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Лёгкий карабин S&W 1940: хотели как лучше

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[center]Mk. I. Легкий карабин «Смит и Вессон» М1940
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Оружие и фирмы. Бывает, и очень часто, что желание сделать «как лучше» оборачивается против самого желавшего, и в итоге получается только хуже. Так было, например, и с легким карабином фирмы «Смит и Вессон», разработанным в США в самом начале 1939 года. Оружие получилось у них интересным, внешне даже красивым, но на вооружение его так и не приняли. Почему? А вот об этом мы и расскажем.

Лёгкий карабин S&W 1940: хотели как лучше

Он же: вид слева и справа

А было так, что британское правительство в начале 1939 года обратилось к фирме «Смит и Вессон» с просьбой создать для британской армии что-то вроде легкого карабина под пистолетный патрон 9 × 19 мм Parabellum, пригодного для массового использования. Англичане не поскупились и выделили один миллион долларов на выпуск карабина уже вскоре после получения его прототипов, которые были собраны на основе заявки на патент от 28 июня 1939 года. Однако испытания поставленных образцов показали наличие у них серьезной проблемы. Дело в том, что в Англии эти патроны получали несколько иное снаряжение, нежели в США. В результате при стрельбе английскими патрона в патроннике создавалось давление, на которое американские карабины были не рассчитаны. Итог — поломка ствольной коробки после первой тысячи выстрелов. Естественно, что британское правительство тут же потребовало модернизировать оружие таким образом, чтобы оно выдерживало хотя бы 5000 выстрелов.

Компания, естественно, отозвалась на это требование и усилила ствольную коробку дополнительным внешним кожухом. Такие карабины с усиленной ствольной коробкой стали называть Mk. II, а первоначальный вариант соответственно стал называться Mk. I. Несмотря на исправление, британское правительство контракт на производство этих карабинов решило расторгнуть, получив всего 60 опытных образцов и 950 серийных, из которых 750 относились к Mk. I, а около 200 – к Mk. II. Пять образцов сохранили для музеев, в том числе и в Тауэре, а все оставшиеся утилизировали. Ну а фирма S&W из-за неудачи с этим карабином едва не обанкротилась.


Mk. I c ремнем. Хорошо видны правосторонний предохранитель, рукоятка затвора и магазин, который находится в приемнике

Несмотря на неудачу, Smith & Wesson продолжила производство, а карабин был испытан армией США на Абердинском полигоне. Однако армия отклонила эту конструкцию, прежде всего потому, что она была рассчитана на использование нестандартного патрона. Возникла дискуссия о возможной его модернизации, чтобы карабин мог бы вести автоматический огонь. Слова — это одно, а вот производство — совсем другое, и оно было остановлено после того, как было изготовлено 1227 карабинов. Одна из причин остановки заключалась в том, что в соответствии с Национальным законом об огнестрельном оружии это оружие считалось непригодным для продажи гражданским лицам. В итоге 217 единиц оставались на заводе Smith & Wesson до тех пор, пока его статус не был согласован с Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в 1975 году.

Коллекционеры огнестрельного оружия впоследствии приобрели 137 карабинов Mk. I и 80 Mk. II. Однако вроде бы есть документы о том, что 4300 таких карабинов поступили в… Швецию и там были спрятаны на складе министерства обороны. Судя по всему, шведское правительство закупило их в марте 1941 года вместе с 6,5 миллионами 9-мм патронов. По какой-то неизвестной причине эти легкие карабины войскам так и не выдали, и они до сих пор находятся там в ящиках, в которых были доставлены. Наряду с ними правительство Швеции также закупило 500 пистолетов-пулеметов Томпсона М1921 (модель 1928 года) и 2,3 миллиона патронов .45ACP для них. Поскольку патроны .45ACP никогда не производились в Швеции, оружие было быстро передано подразделениям с низким приоритетом. Затем, в 50-х годах, большинство этих пистолетов-пулеметов просто исчезло, и ходят слухи, что они были проданы в Израиль.


Mk. II с ремнем, хорошо видна запорная муфта-предохранитель

Чем же конкретно были плохи эти карабины под пистолетный патрон? Да всем, поскольку фирма, как это ни удивительно, постаралась сделать их «как можно лучше». Вроде бы там все просто: свободный затвор, стрельба ведется, огонь ведется с открытого затвора и почему-то только одиночными выстрелами. У Мк.1 ударник подвижный, причем выходит вперед из зеркала затвора только лишь когда он занял крайнее переднее положение под воздействием специального рычага. Вот это уже было явное излишество, и на модели Мк.2 ударник сделали в затворе фиксированным.


Патент на карабин «Смит и Вессон» от 3 сентября 1940 года


«Механика» карабина «Смит и Вессон» по патенту от 3 сентября 1940 года


Всякие мелкие хитроумные приспособления, описанные в патенте, которые в итоге лишь только усложнили конструкцию этого оружия

Предохранитель у Mk.1 имел вид рычажка, который поместили справа и позади спускового крючка так, чтобы при переводе в переднее положение он бы его блокировал. У Мк.2 вместо рычажка на ствольной коробке поставили оригинальную цилиндрическую муфту, что-то вроде «рукава», на котором была горизонтальная прорезь. Через нее проходила рукоятка взведения, жестко крепившаяся на затворе. Поворотом этой муфты, имеющей наружную насечку, прорезь с пути рукоятки убиралась, а затвор запирался в переднем либо в заднем положении.


А вот так в приемник нужно было вставлять магазин…

Но, пожалуй, самым необычным решением в конструкции этого карабина стало его приемник для магазина и то, как на нем осуществлялся выброс стреляных гильз. Приемник установили под стволом, вроде бы как и положено, но сделали его вдвое шире, чем сам магазин. Дело в том, что он состоял сразу из двух отделений, переднего и заднего, но собственно приемником являлся лишь передний. Он был открыт спереди и как раз спереди, а не снизу, в него и вставлялся 20-зарядный коробчатый магазин. Защелку магазина поставили в нижней части приемника, по обеим сторонам которого предусмотрительно сделали вырезы, чтобы было удобнее его извлекать. А вот задняя часть приемника снизу была открыта и служила каналом, через который и выбрасывались стреляные гильзы!


Схема устройства

При стрельбе затвор откатывался назад, увлекал гильзу за магазин, а эжектор ее выбрасывал вниз, в длинный канал, находившийся позади магазина, из которого она затем падала на землю. Решение было новаторским и оригинальным. Понятно, что таким образом гильза не могла попасть стрелку или ему соседу в глаз, в рукав или за шиворот. Но, с другой стороны, такое техническое решение и усложнило оружие, и утяжелило его, хотя и ненамного, а главное – создало большие затруднения с ликвидацией задержек при стрельбе из-за того, что стреляные гильзы, случалось, просто забивали этот канал.

А происходило это потому, что многие стрелки имели обыкновение упирать магазин в землю при стрельбе. Это удобно, к такой манере привыкли, это повышало устойчивость оружия при стрельбе. Но в данном случае так стрелять было нельзя, поскольку стреляные гильзы скапливались в приемнике магазина, что опять-таки могло привести к задержкам при стрельбе.


Схема Мк. I. Хорошо видны многочисленные «канавки» на стволе, облегчавшие его и одновременно служившие для его охлаждения. Но нетехнологичность такого решения для оружия военного времени была очевидной

Конструкция прицельных приспособлений была также явно переусложнена. В ней имелся регулируемый целик, допускавший плавную установку дальности стрельбы с 50 до 400 ярдов. Изначально карабин имел деревянный приклад с полупистолетной шейкой, но англичане часть своих карабинов оснастили металлической пистолетной рукояткой и съемным прикладом, разработанными на оружейном заводе в городе Энфильде.


Переноска за спиной

Сложным и дорогим было и изготовление деталей карабина. Все детали были фрезерованными и воронеными. Кроме того, слишком уж оригинальным был ствол. На нем были сделаны двенадцать продольных канавок. Такое решение обеспечивало стволу хорошее охлаждение и повышенную прочность, но делало его крайне нетехнологичном и дорогим в производстве.


Вот так его следовало удерживать при стрельбе

То есть внешне оружие получилось красивым и элегантным, но ужасно нетехнологичным, сложным и дорогим в производстве, и не слишком удобным в использовании. Тот же «Томпсон» был и дешевле, и намного эффективнее…
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39 комментариев
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  1. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Вчера, 06:26 Новый
    +9
    Что-то сомневаюсь, что он был дороже Томпсона. Томпсон продавали за 225 долларов, это примерно как сейчас 5000 долларов. Для сравнения, Форд Т в 1925 г продавали за 520 долларов. И даже богатые американцы не могли позволить закупать для армии столь дорогие автоматы Томпсона и вынуждены были вооружать своих солдат значительно более дешёвыми М3.
    1. Mister X
      Mister X Вчера, 10:23 Новый
      +9
      Цитата: Кот_Кузя
      Что-то сомневаюсь, что он был дороже Томпсона.

      hi
      Model 1940 обходился по $1047/ шт.
      В своё время я подробно изучил тему, и опубликовал статью.
      Ссылка ниже
      *
      https://topwar.ru/45710-karabin-m1940-raritet-ot-smith-wesson.html
      *
      1. Кот_Кузя
        Кот_Кузя Вчера, 10:38 Новый
        +4
        Цитата: Mister X
        Model 1940 обходился по $1047/ шт.

        Ахренеть! Танк "Шерман" американская армия закупала по цене от 45 до 50 тысяч долларов в зависимости от модификации. Например, закупочная цена основного стрелкового вооружения американской армии
        по американским меркам М1 считался достаточно технологичным и недорогим в производстве оружием: армии каждый экземпляр обходился в 45 долларов, при том, что закупочная цена винтовки М1 Гаранд составляла $85, пистолета-пулемёта Томпсона — $209 в начале войны и до $45 ближе к концу, пистолета Кольт М1911 — порядка $12

        Если учесть, что тогда доллар обеспечивался золотом, и золотое содержание доллара тогда составляло 0,9 г золота, то 1047 долларов это 940 г золота, то есть можно сказать, что этот ПП имеет стоимость сравнимую с весом золота!
        1. Mister X
          Mister X Вчера, 11:12 Новый
          +5
          Цитата: Кот_Кузя
          Ахренеть! Танк "Шерман" американская армия закупала по цене от 45 до 50 тысяч долларов

          Да уж...
          И вооружалась карабином M1 Garand, который стоил $45
          1. Кот_Кузя
            Кот_Кузя Вчера, 11:31 Новый
            +6
            Неудивительно, что генералы выбрали М1 за 45 долларов, а не это чудо с пистолетными патронами за 1047 долларов. И что генералы выбпали М3 с закупочной ценой 20 долларов.
            1. Морской Кот
              Морской Кот Вчера, 15:41 Новый
              +4
              Коту привет от Кота. hi
              ... выбпали М3 с закупочной ценой 20 долларов.

              А его модификация М3А1 была ещё технологичнее и дешевле, после того как убрали рукоятку взвода затвора и стали его взводить просто пальцем.
              1. AllBiBek
                AllBiBek Вчера, 17:17 Новый
                +5
                Тем не менее, "маслёнка" выпускалась тиражами в сотни тысяч, а Томми - миллионными.
                У бриттов вообще странная логика в огнестреле, они из крайности в крайность: то реально золотой по цене карабин под люгеровский патрон, то "кошмар водопроводчика" гигантскими сериями.
                Странные они.
                1. Морской Кот
                  Морской Кот Вчера, 17:34 Новый
                  +2
                  Так Томпсон начали выпускать в начале двадцатых годов, а во время войны многим заводам было нерентабельно перекантовываться на новое производство, вот и гнали всё тот же Томми.
                  1. AllBiBek
                    AllBiBek Вчера, 17:43 Новый
                    +3
                    Э... А его что, производили на многих заводах?
                    1. Морской Кот
                      Морской Кот Вчера, 18:26 Новый
                      0
                      А как оно бывает в военное время -- "всё для фронта, всё для победы!" smile
          2. Морской Кот
            Морской Кот Вчера, 15:34 Новый
            +3
            Добрый день, Михаил! hi
            Да уж точно, М1 по всем статьям бил Смитовское чудо, а что до "красоты" образцов, то с ним по элегантности мало кто мог сравниться, и уж никак не этот уродец.
            Достаточно просто глянуть:
            1. Mister X
              Mister X Вчера, 15:49 Новый
              +2
              Цитата: Морской Кот
              Добрый день, Михаил!

              hi Здравствуйте, Константин!
              Цитата: Морской Кот
              Да уж точно, М1 по всем статьям бил Смитовское чудо

              Эт точно bully
              Кстати, в моей статье про S&W 1940 есть описание модификаций, которые не указал автор сегодняшней статьи wink
              1. Морской Кот
                Морской Кот Вчера, 15:53 Новый
                +2
                А это интересно, сейчас посмотрю.
              2. Морской Кот
                Морской Кот Вчера, 16:02 Новый
                +2
                Почитал и решил у Вас "позаимствовать" пару фотографий для более ясного представления об этом творении Смита с Вессоном.

                1. Mister X
                  Mister X Вчера, 16:43 Новый
                  +2
                  Цитата: Морской Кот
                  для более ясного представления об этом творении Смита с Вессоном.

                  Одни ствол и затворная коробка чего стоили.
                  В плане трудозатрат
              3. hohol95
                hohol95 Вчера, 16:53 Новый
                +2
                Что вообще хотели получить британцы?
                Легкий самозарядный карабин под пистолетный патрон или пистолет пулемёт?
                1. AllBiBek
                  AllBiBek Вчера, 17:19 Новый
                  +2
                  Подозреваю, что хороший откат за заказ такого чуда по такой цене в Америке.
                  Американцы же остались верны себе, и сделали очередные фрезерованные часы с кукушкой.
                  1. Морской Кот
                    Морской Кот Вчера, 17:32 Новый
                    0
                    Ну, у них были вещи попроще, тот же М3. smile А это чудо принимать на вооружение всё же не стали.
                    1. AllBiBek
                      AllBiBek Вчера, 17:33 Новый
                      +2
                      Так а в каком году появилась маслёнка, и в каком - это чудо?
                      1. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 17:37 Новый
                        0
                        Анатолий, Вы и сами прекрасно знаете когда М3 приняли на вооружение -- 1942 год, в разгар войны. А это "чудо" так и осталось невостребованным, в Штатах на вооружение оно не пошло.
                      2. AllBiBek
                        AllBiBek Вчера, 17:47 Новый
                        +2
                        У них пошло другое чудо).
                        Рейзинг называется.
                        И вот вроде и дешевле, и проще, и чуть меньше генов от часов с кукушкой (только взвод затвора через вырез внизу цевья) но вот поди ж ты, томми вообще почти не потеснил.
                      3. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 18:29 Новый
                        +1
                        Так у него ствол с оребрением, тоже не совсем дёшево получается.
                      4. hohol95
                        hohol95 Вчера, 21:48 Новый
                        +1
                        Чудо то чудо. Но в производстве этот ПП был до 1945 года!
                        Для войны он хоть и оказался не пригодным, но пригодился полиции для которой в сущности и создавался.
                        Эксплуатация в полиции и тыловых частях намного мягче условий на передовой.
            2. Icelord
              Icelord Сегодня, 05:42 Новый
              +1
              Неясно, что хотели но через три года сами сделали бесшумный карабин Де Лизла. На базе затвора от Ли Энфилда, магазина пистолета Кольта и ствола от Томпсона. И хотя выпустили их сущий мизер, зарекомендовали они себя очень хорошо
  • Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Вчера, 06:30 Новый
    0
    Действительно, очень переусложненная конструкция.
    А вот статья - очень интересная. О таких решениях, как указанный магазин никогда не слышал.
    Спасибо, Вячеслав Олегович.
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Вчера, 06:56 Новый
      +1
      В очередной раз присоединяюсь к словам Назарий - экстравагантная штучка, да ещё и только с одиночным огнём!
      Так и хочется добавить «горе от ума»!
      1. kalibr
        kalibr Вчера, 07:30 Новый
        +1
        Ну, вот решили люди, что "должно быть так". Многие думают, что раз они "такие замечательные" решили, то так и будет. А вот - фигушки. Поэтому в том же ПР на первом месте ИССЛЕДОВАНИЕ проблемы, точное выяснение ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ, опросы людей, чего им хочется и лишь потом... создается продукт. Тогда, видно, этого не понимали, мол, специалист сказал - все!
      2. kalibr
        kalibr Вчера, 07:52 Новый
        -2
        Какой-то больной, Владислав, к нам прорвался... С товарищем!
        1. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 15:46 Новый
          +1
          Привет, Вячеслав! hi
          Из этого можно сделать только один вывод -- обострение бывает не только весенним, но проявляется и в осенний период. Причём, имеет заразный характер на для определённого контингента подопытных. laughing
          1. kalibr
            kalibr Вчера, 16:13 Новый
            +1
            Добрый день, Константин! Я так подозреваю, что это "борцуны". Есть тут такая категория "граждан", которым я как гость в горле. И вот они так борются со мной, и теми, кто мне говорит "спасибо". Вчера один такой борцун мне все доказывал, что это я подсказал полякам сюжет с солдатиками, что я мог такую дебилятину придумать, а в итоге написал, что его комменты - это "контрпропаганда". О, как! Но этот хоть писал... А есть, наверное, и те кому это не под силу, а вот "-" поставить самое то.
            1. Морской Кот
              Морской Кот Вчера, 16:19 Новый
              +3
              Ну как же, мы тут все русофобы-трилобитчики с антисоветским уклоном. laughing Не перестаю поражаться убогости и скудомыслию этого контингента с клиническим уклоном. wassat
            2. hohol95
              hohol95 Вчера, 22:00 Новый
              +1
              Что вообще хотели получить британцы?
              Легкий самозарядный карабин под пистолетный патрон или пистолет пулемёт?
      3. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Вчера, 08:11 Новый
        +1
        Кто это минусов вам накидал? Не иначе, "поклонников" заимели?)))
        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Вчера, 08:29 Новый
          +1
          Впрочем, по мне тоже кто то "пробежался" и пол тыщи "слизал")))
          1. Коте пане Коханка
            Коте пане Коханка Вчера, 18:49 Новый
            +2
            Любят нас с Вами, аж до икоты в печенках!!!
            1. Вождь краснокожих
              Вождь краснокожих Вчера, 18:59 Новый
              +2
              Я то "своих" пару - тройку знаю))) Вроде, взрослые люди, а по уму - либо чёрное, либо белое, но обязательно по ихнему!
              1. Коте пане Коханка
                Коте пане Коханка Вчера, 21:55 Новый
                +3
                У меня их целый соним, каждой твари по паре, есть даже те кого не упоминают в суе, как держателей данного ресурса и людей мелких склочных и злопамятных!!!
                Пару раз меня даже предавали, хотя хороших людей гораздо больше, особенно я ценю дружбу с Авторами и форумчанами. Да и с Вами Вождь племени КВ-2-го, мы видимо нашли общий язык и понимание.
                А так, из подтишка, по мелкому и без аргументов тут многие страдают! Особенно ряд лизоблюдов!!!
                Нечего прорвёмся!
                1. hohol95
                  hohol95 Вчера, 22:03 Новый
                  +2
                  Так видно блюдо мелкое и не большое.
                  Позволяет отвлечься и окинуть взором тех или иных. И подумать - поставить минус или не поставить... drinks
                  Будем жить...
  • garri-lin
    garri-lin Вчера, 20:28 Новый
    +3
    Глядя на последнюю фотографию так и чувствую как горячие гильзы сыплются в рукав.