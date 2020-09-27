Лёгкий карабин S&W 1940: хотели как лучше

[center]Mk. I. Легкий карабин «Смит и Вессон» М1940 [/center] [/center]

Он же: вид слева и справа

Mk. I c ремнем. Хорошо видны правосторонний предохранитель, рукоятка затвора и магазин, который находится в приемнике

Mk. II с ремнем, хорошо видна запорная муфта-предохранитель

Патент на карабин «Смит и Вессон» от 3 сентября 1940 года

«Механика» карабина «Смит и Вессон» по патенту от 3 сентября 1940 года

Всякие мелкие хитроумные приспособления, описанные в патенте, которые в итоге лишь только усложнили конструкцию этого оружия

А вот так в приемник нужно было вставлять магазин…

Схема устройства

Схема Мк. I. Хорошо видны многочисленные «канавки» на стволе, облегчавшие его и одновременно служившие для его охлаждения. Но нетехнологичность такого решения для оружия военного времени была очевидной

Переноска за спиной

Вот так его следовало удерживать при стрельбе

Бывает, и очень часто, что желание сделать «как лучше» оборачивается против самого желавшего, и в итоге получается только хуже. Так было, например, и с легким карабином фирмы «Смит и Вессон», разработанным в США в самом начале 1939 года. Оружие получилось у них интересным, внешне даже красивым, но на вооружение его так и не приняли. Почему? А вот об этом мы и расскажем.А было так, что британское правительство в начале 1939 года обратилось к фирме «Смит и Вессон» с просьбой создать для британской армии что-то вроде легкого карабина под пистолетный патрон 9 × 19 мм Parabellum, пригодного для массового использования. Англичане не поскупились и выделили один миллион долларов на выпуск карабина уже вскоре после получения его прототипов, которые были собраны на основе заявки на патент от 28 июня 1939 года. Однако испытания поставленных образцов показали наличие у них серьезной проблемы. Дело в том, что в Англии эти патроны получали несколько иное снаряжение, нежели в США. В результате при стрельбе английскими патрона в патроннике создавалось давление, на которое американские карабины были не рассчитаны. Итог — поломка ствольной коробки после первой тысячи выстрелов. Естественно, что британское правительство тут же потребовало модернизировать оружие таким образом, чтобы оно выдерживало хотя бы 5000 выстрелов.Компания, естественно, отозвалась на это требование и усилила ствольную коробку дополнительным внешним кожухом. Такие карабины с усиленной ствольной коробкой стали называть Mk. II, а первоначальный вариант соответственно стал называться Mk. I. Несмотря на исправление, британское правительство контракт на производство этих карабинов решило расторгнуть, получив всего 60 опытных образцов и 950 серийных, из которых 750 относились к Mk. I, а около 200 – к Mk. II. Пять образцов сохранили для музеев, в том числе и в Тауэре, а все оставшиеся утилизировали. Ну а фирма S&W из-за неудачи с этим карабином едва не обанкротилась.Несмотря на неудачу, Smith & Wesson продолжила производство, а карабин был испытан армией США на Абердинском полигоне. Однако армия отклонила эту конструкцию, прежде всего потому, что она была рассчитана на использование нестандартного патрона. Возникла дискуссия о возможной его модернизации, чтобы карабин мог бы вести автоматический огонь. Слова — это одно, а вот производство — совсем другое, и оно было остановлено после того, как было изготовлено 1227 карабинов. Одна из причин остановки заключалась в том, что в соответствии с Национальным законом об огнестрельном оружии это оружие считалось непригодным для продажи гражданским лицам. В итоге 217 единиц оставались на заводе Smith & Wesson до тех пор, пока его статус не был согласован с Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в 1975 году.Коллекционеры огнестрельного оружия впоследствии приобрели 137 карабинов Mk. I и 80 Mk. II. Однако вроде бы есть документы о том, что 4300 таких карабинов поступили в… Швецию и там были спрятаны на складе министерства обороны. Судя по всему, шведское правительство закупило их в марте 1941 года вместе с 6,5 миллионами 9-мм патронов. По какой-то неизвестной причине эти легкие карабины войскам так и не выдали, и они до сих пор находятся там в ящиках, в которых были доставлены. Наряду с ними правительство Швеции также закупило 500 пистолетов-пулеметов Томпсона М1921 (модель 1928 года) и 2,3 миллиона патронов .45ACP для них. Поскольку патроны .45ACP никогда не производились в Швеции, оружие было быстро передано подразделениям с низким приоритетом. Затем, в 50-х годах, большинство этих пистолетов-пулеметов просто исчезло, и ходят слухи, что они были проданы в Израиль.Чем же конкретно были плохи эти карабины под пистолетный патрон? Да всем, поскольку фирма, как это ни удивительно, постаралась сделать их «как можно лучше». Вроде бы там все просто: свободный затвор, стрельба ведется, огонь ведется с открытого затвора и почему-то только одиночными выстрелами. У Мк.1 ударник подвижный, причем выходит вперед из зеркала затвора только лишь когда он занял крайнее переднее положение под воздействием специального рычага. Вот это уже было явное излишество, и на модели Мк.2 ударник сделали в затворе фиксированным.Предохранитель у Mk.1 имел вид рычажка, который поместили справа и позади спускового крючка так, чтобы при переводе в переднее положение он бы его блокировал. У Мк.2 вместо рычажка на ствольной коробке поставили оригинальную цилиндрическую муфту, что-то вроде «рукава», на котором была горизонтальная прорезь. Через нее проходила рукоятка взведения, жестко крепившаяся на затворе. Поворотом этой муфты, имеющей наружную насечку, прорезь с пути рукоятки убиралась, а затвор запирался в переднем либо в заднем положении.Но, пожалуй, самым необычным решением в конструкции этого карабина стало его приемник для магазина и то, как на нем осуществлялся выброс стреляных гильз. Приемник установили под стволом, вроде бы как и положено, но сделали его вдвое шире, чем сам магазин. Дело в том, что он состоял сразу из двух отделений, переднего и заднего, но собственно приемником являлся лишь передний. Он был открыт спереди и как раз спереди, а не снизу, в него и вставлялся 20-зарядный коробчатый магазин. Защелку магазина поставили в нижней части приемника, по обеим сторонам которого предусмотрительно сделали вырезы, чтобы было удобнее его извлекать. А вот задняя часть приемника снизу была открыта и служила каналом, через который и выбрасывались стреляные гильзы!При стрельбе затвор откатывался назад, увлекал гильзу за магазин, а эжектор ее выбрасывал вниз, в длинный канал, находившийся позади магазина, из которого она затем падала на землю. Решение было новаторским и оригинальным. Понятно, что таким образом гильза не могла попасть стрелку или ему соседу в глаз, в рукав или за шиворот. Но, с другой стороны, такое техническое решение и усложнило оружие, и утяжелило его, хотя и ненамного, а главное – создало большие затруднения с ликвидацией задержек при стрельбе из-за того, что стреляные гильзы, случалось, просто забивали этот канал.А происходило это потому, что многие стрелки имели обыкновение упирать магазин в землю при стрельбе. Это удобно, к такой манере привыкли, это повышало устойчивость оружия при стрельбе. Но в данном случае так стрелять было нельзя, поскольку стреляные гильзы скапливались в приемнике магазина, что опять-таки могло привести к задержкам при стрельбе.Конструкция прицельных приспособлений была также явно переусложнена. В ней имелся регулируемый целик, допускавший плавную установку дальности стрельбы с 50 до 400 ярдов. Изначально карабин имел деревянный приклад с полупистолетной шейкой, но англичане часть своих карабинов оснастили металлической пистолетной рукояткой и съемным прикладом, разработанными на оружейном заводе в городе Энфильде.Сложным и дорогим было и изготовление деталей карабина. Все детали были фрезерованными и воронеными. Кроме того, слишком уж оригинальным был ствол. На нем были сделаны двенадцать продольных канавок. Такое решение обеспечивало стволу хорошее охлаждение и повышенную прочность, но делало его крайне нетехнологичном и дорогим в производстве.То есть внешне оружие получилось красивым и элегантным, но ужасно нетехнологичным, сложным и дорогим в производстве, и не слишком удобным в использовании. Тот же «Томпсон» был и дешевле, и намного эффективнее…