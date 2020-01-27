Закат ядерной триады. ПРО США: настоящее и ближайшее будущее

Национальная ПРО США

Элементы НПРО США

ЗРК Patriot PAC-3

Пусковые установки Patriot PAC-3

Возможность перехвата ракет ОТРК «Искандер» комплексом Patriot PAC-3 можно поставить под сомнение

Комплекс ПРО THAAD

Запуск противоракеты с пусковой установки комплекса ПРО THAAD

РЛС AN/TPY-2 комплекса ПРО THAAD

Система ПРО «Иджис»

Крейсер УРО типа «Тикондерога», эсминец УРО типа «Арли Берк» и ракета типа Standard Missile (SM-1/2/3), стартующая из УВП

Эволюция ракет-перехватчиков SM-3

Наземная система ПРО Aegis Ashore обладает значительно более высокими характеристиками по сравнению с ЗРК Patriot PAC-3 и комплекс ПРО THAAD

Возможные зоны размещения американской ПРО ТВД

Стратегическая ПРО GBMD

РЛС PAVE PAWS и зоны обзора РЛС системы ПРО GBMD

РЛС SBX на буксируемой морской платформе

Ракета-перехватчик наземного базирования GBI

Заатмосферный кинетический перехватчик EKV

Наземные испытания кластерного перехватчика MKV-L

Правдоруб Дональд

Вывод