«Из-за чего мы воюем?»

210 лет назад, 25 июня (7 июля) 1807 года, русский и французский императоры заключили Тильзитский мир. Россия и Франция стали союзниками, обязались помогать друг другу во всякой наступательной и оборонительной войне. Наполеон посчитал Тильзит вершиной своих политических успехов – союз с Россией достичь ему желанных целей. Однако Александр думал иначе, он не желал полноценного союза с Парижем. Заключение мира и союза с Наполеоном было негативно воспринято российским общественным мнением (в целом дворянским и прозападным). Англофилы не желали разрывать связи с Британией, а патриоты были раздражены поражениями русской армии от «корсиканского чудовища».Решительное сражение при Фридланде 14 июня 1807 года привело к поражению русской армии и краху Четвёртой антифранцузской коалиции. Русский главнокомандующий Беннигсен прислал царю донесение, в котором настаивал на немедленно перемирии. Этого же просил у Александра его младший брат Константин. Он явился к царю в ставку в Шавли (Шяуляй) и доказывал, что мир надо заключить немедленно, не откладывая ни на день, ни на час. Армия Наполеона могла форсировать Неман и война грозила уже русской земле. Александр понял, что уже может продолжать войну: армия была разбита, понесла тяжелые потери, офицеры выражали недовольство. Продолжать войну было нельзя.Александр послал к Наполеону князя Лобанова-Ростовского: он должен был договориться о перемирии и по возможности, о подготовке мирного соглашения. Русский царь ещё не знал тогда, что к миру стремится и французский император. Французская армия также устала от изматывающей и кровопролитной кампании. Полководцы роптали и хотели вернуть домой, насладиться тем, что Франция господствовала в Западной Европе. Парижу нужен был мир, чтобы сохранить свою гегемонию в Европе.Кларк писал Талейрану: «Заключайте мир! Ради интересов императора, ради интересов Франции, ради ваших, ради моих интересов…». Жозеф писал своему царствующему императору: «Ваше величество должно заключить мир любой ценой!»Русская сторона выдвинула только одно предварительное условие: Россия не согласится ни на какие территориальные уступки. Но опасения Александра были напрасными. Лобанова-Ростовского встретили в ставке Наполеона приветливо, почти дружески. Ни о каких территориальных притязаниях речи не было. Наполеон не стремился к территориальным приращениям за счёт России, ни к материальной компенсации, ни к унижению противника. Наоборот, он искал дружбы и союза с Россией. Французский владыка выразил готовность немедленно прекратить ненужную и тягостную для двух великих держав войну, и вступить в переговоры со своим храбрым противником. Такова был суть переговоров Лобанова-Ростовского с маршалом Бертье и самим императором. Одновременно эти же идеи развивал Мюрат в беседах с великим князем Константином и Дюрок, направленный Наполеоном в русскую ставку, в переговорах с Беннигсеном.Обе армии расположились одна против другой, разделенные Неманом. На правом берегу Немана расположился русский император со своей многочисленной свитой и гвардией, на левом – Наполеон со штабом и императорской гвардией. Тильзит был объявлен нейтральным городом. В городе собрался цвет Европы, прославленные полководцы, известные всему свету государственные деятели, министры и дипломаты. Переговоры проходили в период с 13 (25) июня по 25 июня (7 июля) 1807 года.Прошло всего десять дней после жесточайшей Фридланской битвы, и на середине реки саперы возвели огромный устойчивый плот с праздничной палаткой посередине. 25 июня в 11 часов утра с двух сторон реки отчалили две лодки. Они сошли у плота. Наполеон вышел первым и пошёл встречать Александра. «Из-за чего мы воюем?» - сказал он Александру Павловичу. Свидание продлилось два часа. Когда они вышли из палатки, они были уже союзниками и «друзьями». Наполеон, великий актер, в совершенстве владел искусством обольщения и хотел «завоевать» Александра. Русский царь, которого А. Пушкин верно назвал «лукавым» властителем, умело скрывал свои взгляды, умел нравиться. Наполеон был им очарован, находил его добрым и умным, «гораздо умнее, чем обычно считают». Уже позже, в ссылке, Наполеон называл Александра «византийцем эпохи упадка империи», но признавал, что, хотя он и не имеет военных талантов, «это, несомненно, самый способный из всех царствующих монархов».Если как полководец Александр не состоялся: «Под Австерлицем он бежал, в двенадцатом году дрожал», - с иронией отмечал Пушкин, то как политик он достиг большого искусства. Историк А. З. Манфред писал: «… гибкий, превосходный актер, скрывавший под привлекательным прямодушием коварство, Александр I был и расчётливей и жестче, чем он представлялся современникам, и во многом был на уровне века. Среди монархов династии Романовых, не считая стоявшего особняком Петра I, Александр I был, по-видимому, самым умным и умелым политиком. И среди монархов начала девятнадцатого столетия он тоже был, вероятно, наиболее современным…».На другой день они снова виделись уже в Тильзите. Александр I присутствовал на смотре французской гвардии. Наполеон желал не только мира, но и союза. «Единственной союзницей Франции может быть только Россия», говорил Наполеон ещё в 1800 году. Наполеону казалось, что все его мечты сбываются, он достиг всего, чему ему не хватало. Он сказал: «В согласии с Россией нам нечего бояться». Когда на острове Святой Елены Наполеона спросили, какое время своей жизни он считает самым счастливым, он ответил: Тильзит.На протяжении 12 дней происходили встречи двух императоров. Некоторые прошли с глазу на глаз, и содержание этих бесед осталось неизвестным. По предложению Александра на официальные встречи и парадные обеды приглашали также и прусского короля Фридриха-Вильгельма. Но он играл роль статиста. Наполеон был холоден к прусскому королю. Пруссаки попытались смягчить положение призвав на помощь королеву Луизу, признанную красавицу. Наполеон с явным удовольствием вёл с ней беседы, но этот род «оружия» не дал заметных результатов. Наполеона больше интересовал Александр.Основные документы были подписаны 7 июля, 9 июля был подписан договор с Пруссией. Россия признала все завоевания Наполеона и присоединилась к континентальной блокаде против Англии; Россия и Франция обязались помогать друг другу во всякой наступательной и оборонительной войне. Произошли значительные территориальные изменения, сильно пострадала Пруссия. На территории польских владений Пруссии было образовано герцогство Варшавское, зависимое от Франции.Наполеон долго шёл к своей цели – примирению и союзу с Россией. Он поставил эту задачу со времени трагической кончины русского государя Павла. С этого момента Наполеон дважды воевал с Россией, но ни в 1805, ни в 1806-1807 гг. он не начинал войну первым. Эти войны были предопределены вступлением Петербурга в антифранцузские коалиции, хотя у России и Франции не было коренных противоречий. Война с Францией не соответствовала национальным интересам России. В этих войнах Россия не защищала свои интересы, она действовала в интересах Вены, Берлина и Лондона. Получалось так, чтоНаполеон это хорошо понимал. Поэтому на протяжении всей кампании 1806-1807 гг. старался замириться с Россией. В декабре 1806 года и в начале 1807 года Наполеон через посредников предлагал начать мирные переговоры Александру. В феврале 1807 года он послал Беннигсену генерала Бертрана с предложением начать переговоры о мире. Беннигсен, окрыленной почти одержанной победой при Прейсиш-Эйлау, отклонил это предложение. Чуть позже в письме прусскому королю Наполеон снова выдвинул идею мирного соглашения с Россией и Пруссией. При этом Наполеон думал не только о мире, но и своей старой мечте 1800 - 1801 гг. – стратегическом союзе двух великих держав, который мог коренным образом изменить Большую игру. Мир должен был стать только первой ступенью на пути к союзу. Об этом знали и ближайшие сподвижники императора – маршалы Бертье, Мюрат, генерал Дюрок. Поэтому сразу при встрече с представителями Александра был поставлен вопрос о союзе. В ближайшем окружении французского императора только министр иностранных дел Морис Талейран, хитрый и умный дипломат, противодействовал этой идее Наполеона. Он тянул Францию в сторону Австрии. Наполеон видел игру Талейрана, но он хотел сохранить при себе опытного политика, переубедить его. 14 марта 1807 года он говорил Талейрану: «Я убежден, что союз с Россией был бы нам очень выгоден».Александр первоначально не хотел идти на союз с Францией, предпочитая ограничиться заключением мирного соглашения. Для Наполеона же союз с Россией был главной целью. Поэтому Наполеон, хотя и одержал полную победу в войне с Пруссией и Россией, пошёл на значительные уступки. В частности, французский владыка планировал полностью уничтожить Прусское королевство, разделить его. Для Александра это было неприемлемо. Пруссия была необходима как буфер, а в дальнейшем, возможно, и противовес, между Россией и империей Наполеона. В итоге обе стороны пошли на уступки. Александр пошёл на союз с Францией, а Наполеон пересмотрел свой взгляд на Пруссию. Благодаря стараниям Александра Прусское королевство было сохранено на карте Западной Европы.Правда, Пруссии пришлось пережить большое унижение. Французские войска оставались в Пруссии до выплаты контрибуции, но сумма не была указана, поэтому оккупация могла продлится как потребуется Наполеону. Значительно была урезана территория Пруссии. Однако унижение пошло прусакам на пользу – военные реформы, национальный и патриотический подъем, полноценное участие в разгроме империи Наполеона, усиление позиций в Германии и в будущем объединение Германии.Источники:Бешанов В. В. Шестьдесят сражений Наполеона. Минск. 2000.Лашук Анри. Наполеон. История всех походов и битв. 1796-1815. М., 2008.Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. М., 2002.Михайловский-Данилевский А. И. Описание второй войны императора Александра с Наполеоном, в 1806 и 1807 годах... СПБ., 1846. // http://militera.lib.ru/h/mihaylovsky-danilevsky_ai06/index.html.Ненахов Ю. Железом и кровью. Войны Германии XIX века. Минск. 2002.Тарле Е. В. Наполеон. М., 1996.Чандлер Д. Военные кампании Наполеона. Триумф и трагедия завоевателя. М., 2011.