"Здесь прошли русские войска и воскресили славу суворовских и румянцевских чудо-богатырей"

В конце декабря 1877 года русские войска успешно перешли Балканский хребет, преодолев сопротивление как врага, так и природы.После взятия Плевны и вступления в войну Сербии союзники получили серьёзное превосходство над противником. Численность русской Дунайской армии составляла 554 тыс. человек при 1343 орудиях. Против Турции действовало 48 тыс. румынских, 81,5 тыс. сербских и 14 черногорских войск. Турецкая армия могла противопоставить русским 183 тыс. человек при 441 орудии. На правом фланге располагалась 100-тыс. армия Сулеймана-паши, в центре и на левом фланге – войска Весселя-паши и Шакира-паши. Ещё более 60 тыс. войск Турции были отвлечены на Румынию, Сербию и Черногорию.Изучив ситуацию, Д. А. Милютин предложил немедленно перейти через Балканы. Он считал, что надо начать движение прежде всего правым флангом, разбить войска Шакира-паши, рассеять вновь формировавшуюся турецкую армию в районе Софии и затем движением на Филиппополь и по южному склону Балкан заставить турок очистить горные проходы, а в случае их упорства – одновременно атаковать их с фронта и фланга. 30 ноября (12 декабря) 1877 года на военном совете этот замысел был одобрен. Участниками военного совета были царь Александр II, великий князь Николай Николаевич, румынский князь Карл, военный министр Д. А. Милютин, Э. И. Тотлебен, А. А. Непокойчицкий и Н. Н. Обручев.Общий замысел стратегической операции заключался в том, чтобы продолжая держать оборону на левом крыле и в центре, преодолеть Балканский горный хребет, а затем развить быстрое наступление на константинопольском направлении. Переход через горы намечалось осуществить последовательно тремя отрядами – сначала отрядом И. В. Гурко через Араб-Конакский перевал, а затем отрядом П. П. Карцова через Троянов (Троянский) перевал и, наконец, отрядом Ф. Ф. Радецкого с Шипкинского перевала.Это решение было верным, хотя и в сложных природных условиях — зимой в горах. Оно носило творческий характер, было решительным, наступательным. Противник не ожидал такой скорой атаки. Турецкое командование считало, что наступление русской армии зимой через горный хребет невозможно. Турки тянули время и надеялись на помощь западных держав недовольных русским продвижением на Кавказе и Балканах, к проливам и Константинополю. Особенно жесткой была позиция Англии. Британцы фактически угрожали войной России, если русские займут зону проливов и Константинополь. При этом в западных столицах также не ждали прорыва русской армии через горы зимой. Все считали, что кампания будет продолжена весной 1878 года.После принятия решения о походе через Балканы началась деятельная подготовка. Обращалось внимание на обеспечение войск продовольствием и теплой одеждой. Надеяться на быстрый подвоз всего необходимого было нельзя. Поэтому командиры отрядов старались максимально обеспечить автономность войск. Принимались меры для обеспечения войск за счёт местных ресурсов и трофеев. Так, силами отряда Гурко в Орхание была устроена пекарня, где выпекали хлеб и сушили сухари. На время похода личный состав был обеспечен пятидневной нормой сухарей, чая и сахара и трехдневной порцией мяса. Для лошадей взяли трехсуточную дачу ячменя. Троянский отряд Карцева готовился своими силами — интендантство ничем не помогло. Закупалось зерно, мололось, выпекался хлеб и сушились сухари. Так были обеспечены сухарные запасы на десять дней: четыре носимых и шесть возимых дач. Вьюки, подводы, фураж, буйволы и рабочие из местного населения были собраны при посредстве бывшего болгарского ополченца старшины Георгия.Хуже было дело с обмундированием. Одежда и обувь у солдат и офицеров сильно износились. Великий князь Николай Николаевич 25 декабря 1877 года (6 января 1878 г.) телеграфировал Милютину: «Гвардейские войска от стоянки и работы на высоких Балканах и при походе через них остались в эту минуту – равно офицеры и нижние чины – без сапог уже давно, а теперь окончательно и без шаровар. Мундиры и шинели – одни лохмотья и то без ворса, на них одна клетчатка. У большинства белья нет, а у кого осталось, то в клочках и истлевшее». Чтобы изменить ситуацию у местного населения покупали кожу и сукно. Во многих частях самостоятельно наладили починку сапог, шинелей, мундиров и брюк.Командиры старались подготовить обозы, артиллерию, лошадей и обеспечить войска шанцевым инструментом. Старались освободить войска от всего, что могло стеснить их движение, маневр. С собой брали лишь самое необходимое. Обеспеченность боеприпасами войск была разная. В некоторых дивизиях имелось по 172 патрона на ружье, в гвардии – по 115 патронов, но в ряде случаев было всего по 50. На каждую 4-фунтовую пушку брали 74 снаряда, на конное орудие – 64 снаряда. Иногда норма была выше. Проводились тактические учения. Войска обучались вести прицельный огонь, действовать в стрелковых цепях. От офицеров требовали довести задачу до каждого солдата.Таким образом, накануне похода через Балканский хребет русское командование выполнило большой объем подготовительных работ. Однако из-за нехватки времени и материальных средств многие меры имели незавершенный характер. Тем не менее и то, что удалось сделать, сыграло большую роль в осуществлении одной из самых сложных операций русской имперской армии.Переход русской армии через БалканыК середине декабря 1877 года Западный отряд Гурко (по сути, целая армия), действовавший на софийском направлении, был сосредоточен в районе Орхание, Врачеш. Он имел в своём составе более 71 тыс. человек при 318 орудиях. Нашим войскам противостояли войска Шакира-паши, которые оборонялись на Лютаковской, Араб-Конакской и Златицкой позициях, прикрывая дальние подступы к Софии. Турецкие войска насчитывали свыше 42 тыс. человек при 87 орудиях. В результате русские войска имели серьёзное превосходство – более чем в 1,5 раза в живой силе и в 3,5 раза в артиллерии.Генерал Гурко решил частью сил сковать врага на Лютаковском, Араб-Конакском и Златицком перевалах, и нанести главный удар между Лютаковской и Араб-Конакской позициями. Затем, преодолев горный хребет, развить наступление на Софию. Согласно плану, главные силы отряда под командованием генерал-лейтенанта В. В. Кателея должны были 13 (25) декабря выступить из Врачева через Чурьякский перевал с задачей к исходу 14 (26) декабря выйти на софийское шоссе. Действия главных сил обеспечивались с правого фланга колонной генерал-лейтенанта Н. Н. Вельяминова, которая должна была идти от Врачева через Умургашский перевал к Желяве. На левом фланге наступала колонна генерал-майора В. Д. Дандевиля, идущая из Этрополя через перевал у Баба-горы на Буново. Остальные силы, разделенные на четыре отряда под общим командованием генерала Н. П. Криденера, должны были сковать врага с фронта. Отрядами руководили генералы Шувалов, Ольденбургский, Брок и Шильдер-Шульднер. Они получили задачу с утра 14 (26) декабря начать усиленную артиллерийскую подготовку, а в случае отхода врага – немедленно начать преследование.На рассвете 13 (25) декабря 1877 г. главные силы армии Гурко начали движение. Путь был чрезвычайно сложным. Солдатам приходилось идти по занесенным снегом тропам, преодолевать обледенелые подъёмы и спуски. В горах начался буран, стоял сильный мороз. На коротких перевалах люди не имели возможности обогреться. Только к вечеру 15 (27) декабря авангард вышел на шоссе у Негашево, отбросив противника на восток, к Ташкисену. Главные силы, преодолев горы, 18 (30) декабря сосредоточились у деревни Чурьяк.Не менее сложным был марш правофланговой колонны Вельяминова. Ценой больших усилий русские войска достигли Умургашского перевала. Однако спуститься с гор оказалось невозможным, так как спуск был очень крут. По приказу Гурко войска повернули на Чурьякский перевал, по которому шли главные силы. Используя этот, более удобный путь, отряд Вельяминова перешёл горы и 17 (29) декабря занял Желяву.Но особенно трудным оказался путь левофланговой колонны Дандевиля. Вечером 14 (26) декабря наши войска поднялись на Баба-гору. Утром они попытались двинуться к Буново, но, встреченные сильным огнем противника, вынуждены были отступить. 18 (28) декабря шёл бой. Турки контратаковали наши позиции на Баба-горе, но их отбросили. Тем временем началась сильная буря. Находиться на горе стало невозможно. Наши войска отступили. Колонна Дандевиля потеряла 813 человек обмороженными и 53 человека замерзшими. Приведя себя в порядок, утром 19 (31) декабря наши войска снова пошли вперёд. Теперь они шли не через Баба-гору, а через Златицкий перевал. 20 – 21 декабря 1877 г. (1 – 2 января 1878 г.) русский отряд перевалил через горы и присоединился к главным силам Западного отряда.Таким образом, Западный отряд Гурко решил поставленную задачу. Хотя и с некоторым опозданием, наши войска преодолели горный хребет, причем в суровых зимних условиях. Противник этого не ожидал. Турецкие позиции у Лютакова и Араб-Конака наши войска обошли и они оказались под угрозой удара с фланга и тыла. Турецкие войска в ночь на 17 (29) декабря бросили район Лютакова и бежали к Софии. Но позиции на Араб-Конакском перевале османы пытались удержать. Стараясь обеспечить эту позицию от удара противника с запада, Шакир-паша выдвинул к Ташкисену заслон во главе с Бекер-пашой. С утра 19 (31) декабря русские войска атаковали врага. Наступление развивалось успешно, турки были сбиты со своих позиций. Не став ждать окончательного исхода боя, Шакир-паша оставил Араб-Конакский перевал. Русские преследовали турецкие войска. 21 декабря 1877 г. (2 января 1878 г.) турки попытались нанести контрудар по отряду Вельяминова со стороны Софии, но без успеха.Западный отряд получил возможность взять Софию. Для этого Гурко выделил 15 тыс. отряд. Однако деморализованные турки не стали защищать город и бежали. Утром 23 декабря 1877 г. (4 января 1878 г.) в Софию вошла Кавказская казачья бригада. Вслед за ней подошла и пехота. Болгары восторженно встречали своих освободителей. Обращаясь к войскам, Гурко в приказе по Западному отряду 25 декабря 1877 г. (6 января 1878 г.) отмечал: «Занятием Софии окончился этот блестящий период настоящей кампании – переход через Балканы, в котором не знаешь чему удивляться: храбрости ли и мужеству вашему в боях с неприятелем или же стойкости и терпению перенесении тяжелых трудов в борьбе с горами, морозами глубокими снегами. Пройдут года, и потомки наши, посетив эти горы, с гордость и торжеством скажут: «Здесь прошли русские войска и воскресили славу суворовских и румянцевских чудо-богатырей».Генерал Иосиф Гурко на Балканах. П. О Ковалевский, 1891Получив боевую задачу, Карцов распорядился произвести окончательную рекогносцировку перевала. Разведкой удалось выяснить, что высшая точка перевала — Орлиное Гнездо — защищалась сильным турецким отрядом, расположенным в укреплениях. При переходе через Балканские горы Карцов использовал широко развитое в этой части Балканского предгорья четническое движение. Четы возникли там еще с момента первого появления русских войск. Так, чета Георгия Пулевского два с половиной месяца охраняла Троянские колибы (хутора) и выдержала несколько схваток с турецкими войсками. Воевода Пето Цетков сформировал чету в Троянском монастыре. Кроме того, было много других чет численностью в 30 — 60 бойцов. Из состава этих чет Карцов взял с собой для перехода Балкан 1000 четников, и они оказали русским войскам серьёзную помощь. Весьма существенной была также и транспортная помощь местного болгарского населения: болгары обещали поставить 200 вьючных лошадей, необходимое количество буйволов и 400 рабочих для расчистки снега.Таким образом, отряд генерала П. П. Карцова, используя успех войск Гурко, 23 декабря 1877 г. (4 января 1878 г.) начал движение через горы. В его составе было около 6,5 тыс. человек при 8 орудиях. Но часть войск оставили небольшими гарнизонами по северную сторону Балкан. Карцов принял решение двигаться тремя колоннами. Центр тяжести всех событий перехода через горы сосредоточился в средней колонне. Левая колонна была очень мала, а правая не нашла пути и вернулась обратно.Средняя колонна двигалась четырьмя эшелонами: первый эшелон под командованием полковника Бородина (10-й стрелковый батальон, одна саперная рота, две сотни и шесть орудий); второй эшелон под начальством командира Староингерманландского полка полковника Татищева (полтора батальона и две сотни) выступал 24 декабря (5 января); третий эшелон под начальством майора 9-го полка Духновского (два батальона и две сотни) начал движение 25 декабря (6 января); четвертый эшелон из двух рот и полутора сотен составлял резерв.Генерал Павел Петрович Карцов (1821 — 1892)Главной проблемой наших войск была сложность маршрута. Троянов перевал считался труднопроходимым. Сами турки предпочитали другие пути. Здесь даже небольшой отряд мог остановить целую армию. Действительность подтвердила это мнение. По свидетельству генерала Карцова, русским солдатам пришлось передвигаться «до пояса в снегу, проваливаясь в занесенные ямины, скользя по оголённым плитам». Идти было настолько тяжело, что «при 17-градусном морозе люди обливались потом, а дышать было почти нечем; воздух скованный стужею, на высоте 5000 футов был так разряжен, что у некоторых показалась кровь из носа, ушей и горла». Ещё один участник похода вспоминал: «От устали в ушах шум, перед глазами красные круги, грудь болит и каждая мельчайшая вещь кажется страшной тяжестью…».В пути приходилось преодолевать неимоверные трудности. Каждый передок, орудие, зарядный ящик в разобранном виде перетаскивали по узкой дорожке на специально сделанных для этого салазках. Под первое же орудие пришлось выделить, помимо артиллеристов, 48 буйволов, две роты 9-го полка и 300 человек болгар. Дорога на перевал была предварительно расчищена болгарами, вслед за которыми продвигались саперы, срубавшие мешавшие деревья, разбивавшие или спускавшие под кручу камни. За 8 часов было пройдено таким путем 9 км подъема. Все это время стоял густой туман, мороз, леденящий ветер порой переходил в короткие вьюги. Так втащили на перевал два орудия, остальные пришлось вернуть обратно. В итоге путь оказался настолько трудным, что за 48 часов войска прошли всего 12 километров!Первый эшелон отряда Карцова к ночи достиг перевала и попытался внезапно захватить турецкие укрепления. Троянов перевал оборонял турецкий отряд – небольшой, но отборный и вполне боеспособный. Турки занимали сильную позицию, практически неприступную с фронта. Турецкие позиции состояли из редута и трех других укреплений, связанных между собой траншеями. Позиции были заняты четырьмя батальонами-таборами низама (регулярная армия) и сотней человек султанской гвардии. Поэтому попытка русских войск внезапной атакой взять вражеские укрепления не увенчалась успехом. Потери были небольшими — 8 убитых и 10 раненых.24 декабря подошёл второй эшелон, а к утру 25 декабря собрался почти весь отряд. Из-за почти полной недоступности турецких позиций с фронта решено было попытаться овладеть ими путем обхода их правого фланга. При помощи болгарских четников была найдена обходная тропа. Атаковать решили с утра 27 декабря 1877 г. (8 января 1878 г.), развернув наступление против турецких войск одновременно с фронта и со стороны их правого фланга. Наши войска были разделены на две колонны и пошли в атаку. В 9 часов обходная (левая) колонна полковника 30-го Донского казачьего полка Грекова вышла к вражеским позициям. Она была встречена турецким огнем, но не понесла при этом потерь, так как наступала цепями и умело использовала мертвые пространства. Подобравшись звено за звеном, отделение за отделением почти вплотную к турецким укреплениям, войска левой колонны ударили в штыки по правому флангу вражеской позиции и выбили оттуда противника. Врага погнали частью на запад, частью на юг по дороге в Карнаре, последнее было вскоре занято.С началом атаки обходной колонны начали действия и войска правой колонны под командованием майора Духновского. Умело применяя перебежки, наши войска с небольшими потерями приблизились к главному турецкому редуту и в этот момент в тылу врага появился батальон обходной колонны. Турки, увидев врага в своём тылу, дрогнули. Этим воспользовались войска правой колонны, русские солдаты бросились в штыки и частью перекололи турецкий гарнизон редута, частью отбросили его на юг. Затем правая колонна бросилась за отходившим противником и вскоре заняла Текию. Потери Троянского отряда в этом бою были невелики — всего 58 человек убитыми и ранеными и 48 человек обмороженными.Штурм Троянова перевала, сильных от природы позиций и к тому же обороняемых отборными турецкими войсками, почти при отсутствии численного превосходства русских войск, окончился победой только благодаря умелому применению обходного движения. Карцов и его войска показали на Троянском перевале блестящий пример владения тактикой горной войны. Таким образом, переход Балканских гор Троянским отрядом стал одним из наиболее удачно подготовленных и проведенных, хотя и небольших по масштабу, действий русских войск.Отряд Карцева успешно преодолел перевал и вышел на его южные склоны в район Карлово. Вскоре к нему присоединилась 2-я бригада 3-й пехотной дивизии, прибывшая из отряда Гурко. Численность отряда возросла до 6,5 тыс. человек.Переход Балкан Троянским отрядомПродолжение следует…