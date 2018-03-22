Народ против власти

Одним из главных фронтов Гражданской войны стало противостояние власти и крестьянства. Основная часть русского народа – крестьянство, выступила против любой власти вообще. Крестьяне создали свой проект – народной вольницы.Произошла вестернизация (западнизация) социальной верхушки. В России появились дворяне-«европейцы», для которых родным языком был немецкий, французский и английский, но не русский. Для них идеалом была Голландия, Франция или Англия. Они предпочитали жить не в Рязани или Новгороде, а в Париже, Риме, Вене или Лондоне. Подавляющая же часть народа (крестьяне составляли 90% населения России) была закрепощена помещиками, государством, отдана казенным заводам и т. д. Да и рабочие, те же бывшие крестьяне, жили в жутких условиях, в полной власти капиталистов.В результате несколько процентов населения постепенно превратились в социальных паразитов, колонизаторов своего же собственного народа. Если западные колонизаторы эксплуатировали чужие народности и племена, то русские дворяне и капиталисты - свой же народ. Социальная справедливость была разрушена. Раньше, в Русском (Московском) царстве, в условия постоянной войны, на Руси сложилась мобилизационное хозяйство и социальная структура. Дворянам давали земли и крестьян на условии пожизненной службы и службы их детей. Дворяне пользовались трудом крестьян, но в ответ платили потом и кровью, служили государству, защищали Родину. В России Романовых дворяне получили возможность быть социальными паразитами, проедать труд крестьян и ничего не отдавать взамен. Более того, они выводили капиталы, полученные в России, на Запад. Тратили средства, полученные от имений или предприятий, на предметы роскоши, произведенные на Западе. Покупали на Западе собственность, годами жили в западных городах.Крестьяне (народ) ответили на такую вселенскую несправедливость войной. Уже XVII век стал «бунташным» - две крестьянские войны (Смута и восстание Разина), не считая множества восстаний, бунтов и мятежей. А также жуткий раскол церкви и народа при Никоне и царе Алексее Михайловиче «Тишайшем». Наиболее пассионарная, сильная часть народа – староверы, ушли в раскол и постепенно создали свою Россию. Началось противостояние народа и власти. Народ пытался скинуть и уничтожить чужеродную власть при любом удобном случае.При Петре Первом в ходе жестокого противостояния народ был обескровлен. Наступило некоторое затишье. Новый мощный взрыв последовал, когда дворян освободили от обязательной службы и они получили возможность прожигать свою жизнь, быть социальными паразитами. После мощной крестьянской войны во главе с Пугачевым при Екатерине II наступило длительное затишье. Но оно не означало, что народ смирился или социальная справедливость была восстановлена. Просто баланс сил был в пользу власти. Российская империя была на пике своего военного могущества. Однако во многом развитие России шло мимо народной жизни и за счёт народа. Русская община за это время практически не изменилась. Однако крестьяне не забыли о несправедливости. Ничего не изменила и отмена крепостного права. Более того, земельный вопрос стал одной из коренных причин, погубивших Российскую империю.Новая возможность начала крестьянской войны появилась во время бездарного правления Николая II. Противоречивая политика царского правительства, поражение в войне с Японией, Революция 1905 – 1907 гг., политика Столыпина, привели к резкому росту крестьянских выступлений. Снова запылали помещичьи имения. Правительство Столыпина смогло «закрутить гайки», наступило некоторое затишье. Как оказалось, перед бурей. Столыпин, Дурново, Распутин и другие разумные люди, предупреждали царя, что новой большой войны, столкновения с Германией, Россия не выдержит. Произойдёт страшный социальный взрыв. Все накопленные за столетия противоречия вырвутся наружу. Вступать в войну с раздробленным, пораженным взаимной ненавистью обществом это безумие. Кадровая армия, которая была опорой царской власти, поляжет в сражениях. Трон будет беззащитным. «Элита», зараженная западничеством, обязательно устроит дворцовый переворот.Действительно, мировая война, столкновение германцев и русских в интересах Франции, Англии и США, стала запалом, который взорвал Российскую империю. Противостояние народа и власти снова резко обострилось. Правительство бросило народ воевать за непонятные и чуждые ему цели. Русскому крестьянину было плевать на польские земли в составе Германии и Австро-Венгрии, на Галицию, на черноморские проливы и Турецкую Армению. Его волновали более насущные проблемы – где взять хлеб, чтобы прокормить семью, как дать детям начальное образование и т. д. Для крестьян это была чужая война. Действительно, с точки зрения национальных интересов –Война резко обострила тяготы крестьянской и рабочей жизни. Мировая бойня каждый год забирала из крестьянского мира миллионы самых здоровых и сильных мужчин, многие из них погибнут, другие вернутся калеками, больными людьми. Хозяйство рушилось, миллионы семей потеряли отцов, сыновей и братьев, и ничего не получив взамен от власти. Все проблемы деревни резко обострились – промышленность перестала давать селу товары первой необходимости, инструменты; власть вводила продовольственную разверстку; рабочих рук не хватало и многое другое.Война была опасной ещё и тем, что с самого начала все красивые планы «быстрой войны» (их строили все – и немцы, и французы, и русские), быстро рухнули. Пришлось вести тяжелую, длительную и крайне кровавую позиционную войну. Мобилизовать в армию миллионы бывших крестьян. Бросить их на фронт, приучая к постоянной крови и насилию. Огромная масса солдат будет гнить в окопах, кормить вшей, болеть и умирать, проклиная власть. Подниматься в самоубийственные штыковые атаки, которые будут устраивать генералы, не знающие современной войны. Воевать в условиях нехватки винтовок, орудий, снарядов, снаряжения и провианта. Воевать, не понимая за что воюют? А в это время представители буржуазии, дворянства будут прожигать жизнь, сладко пить и есть. А простые люди всё видят. Вопрос в том, когда чаща терпения будет переполнена.Столыпин, Дурново и Распутин это понимали. А царь Николай нет. Бросил Россию воевать за интересы западных держав и заплатил за эту ошибку страшную цену, включая гибель собственной семьи. Поэтому не стоит удивляться всплеску дикой, звериной злобы, ненависти в 1917 году и на протяжении всей Русской Смуты. Она очень долго копилась и во время войны достигла своего пика. Поэтому после Февраля Россия взорвётся, это будет катастрофа. Солдаты и матросы будут рвать на куски своих же командиров. Крестьяне жечь имения и отказываться повиноваться властям. И это всё ещё до Октября. Крестьянская война вспыхнет ещё до Октябрьской революции. Крестьяне и солдатская масса выступят против власти. А олицетворением чужеродной, ненавистной, колонизаторской власти станут помещики, «буржуи», «золотопогонники», полицейские и «антилигенты» (интеллигенция). Ведь именно эти представители «старой России» загонят миллионы людей на бойню мировой войны.Поэтому миллионы людей и пошли за революционерами. За социалистами-революционерами, анархистами, народными социалистами и большевиками. Они предлагали землю и мир. Таким образом, именно война окончательно отринула народ от власти. Довершила этот процесс до логического конца – войны крестьян против любой власти.После Октября, когда в смертельной схватке сошли красные и белые, при участии интервентов, националистов и бандитов, народ сделал всё, чтобы уничтожить государство на территории русской цивилизации. Крестьянство придумало особый, не имеющий аналогов (вплоть до гуситов-таборитов) проект политического устройства. Это была утопия – община свободных хлебопашцев, получивших землю в свою собственность и на основе простых отношений взаимовыгодного соседства обрабатывающих её. В условиях полного краха государства, в условиях войны всех против всех крестьянство пыталось воплотить в жизнь патриархальную утопию.Именно крестьянский проект и крестьянская война стали одной из главных причин поражения белых правительств и армий. Белые ничего не могли предложить крестьянству, кроме возвращения власти помещиков и капиталистов. Крестьяне ответили масштабными восстаниями. Белые пытались подавить их нагайками, шомполами и откровенным террором. В условиях войны с красными подавить выступления крестьян не удалось. Русские коммунисты имели проект, который был в интересах большей части народа. Однако и красным, чтобы смирить народную стихию, пришлось применять жестокие меры.Стоит отметить, что если бы проиграли и белые, и красные, а крестьяне смогли реализовать свой проект в России. К примеру, в Европейской части России, на Урале и Сибири, при отпадении окраин. То он был обречен на полный крах и окончательно бы убил русскую цивилизацию, в условиях противостояния с Западом и Востоком. Крестьянские армии на тачанках с винтовками и пулеметами не имели никаких шансов против армий индустриальных держав – Англии, Франции, США, Японии, Турции, и даже таких молодых государств как Польша и Финляндия. Армии индустриального типа с тяжелой артиллерией, танками, бронемашинами и самолетами быстро раздавили бы крестьянскую Россию. Единственный шанс на успех русской цивилизации и народу давал только красный проект.