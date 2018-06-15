Винтовки по странам и континентам. Часть 18. Маузеры Персии и Турции

Восток, как известно, дело тонкое. Когда-то он превосходил Запад по уровню технологии, но так и остался в этом плане «миром ремесленников», тогда как уступавший ему в ремесленничестве Запад быстро перешел на индустриальный уровень и уж на нем-то обошел Восток раз и навсегда. По крайней мере обошел его в XIX веке, когда его паровые броненосцы и скорострельные винтовки стерли в прах могущество тамошних эмиров, калифов и раджей. Ну не было у них пулеметов, не было, а без них какая же уже тогда было война?Вот почему та же Персия в это время, оглядевшись по сторонам, решила озаботиться современным вооружением для своей армии, чтобы хотя бы так не растерять остатки былой независимости. Деньги? Ну деньги всегда можно добыть ударами палок по пяткам своих подданных, зиндан тоже никто не отменял, так что этих проблем у Востока не было никогда. Как и у стран Карибского региона, однако.Вначале пальму первенства от Персии получили почему-то винтовки Манлихера образца 1886 года. Непонятно, чем они прельстили персиян, но прельстили. Однако, время шло, и они стали замечать, что винтовки Маузера лучше, надежнее, что в конце Первой мировой войны на них даже перешла сама Австро-Венгрия. То есть поступила по принципу от добра добра не ищут, а это говорит о многом.Винтовка Манлихера образца 1886 г. (Музей Армии, Стокгольм)Устройство винтовки Манлихера 1886 г.Поэтому уже в 1929 году Персия переходит на винтовку Маузера, и получает «длинную винтовку» модели М1898/29, которую в том же 1829 году заказывает в Чехословакии на военном заводе в Брно. И эта же самая винтовка получила другое обозначение М1898/38, поскольку заказ был повторен. Но нас интересуют объемы, а они были достаточно велики: 80000 по контракту 1929 года и 100000 по контракту 1938-ого. Правда, с последним заказом вышла заминка из-за событий 1938 года, однако Германия, оккупировав Чехословакию, не стала возражать против выполнения ей этого контракта в 1940 году. Так что в итоге Иран (Персия стала Ираном в 1935 году!) все же получил.Государственный герб Ирана на патроннике винтовки М1898/36.Чисто внешние особенности этой винтовки такие: черненая ствольная коробка и ствол, но никелированный затвор с прямой рукояткой перезаряжания. Стандартный маузеровский патрон и стандартный германский калибр. На патронники выбита надпись арабскими буквами, так что и по гербу, и по этой надписи узнать винтовку «иранский маузер» очень легко.Надпись на затворной раме.Еще одно отличие заключалось в обозначениях на прицеле, где вместо привычных нам цифр использовались настоящие арабские цифры и в маркировке деталей винтовки.Прицел с обозначением арабских цифр и их переводом в европейские.Здесь нужно отметить, что на всех иранских винтовках присутствует система нумерации на фарси. Обычно обозначение на деревянных частях наносились в три строки: сначала серийный номер, за которым следуют вторая и третья строки символов, которые означают слово «Пехота».Приводит к путанице и то, что даты, нанесенные на винтовки, часто принадлежат к иранскому календарю. А его не следует путать с исламским календарем, используемым в других мусульманских странах. Это так называемый «Календарь Джалали», сугубо иранский календарь (кстати, также используется в Афганистане) – причем, это солнечный календарь, начинающийся каждый год с весеннего равноденствия и определяемый точными астрономическими наблюдениями в Тегеране. Математика, стоящая за всеми этими датировками, достаточно сложна, но в Интернете есть простые в использовании программы перевода одних дат в другие.Только лишь в 1949 году дело дошло до выпуска собственных карабинов М1949 на заводе в Мосальсальсаси, построенном опять-таки при участии специалистов из Чехословакии. В основе этой модели был положен популярный чехословацкий карабин М1930 г., поставленный в Иран по контракту 1938 года. На этот раз рукоятка затвора на нем уже была изогнутой и под нее на ложе было сделано углубление. Интересно, что год выпуска выбивался на изогнутой рукоятке затвора арабскими цифрами, а вот на прицеле цифры были наши, европейские! К карабину полагался кинжальный штык от винтовки М1898/38.Теперь мы переместимся в Турцию и посмотрим, а что было там. А там была внушительная коллекция оружия прежде всего из США, например, те же винчестеры 1876 года, с которыми турки успешно воевали с Россией в войну 1877-1878 г.Но в конце ХIХ века турки резко переориентировались на Германию. Германские инструкторы обучали турецкую армию, германские винтовки поступили на вооружение турецкой армии и воевали в двух балканских войнах и во время Первой мировой войны.Когда в 1887 году Турция решила оснастить свои вооруженные силы винтовками со скользящим затвором, они сразу заказали полмиллиона винтовок модели 1871/84 фирме братьев Маузер, и сразу стали одним из крупнейших клиентов этой фирмы. Во многих отношениях именно этот контракт гарантировал финансовое выживание бренда «Маузер» и тем самым дал фирме огромную прибыль, позволившую ей развиваться дальше.Винтовка «маузер» М1871/84. (Музей Армии, Стокгольм)Этот контракт был настолько важен, что его лично обсудили Исидор Лёве и Пауль Маузер, причем они оба отправились в Турцию, чтобы подписать договоренность с турецким правительством. Заказ должен был распределяться между предприятиями Лёве и Маузером, но в конце концов все винтовки были сделаны на заводе Маузера в Оберндорфе-на-Неккаре. Турецкая модель 187l/ 84 отличалась от стандартного маузера тем, что турецкая винтовка использовала патрон 9,5x60R. Турки назвали это оружие моделью 1887 года. Винтовка имела подствольный магазин на восемь патронов и еще два можно было иметь на подавателе и в стволе. Начальная скорость пули 550 м/сек. – была рекордной для мягкой свинцовой пули. В целом же этот образец винтовки с подствольным магазином был совершеннее всех остальных и даже совершеннее исходного образца! Можно было сказать, что калибр 9,5-мм для патрона с дымным порохом был оптимален. Не так быстро засвинцовывались нарезы в стволе, как у меньших калибров и в то же время отдача не было такой сильной, как у более крупных. Дошло до того, что, когда турки стали использовать бездымный порох, они не стали заменять в этом патроне пулю. Она была оставлена та же, то есть изготавливалась из чистого свинца и в бумажной обертке. Винтовки Маузер образца 1887 г. позднее находились в турецких резервных войсках и применялись на Кавказском фронте в 1914-1917 гг.Патрон 9,5x60R.Одним из условий контракта было то, что Турция могла использовать любые новые разработки в винтовках Маузера, которые имели место во время производства. В 1890 году, когда примерно половина контракта была уже готова, Турция приняла решение перейти на более современную модель 1889 года –т.е. так называемый «Бельгийский маузер». Таким образом, было выпущено около 250 000 турецкой модели 1887 года.Всем хорош был «маузер» 1887 года, однако в 1890 году турецкое правительство пожелало заказать новую партию винтовок, получивших название «турецкий маузер» М1890 г. За основу был взят «бельгийский маузер» М1889 г. но с изменениями. Ствол ее лишился внешней «рубашки» и получил очень короткую верхнюю деревянную накладку на ствол. Кроме того, бельгийская модель изначально рассчитывалась на патрон 7,65x53 мм, а немцам хотелось винтовку под германский 7,92 x57 мм патрон. На патронниках этих винтовок была выбита «Тохра» - вензель султана Абдул-Хамида II, правившего в 1876 – 1909 гг. Значок представлял собой выведенный арабской вязью текст следующего содержания: «Абдул Хамид всегда победоносный, воин-победитель». Ставился он также на навершие рукоятки штыка.«Тохра»Следующим образцом винтовки Маузера для турецкой армии стала винтовка образца 1893 года. На этот раз за образец был взят «испанский маузер», который стал «турецким». Главное отличие – магазин, утопленный в ложу с шахматным расположением патронов. Винтовка была модернизирована в 1933 году и стала называться М1893/33.Вот что здесь написано. По-арабски, конечно: «Waffenfabrik Mauser Oberndorf Neckar-DeutcheRiech».В 1903 году последовала новая поставка теперь уже на базе Gewer 98, но по-прежнему с прямой рукояткой затвора. Опять-таки первоначально они рассчитывались под патрон 7,65x53 мм, но были перестволены под выбранный турками «немецкий 8-мм калибр» на оружейном заводе в Анкаре. Модернизировалась винтовка в 1938 г. и стала называться М1903/38.Винтовка с клеймом завода в Анкаре.В годы Первой мировой войны Турция получила из Германии много «комиссионных» винтовок М1888. Многие из них были конверсированы в 1938 года для стрельбы патронами обр.1905 г. «S». С них убрали «рубашку» ствола и поставили деревянную ствольную накладку.В начале 20-ых годов поставщиком винтовок для Турции сделалась Чехословакия и принялась производить для нее винтовки М1898/22. На патроннике этих винтовок была надпись: «Сeskoslovenska zbroevka BRNO».Карабин Бертье с пятипатронным магазином Mle 1916. (Музей Армии, Стокгольм)Во время Второй мировой войны в руках у турецкого правительства оказалось нескольких тысяч (от 5 до 10 тысяч) французских винтовку Бертье, в основном моделей 1907/15, но также и Mle 1916. Скорее всего это оружие из Сирии в Ирак было отправлено французским правительством Виши по просьбе Германии. После войны у Турции возникли проблемы с незаконной вырубкой ее ценных черкесских ореховых лесов и правительство посчитало, что необходимо вооружить ее лесничих подходящим оружием. Было принято решение использовать нестандартный калибр боеприпасов для этих лесников-рейнджеров, на тот случай если бы их ружья были украдены, то использовать бы их было нельзя. Винтовки Бертье под патроны 8x50R Лебель были в этом плане наиболее доступны, поэтому-то они и были выбраны для этой цели. Магазин вмещал всего три патрона, так что о серьезном боевом значении этого оружия можно не говорить.Карабин лесников М48.Винтовки были обрезаны, при этом часть деталей на них пошла от карабинов Маузера 1905 года (без штыка). На патроннике появилось новое клеймо: «TC Orman» («Турецкая республиканская лесная компания») с датой 1948 года. Было переделано от 5000 до 10 000 винтовок. Кстати, на коллекционном рынке они стоят недорого - 250-300 долларов, поскольку спрос на турецкое оружие в целом невелик.Обозначение на патроннике карабина.Продолжение следует…