присоединения к Добровольческой армии. Понятно, что это всё раздражало Деникина.
При этом по мере радикализации местных властей и роста националистических настроений положение русских в Тифлисе стало уже просто опасным. Русских офицеров избивали, грабили и калечили шайки националистов и присоединившихся к ним босяков, преступников. Русские оказались в Грузии «вне закона», то есть беззащитными. Понятно, что в такой ситуации массы выкинутого на улицу чиновников, служащих и военных стала искать выход. Многие решили спасаться в Малороссии.-Украине, для этого искали себе «украинские корни». В гетманской Украине надеялись избавиться от угрозы националистов и прихода большевиков (под защитой германских штыков). В итоге большинство офицеров бежало на Украину.
Таким образом, переговоры провались из-за непримиримости сторон. Алексеев выразил готовность признать «дружественную и самостоятельную Грузию», но жестко поставил вопрос о необходимости прекращения преследования русских в новоиспеченном грузинском государстве и выводе грузинской армии из Сочи. В свою очередь, Гегечкори, этот «отчаянный, злобный, нетерпимый грузинский шовинист», как охарактеризовал его знаменитый политический деятель России и идеолог белых Шульгин, занял твердую позицию. Он не признавал, что русских в Грузии притесняют и отказался признать Добровольческую армию правопреемницей Российской Империи, чем оскорбил Алексеева. Грузинская сторона отказалась оставить Сочинский округ.
Командующий Добровольческой армией генерал А. И. Деникин, конец 1918 или начало 1919 года
Белогвардейско-грузинская война
После провала переговоров в Екатеринодаре в Сочинском округе до конца 1918 — начала 1919 года сохранялось положение «ни мира ни войны». Добровольцы стояли южнее Туапсе, заняв передовыми частями село Лазаревское. Против них у станции Лоо стояли грузинские силы генерала Кониева. Грузины продолжали грабить Сочинский округ, притесняли армянскую общину. Местные жители просили армию Деникина освободить их от грузинской оккупации.
Поводом для начала открытого противостояния Грузии и ДА стала начавшаяся в декабре 1918 года грузино-армянская война. После вывода германо-турецких оккупационных войск, грузинское правительство, продолжая политику экспансии, решило установить контроль над районами бывшей Тифлисской губернии Борчалы (Лори) и Ахалкалаки, где преобладало армянское население. Кроме того, в области Лори находились богатейшие медные рудники. Так, один Алавердский медно-химический комбинат производил одну четвертую часть выплавки меди всей Российской империи.
Война была остановлена под давление британцев. В Грузии высадились английские войска. Англичане принудили армян и грузин заключить мир. В январе 1919 года в Тифлисе было подписано соглашение по которому, до окончательного решения всех спорных территориальных вопросов на Парижской конференции северная часть Борчалинского уезда передавалась Грузии, южная — Армении, а средняя (в которой находились Алавердские медные рудники) объявлялась нейтральной зоной и была под контролем англичан. Власти Армении согласилось снять претензии на Ахалкалакский уезд при условии, что уезд будет находиться под контролем британцев и участие армян в местном самоуправлении будет гарантировано.
Из-за войны с Арменией грузины стали перебрасывать войска из Сочинского округа на линию нового фронта. Добровольцы начали движение, занимая оставленные территории. 29 декабря грузины оставили станцию Лоо, которую заняли белые. Затем отход грузинских войск приостановилось и в течение месяца стороны занимали позиции на реке Лоо.
Война Армении с Грузией отразилась и на армянской общине Сочинского округа. Армяне, составлявшие до трети населения области, подняли восстание. Во многом оно было вызвано грабительской, репрессивной политикой грузинских властей. Грузинские войска стали подавлять восстание. Армяне обратились за помощью к Деникину. Главнокомандующий приказал командующему войсками в Черноморской области генералу Матвею Бурневичу занять Сочи. При этом Деникин проигнорировал требование командующего британскими войсками на Кавказе генерала Форестье-Уокера остановить наступление в Сочинском округе до получения согласия Англии.
6 февраля 1919 года деникинцы форсировали реку Лоо. С тыла грузинские войска атаковали армянские партизаны. Грузинский командующий генерал Кониев и его штаб в это время гуляли на свадьбе в Гаграх. Поэтому атака русских войск для грузин была неожиданной. Оказав незначительное сопротивление, грузинские войска капитулировали. Белые заняли Сочи. Генерал Кониев при этом попал в плен. Через несколько дней деникинцы освободили весь округ, Гагры, и вышли на рубеж реки Бзыбь. Грузия направила на реку 6 батальонов Народной гвардии, но дальнейшее развитие войны остановили британцы. Они разделили враждующие стороны своим постом. Британское командование выдвинуло ультиматум Деникину с требованием очистить Сочинский круг. Однако Деникин отказался отдавать русскую землю. Кониев и его солдаты были через некоторое время возвращены в Грузию. Грузинские власти в ответ усилили репрессивную политику в отношении русской общины.
В дальнейшем ДА и Грузия оставались во враждебных отношениях. Весной 1919 года, когда белое командование перебросило основные силы на север для борьбы с Красной Армией, грузины подготовили наступление с целью отбить Сочи. За Бзыбью было сосредоточено 6 – 8тыс. солдат при 20 орудиях. Кроме того, в тылу белых было организовано восстание «зелёных» — бандитов. Под натиском грузинской армии белые отступили за реку Мзымту. При помощи подкреплений из Сочи белые разбили «зелёных» и стабилизировали фронт. Белые готовили контратаку, но по предложению британцев пошли на новые переговоры. Они ни к чему не привели. Фронт стабилизировался на Мехадыри.
До весны 1920 года белое командование держало на Черноморском побережье от 2,5 до 6,5 тыс. человек, чтобы сдерживать грузин и «зелёных», которых поддерживали грузинские власти, пытающиеся организовать восстание в тылу Белой армии. Кроме того, Грузия, как и Азербайджан, поддерживала восстания горцев и джихадистов в Чечне и Дагестане. Тифлис пытался поддержать создание на Северном Кавказе горской республики, чтобы получить буферную территорию между Грузией и Россией. Поэтому Грузия поддерживала повстанческо-бандитские формирования, переправляя в горные районы Северного Кавказа инструкторов, бойцов и оружие.
Весной 1920 года Красная Армия вышла к границам Черноморской губернии и грузинскому правительству пришлось отказаться от планов расширения Грузии за счёт русской территории.
Белая 2-я пехотная дивизия в городе Сочи, освобождённом от войск независимой Грузии. 1919 год
- Автор:
- Самсонов Александр
- Статьи из этой серии:
- Смута. 1919 год
Как англичане создали Вооружённые силы Юга России
Как восстановили советскую власть на Украине
Как петлюровцы привели Малороссию к полной катастрофе
Как разгромили петлюровщину
Даёшь границы 1772 года!
Битва за Северный Кавказ. Как подавили Терское восстание
Битва за Северный Кавказ. Ч. 2. Декабрьское сражение
Битва за Северный Кавказ. Ч. 3. Январская катастрофа 11-й армии
Битва за Северный Кавказ. Ч. 4. Как погибла 11-я армия
Битва за Северный Кавказ. Ч. 5. Взятие Кизляра и Грозного
Битва за Северный Кавказ. Ч. 6. Яростный штурм Владикавказа
Как Грузия пыталась захватить Сочи
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter